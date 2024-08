Come pianificare riunioni fuori sede per il vostro team

Se il vostro team si sente bloccato e poco ispirato durante le sessioni di brainstorming, il motivo potrebbe essere il vostro posto di lavoro.

Sebbene gli ambienti familiari offrano comfort, possono anche generare prevedibilità e ostacolare il pensiero creativo. Le riunioni fuori sede offrono un potente antidoto alla stagnazione. È ancora più importante per i team remoti, perché offre l'opportunità di avere un tempo a tu per tu e di costruire solide relazioni personali.

Portate il team fuori dalle scrivanie di routine in un nuovo ambiente. Essere circondati da un paesaggio nuovo stimola la creatività e apre la mente a nuove idee.

Continuate a leggere per saperne di più su pianificare riunioni fuori sede .

Che cos'è una riunione fuori sede?

Una riunione fuori sede è un incontro che si tiene al di fuori del proprio ufficio o del luogo di lavoro tipico, specificamente progettato per alimentare la produttività, stimolare la creatività e rafforzare i legami del team.

Queste riunioni spesso bilanciano discussioni produttive con attività coinvolgenti che favoriscono le connessioni personali.

Soprattutto per i team che lavorano a distanza, le riunioni fuori sede di un certo periodo possono aiutare a rafforzare i legami con i colleghi, a far nascere idee innovative e ad affrontare le sfide della collaborazione, sfuggendo alla monotonia del lavoro individuale da remoto.

Ecco alcuni motivi per cui le riunioni fuori sede possono essere importanti.

Maggiore concentrazione e produttività: L'abbandono delle distrazioni e della routine quotidiana consente ai team di concentrarsi su obiettivi specifici

L'abbandono delle distrazioni e della routine quotidiana consente ai team di concentrarsi su obiettivi specifici Creatività rafforzata: gli ambienti freschi stimolano il pensiero innovativo, portando a idee rivoluzionarie

gli ambienti freschi stimolano il pensiero innovativo, portando a idee rivoluzionarie **Legami di squadra più forti: il passaggio al di fuori del contesto professionale promuove interazioni informali ed esperienze condivise

**Motivazione e impegno rinnovati: la novità dell'impostazione e la focalizzazione su obiettivi specifici infondono energia ai partecipanti, portando a un Outlook rinnovato nei confronti di sfide e ostacoli

Specificamente per i team remoti: Le riunioni fuori sede colmano il divario geografico per i team dispersi, combattendo l'isolamento, promuovendo un'interazione faccia a faccia cruciale, rafforzando la collaborazione e creando un team più coeso e motivato

Evoluzione delle riunioni fuori sede

Il mondo delle riunioni fuori sede ha subito un'affascinante trasformazione, che rispecchia il passaggio al lavoro da remoto. Niente più conferenze rigide e sterili stanze d'albergo: oggi le riunioni fuori sede adottano un approccio dinamico e tecnologico, rispondendo alle esigenze di team geograficamente dispersi e di un panorama lavorativo in continua evoluzione.

**Nell'era pre-virtuale, le riunioni tradizionali fuori sede prevedevano che i Teams si riunissero al di fuori del luogo di lavoro abituale per un lavoro mirato e per il team building.

Questi ritiri spesso duravano più giorni in posizioni insolite come resort, centri congressi o ritiri nella natura.

Riunioni virtuali fuori sede: Le riunioni virtuali sono emerse come una potente alternativa, in grado di abbattere i limiti geografici e di offrire un'esperienza più inclusiva. I team possono ora connettersi da qualsiasi parte del mondo, partecipando a workshop interattivi, giochi online e persino a riunioni di gruppo attività di team building in realtà virtuale .

L'attenzione si è spostata dalla priorità del legame di persona allo sfruttamento della tecnologia per costruire relazioni collaborative più forti in un'impostazione remota.

Benefici delle riunioni fuori sede

Le riunioni fuori sede non sono solo divertenti. Sono un investimento strategico con benefici che si ripercuotono su tutto il team e sulla cultura aziendale.

1. Produttività e concentrazione: Lontano dalle distrazioni dell'ufficio, i team si dedicano a obiettivi specifici, favorendo discussioni mirate e obiettivi cancellati

2. Face-to-face networking time: La possibilità di stabilire connessioni di persona e costruire relazioni può portare a preziose collaborazioni e a una rete professionale più ampia

3. Stimolazione creativa: Che si tratti di un sereno rifugio nella natura, di un vivace caffè cittadino o anche di uno stravagante spazio di coworking, il cambiamento di scenario stimola il pensiero fresco e incoraggia una mentalità più aperta e creativa

4. Tech boosts: Lavagne interattive, piattaforme per la collaborazione digitale e sistemi di lavoro in tempo reale modifica dei documenti gli strumenti consentono ai team di fare brainstorming, condividere idee e partecipare senza soluzione di continuità, creando un'esperienza veramente inclusiva e geograficamente flessibile

Pianificare una riunione fuori sede Pianificare una riunione può essere emozionante, ma ci sono molte cose da considerare per un esito positivo.

Ecco una guida con passaggi per aiutarvi a organizzare la vostra prossima riunione fuori sede.

1. Definizione degli oggetti della riunione

Da fare per raggiungere gli obiettivi della riunione? Avere oggetti chiari guiderà l'intero processo di pianificazione.

L'oggetto guida ogni decisione presa, dal format alle attività del team. Conoscere gli obiettivi assicura un uso efficiente delle risorse e allinea l'intera esperienza al risultato desiderato.

Utilizzate il Struttura SMART : Assicuratevi che gli obiettivi siano specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo. Questo garantisce chiarezza e fornisce un quadro di riferimento per valutare i risultati della riunione rispetto ai traguardi.

2. Scegliere le attività/sessioni giuste

La selezione delle attività giuste per il vostro evento fuori sede richiede un equilibrio tra scopo e coinvolgimento.

Considerate gli obiettivi predefiniti e scegliete attività che li soddisfino direttamente. Ad esempio, un esercizio di ruolo può migliorare la comunicazione, mentre una sessione di design thinking stimola nuove idee.

Bilanciate le sessioni incentrate sul lavoro con attività di team building per evitare il burnout. Pensate alle escape room, alle cacce al tesoro o alle avventure all'aria aperta per promuovere la collaborazione e aggiungere momenti di leggerezza alla routine delle riunioni.

Pianificate del tempo libero o delle attività non strutturate per le interazioni spontanee e il networking. Ricordate che l'offsite non è solo lavoro!

3. Impostazione delle regole di base

Stabilite regole di base chiare che bilancino divertimento e concentrazione per garantire il successo della riunione fuori sede. Sottolineate il rispetto e incoraggiate la partecipazione attiva.

La promozione di una comunicazione aperta e l'incoraggiamento di feedback costruttivi creano uno spazio sicuro e inclusivo in cui tutti si sentono a proprio agio.

4. Garantire l'interazione faccia a faccia

L'interazione faccia a faccia è fondamentale nel piano delle riunioni fuori sede perché va oltre il semplice scambio di informazioni. Mentre gli strumenti virtuali possono mettere in connessione i Teams ma la presenza fisica usufruisce di una comprensione e di una connessione più profonde.

Lista di controllo per le riunioni pre-sede

Pianificare una riunione fuori sede non deve essere un'impresa ardua. Questa lista di controllo pre-sede vi permetterà di organizzarvi e di garantire a tutti i membri del team un ritiro senza intoppi e con esito positivo.

**Prenota la sede e i mezzi di trasporto con largo anticipo per garantire la disponibilità della sede e dei mezzi di trasporto

Finalizzare il budget e monitorare le spese: assegnare budget chiari per diversi aspetti come alloggio, attività e cibo

assegnare budget chiari per diversi aspetti come alloggio, attività e cibo Inviare gli inviti e raccogliere gli RSVP: Includere i dettagli chiave come le date, il luogo e il programma

Includere i dettagli chiave come le date, il luogo e il programma Sviluppare un programma dettagliato**Pianificare le sessioni di lavoro, le pause, le attività di team-building e non dimenticare di fare spazio per il tempo libero

un programma dettagliato**Pianificare le sessioni di lavoro, le pause, le attività di team-building e non dimenticare di fare spazio per il tempo libero Confermare i relatori e i facilitatori: Ricontrollare i relatori e informare i facilitatori della riunione

Ricontrollare i relatori e informare i facilitatori della riunione Identificare eventuali esigenze tecnologiche: Organizzare il noleggio o garantire la compatibilità con le attrezzature esistenti

Organizzare il noleggio o garantire la compatibilità con le attrezzature esistenti Pre-circolare i materiali e gli argomenti di discussione : Incoraggiare la partecipazione attiva

: Incoraggiare la partecipazione attiva **Raccogliere le idee per rompere il ghiaccio e le preferenze del team: rendere il tutto personale e coinvolgente

Pianificare attività di team-building allineate con obiettivi e interessi: Rompere il ghiaccio e favorire la collaborazione

Rompere il ghiaccio e favorire la collaborazione Preparare dispense e modelli per le sessioni di breakout: Facilitare discussioni efficaci

Follow-up della riunione post-seduta

Se seguite la lista di controllo di cui sopra, sappiamo che la vostra riunione fuori sede sarà un successo. Avrete assistito a discussioni energizzanti, a svolte collaborative e a un ritrovato spirito di team. Ma la vera magia avviene dopo: consolidare i risultati ottenuti e trasformarli in risultati duraturi.

Se non volete che l'impatto dell'offsite si esaurisca con la sessione di chiusura, assicuratevi di fare un follow-up post-offsite che incoraggi il miglioramento continuo e i risultati del team! Ecco come fare:

Distribuite un riepilogo/riassunto delle discussioni, delle decisioni e dei risultati chiaveelementi di azione con titolari e scadenze chiare entro 24 ore

Utilizzare reportistica e altri formati interattivi per condividere le chiavi di lettura delle riunioni fuori sede

Programmare check-in regolari per monitorare lo stato degli elementi d'azione

Riconoscere i risultati ottenuti e celebrare gli esiti positivi

Utilizzare strumenti e piattaforme di collaborazione per monitorare lo stato di avanzamento

Raccogliere feedback anonimi sull'esperienza offsite

Monitoraggio di come l'offsite ha contribuito a obiettivi e traguardi più ampi

Pianificate il vostro prossimo evento fuori sede

Suggerimenti per riunioni fuori sede di esito positivo

Per creare una riunione fuori sede di reale impatto non basta prenotare una sede e compilare un programma.

Ecco alcuni suggerimenti e strumenti unici per trasformare la vostra riunione fuori sede da ordinaria amministrazione a straordinaria.

1. Pianificare la riunione in modo collaborativo

Cercate sempre di pianificare un'offsite con il contributo dei membri del team, in modo che si sentano ascoltati, valorizzati e apprezzati.

Proponete, pianificate e condividete il vostro evento off-site con il modello Event Brief di ClickUp, che vi aiuterà a ottenere l'allineamento di tutte le parti interessate

Utilizzare Gestione delle riunioni di ClickUp come ClickUp Blocco Note per catturare idee durante il brainstorming . Assegnate le attività ai membri del team appropriati, assumetevi la responsabilità dell'off-site e utilizzate la lista di controllo per monitorare lo stato di avanzamento del piano dell'evento.

Organizzate le vostre note, liste di controllo e attività in un unico posto con il blocco note di ClickUp

Utilizzare Documenti ClickUp ' funzionalità di collaborazione in tempo reale per assemblare le idee e formare un modulo per una riunione fuori sede di successo. È possibile utilizzare le potenti funzionalità IA di ClickUp Brain a generare idee, modificare i contenuti, scrivere contenuti con prompt e perfino stendere il testo programma della riunione .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-54.gif ClickUp Documenti con modifica in tempo reale /$$$img/

Collaborate insieme alle idee per le riunioni fuori sede creando i documenti ClickUp con modifica in tempo reale

Informate il vostro team sulla riunione fuori sede, l'itinerario, la posizione e le attività incorporando i documenti pertinenti e taggandoli su ClickUp Chattare . Inoltre, programmate notifiche di promemoria per assicurarvi che tutto proceda senza intoppi.

2. Incorporare attività divertenti e creative Riunioni fuori sede non dovrebbero riguardare solo il lavoro! Incorporare attività divertenti e creative può rafforzare lo spirito del team, incoraggiare il pensiero fuori dagli schemi e consolidare l'apprendimento.

Pianificate sessioni di mindful che guidino i membri del team attraverso esercizi di meditazione o respirazione per ridurre lo stress e migliorare la concentrazione. Si può provare a organizzare sessioni di jamming artistico o riunioni finte ad hoc per un'esplosione di ispirazione creativa.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-541.png Calendario di Google in ClickUp /$$$img/

I calendari di Google sono il modo migliore per visualizzare in tempo tradizionale tutte le attività di ClickUp. Ottenete immediatamente una panoramica del vostro elenco di attività per il giorno, la settimana o il mese!

Utilizzo Integrazioni ClickUp come ad esempio Google Calendar , Calendario di Outlook, o anche strumenti di lavoro come Slack per tenere aggiornati i membri del team sugli eventi programmati fuori sede.

3. Impostazione dei criteri di budget

Utilizzate il modello di budget per eventi di ClickUp per aiutarvi a pianificare, gestire e monitorare le spese dell'evento

Definire in anticipo un budget per la vostra riunione fuori sede vi aiuta a dare priorità alle attività e alle spese in linea con i vostri obiettivi. In questo modo si evita di spendere troppo, causando tensioni finanziarie o insoddisfazione.

In definitiva, un budget realistico vi consente di raggiungere gli oggetti senza sforare le vostre risorse.

4. Raccogliere e utilizzare il feedback in modo efficace

Consentite ai vostri dipendenti di condividere facilmente feedback ricchi e pertinenti e di organizzare automaticamente i dati delle risposte con ClickUp Modulo

La raccolta di feedback dopo una riunione fuori sede è fondamentale per due motivi principali: il miglioramento e la valutazione dell'impatto.

Il feedback consente di identificare le aree di miglioramento per i piani futuri. Il programma è stato coinvolgente? Le attività sono state in linea con gli obiettivi? Sapere cosa ha funzionato e cosa no aiuta a perfezionare l'approccio per i ritiri futuri.

Il feedback aiuta anche a misurare l'impatto dell'evento. Da fare: ha raggiunto gli obiettivi prefissati? Ha aumentato lo spirito e il coinvolgimento del team? Queste informazioni aiutano a valutare il ritorno dell'investimento e a giustificare le iniziative future.

Utilizzo Visualizzazione del modulo ClickUp per catturare il feedback tramite sondaggio per le riunioni post-seduta. I moduli di ClickUp sono personalizzabili, facili da completare e si collegano ad attività tracciabili per un'azione rapida.

Il futuro delle riunioni fuori sede

Con l'evoluzione del futuro del lavoro, il ruolo delle riunioni fuori sede probabilmente si trasformerà di pari passo.

I vantaggi principali di queste riunioni - rafforzare lo spirito di squadra, promuovere la creatività e guidare il piano strategico - rimarranno gli stessi, ma il modo in cui raggiungeremo questi obiettivi potrebbe cambiare in modo significativo.

Ecco alcune tendenze potenziali da tenere d'occhio:

I format misti fisici e virtuali si rivolgeranno a team geograficamente dispersi

si rivolgeranno a team geograficamente dispersi La tecnologia interattiva avrà un ruolo chiave nel garantire che tutti i partecipanti si sentano ugualmente impegnati e coinvolti

avrà un ruolo chiave nel garantire che tutti i partecipanti si sentano ugualmente impegnati e coinvolti Le esperienze fuori sede saranno personalizzate in base agli interessi e alle esigenze individuali

saranno personalizzate in base agli interessi e alle esigenze individuali Informazioni basate sui dati informeranno il piano, consentendo programmi personalizzati e traguardi mirati

informeranno il piano, consentendo programmi personalizzati e traguardi mirati Misurazione e valutazione diventeranno ancora più importanti, con metriche chiare per monitorare l'impatto degli offsite sulla produttività, l'innovazione e le dinamiche del team

diventeranno ancora più importanti, con metriche chiare per monitorare l'impatto degli offsite sulla produttività, l'innovazione e le dinamiche del team L'allineamento con gli obiettivi aziendali più ampi sarà fondamentale

sarà fondamentale Le sedi e le attività ecocompatibili avranno la priorità, riflettendo una crescente coscienza ambientale

avranno la priorità, riflettendo una crescente coscienza ambientale Le opportunità di volontariato e di impegno nella comunità possono essere integrate nei programmi delle sedi esterne, promuovendo la responsabilità sociale e il legame tra i team.

possono essere integrate nei programmi delle sedi esterne, promuovendo la responsabilità sociale e il legame tra i team. Lo sviluppo delle competenze e la condivisione delle conoscenze saranno componenti chiave, consentendo ai team di adattarsi e prosperare nel dinamico futuro del lavoro

Pianifica riunioni fuori sede di esito positivo con ClickUp

Congratulazioni! Siete quasi pronti a pianificare la riunione fuori sede di cui tutti parleranno per mesi!

L'ultimo passaggio? Iscriversi su ClickUp il vostro partner di fiducia per il project management, una piattaforma che vi aiuterà in ogni passaggio!

ClickUp è la soluzione ideale per gestire riunioni, brainstorming di idee, impostazione di budget, programmazione di attività e assegnazione di compiti. Assicura che ogni riunione fuori sede pianificata diventi un'esperienza d'impatto.

FAQ comuni

1. Cosa sono le riunioni fuori sede e quelle in sede?

Una riunione in sede si svolge nell'ambiente di lavoro abituale, in genere l'ufficio. È efficace per le discussioni veloci, per i controlli regolari del team e per le attività che richiedono l'accesso alle risorse dell'ufficio.

Una riunione fuori sede, invece, si svolge al di fuori del luogo di lavoro, spesso in una posizione affittata o in un'impostazione di ritiro. È ideale per sessioni di brainstorming, attività di team building, piani strategici o per stimolare la creatività in un ambiente nuovo.

**2. Qual è lo scopo di un'offsite?

Oltre a sfuggire alle luci fluorescenti, gli offsite offrono un'uscita mentale. Il passaggio dalla routine quotidiana riavvia la concentrazione, stimola il pensiero fuori dagli schemi e rafforza i legami attraverso esperienze condivise.

**3. Qual è un esempio di offsite?

Immaginate questo: un team di marketing scappa dall'ufficio per un'offsite aziendale di due giorni in una baita isolata nei boschi. Il primo giorno si concentra sul brainstorming strategico, facilitato da un esperto esterno, nella frizzante aria di montagna.

I pomeriggi sono dedicati a sessioni di formazione e ad attività di team building come un percorso collaborativo su corde, una escape room e una caccia al tesoro, per favorire la comunicazione e la fiducia.

Le serate prevedono cene informali e giochi da tavolo, per rafforzare le connessioni a livello personale al di là dei ruoli professionali.

Questa miscela di sessioni di lavoro mirate e attività divertenti e orientate al team esemplifica il modo in cui gli offsites possono raggiungere obiettivi strategici e obiettivi di team bonding in un'impostazione fresca e memorabile.