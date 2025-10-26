Crea una presentazione vincente per i clienti: consigli, trucchi e strategie

Presentare un progetto ai clienti può essere un'esperienza scoraggiante.

Devi convincere i clienti che sei la scelta giusta per il loro marchio e che hai la soluzione migliore al loro problema. Che il tuo prodotto o servizio possa aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.

Con tanti elementi da gestire, realizzare presentazioni coinvolgenti e pertinenti diventa una sfida.

Scopri come realizzare una presentazione con esito positivo per i clienti utilizzando le strategie illustrate in questa guida.

L'importanza di una presentazione al client

Una presentazione ai clienti ha lo scopo di fornire ai potenziali clienti un'idea chiara delle tue competenze specialistiche. Li aiuta a capire come potrebbe essere lavorare con te e in che modo puoi offrire loro un valore aggiunto.

Se pianificata e realizzata correttamente, una presentazione informativa ai clienti può aiutarti a:

Racconta il tuo lavoro sotto forma di una storia avvincente

Metti in evidenza il tuo valore ai potenziali clienti

Comunica lo stato raggiunto da un cliente esistente

Concludi i progetti e analizza cosa ha funzionato e cosa no

Una comunicazione efficace con i clienti è oggi una delle competenze più importanti per un professionista commerciale o del mondo degli affari.

5 passaggi essenziali per una presentazione di successo ai clienti

Creare presentazioni coinvolgenti per i clienti è un lavoro impegnativo, sia che tu stia per tenere una presentazione commerciale o una presentazione creativa.

Utilizza questa lista di controllo in cinque passaggi quando crei le presentazioni e offri un valore aggiunto al tempo dei tuoi clienti:

Passaggio 1. Ricerca e piano della presentazione

Potresti conoscere il tuo lavoro alla perfezione, ma il tuo potenziale client deve ancora prendere confidenza con l'idea di collaborare con te.

Ecco perché la parte più importante di una presentazione efficace al client inizia con la ricerca e il piano.

Da approfondire:

Chi è il tuo pubblico di riferimento (per la presentazione) e quali sono i suoi obiettivi

Tutto ciò che riguarda il tuo potenziale client, inclusi i suoi problemi, le sue fonti di ispirazione, i suoi interessi e altro ancora

Come rispondere ai principali obiettivi, agli ostacoli e ai problemi dei tuoi clienti

La loro attività, le dimensioni del team e il settore (e in che modo i tuoi prodotti/servizi sosterranno la loro visione)

Ora la domanda è: dove si trovano questi dati?

Assicurati di consultare quanto segue:

La pagina LinkedIn e il sito web del client per informazioni sulle loro offerte attuali

Lasciati ispirare dalle tue presentazioni passate, specialmente se hai lavorato con clienti dello stesso settore

La pagina "Chi siamo" del client e i video online per comprendere meglio il tono di voce e gli argomenti ideali della tua presentazione

Scarica questo modello Raccogli le informazioni sui clienti con il modello di documento di analisi agenzia/cliente di ClickUp

Una volta raccolte tutte le informazioni su ciò che motiva i tuoi clienti, aiutali a dare un senso ai dati: struttura e formattare i punti chiave che intendi comunicare utilizzando ClickUp Brain.

Utilizza questo assistente intelligente per generare una presentazione che ti aiuti a raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi relativi ai potenziali clienti.

Utilizza i prompt dell'IA di ClickUp per scrivere presentazioni accattivanti per i clienti sotto forma di elenco puntato

Successivamente, ti consigliamo di sfruttare la riunione con il client per spiegare perché il tuo marchio è la scelta giusta per loro:

Inizia riconoscendo i loro punti deboli, dimostrando loro che li comprendi e instaurando un rapporto di fiducia nel processo

Passa alle domande e verifica se hanno problemi urgenti che devono essere risolti

Presenta la tua offerta come la soluzione definitiva ai problemi del client e collega il tuo prodotto alle sue esigenze immediate

Passaggio 2. Trasforma la tua presentazione in un funnel di marketing

La tua presentazione ha bisogno di un obiettivo finale concreto per garantire concentrazione e direzione. Vuoi che il client firmi il contratto? O forse vuoi che si registri per una demo?

In ogni caso, devi sapere chiaramente quale azione vorresti che intraprendessero.

Ecco alcuni consigli su come trasformare la tua presentazione in un funnel di marketing:

Costruisci la tua narrazione utilizzando una storia avvincente per catturare l'attenzione del pubblico

Non sovraccaricare il potenziale cliente con una valanga di informazioni

Assicurati che la tua presentazione vada dritta al punto ed evita di girarci intorno

Prendi il controllo della riunione e fai in modo che i tuoi clienti si concentrino sulla conversazione in corso

Progetta la tua presentazione con una struttura adeguata: Inizio: Introduci l'argomento della presentazione, il motivo per cui la stai facendo e cosa il client dovrebbe aspettarsi dalla collaborazione. Parte centrale: Arricchisci il racconto con immagini e crea un valore visivo. Conclusione: Spiega al client i passaggi successivi e aggiungi un invito all'azione pertinente.

Inizio: presenta l'argomento della presentazione, il motivo per cui la stai tenendo e cosa il client dovrebbe aspettarsi dalla collaborazione

Parte centrale: aggiungi elementi visivi alla tua storia e crea valore estetico

Conclusione: informate il cliente sui passaggi successivi e aggiungete un invito all'azione pertinente

Inizio: presenta l'argomento della presentazione, il motivo per cui la stai tenendo e cosa il client dovrebbe aspettarsi dalla collaborazione

Parte centrale: aggiungi elementi visivi alla tua storia e crea valore estetico

Conclusione: informate il cliente sui passaggi successivi e aggiungete un invito all'azione pertinente

Utilizza il modello di presentazione predefinito di ClickUp e personalizzalo secondo le tue preferenze.

Scarica questo modello Il modello di presentazione di ClickUp è perfetto per i principianti

Questo modello ti consente di:

Organizza facilmente le sezioni della tua presentazione, con una struttura chiara dall'inizio alla fine

Raccogli i feedback delle principali parti interessate prima della presentazione finale

Tieni monitorato tutto il processo relativo alla presentazione in un unico posto

Passaggio 3. Utilizza contenuti visivamente accattivanti per comunicare la tua storia

Troppo testo nelle diapositive le rende noiose e rischia di sopraffare il pubblico.

Quindi, durante la presentazione, considera gli ausili visivi come infografiche, grafici a torta, grafici a barre, immagini, illustrazioni disegnate a mano, ecc. come tuoi fidati alleati.

Queste immagini offrono vantaggi quali:

Cattura e mantieni l'attenzione dei tuoi clienti

Allineare le esigenze del client al prodotto/servizio del marchio, dal punto di vista visivo

Suddividi le diapositive con troppo testo per una maggiore concentrazione

Trasformare informazioni complesse in dati di facile comprensione

Usa le lavagne online di ClickUp come tela per creare una presentazione visiva per la tua riunione e mostrare ai tuoi clienti il tuo valore.

Gioca con gli elementi visivi delle tue presentazioni utilizzando ClickUp lavagna online

Passaggio 4. Incoraggia le conversazioni

Che si tratti di una presentazione commerciale o di una riunione di onboarding, è fondamentale mantenere vivo l'interesse del pubblico. In altre parole, la tua presentazione non può essere un monologo.

Quindi, una volta terminata la presentazione, è fondamentale incoraggiare l'interazione bidirezionale.

Ecco come puoi fare:

Evita le chiacchiere inutili e spiega invece perché l'account del client è importante per te

Raccogli feedback ponendo domande come: Avete domande da porci? Ritenete che il nostro prodotto/servizio sia una soluzione soddisfacente per le vostre esigenze? Come possiamo collaborare come partner e portare avanti questo progetto?

Hai qualche domanda da porci?

Ritieni che il nostro prodotto/servizio sia una soluzione adeguata alle tue esigenze?

Come possiamo collaborare come partner e portare avanti questo progetto?

Incoraggia il pubblico a porre domande e fornisci supporto per le loro query, che si tratti di ambito, costi, sequenze e così via

Hai qualche domanda da porci?

Ritieni che il nostro prodotto/servizio sia una soluzione adeguata alle tue esigenze?

Come possiamo collaborare come partner e portare avanti questo progetto?

Fase 5. Definisci chiaramente i passaggi successivi per concludere la presentazione

Una gestione efficace dei clienti consiste nel definire chiaramente i passaggi successivi alla fine della riunione.

Se lasci la riunione in sospeso, potresti non ricevere alcun riscontro dal tuo pubblico.

Ecco come definire le giuste aspettative per il client al termine della presentazione:

Descrivi in linea di massima ciò che desideri che facciano in seguito da fare

Sii sincero e diretto riguardo a come e quando effettuerai le chiamate di follow-up

Fornisci al client una scadenza precisa e tienilo sempre aggiornato

Elementi chiave da includere in una presentazione per i clienti

Affina le tue capacità di presentazione ai clienti e prepara una presentazione con un esito positivo con questi elementi indispensabili:

1. Ricerca approfondita sul client

Utilizza metodi di ricerca primaria e secondaria per raccogliere informazioni sui punti critici del tuo client.

Durante la tua ricerca, cerca di trovare le risposte a queste domande:

Quali sono gli obiettivi a breve e a lungo termine del client?

Quali problemi stanno attualmente affrontando nel loro settore?

In base a quali criteri il client misura l'esito positivo?

Consiglio da esperto: Sfrutta fonti come i siti web aziendali, i bilanci annuali, le pubblicazioni di settore e le piattaforme social per ottenere dettagli approfonditi.

Investi in un software per l'onboarding dei clienti per organizzare e presentare in modo efficiente le tue ricerche.

2. I punti critici dei clienti

Affrontare le sfide attuali dei tuoi clienti dimostra la tua comprensione delle loro esigenze immediate e, di conseguenza, rafforza la tua rilevanza.

Informati sulle attività recenti del cliente per identificare le sfide attuali che potrebbe dover affrontare. Inoltre, coinvolgi i principali stakeholder in discussioni per raccogliere le loro opinioni. Puoi anche utilizzare modelli di avvio del progetto per acquisire informazioni sui tuoi clienti sin dall'inizio.

Scarica questo modello Il modello di avvio progetto di ClickUp offre una struttura per definire le aspettative, chiarire i ruoli, delegare le attività e comprendere le tempistiche del progetto.

3. Elementi di prova

I tuoi punti di forza confermano le tue affermazioni e rafforzano la tua credibilità mettendo in evidenza i tuoi risultati e le tue storie di successo. Per metterli in evidenza:

Raccogli casi di studio, testimonianze e dati sulle prestazioni che dimostrino l'efficacia delle tue soluzioni nel settore

Strutturate la vostra presentazione in modo da incorporare strategicamente questi elementi di prova, mettendoli in evidenza nei momenti chiave per rafforzare la credibilità

Utilizza elementi visivi, come grafici o tabelle, per illustrare i tuoi punti chiave e renderli più efficaci

4. Invito all'azione

Un chiaro invito all'azione indirizza il client verso i passaggi successivi da compiere dopo la presentazione e lo guida verso una decisione.

Per rendere questo processo più semplice per loro:

Definisci chiaramente il risultato desiderato, che si tratti di fissare una riunione, firmare un contratto o avviare una versione di prova

Offri al client diversi canali per compiere l'azione desiderata e rendi il più agevole possibile il suo percorso

Contattali subito dopo per rafforzare l'invito all'azione e fornire ulteriore supporto, se necessario

5. Investimento previsto e Sequenza

Presenta una ripartizione dettagliata dell'investimento richiesto per le tue soluzioni, inclusi costi, termini di pagamento e potenziale ROI.

Per ottenere una stima accurata delle esigenze del client in termini di budget e Sequenza, ponete queste domande:

Qual è il budget massimo per il progetto?

Ci sono particolari vincoli di budget di cui tenere conto?

Quanto è flessibile il budget del client? È disposto a discutere di eventuali adeguamenti dei costi?

Di quanto tempo dispongono per avviare il progetto?

Cosa succederà alla scadenza e ai costi in caso di scope creep?

4 errori comuni da evitare durante una presentazione ai clienti

Trova il giusto equilibrio nelle tue capacità di presentazione evitando questi errori comuni:

1. Non preparare adeguatamente la fase

Se non riesci a stabilire il contesto giusto all'inizio della presentazione, potresti causare fraintendimenti e una mancanza di coinvolgimento da parte del client. Gestisci le aspettative del client e chiarisci cosa dovrebbe aspettarsi il pubblico.

Se i tuoi clienti non capiscono bene lo scopo della presentazione, non riusciranno mai a cogliere appieno il valore delle tue offerte.

Per creare l'atmosfera giusta, segui questi pochi consigli:

Cerca di capire il background del tuo pubblico e adatta la tua introduzione in modo che rispecchi le loro esigenze

Indica chiaramente gli obiettivi della tua presentazione e fai sapere ai tuoi clienti quali vantaggi possono trarre dalla tua proposta

Inizia con un gancio accattivante che catturi la loro attenzione e dia l'impostazione al resto della presentazione

2. Assumere un atteggiamento difensivo

Mostrare un linguaggio del corpo difensivo, come incrociare le braccia, evitare il contatto visivo o apparire tesi, trasmette disagio ai tuoi clienti.

Questo può minare immediatamente la tua credibilità e il rapporto con loro.

Inoltre, il tuo atteggiamento difensivo potrebbe apparire agli occhi del cliente come una mancanza di fiducia, causando un'interruzione della comunicazione e della fiducia.

Per affinare le tue capacità di comunicazione non verbale, segui questi consigli:

Presta attenzione al tuo linguaggio del corpo durante le sessioni di prova. Inoltre, esercitati a mantenere una postura aperta e a stabilire un contatto visivo per trasmettere sicurezza e disponibilità.

Se ti viene posta una domanda difficile, mantieni la calma e un atteggiamento aperto

Dimostra di ascoltare attivamente annuendo, sorridendo e usando gesti di approvazione. Questo dimostra ai tuoi clienti che valuti il loro contributo e che sei coinvolto nella conversazione

Se hai dei dubbi o hai bisogno di chiarimenti, poni le domande in modo educato e rispettoso. Questo dimostra la tua disponibilità a comprendere e ad affrontare le preoccupazioni del client

3. Una menzione di informazioni irrilevanti

I dettagli irrilevanti durante una presentazione sono una perdita di tempo per il client. Se non vi è un chiaro vantaggio nell'aggiungere ulteriori informazioni sui servizi dell'azienda, evitate di farlo.

Ad esempio, se la tua presentazione riguarda la gestione dei clienti, non parlare della storia della tua azienda a meno che non sia direttamente collegata all'esito positivo delle tue strategie di gestione dei clienti.

Concentrati invece sulla presentazione dei risultati dell'account come punto chiave. In questo modo la tua presentazione rimarrà mirata e ti assicurerai di fornire informazioni preziose che rispondono direttamente agli interessi e alle esigenze del client.

Ecco alcune strategie per integrare efficacemente i dati rilevanti nella tua presentazione:

Aggiungi dati che affrontino direttamente i punti critici e gli interessi specifici dei tuoi clienti personalizzati

Identifica le metriche più importanti in linea con gli obiettivi del tuo pubblico e collegale all'impatto delle tue soluzioni

Utilizza grafici, immagini e tabelle per presentare i dati in modo chiaro e accattivante

Fornisci il contesto dei dati che stai presentando: aiuta il tuo pubblico a capire perché questi numeri sono importanti e in che modo si collegano alla storia complessiva che stai raccontando

Utilizza esempi reali e casi di studio per illustrare come le tue soluzioni abbiano portato a risultati tangibili per clienti simili

4. Non guidare il ciclo di feedback

Il tuo lavoro non dovrebbe terminare con la conclusione di una presentazione efficace. Tieni d'occhio le esigenze del tuo pubblico, iniziando con una telefonata di follow-up.

Utilizza un software gratuito per la gestione dei progetti come ClickUp e fornisci alla tua azienda un feedback in tempo reale da parte dei clienti su ciò che funziona e ciò che non funziona. Una buona piattaforma di gestione dei clienti può anche automatizzare molte di queste attività.

Con ClickUp Forms puoi raccogliere le risposte dei tuoi clienti e indirizzare il lavoro al team giusto al momento giusto. Inoltre, puoi convertire le risposte dei moduli ClickUp in attività tracciabili, che possono essere integrate direttamente nei tuoi flussi di lavoro

Un esempio di come ottenere feedback sui prodotti utilizzando la logica condizionale nei moduli ClickUp

Per saperne di più: Strategie per il project management dei progetti dei clienti

Presentazioni perfette con ClickUp

Quando si tratta di una presentazione, è opportuno attenersi alle basi. Tuttavia, trasmetti la Grande Idea in modo tale da stupire i tuoi clienti e conquistarli definitivamente.

Inserisci quindi elementi di ricerca e storytelling e mantieni un approccio incentrato sul cliente per far risaltare la tua presentazione.

Utilizza un software di presentazione come ClickUp per realizzare presentazioni impeccabili!

Domande frequenti

1. Come posso migliorare una presentazione davanti a un pubblico?

Ecco alcuni punti chiave su come realizzare una presentazione con esito positivo:

Dedica tempo e lavoro richiesto alla ricerca e alla pianificazione della tua presentazione

Trasforma la tua presentazione in un funnel di marketing ben definito

Sfrutta elementi visivi e immagini per mettere in risalto i punti di forza del tuo prodotto o dei tuoi servizi

Concludi la presentazione con un dialogo bidirezionale e definisci chiaramente i passaggi successivi

2. Cosa dovrei includere in una presentazione per i clienti?

In una presentazione ai clienti puoi includere quanto segue:

Ricerca approfondita sui clienti

I punti critici del client

Elementi strategici a sostegno dei contenuti della tua presentazione

Un invito all'azione pertinente per il tuo pubblico

Dettagli essenziali quali l'investimento previsto e la Sequenza

3. In che modo ClickUp può aiutarti a ottimizzare una presentazione per i clienti?

ClickUp ti fa risparmiare tempo e lavoro richiesto nella creazione di presentazioni efficaci grazie ai suoi vari strumenti, quali:

Modello di presentazione ClickUp, che ti aiuta a creare presentazioni efficaci e coinvolgenti per il tuo pubblico

ClickUp AI, che ti permette di generare una bozza di presentazione in pochi secondi; ad esempio, creando una presentazione commerciale per il tuo processo commerciale

Il modello di riepilogo/riassunto esecutivo per presentazioni di ClickUp, che ti aiuta a fare un'ottima prima impressione con la tua presentazione

Utilizza queste funzionalità/funzioni e risparmia il tempo necessario per creare le presentazioni.