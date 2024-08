10 Migliori alternative a WordAI per la scrittura in IA nel 2024

Nel 2022, ChatGPT di OpenAI ha fatto avanzare in modo significativo la tendenza della tecnologia IA generativa. Tuttavia, nonostante la sua evoluzione, molti addetti al marketing dei contenuti mettono in dubbio l'efficacia di questi strumenti a causa dei loro risultati isolati, di bassa qualità e compartimentati.

La maggior parte dei software di IA manca di competenze specifiche per il settore e fatica ad adottare il tono di voce di un marchio (ToV). Ciononostante, sarete sorpresi di come alcuni di questi strumenti online superino oggi le vostre aspettative.

WordAi è uno strumento di parafrasi noto per le sue capacità avanzate di riproposizione dei contenuti, che lo rendono uno strumento ideale per modificare e diversificare i contenuti nella distribuzione.

Ma se vi dicessi che ci sono alternative più economiche e anche più sofisticate a WordAI?

Mentre esaminiamo altre opzioni come WordAI, esploriamo gli strumenti più recenti disponibili per la creazione di contenuti utilizzando l'intelligenza artificiale. C'è un intervallo di soluzioni innovative che si adattano a diverse preferenze!

**Cosa cercare nelle alternative a WordAI?

Ogni IA generativa efficace assistente alla scrittura si basa su modelli linguistici di grandi dimensioni ed è addestrato all'auto-supervisione con un lavoro richiesto minimo. Se state cercando di scegliere una delle migliori alternative a WordAI, considerate le seguenti funzionalità/funzioni:

Sviluppato su LLM : Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa di esito positivo dipendono da miliardi di parole sistematizzate in un quadro autosufficiente. Scegliete uno strumento con un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) per generare contenuti avvincenti e diversificati

: Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa di esito positivo dipendono da miliardi di parole sistematizzate in un quadro autosufficiente. Scegliete uno strumento con un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) per generare contenuti avvincenti e diversificati Flessibilità rispetto ai prompt : Controllare seIA influenzano e condizionano gli stili, i toni e le qualità del risultato ottenuto

: Controllare seIA influenzano e condizionano gli stili, i toni e le qualità del risultato ottenuto Facilità per l'utente : Gli strumenti di IA devono essere facili da usare. Se ci sono ritardi, tempi morti nella creazione dei contenuti o risposte lente ai prompt, potrebbe non essere un'alternativa WordAI affidabile

: Gli strumenti di IA devono essere facili da usare. Se ci sono ritardi, tempi morti nella creazione dei contenuti o risposte lente ai prompt, potrebbe non essere un'alternativa WordAI affidabile Accessibilità: Siamo ancora agli inizi della tendenza dell'IA generativa. Pertanto, i prezzi degli strumenti per la creazione di contenuti non dovrebbero essere troppo alti

Le 10 migliori alternative a WordAI da usare nel 2024

1. ClickUp

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

La piattaforma di produttività ClickUp include ClickUp AI , un assistente di scrittura IA integrato. ClickUp AI offre più di 100 modelli pronti all'uso per diverse attività di marketing e di contenuto, come la riscrittura, la creazione di contenuti e la scrittura di descrizioni di prodotti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF di riepilogare/riassumere il thread in ClickUp AI /$$$img/

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un semplice pulsante grazie a ClickUp AI

ClickUp AI eccelle nella generazione di copie, riepilogare/riassumere lunghe note e organizzare tutti i documenti in un unico posto. Utilizzate l'IA con ClickUp Blocco note per fare brainstorming e catturare idee e conservarle all'interno della piattaforma ClickUp.

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team ClickUp Documenti offre diversi modelli e formati tra cui scegliere. Personalizzate i vostri documenti in base alle vostre preferenze ed esplorate le funzioni di collaborazione con i membri del vostro team.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Funzioni multiple: Generare o riscrivere articoli e idee in modo automatico e convertire le idee in bozze. Creare contenuti e casi di studio di alta qualità, creare copie di pagine di destinazione, descrizioni di prodotti e altro ancora senza compromettere la qualità

Generare o riscrivere articoli e idee in modo automatico e convertire le idee in bozze. Creare contenuti e casi di studio di alta qualità, creare copie di pagine di destinazione, descrizioni di prodotti e altro ancora senza compromettere la qualità Generatore di valutazioni delle prestazioni dell'IA : ClickUp AI è stata sviluppata in collaborazione con esperti di ClickUp in tutti i settori ed è facile da usare per qualsiasi caso d'uso di alto valore

: ClickUp AI è stata sviluppata in collaborazione con esperti di ClickUp in tutti i settori ed è facile da usare per qualsiasi caso d'uso di alto valore Modelli : Risparmiate innumerevoli ore grazie alla solida libreria di Modelli ClickUp per progettare flussi di lavoro e mappe di processo a tempo di record

: Risparmiate innumerevoli ore grazie alla solida libreria di Modelli ClickUp per progettare flussi di lavoro e mappe di processo a tempo di record Monitoraggio: Tenere traccia dello stato di avanzamento del progetto personale o di team con Attività di ClickUp *Collaborazione: Trasforma le idee in piani attuabili con il vostro team grazie a funzionalità avanzate come lavagne online e mappe mentali collaborative

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit_V1.gif Inclusione di schede documento nelle lavagne online di ClickUp /$$$img/

Incorporare i documenti ClickUp dal vivo direttamente nelle lavagne online per accedere ai documenti importanti del progetto, alle ricerche e al contesto senza mai lasciare la lavagna

**Oltre 1.000 integrazioniMonitoraggio rapidopersonalizzare e semplificare i flussi di lavoro grazie all'integrazione di molti altri strumentistrumenti di produttività nella dashboard di ClickUp, tra cui Slack, Google Drive e molti altri

Limiti di ClickUp

È dotato di molte funzionalità/funzione, quindi potrebbe esserci una curva di apprendimento (fortunatamente, c'è un Centro assistenza dettagliato, webinar, modelli, guide e supporto per aiutarvi a sfruttare al meglio la piattaforma)

Le integrazioni con Slack non sono ancora perfette

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

2. Gaspare

via Gaspare Jasper è una copia multiuso dell'IA strumento di scrittura imita il parlato umano utilizzando modelli linguistici di apprendimento (LLM). Utilizzate Jasper per creare contenuti o riscrivere automaticamente articoli in oltre 25 lingue e una vasta libreria di modelli.

Jasper è uno strumento utile con funzionalità di intelligenza artificiale che migliorano il processo di scrittura, come la creazione di contenuti in batch, la personalizzazione del tono e il rilevamento del plagio. È anche efficiente come strumento di parafrasi.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Crea testi di marketing con prompt vocali grazie al riconoscimento vocale

Generare articoli , idee di marketing o riscrivere contenuti in oltre 30 lingue e formati diversi

Scrivete post di blog, annunci su Facebook, testi di marketing e molto altro ancora con l'IA multi-contenuto

Limiti di Jasper

Jasper è relativamente più costoso rispetto ad altre alternative WordAI

Jasper produce output ridondanti perargomenti tecnici che richiedono un ragionamento sottile

Prezzi di Jasper

7 giorni di versione di prova gratuita

Piano autori: $39/mo

$39/mo Piano Teams: $99/mo

$99/mo Piano Business: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1000+ recensioni)

4.7/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1500+ recensioni)

3. Qualsiasi parola

via Qualsiasi parola Anyword è un software di riscrittura di saggi IA che integra la ricerca sui clienti utilizzando algoritmi avanzati per analizzare preferenze, feedback e dati di mercato. L'integrazione avanzata dell'IA aiuta a creare contenuti che soddisfano le esigenze e le preferenze del pubblico.

Anyword utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e algoritmi basati sui dati per generare testi rilevanti per il vostro traguardo, creando materiali multimediali e identificando contenuti duplicati.

Inoltre, è efficiente come strumento automatico per lo spinner di articoli e serve come strumento di parafrasi. Anyword continua a essere uno dei migliori software di riscrittura di saggi online.

Le migliori funzionalità/funzione di Anyword

Crea testi di marketing a cui il vostro pubblico di riferimento può riferirsi grazie all'integrazione della ricerca sui clienti

Generazione di un numero illimitato di parole quando scrivete o riscrivete contenuti su qualsiasi piano di sottoscrizione

Risparmiate tempo con la funzionalità/funzione "Crea il tuo caso d'uso" e producete un post di blog di alta qualità che corrisponda alla voce e allo stile che intendete utilizzare

Limiti di Anyword

Anyword non si integra con altri programmi SaaS o basati su cloud

Il software non dispone di un'applicazione desktop o mobile, quindi l'unica possibilità di accesso è tramite browser online

Questo strumento di intelligenza artificiale ha un prezzo eccessivo e la versione di prova gratuita presenta diversi limiti

Prezzi di Anyword

versione di prova gratuita di 7 giorni

Starter: $39/mo

$39/mo Data-driven Teams: $79/mo

$79/mo Business: $349/mo

$349/mo Azienda: Prezzo personalizzato

Anyword valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (1000+ recensioni)

4.8/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

4. Rytr

via Rettr Rytr è un sito gratuito di alternativa a WordAI che genera articoli unici e riscritture. Rytr è eccellente per tutti i tipi di materiale, anche per argomenti tecnici, e dispone di un controllore grammaticale per garantire una scrittura impeccabile.

Rytr riunisce tutte le esigenze di un Assistente di scrittura IA per chi scrive contenuti o per i dirigenti di alto livello che hanno bisogno di uno scrittore personale. In qualità di redattore di articoli, aiuta a generare diverse qualità di riscritture filate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rytr

Accesso a più di 20 toni e stili e creazione di contenuti di alta qualità in più di 30 lingue

Creazione di email personalizzate testi di marketing, contenuti brevi e brief di contenuto personalizzati

Produrre tre versioni di testo e gestire l'analisi della SERP (Search Engine Results Page)

Generare post coinvolgenti per i social media e testi per il web

Limiti di Rytr

Il piano saver ha un limite di 100k caratteri, mentre il piano free ha un limite di 10k caratteri

La funzione di ricerca delle parole chiave non è molto sofisticata e non c'è una distinzione chiara tra i vari piani, a parte il limite di parole

Gli articoli filati non hanno un'organizzazione adeguata e a volte sono ripetitivi

Prezzi di Rytr

Piano Free Forever: $9.000

Piano risparmio: $9/mo

$9/mo Piano Unlimited: $29/mo

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: Non abbastanza valutazioni

5. SudoWrite

via Sudowrite Sudowrite è uno strumento di scrittura alimentato dall'IA che aiuta a generare schemi e prime bozze in modo da eliminare il blocco dello scrittore. L'assistente di scrittura IA aiuta a creare contenuti con l'aiuto del modello di linguaggio naturale di OpenIA.

Se state cercando di scrivere narrativa o qualsiasi modulo di scrittura creativa, Sudowrite recupera ottime idee per le storie in base ai vostri input.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sudowrite

Sudowrite utilizza diverse varianti di modelli di trasformatori, tra cui GPT 3, GPT 3.5, GPT 4 e altri modelli di linguaggio naturale modelli di elaborazione del linguaggio naturale come Claude 2 di Anthropic

Ottimo per generare idee, delineare, espandere i contenuti e superare il blocco dello scrittore

Creare articoli di narrativa utilizzando le trame e le idee generate da Sudowrite

Limiti di Sudowrite

Ogni piano di sottoscrizione ha un limite di caratteri. Inoltre, il piano di prova gratuito offre l'accesso a 500 parole per richiesta e solo alle funzionalità/funzione di base

Le incoerenze nei contenuti generati dipendono fortemente dalla modifica umana. Inoltre, il contenuto potrebbe risultare noioso, banale o inappropriato

Non adatto a blog e copy di marketing

Prezzi di Sudowrite

Hobby e studenti: $19/mo

$19/mo Professionale: $29/mo

$29/mo Max: $100/mese

Valutazioni e recensioni di Sudowrite

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

6. Copia IA

via Copia.IA Copy.ai è un file Strumento di IA per il copywriting che utilizza GPT-4 per generare articoli di alta qualità per vari scopi. Copy.ai vi aiuta con la sua interfaccia di facile utilizzo, l'estesa libreria di modelli e le sue interessanti funzionalità/funzioni. Questo articolo strumento di riscrittura genera contenuti altamente coinvolgenti, email e didascalie per i social media.

Un'altra funzione interessante di Copy IA è il suo Infobase, che aiuta a salvare le informazioni chiave mentre si generano le idee e i copy. Infobase estrae queste informazioni dai contenuti mentre li genera o li fa girare in base ai comandi dell'utente.

È possibile aggiungere nuovi elementi all'Infobase, creare un nuovo tag e menzionare il tag ogni volta che si vuole fare riferimento al contenuto generato.

Le migliori funzionalità/funzione di Copy.ai

Esplorate la sua enorme libreria di modelli

Salvate e riutilizzate informazioni importanti con il suo Infobase

Copy.ai offre alti livelli di sicurezza

Correzione automatica degli errori di grammatica e ortografia durante la correzione delle bozze

Utilizzate la funzionalità/funzione Traduttore per tradurre con oltre 25 lingue tra cui scegliere

Imitazioni di Copy.ai

Gli utenti lamentano problemi di qualità dei contenuti, poiché l'assistente di scrittura IA passa spesso da GPT4 a GPT3 durante le sessioni

La maggior parte delle recensioni riporta che è difficile cancellare un abbonamento e che il servizio clienti non risponde

Prezzi di Copy.ai

Piano Free: permette di scrivere fino a 2000 parole al mese.

permette di scrivere fino a 2000 parole al mese. Pro: $49/mo (solo per un utente)

$49/mo (solo per un utente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su CopyAI

G2: 4.7/5 (170+ recensioni)

4.7/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

7. SurferSEO

via Surfer SurferSEO è uno strumento basato su cloud che aiuta principalmente a ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca e dispone anche di uno strumento di IA generativa chiamato "Surfer IA"

Questo strumento di intelligenza artificiale crea post di blog di alta qualità simili a quelli umani, ottimizzando le parole chiave del vostro traguardo senza compromettere la qualità. Per esplorare questo strumento è necessaria una sottoscrizione attiva a SurferSEO.

Surfer IA è un'intelligenza artificiale avanzata che offre suggerimenti basati sui dati per migliorare i contenuti. Surfer IA semplificherà il vostro processo di scrittura con pochi clic se state cercando di generare copie pubblicitarie, articoli o produrre contenuti di qualità.

Le migliori funzionalità/funzione di SurferSEO

Esplora un motore GPT-4 potenziato con una dimensione del contesto di 32k che alimenta lo strumento con più fatti durante la generazione del testo

Crea un tono di voce (ToV) simile a quello umano, con ripetizioni ridotte al minimo, e sperimenta miglioramenti significativi nelle transizioni tra le diverse sezioni degli articoli

Si integra con altri strumenti di scrittura dei contenuti, tra cui Jasper, per migliorare il processo di modifica dei contenuti

Utilizzate il SERP Analyzer di SurferSEO per ottenere informazioni complete sulle prestazioni delle vostre parole chiave di traguardo sui motori di ricerca. Accedere alle informazioni relative alle loro prestazioni e visibilità

Ottimizzare i contenuti generati per i motori di ricerca con SurferSEO

Limiti di SurferSEO

Per utilizzare Surfer IA è necessario essere abbonati alla versione premium di Surfer SEO, che per alcuni può essere costosa

Prezzi di SurferSEO

Essenziale: $89/mo (include 15 articoli dell'editor di contenuti)

$89/mo (include 15 articoli dell'editor di contenuti) Avanzato: $179/mo (include 45 articoli dell'editor di contenuti)

$179/mo (include 45 articoli dell'editor di contenuti) Max: $299/mo (include 90 articoli dell'editor di contenuti)

$299/mo (include 90 articoli dell'editor di contenuti) Azienda: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SurferSEO

G2: 4.8/5 (450+ recensioni)

4.8/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (300+ recensioni)

8. Ipotenusa

Via Ipotenusa.ai Hypotenuse IA è un assistente di scrittura IA che sfrutta GPT 4 per produrre post dettagliati e bozze in più lingue.

Genera contenuti di conversazione adeguati all'argomento e procedure di ricerca con errori minimi. Il suo rilevatore di plagio integrato offre anche una maggiore flessibilità nella creazione o nella modifica dei testi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hypotenuse

Semplificate il processo di scrittura, dalla generazione dell'idea alla creazione del contenuto, grazie all'intelligenza artificiale

Verifica facilmente i contenuti, scopre le fonti e garantisce l'autenticazione e la credibilità dei contenuti

Utilizzate i punteggi dei contenuti per migliorarne la qualità di creazione

Esplora più lingue con oltre 25 lingue disponibili

Limiti delle ipotenuse

Nonostante la funzionalità/funzione di una vasta gamma di modelli personalizzabili per vari tipi di contenuti, offre opzioni limitate per la modifica dei contenuti

Modulo pensato principalmente per la creazione di contenuti per l'e-commerce e i social media, potrebbe non dimostrare la stessa efficacia se usato per contenuti tecnici o di lunga durata

Prezzi di Hypotenuse

Piano individuale: $29/mo (per 50000 parole al mese)

$29/mo (per 50000 parole al mese) Piano Teams: $59/mo (limite di 120000 parole al mese)

$59/mo (limite di 120000 parole al mese) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Hypotenuse

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

9. HyperWrite IA

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/HyperWrite.ai\_.jpg Screenshot dello strumento di scrittura e riepilogo/riassunto di HyperWrite /$$$img/

via IperScrittura HyperWrite è un assistente di scrittura IA che aiuta a scrivere contenuti più personalizzati e coerenti. Se avete bisogno di un assistente personale per rispondere a e-mail voluminose, questa estensione di Chrome agisce come un assistente personale che genera risposte alle email utilizzando l'intelligenza artificiale.

HyperWrite ha diverse funzioni interessanti, come TypeAhead, che prevede parole e frasi mentre si scrive. La funzione Universal Translation fornisce inoltre traduzioni precise in diverse lingue.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hyperwrite

Utilizzate la funzionalità di completamento automatico in linea per completare il contenuto con la semplice pressione di un tasto

Accesso a sinonimi e alternative di parole per migliorare le scelte linguistiche nei post del blog

Funzioni come TypeAhead prevedono parole e frasi mentre si scrive

Agisce come un assistente personale per gestire in modo efficiente le email più lunghe

Limiti di Hyperwrite

Opzioni di personalizzazione limitate, in quanto non è possibile creare modelli o formattare i contenuti in modo personale

Alcuni utenti riferiscono che il programma fornisce risultati di qualità, ma manca di quel tocco umano che rende i contenuti coinvolgenti

HyperWrite è adatto alla scrittura generale e saggistica, ma potrebbe non essere altrettanto efficace per altri tipi di contenuti di nicchia

Prezzi di Hyperwrite

Piano Free: gratis per sempre (15 generazioni mensili e 500 tipi al giorno)

gratis per sempre (15 generazioni mensili e 500 tipi al giorno) Piano Premium: $19,99/mo (generazioni illimitate e 200 crediti per l'assistente)

$19,99/mo (generazioni illimitate e 200 crediti per l'assistente) Piano Ultra: $44,99/mo (500 crediti assistente)

Valutazioni e recensioni di Hyperwrite

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

10. Frase

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Frase.io\_.jpg Frase.io /$$$img/

via Frase.io Frase è un sito completo di Generatore di contenuti per l'IA e strumento di ottimizzazione per integrare la ricerca SEO con la scrittura di contenuti IA. Il generatore di contenuti AI si adatta all'intento dell'utente e all'algoritmo di ricerca, analizzando i risultati migliori mentre si producono contenuti su scala.

Frase incorpora le funzioni di scrittura dell'intelligenza artificiale con quelle di ricerca SEO, diventando così un generatore di contenuti IA multifunzionale e un assistente per l'ottimizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Frase

Analizzatore di SERP e funzionalità di valutazione della concorrenza

Adatta il contenuto all'intento dell'utente e all'algoritmo di ricerca, analizzando i risultati più importanti per le parole chiave

Limiti di Frase

Non esiste una versione gratuita

Ripetizioni di testo costanti, che lo rendono inadatto agli utenti

Prezzi di Frase

Solo: 14,99 dollari al mese (per utente)

14,99 dollari al mese (per utente) Basic: $44,99 mensili (per utente)

$44,99 mensili (per utente) Teams: $114,99 mensili (3 utenti e opzione di $25/mese per ogni membro aggiuntivo del team)

Frase valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (290+ recensioni)

4.9/5 (290+ recensioni) Capterra: Non abbastanza valutazioni

Il miglior strumento alternativo di generazione e riscrittura di IA di WordAI

Tutti ci aspettavamo un crollo degli articoli generati dall'IA quando Google ha annunciato l'aggiornamento dei contenuti utili. Ma, con nostra grande sorpresa, Google l'ha supportato introducendo la sua tecnologia IA generativa.

Ciascuna delle migliori alternative WordAI qui sopra offre funzioni di contenuto uniche e strabilianti, quindi scegliete una UVP che sia in linea con le vostre esigenze. ClickUp AI è la migliore alternativa da utilizzare ed è una delle migliori alternative gratuite. Word /IA può produrre buone riscritture, ma ClickUp AI genera i migliori contenuti di qualità se abbinato ad altri.

Tuttavia, consigliamo vivamente di monitorare la modifica di ogni pezzo di riscrittura o generazione per ottenere un contenuto di qualità in grado di attrarre il pubblico di riferimento. Iscriviti gratis oggi!