Cara Membangun Agen AI untuk Manajemen Agen

Pekerjaan agensi didasarkan pada sistem yang dapat diulang.

Peluncuran kampanye, pelaporan klien, umpan balik, pengalihan tugas, dan pemantauan kinerja semuanya mengikuti pola tertentu. Namun, sebagian besar pekerjaan ini masih dikelola secara manual melalui alat-alat yang tersebar, obrolan, dan dasbor.

Seiring dengan meningkatnya ekspektasi klien dan margin yang semakin ketat, koordinasi manual tidak lagi efektif.

Dalam panduan ini, kami membahas cara membangun agen AI untuk manajemen agensi guna mengoptimalkan pelaksanaan proyek, pelaporan, dan komunikasi dengan klien.

Anda akan belajar cara merancang, menerapkan, dan menskalakan agen AI di seluruh alur kerja Anda, serta bagaimana alat seperti ClickUp AI agents dapat membantu Anda mengubah operasi harian agensi menjadi sistem yang otonom dan terkoordinasi dengan baik.

Apa Itu Agen AI untuk Manajemen Agen?

Agen AI untuk manajemen agensi adalah rekan kerja digital otonom yang memantau alur kerja, menginterpretasikan konteks, dan mengambil tindakan di seluruh proyek, pelaporan, dan operasi klien agensi Anda.

Agen AI ini memanfaatkan pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin untuk memahami instruksi dan belajar dari perilaku pengguna. Artinya, mereka tidak hanya menunggu perintah. Mereka mengamati pekerjaan saat berlangsung dan bertindak saat diperlukan tanpa intervensi manusia.

Di dalam agensi modern, Anda dapat menggunakan agen AI untuk melakukan hal-hal berikut:

Pantau kemajuan proyek dan identifikasi risiko pengiriman.

Ubah umpan balik klien menjadi tugas-tugas terstruktur.

Generate laporan kampanye atau kinerja secara otomatis

Rute permintaan ke tim yang tepat

Identifikasi keterlambatan, hambatan, atau perluasan ruang lingkup secara dini.

Panduan ini menjelaskan kemampuan luar biasa agen AI untuk agensi pemasaran dan tim 👈

Mengapa Agen Harus Menggunakan Agen AI

Inilah manfaat yang dapat diperoleh agensi Anda dari agen AI:

Waktu respons yang lebih cepat : Agen AI otonom dapat menjawab pertanyaan rutin klien, memberikan pembaruan status dengan merujuk pada data proyek real-time, mengikuti persetujuan yang tertunda, dan menanggapi revisi klien—semua jenis komunikasi transaksional yang tidak selalu memerlukan kontribusi manusia.

Alokasi sumber daya yang lebih cerdas : Agen AI secara cerdas mendistribusikan beban kerja di antara anggota tim dan proyek berdasarkan kapasitas individu, keahlian, dan pentingnya proyek—menjamin pengiriman tepat waktu kepada klien dan alokasi sumber daya yang optimal.

Pengurangan kesalahan: Keterlambatan tenggat waktu, pelanggaran serah terima, dan persetujuan yang terlewat menjadi sangat umum ketika anggota tim menangani beberapa klien secara bersamaan — agen Keterlambatan tenggat waktu, pelanggaran serah terima, dan persetujuan yang terlewat menjadi sangat umum ketika anggota tim menangani beberapa klien secara bersamaan — agen mengotomatisasi proses alur kerja seperti pengalihan, persetujuan, dan pembaruan status, sehingga tidak ada ruang untuk ketidakefisienan manual.

Onboarding yang lebih cepat: Agen membantu tim Anda beradaptasi lebih cepat dengan mengotomatisasi tugas onboarding yang berulang, seperti membuat struktur proyek, mengisi templat tugas, memberikan briefing kepada klien baru, dan mengirim dokumen pendaftaran.

Menghemat waktu karyawan : Ketika karyawan tidak terikat dengan tugas koordinasi dan administrasi, mereka dapat fokus pada hasil kerja dan tugas yang sebenarnya membutuhkan keahlian strategis mereka.

Pengambilan keputusan yang terinformasi : Agen dapat menganalisis data proyek real-time, spreadsheet besar, dan basis pengetahuan perusahaan Anda untuk mengidentifikasi wawasan yang membantu Anda mengambil keputusan lebih cepat dan lebih terinformasi.

Pengalaman klien yang ditingkatkan: Ketika klien menerima pembaruan tepat waktu dan tidak perlu mengejar status sendiri, mereka lebih puas dan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mencari alternatif lain.

📮 ClickUp Insight: 45% pekerja pernah mempertimbangkan penggunaan otomatisasi, tetapi belum mengambil langkah pertama. Faktor-faktor seperti waktu yang terbatas, ketidakpastian tentang alat terbaik, dan pilihan yang membingungkan dapat menghambat orang untuk mengambil langkah pertama menuju otomatisasi. ⚒️ Dengan agen AI yang mudah dibangun dan perintah berbasis bahasa alami, ClickUp memudahkan Anda untuk memulai otomatisasi. Mulai dari penugasan tugas otomatis hingga ringkasan proyek yang dihasilkan AI, Anda dapat mengakses otomatisasi yang kuat dan bahkan membangun agen AI kustom dalam hitungan menit—tanpa kurva pembelajaran. 💫 Hasil Nyata: QubicaAMF mengurangi waktu pelaporan sebesar 40% dengan menggunakan dashboard dinamis dan grafik otomatis ClickUp, mengubah jam kerja manual menjadi wawasan real-time.

Panduan Langkah demi Langkah: Cara Membangun Agen AI untuk Manajemen Agen

Mari kita pahami cara membangun dan menerapkan agen AI Anda sendiri di sebuah agensi:

Langkah 1: Identifikasi alur kerja agen yang berulang

Apa yang ingin Anda capai dengan agen AI?

Apakah Anda ingin mengurangi waktu respons klien atau meminimalkan beban administratif? Atau apakah Anda ingin tim Anda lebih fokus pada pekerjaan strategis?

Perhatikan alur kerja harian agensi Anda yang terkait dengan tujuan tersebut. Alur kerja ini adalah:

Menghabiskan sebagian besar waktu tim Anda, misalnya, pelaporan status, tindak lanjut persetujuan, dan komunikasi dengan klien.

Sering tertunda karena ketergantungan pada manusia, misalnya, persetujuan yang tertunda, atau serah terima.

Ikuti pola yang sama dan dapat diulang di setiap proyek, misalnya daftar periksa onboarding, laporan mingguan, dan tindak lanjut faktur.

Tidak memerlukan penilaian strategis untuk dieksekusi, misalnya, entri data, penugasan tugas, dan pengingat tenggat waktu.

Ini adalah kandidat otomatisasi terbaik Anda. Prioritaskan alur kerja yang dapat memberikan hasil segera dengan pengaturan minimal.

🚀 Keunggulan ClickUp: Gunakan ClickUp Brain untuk mengidentifikasi alur kerja yang paling dapat diotomatisasi dengan agen AI. Karena ClickUp Brain beroperasi dalam ruang kerja AI terintegrasi, ia memiliki pemahaman kontekstual tentang alur kerja, proses, tugas, tenggat waktu, dan aktivitas tim Anda. BrainGPT akan mencantumkan alur kerja agensi yang dapat diotomatisasi secara mulus dalam ruang kerja ClickUp. ClickUp Brain memahami dan mengingat data ruang kerja untuk memberikan wawasan kontekstual.

Langkah 2: Peta alur kerja Anda saat ini

Dokumentasikan alur kerja yang akan diotomatisasi oleh agen AI dari awal hingga akhir. Libatkan pemangku kepentingan dan anggota tim yang sebenarnya menjalankan proses-proses ini sehari-hari. Hal ini akan membuat pemetaan proses lebih akurat dan membantu Anda merinci:

Tugas-tugas berurutan yang membentuk proses

Bagaimana proyek dimulai, ruang lingkup pekerjaan, dan kriteria untuk menandai tugas sebagai selesai.

Bagaimana data mengalir antara langkah-langkah dan alat-alat yang berbeda

Peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim yang terlibat

Ketidakefisienan dalam proses yang ada, misalnya, keterlambatan dalam serah terima, dan gangguan komunikasi.

Ketika klien memiliki keluhan serius atau eskalasi

Tugas-tugas berulang yang tidak memerlukan pemikiran mendalam namun masih dilakukan secara manual dan memakan waktu.

Ingat, agen hanya sebaik proses di baliknya. Tanpa kejelasan tersebut, Anda menambahkan lapisan kompleksitas yang mungkin menyebabkan lebih banyak ketidak efisienan dan gangguan daripada yang Anda mulai.

🚀 Keunggulan ClickUp: Gunakan ClickUp Whiteboards untuk membuat peta visual alur kerja agensi Anda. Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain di dalam Whiteboards dan menyematkan Dokumen, tugas, tautan, referensi, dan catatan, menciptakan ruang terhubung tunggal untuk semua pemikiran proses Anda. Dengan Whiteboards, Anda dapat: Tag anggota tim untuk mendapatkan klarifikasi atau masukan pada langkah-langkah tertentu.

Gunakan gambar bebas tangan untuk menandai titik-titik masalah atau menandai jalur alternatif yang diusulkan oleh tim Anda.

Ubah ide-ide kasar menjadi proyek yang dapat dilaksanakan menggunakan AI bawaan yang mengubah ide langsung menjadi tugas.

Simpan semua umpan balik pemangku kepentingan, diagram alur kerja, dan catatan proses di satu tempat. Gunakan salah satu templat bawaan untuk merancang peta jalan yang rapi dan terorganisir untuk proses Anda. Mapping proses otomatisasi Anda di ClickUp Whiteboards

Langkah 3: Tentukan peran dan tujuan agen.

Tentukan tanggung jawab spesifik dari setiap agen yang ingin Anda integrasikan ke dalam proses Anda. Peran yang jelas memungkinkan agen AI untuk mengambil keputusan dalam batas-batas yang diizinkan, menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan memastikan kepatuhan terhadap pedoman operasional agensi Anda.

Untuk setiap agen, tentukan:

Tentukan Apa yang harus dilakukan Contoh Peran dan persona agen Buat persona yang mendefinisikan cara agen berkomunikasi, berperilaku, dan peran apa yang dimainkannya. Agen onboarding klien, agen pelaporan, agen pelacak persetujuan Tanggung jawab utama Tentukan tanggung jawab spesifik masing-masing agen. Agen onboarding klien akan menghasilkan struktur proyek, menugaskan tugas, dan mengirimkan dokumen onboarding kepada klien baru. Parameter memori Tentukan cara agen menggunakan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek untuk interaksi klien saat ini Memori jangka panjang untuk data proyek historis, pola komunikasi sebelumnya, dan masalah klien yang telah diselesaikan sebelumnya Tingkat otonomi Tentukan apakah agen beroperasi secara sepenuhnya mandiri atau memerlukan persetujuan manusia dalam proses (human-in-the-loop) untuk tindakan tertentu. Mengalihkan permintaan klien yang tidak biasa ke pemimpin akun. Batasan Tentukan batasan untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan batas etika dan organisasi. Tidak pernah membagikan data klien antar akun atau mengirim komunikasi eksternal tanpa persetujuan. Metrik keberhasilan Tentukan definisi kesuksesan Proses onboarding selesai dalam 24 jam, tanpa memerlukan tindak lanjut manual.

🔔 Ingat: Anda memerlukan beberapa agen khusus untuk benar-benar mengotomatisasi alur kerja agen AI. Mengharapkan satu agen otonom untuk menangani semuanya akan menghasilkan hasil yang kacau.

Fokus pada pengembangan agen yang spesifik untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dengan sangat baik. Agen-agen ini bekerja secara berurutan satu sama lain untuk menjalankan seluruh alur kerja secara mulus dari awal hingga akhir.

📌 Contoh: Bayangkan Anda mengelola agensi pemasaran digital yang sedang berkembang dan menangani beberapa kampanye klien secara bersamaan. Alih-alih mengandalkan manajer proyek untuk mengoordinasikan semuanya secara manual, Anda mengimplementasikan tiga agen AI khusus. Setiap agen berfokus pada tujuan operasional yang jelas dan beroperasi dalam lingkupnya masing-masing:

Agen onboarding klien: Saat klien baru mendaftar, agen ini menghasilkan struktur proyek, membuat daftar tugas berdasarkan paket layanan, menugaskan pemilik, dan mengirim formulir pendaftaran dan dokumen kickoff secara otomatis.

Agen pelaporan: Agen ini memantau dasbor kampanye, mengumpulkan data kinerja di berbagai platform, dan menyiapkan ringkasan mingguan atau bulanan yang siap disajikan kepada klien, lengkap dengan sorotan kemajuan, risiko, dan langkah selanjutnya.

Agen umpan balik dan persetujuan: Setiap kali klien meninggalkan komentar di email, obrolan, atau thread proyek, agen ini menangkap umpan balik, mengubahnya menjadi tugas terstruktur, menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim yang tepat, dan melacak status persetujuan hingga penyelesaian.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp menawarkan Super Agents yang dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi spesifik dengan sangat baik. Untuk manajemen proyek agensi, Anda memiliki agen seperti: Manajer Proyek, Manajer StandUp, Pelapor Status, dan Manajer Prioritas, masing-masing menangani fungsi spesifik dalam alur kerja yang sama. Peran dan cakupan masing-masing agen telah didefinisikan dengan jelas. Seorang StandUp Manager hanya mengumpulkan dan membagikan pembaruan tim. Ia tidak akan menangani prioritas atau menandai hambatan. Itu adalah tugas Priorities Manager. Pemisahan ini lah yang menjaga sistem tetap bersih dan andal. Buat dan sesuaikan agen-agen ini sesuai kebutuhan agensi Anda. Cukup deskripsikan apa yang ingin Anda lakukan dengan agen tersebut, dan ClickUp akan mengembangkannya. Atur rekan kerja berbasis AI untuk menangani alur kerja adaptif dan multi-langkah dengan konteks penuh menggunakan ClickUp Super Agents.

Untuk melihatnya secara langsung, tonton video ini tentang cara ClickUp menggunakan Super Agents 👇

Langkah 4: Pilih sumber data Anda

Anda memerlukan data berkualitas dan relevan agar agen dapat berlogika, bertindak, dan menghasilkan output yang akurat. Bagi sebuah agensi, hal ini biasanya berarti menghubungkan:

CRM untuk detail klien, riwayat komunikasi, dan status akun.

Alat manajemen proyek untuk data tugas dan tenggat waktu

Alat email dan pesan untuk konteks komunikasi

Spreadsheet atau alat pelaporan untuk data kinerja dan penagihan.

Gunakan Google Docs atau dokumen internal untuk panduan proses dan templat.

Identifikasi sumber data yang diperlukan agar agen Anda dapat menjalankan tugasnya dan hubungkan sumber data tersebut untuk memastikan aliran data yang lancar antar sistem.

📌 Contoh: Jika agen onboarding klien harus menyelesaikan seluruh proses onboarding, mereka memerlukan akses ke CRM (detail klien), alat manajemen proyek (membuat struktur tugas), dan email (mengirim dokumen onboarding) dalam satu urutan otomatis.

Selain itu, lakukan upaya sadar untuk menjalankan data Anda melalui pemeriksaan esensial ini. Bagaimanapun, agen AI hanya sekuat data yang mereka olah:

Bersihkan dan strukturkan data Anda: Hapus ketidakkonsistenan, kesalahan, duplikat, dan bias untuk memastikan jaringan saraf agen belajar dari data yang relevan dan berkualitas tinggi.

Label data Anda: Berikan anotasi pada data untuk membantu agen memahami konteks dan niat, misalnya, ruang lingkup pekerjaan, hasil kerja untuk klien.

Implementasikan RAG (Retrieval-Augmented Generation): Izinkan agen Anda untuk mengambil informasi yang akurat dan terkini dari basis pengetahuan Anda secara real-time tanpa perlu melatih ulang agen tersebut setiap kali.

Atur akses izin: Tentukan akses ke pusat pengetahuan dan sumber data, misalnya, agen briefing tidak memerlukan akses ke data penagihan.

Selain itu, dengan menggunakan ClickUp Docs, bangun basis pengetahuan terpusat yang mencakup semua yang dibutuhkan agen untuk beroperasi. Bayangkan ini sebagai otak agen. Basis pengetahuan ini harus mencakup prosedur operasional standar, templat komunikasi klien, pedoman proyek, data historis, dan aturan khusus domain yang diikuti oleh agensi Anda.

Simpan semua data Anda dalam satu platform untuk hasil yang lebih cepat dan efisien dengan ClickUp Docs.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp untuk Agen Kreatif menyediakan ruang kerja terpusat untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan semua data proyek, komunikasi klien, aktivitas tim, umpan balik, dan kemajuan kerja di satu tempat. Sentralisasikan operasi agensi Anda dengan ClickUp Creative Agencies ClickUp memungkinkan Anda mengumpulkan data klien dengan lebih dari 20 bidang kustom dan memvisualisasikan kemajuan proyek dengan widget yang dapat disesuaikan untuk faktur, pengingat pembayaran, permintaan khusus, dan lainnya. Anda juga dapat mencatat ide, notulen rapat, dan SOP di ClickUp Docs dengan akses kolaboratif real-time, serta mengundang pemangku kepentingan eksternal seperti klien untuk berkontribusi langsung. ClickUp Super Agents mengumpulkan data dari ruang kerja ClickUp Anda yang aktif, membebaskan Anda dari risiko data yang tidak konsisten atau usang memengaruhi keputusan agen. Dengan semua data Anda terpusat di ClickUp, Super Agents dapat: Tampilkan wawasan proyek secara real-time tanpa perlu menarik laporan secara manual.

Aktifkan alur kerja secara otomatis ketika status tugas, batas waktu, atau prioritas berubah.

Perbarui status secara otomatis di seluruh proyek seiring berjalannya pekerjaan.

Identifikasi risiko, penundaan, atau konflik kapasitas sebelum memengaruhi pengiriman.

Rutekan umpan balik klien, persetujuan, dan permintaan ke anggota tim yang tepat secara instan.

Langkah 5: Desain prompt dan tindakan

Prompt Anda menentukan cara berpikir agen. Prompt tersebut menjelaskan peran agen, proses berpikirnya, tindakan yang diharapkan dilakukannya, dan format outputnya.

Gunakan tag Markdown atau XML untuk mengatur prompt sistem Anda dengan jelas:

#Peran: Tentukan siapa agen tersebut.

#Tujuan: Tentukan apa yang perlu dicapai.

#Batasan: Tetapkan batasan untuk mencegah halusinasi atau tindakan yang tidak sah, misalnya, hanya laporkan tugas yang telah ditandai selesai, dan jangan pernah membagikan catatan tim internal kepada klien.

#Format keluaran: Tentukan format yang diperlukan untuk memastikan respons yang dapat diprediksi dan terstruktur, misalnya skema JSON atau templat email tetap yang diisi oleh agen.

#Contoh: Berikan masukan contoh dan keluaran yang diharapkan untuk mengarahkan perilaku agen, sehingga agen tahu persis seperti apa yang dianggap baik.

#Loop penalaran: Tentukan urutan pemikiran yang diikuti agen sebelum bertindak, yaitu: periksa status tugas, verifikasi kriteria penyelesaian, buat ringkasan, tandai pengecualian, lalu kirim.

Inilah contoh prompt yang terstruktur dengan baik untuk agen pelaporan status agensi: #Peran: Anda adalah agen pelaporan status klien untuk agensi pemasaran digital. #Tujuan: Setiap Jumat, kumpulkan semua tugas yang telah diselesaikan dari minggu ini, ringkas kemajuan sesuai dengan jadwal proyek, dan buat draf pembaruan status yang ditujukan untuk klien. #Batasan: Hanya sertakan tugas yang telah ditandai sebagai selesai. Jangan merujuk pada diskusi internal tim, hambatan yang ditandai secara internal, atau rincian anggaran. Jangan kirim laporan tanpa persetujuan dari pemimpin akun. #Format keluaran: Buat pembaruan status sebagai email singkat. Sertakan: proyek yang diperbarui minggu ini, persentase milestone yang telah diselesaikan, dan prioritas minggu depan. #Proses penalaran: Periksa status tugas di semua proyek aktif, identifikasi tugas yang telah diselesaikan, bandingkan dengan milestone proyek, buat ringkasan, tandai hal-hal yang belum selesai untuk ditinjau oleh pemimpin akun, lalu antre untuk dikirim.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain memungkinkan Anda membangun Super Agents yang dapat menjalankan seluruh alur kerja Anda menggunakan perintah bahasa alami. Cukup deskripsikan agen yang Anda inginkan, dan BrainGPT akan menghasilkannya. Membangun Agen Super dengan ClickUp Brain Namun, jangan membangun agen AI secara terpisah. Gunakan ClickUp Docs untuk menyusun dan menyempurnakan instruksi agen Anda terlebih dahulu. Di sini, Anda dapat berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time untuk mengidentifikasi celah, mengusulkan perubahan, dan menyepakati batasan, lalu mengirimkan instruksi yang telah disempurnakan tersebut ke Brain untuk membangun agen.

Langkah 6: Latih dan uji agen AI

Selalu terapkan pendekatan "crawl-walk-run" saat mengintegrasikan agen AI ke dalam alur kerja Anda:

Crawl: Mulailah dengan agen berfokus tunggal untuk tugas bervolume tinggi dan berisiko rendah, misalnya, mengirim email pembaruan status mingguan atau menandai tugas yang terlambat di akun klien.

Contoh: Perkenalkan koordinasi antara dua agen pada alur kerja yang terkait, misalnya, agen pelacakan persetujuan yang menyerahkan persetujuan yang telah dikonfirmasi ke agen penugasan tugas.

Run: Deploy sistem agen yang sepenuhnya terintegrasi yang menangani proses end-to-end, yaitu mulai dari menerima brief klien baru hingga menjadi proyek yang sepenuhnya terstruktur dengan anggota tim yang ditugaskan.

Perhatikan di mana agen berfungsi sesuai instruksi, tugas yang memerlukan dorongan, pemicu eskalasi, tingkat penyelesaian, dan kasus kegagalan total.

Gunakan ini sebagai acuan dasar saat memantau kinerja agen 👇

Parameter untuk diuji Pass Gagal Akurasi output Agen menghasilkan output yang benar dari data proyek langsung. Agen mengisi data yang hilang dengan asumsi daripada menandainya. Kepatuhan terhadap batasan Agen tidak pernah membagikan catatan internal dalam output yang ditujukan kepada klien. Agen menarik data dari akun klien yang berbeda akibat kesenjangan penandaan. Logika rute Agen secara otomatis meneruskan permintaan klien yang ambigu ke pemimpin akun secara langsung. Agen berusaha menyelesaikan permintaan di luar lingkup secara mandiri. Konsistensi format Output selalu sesuai dengan template yang telah ditentukan setiap kali. Agen akan melewati bidang yang wajib diisi jika data sumber tidak tersedia secara lengkap. Penanganan kegagalan Agen mencatat kesalahan dan memberitahu orang yang tepat. Agen gagal secara diam-diam dan tugas ditandai selesai secara salah.

🚀 Keunggulan ClickUp: Dashboard ClickUp memudahkan visualisasi kinerja agen di seluruh akun klien. Buat widget kustom yang menampilkan metrik kunci dan menandai area di mana agen kurang optimal. Pantau keberhasilan agen Anda menggunakan Dashboard ClickUp. Tambahkan kartu dan widget AI ini untuk melacak hasil otomatisasi secara real-time: Grafik batang/lingkaran: visualisasikan jumlah tugas berdasarkan status untuk melihat apakah agen berhasil menggerakkan pekerjaan melalui pipeline.

Kartu perhitungan: ukur KPI seperti total waktu yang dihabiskan dalam suatu status untuk menilai apakah agen benar-benar mengurangi keterlambatan.

AI Brain: ajukan pertanyaan seperti “tugas klien mana yang paling lama terjebak dalam proses review?” dan dapatkan jawaban instan tanpa perlu menyaring data secara manual.

AI StandUp: ringkas aktivitas alur kerja selama periode waktu yang dipilih untuk dengan cepat meninjau apa yang berfungsi dan apa yang tidak.

Langkah 7: Deploy di seluruh tim

Setelah agen lulus uji coba, skalakan penggunaannya di seluruh tim, departemen, dan akun klien. Libatkan klien dalam penggunaan agen:

Jelaskan bagaimana data mereka digunakan, disimpan, dan siapa yang memiliki akses ke data tersebut.

Berikan mereka jalur eskalasi yang jelas untuk menghubungi manusia saat diperlukan.

Beritahu mereka interaksi mana yang ditangani oleh agen versus manusia.

Secara internal, pastikan tim Anda memahami peran masing-masing agen dan kapan harus intervensi. Latih mereka untuk menyesuaikan perilaku agen dan melaporkan masalah ke atasan saat diperlukan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Pengaturan izin dan berbagi ClickUp memungkinkan Anda mengontrol secara tepat apa yang dapat dilihat oleh setiap anggota tim dan klien di dalam ruang kerja. Saat Anda memperluas agen ke berbagai tim dan akun klien, Anda dapat: Undang klien sebagai tamu dengan akses terbatas ke data proyek mereka sendiri.

Gunakan pengaturan notifikasi untuk menjaga klien tetap terinformasi.

Atur dasbor yang berorientasi pada klien yang hanya menampilkan metrik yang relevan bagi mereka.

Kasus Penggunaan Agen AI Terbaik untuk Manajemen Agen

Beberapa cara untuk mengintegrasikan agen ke dalam alur kerja agensi Anda 👇

Agen status mingguan

Agen status mingguan bertanggung jawab untuk secara otomatis mengumpulkan dan mengirimkan pembaruan status proyek kepada klien setiap minggu.

Contoh: Mengambil tugas yang telah diselesaikan, tonggak yang telah dicapai, dan tenggat waktu yang akan datang dari alat manajemen proyek Anda.

Mengisi templat laporan status yang telah disetujui dengan data proyek real-time.

Mengirimkan laporan ke klien yang relevan pada waktu yang dijadwalkan tanpa perlu tim Anda menyusunnya.

Tandai proyek yang kemajuannya tertinggal dari jadwal dan arahkan ke pemimpin akun sebelum laporan dikirimkan.

Agen onboarding klien

Dalam kasus penggunaan agen AI ini, agen bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh proses onboarding dengan intervensi minimal.

Contoh: Membuat struktur proyek dan mengisi templat tugas berdasarkan ruang lingkup pekerjaan.

Menugaskan anggota tim berdasarkan kapasitas saat ini dan persyaratan proyek.

Mengirimkan email selamat datang, formulir pendaftaran, dan jadwal proyek secara otomatis kepada klien.

Diteruskan ke pemimpin akun jika tanggapan klien mengandung informasi yang kurang atau permintaan di luar lingkup.

Agen pelaporan

Agen pelaporan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan kinerja di seluruh kampanye klien yang aktif.

Contoh: Mengambil data kampanye dari alat pemasaran terhubung dan dasbor.

Mengirimkan laporan ke klien pada waktu yang dijadwalkan tanpa intervensi manual.

Tandai kampanye yang kinerjanya buruk dan arahkan ke strategis untuk ditinjau.

Pelacak persetujuan

Pelacak persetujuan bertanggung jawab untuk memantau persetujuan yang tertunda di semua proyek aktif dan mengikuti secara otomatis.

Contoh: Melacak setiap tugas atau hasil kerja yang menunggu persetujuan klien atau internal.

Mengirimkan pengingat otomatis kepada pemangku kepentingan yang relevan ketika persetujuan terlambat.

Memperbarui status tugas setelah persetujuan dikonfirmasi dan memberi tahu anggota tim yang ditugaskan.

Diteruskan ke pemimpin akun jika persetujuan tetap tertunda melebihi batas waktu yang ditentukan.

Agen kreatif

Agen kreatif bertugas mendukung proses kreatif dengan menghasilkan draf awal, papan suasana, referensi, dan arahan kreatif berdasarkan brief klien.

Contoh: Mengambil tujuan, nada, dan persyaratan hasil dari brief klien yang disetujui.

Menghasilkan draf awal arah kreatif atau variasi teks untuk tim untuk disempurnakan.

Tandai celah kreatif di mana brief tidak cukup rinci untuk menghasilkan output berkualitas.

Mengirimkan draf ke pemimpin kreatif yang ditugaskan untuk direview sebelum dikirim ke klien.

Agen kinerja kampanye

Agen kinerja kampanye bertanggung jawab untuk memantau metrik kampanye secara real-time dan memberi tahu tim ketika terjadi perubahan kinerja.

Contoh: Memantau metrik kinerja kunci di seluruh kampanye aktif secara real-time.

Memberikan peringatan kepada strategis ketika kampanye turun di bawah ambang batas kinerja yang telah ditentukan.

Mengambil data historis untuk mengontekstualisasikan kinerja saat ini dibandingkan dengan kampanye sebelumnya.

Menghasilkan ringkasan rekomendasi berdasarkan tren kinerja untuk pemimpin akun untuk ditinjau.

Agen penagihan

Agen penagihan bertanggung jawab untuk mengotomatisasi pembangkitan faktur, pengingat pembayaran, dan rekonsiliasi penagihan di seluruh akun klien yang aktif.

Contoh: Mengekstrak ketentuan harga dan hasil kerja dari proposal yang telah ditandatangani atau thread email.

Memberitahu tim Penjualan dan memicu pembangkitan faktur secara otomatis begitu suatu kesepakatan ditandai sebagai "ditutup-dimenangkan" di CRM.

Melacak status pembayaran di semua akun klien aktif dan mengikuti tagihan yang terlambat.

Diteruskan ke pemimpin akun jika terjadi sengketa penagihan atau ketidaksesuaian harga yang terdeteksi.

Kesalahan Umum Saat Membangun Agen AI

Berikut adalah beberapa kesalahan yang perlu dihindari saat membangun agen AI untuk agensi Anda:

❌ Kesalahan ✅ Apa yang harus dilakukan sebagai gantinya Mengotomatisasi proses yang tidak sepenuhnya Anda pahami Visualisasikan alur kerja secara visual atau melalui diagram alur, catat aliran data, tanggung jawab, ketidakefisienan, dan tugas-tugas yang dapat diotomatisasi. Identifikasi di mana intervensi manual masih diperlukan. Membangun di atas basis pengetahuan yang lemah Hapus duplikat, perbaiki ketidakkonsistenan, dan label data dengan benar agar agen memiliki informasi yang andal untuk diproses dan menghindari halusinasi. Mengharapkan satu agen untuk melakukan segalanya Perketat cakupan setiap agen hingga tingkat spesifikasi yang sangat tinggi. Agen yang didefinisikan dengan ketat dan mampu menjalankan satu tugas dengan sangat baik akan selalu outperform agen yang membengkak dan ditugaskan untuk menangani multiple tanggung jawab. Tidak ada mekanisme umpan balik atau koreksi Kumpulkan umpan balik secara rutin dari anggota tim dan klien yang mengalami hasil kerja agen secara langsung. Tidak melibatkan tim dalam proses desain Libatkan anggota tim dalam proses desain agen. Adakan sesi kerja di mana mereka memandu Anda melalui alur kerja harian mereka dan tugas-tugas yang sering mereka hadapi. Mengabaikan keamanan dan tata kelola Tetapkan batasan yang jelas yang mendefinisikan apa yang dapat diakses oleh setiap agen, bagaimana data klien ditangani, dan tindakan apa yang memerlukan persetujuan manusia secara eksplisit sebelum dieksekusi.

👀 Tahukah Anda? Agen AI pertama, Shakey, dikembangkan pada tahun 1960-an. Ia mampu mengenali dan berlogika tentang lingkungannya. Shakey dapat melakukan tugas yang memerlukan perencanaan, penentuan rute, dan pengaturan ulang objek sederhana. Majalah Life menyebutnya sebagai "orang elektronik pertama" pada tahun 1970. melalui Sri

Batasan Agen AI Saat Ini

Agen AI saat ini unggul dalam tugas-tugas yang sempit dan terstruktur. Namun, alur kerja agensi yang sebenarnya jauh dari kata sederhana dan dinamis. Inilah di mana agen AI mungkin kurang optimal:

Kesulitan dengan masukan yang ambigu atau tidak jelas: Agen tidak dapat menafsirkan niat seperti yang dilakukan manusia ketika brief tidak memiliki tujuan yang jelas — mereka cenderung membuat interpretasi atau asumsi sendiri berdasarkan data klien lainnya.

Perilaku non-deterministik: Masukan yang sama tidak selalu menghasilkan keluaran yang sama, misalnya, dua permintaan persetujuan yang identik mungkin diarahkan secara berbeda — membuat agen tidak dapat diandalkan untuk alur kerja di mana konsistensi dalam hasil kerja klien tidak dapat ditawar.

Halusinasi tetap menjadi risiko nyata: Saat bekerja dengan data yang tidak lengkap atau informasi di luar batas pengetahuan mereka, agen menghasilkan output yang salah dengan keyakinan yang begitu kuat sehingga sulit untuk mendeteksinya.

Memori jangka panjang yang lemah: Meskipun ada kemajuan dalam jendela konteks, agen kesulitan mempertahankan konteks dalam tugas-tugas kompleks bertahap seperti mengelola kampanye klien jangka panjang dengan persyaratan yang terus berkembang.

Kekurangan akal sehat: Seringkali kekurangan akal sehat dasar, menghasilkan solusi yang secara teknis benar tetapi secara logis cacat atau tidak praktis.

Latency tinggi dan biaya: Menjalankan beberapa agen di seluruh alur kerja yang kompleks dapat meningkatkan waktu respons dan biaya operasional, yang dapat mengimbangi peningkatan efisiensi jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Kekurangan etika dan pengawasan: Agen tidak secara alami memahami batas-batas kerahasiaan, konflik kepentingan, atau kapan suatu keputusan memiliki konsekuensi yang cukup serius untuk memerlukan tinjauan manusia.

👀 Tahukah Anda? Deloitte membayar pengembalian sebagian atas laporan pemerintah senilai $290.000 setelah halusinasi AI menghasilkan referensi akademik palsu dan kutipan pengadilan federal yang tidak benar. AI yang tidak terkontrol tidak hanya menyebabkan pekerjaan ulang — tetapi juga dapat berujung pada tanggung jawab hukum dan kerusakan reputasi yang jauh melebihi biaya kesalahan asli.

Anda dapat membuat agen dari awal, menggunakan platform otomatisasi low-code, atau bekerja dengan alat yang memungkinkan Anda membangun agen menggunakan bahasa manusia.

Jika Anda ingin membangun dan menerapkan agen AI dengan cepat, berikut adalah tiga alat yang patut dipertimbangkan:

ClickUp

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi yang memungkinkan agensi mengelola proyek klien, pekerjaan internal, komunikasi, dan pengetahuan dalam satu platform.

Dan bagian terbaiknya adalah ClickUp Brain, asisten AI kontekstual platform ini. Ia memahami pekerjaan Anda dan interaksi dengan klien, sehingga Anda tidak perlu terus-menerus beralih antara alat dan spreadsheet untuk mengumpulkan informasi antar alur kerja Anda.

Begini cara kerjanya untuk memudahkan hidup Anda 🦸

Hubungkan seluruh ruang kerja Anda

ClickUp AI Enterprise Search mengakses pengetahuan lengkap ruang kerja Anda dan menampilkan jawaban, wawasan, dan tindakan yang relevan sesuai permintaan.

Minta ClickUp AI Enterprise Search untuk menampilkan informasi ruang kerja.

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami tentang apa pun di seluruh agensi Anda, jadwal klien, status tugas, dokumen proyek, atau aktivitas tim. Agen ini melakukan pencarian mendalam di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan aplikasi eksternal terhubung seperti Google Drive dan OneDrive, mengambil konteks yang tepat tanpa Anda perlu mencarinya.

Akses ke berbagai model AI

ClickUp BrainGPT juga memberikan akses ke berbagai model AI eksternal dalam antarmuka yang sama. Anda tidak perlu beralih alat atau mengelola langganan terpisah untuk bereksperimen dengan output model yang berbeda.

📌 Contoh: ChatGPT untuk tugas eksekusi sehari-hari. Claude untuk analisis dan sintesis teks panjang. Gemini untuk tugas yang memerlukan banyak informasi dan referensi silang.

Otomatisasi menjaga alur kerja agensi tetap berjalan tanpa perlu tindak lanjut manual.

Sebelum menerapkan agen AI secara penuh, agensi memerlukan alur kerja yang terstruktur. ClickUp Automations menangani serah terima yang dapat diprediksi, perubahan status, dan pekerjaan koordinasi berulang yang memperlambat proses pengiriman saat dikelola secara manual.

Tetapkan aturan yang memicu tindakan secara otomatis setiap kali pekerjaan berlanjut menggunakan ClickUp Automations.

Ini menciptakan fondasi operasional yang andal yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh agen AI.

📌 Contoh: Sebuah deliverable desain berpindah dari "Dalam Proses" ke "Review Klien." Otomatisasi ClickUp dapat secara instan menugaskan manajer akun, melampirkan formulir umpan balik klien, memberitahu saluran review, dan mengatur pengingat tindak lanjut jika umpan balik tidak diterima dalam 48 jam. Tidak ada yang perlu mengingat langkah berikutnya. Alur kerja berjalan sendiri.

Pastikan pekerjaan terus berjalan melalui serah terima dan tinjauan.

Proses serah terima memakan waktu paling banyak dalam alur kerja agensi. Terkadang sebuah tugas tidak ditugaskan selama berhari-hari, peninjau tidak diberitahu, atau konteks hilang antara perubahan status.

ClickUp Super Agents merespons transisi ini secara otomatis.

Otomatiskan alur kerja kompleks secara end-to-end dengan ClickUp Super Agents yang disesuaikan.

Inilah contoh agen AI yang terlihat seperti ini:

Ketika suatu tugas berpindah ke status “Siap untuk Ditinjau,” agen akan menugaskan peninjau yang tepat berdasarkan aturan kepemilikan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ini menarik dan melampirkan daftar periksa ulasan dari standar tim Anda.

Ini memberitahu saluran yang relevan, sehingga peninjau langsung mengetahui.

Jika tugas berada dalam tahap tinjauan melebihi batas yang ditentukan, agen akan menandainya sebelum hal itu memengaruhi jadwal pengiriman.

Fitur utama ClickUp

Penulis AI untuk pekerjaan: Menulis laporan, email, dokumentasi, dan deskripsi tugas berdasarkan konteks ruang kerja Anda tanpa perlu prompt yang rumit.

Lingkungan kerja AI terintegrasi: Menghubungkan tugas, status, jadwal, dan kepemilikan, memberikan agen visibilitas dan akses penuh di seluruh sistem agensi Anda.

Pembuat agen tanpa kode: Bangun dan terapkan agen tanpa menulis satu baris kode pun menggunakan instruksi bahasa alami.

Integrasi ClickUp: Terhubung dengan lebih dari 1000 alat untuk mengimpor data dari sistem yang sudah ada ke dalam satu ruang kerja.

Katalog agen super: Prompt yang sudah jadi untuk menyesuaikan agen Anda sendiri untuk manajemen proyek, manajemen tugas, produktivitas pribadi dan eksekutif, penjadwalan, kecerdasan, pelaporan, dan bahkan penulisan.

Batasan ClickUp

Fungsi dan fitur yang luas dapat terasa membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Dengarkan pengalaman positif seorang pengguna yang membagikan pengalamannya di G2:

Fleksibilitas ClickUp adalah keunggulan terbesar bagi kami. Kami telah menyesuaikan seluruh ruang kerja sesuai dengan alur kerja bisnis kami, bukan sebaliknya. Kami menggunakannya di seluruh tim Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance, dan Tech, dan memiliki semuanya dalam satu tempat telah memberikan struktur yang kuat dan visibilitas yang jelas. Status kustom, bidang, otomatisasi, dan dasbor membantu kami menjalankan onboarding, kepatuhan, integrasi, dan pelacakan internal dengan lancar, dengan ketergantungan yang jauh lebih sedikit pada email dan tindak lanjut.

Fleksibilitas ClickUp adalah keunggulan terbesar bagi kami. Kami telah menyesuaikan seluruh ruang kerja sesuai dengan alur kerja bisnis kami, bukan sebaliknya. Kami menggunakannya di seluruh tim Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance, dan Tech, dan memiliki semuanya dalam satu tempat telah memberikan struktur yang kuat dan visibilitas yang jelas. Status kustom, bidang, otomatisasi, dan dasbor membantu kami menjalankan onboarding, kepatuhan, integrasi, dan pelacakan internal dengan lancar, dengan ketergantungan yang jauh lebih sedikit pada email dan tindak lanjut.

Cerita Pelanggan: ClickUp X Bell Direct 😓 Masalahnya: “Bekerja tentang pekerjaan” menghambat produktivitas yang sebenarnya Tim operasional Bell Direct kewalahan. Setiap hari, mereka menangani lebih dari 800 email klien, masing-masing memerlukan pembacaan manual, penyaringan, pengelompokan, dan pengalihan ke orang yang tepat. Situasi ini memberikan tekanan pada efisiensi tim, visibilitas, dan kualitas layanan, meskipun perusahaan berhasil memberikan hasil yang kuat bagi klien. ✅ Solusi: Ruang kerja terpadu + agen AI yang bekerja seperti rekan tim Alih-alih menambahkan alat terpisah lainnya ke dalam sistem, Bell Direct memilih ClickUp sebagai pusat komando utama mereka. Mereka mengintegrasikan semua hal mulai dari tugas, dokumen, proses, hingga pengetahuan ke dalam satu ruang kerja di mana AI memiliki konteks penuh. Alih-alih mengandalkan bot generik atau templat, mereka mengimplementasikan Super Agent yang mereka sebut “Delegator”. Ini adalah rekan tim otonom yang dilatih untuk menyaring pekerjaan yang masuk: Ia membaca setiap email yang masuk ke kotak masuk bersama.

Ini mengklasifikasikan tingkat urgensi, klien, dan topik menggunakan Bidang Kustom yang didukung AI.

Ini memprioritaskan dan mengarahkan setiap tugas ke orang yang tepat secara real-time. Semua ini dilakukan tanpa intervensi manual dari operator manusia. 😄 Dampak: Peningkatan operasional yang terukur Peningkatan efisiensi operasional sebesar 20%, artinya lebih banyak pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dengan sumber daya yang sama.

Kapasitas setara dengan 2 karyawan penuh waktu telah dibebaskan, kini tersedia untuk tugas-tugas strategis bernilai tinggi.

Lebih dari 800 email klien per hari disortir secara real-time. Super Agent kini mengarahkan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, tetapi dengan kecepatan dan skala mesin.

Buat

melalui Make

Make adalah platform otomatisasi visual yang dirancang untuk tim yang membutuhkan logika cabang, transformasi data kompleks, dan alur kerja multi-langkah. Berbeda dengan pembuat alur kerja linier, alat ini memungkinkan Anda melihat seluruh alur kerja di kanvas sekaligus, yang memudahkan pemahaman tentang bagaimana data berpindah antar sistem saat alur kerja menjadi lebih kompleks.

Baru-baru ini, mereka juga meluncurkan Make AI Agents, yang memungkinkan tim untuk mengintegrasikan otomatisasi agen langsung ke dalam skenario mereka, menjadikannya pilihan yang solid bagi agensi yang siap melampaui otomatisasi dasar.

Fitur utama

Gunakan pembuat kanvas visual dengan router, iterator, dan agregator yang memungkinkan Anda membagi data ke dalam jalur-jalur berbeda dan menggabungkan hasil dari operasi paralel.

Dapatkan fungsi transformasi data bawaan untuk memformat ulang tanggal, mengurai JSON, dan memanipulasi teks tanpa perlu menggunakan alat eksternal.

Hubungkan API REST apa pun dengan modul HTTP saat integrasi bawaan tidak tersedia, melampaui 3.000+ konektor bawaan.

Pantau semua skenario, status eksekusi, tingkat kesalahan, dan penggunaan kredit di seluruh akun klien secara sekilas di dashboard Make Grid.

Dapatkan dukungan agen AI bawaan untuk mengintegrasikan langkah-langkah agen langsung ke dalam alur kerja yang sudah ada.

Atasi batasan

Antarmuka berbasis kanvas memiliki kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna non-teknis.

Penetapan harga berbasis kredit membuat biaya lebih sulit diprediksi; setiap tindakan dan pemicu mengonsumsi kredit, termasuk yang tidak dieksekusi.

Tentukan harga

Gratis

Make Plan : $9/bulan

Perusahaan Enterprise

Buat penilaian

G2 : 4.6/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Make?

Dengarkan testimoni dari seorang pengulas G2:

Yang paling saya sukai dari Make adalah seberapa sederhana dan intuitifnya dalam membangun otomatisasi. Saya sangat menghargai betapa mudahnya terhubung dengan alat seperti Webflow dan banyak lainnya, sehingga memungkinkan untuk mengotomatisasi proses tanpa perlu kode yang rumit.

Yang paling saya sukai dari Make adalah seberapa sederhana dan intuitifnya dalam membangun otomatisasi. Saya sangat menghargai betapa mudahnya terhubung dengan alat seperti Webflow dan banyak lainnya, sehingga memungkinkan untuk mengotomatisasi proses tanpa perlu kode yang rumit.

Zapier

melalui Zapier

Zapier menghubungkan lebih dari 8.000 aplikasi melalui model pemicu dan tindakan yang dapat disetel oleh tim non-teknis dalam hitungan menit. Selama bertahun-tahun, Zapier telah menjadi pilihan utama untuk otomatisasi lintas aplikasi yang sederhana, dan dengan penambahan Zapier Agents, kini mendukung alur kerja otonom multi-langkah yang dapat mengambil keputusan dan bertindak di seluruh alat terhubung tanpa input manual di setiap langkah.

Fitur utama Zapier

Bangun Zaps multi-langkah dengan jalur kondisional, filter, dan cabang logika tanpa perlu menulis kode.

Zapier Agents menangani tugas-tugas berbasis keputusan secara otomatis di seluruh aplikasi terhubung, mulai dari menyaring prospek hingga mengarahkan permintaan klien.

Lebih dari 8.000 integrasi asli yang mencakup CRM, alat manajemen proyek, platform email, dan lainnya.

Asisten AI Copilot membantu membangun, memperbaiki, dan mengulang alur kerja menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Langkah-langkah Filter, Paths, dan Formatter tidak dihitung dalam penggunaan tugas Anda, sehingga biaya tetap lebih dapat diprediksi pada alur kerja yang kompleks.

Batasan Zapier

Penetapan harga berdasarkan tugas dapat diskalakan dengan cepat untuk agensi yang mengelola alur kerja bervolume tinggi di berbagai akun klien.

Biaya dapat melonjak secara tiba-tiba ketika alur kerja mencapai batas tugas di tengah bulan, memicu tagihan kelebihan biaya per tugas.

Harga Zapier

Gratis

Profesional: $19,99/bulan

Tim : $69/bulan

Enterprise: Kustom

Peringkat Zapier

G2 : 4.5/5 (1.800+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier?

Dengarkan testimoni dari seorang pengulas G2:

Zapier membuat otomatisasi menjadi mudah, bahkan bagi orang tanpa latar belakang teknis. Ini memungkinkan saya untuk menghubungkan platform-platform seperti TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms, dan Google Sheets, sehingga pengelolaan prospek kami menjadi jauh lebih cepat dan terorganisir. Setelah Zaps diatur, mereka berjalan secara andal di latar belakang dan menghemat banyak pekerjaan manual.

Zapier membuat otomatisasi menjadi mudah, bahkan bagi orang tanpa latar belakang teknis. Ini memungkinkan saya untuk menghubungkan platform-platform seperti TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms, dan Google Sheets, sehingga pengelolaan prospek kami menjadi jauh lebih cepat dan terorganisir. Setelah Zaps diatur, mereka berjalan secara andal di latar belakang dan menghemat banyak pekerjaan manual.

Apa Saja Masalah Etika yang Harus Dipertimbangkan oleh Agen Saat Menerapkan Agen AI?

Agen bertanggung jawab untuk mengadopsi kerangka kerja etika proaktif yang tidak mengorbankan integritas data klien atau kepercayaan yang telah mereka bangun dengan klien mereka.

Sebelum mengadopsi jenis agen AI apa pun, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah berikut:

Masalah etika Apa artinya bagi agensi Anda? Privasi data dan persetujuan Klien harus memberikan persetujuan secara eksplisit untuk data mereka diproses oleh agen, terutama dalam alur kerja komunikasi. Kebijakan dalam pengambilan keputusan Lakukan audit bias sebelum dan setelah implementasi. Gunakan dataset pelatihan yang beragam dan representatif untuk mencegah agen mewarisi bias historis yang mendiskriminasi akun klien tertentu atau mengarahkan permintaan secara salah. Akuntabilitas Tentukan klausul pertanggungjawaban dalam syarat kontrak sebelum implementasi. Jika agen menyebabkan keterlambatan tenggat waktu, pengiriman yang salah, atau kerugian finansial, harus ada rantai tanggung jawab yang jelas. Keamanan data Operasikan agen dalam protokol keamanan tingkat perusahaan dengan kontrol akses yang ketat, jejak audit untuk setiap tindakan yang dilakukan, dan kebijakan retensi data yang jelas. Otomatisasi berlebihan Jangan menggantikan penilaian manusia sepenuhnya dalam alur kerja yang berinteraksi langsung dengan klien untuk mempercepat skalabilitas. Klien akan menyadari ketika perhatian pribadi menghilang, dan tidak ada agen yang dapat meniru kecerdasan hubungan yang dimiliki oleh manajer akun yang baik.

Bangun Agen Super untuk Alur Kerja Agen Anda

Alur kerja agensi Anda akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis. Anda membutuhkan agen cerdas yang dapat mempercepat pengiriman dan menjaga konsistensi operasi rutin, bahkan saat permintaan klien meningkat.

Namun, alat yang terfragmentasi menghasilkan agen yang terfragmentasi. Ketika data, komunikasi, dan proyek Anda tersimpan di sistem yang terpisah, agen tidak memiliki konteks yang diperlukan untuk bertindak secara andal.

Lingkungan kerja AI terintegrasi ClickUp menggabungkan tugas, dokumen, jadwal, dan alur kerja klien Anda dalam satu tempat, memberikan Super Agents visibilitas penuh yang diperlukan untuk mengoordinasikan pekerjaan, mengidentifikasi risiko, dan memastikan proses pengiriman tetap berjalan lancar. Bangun sekali, terapkan di seluruh alur kerja, dan biarkan agensi Anda beroperasi dengan kejelasan dan kontrol yang tidak dapat dipertahankan secara manual pada skala besar.

Siap untuk menerapkan agen yang sudah jadi untuk agensi Anda? Daftar di ClickUp secara gratis ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Tersedia pembuat agen tanpa kode dengan fitur seret dan lepas yang memungkinkan Anda membangun agen tanpa memerlukan pengetahuan teknis. Anda juga dapat membangun agen menggunakan bahasa alami dengan hanya mendeskripsikan agen yang diinginkan, dan platform akan mengonfigurasinya secara otomatis.

Pilihan yang tepat pada akhirnya bergantung pada bagaimana tumpukan kecerdasan buatan Anda diatur dan apa yang dibutuhkan oleh alur kerja agensi Anda. GPT-4 dan Claude menangani tugas-tugas yang melibatkan penalaran dan bahasa dengan baik, sementara Gemini lebih cocok untuk penalaran mendalam dan tugas-tugas yang memerlukan pengambilan informasi yang luas.

Kemampuan agen untuk berlogika dan bertindak dengan akurat bergantung pada kualitas dan relevansi data dasarnya. Berikan data yang bersih, terlabel, dan terstruktur, terapkan RAG jika data perlu diambil dari berbagai sumber, dan susun prompt Anda dengan efisien menggunakan batas yang jelas untuk mengurangi halusinasi.

Prompt yang tidak jelas, sumber data yang lemah atau tidak konsisten, tidak adanya umpan balik, dan menghapus pengawasan manusia terlalu dini adalah alasan paling umum mengapa agen mengalami kegagalan di lingkungan produksi.

Ya. Agen AI menggunakan memori jangka pendek dan jangka panjang untuk menangani konteks. Memori jangka pendek menangani konteks dalam satu sesi, sementara memori jangka panjang menyimpan data historis di seluruh sesi, biasanya melalui basis data vektor.

Biaya tergantung pada model, volume penggunaan, dan platform. Biaya API untuk model seperti GPT-4 didasarkan pada token. Alur kerja yang sering dan kompleks dapat menjadi mahal dengan cepat jika tidak dipantau.

Tidak. Agen menangani eksekusi dan koordinasi. Strategi, hubungan klien, penilaian kreatif, dan pertanggungjawaban masih memerlukan manusia. Agen hanya membuat tim Anda lebih cepat dan lebih terampil.