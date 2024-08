Airtable vs. Asana: Lo scontro tra i titani della gestione dei progetti

Pianificare i progetti dall'inizio alla fine, destreggiarsi tra le attività, mantenere unito il team, gestire tempi e budget, risolvere problemi al volo, condurre riunioni, monitorare lo stato di avanzamento, garantire la soddisfazione degli stakeholder: sembra molto, vero? Che ci crediate o no, questi sono solo alcuni dei tanti cappelli che i project manager indossano!

Fortunatamente, esistono soluzioni in grado di semplificare o completare queste responsabilità: gli strumenti di project management. Le due opzioni che spiccano nel loro genere sono Airtable e Asana.

Sebbene Asana e Airtable siano entrambi progettati per facilitare la gestione dei progetti la gestione delle attività e dei progetti hanno i loro punti di forza e di debolezza.

In questo articolo, ci soffermeremo sul dilemma Airtable vs. Asana, discuteremo le funzionalità/funzione degli strumenti e vi aiuteremo a trovare la soluzione perfetta per aumentare la vostra produttività! 💪

Che cos'è Airtable?

Via: Airtable Airtable è una piattaforma per la creazione, la gestione e la condivisione di database relazionali. È un ibrido tra foglio di calcolo e database che consente di centralizzare e collegare i dati, creare flussi di lavoro personalizzati e collaborare senza problemi con il proprio team.

Quando si sente parlare di "foglio di calcolo", è probabile che si pensi a Excel. Perché imparare da zero un'altra piattaforma quando si può usare il buon vecchio Excel per le proprie esigenze di project management? Perché Airtable è molto più di un foglio di calcolo!

Offre opzioni avanzate di project management come visualizzazioni multiple dei progetti, automazioni, funzionalità di reportistica e creazione di app senza codice. Si tratta di una soluzione unica che può ottimizzare i flussi di lavoro e rimuovete gli ostacoli sulla strada per la realizzazione di progetti di alta qualità con soluzioni efficaci di project management.

Funzionalità/funzione di Airtable

Vediamo le funzionalità/funzione chiave che rendono Airtable un eccezionale software di gestione delle attività e dei progetti.

1. Costruzione di app

Via Airtable

Con Airtable, potete creare app personalizzate basate sui vostri dati con zero conoscenze di codice! 🧑‍💻

Grazie alle app personalizzate, è possibile reimmaginare i flussi di lavoro e garantire che ogni membro del team lavori in un ambiente adatto alle sue preferenze.

Airtable offre un'opzione chiamata Interface Designer, che consente di personalizzare l'interfaccia delle app. La funzionalità/funzione ha un design drag-and-drop ed è facile da usare. Regolate i livelli di autorizzazione per garantire che i membri giusti del team possano accedere ad app e interfacce specifiche.

2. Dati in connessione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/g2crowd\_2-1400x731.png Dashboard di Airtable /$$$img/

via Airtable

Airtable consente di creare una unica fonte di verità per la vostra organizzazione, rendendola una piattaforma di database relazionale di prim'ordine. Inserite i dati critici in Airtable e usateli come base per il vostro lavoro.

Ogni volta che aggiornate i dati, questi verranno sincronizzati automaticamente in tempo reale, in modo da non dovervi preoccupare della confusione o della cattiva comunicazione tra i membri del team.

Ma aspettate, non è tutto! Airtable può "adottare" i dati da altre app come Jira box e Salesforce, consentendo di tenere insieme tutti i flussi di lavoro e di aggiornarli con facilità.

3. Automazioni

Via Airtable

Dimenticate le attività ripetitive che vi rubano tempo prezioso. Con Airtable potete creare automazioni utilizzando una logica di trigger e di azione, aumentando così la vostra produttività e reindirizzando la vostra attenzione su attività di maggior valore.

Le Automazioni di Airtable possono essere semplici o complesse quanto volete. È possibile creare notifiche singole o flussi di lavoro in più sequenze, a seconda delle esigenze di project management, oppure assegnare attività ai singoli membri del team, anche per i progetti più complessi.

L'impostazione di trigger e azioni richiede solo pochi clic e il processo è libero da codici. Se siete esperti di Javascript, potete mettere a frutto le vostre conoscenze e ampliare le funzionalità/funzioni avanzate delle vostre automazioni, estendendo la logica per usufruire dei dati del progetto. 🥰

Poiché Airtable si integra con app come Slack, Facebook e l'area di lavoro di Google, potete aggiungerle alle vostre automazioni e ottimizzare ulteriormente i vostri flussi di lavoro.

Prezzi di Airtable

Free (per singoli individui o team molto piccoli)

(per singoli individui o team molto piccoli) Team : $20/mese per postazione

: $20/mese per postazione Business : $45/mese per postazione

: $45/mese per postazione Scala aziendale: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Che cos'è Asana?

Via: Asana Asana è un noto software di project management che consente di gestire attività e progetti e di far lavorare i team interfunzionali come una macchina ben oliata. ⚙️

La piattaforma consente di impostare e monitorare obiettivi e finalità per ogni progetto, eliminare i silos per incoraggiare la collaborazione, individuare le aree di miglioramento e inserire ogni aspetto dei progetti in un ambiente intuitivo e funzionale.

Utilizzate le sue chiavi per automatizzare i flussi di lavoro, gestire le risorse, attivare dashboard per funzionalità reportistiche estese e monitorare il tempo, il tutto sotto un unico tetto.

E soprattutto, nonostante sia ricco di opzioni avanzate, Asana è sorprendentemente facile da adottare, anche per chi non ha mai usato una piattaforma di project management o di attività.

Funzionalità/funzione di Asana

Nella battaglia tra Airtable e Asana, questo strumento si distingue dalle altre piattaforme per alcune funzionalità/funzione chiave del project management:

1. Campi personalizzati

Campi personalizzati in Asana (via Asana)

I project manager spesso gestiscono un gran numero di attività e il semplice elenco non è sufficiente per un monitoraggio efficiente. Asana permette di mitigare questo problema utilizzando campi personalizzati che consentono di fornire maggiori informazioni sulle attività.

In parole povere, i campi personalizzati descrivono le attività in modo più dettagliato, consentono un'organizzazione e un filtraggio più semplici e aiutano a tenere sotto controllo i carichi di lavoro e le scadenze. Asana offre due tipi di campi personalizzati: locali (specifici per il progetto) o globali (aggiunti alla libreria, possono essere riutilizzati all'interno dell'organizzazione).

Utilizzate i campi personalizzati di Asana per determinare la fase, la priorità, il team, il budget o il pubblico di un'attività e mantenere il vostro lavoro organizzato e facile da monitorare.

2. Modelli

Asana offre 80+ modelli di project management per standardizzare il vostro lavoro strategie operative per tenere il team al corrente delle ultime modifiche e garantire la coerenza. I modelli sono dotati di sezioni predefinite, ma è sempre possibile personalizzarli per allinearli alle esigenze della propria organizzazione.

Oltre a scegliere i modelli dalla libreria, è possibile crearne di propri in pochi clic! Questa è un'ottima notizia per chi vuole costruire flussi di lavoro personalizzati e riutilizzarli per progetti futuri. È anche possibile trasformare interi progetti e attività in modelli unici. ✨

3. Obiettivi

Via Asana

Ogni organizzazione ha un obiettivo di ampio respiro, attorno al quale ruotano tutti i team e i progetti. Asana vi fornisce i mezzi per collegare gli obiettivi dell'organizzazione alle attività quotidiane e per monitorare la loro interazione nel tempo.

In questo modo, potete essere certi che il vostro team stia andando nella giusta direzione in qualsiasi momento e su progetti illimitati. 🧭

Utilizzate Asana Obiettivi per impostare obiettivi per voi stessi, per il vostro team e per l'intera organizzazione, collegarli ai progetti, tenere traccia di più livelli e garantire che il vostro lavoro sia perfettamente allineato.

Avere gli obiettivi ben delineati aiuta a stabilire le priorità e a mantenere il team sulla stessa pagina. Non appena si registrano degli stati di avanzamento, Asana Obiettivi si aggiorna automaticamente, fornendo una visione dettagliata di ciò che funziona e di ciò che non funziona.

Utilizzate queste funzionalità/funzione chiave del project management per fissare i traguardi, definire il vostro team, costruire sequenze di tempo e vedere il quadro generale e i dettagli con la stessa chiarezza.

Prezzi di Asana

Basic : $0

: $0 Premium : $10.99/mese per utente

: $10.99/mese per utente Business : $24,99/mese per utente

: $24,99/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Airtable vs. Asana: Funzionalità/funzione a confronto

Sia Airtable che Asana hanno armi impressionanti per il project management e le attività nel loro arsenale. Ma la domanda è: Da fare, come si posizionano i due strumenti l'uno rispetto all'altro? Vi invitiamo a un confronto a tre tra Asana e Airtable, in cui vedremo come i due strumenti si comportano in aspetti critici: visualizzazioni dei progetti, integrazioni e reportistica.

1. Visualizzazioni del progetto

Le visualizzazioni multiple dei progetti consentono di vedere i dati e le attività da diverse prospettive e di individuare le aree di miglioramento. Inoltre, consentono una certa flessibilità e permettono ai membri del team di personalizzare il proprio ambiente di lavoro.

Sia Airtable che Asana eccellono in quest'area. Airtable offre otto viste (Elenco, Sequenza, Gantt, Kanban, Calendario, Modulo, Griglia e Galleria). È possibile passare da una all'altra, duplicarle, scaricarle come file CSV e personalizzare le autorizzazioni degli utenti.

Asana ha cinque viste: Elenco, Sequenza, Kanban, Calendario e Gantt. Lavorare in esse è facile e per passare da una visualizzazione all'altra basta un clic.

In base al numero di visualizzazioni disponibili, Airtable si aggiudica la vittoria in questo round.

2. Integrazioni

Le integrazioni con altre app offrono maggiore potenza e riducono al minimo la necessità di passare da una piattaforma all'altra per completare le attività.

Airtable e Asana offrono numerose integrazioni con altri strumenti per la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo, l'organizzazione e la collaborazione, consentendovi di centralizzare il vostro lavoro e di semplificare i flussi di lavoro .

Asana offre oltre 200 integrazioni native con app come Slack, Google Calendar, Microsoft Teams, Canva e HubSpot. Oltre alle integrazioni, è possibile sfruttare le AsanaAPI per costruire app personalizzate e aumentare la produttività e l'efficienza. 😎

L'elenco delle integrazioni native di Airtable è molto più breve: ha meno di 40 opzioni. Fortunatamente, lo strumento dispone anche di un'API per la creazione di integrazioni personalizzate.

A giudicare dal numero di integrazioni native, Asana è il chiaro vincitore in questa categoria. Tuttavia, se non vi dispiace fare qualche passaggio in più attraverso le API, entrambi gli strumenti offrono molte opportunità per estendere le loro funzioni.

3. Opzioni di reportistica

La reportistica è un aspetto cruciale del project management: dovete essere in grado di monitorare lo stato, prendere decisioni informate, aggiornare gli stakeholder e gestire i rischi con facilità.

Asana e Airtable offrono notevoli funzionalità/funzione di reportistica. Non dovrete più chiedervi se un'attività o un progetto stiano andando nella giusta direzione.

Asana dispone di dashboard reportistici di prim'ordine. Createle in pochi clic e visualizzate i vostri dati per scoprire potenziali problemi e misurare l'esito positivo del vostro team. È possibile utilizzare i modelli di reportistica di Asana o creare grafici e diagrammi personalizzati per rappresentare le informazioni. 📊

Airtable non rimane indietro con le opzioni di reportistica. Permette anche di organizzare i dati e di creare dashboard personalizzabili per il monitoraggio dello stato. Airtable fa un passo avanti: se conoscete il codice, potete creare il vostro sistema di reportistica utilizzando l'SDK per sviluppare API specializzate.

questo round della *battaglia Asana vs. Airtable è un pareggio. Se siete alla ricerca di opzioni di reportistica più avanzate, potreste propendere per Airtable.

Airtable vs. Asana su Reddit

Che cosa hanno da dire gli utenti di Reddit sull'incontro tra Airtable e Asana? Vediamo!

Un utente ha menzionato che che a loro piace Asana, ma che i loro compagni di squadra spesso hanno difficoltà a utilizzarlo in termini di comunicazione e organizzazione:

"Mi piace Asana, ma le persone con cui lavoro a volte fanno fatica. Vogliono che sia più un elenco di cose da fare che una panoramica dell'intero ciclo del progetto e una mappa di ciò che ognuno sta facendo. Non sopportano il modo in cui nasconde le attività secondarie, vogliono che tutto sia a un unico livello di profondità, il che non è il modo in cui lo strumento è stato progettato. Hanno difficoltà a usare Asana per comunicare e trasferire i file. Ho difficoltà quando i membri del team si aspettano che io inserisca contenuti (attività secondarie e assegnazioni) che sono in grado di fare da soli e che dovrebbero fare da soli, in modo che io possa rimanere al corrente del punto in cui tutti si trovano nel progetto"

Un altro utente di Reddit pensa che Airtable è brillante, ma ha limiti di sicurezza a causa del supporto per l'accesso multiutente:

lasciatemi aggiungere che, per apprezzare appieno la genialità di Airtable, è necessario (a) convivere con i suoi numerosi limiti o (b) farsi aiutare a superarli. Molti di questi limiti sono da fare con il supporto di Airtable per l'accesso multiutente"

il primo grande limite è quello che considero una vera e propria rottura: Se siete autori di un'app di Airtable e la condividete con altri utenti, non potete impedire a questi ultimi di condividerla con persone che non conoscete e che potrebbero non voler visualizzare l'app. Continuo a non capire come si possa convivere con questo limite quando si creano app aziendali. Posso solo concludere che la maggior parte degli utenti di Airtable non se ne rende conto"_ Questo utente di Reddit è passato da Asana a ClickUp perché lo strumento è più conveniente e ricco di funzionalità/funzione :

"Negli ultimi mesi ho trasferito il mio lavoro da Asana a ClickUp. Mi piace il fatto che ClickUp faccia molto di più (soprattutto per quanto riguarda l'automazione) a un prezzo più ragionevole"

Riunione ClickUp: La migliore alternativa ad Asana vs. Airtable

Non riuscite a decidere tra Asana e Airtable perché non volete scendere a compromessi? E se vi dicessimo che non dovete farlo? Ecco ClickUp, un fantastico strumento per la gestione delle attività e dei progetti che può rivoluzionare il vostro lavoro e aprire le porte a una produttività senza precedenti!

Questo strumento di Asana e Alternativa ad Airtable si è guadagnata una reputazione stellare grazie a una serie di funzionalità/funzione attentamente studiate per facilitare la creazione, la gestione, la condivisione e il monitoraggio dei progetti. Supporta la collaborazione del team e il massima trasparenza assicurando che tutti siano a conoscenza delle ultime modifiche, piccole o grandi che siano.

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Da lavagne online per le sessioni di brainstorming per Campi personalizzati e opzioni di gestione dei documenti clickUp ha tutto ciò che serve ai project manager per eccellere nel loro lavoro. 💯

Non siete ancora convinti? Facciamo luce sulle funzionalità/funzione di punta di ClickUp e capirete subito perché dovete iniziare a usarlo ORA!

1. ClickUp Project Management

Il software di project management ClickUp: Uno sguardo alla sua interfaccia utente

ClickUp offre un'intera suite di opzioni che rendono la navigazione nelle acque del project management un gioco da ragazzi ClickUp Project Management . ⛵

Grazie a queste funzionalità, è possibile pianificare, organizzare e gestire progetti di ogni forma e dimensione, mantenere il team allineato e monitorare lo stato di avanzamento.

In termini di utilizzo del piano, è possibile utilizzare ClickUp AI , il robusto assistente di scrittura della piattaforma, per creare piani di progetto sequenza e briefing. Questa funzionalità/funzione può essere utile anche per redigere e riepilogare documenti, fare brainstorming e creare programmi per le riunioni.

Utilizzate ClickUp AI per creare modelli in diverse visualizzazioni e specifici per il vostro team o reparto

ClickUp offre 15+ visualizzazioni che permettono di guardare il progetto da ogni angolazione. Oltre ai classici, come le viste Elenco e Kanban, la piattaforma dispone di una serie di viste Visualizzazione della chat (eccellente per la comunicazione e la collaborazione), una vista Documento (per creare wiki e documenti) e una vista Lavagna online (perfetta per il brainstorming).

Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti grazie alla vista interattiva Dashboard con oltre 50 widget sfruttano i vantaggi di modelli per il project management per risparmiare tempo e standardizzare i processi, e connessione di ClickUp con oltre 1.000 strumenti per ottenere la massima funzione.

2. Vista Tabella ClickUp

Organizzate, ordinate e filtrate le attività di ClickUp 3.0 nella vista Tabella per ottenere più rapidamente informazioni su tutti i vostri lavori

Il Vista Tabella ClickUp è la casa perfetta per tutti i dati relativi ai progetti. Consente di archiviare e organizzare i database come fogli di calcolo, di tracciare relazioni tra le attività e di utilizzare opzioni di formattazione avanzate.

Utilizzate i campi personalizzati di ClickUp per fornire maggiori dettagli sulle vostre attività e renderle più facili da filtrare e organizzare. Scegliete tra elenchi a discesa, caselle di controllo, date, file, formule e campi monetari per formattare i vostri dati e garantirne la coerenza.

La vista Tabella di ClickUp offre funzioni eccezionali, perché consente di creare connessioni uniche tra i dati. Ad esempio, se vendete forniture per ufficio, potete collegare i clienti ai loro ordini e creare una panoramica dettagliata e centralizzata.

Condividete la tabella con le parti interessate, personalizzate i livelli di autorizzazione ed esportate le informazioni per semplificare il vostro lavoro incoraggiare la collaborazione .

3. Bacheca di ClickUp

Utilizzate le bacheche Kanban di ClickUp per visualizzare le vostre attività come schede e spostarle con un drag-and-drop Bacheche Kanban offrono una migliore visibilità sulle attività e sul loro stato, consentendo di stabilire le priorità e di distribuire equamente i carichi di lavoro. Bacheche Kanban di ClickUp portano questa flessibilità a un nuovo livello: è possibile scegliere il criterio di raggruppamento delle attività con pochi clic.

Ogni volta che c'è un aggiornamento, è sufficiente trascinare e rilasciare un'attività nella categoria appropriata sulla bacheca e mantenere i flussi di lavoro ottimizzati.

Con le attività di ClickUp Kanban Boards è possibile apportare modifiche a più attività contemporaneamente. Da fare è selezionare le attività desiderate e la barra delle azioni in blocco apparirà nella parte superiore dello schermo. Modificate gli stati, cancellate le attività o aggiungete assegnatari direttamente nella vostra Bacheca Kanban.

ClickUp consente di avere una visione d'insieme di un numero illimitato di progetti all'interno di una singola scheda Kanban, grazie alla Vista Tutto. Questo vi permette di vedere più flussi di lavoro contemporaneamente, di capire a che punto sono i vostri progetti e, se necessario, di aggiornare il vostro piano di lavoro di conseguenza.

ClickUp: La procedura guidata per il project management

ClickUp è una piattaforma all-in-one che vi aiuta a concentrarvi su ciò che conta e a eliminare lo stress dall'equazione del lavoro. La sua personalizzazione, la flessibilità, la facilità d'uso e le numerose opzioni per pianificare, organizzare e gestire i progetti lo pongono in cima all'elenco di tutti coloro che sono alla ricerca di un sistema di gestione dei progetti uno strumento di project management di prima classe . Iscriviti al piano gratuito di ClickUp oggi stesso, provate le sue funzionalità/funzione e scoprite perché può essere la risposta perfetta alla situazione di stallo tra Asana e Airtable. 😜