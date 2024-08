Modelli mentali: Le armi segrete per un processo decisionale intelligente

Da qualcosa di semplice come la scelta di cosa indossare per il lavoro a qualcosa di complesso come la strategia aziendale da attuare per ottenere un vantaggio competitivo, prendere decisioni è parte integrante della nostra vita quotidiana. Il cervello umano è cablato in modo tale che molte di queste scelte vengono prese inconsciamente, senza nemmeno esserne consapevoli! 🧠

Tuttavia, non tutte le decisioni sono (o dovrebbero essere) prese inconsciamente: a volte risultano da un'adeguata riflessione, analisi e piano. In queste situazioni, una decisione approccio decisionale strutturato è necessario per fare le scelte giuste o per avere una strategia vincente.

L'approccio strutturato al pensiero e al ragionamento è ciò che si intende con il termine modelli mentali. In questo articolo completo, presenteremo i 10 esempi di modelli mentali più noti e vedremo come possono aiutarvi a ottenere il risultato desiderato in un determinato momento. Inoltre, vi presenteremo un potente modello mentale strumento di produttività per aiutarvi a implementare qualsiasi modello mentale nella vostra vita personale e professionale.

Che cosa sono i modelli mentali?

In parole povere, i modelli mentali sono strumenti di pensiero. Sono quadri cognitivi strutturati che permettono a un essere umano di analizzare in modo critico e razionale qualsiasi situazione o problema e prendere decisioni informate .

Considerate un modello mentale come una rappresentazione semplificata della realtà che vi aiuta a elaborare sistemi e informazioni complesse per risolvere i problemi in modo efficiente.

Un importante pensatore e socio di Warren Buffett, Charlie Munger, è stato tra i primi sostenitori dei modelli mentali. Egli sosteneva che fino a quando non si vedono i fatti insieme attraverso un "modello mentale" reticolo di teorie non si riesce a dargli un senso. Per superare questi punti ciechi, è necessario sviluppare e applicare consapevolmente vari modelli mentali ai dati e ai fatti per comprenderli e capire le opzioni disponibili in ogni situazione.

Tenete presente che alcuni modelli mentali possono anche essere negativi e vanno evitati. È nella natura umana sviluppare routine mentali sbagliate in situazioni di stress, ad esempio una risposta di lotta o fuga di fronte al pericolo.

Ora diamo un'occhiata ai 10 modelli mentali più importanti per interpretare le informazioni, capire come funziona il mondo e prendere le migliori decisioni possibili, ogni volta!

10 modelli mentali da implementare (o evitare!) nella vita di tutti i giorni

Esistono decine di modelli mentali che possono aiutare a prendere ogni tipo di decisione . Per brevità, abbiamo selezionato i 10 più importanti per migliorare il pensiero e il ragionamento in ambito personale e professionale.

Esploreremo anche come ClickUp , una piattaforma progettata per migliorare il rendimento del lavoro e da fare può aiutarvi ad applicare questi modelli mentali con le sue diverse funzionalità di project management e produttività.

1. Teorema di Baye

Il teorema di Baye cerca di prevedere la possibilità di qualsiasi evento o situazione analizzando i dati storici rilevanti e altri fattori situazionali che possono portarli. È il modo matematico di prevedere la probabilità di un evento piuttosto che basarsi su ipotesi, che spesso sono errate o distorte. Ecco come si presenta la formula del teorema di Baye:

Via: Come funziona Dopo aver valutato la probabilità matematica di risultati multipli utilizzando il teorema di Baye, si può usare Lavagne online ClickUp -la funzionalità di lavagna online di ClickUp per analizzare l'impatto potenziale di ogni evento.

Se non si è abituati alle lavagne online, si può avere un vantaggio con la funzione Modello di matrice della probabilità e dell'impatto di ClickUp per tracciare la probabilità e l'impatto di ogni risultato su un piano XY per facilitare l'analisi. Questo vi aiuterà a mantenere aspettative realistiche e a prendere decisioni informate, indipendentemente da ciò che vi riserva il futuro.

Che stiate lavorando al lancio di un prodotto o a un processo interno, questo modello di ClickUp vi aiuterà a prendere decisioni in tutta sicurezza

2. Costo di opportunità

Ogni decisione che prendiamo ha un costo in termini di alternative abbandonate. L'analisi del costo opportunità consente di capire cosa si perde selezionando una particolare opzione in una determinata situazione. Questa comprensione vi permette di valutare il vantaggio comparativo delle vostre scelte in modo imparziale e senza pregiudizi.

È possibile analizzare rapidamente i costi di opportunità di qualsiasi scelta con il programma Vista Gantt di ClickUp . È possibile utilizzarla per costruire roadmap visive dettagliate di ogni aspetto importante del carico di lavoro e identificare facilmente le attività che possono essere ritardate o abbandonate se si decide di assumere un carico di lavoro aggiuntivo.

E poiché i grafici di Gantt sono anche visualizzano le dipendenze è possibile avere un quadro chiaro di tutte le attività che possono essere influenzate da un ritardo nel completamento di una particolare attività.

Espandere la barra laterale nella vista Gantt di ClickUp per visualizzare le attività e le sotto-attività secondarie

3. Ridondanza

Forse la conoscete già: la ridondanza si riferisce alla disponibilità di una quantità extra di una risorsa cruciale (ad esempio, una macchina o un dipendente in più). Fornisce un piano di backup se la risorsa essenziale di cui si ha bisogno si rompe prima di completare il lavoro previsto.

Ecco come si presenta: se si valutate che avrete bisogno di 10 persone per gestire un progetto , a bordo 11-12´. Assicuratevi che i 10 membri del nuovo team siano esperti nei rispettivi campi e che gli altri due abbiano una conoscenza generale di tutto ciò che riguarda il progetto. Queste due persone possono sostituirle se un membro del team si ammala, viene trasferito a un altro progetto o lascia il team.

ClickUp è dotato di un sistema integrato di funzionalità/funzione di gestione delle attività possono aiutarvi a implementare una mentalità di ridondanza nei vostri progetti. Con Attività di ClickUp è possibile creare più attività secondarie all'interno di ogni attività e assegnarle a diversi membri del team. Quando un'attività viene suddivisa tra più membri del team, diventa meno dipendente da un singolo individuo per essere completata, il che significa ridondanza.

È inoltre possibile aggiungere un livello di priorità a ogni attività e mantenere un team di backup per gestire le attività ad alta priorità nel caso in cui gli assegnatari originali non possano completarle.

Impostazione rapida della priorità delle attività all'interno di un'attività per comunicare ciò che deve essere preso in considerazione per primo

4. Concatenazione a ritroso

Se tendete a impantanarvi nei dettagli mentre perseguite un obiettivo, un semplice modello mentale chiamato concatenamento a ritroso potrebbe fare al caso vostro. Invece di partire dal primo passaggio e andare avanti, il concatenamento a ritroso suggerisce di iniziare con l'obiettivo finale.

Iniziate annotando tutti i passaggi necessari per completare un obiettivo, ma in ordine inverso. Quello che di solito sarebbe l'ultimo passaggio, ora è in cima alla lista dei vostri obiettivi elenco dei passi da fare , mentre il primo passaggio, che è nominalmente il primo, si trova alla fine della riga.

Sebbene un processo orientato in avanti possa sembrare familiare e più intuitivo, a volte può affogare nei dettagli e nei singoli passaggi, facendo perdere di vista il quadro generale. Al contrario, il concatenamento a ritroso mantiene sempre gli occhi sul premio. Inoltre, offre un punto di osservazione per raggiungere gli obiettivi in modo più creativo ed efficiente.

Stabilite obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli oggetti con sequenze definite e traguardi quantificabili

ClickUp può aiutarvi a implementare il modello mentale di concatenamento a ritroso con il suo sistema nativo funzionalità/funzione di monitoraggio degli obiettivi chiamato Obiettivi di ClickUp . Utilizzatela per definire un traguardo che volete raggiungere, quindi suddividetelo in attività necessarie per completarlo. Per lavorare a ritroso rispetto all'obiettivo, riordinare le attività in ordine decrescente con semplici azioni di trascinamento.

5. Principio di Pareto (regola 80/20)

Il principio di Pareto sostiene che, nella maggior parte dei casi, l'80% degli effetti deriva solo dal 20% delle cause. Pertanto, secondo questa regola, è necessario concentrare le risorse e l'energia in uscita sulle attività che apportano il maggior valore.

Se gestite un'azienda, ClickUp CRM può aiutarvi a integrare il principio di Pareto nei vostri flussi di lavoro, consentendovi di conoscere in tempo reale il valore potenziale delle interazioni con i clienti. Questo vi aiuta a identificare rapidamente i lead o i clienti ad alto valore che meritano la massima attenzione e il massimo lavoro richiesto. È inoltre possibile monitorare facilmente la posizione di tali lead e clienti nella pipeline commerciale e vedere chi se ne occupa nella sezione "Assegnatario".

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

6. Legge dei rendimenti decrescenti (o dell'utilità marginale decrescente)

C'è un limite a tutto, anche alla capacità di un investimento di generare rendimenti. I rendimenti diventeranno sempre più modesti fino a diventare nulli o addirittura dannosi in alcuni casi.

La legge dei rendimenti decrescenti ci dice che piuttosto che stressarsi per attività che portano progressivamente meno valore, dovremmo concentrarci il nostro tempo, la nostra energia e le nostre risorse sulle opportunità che possono generare nuovo valore.

Per identificare i lavori richiesti i cui ritorni iniziano a diminuire, è necessario disporre di un meccanismo che consenta uno studio comparativo dei ritorni in un periodo di tempo. Fortunatamente, è possibile utilizzare il ClickUp dashboard funzionalità/funzione per monitorare e visualizzare i rendimenti di tutti i vostri investimenti con l'aiuto di grafici. 📊

Per istanza, se volete analizzare quali dei vostri canali di vendita stanno dando rendimenti decrescenti mese dopo mese, importate semplicemente i dati commerciali di ciascun canale per gli ultimi sei mesi in ClickUp e visualizzateli con l'aiuto di grafici a linee sulla vostra dashboard.

È possibile aggiungere grafici separati per i dati di ciascun canale commerciale e individuare facilmente quale canale di marketing ha registrato un calo sequenziale del ROI per mesi.

Rappresentate visivamente qualsiasi serie di valori con la scheda personalizzata Line Chart nella funzionalità Dashboard di ClickUp

7. Margine di sicurezza

Mentre la ridondanza chiede di mantenere una scorta extra come precauzione contro potenziali guasti o indisponibilità di risorse vitali, il margine di sicurezza sostiene l'inclusione di un buffer nel piano. Questa misura garantisce che i vostri lavori richiesti siano resilienti e in grado di sopportare le battute d'arresto, riducendo così il rischio di fallimento o, nei casi peggiori, di catastrofe. 🧨

Il margine di sicurezza può essere applicato in modi diversi a seconda delle situazioni. Per istanza:

Nella costruzione di infrastrutture pubbliche (ponti, ferrovie, ecc.), i limiti massimi sono fissati a un livello inferiore alla capacità totale della struttura

Quando si impostano le scadenze dei progetti, i project manager più accorti lasciano un po' di spazio per riprogrammare o riassegnare le attività a un altro membro nel caso in cui qualcuno si ammali

Quando si fanno i piani finanziari, le aziende includono un certo margine di sicurezza nelle loro stime commerciali e di costo

Per usufruire del potenziale di questo modello mentale dipende dall'arte della previsione. È possibile determinare il margine di sicurezza solo prevedendo vari risultati attraverso l'analisi dei dati. ClickUp semplifica questo processo offrendo un intervallo di modelli di previsione, tra cui:

Utilizzate il modello di previsione delle vendite di ClickUp per prevedere le vostre vendite commerciali in un mese o in un anno

8. Pregiudizio di conferma

Il pregiudizio di conferma è la tendenza a pensare e interpretare le situazioni in modo da aderire alle nostre convinzioni e idee esistenti, rifiutando tutto ciò che va contro di esse.

Sotto l'influenza di questo modello mentale negativo, possiamo scartare tutti i dati e le prove scientifiche che contraddicono le nostre nozioni preconcette e accettare i fatti in modo selettivo per creare un'illusione di realtà. A volte le persone inventano di punto in bianco una logica per giustificare le loro visualizzazioni.

La soluzione per evitare questo bias cognitivo è duplice:

La prima è l'umiltà: bisogna promemoria che non esistono verità universali e che, per quanto si sia istruiti e informati, ci sono ancora molte cose che non si sanno

Il secondo è quello di "prendere decisioni basate sui dati"_ Stabilire processi per raccogliere e analizzare i dati senza errori e poi basarsi su di essi nel processo decisionale

Mentre la prima parte della soluzione è più che altro un'abilità da mettere in pratica, ClickUp può aiutarvi con la seconda parte. Le dashboard di ClickUp possono aiutarvi a comprendere facilmente gli schemi e le tendenze nascoste nei vostri dati con l'aiuto di elementi visivi noti come schede.

Mentre è possibile monitorare i dati del progetto se si vuole tenere traccia delle prestazioni del team e delle attività concluse, è anche possibile importare dati da origini dati esterne per visualizzarli e analizzarli. Con decine di tipi di schede supportate, è possibile scegliere la visualizzazione che presenta i dati nel modo migliore.

Monitoraggio delle transazioni nel tempo con i dashboard di ClickUp

9. Allegato preferenziale

Questo modello mentale è in qualche modo in contrasto con il principio di Pareto. Mentre quest'ultimo suggerisce di concentrarsi su quel 20% di azioni che portano all'80% dei risultati, il primo sostiene l'approccio opposto.

Il modello dell'allegato preferenziale sostiene che, allocando più risorse ai lavori richiesti che già producono la maggior parte dei risultati, si amplifica ulteriormente la loro capacità di generare risultati, senza dare ad altre attività la possibilità di fare altrettanto.

Da fare, quindi, per scegliere tra questi due approcci? Prima di abbracciare completamente il principio di Pareto e dedicare i vostri sforzi migliori a una manciata di lead o attività, assicuratevi di allocare una giusta quantità di tempo, lavoro e risorse per testare il potenziale di altri flussi di entrate.

10. Rasoio di Hanlon

Il dubbio su se stessi è profondamente radicato nella natura umana. Un buon esempio è il modo in cui i gestori del team commerciale cercano le colpe quando non chiudono un potenziale affare o quando c'è silenzio radio da parte di un promettente cliente in fase di negoziazione. Si potrebbe pensare che ci sia qualcosa di sbagliato nel processo commerciale o nel prodotto/servizio che ha fatto desistere il cliente. 🤔

Sebbene questo possa essere vero a volte, non è certo il caso di tutti i casi. I clienti potrebbero smettere di rispondere perché sono impegnati o perché stanno testando le acque prima di impegnarsi finanziariamente. Ecco cosa ci dice il Rasoio di Hanlon: non attribuire mai alla malizia ciò che potrebbe essere spiegato dalla disattenzione"

ClickUp può aiutarvi a determinare se i vostri lead qualificati per il marketing (MQL) si stanno ritirando a causa di qualche mancanza da parte vostra o a causa della loro indecisione o irresponsabilità. Raccogliendo i dati di conversione da ClickUp CRM e analizzandoli con ClickUp Dashboard, è possibile determinare se c'è una tendenza costante all'abbandono dei lead o se queste occorrenze sono solo incidenti isolati.

Se c'è una tendenza, è necessario capire le ragioni che la determinano e migliorare il prodotto o la strategia di marketing. A volte la vostra strategia sarà buona, e potreste dover ottimizzare i processi invece. Ma se vi trovate di fronte a fatti isolati qua e là, non preoccupatevi troppo!

Implementare qualsiasi modello mentale nel processo decisionale con ClickUp

I modelli mentali che abbiamo introdotto possono aiutarvi a fare mosse intelligenti e scelte più sagge. Potete anche creare i vostri modelli mentali: la chiave è assicurarsi che utilizzino dati accurati e teorie logiche per dare un senso a qualcosa. Perché quando si prendono decisioni cruciali, l'ultima cosa che si vuole è affidarsi a congetture.

Le funzionalità di ClickUp per la visualizzazione, la reportistica, la gestione delle attività e l'organizzazione delle informazioni (spazi dedicati ai progetti, documenti, viste multiple, ecc.) possono aiutarvi a scoprire modelli o intuizioni sfuggenti da utilizzare per implementare pienamente i migliori modelli mentali nella vita e nel lavoro di tutti i giorni. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e usufruite delle porte del processo decisionale e della risoluzione dei problemi. Ci ringrazierete in seguito! 💪