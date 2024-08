10 Migliori CRM per il settore bancario nel 2024

Il settore bancario è diventato sempre più competitivo e le aspettative dei clienti sono elevate. Avete bisogno di una soluzione che monitorizzi le interazioni con i clienti e aiuti i team che si rivolgono a loro a fornire servizi migliori.

La soluzione sta nel disporre del giusto CRM per il settore bancario. Una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per il settore bancario gestisce e monitora le interazioni con i clienti le comunicazioni con i clienti per fornire un servizio clienti migliore e personalizzato.

Grazie a queste informazioni, i team di marketing, commerciali e di gestione delle relazioni con i clienti spostano gli elementi direttamente nel flusso di lavoro del CRM. I team sanno dove posizionare le risorse e compiere i passaggi successivi.

Il software CRM bancario anticipa le esigenze e le produttività dei clienti per fornire loro i prodotti giusti, migliorando la soddisfazione dei clienti. Il risultato sono relazioni a lungo termine e ricavi ricorrenti da parte dei clienti.

Abbiamo stilato un elenco di soluzioni CRM per il settore bancario in base a funzionalità/funzione, limiti e prezzi per aiutarvi a fare la scelta giusta.

**Cosa cercare in un software CRM per il settore bancario?

Ecco le funzionalità/funzioni chiave da ricercare per trovare il giusto CRM per il settore bancario che vi aiuti a superare le aspettative dei clienti.

Gestione dei dati: Scegliete una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti che vi permetta di memorizzare e analizzare contatti, clienti e offerte per aiutarvi a monitorare il loro stato nella pipeline commerciale

Scegliete una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti che vi permetta di memorizzare e analizzare contatti, clienti e offerte per aiutarvi a monitorare il loro stato nella pipeline commerciale Sicurezza: Verificate la presenza di certificazioni di sicurezza e di funzionalità/funzione come la crittografia, il controllo degli accessi e gli aggiornamenti regolari della sicurezza nella soluzionesoftware CRM bancario* **Se i vostri clienti utilizzano i vostri servizi sui loro smartphone, i vostri rappresentanti commerciali dovrebbero essere in grado di mantenere le relazioni con i clienti anche in movimento

Analitica: I semplici dati dei clienti sono significativi solo se si possono estrarre gli insight. Optate per un software CRM con dashboard di performance integrati per visualizzare tutti i dati dei clienti in un unico posto

Personalizzazione: Non esistono due banche identiche. IlSistema CRM per la gestione finanziaria deve consentire personalizzazioni per monitorare gli obiettivi finanziari, gestire gli account e calcolare i profitti

Formazione e supporto: L'implementazione del CRM richiede tempo. Durante l'implementazione di soluzioni bancarie online, è necessario avere accesso al team del supporto e dell'onboarding del CRM per aiutare i team interni con la gestione del sistema Flusso di lavoro del CRM ogni volta che si bloccano

L'implementazione del CRM richiede tempo. Durante l'implementazione di soluzioni bancarie online, è necessario avere accesso al team del supporto e dell'onboarding del CRM per aiutare i team interni con la gestione del sistema Flusso di lavoro del CRM ogni volta che si bloccano **Scegliere un CRM bancario che si integri con lo stack tecnologico esistente e che consenta il flusso di dati tra le origini dati aziendali. Ciò include strumenti di marketing per la segmentazione dei clienti, strumenti di automazione del marketing, altri programmi software bancari,software di fidelizzazione dei clientie piattaforme di project management

I 10 migliori software CRM per il settore bancario da utilizzare nel 2024

Vediamo i 10 migliori software CRM per il settore bancario che sono stati inseriti nell'elenco.

1. ClickUp

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti bancari con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

ClickUp consente ai team commerciali di banche e istituti finanziari di gestire le relazioni con i clienti in un unico luogo. Il CRM bancario all-in-one aiuta i rappresentanti commerciali a comprendere le relazioni con i clienti in un'unica soluzione, monitorando gli account sotto forma di vista Elenco, Tabella Kanban e Tabella.

ClickUp Sistemi CRM semplificano i processi di assistenza ai clienti nei servizi bancari eliminando i silos interdipartimentali. Grazie alla visibilità completa del percorso del cliente, i team lavorano insieme e pianificano la multicanalità campagne di marketing per migliorare la fidelizzazione e le interazioni con i clienti.

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

Completate la libertà di personalizzare il vostro sito web Strategia CRM in base alle prestazioni delle campagne di marketing. Inoltre, combinare CRM e project management in un unico luogo per ottenere i migliori risultati.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Utilizza il file Modello CRM per raccogliere i contatti dei clienti e i relativi dati in un formato strutturato e raccogliere informazioni utili per i futuri lavori di marketing

Centralizzare le attività di contatto con i clienti dall'hub delle email. Collaborate alle trattative, inviate aggiornamenti sugli account ai clienti o avviate una campagna di marketing in un unico posto

Aggiungere collegamenti tra attività e documenti per tenere traccia di tutti i lavori correlati nel processo commerciale

Impostare facilmente e rapidamente le date di inizio e di scadenza all'interno di un'attività o utilizzare impostazioni condizionali per far sì che le date si ripetano o per creare una nuova attività dopo il completamento

Impostare promemoria e follower per automatizzare attività ripetitive, come l'invio di un modulo di sondaggio dopo che il cliente si è messo in contatto con il rappresentante del supporto clienti

Ottimizzare i flussi di lavoro dei clienti con l'automazione, includere aggiornamenti di stato trigger in base all'attività e assegnare attività in base a ciascuna fase della pipeline

Semplificare il processo di acquisizione dei clienti nelle organizzazioni commerciali utilizzando moduli precostituiti basati su logiche di condizione

Utilizzare i documenti ClickUp per creare proposte e wiki,modelli di proposte di budget, email per conferenze e moduli di sondaggio in modo rapido

ClickUp AI consente ai team commerciali di essere più sicuri nelle loro comunicazioni grazie alla correzione di bozze, all'accorciamento o alla stesura delle email

Creazione di report personalizzati con viste dettagliate di metriche critiche del settore bancario, come il valore della vita del cliente, la dimensione media degli accordi e i ricavi ricorrenti, e visualizzazione di tutto questo su dashboard accattivanti

100+ integrazioni con strumenti di automazione del marketing, piattaforme di previsione commerciale, supporto clienti,software di monitoraggio dei clientisoftware per l'account e soluzioni di software legale

Limiti di ClickUp

Le funzionalità di reportistica e di analisi potrebbero essere migliori

Curva di apprendimento per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever Piano

Piano Unlimited Piano : $7 al mese per membro

: $7 al mese per membro Piano Business Piano : $12 al mese per membro

: $12 al mese per membro Piano Business Plus Piano : $19 al mese per membro

: $19 al mese per membro Piano Enterprise Piano: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. Salesforce - Cloud dei servizi finanziari

via Forza vendita Il cloud dei servizi finanziari di Salesforce è un software di gestione delle relazioni con i clienti del settore bancario che visualizza i clienti a 360 gradi consolidando i dati dei clienti provenienti da diversi punti di contatto. Queste informazioni sono fondamentali nel settore bancario per anticipare i prodotti che probabilmente richiederanno, le loro produttività e le interazioni passate con diversi team per migliorare la fidelizzazione dei clienti.

In un settore incentrato sul cliente come quello bancario, diversi team, tra cui quelli che si occupano di prestiti, assicurazioni, gestione patrimoniale e assistenza clienti, utilizzano i sistemi CRM di Salesforce per prendere decisioni basate sui dati.

le migliori funzionalità/funzione di #### Financial Service Cloud

Coinvolgere in modo proattivo gli assicurati durante eventi importanti come l'acquisto di una casa

Unificare l'esperienza del cliente attraverso i canali e le aree geografiche per le aziende commerciali e di consumo

Integrazione dei dati provenienti da sistemi bancari, piani finanziari, gestione del portfolio e altre piattaforme che supportano il front-to-back office

Limiti di Financial Service Cloud

Relativamente costoso per le banche di piccole e medie dimensioni

Curva di apprendimento per gli utenti alle prime armi

L'implementazione richiede l'aiuto del team tecnico

Prezzi del Financial Service Cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Financial Service Cloud

G2: 4.2/5 (89 recensioni)

4.2/5 (89 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

3. Monday.com

via Monday Monday è una soluzione CRM che funziona come una singola piattaforma per project management e la gestione di contatti e contatti.

Date al vostro team il superpotere di rivedere i budget dei progetti e di dare priorità ai contatti utilizzando contemporaneamente la funzionalità/funzione di lead scoring. Impostate promemoria automatici per inviare email di follow-up e personalizzate le schede Kanban aggiungendo colonne per monitorare clienti, prodotti e costi in un'unica soluzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday.com

Ottenere approfondimenti sulle metriche personalizzate dal dashboard

Raccogliere feedback per anticipare le esigenze dei clienti utilizzando moduli e sondaggi

Gestire i contatti nell'ambito delle attività di pre-vendita e tenere sotto controllo gli incassi dei client nella fase post-vendita, il tutto in un unico luogo

Integrazione con oltre 200 strumenti del vostro stack tecnologico e semplificazione della collaborazione tra i vari dipartimenti

Limiti di Monday.com

A volte, la Bacheca impiega più tempo del necessario per caricarsi sullo schermo

Alcuni clienti riscontrano problemi di automazione

Prezzi di Monday.com

CRM di base: $10/mese per utente

$10/mese per utente CRM standard: $14/mese per utente

$14/mese per utente Pro CRM: $24/mese per utente

$24/mese per utente CRM per aziende: Contattare per i prezzi

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (709 recensioni)

4.6/5 (709 recensioni) Capterra: 4.8/5 (380 recensioni)

4. Microsoft Dynamics

via Dinamica Microsoft Microsoft Dynamics è una delle soluzioni CRM che utilizza il suo IA-Microsoft Sales CoPilot per ridurre il tempo dedicato dal team commerciale alle attività ripetitive e concentrarsi maggiormente sulla chiusura degli affari.

Una funzionalità/funzione entusiasmante di questa soluzione Esempio di software CRM è che utilizza i dati del software CRM bancario per scrivere email contestuali per i clienti e riepilogare/riassumere le riunioni. Funzionalità/funzioni come i modelli di scoring IA, i riepiloghi/riassunti automatizzati e le visualizzazioni dei dati aiutano a superare le aspettative dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Dynamics

Sincronizzazione automatica dei dati tra Microsoft Dynamics commerciale e le altre app di Microsoft

Notifiche automatiche sull'impegno dei clienti e sulle scadenze imminenti

Creare sequenze di azioni commerciali per il team e guidarle verso l'esito positivo

Ottenere suggerimenti, informazioni e risposte personalizzate alle esigenze e alle domande dei clienti durante le chiamate

Limiti di Microsoft Dynamics

L'interfaccia utente e le funzionalità di reportistica devono essere migliorate

Problemi di implementazione con un supporto interamente generato dal computer

Prezzi di Microsoft Dynamics

Professionale: $65/utente/mese

$65/utente/mese Enterprise: $95/utente/mese

$95/utente/mese Premium: $135/utente/mese

Microsoft Sales CoPilot fa parte dei piani Enterprise e Premium. Gli utenti del piano Professional possono usufruire di un supplemento di $40/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics

G2: 3,8/5 (1.577 recensioni)

3,8/5 (1.577 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Vendite Oracle

via Commerciale Oracle Oracle Sales è una suite di soluzioni CRM per le banche, che consente di acquisire dati completi sui clienti e di condividere raccomandazioni intelligenti per campagne di marketing personalizzate, monitorando e gestione dei budget dei progetti .

L'automazione delle vendite consente ai rappresentanti di dedicare più tempo alla promozione delle relazioni con i client piuttosto che all'aggiornamento dei dati nel CRM. La cosa migliore è che il sistema CRM verifica automaticamente gli indirizzi e i numeri di telefono dei clienti e controlla attivamente la duplicazione dei dati per conto dei team commerciali.

Impostazione di concorsi, obiettivi e dashboard del team per la gestione delle prestazioni commerciali, per analizzare le prestazioni del team e le aree di miglioramento.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle Sales

Personalizzate le strategie di marketing, migliorate le collaborazioni ed eseguite scenari "what-if" per soddisfare le aspettative dei clienti

Generazione di previsioni accurate e di previsioni statistiche basate sui dati del CRM

Raccogliere informazioni rilevanti sui clienti in base agli impegni passati e presentare i dati al team commerciale sotto forma di contenuti in stile newsfeed

Limiti di Oracle Commerciale

Confusione e lentezza per alcuni utenti

La configurazione del software richiede competenze tecniche

Prezzi di Oracle Sales

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle Sales

G2: 4/5 (120 recensioni)

4/5 (120 recensioni) Capterra: 4.3/5 (62 recensioni)

6. Engagebay

via EngageBay Engagebay è un mix di CRM, automazione commerciale, software di helpdesk e supporto per la chat. Il CRM e le parti di automazione salvano contatti illimitati e impostano i processi in modalità automatica. L'helpdesk e la chat risolvono i ticket del servizio clienti, in quanto la soddisfazione del cliente è fondamentale per soddisfare le sue aspettative nel settore bancario.

I moderni sistemi CRM consentono di visualizzare in modo completo le interazioni con i clienti, di monitorarne automaticamente gli aggiornamenti e di condividere informazioni approfondite sulle opportunità di cross-selling e up-selling. I team commerciali e del servizio clienti effettuano telefonate direttamente dal sistema e salvano la registrazione della chiamata per riferimenti futuri.

Le migliori funzionalità/funzione di Engagebay

Creazione di pipeline commerciali per diverse categorie di prodotti, aree geografiche e parametri personalizzati

Esecuzione di campagne ABM per un gruppo di account cliente

La vista Elenco utilizza una rappresentazione grafica per visualizzare le opportunità future, mentre la vista Milestone consente di trascinare e rilasciare le attività del CRM tra le varie milestone

Limiti di Enagagebay

I clienti hanno problemi di integrazione

Limiti ai modelli precostituiti per le email

Prezzi di Enagagebay

**Gratis

Basic : $11,04/utente/mese

: $11,04/utente/mese Crescita: $42,49/utente/mese

$42,49/utente/mese Pro: $67,99/utente/mese

Valutazioni e recensioni su Engagebay

G2: 4.6/5 (212 recensioni)

4.6/5 (212 recensioni) Capterra: 4.6/5 (587 recensioni)

7. CRMNEXT

via CRMNEXT CRMNEXT è un CRM per la gestione delle relazioni con i clienti progettato specificamente per banche e istituzioni finanziarie.

Con più team coinvolti nei processi aziendali, tra cui commerciale, marketing, supporto clienti e gestione delle relazioni, i silos di dati non fanno che aumentare l'inefficienza. Le soluzioni CRM danno visibilità a ciò che accade durante l'intero percorso del cliente, dal personale in prima linea in un ramo della banca locale alla leadership.

Ad esempio, quando c'è una nuova richiesta di prestito, le informazioni sul cliente vengono condivise quasi istantaneamente con il funzionario addetto al prestito. Il funzionario addetto alla gestione delle relazioni raccomanda prodotti personalizzati e opportunità di up-sell fin dall'inizio. La direzione generale monitora se la raccomandazione porta a maggiori entrate da parte dei nuovi utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di CRMNEXT

I viaggi guidati rendono più rapida l'apertura dell'account

Integrazione del CRM bancario con database esterni come SQL e Oracle o con API REST

Le protezioni integrate migliorano la governance dei dati e riducono i rischi di una voce errata

Limiti di CRMNEXT

Molteplici bug nel sistema

I personalizzati devono affrontare la lentezza del sistema con l'aumento della larghezza di banda

Prezzi di CRMNEXT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CRMNEXT

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Creatio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Creatio.png

/$$$img/

via Creazione Creatio è una soluzione CRM bancaria senza codice che combina marketing, commerciale e servizio clienti. Tutti i team ottengono visibilità sui profili dei clienti lungo tutto il loro percorso. I team di marketing gestiscono campagne di marketing con dati in tempo reale provenienti dal CRM bancario. Il programma completo e automatizzato di bonus fedeltà migliora la fidelizzazione dei clienti.

Automazioni nel ciclo di acquisizione, qualificazione, distribuzione, elaborazione e trasferimento dei lead. I team commerciali utilizzano questo software CRM bancario per creare dashboard di produttività personale.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Creatio

Coordinatogestione delle attività con integrazione di email e calendario

Raccomandazioni intelligenti di Next Best Action (NBA), playbook di vendita e percorsi decisionali per una maggiore efficienza commerciale

Strumento per le vendite sul campo per definire le priorità, la manutenzione e l'esecuzione delle visite sul campo

Limiti di Creatio

Limitate opzioni di app nel mercato di Creatio

Interfaccia utente obsoleta

Prezzi di Creatio

Crescita : $25/utente/mese

: $25/utente/mese Azienda : $55/utente/mese

: $55/utente/mese Unlimited: $85/utente/mese

Questi prezzi si riferiscono solo alla piattaforma. Per ogni prodotto sono previsti componenti aggiuntivi. Ad esempio, la funzionalità commerciale costa 15 dollari/utente/mese

Creatio valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (240 recensioni)

: 4.6/5 (240 recensioni) Capterra: 4.8/5 (109 recensioni)

9. Massimizzatore

via Massimizzatore La soluzione CRM Maximizer è stata progettata per i responsabili commerciali del settore bancario per accedere a dati rilevanti e puliti per ottenere informazioni utili. La combinazione di conoscenze tribali e intuizioni basate sui dati è un ottimo modo per migliorare l'esperienza dei clienti.

I responsabili delle vendite utilizzano il CRM bancario di Maximizer in due modi: in primo luogo, per visualizzare le prestazioni dei rappresentanti commerciali e, in secondo luogo, per ricevere avvisi in tempo reale su nuovi prospect, lead e accordi.

Un sistema automatizzato identifica le opportunità di rinnovo in base al comportamento del cliente e semplifica il processo consolidando le informazioni sul ciclo di vita del cliente.

funzionalità/funzione migliori di #### Maximizer

Memorizzazione dei dati dei clienti e registrazione delle note dei clienti sulla stessa interfaccia per un accesso rapido

Modelli di email professionali pre-costruiti per i rappresentanti commerciali per comunicare in modo chiaro

Raccomandazioni IA in tempo reale e un playbook personalizzato con strategie commerciali personalizzate in base ai vostri clienti bancari

limiti di #### Maximizer

Le numerose funzionalità/funzione intimoriscono i nuovi utenti

L'interfaccia non è compatibile con i dispositivi mobili

Prezzi di Maximizer

Edizione base : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Edizione leader commerciale: Prezzo personalizzato

Maximizer valutazioni e recensioni

G2: 39/5 (461 recensioni)

39/5 (461 recensioni) Capterra: 4.1/5 (349 recensioni)

10. Zoho CRM

via Zoho CRM Il software CRM bancario Zoho, di facile utilizzo, è un'unica fonte di verità per la gestione di lead, offerte e account.

Le banche e gli istituti finanziari automatizzano la generazione di lead da diverse piattaforme come siti web, chat, social media e fiere. Facendo un ulteriore passaggio, lo scoring dei lead nel processo commerciale garantisce l'assegnazione del lead al venditore giusto.

La completa visibilità della pipeline di trattative è completata da un robusto motore di analisi che analizza le trattative per ricavarne informazioni. Impostate flussi di lavoro che si attivano in base a eventi prestabiliti per migliorare la produttività del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Visualizzazione di lead e opportunità e collaborazione con il team commerciale dai telefoni cellulari

Modelli di email illimitati per la sincronizzazione delle vendite e l'automazione delle email

Collaborazione con i partner e condivisione degli approfondimenti grazie al portale per i partner

Limiti di Zoho CRM

La funzionalità di reportistica necessita di lavoro

Gli utenti lamentano problemi con il supporto clienti

Prezzi di Zoho CRM

Standard: $14/utente/mese

$14/utente/mese Professionale: $23/utente/mese

$23/utente/mese Enterprise: $40/utente/mese

$40/utente/mese Ultimate: $52/utente/mese

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2 : 4/5 (2.502 recensioni)

: 4/5 (2.502 recensioni) Capterra: 4,3/5 (6.533 recensioni)

Il miglior software CRM bancario allinea i team, migliora la fidelizzazione dei clienti e porta ricavi ricorrenti

Un CRM solido nel settore bancario offre vantaggi di vasta portata, come una migliore fidelizzazione dei clienti e un'esperienza complessiva, team più produttivi e ricavi prevedibili.

I CRM bancari servono a molteplici scopi all'interno dell'organizzazione. Elaborano una strategia di marketing basata sui prodotti di cui i clienti hanno bisogno e modelli di piano di comunicazione per ottimizzare la vostra strategia di comunicazione aziendale.

I team hanno accesso alle informazioni personalizzate sui clienti. Tutti sono allineati sulla gestione delle relazioni con i clienti nel processo commerciale.

Se siete agli inizi, cercate un CRM adatto ai principianti che centralizzi le informazioni sui clienti per tutti i team coinvolti nella gestione dei lead e nella soddisfazione dei clienti.

Ecco il miglior consiglio per voi.

ClickUp è un software CRM flessibile e facile da usare che offre a tutti una visibilità completa delle relazioni con i clienti. L'area di lavoro potenzia la funzione trasversale consentendo ai team di accedere alle informazioni rilevanti per chiudere le trattative o inviare comunicazioni di marketing.

Funzionalità/funzione avanzate come i collegamenti tra le attività, i promemoria automatici, l'assistente IA e oltre 1000 integrazioni fanno di ClickUp il miglior software CRM bancario.

Iscrivetevi per un abbonamento versione di prova gratuita di ClickUp .