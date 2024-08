Confluence vs Asana: Quale strumento di gestione dei progetti è il migliore?

Sia che si gestisca un team di persona o a distanza, è necessario avere una solida software per il project management per tenere tutti sulla stessa pagina. Esistono decine di piattaforme di project management, ma Confluence e Asana sono due delle opzioni più popolari per i team in movimento.

È difficile scegliere tra queste due piattaforme, soprattutto se non le avete mai usate prima. Entrambe le piattaforme hanno pro e contro, quindi la scelta dipende dalle vostre preferenze ed esigenze.

Questa guida vi fornirà una ripartizione completa di Confluence vs Asana, confrontando le loro funzionalità e suggerendo le migliori opzioni per una soluzione vincente. 🏆

**Che cos'è Confluence? Confluenza è uno strumento di project management di proprietà del gigante del software Atlassian. Non è solo un'app di project management per la gestione di persone e attività, ma Confluence registra anche tutte le conoscenze dell'organizzazione. Se avete difficoltà a tenere sotto controllo attività, wiki, documentazione tecnica e procedure operative standard, Confluence le riunisce tutte in un unico luogo. 📚

Via Confluenza

Confluence funzioni

Confluence offre ai team remoti un'unica fonte di verità. Le funzionalità/funzione della piattaforma centralizzano le informazioni, velocizzano il processo decisionale e supportano la collaborazione tra team in tempo reale.

1. Project management

Confluence offre un numero impressionante di funzionalità/funzione di PM. Utilizzate una lavagna online di Confluence per fare brainstorming su grandi idee con collegamenti intelligenti incorporabili ed elementi interattivi come voti e timer. I documenti di Confluence supportano anche modifiche in tempo reale, tag e notifiche. Soprattutto, Confluence è dotato di un feed personalizzato, in modo che il team veda solo i documenti più importanti progetti e attività che sono più importanti per loro. 🤩

2. Gestione della conoscenza

Via Confluence

Siete stanchi di scavare tra i messaggi di Slack, le email o i documenti di Asana? Documenti Google per trovare i file giusti? Confluence risolve il problema di passare da una piattaforma all'altra riunendo le informazioni dell'organizzazione in un unico luogo. In questo modo è facilissimo archiviare informazioni quali:

Specifiche tecniche

Manuali di istruzioni

Contenuti multimediali come video, foto e registrazioni audio

Reportistica di bilancio

Dati personalizzati

Ma soprattutto, Confluence fonde queste conoscenze con i progetti e le attività. L'organizzazione cancellata e la facilità di accesso consentono al team di lavorare sulla stessa pagina e di semplificare le operazioni .

3. Modelli

Certo, Confluence permette di creare progetti personalizzati, ma è anche dotato di molti modelli da prendere al volo. Utilizzate i modelli forniti dalla comunità per il piano del progetto, il brainstorming o anche la documentazione del progetto principale. Non è necessario creare progetti o documenti da zero: basta trovare quello che si sta cercando, copiarlo, aggiungere i propri dettagli e mettersi all'opera. 🧑‍💻

4. Integrazioni

Via Confluence

Confluence si integra con un numero impressionante di app di terze parti. Ha oltre 3.000 integrazioni con strumenti popolari come Jira, Trello, Slack, Teams, Microsoft, Dropbox e Google Drive. ⚒️

Confluence è adatto alla maggior parte dei team, ma è più popolare tra gli sviluppatori di software perché fa parte della suite di prodotti Atlassian. L'aspetto positivo è che ha integrazioni native con altre produttività Atlassian; l'aspetto negativo è che i team non tecnici potrebbero non trovare valore nelle altre soluzioni Atlassian.

Confluence prezzo

Versione gratuita

Standard: $6,05/mese per utente per 10 utenti

$6,05/mese per utente per 10 utenti Premium: $11,55/mese per utente per 10 utenti

$11,55/mese per utente per 10 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Che cos'è Asana? Asana è uno strumento di project management che combina to-dos, calendari, moduli, automazioni e reportistica in un'unica piattaforma. Combina project management, visualizzazione dei progetti, collaborazione e automazione in un'unica piattaforma. Asana dispone anche di una robusta app per dispositivi mobili e di un'app per il web, per cui è ideale per

team remoti, in movimento o ibridi . 📱

Via Asana

Asana funzioni

Nata come semplice app per l'elenco delle cose da fare, oggi le viste delle attività di Asana includono Sequenza, Bacheca e Calendario. Sebbene non offra la gestione della conoscenza come Confluence, Asana dispone di una solida carico di lavoro e funzionalità/funzione di automazione progettate per alleggerire il carico di lavoro del team.

1. Project management

Via Asana

Avete bisogno di vedere il carico di lavoro del vostro team ad alto livello? Asana offre diverse viste per visualizzare le scadenze, i progetti e altro ancora del team. Creare una vista Bacheca Kanban per i lavori incentrati sui processi o utilizzare un Sequenza Gantt per tracciare le attività cardine del progetto.

Grazie alla funzionalità dei Moduli, non è necessario inviare messaggi Slack o email con le richieste di lavoro. Basta creare un Modulo e il team può richiedere lavori internamente o raccogliere input esterni dai clienti in pochi clic. 🖱️

2. IA e automazione

Il vostro team sta cercando di fare di più con meno risorse. Perché non togliere alcune attività dal loro piatto? Asana è dotato di flussi di lavoro esperti e automazione per semplificare la giornata lavorativa. Impostate le regole di Asana per aggiornare lo stato delle attività, cambiare gli assegnatari o persino inviare un ping al team su Slack quando viene assegnata un'attività. 📌

Se volete più aiuto, Asana Intelligence è uno strumento dotato di IA per la definizione degli obiettivi dei progetti, la generazione di aggiornamenti sullo stato e la raccolta di informazioni. Non è possibile fargli domande generiche come uno strumento come ChatGPT, ma l'IA può condividere informazioni approfondite su attività, progetti e barriere all'interno di Asana.

3. Modelli

Come Confluence, Asana include modelli per velocizzare i flussi di lavoro. Tuttavia, Asana non ha i documenti o le lavagne online che si trovano su Confluence piattaforme come ClickUp . Invece, i suoi modelli sono solo per la configurazione dei progetti.

Questo non significa che i modelli non siano validi. Asana combina la potenza dei modelli e delle automazioni in pacchetti preconfezionati, che rendono semplice la creazione di processi e strutture complesse con pochi clic. Se avete bisogno di apportare una modifica, potete modificare rapidamente il vostro bundle e applicarlo senza problemi a tutti i flussi di lavoro. 🧘

4. Integrazioni

Tramite Asana

Asana si integra con oltre 300 applicazioni di terze parti, tra cui Adobe Creative Cloud, Microsoft Teams, Salesforce, Google Drive e Canva. Poiché Asana non include una base di conoscenze o documenti, avrete bisogno di queste integrazioni per mantenere il vostro lavoro su un'unica piattaforma.

Asana prezzi

Personale: piano Free

piano Free Starter: $10,99/mese per utente, addebitato annualmente

$10,99/mese per utente, addebitato annualmente Avanzato: $24,99/mese per utente, con fatturazione annuale

$24,99/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Confluence vs Asana : Funzionalità/funzione a confronto

Non c'è un chiaro vincitore nella resa dei conti tra Asana e Confluence. Entrambi portano i progetti dalla A alla Z e supportano il lavoro in movimento con app mobili per iOS e Android. La scelta dipende dal modo in cui preferite lavorare e dai vostri maggiori problemi.

Tuttavia, ci sono alcune grandi differenze nelle loro funzionalità/funzione e nella loro forza. Vediamo le principali differenze tra Confluence e Asana.

1. Gestione della conoscenza

Tramite Confluence

Confluence gestisce sia i progetti che le conoscenze; Asana fa solo project management. Se avete bisogno di gestire le conoscenze e i progetti interni, Confluence è il chiaro vincitore. L'acquisto di una piattaforma separata non è necessario perché è possibile monitorare tutti i progetti e i contenuti nello stesso luogo.

Tuttavia, se non avete bisogno di gestire la conoscenza e volete gestire i progetti, Confluence potrebbe essere troppo complicato per le vostre esigenze. In questo caso, Asana sarebbe la scelta migliore.

Vincitore: Confluence pagina

2. Modelli

Confluence e Asana sono entrambi dotati di modelli precaricati. Tuttavia, questi modelli non sono del tutto uguali.

Poiché Asana non supporta documenti o lavagne online, i suoi modelli servono solo a formattare i progetti. Si tratta comunque di un ottimo modo per risparmiare tempo, ma non vi aiuterà se avete bisogno di formattare le agende delle riunioni o le procedure operative standard. 📝

Confluence è dotato di modelli per la configurazione dei progetti e dei documenti. Se non volete creare modelli fai-da-te in una soluzione come Google Drive, Confluence è l'opzione migliore per l'esecuzione del lavoro vero e proprio.

Vincitore: Confluence

3. Integrazioni

In apparenza, si potrebbe pensare che Confluence sia il vincitore. Vanta più di 3.000 integrazioni, mentre Asana ne ha 300. Tuttavia, la maggior parte delle integrazioni è fornita da app con valutazioni mediocri sul mercato delle applicazioni di Atlassian. Alcuni di questi connettori non funzionano bene, quindi fate attenzione. 👀

Asana potrebbe non avere tante integrazioni, ma è probabile che abbia integrazioni per gli strumenti che già utilizzate. Si connette a tutto, da Tableau a YouTube a Loom, estendendo le funzioni di Asana oltre il project management.

Tuttavia, se siete tutti appassionati di prodotti Atlassian, Confluence è il chiaro vincitore. Si integra facilmente con i software Trello e Jira.

vincitore:* Confluence per i prodotti Atlassian; Asana per le app di terze parti

4. Strumenti per il project management

Via Asana

Sia Confluence che Asana sono ottime scelte per il project management. L'opzione giusta dipende dal modo in cui si preferisce lavorare.

Se volete mantenere il vostro lavoro sulla stessa piattaforma e i vostri impegni e metriche, scegliete Confluence. Per ottenere le stesse funzioni in Asana sono necessarie soluzioni e integrazioni separate, ma gli utenti dicono che la piattaforma è più facile da usare rispetto a Confluence.

Asana è la scelta migliore se si gestisce un team non troppo esperto di tecnologia. ⭐

Vincitore: Confluence per il lavoro tutto in uno; Asana per la facilità d'uso

5. IA e automazione

Il lavoro manuale è così 2012. Se siete alla ricerca di assistenza pratica da parte dell'automazione o dell'IA, Asana è la scelta migliore.

Entrambe le piattaforme offrono automazioni, ma ci piace il fatto che Asana offra pacchetti di automazione per ottimizzare i processi interni . Per quel che vale, Confluence offre anche automazioni drag-and-drop che si possono progettare da zero o prelevare dalla libreria di automazioni di Atlassian.

Ma è l'IA a far pendere la bilancia a favore di Asana. Asana Intelligence offre campi intelligenti, riepiloghi/riassunti, un editor, stati, risposte e altro ancora. Non completerà la gestione dei progetti al posto vostro, ma sicuramente velocizzerà le cose. 🤖

Confluence offre l'IA solo attraverso Atlassian Intelligence, che al momento è disponibile in beta solo per utenti selezionati. Tuttavia, nessuna delle due soluzioni di IA vi aiuterà a eseguire i vostri lavori, quindi potreste aver bisogno di uno strumento alternativo di IA come ClickUp AI .

Vincitore: Asana

6. Pricing

I prezzi sono un po' complicati per questi prodotti SaaS. Confluence è tecnicamente più economico di Asana con un costo di 6,05 dollari al mese contro i 10,99 dollari al mese di Asana. 💸

Tuttavia, il prezzo base di Confluence è per 10 utenti, mentre quello di Asana è per un utente. Se si paga Confluence annualmente, il costo è di 600 dollari per il primo livello, indipendentemente dal fatto che si abbiano due o 10 utenti. Questo potrebbe non avere senso per i piccoli team o le startup. Asana ha un costo maggiore per utente, ma potrebbe essere più conveniente a seconda della configurazione del team.

Confluence vs Asana su Reddit

Abbiamo consultato la brava gente di Reddit per distillare le maggiori differenze tra Asana e Confluence e decidere quale opzione sia la migliore per determinate situazioni. Un utente ha detto , "Asana va bene, ma non mi piace. Lento, anche se più veloce di prima, e poco funzionale. Per i team meno tecnici è ottimo" Quindi, se avete bisogno di funzionalità/funzione di PM di base per persone meno tecniche, Asana potrebbe avere tutto ciò che vi serve. 🎯

Un utente non tecnico è d'accordo, dicendo "Asana è il mio preferito, il mio strano cervello di scimmia è così soddisfatto quando finisco un'attività e la narvalo lampeggia sullo schermo ." Un altro utente ha riassunto bene le cose: "Dipende davvero da ciò di cui avete bisogno e da come le persone vogliono lavorare. Sono un convinto sostenitore della scelta della soluzione software per ultima, dopo aver capito il flusso di lavoro e lo stile di lavoro. Altrimenti, a parte l'investimento finanziario, si potrebbe finire per costringere il proprio modo di lavorare a conformarsi allo strumento piuttosto che viceversa"

Riunione ClickUp la migliore alternativa a Confluence vs Asana

Non c'è una scelta facile nel braccio di ferro tra Asana e Confluence. Entrambe le piattaforme hanno i loro punti di forza, ma non possono fare tutto per supportare la metodologia Agile.

Non per vantarci, ma ClickUp gestisce tutto ciò che Asana e Confluence sono in grado di fare, e anche di più. 🥳

Il tutto in uno piattaforma per il project management supporta la gestione delle conoscenze, l'automazione, gli strumenti di IA, l'analisi e altre funzionalità avanzate. Si potrebbe dire che è il pacchetto completo.

Collaborare in tempo reale con ClickUp Docs

Perché passare dalla soluzione PM al lavoro vero e proprio? Collaborate in tempo reale in ClickUp Documenti . Più membri del team possono modificare contemporaneamente e aggiungere formattazione, commenti e tag per aumentare la collaborazione. ✍️

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro delle risorse umane in base alle vostre esigenze

Ma soprattutto, non c'è bisogno di lasciare ClickUp per gestire i vostri impegni. Convertite qualsiasi commento in un'attività fattibile nell'area di lavoro di ClickUp e partirete alla grande.

Supporto allo sviluppo tecnico del software in ClickUp

Indovinate un po'? Grazie all'interfaccia utente intuitiva, potete personalizzare ClickUp come meglio credete.

Semplificate il vostro processo di sviluppo con l'hub di lavoro tutto in uno di ClickUp per pianificare, costruire e spedire I team software utilizzano ClickUp per collaborare alle roadmap, integrarsi con gli strumenti Git, gestire i backlog, monitorare gli sprint Agile e altro ancora. È il vostro strumento di PM, quindi potete personalizzarlo in base al vostro modo di lavorare. 💃

Traccia le attività e gestisci le risorse con ClickUp attività Attività di ClickUp riunisce tutte le conoscenze, i file, le chat e gli impegni in un'unica visualizzazione. Invece di sfogliare più strumenti alla ricerca del documento o della chat giusta, tutto è in un unico posto.

Liberate più tempo per i lavori ad alta intensità di conoscenza ottimizzando le attività ricorrenti con le Automazioni di ClickUp

Impostare le dipendenze e le attività secondarie, creare attività ricorrenti, scegliere tra più visualizzazioni di attività, impostare tipi di attività personalizzati o aggiungere campi personalizzati: il mondo è vostro!

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Ottieni tutte le funzioni di project management che ti servono con ClickUp

Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno, ma richiede comunque la giusta configurazione del software, soprattutto se si gestisce un team remoto. La scelta tra Asana e Confluence è un buon inizio, ma quando dovete fare tutto, scegliete una piattaforma che fa già tutto e anche di più.

ClickUp offre strumenti di collaborazione, un'interfaccia utente facile da usare e dashboard personalizzati per aumentare la produttività. Dite addio alla necessità di passare da uno strumento all'altro e portate il vostro lavoro in una vera piattaforma all-in-one. 🙌

Ma non credeteci sulla parola. Scoprite la potenza di ClickUp in prima persona: Create ora gratuitamente la vostra area di lavoro di ClickUp.