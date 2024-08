Massimizzare l'efficienza dell'ingegneria: Strategie per manager e sviluppatori

Che facciate parte di un team piccolo o grande, le inefficienze ingegneristiche frustrano l'intera squadra, danneggiano le relazioni con i client e portano a perdite finanziarie. Sprecano risorse preziose e fanno sì che i progetti non rispettino le aspettative e la Sequenza.

Su questa nota, esploriamo un concetto che salva i team di ingegneri da situazioni difficili: l'efficienza ingegneristica. Parleremo di tutto, da cosa è a come implementarla in modo efficace.

Che cos'è l'efficienza ingegneristica?

L'efficienza ingegneristica si riferisce al raggiungimento dei risultati desiderati con il minimo spreco di risorse come tempo, materiali, energia o forza lavoro. Più il risultato è vicino a quello pianificato, maggiore è l'efficienza ingegneristica. Questo è utile quando gestione degli ingegneri e comporta l'ottimizzazione di processi, progetti e metodologie per massimizzare la produzione e ridurre al minimo gli input.

L'obiettivo è migliorare la produttività e ridurre i costi.

Importanza dell'efficienza ingegneristica nello sviluppo dei progetti

L'efficienza ingegneristica garantisce:

I progetti vengano completati entro i tempi previsti senza ritardi

I costi del progetto vengono ridotti al minimo ottimizzando l'utilizzo delle risorse, riducendo gli sprechi ed evitando spese inutili. Questo aspetto è particolarmente importante nei progetti con budget limitati o finanziamenti fissi

I rischi vengono identificati e mitigati nelle prime fasi del ciclo di vita del progetto per ridurre la probabilità di errori costosi, di rilavorazioni o di fallimenti del progetto

La qualità viene mantenuta a uno standard che soddisfa o supera le aspettative dei clienti

L'efficienza ingegneristica è particolarmente importante per i progetti nelle seguenti aree:

Sviluppo di software

Ingegneria meccanica

Ingegneria civile

Ingegneria industriale

Sistemi energetici

Gestione della catena di approvvigionamento

Ingegneria ambientale

Una panoramica del ciclo di vita dello sviluppo dei sistemi

Potreste imbattervi in un altro termine strettamente correlato all'efficienza ingegneristica: il ciclo di vita dello sviluppo dei sistemi (SDLC).

L'SDLC è un approccio strutturato utilizzato esplicitamente nell'ingegneria del software e nello sviluppo dei sistemi informativi. Si tratta di una serie di fasi che assicurano uno sviluppo efficiente ed efficace del software o dei sistemi informativi, riunendo le esigenze delle parti interessate.

Le fasi tipiche dell'SDLC comprendono:

Piano

Analisi

Progettazione

Implementazione

Test

Realizzazione

Manutenzione

Questo concetto promuove un approccio ciclico allo sviluppo del progetto, offrendo ampie opportunità di valutazione e iterazione. Se eseguito correttamente, l'SDLC migliorerà l'efficienza dell'ingegneria ottimizzando l'utilizzo delle risorse snellire i processi e gestire i rischi.

È possibile migliorare continuamente senza interrompere il flusso di lavoro adottando lo sviluppo agile del software, il che ci porta al prossimo argomento.

Ruolo dello sviluppo software agile nell'aumento dell'efficienza

Lo sviluppo software agile è un approccio iterativo che privilegia la flessibilità, la collaborazione e la fornitura di un valore personalizzato attraverso miglioramenti incrementali e rapide iterazioni.

I leader dell'ingegneria che lo utilizzano si concentrano su tre aspetti:

Piano adattativo

Feedback continuo

Stretta collaborazione tra team interfunzionali

I team di ingegneri che adottano metodologie agili possono rispondere rapidamente ai cambiamenti dei requisiti e alle richieste del mercato.

Secondo Harvard Business Review , le aziende che adottano metodologie agili registrano una crescita dei ricavi del 60%, a dimostrazione dell'efficacia di questo approccio nell'aumentare l'efficienza.

Metriche e indicatori di prestazione chiave per un'ingegneria efficiente

Le metriche di efficienza sono misure quantificabili standardizzate che aiutano a valutare l'esito positivo dei lavori richiesti per l'efficienza dell'ingegneria.

Forniscono informazioni sui costi del progetto, sui tempi, allocazione delle risorse e l'utilizzo delle risorse, le prestazioni e la qualità, aiutandovi a compiere passaggi strategici e misurati per migliorarli.

Ecco ulteriori dettagli su queste preziose metriche che vi aiuteranno a migliorare l'efficienza dell'ingegneria.

1. Durata ciclo

La durata ciclo è la durata necessaria per completare un'attività o un processo specifico (dall'inizio alla fine) e di solito viene monitorata utilizzando timestamp o software di monitoraggio del tempo.

Formula per misurare la durata del ciclo: Durata ciclo = tempo totale/numero di cicli

Ad esempio, supponiamo che un team di software completi 10 funzionalità in 20 giorni di lavoro. In questo caso, la durata totale sarebbe di 20 giorni lavorativi e il numero di cicli sarebbe di 10.

Durata ciclo = 20 giorni lavorativi / 10 funzionalità = 2 giorni lavorativi per funzionalità.

Tempi di ciclo ridotti significano maggiore produttività, produttività e ritardi ridotti al minimo, mentre tempi di ciclo lunghi indicano inefficienze.

2. Tempo di codice

Il tempo di codifica misura la durata della scrittura o della modifica del codice da parte degli ingegneri del software. Per tenerne traccia si utilizzano strumenti di monitoraggio del tempo, strumenti di project management per ingegneri del software o sistemi di controllo della versione. La metrica è essenziale per la riunione delle scadenze, l'identificazione tempestiva dei colli di bottiglia e la pianificazione dei lavori risorse in modo efficace .

Un tempo di codifica troppo lungo significa che gli sviluppatori impiegano troppo tempo per scrivere codice, il che indica che è possibile ottimizzare i processi.

3. Tempo di inattività

Il tempo di inattività misura l'unità di tempo in cui le apparecchiature o i processi di produttività non sono operativi a causa di manutenzione, guasti o altri fattori. Monitorateli con i registri dei tempi di inattività o con i sistemi di monitoraggio delle apparecchiature e utilizzate i tempi di inattività per identificare i problemi ricorrenti e trovare soluzioni permanenti.

Un tempo di inattività elevato suggerisce frequenti interruzioni o fallimenti del processo, mentre un tempo di inattività basso indica processi affidabili.

4. Tempo di ritiro

Il tempo di risposta misura il tempo necessario per rispondere alle richieste o alle attività in arrivo, come le richieste dei clienti o i ticket di assistenza.

Questo dato può essere monitorato attraverso sistemi di ticketing standard come SupportBee o Help Scout.

Un tempo di risposta breve significa che il processo di risoluzione dei problemi è efficiente, mentre un tempo di risposta lungo indica che è necessario accelerare il servizio clienti.

5. Tempo di revisione

Il tempo di revisione è il tempo impiegato per valutare le attività o le consegne. Può essere monitorato utilizzando strumenti di mappatura dei processi o il monitoraggio manuale dei cicli di feedback.

6. Tempo di distribuzione

A differenza del tempo di inattività, il tempo di distribuzione è una metrica dell'efficienza specifica per gli aggiornamenti del software, fondamentale per la gestione delle risorse analisi dei processi per l'ingegneria del software.

Chiamato anche tempo di implementazione o tempo di implementazione, il tempo di implementazione misura il tempo che intercorre tra l'avvio di una richiesta di funzionalità o attività e il suo rilascio in un ambiente di test o di produttività.

Un tempo di distribuzione basso significa cicli di rilascio più rapidi, consegna più veloce di nuove funzionalità o correzioni agli utenti finali e agilità generale nello sviluppo del software. Un tempo di distribuzione elevato indica complicazioni nel processo di distribuzione e la necessità di migliorare l'efficienza degli ingegneri. L'ottimizzazione di questa metrica può accelerare il time to market.

7. Frequenza di distribuzione

La frequenza di distribuzione si riferisce alla frequenza con cui vengono distribuiti gli aggiornamenti o le modifiche del software in un arco di tempo specifico. È possibile monitorarla utilizzando i registri di distribuzione o i calendari di rilascio.

Questa metrica è molto importante per i team che operano in ambienti ipercompetitivi come SaaS, e-commerce e finanza. Un'alta frequenza di distribuzione indica che potete fornire valore agli utenti più velocemente, mentre una frequenza più bassa significa che state impiegando più tempo per migliorare il vostro prodotto.

8. Tasso di correzione al primo tentativo (FTFR)

Il tasso di risoluzione al primo tentativo valuta la percentuale di problemi delle apparecchiature o del sistema risolti con esito positivo al primo tentativo.

Formula per misurare il tasso di risoluzione al primo tentativo: Tasso di risoluzione al primo tentativo = (Numero di incidenti risolti al primo tentativo/numero totale di incidenti) x 100

Ad esempio, supponiamo che il team del supporto tecnico riceva 100 ticket di assistenza in un mese e che di questi 80 vengano risolti con successo senza bisogno di ulteriore assistenza o richiami.

Il tasso di risoluzione al primo tentativo sarà FTFR = (80 / 100) x 100 = 80%.

Un FTFR basso indica inefficienze nel processo di risoluzione dei problemi, che possono portare all'insoddisfazione dei clienti. Un FTFR elevato significa che il team del supporto clienti o della manutenzione è molto efficiente nel diagnosticare e risolvere i problemi al primo contatto.

9. Rapporto di rilavorazione

Idealmente, si vorrebbe che tutte le macchine/il codice fossero perfetti e non si guastassero mai. Tuttavia, durante il processo di assemblaggio o il ciclo di sviluppo del software si verificano degli errori.

Nello sviluppo del software, il rapporto di rielaborazione è la percentuale di modifiche al codice in cui un ingegnere riscrive un codice aggiornato di recente (meno di 30 giorni).

Sebbene alcune rielaborazioni siano una parte naturale del processo di sviluppo del software (questo numero varia in base all'esperienza e al lavoro del collaboratore), un'alta percentuale di rielaborazioni indica specifiche poco chiare, requisiti di prodotto in evoluzione e una mancanza di familiarità con la base di codice.

10. Utilizzo delle risorse

Il piano delle risorse è un KPI integrale per l'efficienza dell'ingegneria, poiché aiuta i project manager a misurare le prestazioni e il lavoro richiesto per un periodo di tempo specifico.

Questa conoscenza consente ai project manager di prevedere le risorse disponibili in diverse categorie, in modo da poter pianificare la forza lavoro per garantire la salute ottimale dei progetti.

La formula per calcolare l'utilizzo delle risorse è: Totale ore fatturabili/ Totale ore di lavoro disponibili x 100

11. Bilancio/limiti del lavoro in corso (WIP)

Il lavoro in corso (WIP) è un'attività iniziata ma non completata. Le organizzazioni devono ridurre il lavoro in corso (WIP) perché più a lungo un'attività o un elemento rimane nella fase di lavoro in corso, meno efficienti sono il team e l'azienda.

Nello sviluppo agile del prodotto, l'impostazione dei limiti del WIP consente di identificare le inefficienze e i colli di bottiglia, di cancellare la pipeline per evitare il multitasking, di soddisfare le esigenze dei clienti con aggiornamenti regolari e di mantenere il ritmo ideale tra ozio e superlavoro.

Da fare per determinare l'equilibrio del lavoro in corso (WIP)?

Innanzitutto, ricordate che il bilancio del WIP è intercambiabile e, se lo fate per la prima volta, è molto probabile che commettiate degli errori.

Per cominciare, considerate due cose:

Il numero di persone che compongono il team

Il numero di attività su cui ognuno deve lavorare in un determinato momento

Il bilancio dei lavori in corso (WIP) sarà compreso in un intervallo di:

Dimensione del team + 1

Dimensione del team x 2

Per un team di 15 persone, il limite del lavoro in corso (WIP) dovrebbe essere compreso tra 16 (15+1) e 30 attività (15×2).

Tuttavia, ricordate di iterare i limiti di lavoro in corso (WIP) fino a quando non si ottiene il risultato migliore per il vostro team.

12. Accuratezza del piano

Se siete un gestore del team o fate parte di un team di sviluppo software in rapida evoluzione, questa domanda vi suonerà familiare: quanto tempo ci vorrà?

Un recente sondaggio ha rilevato che l'accuratezza media del piano per oltre 2.000 team era inferiore al 50%.

L'accuratezza del piano è definita come il numero di prodotti, di backlog di prodotto o di iterazioni che il team è in grado di spedire entro un determinato periodo di tempo.

Questa stima si basa sulla portata e sulla complessità del progetto, sulla disponibilità di risorse, sull'esperienza del team e sull'accesso alle risorse pertinenti.

Utilizzate gli strumenti di project management ClickUp per misurare l'accuratezza del piano per produttività degli sviluppatori . Questo vi permetterà di capire le capacità del vostro team e la quantità di lavoro che potrete gestire in futuro.

Come misurare l'efficienza ingegneristica?

Il primo passaggio per misurare l'efficienza ingegneristica è la mappatura dei processi. L'efficienza ingegneristica complessiva è l'aggregazione dell'efficienza dei singoli processi, quindi è essenziale avere un quadro chiaro di questi ultimi.

Per mappare un processo elencare i passaggi e disporli in ordine cronologico (o logico).

Si può anche utilizzare un aiuto visivo come il modello Modello di mappa dei processi ClickUp per la lavagna online per semplificare le cose:

Visualizzate il flusso delle attività in ogni fase del progetto e categorizzatele in obiettivi, attività ed elementi d'azione con il modello di mappa del processo di ClickUp

Il modello consente di determinare l'obiettivo, le attività e gli elementi d'azione di ciascuna fase del processo e di comprendere le dipendenze. Perché non usare un pezzo di carta per mappare i processi? Questo modello offre diversi vantaggi:

Permette di visualizzare in modo completo i processi più lunghi. La lavagna online è infinita, il che significa che potete ingrandire e aggiungere tutte le fasi che volete

Facile da aggiornare e modificare durante gli aggiornamenti dei processi

Semplifica la collaborazione tra i tecnici

Funzione di trascinamento e rilascio per un facile utilizzo

Il passaggio successivo è la raccolta dei dati. Una volta mappati i processi, è necessario raccogliere i dati pertinenti per ogni fase per calcolare le metriche. Ci sono tre categorie principali di dati da raccogliere:

Tempo : Include i dati sul tempo impiegato per completare un processo, come la progettazione, lo sviluppo, i test, il debug e la distribuzione

: Include i dati sul tempo impiegato per completare un processo, come la progettazione, lo sviluppo, i test, il debug e la distribuzione Utilizzo delle risorse : i dati relativi all'utilizzo delle risorse aiutano a determinare l'efficacia dell'utilizzo delle risorse (come risorse umane, attrezzature e software)

: i dati relativi all'utilizzo delle risorse aiutano a determinare l'efficacia dell'utilizzo delle risorse (come risorse umane, attrezzature e software) Soddisfazione dei clienti: La soddisfazione dei clienti deriva dal feedback dei clienti, dai sondaggi, dal Net Promoter Score (NPS) o dai ticket di supporto clienti

La categoria più importante è il tempo, che aiuta a calcolare la maggior parte delle metriche di efficienza. ClickUp offre un'estensione gratuita per Chrome che consente di monitorare il tempo da desktop, cellulari e browser web.

Collegate questo tempo a tutte le attività di ClickUp a cui il vostro team sta lavorando, poi usate ClickUp Dashboard per determinare la durata di ciascun processo.

Ecco come appare il dashboard per il monitoraggio del tempo:

Confrontate visivamente i carichi di lavoro del team e seguite lo stato di avanzamento con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Il passaggio finale consiste nel calcolare le metriche di efficienza ingegneristica per ottenere informazioni basate sui dati. Il Modello KPI di ClickUp è un vero e proprio salvavita. Il modello consente di creare metriche personalizzate da monitorare e di impostare obiettivi e tracciare lo stato di avanzamento per vedere come si sta procedendo rispetto ad essi.

Tenete traccia delle vostre metriche di esito positivo con il modello per gli indicatori di prestazione chiave (KPI) di ClickUp

Evitare gli errori più comuni nella misurazione dell'efficienza ingegneristica

Ecco alcuni errori comuni nella misurazione dell'efficienza ingegneristica che dovrebbero essere evitati:

Focalizzarsi su metriche quantitative di base come costi e tempi senza considerare fattori complessi e più dettagliati come l'utilizzo delle risorse e la soddisfazione del cliente

come costi e tempi senza considerare fattori complessi e più dettagliati come l'utilizzo delle risorse e la soddisfazione del cliente Concentrarsi eccessivamente su processi specifici, reparti o singole metriche. Questo porta a trascurare il contesto organizzativo più ampio, a intuizioni incomplete e a perdere opportunità di ottimizzazione

su processi specifici, reparti o singole metriche. Questo porta a trascurare il contesto organizzativo più ampio, a intuizioni incomplete e a perdere opportunità di ottimizzazione Utilizzo di approcci di misurazione obsoleti o inflessibili che non riescono ad adattarsi alle mutevoli dinamiche aziendali

che non riescono ad adattarsi alle mutevoli dinamiche aziendali Misurazione di metriche di efficienza irrilevanti non direttamente legate agli oggetti strategici dell'organizzazione, con conseguente inefficienza nell'allocazione delle risorse

non direttamente legate agli oggetti strategici dell'organizzazione, con conseguente inefficienza nell'allocazione delle risorse Mancata convalida delle origini dati, delle metodologie e delle ipotesi, risultante in deduzioni imprecise

Uno dei modi più semplici per evitare questi errori è quello di usare ClickUp per i team software . Ecco perché:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Software-Team-With-Priorities-and-Burndown-Cards-1400x934.png ClickUp 3.0 Dashboard Software Team con priorità e schede Burndown /$$$img/

I cruscotti di ClickUp 3.0 offrono ai gestori del team agile una rapida visualizzazione delle attività rimanenti e delle priorità della settimana, oltre a grafici dettagliati di burnup e burndown

ClickUp offre dati accurati e in tempo reale, in modo che le metriche di efficienza siano sempre aggiornate e valide

ClickUp consente a più membri del team e agli stakeholder interfunzionali di collaborare ai calcoli di efficienza ingegneristica, in modo che le ipotesi errate di una singola persona non possano influenzare l'interpretazione dei dati

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/57958/modelli-di-ingegneria/ Modelli di ingegneria ClickUp /%href/ -come ad esempio il modello Modello di processo di sviluppo del software di ClickUp-per assicurarsi di non tralasciare fasi essenziali di un processo quando si calcola l'efficienza

Altre considerazioni per evitare errori di efficienza ingegneristica sono:

Includere almeno una metrica non finanziaria (soddisfazione del cliente o impegno dei dipendenti) nelle misurazioni dell'efficienza. Questi aspetti dell'efficienza, comunemente trascurati, possono avere un impatto diretto sull'esito positivo e sulla sostenibilità a lungo termine

(soddisfazione del cliente o impegno dei dipendenti) nelle misurazioni dell'efficienza. Questi aspetti dell'efficienza, comunemente trascurati, possono avere un impatto diretto sull'esito positivo e sulla sostenibilità a lungo termine Prima di analizzare le metriche di reparto, assicurarsi che siano allineate con gli obiettivi e le priorità generali dell'azienda

e le priorità generali dell'azienda Implementare un processo di revisione mensile per identificare le opportunità di efficienza e implementare i miglioramenti

per identificare le opportunità di efficienza e implementare i miglioramenti Ricontrollare le origini dei dati e la metodologia prima di concludere le metriche di efficienza per garantirne la validità

e la metodologia prima di concludere le metriche di efficienza per garantirne la validità Investire in formazione e sviluppo in modo che i team di ingegneri siano consapevoli delle ultime tecnologie e pratiche di ingegneria

Come migliorare l'efficienza dell'ingegneria?

Ecco quattro best practice che potete implementare per migliorare l'efficienza e la produzione complessiva in qualità di leader dell'ingegneria.

1. I leader e i team di ingegneri devono sviluppare una mentalità da investitori

Sia i manager che gli sviluppatori devono dare priorità alle attività e ai progetti in base al loro potenziale ritorno sull'investimento (ROI) per l'organizzazione.

Valutare il valore e l'impatto di ogni lavoro richiesto e allocare le risorse in modo strategico per massimizzare l'efficienza e i risultati complessivi. Evitate di investire tempo in nuove funzionalità troppo complicate o nelle ultime tendenze se non portano un ROI elevato.

Questa mentalità aiuta anche i team a trovare il giusto equilibrio tra la creazione di nuove funzionalità e la riduzione del debito tecnologico.

2. Utilizzare gli strumenti di automazione

Create automazioni personalizzate con ClickUp per automatizzare tutte le vostre attività di routine

Identificate le attività e i flussi di lavoro ripetitivi e tediosi, quindi selezionate gli strumenti appropriati o sviluppate script di automazione personalizzati per snellire i processi .

Vari strumenti aumentano l'ingegneria l'efficienza del processo identificando le aree di automazione. Ad esempio, Ansible automatizza il provisioning del cloud e la distribuzione delle applicazioni, mentre Travis CI aiuta a eseguire test automatizzati. Se si utilizza ClickUp per i processi di project management, è anche possibile automatizzare attività ripetitive e flussi di lavoro basati su trigger.

3. Evitare di scrivere codice extra

Aiutate i vostri ingegneri ad adottare i principi di progettazione modulare e ad adoperarsi per la semplicità e la riutilizzabilità del codice. Concentratevi sulla suddivisione dei progetti in moduli, funzioni o classi più piccoli e autonomi e riducete al minimo la duplicazione del codice consolidando le funzionalità comuni in componenti riutilizzabili.

È anche una buona idea insegnare al team a sfruttare le librerie, i framework e i modelli di progettazione esistenti ogni volta che è possibile, per evitare di reinventare la ruota, migliorare la produttività degli sviluppatori e fornire prontamente una migliore qualità del codice.

4. Utilizzate uno strumento di sviluppo del progetto per gestire il team di ingegneri

Scegliete una soluzione completa che offra tutti gli strumenti necessari per pianificare e sviluppare il vostro prodotto in un unico luogo.

Ad esempio, la soluzione di product management di ClickUp offre tutto ciò che serve per pianificare ed eseguire il progetto in un'unica piattaforma intuitiva:

ClickUp Brain vi aiuta a generare piani di prodotto e documentazione per accelerare il processo di sviluppo, oltre a fornireStrumenti di IA per automatizzare i lavori ripetitivi

Attività di ClickUp rendono possibili i flussi di lavoro agili, in modo da seguire le best practice per lo sviluppo dei prodotti. Consente di creare una roadmap del prodotto condivisa che incorpora feedback, epiche e sprint, in modo che tutto il team conosca il prossimo passaggio

Documenti di ClickUp è una base di documentazione centrale che supporta modifiche, commenti, tag del team e integrazione con i flussi di lavoro del prodotto per una collaborazione efficace

ClickUp Lavagne online aiutano voi e il vostro team a pianificare e mappare le idee e a convertirle in prodotti che generano ROI

ClickUp Dashboard aiutano a monitorare lo stato di un dato progetto, a identificare i colli di bottiglia e a misurare la produttività

Avvicinate i team con flussi di lavoro chiusi, documenti e dashboard in tempo reale con lo strumento di project management di ClickUp

Semplificate l'efficienza ingegneristica del vostro team con ClickUp

L'efficienza ingegneristica misura la capacità di raggiungere gli obiettivi senza sprecare risorse. Diverse metriche di efficienza aiutano a determinare l'efficienza dei processi di ingegneria, come la durata del ciclo, il tempo di implementazione e il tempo di codifica.

Per calcolare queste metriche, è necessario mappare i processi, raccogliere i dati relativi a ciascuno di essi e creare reportistica con ClickUp.

Utilizzo I modelli precostituiti di ClickUp per organizzare e monitorare le metriche di efficienza più importanti, in modo da verificare il livello di efficienza da fare. Non dimenticate di leggere gli errori comuni che i team commettono nel determinare l'efficienza, in modo che la vostra analisi sia valida, utile e perseguibile.

Siete interessati a scoprire come una piattaforma come ClickUp può aiutarvi a migliorare l'efficienza dell'ingegneria? Iscrivetevi oggi stesso per una versione di prova gratuita.

FAQ comuni

1. Da fare con l'efficienza ingegneristica?

L'efficienza ingegneristica si riferisce alla capacità di ottenere il massimo risultato con il minimo delle risorse, mantenendo gli standard di qualità. Si ottimizzano i flussi di lavoro e si utilizzano le risorse in modo efficiente per aumentare la produttività, ridurre gli sprechi e migliorare le prestazioni ingegneristiche.

2. Da fare per misurare l'efficienza ingegneristica?

L'efficienza ingegneristica si misura con varie metriche quantitative e qualitative. Queste includono metriche quali:

Tempo di ciclo: Il tempo di ciclo si riferisce alla durata del completamento di un'attività o di un progetto

Il tempo di ciclo si riferisce alla durata del completamento di un'attività o di un progetto Throughput: È la velocità di produzione di prodotti o unità

È la velocità di produzione di prodotti o unità Utilizzo delle risorse: È la percentuale di risorse disponibili utilizzate in modo efficace

È la percentuale di risorse disponibili utilizzate in modo efficace Tasso di errore : È la frequenza di errori o difetti negli output

: È la frequenza di errori o difetti negli output **Soddisfazione dei clienti: è il feedback dei clienti sulla qualità del prodotto e del servizio

**Produttività dei dipendenti: è la produzione generata dai dipendenti in un determinato periodo di tempo

3. Che cos'è l'efficacia ingegneristica?

Per efficacia ingegneristica si intende il raggiungimento dei risultati o degli oggetti desiderati nelle attività e nei progetti di ingegneria. L'obiettivo è quello di raggiungere o superare i traguardi delle prestazioni.