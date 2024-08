8 abilità di consulenza da padroneggiare per ottenere soluzioni efficaci per i clienti

La consulenza ha un certo fascino che attira molti professionisti verso i suoi ranghi, e per una buona ragione.

Il lavoro è vario e dinamico, in quanto i consulenti sono impegnati con diversi tipi di client. Sono valorizzati per le loro competenze specialistiche, le loro intuizioni oggettive e la loro capacità di risolvere i problemi. Inoltre, se si lavora in una società di consulenza, si hanno frequenti opportunità di viaggiare.

Le organizzazioni si affidano a consulenti di gestione nei settori finanziario, commerciale, marketing, IT e delle risorse umane per migliorare le prestazioni, ottimizzare le operazioni e attuare strategie di crescita. Sia che siate professionisti esperti che gestiscono più client contemporaneamente, sia che siate alle prime armi che vogliono testare le acque della consulenza, questa vita professionale può essere impegnativa.

La consulenza manageriale ha diverse parti in movimento, dall'analisi dei dati alla costruzione di strategie, dalle riunioni con gli stakeholder alle scadenze ravvicinate. Dovete adattarvi rapidamente a nuovi settori, culture aziendali e team, dimostrando flessibilità, intelligenza emotiva e capacità interpersonali e fornendo al contempo soluzioni tangibili ed economicamente vantaggiose.

Quindi, se volete migliorare in questo lavoro, questo blog post è per voi. Condividiamo le competenze essenziali di consulenza che dovete padroneggiare, i modi pratici per svilupparle e migliorarle e gli strumenti e le risorse di cui avete bisogno per essere un ottimo consulente.

Iniziamo.

8 Competenze di consulenza fondamentali da padroneggiare per far crescere la vostra carriera

La percezione comune è che la consulenza come carriera richieda solo una forte conoscenza del dominio. Sebbene la conoscenza del dominio sia un requisito indispensabile per i consulenti, ci sono altre competenze essenziali di cui avete bisogno se volete diventare consulenti di esito positivo.

Ecco le competenze critiche di cui avete bisogno per fornire valore ai vostri client.

1. Pensiero creativo

Questa abilità consiste nel proporre nuove idee e soluzioni. Come consulente indipendente, il pensiero creativo vi aiuta ad affrontare i problemi da angolazioni uniche e a trovare soluzioni che vanno oltre i metodi tradizionali.

La creatività vi permette di concettualizzare idee complesse in modelli comprensibili, rendendo più facile per i clienti comprendere le soluzioni proposte. Potete anche modificare le vostre strategie in modo efficiente quando emergono nuove sfide e informazioni.

Ecco alcuni suggerimenti per sviluppare le vostre capacità di pensiero creativo:

Tenete un diario delle idee per registrare pensieri, ispirazioni e osservazioni spontanee durante la giornata. Esaminate regolarmente come applicare queste idee e soluzioni innovative a problemi complessi

Adottare una mentalità curiosa. Sfidate le ipotesi ponendo domande del tipo "perché?" e "e se?" per approfondire la vostra comprensione e aprire nuove prospettive

Impostare scadenze ravvicinate per il brainstorming di idee per un problema del cliente. Questo può stimolare un pensiero rapido e creativo, mettendo sotto pressione i processi di pensiero abituali

Ritagliatevi del tempo per dedicarvi a progetti creativi, che possono bloccare il vostro pensiero

Utilizzare diagrammi di flusso e mappe mentali per il brainstorming di idee, da soli o in collaborazione con altri

2. Risoluzione dei problemi

La risoluzione dei problemi è il cuore della consulenza. Comporta l'identificazione, l'analisi e il superamento sistematico delle sfide aziendali.

I clienti vi ingaggeranno per trovare soluzioni innovative alle loro sfide; probabilmente hanno già provato i modi più ovvi per risolvere i problemi e hanno fallito. Il vostro vantaggio principale è una mentalità orientata alle soluzioni. Dovete essere in grado di elencare tutte le sfaccettature di un problema e di elaborare un piano d'azione per risolverlo.

Ecco come migliorare le vostre capacità di problem solving:

Familiarizzare con strutture consolidate, come ad esempioLe cinque forze di Porter e ilQuadro delle 7S di McKinseycome metodo strutturato per analizzare e approfondire i problemi

via QuattroSettimaneMBA

Praticare gli "alberi dei problemi" per trovare la causa alla radice di un problema e concepire di conseguenza le potenziali soluzioni

via IGotAnOfferta

Cercate strategie di risoluzione dei problemi in settori diversi dal vostro. Potete adattare le soluzioni di un settore per risolvere i problemi di un altro

Se lavorate con un gruppo, provate il metodo 6-3-5 del brainstorming per generare possibilità e soluzioni creative

Esercitarsi a risolvere i problemi utilizzando giochi di ruolo e casi di studio

3. Leadership e lavoro di squadra

In qualità di consulente, dovete portare avanti la conversazione per avvicinare i vostri client ai loro obiettivi e aiutarli a prendere decisioni informate. Potreste essere chiamati a prendere decisioni coraggiose, a costruire relazioni solide con le parti interessate, a cercare feedback e a portare la discussione in una direzione che porti a trovare rapidamente delle soluzioni.

Le capacità di leadership comprendono la capacità di influenzare le persone, di comunicare bene e di essere consapevoli di sé. Per lavorare bene in un team, avrete bisogno di tutte queste qualità e di competenze umane ben sviluppate, come il rispetto, la collaborazione e la flessibilità.

Ecco come migliorare le vostre capacità di lavoro in team e di leadership:

I vostri clienti avranno bisogno delle vostre opinioni imparziali e oggettive. Praticate l'ascolto attivo e considerate tutti i punti di vista prima di sviluppare soluzioni pratiche

Esercitatevi e migliorate la vostra capacità di esprimervi verbalmente e per iscritto. Essere in grado di esprimere e spiegare le proprie idee è essenziale se si vuole influenzare le persone

Imparare a implementare un sistema di risoluzione dei conflitti per gestire i disaccordi con il team o i client e assicurarsi che vengano affrontati in modo costruttivo

Impegnarsi in attività di mentorship a breve termine, sia come mentore che come figlioccio, per esporsi a nuovi stili e strategie di leadership

Dedicate del tempo a conoscere voi stessi: i vostri punti di forza, le aree di sviluppo, le paure e anche ciò che vi motiva. Questo vi aiuterà a identificare e dare priorità alle opportunità di crescita e sviluppo come leader e membro di un team

Imparare e praticare la gestione dei conflitti, che richiede empatia, apertura alle idee e capacità di anteporre gli obiettivi del team a quelli individuali

4. Pensiero analitico

Un forte pensiero analitico consente di visualizzare, elaborare e organizzare rapidamente informazioni complesse che, a loro volta, aiutano a ideare soluzioni efficaci.

Per istanza, se offrite servizi di consulenza sulla strategia commerciale a un'organizzazione e scoprite che molti dei suoi client abbandonano l'imbuto commerciale in una fase specifica, le vostre capacità analitiche possono aiutarvi a valutare la situazione e a capire la causa principale di questo calo.

Per affinare il vostro pensiero analitico e critico:

Dedicate del tempo ogni settimana alla lettura di reportistica di settore e di casi di studio per imparare diversi tipi di analisi e modi di pensare e costruire la vostra profondità analitica

Esercitarsi a scrivere reportistica che richiede un pensiero analitico. Questa abitudine chiarirà il vostro processo di pensiero e vi aiuterà a presentare la vostra analisi in modo coerente, migliorando anche le vostre capacità di comunicazione scritta

Impegnarsi in giochi di strategia aziendale o esercizi di simulazione che sfidano ad analizzare scenari, riconoscere modelli o tendenze, prendere decisioni e osservare i risultati

Giocate a giochi e rompicapi che possono affinare le vostre capacità analitiche, come cruciverba, Sudoku, giochi strategici da tavolo, ecc.

5. Piano strategico

Le organizzazioni ricorrono a consulenti per risolvere i problemi o per trovare nuovi modi di Da fare. Il vostro lavoro di consulenti vi richiede di verificare i processi esistenti, trovare le lacune e utilizzare le vostre conoscenze specifiche per aiutarli a migliorare. Ciò richiede una grande quantità di pensiero strategico e di piano, in quanto dovete vedere il quadro generale e approfondire i dettagli quando necessario.

Il piano strategico vi aiuta ad allinearvi con gli obiettivi a lungo termine del cliente obiettivi e traguardi di lungo periodo mentre si eseguono i piccoli elementi della strategia complessiva.

Questa abilità richiede una rara combinazione di conoscenza concettuale e applicazione pratica. Ecco come diventare un pianificatore strategico migliore:

Invece di affrontare un problema di petto, partite dal risultato desiderato e lavorate a ritroso per capire i passaggi necessari per raggiungerlo. Utilizzostrumenti di mappatura dei processi per organizzare visivamente l'intera roadmap

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Whiteboard-gif-1.gif ClickUp-Lavagna online /$$$img/

Date vita alle vostre idee utilizzando le lavagne online di ClickUp

Conducete regolarmente sessioni di piano di scenario in cui create risposte dettagliate a ipotetici problemi del cliente. Questo aumenta la vostra capacità di anticipare i cambiamenti e di sviluppare strategie flessibili

Affinate le vostre capacità di porre domande. È un'abitudine fare il maggior numero di domande possibile, coprendo tutti gli aspetti del problema in questione

Esercitatevi a lavorare con punti di vista opposti. Mettete in discussione tutte le vostre ipotesi e cercate le falle nelle vostre idee. Questo vi aiuterà a sviluppare argomenti più solidi e ad affinare le vostre capacità di pensiero logico

Utilizzare per consultare i modelli per semplificare il vostro lavoro e accelerare il processo di collaborazione con i vostri client. Create modelli per il monitoraggio del tempo, per i contratti, per le consegne ai clienti e per qualsiasi altra cosa, in modo da potervi concentrare su ciò che conta di più: consegnare risultati ai vostri clienti.

6. Gestione del rischio

La gestione del rischio consiste nell'identificare, valutare e dare priorità ai rischi, quindi nell'organizzare e applicare le risorse per ridurre al minimo, monitorare e controllare l'impatto di eventi imprevisti. Si tratta di una competenza essenziale sia per l'esecuzione del progetto e consulenza strategica.

Ecco come padroneggiare la gestione del rischio:

Puntate sulle vostre capacità di project management. Sviluppate la capacità di individuare i rischi potenziali nelle prime fasi del ciclo di vita del progetto, analizzando i piani, comprendendo l'attività aziendale del cliente e considerando i fattori esterni che potrebbero avere un impatto sui risultati

Imparate a valutare la probabilità e l'impatto dei rischi identificati utilizzando metodi di analisi del rischio qualitativi e quantitativi, come matrici di rischio o simulazioni Monte Carlo

via Bob Stanke

Organizzare workshop sulla mappatura dei rischi conteam interfunzionali per definire le priorità dei rischi, promuovendo una cultura di condivisione della responsabilità per la gestione dei rischi

Tenere il passo con le tendenze attuali e le modifiche normative del settore per essere sempre aggiornati sui possibili rischi

7. Negoziazione

Man mano che si avanza nella carriera di consulente, ci si assicura i contratti, si definisce l'ambito del progetto, si ottimizza la la gestione del cliente e risolvere i conflitti. Queste situazioni richiedono di negoziare con i client e le altre parti interessate.

Purtroppo, le trattative possono essere costose e non produrre i risultati aziendali desiderati se non si raggiunge il giusto equilibrio.

Ecco come diventare un negoziatore provetto:

Creare un rapporto con i vostri client per creare un'atmosfera più collaborativa e facilitare le trattative

Imparate a formulare le proposte in modo da evidenziare i vantaggi per entrambe le parti, risultando così più amichevoli e con esito positivo. Puntare sempre a un accordo che offra vantaggi reciproci

Esercitatevi a pensare strategicamente agli obiettivi a lungo termine e all'impatto più ampio delle decisioni, considerando sia il quadro generale che i passaggi dettagliati necessari per raggiungerlo. Più siete convinti, più rapidamente riuscirete a convincere i vostri client

Sviluppate le vostre capacità di intelligenza emotiva, come l'empatia e l'autoregolazione, in modo da poter negoziare in modo efficace e con un approccio positivo

8. Processo decisionale

Spesso lavorate in tempi stretti e dovete prendere decisioni rapide ed efficaci. Prendere decisioni tempestive senza sacrificare la qualità è fondamentale per la riunione di sequenza del progetto e di fornire valore ai client.

Ecco come prepararsi a prendere decisioni in modo efficace:

Informatevi sui bias cognitivi comuni (ad esempio, bias di conferma, ancoraggio) che influenzano il processo decisionale. Attenuate questi pregiudizi con una lista di controllo personale da esaminare prima di prendere una decisione. Si può anche utilizzare la lista di controlloScala di inferenza per un'analisi più approfondita

Mantenete un diario delle decisioni per registrare le motivazioni alla base delle decisioni più importanti, i risultati attesi e quelli effettivi. Questo vi aiuterà a capire i vostri modelli decisionali e a imparare dagli errori del passato

Adottare schemi decisionali strutturati, come l'analisi SWOT o l'analisiMatrice di Eisenhower(urgente vs. importante) per valutare le opzioni in modo metodico

via Aspitzer

Come sviluppare e migliorare le proprie capacità di consulenza

I consulenti di gestione di maggior esito sono quelli che imparano costantemente. Dovete essere pronti a diventare studenti per tutta la vita e adottare i seguenti passaggi per migliorare le vostre capacità di consulenza:

1. Riflettere sulle proprie prestazioni

Questo significa porsi domande chiave, come ad esempio:

Da cosa siete bravi?

Da cosa siete affaticati?

Da cosa ricevete spesso feedback dal vostro manager o dai client?

Approfondendo il modo in cui lavorate e interagite con gli altri, potete evidenziare le aree di miglioramento e pianificare la vostra formazione di conseguenza.

2. Trovare un mentore

È utile imparare da un consulente esperto, soprattutto se la persona ha una traiettoria di carriera simile. Ad esempio, un mentore può insegnarvi come raggiungere quella posizione se siete un consulente junior, ma il vostro istinto di leadership vi spinge ad assumere maggiori responsabilità.

Un mentore può aiutarvi a riconoscere le vostre competenze chiave, a migliorare le vostre capacità di consulenza e a farvi conoscere migliori opzioni di avanzamento di carriera.

3. Seguire corsi online

Iscriversi a programmi di formazione e certificazioni di consulenza che si concentrano sull'analisi e sulla visualizzazione dei dati, sul project management, sulla costruzione di strategie, sull'analisi interna, ecc. Piattaforme come Coursera, LinkedIn Learning e edX offrono corsi personalizzati per vari livelli di competenza.

Ad esempio, se volete imparare le best practice del CRM, potete consultare il sito Certificazioni CRM ed essere più esperti di tecnologia nella gestione dei progetti di consulenza di marketing.

Inoltre, tenete d'occhio gli sviluppi del vostro settore e le tendenze del mercato per un apprendimento continuo e partecipate agli eventi del settore per costruire relazioni solide con i vostri colleghi.

4. Imparare da fonti diverse

Non limitatevi ai corsi. Acquisite conoscenze da tutte le fonti possibili per aumentare le vostre possibilità di diventare un consulente di esito positivo.

Ad esempio:

Leggere libri, blog, newsletter, notizie di settore e casi di studio aziendali

Ascoltare podcast, webinar e audiolibri

Partecipare a workshop, eventi e conferenze

Partecipare a comunità online e canali Slack e connettersi con consulenti di tutto il mondo, scambiando informazioni e imparando lungo il percorso

Il ruolo degli strumenti e delle risorse nella consulenza

Nell'ultimo decennio, il settore della consulenza è cresciuto in modo significativo a causa dei continui cambiamenti economici, del sostanziale sviluppo dell'IT e della crescente globalizzazione.

Questo ha dato il via a nuovo client modelli di coinvolgimento e utilizzo della tecnologia, tra cui software di consulenza per completare la professione. Vediamo quali sono gli strumenti e le risorse preziose per un lavoro quotidiano di consulenza che vi aiutano a ottenere di più da fare in meno tempo.

1. Software di analisi dei dati

I consulenti utilizzano strumenti come Excel, SAS, IBM SPSS e Looker per pulire, analizzare e visualizzare i dati e ricavare informazioni da grandi insiemi di dati.

Ad istanza, si può usare Excel per eseguire un'analisi costi-benefici per un nuovo progetto o Looker per l'analisi predittiva per prevedere le tendenze del mercato.

2. Strumenti di Business Intelligence

Strumenti come Tableau e Power BI trasformano i dati in informazioni utili per l'azione e li presentano ai client in un modo visivo più facile da capire. Ad istanza, si può usare Tableau per creare dashboard che traccino i KPI per un cliente del settore retail.

3. Software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

A CRM per la consulenza aiuta a pianificare, eseguire e monitorare facilmente i progetti dei client. È possibile gestire le sequenze, allocare le risorse e comunicare con le parti interessate senza disturbare la finestra In arrivo o fare riunioni inutili. Software CRM ClickUp è un hub di produttività all-in-one dove è possibile collaborare con il team e i clienti tramite documenti, chat e lavagne online.

Grazie a widget estesi, è possibile raccogliere e visualizzare i dati sui singoli account nel dashboard di ClickUp per i check-in trimestrali con i clienti.

Monitorate le prestazioni del vostro team, i ricavi generati, l'attività della pipeline e molto altro ancora con reportistica e dashboard personalizzati in ClickUp CRM

Inoltre, integrate le vostre email con ClickUp per velocizzare la comunicazione. Collaborate alle trattative, inviate aggiornamenti sui progetti ai client e fate l'onboarding dei clienti da un unico hub email.

Assegnate attività, presentate soluzioni e ottenete l'approvazione dei dirigenti grazie a flussi di lavoro automatizzati e personalizzabili risparmiare tempo nella gestione dei client.

Utilizzare Automazioni ClickUp per triggerare gli aggiornamenti di stato in base all'attività e cambiare le priorità per avvisare il team su dove concentrarsi o chi contattare successivamente.

Automatizzare i flussi di lavoro ripetitivi con ClickUp Automazioni

In poche parole, la piattaforma ClickUp vi permette di concentrarvi su ciò che è importante, ovvero la consulenza. Offre numerosi Modelli di CRM per affrontare al meglio la piattaforma senza essere sopraffatti.

Inoltre, ricordatevi di ottimizzare il vostro lavoro di consulenza con il programma Modello di servizi di consulenza ClickUp Consultant .

Scaricare questo modello

4. Sistemi di gestione della conoscenza

Le società di consulenza spesso dispongono di sistemi proprietari di knowledge management che memorizzano modelli di progetti precedenti, documenti di ricerca e reportistica di settore. Queste risorse sono preziose per i consulenti di gestione, che possono sfruttare le conoscenze acquisite in passato e le best practice del settore per migliorare le proprie conoscenze e capacità di consulenza.

Ad esempio, se state consultando un cliente del settore farmaceutico, potete accedere alla libreria dello studio per trovare reportistica di benchmarking relativa al suo settore.

Essere una risorsa per la vostra azienda di consulenza

Il consulente moderno è un analista, un narratore, uno stratega e un leader, tutto in uno. In qualità di consulente, scoprite le intuizioni e vi assicurate che vengano comunicate in modo efficace, che risuonino con i client e che facilitino un cambiamento significativo.

Le competenze in materia di consulenza menzionate in questa sede vi consentiranno di svolgere meglio il vostro lavoro, di costruire relazioni più solide con i clienti e di avere un vantaggio nella vostra carriera di consulenti.

Usate ClickUp come partner per far crescere la vostra azienda di consulenza. Eliminate il lavoro operativo, collaborate con i vostri client e implementate strutture e soluzioni che producono risultati, il tutto in un unico luogo. Iscriviti a ClickUp gratis.

Domande frequenti (FAQ)

**1. Quali sono le competenze fondamentali della consulenza?

Le competenze fondamentali per i professionisti di questo settore sono la flessibilità, la mentalità orientata al cliente, la risoluzione dei problemi, il pensiero analitico, la gestione del cambiamento, la collaborazione e la gestione del rischio.

**2. Chi può essere definito un consulente di gestione?

Un consulente di gestione offre consulenza professionale o esperta in un particolare ambito aziendale a un'organizzazione o a un individuo.

**3. Che cos'è la mentalità di un consulente?

La mentalità di un consulente consiste essenzialmente nell'essere curioso e analitico, nell'avere un atteggiamento collaborativo ed empatico e nel mostrare leadership e pensiero strategico.