10 Migliori CRM per distributori per la gestione del commercio all'ingrosso nel 2024

Il commercio è un settore dinamico e i distributori all'ingrosso sono la spina dorsale delle catene di approvvigionamento. Sapete che un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) efficace non è negoziabile, ma qual è il migliore?

Il CRM per la distribuzione all'ingrosso può aiutarvi a migliorare le vostre operazioni, a snellire la vostra pipeline commerciale e a spingere la vostra azienda all'ingrosso verso nuovi traguardi. 🙌

Unitevi a noi nell'esplorazione del miglior CRM per i distributori e per chiunque abbia bisogno di strumenti software per gestire clienti e prodotti in una posizione comoda e centralizzata.

Cosa si deve cercare in un CRM per distributori ?

Navigare tra decine di opzioni per la selezione del miglior CRM per la vostra azienda di distribuzione può essere scoraggiante. Considerate questi fattori chiave per garantire la continuità delle operazioni nella vostra azienda di distribuzione all'ingrosso:

Funzionalità in tempo reale : Cercate una soluzione software CRM che fornisca informazioni istantanee sul processo commerciale, sulle interazioni con i clienti e sulla gestione dell'inventario

Cercate una soluzione software CRM che fornisca informazioni istantanee sul processo commerciale, sulle interazioni con i clienti e sulla gestione dell'inventario Dashboard di facile utilizzo : Scegliete un CRM commerciale che permetta ai membri del vostro team di accedere facilmente a metriche, moduli e altre funzionalità/funzione chiave

Scegliete un CRM commerciale che permetta ai membri del vostro team di accedere facilmente a metriche, moduli e altre funzionalità/funzione chiave Funzionalità/funzione di project management: Scegliete uno strumento che sinergizzi con il vostro lavoroCRM e project management per aiutare la vostra azienda a prosperare nel mercato di oggi 📈

Scegliete uno strumento che sinergizzi con il vostro lavoroCRM e project management per aiutare la vostra azienda a prosperare nel mercato di oggi Strumenti personalizzabili : trovare un sistema CRM con strumenti personalizzabili per le esigenze specifiche della vostra azienda. Dalla gestione dei lead all'automazione commerciale, volete una soluzione CRM che possiate configurare in base alle vostre dinamiche

: trovare un sistema CRM con strumenti personalizzabili per le esigenze specifiche della vostra azienda. Dalla gestione dei lead all'automazione commerciale, volete una soluzione CRM che possiate configurare in base alle vostre dinamiche Integrazione con il marketing: cercate strumenti che integrinosoftware di automazione del marketingcreando un approccio olistico al coinvolgimento dei clienti

Se abbiamo tralasciato qualche funzionalità/funzione in linea con i vostri obiettivi aziendali, notatela subito. Soprattutto, date la priorità a ciò di cui la vostra azienda ha bisogno per le sue peculiarità Strategia CRM .

Il 10 Miglior CRM per i distributori da utilizzare

Queste soluzioni software CRM possono migliorare l'email marketing, il supporto clienti, la gestione dei contatti e molto altro ancora per la vostra azienda di distribuzione.

Dalla previsione al follow-up, questi strumenti CRM all'avanguardia sono in grado di tenere il passo con il settore della distribuzione, in modo da non avere la sensazione di doversi destreggiare in troppe cose contemporaneamente. 🤹

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo ClickUp CRM è la scelta SaaS migliore per la distribuzione all'ingrosso e il project management all-in-one. Ma ClickUp non è solo il miglior software CRM. È il leader software gratuito per il project management che fornisce una piattaforma di gestione delle attività semplificata e basata su cloud.

ClickUp è un software Strumenti di IA per il CRM offrono tutto ciò che serve per potenziare la vostra azienda di distribuzione con approfondimenti basati sui dati. 💡

Utilizzate oltre 100 strumenti di IA intuitivi per migliorare i vostri processi aziendali. ClickUp AI è in grado di redigere in pochi secondi post sui social media, campagne email, note di riunioni e molto altro.

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Volete di più? Nessun problema. Le Automazioni di ClickUp possono ridurre il tempo dedicato a processi noiosi e alla voce dati, dandovi più tempo per chiudere le trattative.

Migliorano la collaborazione tra i team commerciali, organizzano i dati dei clienti e aumentano la redditività in ogni fase del ciclo di vendita. 💰

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Le dashboard personalizzabili vi permettono di concentrarvi su ciò che conta e facilitano la navigazione dei vostri teamFlusso di lavoro del CRM* La perfetta integrazione di terze parti con oltre 1.000 altre app e strumenti vi permette di riunire tutto in un unico posto

Oltre 1.000 modelli gratis per le attività essenziali, come la gestione delle attività, i fogli di calcolo commerciali e la gestione dei datimodelli di piani di comunicazione per semplificare il lavoro quotidiano

Compatibilità dell'estensione del browser con Chrome, Firefox ed Edge; l'app desktop è compatibile con Microsoft, Linux e Mac; l'app mobile è compatibile con Android e iOS

Limiti di ClickUp

C'è una curva di apprendimento con così tante funzionalità/funzioni, ma è risolta con video tutorial gratis e FAQ esaustive

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento (ma con il piano Free Forever si ha comunque accesso a centinaia di strumenti CRM gratis)

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. Zoho CRM

via Zoho CRM Zoho CRM è un software CRM completo che semplifica la gestione e l'ottimizzazione delle interazioni con i client per le attività di vendita all'ingrosso. La piattaforma, di facile utilizzo, offre funzionalità/funzione come la gestione dei lead, l'automazione commerciale e l'analisi.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

La presenza omnicanale facilita il coinvolgimento dei team del supporto clienti attraverso il canale giusto e il messaggio giusto

Gli strumenti di automazione consentono di attivare automaticamente le campagne di marketing, le attività di contatto con i clienti e i flussi di lavoro

Analisi dettagliate per migliorare la fidelizzazione dei clienti, misurare le operazioni di vendita in tempo reale e semplificare le previsioni commerciali 📌

Integrazione con oltre 800 app tramite il marketplace Zoho per semplificare la vita a tutti

Limiti di Zoho CRM

Alcune menzioni riguardano la necessità di migliorare l'interfaccia utente

Le funzioni personalizzate richiedono l'uso di un linguaggio di programmazione che può essere proibitivo per alcuni team commerciali

Zoho CRM prezzo

Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Professional: $35/mese per utente

$35/mese per utente Enterprise: $50/mese per utente

$50/mese per utente Ultimate: $65/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4/5 (2.500+ recensioni)

4/5 (2.500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 6.500 recensioni)

3. Freshsales

via Lavori freschi Freshworks offre una suite di soluzioni per il coinvolgimento dei clienti e la produttività aziendale chiamata Freshsales. Utilizzatela per i rappresentanti commerciali della vostra azienda di distribuzione per migliorare la gestione delle vendite, il supporto clienti e altro ancora. ⚒️

Le migliori funzionalità/funzione di Freshsales

Accesso a molteplici strumenti commerciali progettati per aiutare le piccole aziende a traguardare la crescita dei ricavi e la produttività

Le funzionalità CRM IA migliorano il customer journey con approfondimenti sul comportamento dei clienti sulla vostra app e sul vostro sito web

Funzionalità/funzione di automazione che consentono di generare attività, notifiche e molto altro in modo automatico

Le integrazioni con i migliori strumenti, come Mailchimp e Trello, aiutano a mettere insieme tutto ciò che serve

Limiti di vendita

Le recensioni degli utenti menzionano la difficoltà di individuare le informazioni sui clienti, come il fuso orario e la posizione

Alcuni recensori segnalano problemi di bug e mancanza di funzionalità sul piano Free

Freshsales prezzi

Gratuito: Free per 1-3 utenti

Free per 1-3 utenti Crescita: $18/mese per utente

$18/mese per utente Pro: $47/mese per utente

$47/mese per utente Enterprise: $83/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2: 4.5/5 (7.100+ recensioni)

4.5/5 (7.100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

4. HubSpot

via HubSpot HubSpot è un'azienda molto popolare CRM per le aziende di servizi offre software per il marketing, l'assistenza, il commerciale e la creazione di siti web. Utilizzatelo per gestire e coltivare i contatti, automatizzare le attività quotidiane e ottenere informazioni sulle interazioni con i clienti per ottimizzare la gestione delle relazioni. 🤝💲

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Integrazione con strumenti popolari come QuickBooks, email, Zerys e altri

Automazioni per la generazione di lead, l'email marketing e il monitoraggio dei lead con il pilota automatico

Tracciamento e gestione di lead commerciali, opportunità e offerte in ogni fase del ciclo di vita del cliente

Gli strumenti di analisi semplificano il monitoraggio delle metriche e l'analisi delle prestazioni commerciali con informazioni dettagliate

Limiti di HubSpot

Alcune recensioni di utenti affermano che i componenti aggiuntivi possono essere troppo costosi per le aziende con un budget limitato

Secondo le recensioni, mancano alcune funzioni rispetto a software CRM simili (ad esempio, la possibilità di selezionare più contratti in una sola volta)

HubSpot prezzo

Starter: $20/mese

$20/mese Professionale: $890/mese

$890/mese Azienda: $3.600/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (10.900+ recensioni)

4,4/5 (10.900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.900+ recensioni)

5. Creatio

via Creazione Creatio è un altro eccellente Esempio di software CRM per l'automazione dei processi aziendali e tutto ciò che serve per aumentare la soddisfazione dei clienti. Fornite ai vostri venditori gli strumenti per migliorare la produttività, guidare i lavori richiesti dal marketing e portare la vostra azienda di distribuzione all'ingrosso a un altro livello. 🤸

Le migliori funzionalità/funzione di Creatio

La piattaforma consente di semplificareautomazione dei flussi di lavoro e CRM per distributori e grossisti senza conoscenze di codice

Automazioni pronte per l'uso ottimizzanocampagne di marketing e la gestione dei lead

Commerciale end-to-end gestione del processo di vendita consente di visualizzare a 360 gradi la crescita, la cattura dei lead, la distribuzione e altro ancora

Le funzionalità di chatbot di terze parti e di live chat nativa sinergizzano per una soluzione di comunicazione efficiente

Limiti di Creatio

Gli utenti segnalano che alcune integrazioni possono essere difficili e richiedono uno sviluppo

Secondo alcune recensioni di utenti, lo strumento di analisi manca di funzionalità/funzione disponibili con altri strumenti CRM (ad esempio, funzionalità di esportazione e variabili calcolate)

Creatio prezzo

Growth: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: $55/mese per utente

$55/mese per utente Unlimited: $85/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Creatio

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

6. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive è una piattaforma CRM con strumenti progettati per migliorare la gestione della pipeline commerciale. La si può utilizzare per automatizzare le attività, monitorare le trattative, migliorare l'esperienza del cliente e ottenere informazioni preziose per ottenere risultati commerciali positivi. 🎯

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

I report commerciali in tempo reale forniscono informazioni sull'imbuto di vendita per migliorare le impostazioni, le previsioni e le decisioni di monitoraggio del team

Automazioni commerciali per entrare in contatto con potenziali clienti e semplificare qualsiasi passaggio del processo di vendita

Funzioni di gestione dei lead, come la qualificazione e la prioritizzazione, aiutano il team commerciale a capitalizzare ogni opportunità

La gestione della pipeline aiuta a incrementare i tassi di conversione con strumenti intuitivi come i segnali di colore per contrassegnare gli affari che richiedono attenzione

Limiti di Pipedrive

Alcuni utenti segnalano che l'integrazione con strumenti di terze parti può essere fonte di confusione per i membri del team non tecnici

Secondo le recensioni, le automazioni esistenti non eliminano la necessità di voci ripetitive

Pipedrive prezzo

Essenziale: $21,90/mese per utente

$21,90/mese per utente Advanced: $37,90/mese per utente

$37,90/mese per utente Professionale: $59,90/mese per utente

$59,90/mese per utente Power: $74,90/mese per utente

$74,90/mese per utente Enterprise: $119/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4,2/5 (1.700+ recensioni)

4,2/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.900 recensioni)

7. EngageBay

via EngageBay EngageBay è una suite CRM di distribuzione all-in-one per l'automazione di marketing, vendite e servizi. La si può utilizzare per ottimizzare le attività commerciali e di marketing, migliorare l'onboarding dei clienti e semplificare il processo di supporto clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di EngageBay

Accesso a decine di strumenti di marketing progettati per semplificare le campagne email, l'automazione commerciale, la generazione di lead e molto altro ancora 📩

Miglioramento delle interazioni con i clienti grazie alla gestione delle informazioni di contatto, all'automazione dei follower e a un'efficiente funzionalità/funzione di helpdesk

Funzionalità di project management, come calendari emonitoraggio delle attività cardine per tenere il team in monitoraggio

Semplificate l'instradamento dei ticket, l'escalation e la creazione di attività con automazioni precostituite per migliorare i processi del servizio clienti

Limiti di EngageBay

Gli utenti segnalano la mancanza di tutorial per la risoluzione dei problemi e di FAQ per i problemi più comuni

Le opzioni dei modelli sono limitate e spesso mancano della funzione drag-and-drop

EngageBay prezzo

Free

Basic: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Growth: $64,99/mese per utente

$64,99/mese per utente Pro: $119,99/mese per utente

$119,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di EngageBay

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

4.6/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

8. Salesforce

via Forza vendita Salesforce è un CRM leader per la distribuzione all'ingrosso, con strumenti per migliorare le campagne di marketing e altro ancora. Utilizzatelo per aiutare i vostri team di assistenza a entrare in contatto con i clienti e per ottenere informazioni utili sull'esperienza dell'utente, al fine di promuovere una crescita continua. 🌱

Salesforce migliori funzionalità/funzione

IA commerciale offre decine di strumenti progettati per sfruttare i dati dei clienti e amplificare il vostro impatto

Gli strumenti di analisi aumentano l'accuratezza delle previsioni, fanno crescere la pipeline commerciale e migliorano i profitti

Integrazione perfetta con i principali strumenti di project management e marketing per riunire tutto su un'unica piattaforma

Gli insight azionabili in tempo reale aiutano il team commerciale a chiudere più velocemente e a migliorare la pipeline di vendita

Salesforce limitazioni

Alcune funzionalità/funzione non sono intuitive e possono creare confusione nella navigazione

Alcuni utenti segnalano frequenti bug e crash, con conseguente perdita di lavoro

Salesforce prezzo

Starter: $25/mese per utente con fatturazione annuale

$25/mese per utente con fatturazione annuale Professional: $80/mese per utente con fatturazione annuale

$80/mese per utente con fatturazione annuale Enterprise: $165/mese per utente con fatturazione annuale

$165/mese per utente con fatturazione annuale Unlimited: $330/mese per utente con fatturazione annuale

$330/mese per utente con fatturazione annuale Unlimited+: $500/mese per utente fatturati annualmente

Salesforce valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (18.000+ recensioni)

4,3/5 (18.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (18.000+ recensioni)

9. Metodo

tramite Metodo Method è una piattaforma CRM personalizzabile progettata per una perfetta integrazione con QuickBooks. Consente di sincronizzare facilmente pagamenti, fatture e informazioni sui clienti tra le due piattaforme. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Method

La sincronizzazione bidirezionale con QuickBooks e Xero può evitare costosi contrattempi e tenere informato il team commerciale

I portali di pagamento online consentono di elaborare i pagamenti con carta di credito e di mantenere il flusso di cassa positivo

L'automazione aiuta a prevenire i colli di bottiglia e consente al team commerciale di concentrarsi sulle attività più importanti

I portali per i clienti migliorano l'esperienza dei clienti e permettono loro di visualizzare e aggiornare le informazioni

Limiti di metodo

Alcune recensioni di utenti riportano la mancanza di funzionalità/funzione personalizzate per visualizzare e rendere più efficiente la piattaforma per i diversi team commerciali

I bug possono interferire con le funzioni e possono richiedere tempo per essere risolti

Metodo prezzo

Gestione dei contatti : $25/mese per utente con fatturazione annuale

$25/mese per utente con fatturazione annuale CRM Pro: $44/mese per utente con fatturazione annuale

$44/mese per utente con fatturazione annuale CRM Enterprise: $74/mese per utente con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni del metodo

G2: 4.4/5 (200+ recensioni)

4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (90+ recensioni)

10. NetSuite

via Oracle NetSuite Il software aziendale basato su cloud di Oracle NetSuite è dotato di strumenti ERP, CRM e di e-commerce. È un CRM molto apprezzato da grossisti e dettaglianti. Utilizzatelo per migliorare le relazioni con i clienti e incrementare la generazione di lead da una piattaforma unificata e facile da navigare per i vostri team di marketing. 🕹️

NetSuite migliori funzionalità/funzione

Automazionirisparmiare tempo gestendo processi manuali come l'account, le operazioni e la gestione dell'inventario

Gli strumenti ERP semplificano la gestione di più filiali, organizzazioni ed entità legali da un'unica piattaforma

Gli strumenti analitici facilitano il monitoraggio dei livelli di inventario, la consegna puntuale degli ordini, il miglioramento della soddisfazione dei clienti e la riduzione dei costi di gestione

Gli strumenti di accounting consentono di visualizzare in modo completo le prestazioni finanziarie e il flusso di cassa

NetSuite limitazioni

Alcune recensioni di utenti riportano messaggi di errore poco utili e tempi di risposta lenti da parte del team di assistenza clienti

Gli utenti possono incontrare una curva di apprendimento ripida quando familiarizzano con la piattaforma

NetSuite prezzo

NetSuite non fornisce informazioni pubbliche sui prezzi. Le aziende pagano una licenza annuale basata sul costo della piattaforma principale, dei moduli opzionali e del numero di utenti, oltre a un costo di configurazione una tantum. Contattate il team commerciale di NetSuite per informazioni sui preventivi personalizzati.

NetSuite valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

4,4/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4,1/5 (oltre 1.400 recensioni)

Liberare la crescita strategica ora

Trovare il miglior CRM per distributori e rivenditori è più facile quando si sceglie tra i migliori. 🏆

Optate per soluzioni di alto livello che soddisfino le esigenze specifiche del settore, offrendo funzionalità/funzione come la gestione dell'inventario e il monitoraggio degli ordini. Una volta scelta la piattaforma, potete concentrarvi sull'ottimizzazione della vostra pipeline commerciale.

