12 Manfaat Unik ClickUp AI Project Assistant untuk Agen

Pekerjaan agensi memang rumit secara alami—banyak klien, prioritas yang berubah-ubah, dan pembaruan yang terus-menerus. Ketika konteks tersebar, pekerjaan menjadi lambat. Anda mungkin mencoba menambahkan AI untuk membantu. Namun, jika AI tidak memiliki konteks, ia hanya akan menjadi chatbot biasa.

ClickUp AI Project Assistant untuk agensi mengubah cara kerja. Alih-alih harus mengelola berbagai aplikasi, obrolan, dan dokumen yang terpisah-pisah, Anda mendapatkan satu AI yang memahami seluruh ruang kerja Anda.

Artikel ini menguraikan 12 manfaat ClickUp AI Project Assistant bagi agensi. Anda akan melihat bagaimana fitur AI dan manajemen proyek ClickUp Brain bekerja sama dalam satu ruang kerja terintegrasi.

Kurangi beban administrasi, hilangkan penggunaan alat yang berlebihan, dan berikan tim Anda AI yang benar-benar memahami gambaran lengkap setiap kampanye klien. 👀

Apa Itu ClickUp AI Project Assistant?

ClickUp AI Project Assistant adalah lapisan AI bawaan di dalam ClickUp, bukan alat atau add-on terpisah. Ini adalah kumpulan fitur AI percakapan dan kontekstual yang tersedia di seluruh ClickUp dan menghubungkan orang, pekerjaan, serta pengetahuan di organisasi Anda. 👀

Bagi agensi, ini merupakan perubahan besar. Sebagian besar tim menumpuk berbagai alat—perangkat lunak manajemen proyek, dokumen, aplikasi obrolan, dan kini alat AI di atasnya. Hal ini menyebabkan penumpukan alat AI di atas penumpukan alat yang sudah ada, sehingga tidak ada yang memiliki gambaran menyeluruh.

👀 Tahukah Anda: Menurut survei Salesforce/YouGov, 76% pekerja mengatakan bahwa alat AI pilihan mereka tidak memiliki akses ke data perusahaan atau konteks kerja.

Ketika brief berada di satu alat, umpan balik di alat lain, dan informasi klien di platform terpisah, agensi menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengatasi kerumitan konteks.

ClickUp mengatasi hal ini dengan mengintegrasikan semuanya:

ClickUp Brain → Obrolan AI, manajemen pengetahuan, dan penulisan

Agen AI → Penanganan tugas secara mandiri dan otomatisasi

AI Notetaker → Ringkasan rapat dan daftar tindakan

Akses Multi-LLM → Fleksibilitas di berbagai model AI

Karena semua ini berada dalam ruang kerja yang sama, AI tidak menebak-nebak—melainkan bekerja dengan data nyata.

Manfaat 1: Manajemen Pengetahuan Berbasis AI dengan ClickUp Brain

Pengetahuan agensi tersebar di mana-mana—dan di mana-mana. Pengetahuan tersebut tersembunyi di dokumen lama, obrolan Slack, dan di kepala orang-orang. ClickUp Brain mengubah seluruh ruang kerja Anda menjadi basis pengetahuan AI yang benar-benar dapat Anda gunakan.

Inilah yang dapat Anda peroleh:

Jawaban instan → Ajukan pertanyaan dan dapatkan jawaban yang relevan

Pencarian universal → Temukan apa pun di seluruh alat dalam hitungan detik

Agen otonom → Menangani pekerjaan berulang secara otomatis

Jawaban ruang kerja kontekstual sesuai permintaan

Ajukan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari seperti:

“Bagaimana status kampanye kuartal ketiga untuk Klien X?”

“Apa tanggapan klien mengenai desain ulang halaman beranda?”

Dapatkan jawaban kontekstual secara instan dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain memberikan jawaban yang jelas dengan tautan sumber, yang diambil dari tugas, dokumen, komentar, dan obrolan. Tidak perlu lagi mencari-cari file atau mengejar orang.

Bagi manajer akun, hal ini berarti lebih sedikit gangguan dan respons yang lebih cepat terhadap klien.

Pencarian perusahaan di seluruh alat yang terhubung

Agensi menggunakan berbagai alat seperti Google Drive, Figma, HubSpot, dan Slack. Masalahnya adalah mengingat di mana sesuatu disimpan.

Fitur Connected Search dari ClickUp mengatasi hal tersebut dengan mengindeks file dari penyimpanan cloud, alat desain, dan CRM. Satu bilah pencarian menampilkan hasil dari seluruh sistem Anda—tanpa perlu menebak-nebak.

Temukan apa pun melalui bilah pencarian AI di ClickUp menggunakan Connected Search

📮Wawasan ClickUp: Rata-rata profesional menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan. Itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang percuma untuk menelusuri email, obrolan Slack, dan berkas yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Fitur ini memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda tidak perlu lagi mencari-cari dan bisa langsung mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang sudah ketinggalan zaman. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Agen AI otonom untuk tugas-tugas berulang

Hemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk pekerjaan administratif dengan ClickUp AI Agents. Ini adalah agen AI untuk manajemen agensi yang dapat Anda atur di Saluran Obrolan atau Daftar.

Mereka bertindak seperti anggota tim tambahan untuk pekerjaan administratif, seperti:

Mengubah formulir pendaftaran klien menjadi proyek yang terstruktur sepenuhnya

Menjawab pertanyaan tim di Channel atau Daftar

Penugasan tugas secara otomatis berdasarkan aturan alur kerja

Membuat laporan mingguan untuk klien

Karena beroperasi di dalam ruang kerja Anda, mereka mengambil keputusan berdasarkan data proyek yang sebenarnya—bukan aturan umum.

Tingkatkan kinerja Anda dengan Super Agents dari ClickUp. Mereka adalah rekan tim AI yang cerdas, kontekstual, dan otonom yang menangani alur kerja agensi bertahap dari awal hingga akhir.

Misalnya, seorang Super Agent dapat memantau formulir pendaftaran klien, membuat proyek menggunakan templat yang tepat, menugaskan tugas kepada setiap tim, menetapkan tenggat waktu, dan menghasilkan ringkasan awal proyek—semuanya tanpa input manual. Hal ini mengubah proses yang dapat diulang menjadi sistem yang dapat diskalakan, sehingga tim Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyiapkan pekerjaan dan lebih banyak waktu untuk melaksanakannya.

🎥 Lihat bagaimana Super Agents ClickUp dapat meningkatkan produktivitas agensi Anda dengan mengotomatiskan alur kerja rutin.

Manfaat 2: Satu Platform Terpadu yang Menghilangkan Penggunaan Berbagai Alat

👀 Tahukah Anda: Indeks Tren Kerja Microsoft menemukan bahwa 48% karyawan mengatakan pekerjaan mereka terasa kacau dan terfragmentasi.

Rata-rata agensi harus mengelola berbagai aplikasi terpisah untuk manajemen proyek, berkas kerja, pelacakan waktu, komunikasi klien, dan pelaporan. Setiap kali beralih antar alat, konteks kerja terputus. Setiap data yang terpisah-pisah membuat AI Anda menjadi kurang efektif.

Dengan ClickUp, tugas, dokumen, obrolan, dasbor, papan tulis, pelacakan waktu, dan AI semuanya terintegrasi dalam satu platform. Tidak perlu berpindah-pindah alat atau kehilangan konteks.

Ketika semuanya terpusat di satu tempat, ClickUp Brain dapat menganalisis seluruh data tersebut.

ClickUp menyatukan semua pekerjaan Anda di satu tempat; tidak ada lagi penggunaan alat yang berlebihan

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain MAX sebagai pusat kendali lintas ruang kerja Anda 🧠 Daripada berpindah-pindah antar alat untuk memeriksa pembaruan, gunakan Brain MAX sebagai antarmuka tunggal untuk mengajukan pertanyaan, memicu tindakan, dan menghasilkan pekerjaan di seluruh ruang kerja Anda. Misalnya, Anda dapat meminta asisten ini untuk: Rangkum semua pembaruan klien dari minggu lalu

Identifikasi proyek yang berisiko

Buat laporan status Semua ini dapat dilakukan tanpa perlu membuka tugas atau dasbor individu. Fitur ini sangat berguna bagi pemimpin agensi dan manajer akun yang membutuhkan gambaran umum tanpa harus terjebak dalam detail pelaksanaan.

Manfaat 3: Otomatisasi Alur Kerja Cerdas untuk Kampanye Klien

Agensi menjalankan proses yang berulang—peluncuran kampanye, kalender konten, alur kerja persetujuan, dan sebagainya. Tanpa otomatisasi alur kerja, tim Anda akan menghabiskan berjam-jam untuk proses serah terima manual.

Otomatisasi ClickUp menangani hal ini tanpa kode, menggunakan alur kerja berbasis pemicu. Setiap Otomatisasi terdiri dari tiga bagian:

Pemicu (apa yang memicunya)

Kondisi (filter opsional)

Tindakan (langkah selanjutnya)

ClickUp Brain juga menyarankan otomatisasi berdasarkan pola kerja Anda, membantu Anda mengidentifikasi inefisiensi yang tersembunyi.

Lakukan tindakan yang tepat secara otomatis dan jalankan operasional dengan lancar menggunakan ClickUp Automations

Berikut adalah beberapa contoh pekerjaan sehari-hari yang dapat Anda otomatisasi:

Persetujuan singkat: Berikan pemberitahuan otomatis kepada pemangku kepentingan saat tugas dipindahkan ke tahap Tinjauan Klien

Penerbitan konten: Pindahkan aset yang sudah selesai ke daftar Siap Dipublikasikan dan beri label kepada manajer media sosial

Siklus umpan balik: Saat klien meninggalkan komentar, tugas tindak lanjut akan secara otomatis ditugaskan kepada pemimpin akun

Peluncuran sprint: Gunakan templat dan tetapkan tugas saat sprint baru dimulai

Manfaat 4: Tampilan Fleksibel untuk Setiap Peran dan Klien

Desainer, manajer proyek, penulis naskah, dan klien semua perlu melihat pekerjaan yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Memelihara spreadsheet terpisah atau papan kerja ganda untuk setiap pemangku kepentingan hanya membuang-buang waktu dan menimbulkan kebingungan.

ClickUp Views memungkinkan semua orang bekerja berdasarkan data yang sama, hanya saja ditampilkan dengan cara yang berbeda.

Kelola kebutuhan pemangku kepentingan yang kompleks dengan mudah menggunakan tampilan ClickUp yang dapat disesuaikan

Berikut beberapa contohnya:

💡 Tips Pro: Jangan pernah lagi membuat laporan status secara manual. Buat dasbor yang ditujukan untuk klien yang diperbarui secara otomatis melalui ClickUp Dashboards. Bagi agensi Anda, ini berarti lebih sedikit laporan dan lebih banyak transparansi. Tambahkan AI Cards untuk menganalisis data secara otomatis. Alih-alih menganalisis kinerja kampanye atau status proyek secara manual, AI Cards dapat menyoroti tren, merangkum kemajuan, dan mengidentifikasi risiko (seperti keterlambatan atau pembengkakan anggaran) dalam bahasa yang mudah dipahami. Hal ini sangat berguna untuk pelaporan klien, di mana Anda dapat beralih dari “ini datanya” menjadi “ini artinya dan langkah selanjutnya”—tanpa perlu melakukan analisis tambahan. Dashboard ClickUp yang diperbarui otomatis dengan Kartu AI memudahkan komunikasi dengan klien dan membangun kepercayaan

Manfaat 5: Kolaborasi Terintegrasi Tanpa Perlu Beralih Aplikasi

Kolaborasi di agensi biasanya tersebar di berbagai alat. Umpan balik melalui email, keputusan di Slack, file di Drive, dan tugas di alat manajemen proyek. Untuk mengetahui alasan di balik suatu keputusan, diperlukan pengecekan di empat aplikasi.

Kolaborasi proyek yang terfragmentasi ini menghabiskan waktu berjam-jam setiap minggu bagi agensi.

ClickUp mengatasi hal ini dengan alat kolaborasi yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja:

Obrolan yang terhubung dengan tugas yang menjaga konteks tetap utuh

Jaga agar percakapan tetap relevan dengan ClickUp Chat

ClickUp Chat menghubungkan pesan secara langsung ke tugas, dokumen, atau proyek. Hal ini memastikan setiap percakapan terhubung dengan pekerjaan yang dibahas, sehingga semua orang melihat pembaruan yang sama. Misalnya, ketika seorang copywriter dan manajer akun mendiskusikan revisi, percakapan tersebut tercatat langsung di tugas tersebut.

Anda juga dapat mengubah pesan obrolan menjadi tugas yang dilacak secara instan—tanpa perlu menyalin dan menempel.

Catatan rapat AI dan daftar tindakan otomatis

Jangan lagi kehilangan jejak siapa yang harus melakukan apa setelah panggilan dengan klien. Catat setiap keputusan rapat secara otomatis dengan ClickUp AI Notetaker. Alat ini bergabung dalam panggilan, menghasilkan transkrip, merangkum poin-poin penting, dan secara otomatis membuat tugas dari poin-poin tindakan.

Catatan dan tugas tetap terhubung, menciptakan jejak audit yang jelas dari rapat hingga pekerjaan yang diselesaikan. Bagi agensi yang menangani banyak panggilan klien setiap hari, hal ini menghilangkan kebingungan dan menjaga akuntabilitas tetap jelas.

Jadikan rapat lebih produktif dengan ClickUp AI Notetaker

📮Wawasan ClickUp: ClickUp menemukan bahwa 27% responden kesulitan dengan rapat yang tidak ditindaklanjuti, yang mengakibatkan hilangnya poin tindakan, tugas yang tidak terselesaikan, dan pada akhirnya, produktivitas yang di bawah standar. Masalah ini diperparah oleh cara tim melacak pekerjaan mereka. Survei komunikasi tim kami mengungkapkan bahwa hampir 40% profesional melacak item tindakan secara manual, sebuah proses yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. 38% mengandalkan metode yang tidak konsisten, sehingga meningkatkan risiko miskomunikasi dan tenggat waktu yang terlewat. ClickUp menghilangkan kekacauan daftar tugas ini! Ubah keputusan rapat menjadi tugas yang telah ditugaskan secara instan—semuanya dalam platform yang sama tempat pekerjaan dilakukan.

Manfaat 6: Perencanaan Waktu dan Manajemen Sumber Daya Berbasis AI

Agensi biasanya membebankan biaya per jam atau menentukan cakupan proyek berdasarkan perkiraan upaya yang diperlukan. Tanpa manajemen sumber daya yang tepat dan visibilitas mengenai siapa yang kelebihan beban kerja, Anda tetap rentan terhadap kejutan di menit-menit terakhir.

ClickUp memberikan visibilitas yang Anda butuhkan untuk perencanaan kapasitas yang akurat. Lacak waktu secara langsung pada tugas dengan fitur Pelacakan Waktu bawaan ClickUp, lalu lihat kapasitas di seluruh proyek klien dengan Tampilan Beban Kerja.

Lacak waktu dengan mudah menggunakan Fitur Pelacakan Waktu Bawaan ClickUp untuk pengelolaan tugas yang lancar

Hal ini dapat membantu Anda, misalnya:

Deteksi ketika seorang desainer terlalu sibuk sebelum peluncuran

Identifikasi perluasan ruang lingkup sebelum memengaruhi jadwal

Perkirakan pekerjaan di masa depan berdasarkan data masa lalu

Pantau tren jam kerja retainer yang melebihi alokasi di pertengahan bulan

Menyeimbangkan beban kerja di seluruh tim

💡 Tips Pro: Rencanakan dengan lebih efektif menggunakan AI! ClickUp Brain dapat menganalisis data waktu historis dan membantu Anda menetapkan jadwal yang lebih realistis untuk proposal baru.

Manfaat 7: Template Siap Pakai untuk Alur Kerja Agen

Membangun struktur proyek dari awal menghabiskan waktu yang seharusnya dapat Anda gunakan untuk pekerjaan yang dapat ditagih. Jangan mengulang hal yang sama setiap kali. Perpustakaan Template ClickUp mencakup template khusus agensi yang dilengkapi dengan struktur tugas siap pakai, Bidang Kustom ClickUp, dan otomatisasi.

Fitur-fitur ini membantu Anda menghemat waktu dalam hal-hal seperti onboarding klien, pengelolaan kampanye, kalender konten, dan brief kreatif. Pekerjaan tetap konsisten, tanpa memperlambat tim.

🚀 Coba templat ini sekarang juga Template Bisnis Agen Pemasaran ClickUp membantu Anda dengan mudah memantau proyek-proyek Anda. Buat rencana proyek yang komprehensif yang memprioritaskan tugas-tugas

Atur, simpan, dan bagikan semua pekerjaan Anda di satu tempat

Visualisasikan garis waktu dan tenggat waktu hanya dengan satu klik Dapatkan templat gratis Baik Anda sedang meluncurkan produk baru atau memperluas daftar klien, Template Bisnis Agen Pemasaran ClickUp siap membantu Anda!

💡 Tips Pro: Sesuaikan templat secara instan dengan meminta bantuan ClickUp Brain. Mendapatkan klien e-commerce baru? Gunakan templat manajemen kampanye dan minta Brain menyesuaikannya untuk hasil kerja e-commerce. Anda bahkan dapat meminta Brain untuk menyimpan alur kerja favorit Anda sebagai templat kustom. 🤩

Manfaat ke-8: Bantuan Penulisan Berbasis AI untuk Hasil Kerja Klien

Tim agensi menghasilkan volume konten tertulis yang sangat besar—brief klien, proposal, konten media sosial, dan laporan. Penulis AI generik seperti Jasper dan Copy AI kurang memahami konteks dan mengharuskan Anda menjelaskan kembali konteks proyek setiap kali.

Dengan ClickUp, Anda tidak perlu lagi menjelaskan ulang konteks proyek kepada AI Anda.

Buat draf, edit, ringkas, dan manfaatkan kembali konten dengan konteks proyek yang lengkap menggunakan AI Writer dari ClickUp Brain, langsung di dalam ClickUp Docs dan tugas. AI kontekstual ini sudah memahami klien, brief, dan tujuan kampanye karena semuanya berada di ruang kerja yang sama.

ClickUp Docs menggunakan AI Writer dari ClickUp Brain

Proposal klien: Brain mengambil informasi dari ruang lingkup proyek dan jadwal yang telah ditentukan dalam tugas-tugas

Ringkasan kampanye: Buat ringkasan eksekutif dari data Dashboard

Penggunaan ulang konten: Ubah postingan blog panjang menjadi cuplikan untuk media sosial tanpa harus meninggalkan ruang kerja

Manfaat ke-9: Keamanan Perusahaan dengan Izin yang Terperinci

Agensi Anda menangani data klien yang sensitif—strategi merek, aset kreatif yang belum dirilis, dan informasi keuangan. Satu kebocoran data yang tidak disengaja antara akun klien dapat menghancurkan kepercayaan dalam semalam.

ClickUp menyediakan keamanan dan privasi data tingkat perusahaan dengan:

Sertifikasi SOC 2 Tipe II

Kepatuhan terhadap GDPR

Enkripsi saat disimpan dan saat dikirim

Anda juga dapat mengatur izin yang lebih terperinci di tingkat Workspace, Space, Folder, Daftar, atau tugas. Hal ini memastikan klien dan pekerja lepas hanya melihat pekerjaan mereka masing-masing. Itulah yang dilakukan oleh tim PharmacyMentor.

Kami berkomunikasi di dalam ClickUp, dan setiap orang yang menjadi bagian dari proyek ditambahkan sebagai Pengamat sejak hari pertama. Kami juga memiliki Kartu Klien Utama, dan jika seseorang mengerjakan sesuatu untuk klien di luar kartu ini, mereka kemudian membuat catatan dan menautkan kembali aktivitas tersebut sehingga eksekutif akun dapat melihat semua yang terjadi. ”

Tenang saja, AI tidak akan membocorkan data sensitif—ClickUp Brain menghormati izin yang Anda tetapkan dan tidak akan menampilkan informasi dari ruang yang tidak dapat diakses oleh pengguna.

Aktifkan kontrol akses terperinci dan peran tamu yang disesuaikan di ClickUp

Manfaat 10: Integrasi yang Lancar dengan Rangkaian Alat Agen

Meskipun memiliki ruang kerja terpadu, tim Anda tetap akan memiliki alat-alat yang tidak ingin mereka tinggalkan. Kuncinya bukan hanya menghubungkannya—tetapi membuat data mereka dapat dicari dan ditindaklanjuti di dalam ClickUp.

Hubungkan alat-alat lain Anda ke ClickUp dengan Integrasi

Jadikan data dari alat eksternal dapat dicari dan ditindaklanjuti di dalam ClickUp melalui Integrasi Asli ClickUp dan API terbuka.

Temukan berkas desain tanpa perlu keluar dari ClickUp—berkas Figma yang terhubung ke tugas dapat dicari melalui Connected Search

Otomatiskan alur kerja di seluruh tumpukan alat Anda—pembaruan kesepakatan di HubSpot dapat memicu otomatisasi ClickUp

Akses file yang disimpan di Google Drive langsung dari tugas Anda di ClickUp

Perbedaan utamanya: integrasi mengembalikan data ke ClickUp, menjadikannya bagian dari basis pengetahuan Anda sehingga AI dapat menggunakannya.

🎥 Video ini memaparkan perangkat lunak manajemen agensi terbaik untuk agensi kreatif, pemasaran, dan konsultasi yang ingin meningkatkan transparansi dan mengurangi kekacauan.

Manfaat ke-11: Struktur yang Dapat Disesuaikan untuk Agen dari Segala Ukuran

Agensi berkembang pesat, dan kebanyakan alat tidak mampu mengikuti. Apa yang efektif untuk tim beranggotakan lima orang mulai bermasalah saat mencapai 20 orang, dan benar-benar runtuh saat mencapai 50 orang.

Hasil yang biasa terjadi? Siklus yang melelahkan dalam migrasi alat setiap beberapa tahun—membangun ulang alur kerja, melatih ulang tim, dan berisiko mengganggu klien dalam prosesnya.

ClickUp menghindari hal tersebut dengan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan agensi Anda di setiap tahap:

Mulailah dengan sederhana menggunakan fitur inti manajemen tugas dan kolaborasi

Tambahkan struktur dengan Bidang Kustom, otomatisasi, dan templat seiring dengan pertumbuhan basis klien Anda

Tambahkan fitur-fitur canggih seperti AI Agents, Dashboard, dan manajemen sumber daya seiring dengan meningkatnya kompleksitas operasional

Ini berarti Anda tidak perlu beralih sistem—Anda mengembangkan ruang kerja yang sama seiring dengan pertumbuhan agensi Anda.

Graphite, sebuah agensi pertumbuhan yang mengutamakan teknologi, menghadapi tantangan ini karena alat-alat yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan tim. Karena kolaborasi dan produktivitas terganggu, mereka memutuskan untuk menghilangkan fragmentasi alat dan beralih ke ClickUp. ✨ Hasilnya adalah: Peningkatan 12 kali lipat dalam produksi konten

20 kali lebih sedikit pesan yang dikirim antar tim yang membutuhkan konteks

Menghemat 3 jam setiap minggu dengan menghilangkan kebutuhan akan rapat Menurut Ethan Smith, CEO: ClickUp memungkinkan tim kami untuk bekerja secara optimal dengan mengoptimalkan proses guna memastikan pengiriman tepat waktu dan meningkatkan dampak.

Tetap unggul dengan AI yang terus berkembang, bersama ClickUp.

Di ClickUp, AI bukanlah fitur yang hanya diluncurkan sekali; AI terintegrasi ke dalam inti produk. Artinya, apa yang Anda gunakan saat ini akan terus menjadi lebih cerdas tanpa Anda perlu mengganti alat atau membangun ulang alur kerja.

Penambahan terbaru sudah menunjukkan arah dan laju inovasi:

AI Super Agents yang secara otomatis menangani pekerjaan berulang seperti pengalokasian tugas dan pelaporan yang secara otomatis menangani pekerjaan berulang seperti pengalokasian tugas dan pelaporan

AI Notetaker yang mengubah rapat menjadi ringkasan dan daftar tindakan

Ubah Suara Menjadi Teks untuk input dan pembaruan yang lebih cepat untuk input dan pembaruan yang lebih cepat

ClickUp Brain MAX , asisten AI desktop yang memungkinkan Anda mencari informasi di berbagai aplikasi kerja dan di web

Dengan akses multi-LLM, ClickUp Brain tidak terikat pada satu penyedia AI saja. Ia memilih model terbaik untuk setiap jenis tugas, mulai dari penulisan, analisis data, hingga pembuatan kode.

Sebagian besar alat hanya menambahkan chatbot AI dasar dan berhenti di situ. Tim masih harus menyalin-tempel konteks, berpindah antar alat, dan menghubungkan informasi secara manual.

ClickUp mengambil pendekatan yang berbeda. Karena AI terintegrasi dalam ruang kerja terpadu, setiap fitur baru meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan.

Fitur ClickUp Asana Monday.com Notion Wrike AI bawaan yang terintegrasi ke dalam ruang kerja ✅ Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Pengelolaan pengetahuan berbasis AI di seluruh proses kerja ✅ ❌ ❌ Sebagian ❌ Dokumen bawaan, obrolan, dan pelacakan waktu ✅ Sebagian Sebagian Sebagian Sebagian Akses ke AI Multi-LLM ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Agen AI untuk tugas-tugas otonom ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Izin tamu klien ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Sebagian besar alat menawarkan fitur yang kuat secara terpisah. Notion sangat bagus untuk dokumen. Asana unggul dalam pelacakan tugas. Monday.com fleksibel untuk alur kerja.

Namun, agensi Anda tidak membutuhkan keunggulan yang terpisah-pisah; yang dibutuhkan adalah semua elemen bekerja secara terintegrasi. Inilah yang mengubah AI di ClickUp dari sekadar alat bantu menjadi operator yang sesungguhnya. Ketika AI Anda dapat melihat setiap tugas, dokumen, pesan obrolan, dan entri waktu di satu tempat, hal itu tidak lagi sekadar fitur baru, melainkan menjadi keunggulan kompetitif.

Satu Platform. Konteks Lengkap. Agen yang Efisien & Produktif

Agensi yang sukses bukanlah yang menggunakan paling banyak alat—melainkan yang menggunakan sistem yang tepat. Ruang kerja AI terintegrasi menghilangkan kerumitan konteks, mengurangi pekerjaan rutin, dan memberikan gambaran lengkap yang dibutuhkan AI agar dapat berfungsi dengan optimal.

Alternatifnya adalah menggabungkan alat-alat yang terpisah dan AI yang tidak pernah benar-benar memahami pekerjaan Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang ClickUp AI untuk Agen

Alat PM AI mandiri menambahkan kecerdasan di atas manajer tugas dasar, tetapi tidak memiliki konteks ruang kerja yang lengkap. ClickUp menggabungkan manajemen proyek, dokumen, obrolan, dan integrasi dalam satu platform. Ini berarti AI-nya menganalisis seluruh pekerjaan agensi Anda, bukan hanya daftar tugas.

Apakah agensi kecil atau pekerja lepas dapat memanfaatkan fitur-fitur ClickUp AI?

Ya—fitur ClickUp AI cocok untuk tim dari berbagai ukuran. Agensi kecil sering kali merasakan dampak yang sangat besar karena AI menangani beban administratif yang biasanya memerlukan perekrutan staf tambahan.

Model AI apa saja yang didukung oleh ClickUp Brain?

ClickUp Brain menggunakan Multi-LLM Access, yang berarti platform ini memanfaatkan berbagai model AI (Gemini, Claude, ChatGPT, dll.) alih-alih terikat pada satu penyedia saja. Hal ini memungkinkannya memilih model terbaik untuk setiap jenis tugas, mulai dari penulisan hingga analisis data dan pembuatan kode.