I 10 migliori strumenti di collaborazione online per studenti nel 2026

Gli studenti che lavorano insieme: è uno dei modi migliori per consentire a tutti i partecipanti di imparare e crescere, e questo è, dopotutto, il vero scopo dell'istruzione.

Quali strumenti sono disponibili per favorire il lavoro di squadra tra i tuoi studenti? Ce ne sono molti e, con tutto ciò che accade online al giorno d'oggi, gli strumenti migliori offrono agli studenti un'area di lavoro online dove possono creare e comunicare, partecipare insieme alle lezioni e collaborare a progetti di gruppo nel cloud. ☁️

Molti strumenti didattici online offrono tutto questo e molto altro ancora. Trova l'opzione perfetta per la tua classe tra gli strumenti di collaborazione online per studenti presentati di seguito con le loro funzionalità/funzioni.

Gli strumenti di collaborazione online per gli studenti comprendono un'ampia gamma di piattaforme e app in grado di svolgere una varietà di attività. Una cosa che hanno tutti in comune è che offrono agli studenti uno spazio in cui creare e effettuare la condivisione di contenuti con i propri insegnanti e compagni.

Prendi note nel blocco note di ClickUp Organizza note, liste di controllo e attività in un unico posto

Nel frattempo, alcune delle piattaforme di apprendimento più grandi disponibili offrono questo e molto altro. Alcune piattaforme sono progettate pensando a un pubblico generico e includono strumenti per la gestione delle attività, la sicurezza della collaborazione, la comunicazione, la condivisione di documenti e così via. Si adattano bene alle esigenze del settore dell'istruzione.

Altre piattaforme sono pensate specificamente per l'istruzione, il che significa che, pur offrendo strumenti generici per l'organizzazione e la comunicazione, mettono a disposizione anche risorse come piani didattici già pronti e analisi progettate per aiutare gli insegnanti a valutare il rendimento degli studenti.

Studenti e insegnanti hanno esigenze diverse che variano da una fascia d'età all'altra e da una classe all'altra. Che abbiate bisogno di uno strumento di collaborazione per gli studenti per fornire supporto a specifici corsi o di uno più adatto a una determinata fascia d'età, tutti gli strumenti dovrebbero offrire quanto segue:

Ambiente privo di distrazioni: evita le app che non ti consentono di personalizzare le notifiche e cerca invece app e piattaforme che offrano agli studenti uno spazio privo di distrazioni, per evita le app che non ti consentono di personalizzare le notifiche e cerca invece app e piattaforme che offrano agli studenti uno spazio privo di distrazioni, per migliorare la concentrazione e dedicarsi alle attività

Prezzi accessibili: Gli insegnanti, i distretti scolastici e i genitori hanno spesso budget limitati, quindi gli strumenti didattici devono essere accessibili

Inclusività: gli strumenti di collaborazione per gli studenti dovrebbero fornire supporto alle esigenze di tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro capacità o dal loro livello di apprendimento

Integrazioni: le app e le piattaforme per gli studenti dovrebbero anche essere in grado di integrarsi con strumenti diffusi come Documenti Google e Sheets, le app Microsoft e altri ancora

Funzioni di ricerca: Consentite a docenti e studenti di trovare facilmente informazioni specifiche, documenti e altri elementi essenziali grazie alle funzionalità di ricerca

Spazio di archiviazione cloud: sia in presenza che a distanza, la collaborazione richiede la possibilità di archiviare, effettuare la condivisione e accedere ai file sul cloud

Sei pronto a trovare gli strumenti di collaborazione perfetti per i tuoi studenti? Continua a leggere per scoprire una selezione accurata di app e piattaforme progettate per aiutare gli studenti a lavorare insieme, rimanere concentrati sulle attività e sviluppare le loro competenze.

Abbiamo anche un breve video con le nostre scelte migliori, se sei un tipo che impara meglio guardando:

Formatta facilmente i documenti e collabora con gli altri membri del gruppo senza sovrapposizioni in ClickUp

Se stai cercando una piattaforma che ti aiuti a creare un ambiente di apprendimento collaborativo per corsi online e altri compiti, ClickUp è un'ottima scelta. Proprio come una vera e propria aula digitale, ClickUp crea uno spazio centrale in cui gli studenti possono organizzare compiti, documenti scritti, scadenze, date di scadenza e altro ancora.

Proprio come un diario di apprendimento collaborativo, gli studenti possono utilizzare ClickUp Docs per redigere saggi, archiviare programmi, prendere note e completare i compiti in un documento condivisibile. Per i progetti di gruppo, Docs è una risorsa eccellente per il brainstorming e per lavorare insieme ai compagni di classe grazie alle funzionalità di modifica in tempo reale che consentono di contribuire e commentare i compiti in tempo reale. Per quanto riguarda gli insegnanti, l'utilizzo di ClickUp AI all'interno di ClickUp Docs consente di generare riassunti, domande per quiz, email e altro ancora in pochi secondi.

Le lavagne online di ClickUp sono un altro ottimo strumento di collaborazione visiva per l'apprendimento virtuale e il lavoro di gruppo collaborativo. Gli studenti possono riunirsi per disegnare, visualizzare e condividere idee tramite post-it, schede trascinabili e altre funzionalità altamente visive. ClickUp offre anche una serie di modelli di lavagna disponibili per aiutare gli studenti a dare il via ai loro progetti. ?

Le migliori funzionalità di ClickUp

Gestisci compiti, date di scadenza, progetti e documenti, tutto in un unico posto

Chiedi agli studenti di utilizzare il modello di lista di controllo per la pianificazione degli studenti di ClickUp per fissare obiettivi, suddividere attività o progetti in passaggi più piccoli, creare un piano di studio e monitorare i propri progressi

Crea documenti e lavagne online collaborative per l'insegnamento di gruppo o per promuovere il lavoro di squadra

Utilizza ClickUp per le lezioni in presenza, le classi ibride o come strumento di collaborazione a distanza per le classi virtuali

Sfrutta ClickUp AI per trovare spunti per i temi dei saggi, riepilogare contenuti lunghi o generare rapidamente appunti di studio

Usa Docs per creare il tuo hub di classe con programmi, wiki, modelli di compiti e altro ancora

Limiti di ClickUp

Sebbene ClickUp offra alcuni modelli pensati per l'istruzione, non propone lezioni già pronte come altre piattaforme didattiche

Alcuni studenti potrebbero avere bisogno di un po' di tempo per abituarsi alle numerose e potenti funzionalità/funzioni di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle e-mail e alla chat per la comunicazione all'interno del team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene sprecato passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app completa per il lavoro come ClickUp, la project management, la messaggistica, le e-mail e le chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare una sferzata di energia!

2. Microsoft Teams

tramite Microsoft Teams

Nel mondo aziendale, Microsoft Teams è considerato uno dei migliori strumenti di collaborazione disponibili, e Microsoft Teams for Education combina tutto ciò che c'è in Teams con alcune funzioni specifiche per l'istruzione, al fine di migliorare l'esperienza di apprendimento online.

Per cominciare, Teams offre collaborazione in tempo reale tramite aule virtuali dove è possibile effettuare la condivisione, la modifica e il lavoro insieme su documenti, fogli di calcolo e altri file multimediali. Sono disponibili anche strumenti personalizzati progettati per aiutare gli studenti a sviluppare competenze di alfabetizzazione, public speaking e altro ancora.

Educational Insights offre agli insegnanti un modo per effettuare il monitoraggio dei progressi degli studenti; inoltre, gli educatori possono promuovere l'apprendimento socio-emotivo grazie a funzionalità/funzioni progettate per coinvolgere i bambini e dare vita alle loro emozioni. Inoltre, sia gli studenti che i docenti possono utilizzare questa piattaforma online gratis utilizzando un indirizzo email scolastico valido.

Le migliori funzionalità di Microsoft Teams

Condivisione e collaborazione su documenti, fogli di calcolo e altri file multimediali

Usa Teams per organizzare riunioni semplici e aule virtuali

Ricevi aggiornamenti sullo stato degli studenti utilizzando lo strumento Educational Insights

Usa Teams su computer desktop, portatile o dispositivo mobile

Aiuta gli studenti a sviluppare le competenze sociali, oltre a quelle relative all'alfabetizzazione, alla comunicazione in pubblico e altro ancora

Limiti di Microsoft Teams

Funziona al meglio su dispositivi Windows; gli utenti a volte hanno difficoltà a effettuare la connessione su Mac

Un numero eccessivo di notifiche può distrarre gli studenti

Prezzi di Microsoft Teams

Gratis con un indirizzo e-mail scolastico attivo

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (oltre 9.300 recensioni)

G2: 4,3/5 (oltre 14.300 recensioni)

3. Slack

tramite Slack

Con Slack, puoi creare un hub in cui studenti e docenti possono comunicare e collaborare. I canali ti consentono di ordinare le discussioni per classe o argomento, e gli studenti possono utilizzare i messaggi diretti per contattare insegnanti e compagni. È anche un ottimo modo per i docenti di effettuare la condivisione di aggiornamenti istantanei su eventi, sicurezza scolastica e altro ancora.

Le migliori funzionalità di Slack

Usa i canali per concentrare le discussioni sulle lezioni o su argomenti specifici

Collabora o organizza sessioni di lavagna online con Canvases

Condivisione di contenuti tramite Canali o messaggi diretti

Utilizza le riunioni giornaliere audio per l'insegnamento a distanza, la collaborazione tra studenti e molto altro ancora

Limiti di Slack

Sebbene sia possibile effettuare la condivisione di file audio e video preregistrati, non sono disponibili opzioni per le videoconferenze in diretta

Navigare in un'area di lavoro con decine di canali può creare confusione

Prezzi di Slack

Free

Pro: 7,25 $ al mese per utente

Business+: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni su Slack

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.100 recensioni)

G2: 4,5/5 (oltre 31.900 recensioni)

4. Kahoot!

In parte strumento di collaborazione, in parte strumento per stimolare il coinvolgimento, Kahoot! è una piattaforma che trasforma il processo di apprendimento in un gioco. Gli insegnanti utilizzano questa app per creare un gioco didattico che possono poi condividere con gli studenti, i quali possono giocare individualmente o in gruppo. È un ottimo modo per rendere i quiz più divertenti, per integrare il programma scolastico o per offrire agli studenti qualcosa con cui interagire dopo la lezione.

Kahoot!: le migliori funzionalità/funzioni

Crea un gioco didattico coinvolgente in pochi minuti, partendo da zero o utilizzando un modello

Integra con Microsoft Teams per ospitare Kahoot dal vivo tramite videoconferenza

Riproduci Kahoot personalizzati durante la lezione dal vivo o assegnali agli studenti affinché li completino in un secondo momento

Personalizzale con diapositive, video YouTube incorporati, diversi formati di domande e altro ancora ?

Limiti di Kahoot!

Esiste un numero limitato di formati di gioco

Gli studenti possono cercare online le risposte alle domande già preparate

I piani sono complicati: ce ne sono almeno 15 disponibili per insegnanti, scuole, luoghi di lavoro, Home, studio e altro ancora

Prezzi di Kahoot!

I piani tariffari dipendono dal fatto che tu sia un insegnante, un professionista, uno studente o un gruppo di familiari/amici. Sono disponibili anche piani per i distretti scolastici. Ecco i costi di partenza per singoli insegnanti o studenti:

Kahoot !+ Premier: 7,99 $ al mese per utente

Kahoot!+ Max: 9,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kahoot!

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.700 recensioni)

G2: 4,6/5 (oltre 380 recensioni)

5. Google Classroom

tramite Google Classroom

Google Classroom è uno strumento di apprendimento online completo che fa parte di Google Workspace for Education. Grazie ad esso, studenti e insegnanti possono effettuare una connessione tramite videoconferenza per l'apprendimento a distanza, ma è utile anche per l'apprendimento in classe e la collaborazione tra studenti.

Che sia in presenza o a distanza, questa piattaforma ti consente di stimolare il coinvolgimento degli studenti attraverso un insegnamento personalizzato e differenziato, modelli di compiti intuitivi e integrazioni con altri popolari strumenti edtech. Sono disponibili analisi per aiutarti a misurare e effettuare il monitoraggio dell’esito positivo degli studenti, e la piattaforma offre anche una solida suite di strumenti per gli insegnanti, ad esempio registri dei voti, notifiche per compiti e scadenze, una banca di commenti personalizzabile e altro ancora.

Le migliori funzionalità di Google Classroom

Utilizza PDF e altri materiali per creare compiti interattivi coinvolgenti

Aiuta gli studenti a sviluppare autonomamente le competenze di lettura e scrittura con Read Along

Crea rapporti sull'originalità per identificare i casi di plagio e fornire supporto all'integrità accademica

Semplifica la valutazione, la pianificazione delle lezioni e le attività quotidiane grazie a funzionalità che ti fanno risparmiare tempo

Limiti di Google Classroom

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia risulta troppo essenziale o noiosa

Potrebbero essere utili strumenti di ricerca e una dashboard di pianificazione per aiutare gli studenti a gestire compiti e scadenze

Prezzi di Google Classroom

Education Fundamentals: versione gratis per gli istituti idonei

Tariffa per il settore dell'istruzione: 3 $ all'anno per studente

Teaching and Learning Upgrade: 4 $ al mese per licenza

Education Plus: 5 $ all'anno per studente

Valutazioni e recensioni di Google Classroom

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.300 recensioni)

G2: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

6. Classcraft

tramite Classcraft

Classcraft è una piattaforma innovativa che trasforma l'apprendimento in un'esperienza basata sul gioco. Gli studenti guadagnano punti completando compiti e attività, mentre gli insegnanti possono assegnare punti per il buon comportamento e fornire un rinforzo positivo in altri ambiti.

Classcraft incoraggia attivamente la collaborazione tra gli studenti e offre loro persino uno spazio creativo in cui possono progettare i propri profili e avatar, contribuendo così ad aumentare il coinvolgimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Classcraft

Utilizza un sistema di ricompense per incentivare l'apprendimento e i comportamenti positivi ✨

Create Quests, che trasformano i piani didattici in avventure di apprendimento coinvolgenti

Integrazione con altri popolari strumenti di tecnologia didattica come Google Classroom e Canva

Resta in contatto sia con gli studenti che con i genitori utilizzando gli strumenti di comunicazione della piattaforma

Utilizza modelli progettati per soddisfare gli standard CASEL, ISTE, PBIS e altri standard nel campo dell'istruzione

Limiti di Classcraft

La configurazione iniziale può richiedere molto tempo poiché non è possibile importare le domande

Alcuni insegnanti hanno segnalato che il costo delle versioni a pagamento è elevato

Prezzi di Classcraft

Basic per insegnanti: Gratis

Abbonamento Premium per insegnanti: 120 $ all'anno

Scuole e distretti scolastici: Contatta l'ufficio commerciale

Valutazioni e recensioni di Classcraft

Capterra: 4,2/5 (oltre 20 recensioni)

G2: 4,6/5 (oltre 15 recensioni)

7. Pear Deck

tramite Pear Deck

Con Pear Deck, puoi trasformare i tuoi piani didattici esistenti in esperienze di apprendimento multimediali pensate per coinvolgere gli studenti. Crea diapositive, presentazioni interattive, valutazioni, domande di verifica e molto altro.

Uno dei principali punti di forza di Pear Deck è che si tratta di un'app molto intuitiva, accessibile sia dall'app stessa, sia tramite un browser web, sia attraverso una delle numerose integrazioni disponibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pear Deck

Integrazione con Google Classroom e altre piattaforme didattiche popolari

Carica e effettua la condivisione delle lezioni esistenti senza problemi tramite Google Drive o Microsoft OneDrive

Coinvolgi gli studenti nei compiti di lettura con il lettore immersivo

Crea lezioni, sondaggi, quiz, valutazioni e altro ancora

Limiti di Pear Deck

I piani individuali per gli insegnanti sono costosi

Non è sempre facile apportare modifiche alle presentazioni e alle diapositive dopo averle caricate su Pear Deck

Prezzi di Pear Deck

Basic: Gratis

Premium individuale: 149,99 $/anno

Scuole e distretti scolastici: Contatta l'ufficio commerciale

Valutazioni e recensioni di Pear Deck

Capterra: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

G2: 4,4/5 (40 recensioni)

8. Seesaw

via Seesaw

Se stai cercando uno strumento di collaborazione per studenti progettato per insegnare le competenze del XXI secolo rafforzando al contempo l'apprendimento di base, Seesaw potrebbe essere ciò che fa per te. Questa piattaforma offre esperienze di apprendimento in linea con i programmi scolastici standard e mette a disposizione valutazioni integrate, correzione automatica e altri strumenti per aiutare gli insegnanti a semplificare le attività.

Con Seesaw è facile creare registrazioni audio, video e dello schermo per le lezioni, e gli studenti possono utilizzare immagini e caricare facilmente file per dimostrare l'apprendimento pratico e la padronanza delle competenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Seesaw

Crea portfolio guidati dagli studenti che creano una connessione di anno in anno

Metti in contatto tutti gli adulti coinvolti nel percorso individuale di ogni studente

Integrazione con Google Classroom, Canvas e altri strumenti popolari per gli studenti

Offri feedback in forma di testo e audio, oltre a colloqui individuali con gli studenti

Limiti di Seesaw

Ideale per gli studenti più piccoli; non adatto agli studenti delle scuole medie o superiori

Alcuni utenti segnalano che Seesaw può risultare confuso e poco intuitivo da navigare

Prezzi di Seesaw

Basic: Gratis forever

Sottoscrizioni per scuole e distretti scolastici: Contatta l'ufficio commerciale

Valutazioni e recensioni su Seesaw

Capterra: 4,7/5 (oltre 75 recensioni)

G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

9. Miro

via Miro

Sebbene Miro non sia uno strumento progettato specificamente per l'istruzione, gli educatori possono comunque sfruttarne le funzionalità innovative. Questo perché Miro è incentrato sulla visualizzazione. Studenti e insegnanti possono utilizzarlo per tecniche di brainstorming, mappe mentali, apprendimento basato su progetti, gestione delle attività, lavagne online, bacheche e molto altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Insegnate con una lavagna digitale semplice e potente

Incoraggia il lavoro di squadra con strumenti di mappe mentali e brainstorming

Offri agli studenti uno spazio visivo per effettuare il monitoraggio di attività, compiti, scadenze e altro ancora

Integrazione con Zoom, Teams, Google Workspace e altre principali piattaforme per riunioni a distanza

Limiti di Miro

La grande quantità di strumenti e funzionalità/funzioni comporta una curva di apprendimento iniziale piuttosto ripida

Le bacheche complesse a volte si caricano lentamente o presentano problemi di prestazioni

Prezzi di Miro

Gratis con funzionalità/funzioni limitate

Starter: 8 $ al mese per membro

Business: 16 $ al mese per membro

Aziende: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni su Miro

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.300 recensioni)

G2: 4,8/5 (oltre 5.100 recensioni)

10. Nearpod

tramite Nearpod

Nearpod è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco progettata per aiutare gli insegnanti a offrire esperienze di apprendimento coinvolgenti agli studenti in classi in presenza, a distanza e ibride. La gamification e le attività di gruppo favoriscono l'apprendimento collaborativo tra gli studenti, e gli insegnanti possono anche personalizzare le attività e le istruzioni per singoli studenti e piccoli gruppi.

Uno dei maggiori vantaggi offerti da Nearpod è una vasta libreria di lezioni già pronte e allineate agli standard su praticamente ogni materia immaginabile. ?

Le migliori funzionalità di Nearpod

Crea lezioni interattive con PowerPoint, Google Slides, PDF o altri file multimediali

Scegli tra oltre 22.000 lezioni personalizzabili e già pronte

Monitorate la comprensione e la crescita degli studenti tramite l'analisi dei dati

Integrazione con strumenti popolari come Teams, Canvas e Google Classroom

Limiti di Nearpod

I prezzi non sono trasparenti: per ottenere ulteriori informazioni dovrai registrarti e creare un account gratis

Sebbene Nearpod offra strumenti per la modifica delle diapositive, è più facile crearle o modificarle utilizzando un'app come PowerPoint o Google Slides

Prezzi di Nearpod

Licenza Silver: Gratis

Licenza Gold: Registrati per ulteriori dettagli

Licenza Platinum: Registrati per ulteriori dettagli

Licenza Premium Plus: Contatta l'ufficio commerciale

Valutazioni e recensioni di Nearpod

Capterra: 4,7/5 (oltre 160 recensioni)

G2: 4,6/5 (oltre 110 recensioni)

La collaborazione è fondamentale nelle aule di oggi, così come la connessione. Hai bisogno di strumenti che non solo aiutino gli studenti ad apprendere e crescere, ma che consentano loro anche di creare, connettersi e collaborare, sia che frequentino le lezioni in presenza sia da casa.

ClickUp, uno dei migliori strumenti di collaborazione per studenti oggi disponibili sul mercato, offre agli studenti un ottimo spazio per lavorare insieme, comunicare, condividere e archiviare i compiti, gestire le date di scadenza e molto altro ancora. Registrati gratis per provarlo in classe!