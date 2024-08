15 libri sulle risorse umane per i professionisti delle risorse umane che vogliono crescere nella loro carriera

In un'epoca in cui le esperienze dei dipendenti sono cruciali quanto quelle dei clienti, i professionisti delle risorse umane devono essere sempre al top.

Se avete scelto una carriera nella gestione delle risorse umane (HRM), dovete aggiornarvi costantemente per rimanere rilevanti e aggiungere valore all'azienda. Con l'intensificarsi della corsa all'assunzione e alla fidelizzazione dei migliori talenti, i leader aziendali devono imparare e impostare le giuste strategie di gestione delle risorse umane KPI per i team delle risorse umane che si allineano agli obiettivi strategici dell'organizzazione.

Abbiamo stilato un elenco dei 15 migliori libri sulle risorse umane per i professionisti delle risorse umane che, come voi, vogliono crescere sul lavoro. Questi libri sulle risorse umane uniscono la saggezza di veterani e la conoscenza delle ultime tendenze del settore che hanno un impatto sulla gestione dei talenti.

Immergiamoci!

I 15 migliori libri sulle risorse umane per i professionisti delle risorse umane

1. Gestione delle risorse umane di Gary Dessler

La guida di Gary Dessler spicca tra i libri sulle risorse umane via Amazon

Autore: Gary Dessler

Gary Dessler Numero di pagine: 720

720 Anno di pubblicazione: 1994

1994 Durata stimata di lettura: 12-15 ore

12-15 ore Ideale per: Professionisti delle risorse umane a tutti i livelli

Professionisti delle risorse umane a tutti i livelli Valutazioni: 3,8/5 (Amazon) 3,96/5 (Goodreads)



Talvolta definito la "bibbia del mondo delle risorse umane", l'iconico Human Resource Management di Gary Dessler è una guida approfondita di 700 pagine sulla scienza e l'esecuzione delle operazioni relative alle persone.

Oggi uno dei libri più iconici sulle risorse umane, suddivide gli elementi essenziali delle risorse umane in base alle funzioni, dall'assunzione e la gestione dei talenti alla formazione, alla retribuzione e alla gestione delle relazioni con i dipendenti.

Oggi, nella sua 17a edizione (con diverse versioni internazionali), il libro non solo esplora la storia delle pratiche HR, ma si concentra su come la tecnologia (come il cloud computing) e i social media (LinkedIn, in particolare) formano il campo. Inoltre, analizza il modo in cui le ultime Strumenti e software tecnologici per le risorse umane stanno dando una scossa al mondo in continua evoluzione delle risorse umane.

Punti chiave

Rinnovare il processo di assunzione: Assicurarsi di non limitarsi a riempire le posizioni, ma di sincronizzarle con le esigenze dei dipendentiobiettivi HR dell'organizzazione2. Creare un ambiente di lavoro in cui i dipendenti siano pienamente coinvolti: Investire in formazione, sviluppo e retribuzione equa per mantenere il team motivato e impegnato nell'esito positivo dell'organizzazione Mantenere una cultura positiva sul posto di lavoro: Costruire relazioni sane all'interno del team e concentrarsi sulla risoluzione dei conflitti

Cosa dicono i lettori:

Il libro di Gary Dessler sulla Gestione delle Risorse Umane è un testo fondamentale per imparare cosa fa l'HRM in un'azienda/organizzazione come dipartimento e funzione. Il libro fornisce una solida spiegazione di quali siano i ruoli di un manager delle risorse umane, di ciò che dovrebbe fare ed evitare, e di cosa fare in situazioni in cui si verificano dilemmi (tecnici o etici). È una lettura obbligata per tutti i responsabili delle risorse umane e per gli studenti che frequentano il corso di Gestione delle risorse umane.

2. The Essential HR Handbook (10th Anniversary Edition) di Sharon Armstrong e Barbara Mitchell

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/The-Essential-HR-Handbook-10th-Anniversary-Edition-by-Sharon-Armstrong-and-Barbara-Mitchell-890x1400.png 2. Il Manuale essenziale delle risorse umane (edizione del 10° anniversario) di Sharon Armstrong e Barbara Mitchell /$$$img/

Uno dei libri sulle risorse umane ideali per i principianti via Amazon

Autori: Sharon Armstrong e Barbara Mitchell

Sharon Armstrong e Barbara Mitchell Numero di pagine: 256

256 Anno di pubblicazione: 2008

2008 Durata stimata di lettura: 4-5 ore

4-5 ore Ideale per: Principianti HR

Principianti HR Valutazioni: 4,6/5 (Amazon) 3.61/5 (Goodreads)



Da oltre un decennio, The Essential HR Handbook di Sharon Armstrong e Barbara Mitchell aiuta i professionisti delle risorse umane ad affrontare un intervallo di funzioni come il reclutamento, la conformità legale, la gestione delle prestazioni e la diversità sul posto di lavoro.

Aggiornata di recente nel 2020, la decima edizione di questo libro offre spiegazioni di facile comprensione su tutto, dalla gestione di team eterogenei alla creazione di politiche e benefit favorevoli ai dipendenti. Ancora oggi, questa edizione rimane una risorsa di riferimento, in grado di fornire suggerimenti e liste di controllo per la maggior parte dei provider di risorse umane.

Chiavi d'accesso

**Allineare le risorse umane agli obiettivi dell'azienda: i piani per le risorse umane devono essere preparati in modo da essere sincronizzati con la missione e la direzione strategica dell'organizzazione per ottenere il massimo impatto La fidelizzazione è la chiave: Non è sufficiente assumere le persone; i dipartimenti HR devono investire in un ottimo processo di onboarding e orientamento, oltre a fornire opportunità di formazione e sviluppo continuo ai dipendenti Rendere le valutazioni delle prestazioni un'esperienza positiva: invece di sembrare un esercizio di ricerca di difetti, le valutazioni delle prestazioni dovrebbero fornire ai dipendenti un feedback positivo e un rinforzo. A tale scopo, utilizzate le metodologie BEER (Comportamento, Effetto, Aspettativa, Risultato) e FAST (Frequente, Accurato, Specifico, Tempestivo)

Cosa dicono i lettori

Questo libro è una grande risorsa per chi inizia a lavorare nel campo delle risorse umane, come me. Volevo un libro che contenesse informazioni, moduli e liste di controllo a campione, e questo piccolo libro lo è. Se siete agli inizi nel settore delle risorse umane, vi consiglio vivamente questo libro

3. La vittoria attraverso l'organizzazione: Perché la guerra per i talenti sta fallendo nella vostra azienda e cosa potete fare Da fare di Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank e Mike Ulrich

Victory Through Organization è tra i libri sulle risorse umane più popolari per i leader di alto livello Via Amazon

Autori: Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich e Wayne Brockbank

Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich e Wayne Brockbank Numero di pagine: 417

417 Anno di pubblicazione: 2017

2017 Durata stimata di lettura: 5-6 ore

5-6 ore Ideale per: Manager HR senior

Manager HR senior Valutazioni: 4,5/5 (Amazon) 3.82/5 (Goodreads)



Non siete fan delle risorse umane della vecchia scuola, in cui i dipendenti erano incoraggiati a fare colpo piuttosto che a portare al lavoro il loro io autentico? Allora vi piacerà il bestseller di Dave Ulrich, Victory Through Organization.

Pubblicato nel 2017, suggerisce un nuovo approccio alle risorse umane: la costruzione di sistemi dinamici in cui i grandi talenti non sono limitati a un reparto o a un'area pratica, ma vengono sfruttati in tutta l'organizzazione. La particolarità di questo libro è che le sue idee si basano sulle intuizioni di 30.000 professionisti HR e leader aziendali!

Victory through Organization tratta vari temi delle risorse umane, come l'efficacia organizzativa, lo sviluppo e l'impiego dei talenti, la costruzione di un vantaggio competitivo sostenibile e altro ancora. È considerato un manuale per i senior leader delle risorse umane.

Il libro sfida le norme, sfata i miti e spinge a un cambiamento reale. Il messaggio generale è che l'esito positivo non consiste solo nell'assumere i migliori talenti, ma anche nell'utilizzarli al meglio.

Chiavi d'accesso

Usare il modello HR strategico a 3 box: distribuire l'attenzione tra efficienza amministrativa, esperienza dei dipendenti e sviluppo delle capacità HR strategiche (i tre box) per ottenere il massimo impatto Ottenere un vantaggio competitivo sostenibile: Non limitatevi ad attrarre i migliori talenti; costruite un vantaggio competitivo sostenibile sfruttando e impiegando efficacemente quei talenti Vincere la guerra per i talenti: Guardare oltre gli approcci tradizionali all'acquisizione e alla gestione dei talenti se si vuole attrarre le persone migliori e più richieste

Cosa dicono i lettori

_La vittoria attraverso l'organizzazione è un risultato straordinario: basato sui dati, originale, creativo e completo. L'argomentazione sul perché le risorse umane debbano riconcettualizzare la loro responsabilità principale è brillante. Le Risorse Umane devono essere continuamente pronte a ripensare e a ri-concepire il motivo per cui esistono; devono cambiare nei modi più fondamentali, passando da uno stato di riunione dei requisiti normativi e simili, che vengono imposti dall'esterno, a un partner aziendale proattivo che contribuisce allo sviluppo della strategia e dei risultati finanziari e al tempo stesso è una fonte continua di creatività e di realtà in termini di prestazioni umane.{\i}

4. La HR Scorecard: Collegare persone, strategia e performance di Brian Becker, Mark Huselid e Dave Ulrich

Uno dei pochi libri sulle risorse umane che parla del ROI delle HR via Amazon

Autori: Brian Becker, Mark Huselid e Dave Ulrich

Brian Becker, Mark Huselid e Dave Ulrich Numero di pagine: 235

235 Anno di pubblicazione: 2001

2001 Durata stimata di lettura: 4-6 ore

4-6 ore Ideale per: Professionisti delle risorse umane di livello medio-superiore

Professionisti delle risorse umane di livello medio-superiore Valutazioni: 4,5/5 (Amazon) 3,78/5 (Goodreads)



In un mondo in cui la forza di un'azienda risiede negli intangibili e nei cervelli, The HR Scorecard di Brian Becker sostiene con forza l'importanza delle risorse umane.

Questo libro introduce il concetto di HR scorecard, un principio di misurazione che collega il ruolo di un professionista delle risorse umane alle prestazioni dell'azienda. Grazie alle intuizioni tratte dal sondaggio di oltre 2.800 aziende, il libro conclude che le aziende con sistemi di gestione delle risorse umane efficaci spesso superano i loro concorrenti.

Il libro spiega come misurare parametri come gli indicatori di performance chiave delle risorse umane (KPI) rispetto agli obiettivi aziendali e tratta alcuni indici che aiutano a calcolare il ROI di qualsiasi programma HR.

Chiavi d'accesso

**Per avere successo, le risorse umane oggi devono comprendere e allinearsi con la strategia aziendale e concentrarsi sul raggiungimento di risultati che abbiano un impatto tangibile sugli obiettivi dell'azienda Sviluppare metriche HR e misurare l'impatto: Misurare l'efficacia della funzione HR attraverso metriche leading e lagging per l'acquisizione dei talenti, la gestione delle performance, la formazione e lo sviluppo **Bilanciare le priorità a lungo e a breve termine: il libro raccomanda ai team HR di collaborare con i leader aziendali per comprendere il contesto e le sfide aziendali. Dovrebbero quindi lavorare a un piano che bilanci le esigenze a breve termine (ad esempio, le necessità di assunzione) con gli obiettivi a lungo termine dell'organizzazione (ad esempio, lo sviluppo del personale)

Cosa dicono i lettori

_Il libro fornisce un modello di misurazione per guidare l'implementazione della strategia del capitale umano, con l'obiettivo finale di allineare la strategia, le persone e le prestazioni organizzative. Gli autori presentano un nuovo approccio alla gestione dell'"architettura delle risorse umane" di un'azienda come asset strategico e alla misurazione del suo contributo alla performance dell'azienda. Gli autori sostengono la necessità di un approccio top-down, piuttosto che bottom-up, all'implementazione della strategia, insieme a un sistema di valutazione innovativo per misurare il contributo delle risorse umane.

5. Le regole del lavoro! Le intuizioni dall'interno di Google che trasformeranno il vostro modo di vivere e dirigere di Laszlo Bock

Uno dei nostri libri preferiti sulle risorse umane è questo di Laszlo Bock via Amazon

Autori: Laszlo Bock

Laszlo Bock Numero di pagine: 416

416 Anno di pubblicazione: 2015

2015 Durata stimata di lettura: 5-6 ore

5-6 ore Ideale per: Manager delle risorse umane di livello medio-superiore

Manager delle risorse umane di livello medio-superiore Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Volete ispirarvi alle impeccabili pratiche HR di Google e adattarle alla vostra azienda? Se sì, questo libro fa per voi.

Laszlo Bock, ex vicepresidente delle Operazioni con le Persone di Google, raccoglie 15 anni di ricerche intensive in questa raccolta ispirata di lezioni sulla gestione del talento per team di qualsiasi dimensione.

Include casi reali, consigli pratici e intuizioni su come bilanciare creatività e struttura all'interno di un'azienda. Bock insegna anche a rimodellare la leadership dall'interno dell'organizzazione piuttosto che dall'alto verso il basso.

Chiavi d'accesso

Fiducia nei dipendenti perché agiscano come fondatori: Instillare un senso di titolarità, essere trasparenti, dare loro voce e abbracciare la vulnerabilità per costruire la fiducia tra i dipendenti Prendetevi il tempo necessario per assumere i migliori: Seguite un approccio alle assunzioni basato su un comitato, fissate standard chiari, non scendete mai a compromessi e assicuratevi che le nuove assunzioni superino costantemente quelle esistenti Semplificare la vita dei dipendenti: Imparare da Google a migliorare la vita dei dipendenti, a far risparmiare loro tempo, ad aumentare la convenienza e a portare gioia senza spendere troppo

Cosa dicono i lettori

Google non è così insolito o difficile da capire come si pensa: questo libro mostra chiaramente che prevalgono una filosofia unica, creatività e tanto lavoro. Tonnellate di esempi fantastici che altre aziende possono usare, e un'ottima spiegazione di come sperimentare e usare l'analisi per creare grandi strategie per le persone.

6. Putting The Human Back into HR: L'esito positivo come professionista delle risorse umane inizia con te di Su Patel

Questo gioiello tra i libri sulle risorse umane può aiutare i professionisti delle risorse umane in tutte le fasi della carriera Via Amazon

Autore: Su Patel

Su Patel Numero di pagine: 196

196 Anno di pubblicazione: 2018

2018 Durata stimata di lettura: 3-4 ore

3-4 ore Ideale per: Membri del team HR di tutti i livelli

Membri del team HR di tutti i livelli Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



I professionisti delle risorse umane sono spesso alle prese con una domanda: Da fare la priorità alle persone o ai processi?

Se anche voi state lottando per trovare un equilibrio tra i due, il libro di Su Patel Putting The Human Back Into HR dovrebbe essere il vostro prossimo acquisto.

Il libro affronta l'annoso conflitto tra risorse umane (le persone) e processi umani (le politiche) e delinea le aree chiave che i professionisti delle risorse umane devono padroneggiare. Il libro illustra come sia possibile riunire tutte le aree del ruolo professionale delle risorse umane, sentirsi più soddisfatti come membri del team HR e aprire la strada alla crescita professionale.

Chiavi di accesso

Trovare una via di mezzo tra persone e processi: Cercare di essere attenti alla persona che sta dietro al titolo senza compromettere i processi **Patel consiglia ai responsabili delle risorse umane di migliorare le proprie capacità di leadership e di essere più proattivi. In questo modo si preparano a passare a un ruolo di leadership nell'organizzazione Accogliere il cambiamento invece di reagire ad esso: Navigare con fiducia nelle sfide e guidare il team nelle transizioni attraverso gli strumenti elencati in questo libro

Cosa dicono i lettori

_Vorrei aver letto questo libro anni fa - e averlo fatto leggere anche agli altri intorno a me! Penso che a volte complichiamo eccessivamente le Risorse Umane - dopo tutto, non è scienza missilistica - ma le disumanizziamo anche. Questo libro affronta entrambi i problemi: è pieno di metodi semplici ma efficaci per i professionisti delle risorse umane e mette le persone al centro di tutto

7. HR On Purpose: Sviluppare una passione deliberata per le persone di Steve Browne

Uno dei tanti influenti libri sulle risorse umane di Steve Browne via Amazon

Autore: Steve Browne

Steve Browne Numero di pagine: 168

168 Anno di pubblicazione: 2017

2017 Durata stimata di lettura: 3-4 ore

3-4 ore Ideale per: Personale HR a tutti i livelli

Personale HR a tutti i livelli Valutazioni: 4,6/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)



Il celebre dirigente e veterano delle risorse umane Steve Browne è appassionato di risorse umane oggi come lo era 30 anni fa, quando ha iniziato la sua carriera. Il suo best-seller, HR On Purpose, è una testimonianza di questa passione.

Il libro è una guida personale e motivazionale che incoraggia i professionisti delle risorse umane ad andare oltre le attività amministrative e a fare cose che abbiano un impatto positivo sulle organizzazioni.

A volte, occuparsi di problemi HR giorno per giorno può essere stancante. Browne mira a riaccendere l'entusiasmo attraverso intuizioni preziose, consigli pratici ed esempi reali, rendendo questo libro una lettura avvincente per tutti i professionisti delle risorse umane.

Chiavi d'accesso

Allineate la vostra passione e il vostro scopo con la professione HR: Chiedetevi dove risiede la vostra passione. Se non si tratta di lavorare con le persone, forse non siete i candidati ideali per il settore HR Usate le politiche come linee guida, non come manette: Rendete flessibili le vostre pratiche HR usando le politiche e le procedure come guide invece che come restrizioni Sfidate le nozioni obsolete: Smantellate le idee antiquate sulle risorse umane e ridefinite le aspettative utilizzando strumenti e strategie moderne. Utilizzate la tecnologia, i dati, i social media e le nuove idee

Cosa dicono i lettori

Se volete essere un grande leader delle risorse umane (o semplicemente un grande leader), dovete leggere questo libro! Ciò che mi piace di più di HR On Purpose sono le storie di leadership semplici e pratiche. Può sembrare strano per un libro sulle risorse umane (e potrebbe avere qualcosa a che fare con la mia attenzione alla leadership), ma uno dei punti principali di Steve è che i responsabili delle risorse umane, come tutti i leader, devono concentrarsi sulle persone, non sulle politiche e sulla conformità

8. Appartenere al lavoro: Azioni quotidiane per coltivare un'organizzazione inclusiva di Rhodes Perry

Questo è uno dei migliori libri sulle risorse umane sull'argomento dell'inclusività Via Amazon

Autore: Rhodes Perry

Rhodes Perry Numero di pagine: 202

202 Anno di pubblicazione: 2018

2018 Durata stimata di lettura: 3-4 ore

3-4 ore Ideale per: Professionisti delle risorse umane che vogliono promuovere l'inclusività

Professionisti delle risorse umane che vogliono promuovere l'inclusività Valutazioni: 4,5/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Ispirato dal suo viaggio come uomo transgender, Perry ha pubblicato Belonging At Work come guida pratica per costruire ambienti di lavoro inclusivi in cui tutti si sentano a casa.

Non si tratta solo di diversità e inclusione, ma di costruire una cultura organizzativa accogliente che permetta ai dipendenti di portare al lavoro il loro io autentico e dia loro un senso di appartenenza. Perry condivide storie personali, casi di studio e strategie pratiche per le risorse umane che possono aiutare a creare un ambiente di lavoro che pratichi la vera alleanza.

Con un tono amichevole e caloroso, Perry vi invita a comprendere perché l'appartenenza è importante, come è diversa dalla diversità e dall'inclusione e perché è il futuro delle risorse umane.

Punti chiave

Riconoscere l'appartenenza come un bisogno umano fondamentale Comprendere che il senso di appartenenza sul posto di lavoro va oltre la razza, il sesso, la sessualità e la religione **Condurre con autenticazione: costruire un ambiente accogliente in cui le persone possano presentarsi come se fossero realmente se stesse Essere account dei propri obiettivi DEI: Adottare passaggi concreti per integrare i principi distinti ma alleati che stanno alla base della diversità, dell'equità e dell'inclusione (DEI)

Cosa dicono i lettori

Il libro di Rhodes Perry Belonging at Work dovrebbe essere una lettura obbligatoria non solo per i manager e i supervisori, ma per tutti coloro che interagiscono con persone diverse da loro in qualsiasi modo. Belonging at Work fornisce una miriade di storie, consigli, esercizi e inviti all'azione, il tutto presentato con lo stile di scrittura chiaro e congeniale di Perry

9. HR Disrupted: È ora di fare qualcosa di diverso di Lucy Adams

Cercate libri sulle risorse umane che parlino del mondo VUCA? Leggete questo Via Amazon

Autore: Lucy Adams

Lucy Adams Numero di pagine: 230

230 Anno di pubblicazione: 2017

2017 Durata stimata di lettura: 4-5 ore

4-5 ore Ideale per: Personale HR di tutti i livelli

Personale HR di tutti i livelli Valutazione: 4,5/5 (Amazon) 4.13/5 (Goodreads)



Da chi lavora nel settore delle risorse umane, vi sentite mai bloccati in una routine?

Allora dovreste leggere questo libro di Lucy Adams, che cerca di rompere gli schemi delle risorse umane tradizionali e di introdurre una nuova prospettiva.

HR Disrupted è un libro di facile lettura incentrato sulla domanda: Come può un professionista moderno delle risorse umane guidare, gestire, coinvolgere e supportare i dipendenti in un mondo aziendale in costante evoluzione?

L'opera della Adams, arricchita da esempi concreti tratti dalla sua esperienza alla BBC, spinge i lettori a ripensare il proprio modo di lavorare.

L'autrice si addentra nei minimi dettagli e suggerisce strumenti e tattiche per tutte le funzioni legate alle risorse umane, compresi i premi, le regole e le politiche di impiego e la gestione dei talenti.

Chiavi d'accesso

Adottare il principio EACH: Trattare i dipendenti come adulti, consumatori e esseri umani. Ciò significa rispettarli come adulti, riconoscere le loro diverse esigenze come consumatori e riconoscere il loro lato umano Passare dalle politiche alle persone: abbandonare un approccio incentrato sulle politiche e dare invece priorità ai bisogni e alle esperienze delle persone Personalizzare l'esperienza dei dipendenti: Superare il modello a dimensione unica e soddisfare le esigenze e le preferenze individuali dei dipendenti

Cosa dicono i lettori

Tutto ciò di cui parla Lucy è direttamente collegato ai miei pensieri e alle osservazioni che ho visto con i miei occhi in tutti i posti in cui ho lavorato. Raccomando vivamente questo libro a chiunque sia sinceramente interessato a comprendere e ad affrontare uno degli aspetti più importanti e influenti di qualsiasi azienda o organizzazione, che aiuterà notevolmente a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata... le persone che vi lavorano_.

10. L'organizzazione senza paura: Creare sicurezza psicologica sul posto di lavoro per l'apprendimento, l'innovazione e la crescita di Amy C. Edmondson

Questo leader tra i libri sulle risorse umane parla in modo approfondito di come rendere l'ambiente di lavoro uno "spazio sicuro" via Amazon

Autore: Amy C. Edmondson

Amy C. Edmondson Numero di pagine: 256

256 Anno di pubblicazione: 2018

2018 Durata stimata di lettura: 4-5 ore

4-5 ore Ideale per: Persone che si occupano di risorse umane a tutti i livelli

Persone che si occupano di risorse umane a tutti i livelli Valutazioni: 4,5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



La psiche umana è una cosa intrigante e delicata e i leader aziendali devono essere consapevoli di come il luogo di lavoro la influenza. Amy Edmondson ne parla nel suo libro The Fearless Organization.

Il libro della Edmondson esplora l'idea di sicurezza psicologica: creare un ambiente in cui i dipendenti si sentano sicuri di correre rischi, condividere i propri pensieri e imparare senza temere conseguenze negative.

Questo libro è come una stella polare per i leader delle risorse umane e per coloro che vogliono aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e stimolare l'innovazione lasciando che le persone comunichino apertamente, collaborino e pratichino l'apprendimento continuo.

Edmondson racchiude 20 anni di ricerche in questo libro, fornendo ai leader passaggi pratici per rendere i loro ambienti di lavoro inclusivi e senza paura. Questo libro potente dimostra con forza il collegamento tra il benessere dei dipendenti e l'esito positivo dell'organizzazione.

Chiavi d'accesso

Promuovere la sicurezza psicologica sul posto di lavoro: Assicuratevi che i vostri dipendenti si sentano sicuri nella condivisione di idee, nell'assunzione di rischi e nell'apprendimento dagli errori senza paura di ritorsioni Trattare la strategia aziendale come un test continuo, non come un piano fisso: Concentrarsi sull'apprendimento organizzativo, incoraggiare tutti a cercare attivamente nuove idee che mettano in discussione i presupposti attuali e promuovere il miglioramento continuo Non abbassate i vostri standard di performance: Create una "zona di apprendimento e di alte prestazioni" sul posto di lavoro per promuovere idee nuove e favorire la creatività

Cosa dicono i lettori

L'organizzazione senza paura di Edmondson fornisce un quadro utile per i provider interessati a promuovere la sicurezza psicologica nei loro ambienti di lavoro... Un aspetto interessante del quadro di Edmondson è che è supportato da 20 anni di ricerche in diversi settori. Questa ricerca mostra l'importanza della sicurezza psicologica sul posto di lavoro: quando i dipendenti non si sentono messi in condizione o incoraggiati a parlare con le loro domande o preoccupazioni, può nascere una cultura del silenzio che può andare al di là del fallimento aziendale e influire sulla salute fisica e mentale delle persone.

11. Porta il tuo essere umano al lavoro di Erica Keswin

È nell'elenco dei libri sulle risorse umane più venduti del WSJ via Amazon

Autore: Erica Keswin

Erica Keswin Numero di pagine: 224

224 Anno di pubblicazione: 2018

2018 Durata stimata di lettura: 4-5 ore

4-5 ore Ideale per: Personale HR di tutti i livelli

Personale HR di tutti i livelli Valutazioni: 4,5/5 (Amazon) 3.71/5 (Goodreads)



Vi siete mai sentiti come se mancasse la connessione umana nelle relazioni sul posto di lavoro?

Il libro Bring Your Human to Work di Erica Keswin si propone di riportare quel calore.

Con oltre 20 anni di esperienza, la Keswin rivela come aziende di prim'ordine come Lyft e Starbucks creano ambienti di lavoro genuini e di supporto.

Questo bestseller del Wall Street Journal non è il tipico Ted Talk sulle risorse umane: è una guida pratica per rendere l'ambiente di lavoro più personale e promuovere abitudini di lavoro che portino all'esito positivo dell'azienda e alla felicità dei dipendenti.

Chiavi d'accesso

Privilegiate il benessere dei vostri dipendenti: Incoraggiate i dipendenti a essere sani nel corpo e nello spirito, riconoscendo l'importanza del benessere olistico Dare spazio alle interazioni faccia a faccia: Riconoscere il potere delle connessioni personali in un mondo guidato dalla tecnologia Ispirare la forza lavoro a restituire alla comunità: Creare una cultura di responsabilità sociale promuovendo l'impegno nella comunità

Cosa dicono i lettori

Il libro di Keswin è pieno di promemoria importanti (supportati da ricerche meticolose) sul fatto che supportare le PERSONE che lavorano con voi e fornire loro gli strumenti per connettersi e fare del bene crea un ambiente di lavoro più produttivo e positivo. La mia opinione personale è che i capitoli sulla restituzione e sul ringraziamento sono i più significativi, perché il mondo, e ogni luogo di lavoro, avrebbe bisogno di un po' più di gentilezza e umiltà al giorno d'oggi. Ma ogni capitolo è pieno di gemme di saggezza e di prospettive oneste su come il nostro mondo tecnologicamente "connesso" abbia bisogno di un po' più di connessione umana.{\i}

12. Remoto non distante: Progettare una cultura aziendale che vi aiuterà a prosperare in un ambiente di lavoro ibrido di Gustavo Razzetti

Cercate libri sulle risorse umane sul lavoro da remoto? Questa è un'ottima lettura via Amazon

Autore: Gustavo Razzetti

Gustavo Razzetti Numero di pagine: 328

328 Anno di pubblicazione: 2022

2022 Durata stimata di lettura: 5-6 ore

5-6 ore Ideale per: Professionisti delle risorse umane che gestiscono una forza lavoro remota

Professionisti delle risorse umane che gestiscono una forza lavoro remota Valutazioni: 4.5/5 (Amazon) 3.83/5 (Goodreads)



In un mondo in cui il lavoro da remoto è diventato quasi un'abitudine, è chiaro perché questo libro sulle risorse umane sia entrato nel nostro elenco.

Remote, Not Distant è la vostra tabella di marcia verso l'esito positivo nell'era del lavoro da remoto e ibrido. Gustavo Razzetti, CEO di Fearless Culture, fornisce consigli pratici per mantenere una solida cultura aziendale, migliorare la collaborazione e creare sicurezza psicologica nel luogo di lavoro digitale.

Questo libro offre consigli pratici per le aziende che vogliono aumentare la soddisfazione e la produttività dei dipendenti nelle organizzazioni remote. Raccomanda anche sane abitudini di lavoro che rendono gli ambienti di lavoro altamente efficienti e orientati all'innovazione.

Che siate alle prime armi con il lavoro da remoto o stiate perfezionando le vostre strategie, qui troverete tutto ciò che vi serve per avere successo in un ambiente di lavoro moderno.

Chiavi d'accesso

Ripensare il ruolo dell'ufficio Comprendere e accettare che l'ufficio, in quanto spazio fisico, non è l'unico motore della cultura aziendale Rendere la collaborazione a distanza la star della vostra azienda: dotare i vostri team di strategie per rimanere in connessione, migliorare la collaborazione e prosperare nell'ambiente di lavoro digitale Costruite una cultura fiorente per progetto, non per caso: Siate intenzionali nel coltivare i valori, la comunicazione e la collaborazione, invece di affidarvi al caso o supporre che la cultura si evolva naturalmente

Cosa dicono i lettori

Ho letto molti libri sulla leadership per il mondo di oggi, caratterizzato da scenari ibridi, e questo è il migliore. Con oltre 135 riferimenti (tutti facilmente collegati) è approfondito e preciso. Altamente raccomandato. Non importa quanto tempo pensate che le condizioni attuali dureranno, questo libro è utile!

13. Diversità sul posto di lavoro: Interviste che aprono gli occhi per avviare conversazioni su identità, privilegi e pregiudizi di Bärí A. Williams

Questo è uno dei più interessanti libri sulle risorse umane che parla di diversità sul posto di lavoro via Amazon

Autore: Bärí A. Williams

Bärí A. Williams Numero di pagine: 128

128 Anno di pubblicazione: 2020

2020 Durata stimata di lettura: 2-3 ore

2-3 ore Ideale per: Persone che si occupano di risorse umane a tutti i livelli

Persone che si occupano di risorse umane a tutti i livelli Valutazioni: 4,4/5 (Amazon) 3.65/5 (Goodreads)



Creare un ambiente di lavoro inclusivo richiede di porsi domande difficili, e Bärí A. Williams riesce a toccarne la maggior parte nel suo libro Diversità sul posto di lavoro.

La Williams ci accompagna in un viaggio nella diversità sul posto di lavoro attraverso 25 interviste penetranti, in cui le persone emarginate condividono le loro esperienze di razza, genere, identificazione LGBTQ+, abilità, età, religione e cultura.

La particolarità di questo libro sulle risorse umane è il suo tocco pratico. Ogni sezione si conclude con un prezioso spunto da utilizzare come strumento di cambiamento. Diversità sul posto di lavoro è una lettura eccellente per i professionisti delle risorse umane, i manager e tutti coloro che desiderano costruire ambienti di lavoro inclusivi.

Chiavi d'accesso

**Ascoltate attentamente i vostri dipendenti: prestate attenzione attiva ai problemi che i vostri dipendenti devono affrontare e cercate di risolverli Riflettere sui pregiudizi: Dedicare del tempo alla riflessione sui pregiudizi inconsci e sul loro impatto sulla diversità del luogo di lavoro Incoraggiare l'empatia: Comprendere e connettersi con le persone riconoscendo le sfide e gli esiti positivi che affrontano in base alle loro diverse identità

Cosa dicono i lettori

Bäri è una scrittrice intelligente, riflessiva e compassionevole. Mi piace che sia in grado di catturare la storia degli intervistati in modo imparziale, rimanendo sempre oggetto. Ho visto me stessa e le mie esperienze in molte storie, quindi il libro mi ha davvero colpito a Home. Ne consiglio vivamente la lettura.{\i}

14. Il posto di lavoro senza drammi: Come prevenire i pregiudizi inconsci, le molestie sessuali, le mancanze etiche e ispirare una cultura sana di Patti Perez

Questo è il libro di riferimento per le risorse umane se si vuole imparare a gestire la cattiva condotta sul posto di lavoro via Amazon

Autore: Patti Perez

Patti Perez Numero di pagine: 272

272 Anno di pubblicazione: 2019

2019 Durata stimata di lettura: 5-6 ore

5-6 ore Ideale per: Persone che si occupano di risorse umane a tutti i livelli

Persone che si occupano di risorse umane a tutti i livelli Valutazioni: 4,5/5 (Amazon) 3.87/5 (Goodreads)



Se volete affrontare attivamente la cattiva condotta sul posto di lavoro e stroncare i "drammi" sul nascere, leggete The Drama-Free Workplace.

Autore l'avvocato esperto e l'esperta di risorse umane Patti Perez, questo libro vi offre strategie pratiche per ridurre al minimo i drammi, potenziare la formazione sulla conformità e migliorare la comunicazione su argomenti delicati sul lavoro.

Grazie a oltre 1.200 indagini sul posto di lavoro, Patti affronta tutti i problemi di molestie sessuali, pregiudizi, diversità ed etica sul posto di lavoro.

Non si tratta solo di conformità legale, ma di creare una cultura del lavoro sana, sicura e rispettosa di tutti. Il libro sfata i miti e offre consigli pratici per prevedere ed evitare le insidie legali quando si affrontano problemi sul posto di lavoro.

Punti chiave

Anticipare e prevenire i drammi: Identificare le situazioni che possono causare drammi sul lavoro e cercare di evitarle del tutto Usare l'intelligenza emotiva per parlare di problemi delicati: Essere empatici quando si parla di argomenti controversi sul posto di lavoro, invece di ricorrere al gergo legale Concentrarsi su politiche e formazione efficaci: Creare e applicare politiche favorevoli ai dipendenti, progettare programmi di formazione d'impatto e indagare e risolvere le denunce di molestie sessuali e cattiva condotta

Cosa dicono i lettori

_Questo è un grande libro con tonnellate di materiale eccellente. Patti ha una grande esperienza in campo legale e operativo su come affrontare al meglio la creazione di una cultura del lavoro positiva che protegga da un ambiente di lavoro ostile. Se volete un ambiente di lavoro che sia creativo, di supporto, impegnato e fiorente, questo libro è un must. Un passaggio per capire come terminare il lavoro e assicurarsi che la forza lavoro sia fiorente... tutta!

15. Il libro delle risposte alle risorse umane: Una guida indispensabile per manager e professionisti delle risorse umane di Shawn Smith e Rebecca Mazin

Questo libro risponde a tutte le domande quotidiane sulle risorse umane via Amazon

Autori: Shawn Smith e Rebecca Mazin

Shawn Smith e Rebecca Mazin Numero di pagine: 288

288 Anno di pubblicazione: 2011

2011 Durata stimata di lettura: 4-5 ore

4-5 ore Ideale per: Persone che si occupano di risorse umane a tutti i livelli

Persone che si occupano di risorse umane a tutti i livelli Valutazioni: 4,5/5 (Amazon) 3.85/5 (Goodreads)



Questo è il libro che fa per voi se avete bisogno di una risposta a tutte le domande sulle risorse umane. Gli autori Shawn Smith e Rebecca Mazin affrontano oltre 200 domande comuni dei datori di lavoro, che spaziano dal reclutamento alla disciplina, dal ridimensionamento alla retribuzione.

Questo libro sulle risorse umane è praticamente pieno di soluzioni pratiche ai problemi quotidiani legati alla gestione delle risorse umane e alle best practice del settore. È inoltre corredato da liste di controllo.

il libro delle risposte sulle risorse umane è essenziale per i professionisti che cercano una guida rapida ai problemi del posto di lavoro.

Chiavi d'accesso

**Un'organizzazione non può operare con esito positivo senza politiche chiaramente definite e adeguatamente comunicate che guidino il management e i lavoratori **Il compenso non è l'elemento determinante: i talenti altamente qualificati spesso danno più peso all'ambiente di lavoro, ai benefit e alla cultura di un potenziale datore di lavoro piuttosto che allo stipendio offerto Costruire una cultura dell'apprendimento continuo: Una formazione e uno sviluppo efficaci e costanti sono fondamentali per mantenere i dipendenti produttivi e aggiornati

Cosa dicono i lettori

Questo è davvero un libro di risposte! Copre risposte approfondite alle politiche e alle procedure HR principali in quasi tutti gli aspetti delle risorse umane. Oh, e sapevate che si qualifica anche per i crediti di ricertificazione se siete professionisti certificati SHRM? Sì, proprio così. Questo libro vale 3 crediti di ricertificazione se, dopo averlo letto, si fa un quiz online (SHRM eLearning)..._

ClickUp per i professionisti delle risorse umane

Ora che avete imparato a conoscere i 15 migliori libri sulla gestione delle risorse umane, è il momento di metterli in pratica. La piattaforma di analisi e gestione dei dati HR di ClickUp da fare. Con una serie di funzionalità/funzione di produttività per i professionisti delle risorse umane, ClickUp è un'aggiunta essenziale al vostro kit di strumenti Dati e produttività per le risorse umane .

Semplificare i processi HR e la gestione dei talenti con ClickUp

Perché ClickUp offre una piattaforma di produttività all-in-one che può aiutare a gestire del team di qualsiasi dimensione e settore, è il perfetto per i team delle risorse umane che si destreggiano tra attività come i dati dei dipendenti, i timesheet e gli obiettivi.

Con funzionalità/funzione personalizzabili e oltre 1.000 integrazioni, è in grado di centralizzare l'area di lavoro, dal reclutamento e dalle buste paga all'onboarding e alle uscite, tra le varie app in un'unica area di lavoro collaborativa.

Sia che stiate cercando di capire il coinvolgimento dei dipendenti e i premi, sia che stiate misurando la produttività, ClickUp è in grado di semplificare tutti i dati, le decisioni e i processi relativi alle risorse umane.

Ma Da fare è in linea con tutti gli insegnamenti che abbiamo tratto dal nostro elenco di libri sulle risorse umane? Vediamo.

1. Assunzione

Assumere le persone giuste è il primo e probabilmente più cruciale passaggio nella costruzione di una grande azienda. Molti dei migliori libri sulle risorse umane del nostro elenco trattano in modo esteso le strategie di reclutamento e assunzione. ClickUp semplifica e migliora l'intero processo.

Ottimizzate la vostra pipeline di reclutamento con ClickUp

Gestite e memorizzate tutto, dalle descrizioni delle mansioni e le informazioni sul team ai dettagli dell'azienda e alle politiche utilizzando ClickUp Documenti . Collaborate in tempo reale, personalizzate lo stile del vostro marchio e controllate l'accesso per salvaguardare i dati riservati.

Con ClickUp potete rivoluzionare il vostro processo di ricerca di talenti e di colloqui, organizzando i candidati, le candidature e i contatti in una pipeline ottimizzata. Inoltre, potete creare descrizioni delle mansioni, informazioni sul team, dettagli sull'azienda e politiche aziendali e dare accesso in base all'autorità.

Aggiungete le specifiche di cui avete bisogno con l'aiuto di campi personalizzati e descrizioni delle attività, e utilizzare l'automazione per accompagnare i candidati senza intoppi nel processo.

E se avete poco tempo a disposizione, rivolgetevi a L'estesa libreria di modelli di ClickUp .

Per istanza, Il modello di assunzione di candidati di ClickUp è stato progettato per semplificare e visualizzare il processo di assunzione. Può essere utilizzato per valutare i candidati, confrontarli e rimanere organizzati con liste di controllo e promemoria.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-597.png Snellire il reclutamento e assumere i migliori talenti con il modello di assunzione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791 Scarica questo modello /$$$cta/

2. Imbarco

La prima impressione è importante. Una volta assunti i nuovi talenti, è necessario dare loro una un'ottima esperienza di onboarding . ClickUp è qui per aiutarvi a farlo.

Offrite ai vostri nuovi assunti un'ottima esperienza di onboarding con ClickUp

Create flussi di lavoro per l'onboarding che permettano ai vostri nuovi assunti di iniziare nel migliore dei modi. Impostate moduli di formazione con attività tracciabili e documenti di processo. Assegnate poi alle persone i loro ruoli e comunicate attivamente con loro attraverso tag, commenti e notifiche.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-600.png Semplificate l'onboarding dei nuovi dipendenti con il modello di onboarding dei dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-127240584 Scarica questo modello /$$$cta/

Con ClickUp, è possibile accedere a Il modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp per creare liste di controllo, impostare attività e riunioni, programmare sessioni di formazione e promuovere la collaborazione.

Una volta impostato tutto, è il momento di mettersi al lavoro.

3. Diversità, equità e inclusione

La nostra collezione comprende due eccellenti libri (Diversity in the Workplace e Belonging at Work) che aiutano i professionisti delle risorse umane a costruire ambienti di lavoro più inclusivi e diversificati. Da fare, ClickUp è un fedele alleato.

Creare un ambiente di lavoro sicuro, equo e inclusivo per tutti i dipendenti con Modello di piano d'azione di ClickUp per il DEI . Utilizzate questo modello per valutare l'esito positivo delle vostre iniziative DEI, collaborare alle attività correlate in una posizione centrale e monitorare lo stato e l'avanzamento di ogni elemento d'azione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-601.png Aumentare l'impatto DEI con ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205427035 Scaricare questo modello /$$$cta/

Ma non è tutto. ClickUp ha una tonnellata di modelli simili per aiutarvi a mantenere un ambiente di lavoro diversificato. Potete usarli per creare piani strategici, fissare obiettivi e persino eseguire un'analisi SWOT per comprendere meglio le vostre iniziative.

4. Impegno dei dipendenti

La maggior parte dei libri sulle risorse umane è ricca di esempi di coinvolgimento dei dipendenti. Se desiderate realizzare alcuni di questi programmi, ClickUp è il partner perfetto.

Mettete tutte le vostre idee in un unico posto e lavorate con il vostro team utilizzando le lavagne online ClickUp

Brainstorming e visualizzazione delle idee per il coinvolgimento dei dipendenti tra i membri del team con Lavagne online ClickUp e connettere tra loro i vari flussi di processo per mantenere tutto centralizzato in un unico luogo. Utilizzate lavagne personalizzabili Moduli ClickUp per raccogliere il feedback del team sulle politiche e le iniziative aziendali.

Gestire e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti con ClickUp

ClickUp offre diversi modelli per monitorare e incrementare il coinvolgimento dei dipendenti. Per istanza, è possibile utilizzare il modello Modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp per creare piani d'azione per identificare e affrontare i problemi dei dipendenti o per raddoppiare le strategie per migliorare il coinvolgimento sul posto di lavoro.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-604.png Utilizzate il modello di sondaggio sull'impegno dei dipendenti di ClickUp per raccogliere i feedback dei dipendenti https://app.clickup.com/signup?template=t-211272976 Scarica questo modello /$$$cta/

Inoltre, è possibile lavorare per migliorare l'esperienza dei dipendenti raccogliendo il loro feedback utilizzando Il modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp .

5. Gestione delle prestazioni

Il libro The HR Scorecard è un ardente sostenitore della gestione delle prestazioni, sottolineandone l'importanza attraverso casi di studio e solide ricerche.

Per fortuna, ClickUp è dotato di tutto ciò che riguarda la gestione delle prestazioni. Creare obiettivi tracciabili con traguardi specifici usando Obiettivi di ClickUp e tenere sotto controllo tutte le vittorie. In questo modo è possibile vedere rapidamente come si sta comportando il team e monitorare le sue prestazioni complessive.

Controllare tutto quello che c'è sul vostro ClickUp Dashboard e monitorare le prestazioni aziendali in tempo reale. Ottenete preziose informazioni sulle analisi delle prestazioni basate su grafici e diagrammi.

Inoltre, se necessario, è possibile creare approfondimenti e reportistica personalizzata per ciascun dipendente, in modo da rimanere organizzati durante i processi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-605.png Avvicinate i dipendenti ai loro obiettivi di performance con ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646 Scarica questo Modello /$$$cta/

Utilizzate il Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp per raccogliere e fornire feedback durante il processo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Create obiettivi individuali per i dipendenti e monitorate il loro stato con stati personalizzabili per guidarli nei loro piani di crescita. Date priorità a questi obiettivi per garantire la chiarezza dei criteri di misurazione.

6. Reportistica

Gli esseri umani commettono errori umani. E quando i problemi emergono sul posto di lavoro, devono essere segnalati e affrontati in modo efficace.

Utilizzate ClickUp Modello di rapporto di incidente per i dipendenti di ClickUp per monitorare la reportistica sugli incidenti e mantenerne gli account dettagliati per scopi futuri. Creare strategie e piani attuabili per organizzare team di risposta, attività e istruzioni all'interno di ClickUp.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-606.png Rispondere agli incidenti con un'efficienza da rasoio https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6090248 Scarica questo modello /$$$cta/

Rendi operativi i tuoi obiettivi HR con ClickUp!

Il nostro elenco di libri sulle risorse umane vi fornisce tutte le conoscenze necessarie. Ora avete solo bisogno di uno strumento affidabile che vi aiuti a implementarle sul posto di lavoro.

Affidato a team di varie dimensioni in diversi settori, ClickUp ha tutto ciò che serve per impostare e gestire un team HR di successo che alimenta la crescita aziendale. Utilizzate i documenti di ClickUp per creare una base di conoscenze, le lavagne online per il brainstorming di idee e gli Obiettivi di ClickUp per condividere e monitorare gli obiettivi organizzativi.

Con funzionalità/funzione progettate per supportare la collaborazione e l'efficienza, è una soluzione completa per la vostra azienda. Inoltre, non è una soluzione costosa. Iscriviti oggi!