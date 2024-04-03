Come prevenire l'abbandono silenzioso e mantenere il coinvolgimento dei dipendenti

Come manager e leader, una delle vostre priorità è mantenere il team felice, produttivo e leale. Ma è più facile a dirsi che a farsi. Dovete fare attenzione a una minaccia silenziosa che potrebbe essere in agguato sul vostro posto di lavoro: l'abbandono silenzioso.

Secondo un'indagine di Sondaggio Gallup circa la metà dei lavoratori statunitensi è composta da chi abbandona silenziosamente. Ciò significa che non si impegnano nel lavoro o nell'organizzazione. Questo può avere gravi conseguenze per loro e per i loro datori di lavoro, sotto forma di prestazioni insoddisfacenti, aumento del turnover e riduzione dell'innovazione.

Quindi, come si può individuare, capire e prevenire l'abbandono silenzioso sul posto di lavoro? Questo è l'argomento di questo articolo. Ci addentreremo nelle cause principali, nei segnali comuni e nelle best practice per affrontare l'abbandono silenzioso.

Seguendo questi consigli, sarete in grado di creare una cultura del lavoro più positiva, di supporto e stimolante, in cui i vostri dipendenti si sentano valorizzati, motivati e impegnati. E questo è un bene per la vostra azienda e per i vostri profitti.

Che cos'è il quiet quitting?

L'abbandono silenzioso è quando i dipendenti perdono interesse, passione e commit per il loro lavoro, ma non esprimono la loro insoddisfazione o lasciano il posto di lavoro. Da fare, invece, il minimo indispensabile per tirare avanti, uscendo mentalmente dal proprio ruolo.

I quiet quitters continuano ad adempiere alle loro responsabilità principali. Tuttavia, sono meno disposti a impegnarsi in attività note come comportamenti di cittadinanza: non si fermano più fino a tardi, non si presentano in anticipo o non partecipano a riunioni non obbligatorie.

A prima vista, ciò può sembrare gestibile. Dopo tutto, questi dipendenti non si stanno disimpegnando dalle loro attività principali, ma si rifiutano di andare oltre.

Ma per molte aziende, una forza lavoro disposta ad andare oltre il proprio dovere è un vantaggio competitivo fondamentale.

La realtà è che la maggior parte dei lavori non può essere definita in modo completo in una descrizione formale del lavoro o in un contratto, quindi le organizzazioni si affidano ai dipendenti per passare a soddisfare le richieste secondo le necessità.

Inoltre, anche se andare oltre può comportare un costo per i dipendenti, in un'organizzazione sana questi costi sono in genere controbilanciati da benefici come l'aumento del capitale sociale, del benessere e dell'esito positivo della carriera.

Ma se non viene affrontato in modo appropriato, l'abbandono silenzioso può avere gravi conseguenze per l'azienda, come ad esempio

Una minore qualità della produzione

Scarsa soddisfazione dei clienti

Aumento del turnover e dei costi di assunzione

Riduzione della creatività e dell'innovazione

Riduzione del morale e del lavoro di squadra

E non è tutto. L'abbandono silenzioso può anche gravare sugli altri dipendenti o sui membri del team, che potrebbero dover prendere il posto dei dipendenti attivamente disimpegnati.

Cosa provoca l'abbandono silenzioso?

Quando un dipendente è impegnato, è profondamente coinvolto nel suo posto di lavoro.

Il loro lavoro va oltre il semplice completare le attività per rispettare le scadenze; sono orgogliosi dei loro progetti perché sono appassionati della missione dell'azienda e del modo in cui il loro ruolo contribuisce agli obiettivi a breve e a lungo termine.

Si sentono riconosciuti e valorizzati dai loro leader e vedono un futuro per loro stessi all'interno dell'azienda, sia nella posizione attuale che in un ruolo diverso. In sostanza, i loro stile di lavoro porta al lavoro tutto se stesso e si sente supportato dal datore di lavoro per tutta la durata del suo incarico.

D'altro canto, un dipendente disimpegnato si concentra in genere sul fare quanto basta per evitare l'attenzione. Se non ha iniziato a cercare attivamente un altro lavoro, probabilmente sta valutando le sue opzioni.

Le ragioni del disimpegno possono essere molto diverse, alcune delle quali possono essere

Mancanza di feedback, riconoscimento o apprezzamento da parte dei loro manager

Riduzione dell'autonomia, dell'empowerment o della fiducia nel proprio ruolo

Mancanza di allineamento, scopo o significato nel loro lavoro

Limitate opportunità di sfida, varietà o apprendimento nel proprio lavoro

Mancanza di equilibrio, flessibilità o benessere nel proprio stile di lavoro

Problemi personali, stress o problemi di salute mentale

Tuttavia, monitorando i livelli di coinvolgimento e identificando eventuali cali, le aziende possono affrontare l'impatto delle dimissioni silenziose, sia a livello personale che professionale.

Strategie per prevenire il quiet quitting

La tendenza all'abbandono silenzioso evidenzia un sentimento crescente tra i dipendenti, secondo cui l'equilibrio tra il loro lavoro richiesto e ciò che ricevono in cambio dai datori di lavoro è diventato distorto.

I datori di lavoro si aspettano sempre di più dalla loro forza lavoro senza investire adeguatamente nel loro sviluppo. Fortunatamente, le organizzazioni e i leader possono adottare passaggi proattivi per affrontare i problemi alla base del quiet quitting:

1. Rivalutare le responsabilità lavorative

Una delle cause principali delle dimissioni silenziose è il job creep, ovvero l'aumento graduale del carico di lavoro e delle aspettative di un dipendente nel corso del tempo. Scarso gestione del carico di lavoro può far sentire i dipendenti sopraffatti, stressati e esauriti.

Questo è il momento ideale per i manager per rivalutare e ridefinire i compiti principali dei loro dipendenti, in modo da riflettere più accuratamente i requisiti effettivi del lavoro e differenziare le attività essenziali da quelle veramente aggiuntive.

2. Creare una cultura della comunicazione aperta

La creazione di una cultura della comunicazione aperta è fondamentale per fermare le dimissioni silenziose. Check-in regolari, sondaggi anonimi e forum di feedback possono fornire ai dipendenti uno spazio sicuro per esprimere le loro preoccupazioni e i loro suggerimenti.

A studio di Salesforce ha rilevato che i dipendenti che sentono la loro voce sono più propensi a sentirsi autorizzati a svolgere il loro lavoro al meglio.

Per creare un ambiente di lavoro psicologicamente sicuro, prendete in considerazione l'idea di dare ai dipendenti l'autorità e l'autonomia di sollevare problemi e questioni scomode senza temere rimproveri o critiche. Potreste avere canali dedicati in Slack per affrontare questi problemi. Potreste anche condurre sondaggi o inchieste anonime durante le riunioni di tutti i dipendenti.

Oppure potreste creare un indirizzo email a cui i dipendenti possono scrivere se sono esitanti a parlare di problemi faccia a faccia o in un'impostazione di gruppo direttamente con i loro superiori. La gestione delle email di ClickUp di ClickUp semplifica questa funzionalità/funzione. Consente ai dipendenti di inviare e ricevere email dall'interno di ClickUp senza passare a un'altra app. È inoltre possibile creare attività a partire dalle email, garantendo la responsabilità della risoluzione dei problemi sollevati.

Inviate e gestite le email senza dover cambiare app, grazie alla funzionalità di gestione delle email di ClickUp

Incoraggiare il dialogo aperto aiuta a identificare e ad affrontare i problemi in anticipo, a promuovere un senso di appartenenza e di rispetto tra i dipendenti e a garantire che i dipendenti rimangano concentrati e disciplinati .

3. Offrire un compenso equo

Un'equa retribuzione è una pietra miliare della soddisfazione dei dipendenti. In media, i dipendenti che ritengono di essere pagati in modo equo sono più soddisfatti del proprio lavoro e meno propensi ad abbandonarlo.

Oltre allo stipendio, l'offerta di bonus basati sui risultati, l'opzione di condivisione degli utili o le stock option possono incentivare i dipendenti ad andare oltre i loro compiti principali.

L'impostazione di revisioni periodiche delle prestazioni dei dipendenti per determinare un'equa retribuzione può essere facile come scegliere e adottare una modello di valutazione delle prestazioni. Queste valutazioni delle prestazioni possono consentirvi di adeguare regolarmente i pacchetti retributivi per allinearli agli standard di mercato e riflettere il vostro apprezzamento per il loro lavoro.

4. Promozione dell'equilibrio vita-lavoro e delle opzioni di lavoro da remoto

I dipendenti che hanno la libertà di lavorare in modo flessibile sono più propensi a rimanere fedeli al datore di lavoro perché possono conciliare lavoro e impegni domestici senza sentirsi compromessi per l'altro.

La possibilità di scegliere tra telelavoro, orari flessibili e settimane lavorative compresse può aiutare i dipendenti a gestire il loro tempo in modo più efficace, a prescindere dal loro stile di lavoro o dal loro stile di vita abitudini di lavoro riducendo lo stress e aumentando la produttività.

Incoraggiate i dipendenti a fare delle pause e a usare le ferie per un più sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Garantire la collaborazione e la comunicazione trasparente per creare team di successo e impegnati se i vostri dipendenti lavorano da remoto.

Strumenti come ClickUp possono contribuire a garantire questo aspetto, consentendo di semplificare la collaborazione sui progetti con Documenti ClickUp e la comunicazione tra i team con La visualizzazione della chat di ClickUp .

ClickUp Docs può aiutarvi a promuovere l'equilibrio tra lavoro e vita privata e le opzioni di lavoro da remoto consentendovi di

Lavorare da qualsiasi luogo e accedere ai propri documenti online grazie allo spazio di archiviazione cloud

Creare e modificare documenti insieme per essere sempre sulla stessa pagina, letteralmente

Collaborare con i membri del team sui progetti e condividere il feedback in tempo reale

Creare e utilizzare modelli per risparmiare tempo e mantenere la coerenza tra progetti e incarichi

Importare ed esportare facilmente i documenti da altre app e formati

Gestire le autorizzazioni e la sicurezza dei documenti

Accedere e collaborare a documenti importanti da qualsiasi luogo con ClickUp Docs

ClickUp Chat View consente di comunicare con i membri del team in tempo reale, senza lasciare l'area di lavoro:

Rimanete in connessione e aggiornati con il vostro team, indipendentemente da dove state lavorando

Condivisione con il team di collegamenti a progetti, allegati e altro ancora

Riducete la necessità di riunioni ed email con le conversazioni asincrone

Mantenere la separazione tra lavoro e vita privata disattivando le notifiche quando necessario

Divertitevi e create un rapporto con il vostro team utilizzando funzionalità/funzione come gif, sondaggi e comandi slash

Create canali di chat per qualsiasi argomento legato al lavoro, come aggiornamenti a livello aziendale, team specifici o progetti

Gestite le autorizzazioni e le notifiche per le chattare

Collaborate con il vostro team remoto senza problemi con ClickUp Chat View

5. Coinvolgere e supportare i dipendenti

Un'assistenza efficace inizia con la comprensione delle esigenze dei dipendenti, che richiede ai leader e ai manager di impegnarsi in conversazioni significative e di rimanere informati sul benessere del proprio team.

Inoltre, è essenziale promuovere un ambiente in cui i dipendenti si sentano a proprio agio nell'esprimere le proprie preoccupazioni. Software HR strumenti come La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp vi permette di monitorare il coinvolgimento dei dipendenti con visualizzazioni regolabili che riflettono l'impatto delle vostre politiche HR ed evidenziano le aree di miglioramento, semplificando l'allineamento della vostra forza lavoro.

Sviluppate il sistema ideale per il monitoraggio del coinvolgimento dei dipendenti con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp

Questa funzione consente di creare un repository centrale per le informazioni sui dipendenti, con canali di comunicazione privati tra i manager e i loro diretti collaboratori.

Dopo aver compreso le diverse esigenze della propria forza lavoro, i manager e i leader possono effettuare investimenti mirati per soddisfare tali esigenze, sia attraverso opportunità di sviluppo della carriera, orari flessibili o strutture retributive migliori.

6. Offerta di benefit interessanti per i dipendenti

I benefit attraenti hanno un ruolo cruciale nella fidelizzazione dei dipendenti. Secondo Forbes il 40% dei datori di lavoro ritiene che i lavoratori lascino il proprio posto di lavoro per uno che offre benefit migliori. E un lavoratore su dieci è pronto ad accettare una riduzione dello stipendio per accedere a benefit migliori.

Pacchetti di benefit completi, tra cui assicurazione sanitaria, piani pensionistici e ferie pagate, migliorano la soddisfazione sul lavoro e dimostrano l'investimento dell'azienda nel benessere dei propri dipendenti.

I benefit possono anche contribuire a creare un senso di sicurezza finanziaria per i dipendenti. Questo riduce lo stress e favorisce un senso di lealtà verso l'azienda. Inoltre, quando i dipendenti si sentono valorizzati e supportati dal loro datore di lavoro, è più probabile che si impegnino nel loro lavoro e siano meno suscettibili al ritiro emotivo associato alle dimissioni silenziose.

7. Migliorare lo sviluppo professionale e le opportunità di crescita

Investire nello sviluppo professionale è essenziale, perché i dipendenti sono più propensi a rimanere più a lungo in un'azienda che investe nella loro crescita professionale.

Offrendo programmi di mentorship, workshop di formazione e percorsi chiari per lo stato, potete aiutare i dipendenti a sentirsi motivati a investire nei loro ruoli e a immaginare un futuro a lungo termine con l'azienda.

Queste opportunità migliorano le loro competenze e incoraggiano un senso di appartenenza e di impegno, riducendo la probabilità di abbandonare in fretta e contribuendo a una forza lavoro più dinamica e innovativa.

8. Implementare i cicli di feedback e il miglioramento continuo

Stabilire una cultura di feedback e miglioramento costante è essenziale per mantenere i dipendenti impegnati e investiti nell'esito positivo dell'azienda.

Le revisioni periodiche delle prestazioni, i box per i suggerimenti e le sfide per l'innovazione offrono ai provider la possibilità di contribuire con le loro idee, di sentirsi ascoltati e di vedere l'impatto tangibile del loro lavoro sull'evoluzione dell'organizzazione.

Come Visualizzazione del modulo ClickUp consentono ai dipendenti di segnalare facilmente problemi, presentare richieste o suggerire miglioramenti. Le risposte possono essere convertite automaticamente in attività tracciabili e reindirizzate ai team appropriati per l'azione.

Moduli personalizzati per indirizzare il lavoro al team giusto senza sforzo grazie alla vista Team di ClickUp

Inoltre, è possibile utilizzare Il modello di Feedback dei dipendenti di ClickUp per progettare cicli di feedback coerenti che vi aiutino a raccogliere e gestire il feedback dei vostri dipendenti.

9. Impostazione di traguardi chiari per monitorare i risultati ottenuti

Cancellare obiettivi e metriche chiare è fondamentale per mantenere i risultati ottenuti e la motivazione dei dipendenti, senza fare il microgestore .

La comunicazione trasparente di questi traguardi assicura che tutti siano allineati e lavorino per obiettivi comuni. In questo modo si riduce la probabilità che i dipendenti si licenzino silenziosamente, fornendo un chiaro senso di scopo e di direzione.

Strumenti quali Obiettivi di ClickUp consentono di collegare obiettivi e attività. I team possono fissare dei traguardi numerici per completare le attività, in modo da monitorare lo stato e creare un senso di collaborazione.

Monitorate lo stato di avanzamento e assicuratevi di portare a termine i vostri progetti in modo efficiente con ClickUp Obiettivi

Utilizzate questa funzionalità per stabilire Sequenze trasparenti per gli oggetti del vostro team, mantenere le pianificazioni per Sprints e backlog e monitorare lo stato attraverso scorecard settimanali.

Raggiungere gli obiettivi e provare un senso di realizzazione aumenta il morale e rafforza il valore del contributo dei dipendenti all'esito positivo dell'azienda.

10. Migliorare la collaborazione e la coesione del team

Un forte senso del lavoro di squadra può creare un ambiente di supporto e di inclusione.

Combattere uno dei maggiori problemi perdite di tempo in ufficio -Disorganizzazione-utilizzando strumenti come ClickUp Teams che può aiutare a promuovere la collaborazione del team integrando flussi di lavoro, documenti, dashboard in tempo reale e altro ancora, consentendo ai team di migliorare la produttività e ottimizzare la gestione del tempo.

Gestite le ore di lavoro del vostro team attraverso la funzionalità Teams di ClickUp

Inoltre, l'organizzazione di attività di team-building, progetti trasversali e riunioni regolari del team possono favorire un ambiente di supporto in cui i dipendenti si sentano connessi e valorizzati.

Invertire la tendenza alle dimissioni silenziose

Il fenomeno delle dimissioni silenziose rappresenta una sfida complessa che richiede una risposta proattiva e ponderata da parte delle organizzazioni.

Abbracciando un approccio olistico che va oltre le tradizionali pratiche di gestione, le aziende possono coltivare un ambiente in cui i dipendenti si sentano valorizzati, supportati e motivati.

Strategie come l'incoraggiamento di una comunicazione aperta, l'offerta di compensi e benefit competitivi, lo sfruttamento delle risorse umane strumenti di monitoraggio della produttività dei dipendenti promuovere l'equilibrio tra lavoro e vita privata e investire nello sviluppo professionale non sono solo soluzioni per evitare le dimissioni, ma sono elementi fondamentali di una cultura fiorente sul posto di lavoro.

L'implementazione di queste strategie, supportate da strumenti quali Project Management di ClickUp può trasformare l'ambiente di lavoro in uno spazio dinamico e coinvolgente, dove i dipendenti sono ispirati a dare il meglio di sé in ogni progetto a cui lavorano.

In ultima analisi, l'esito positivo che un'organizzazione ottiene con il suo Obiettivi delle Risorse Umane di mitigare le dimissioni silenziose risiede nel suo commit a creare un ambiente di lavoro che dia priorità al benessere e alla crescita dei suoi dipendenti.

FAQ comuni

1. Qual è la soluzione al quiet quitting?

La soluzione alle dimissioni silenziose consiste nell'affrontare in modo proattivo i problemi di fondo che portano al disimpegno dei dipendenti. Ciò include l'incoraggiamento di canali di comunicazione aperti, la garanzia di compensi e incentivi equi e la promozione di un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.

Creando un ambiente di lavoro supportante e appagante, le organizzazioni possono coinvolgere nuovamente i dipendenti e combattere il quiet quitting.

2. Qual è la causa principale dell'abbandono silenzioso?

L'abbandono silenzioso spesso deriva da una combinazione di fattori che contribuiscono all'insoddisfazione dei dipendenti. Tra questi, la mancanza di un adeguato riconoscimento del lavoro richiesto, le limitate opportunità di crescita professionale, le pratiche di gestione inefficaci e lo squilibrio tra lavoro e vita privata. Affrontare questi problemi è fondamentale per mantenere una forza lavoro motivata e impegnata.

3. Da fare: come reagite alle dimissioni silenziose?

La reazione alle dimissioni silenziose richiede un approccio proattivo ed empatico. Il primo passaggio consiste nell'avviare un dialogo aperto con il dipendente interessato per capire le sue preoccupazioni. È importante affrontare prontamente qualsiasi problema individuato e attuare strategie per migliorare l'esperienza lavorativa complessiva e i livelli di coinvolgimento. Ciò può comportare l'adeguamento del carico di lavoro, l'offerta di opportunità di sviluppo professionale o il potenziamento dei sistemi di riconoscimento e ricompensa.