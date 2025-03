Ringkasan Klien: Apa itu dan Bagaimana Cara Menulisnya?

Anda tidak dapat mengharapkan karyawan Anda untuk melampaui harapan pelanggan Anda jika Anda tidak melampaui harapan karyawan terhadap manajemen."

Pernahkah Anda memulai sebuah proyek dengan berpikir bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama, namun di tengah jalan Anda baru menyadari bahwa ada ketidaksesuaian antara ekspektasi Anda dan apa yang diinginkan klien Anda? Kedengarannya seperti mimpi buruk?

Itulah yang biasanya terjadi ketika brief dari klien tidak jelas atau lebih buruk lagi, tidak ada sama sekali.

Brief klien adalah pembeda antara peluncuran proyek yang lancar dan kekacauan revisi yang kacau, tenggat waktu yang terlewat, dan anggaran yang membengkak. Jika dilakukan dengan benar, hal ini akan menghilangkan dugaan, menyelaraskan para pemangku kepentingan, dan menyiapkan proyek untuk sukses sebelum satu tugas pun dimulai. Dengan kata lain, hal ini membuat klien Anda senang, atasan Anda senang, dan mungkin yang paling penting, tim Anda senang.

Jika Anda juga ingin menulis client brief (atau memandu klien Anda untuk membuatnya!) yang membuat tim tetap fokus, hasil kerja menjadi jelas, dan proyek bergerak maju tanpa hambatan, pantau terus blog ini.

โฐ Ringkasan 60 Detik

Ringkasan klien adalah tulang punggung proyek apa pun, memastikan ekspektasi yang jelas, alur kerja yang terstruktur, dan eksekusi yang mulus.

Berikut ini cara membuat brief yang menghilangkan kebingungan dan mendorong hasil:

Tentukan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup proyek di awal untuk mencegah ketidakselarasan dan pergeseran ruang lingkup

di awal untuk mencegah ketidakselarasan dan pergeseran ruang lingkup Susun pengarahan singkat dengan persyaratan spesifik, wawasan audiens target, dan hasil untuk merampingkan eksekusi

untuk merampingkan eksekusi Tingkatkan kejelasan dengan panduan merek, metrik keberhasilan, dan proses persetujuan sehingga setiap pemangku kepentingan mengetahui peran mereka

sehingga setiap pemangku kepentingan mengetahui peran mereka Gunakan templat dan contoh dunia nyata untuk membuat ringkasan yang dapat ditindaklanjuti dan ditulis dengan baik yang membuat tim tetap berada di halaman yang sama

Kelola dan lacak brief klien dengan mudah menggunakan alat kolaboratif, manajemen tugas, dan pengaturan dokumen dari ClickUp untuk meningkatkan efisiensi dari awal hingga akhir

Memahami Arahan Klien

Brief klien adalah dokumen dasar yang menyelaraskan ekspektasi antara bisnis dan penyedia layanan sebelum proyek dimulai.

Dokumen ini menguraikan detail utama seperti tujuan, sasaran, ruang lingkup proyek, target audiens, dan hasil kerja, memastikan bahwa semua orang yang terlibat tetap berada di halaman yang sama sejak awal.

Peran brief klien dalam proyek yang sukses

Ringkasan yang ditulis dengan baik bertindak sebagai cetak biru strategis, mengurangi kesalahpahaman, meminimalkan ruang lingkup, dan merampingkan eksekusi.

Hal ini membantu tim menentukan prioritas proyek, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan melacak kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Semua ini berkontribusi pada keberhasilan proyek dan peningkatan ROI.

Perhatikan bahwa brief klien berbeda dengan brief kreatif. Inilah perbedaannya:

Arahan singkat klien vs. arahan kreatif

Aspek Petunjuk klien Petunjuk kreatif Tujuan Mendefinisikan masalah bisnis, tujuan, dan logistik Memandu tim kreatif dalam eksekusi Fokus Menguraikan ruang lingkup, tujuan, dan ekspektasi proyek Merinci nada, pesan, dan pedoman merek Audiens yang dituju Pemangku kepentingan internal, agensi, atau manajer proyek Desainer, pemasar, dan pembuat konten Tujuan akhir Memastikan keselarasan pada persyaratan proyek Memberikan arahan untuk pembuatan konten

Perbedaan antara uraian singkat klien vs uraian singkat kreatif

Kedua jenis brief ini memainkan peran penting dalam proyek, tetapi brief klien yang komprehensif memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia sebelum proses kreatif dimulai.

Baca Lebih Lanjut: Cara Menulis Ringkasan Kreatif Pemasaran dalam 8 Langkah

Pentingnya Menulis Arahan Klien

Bayangkan memulai sebuah proyek dengan email yang tidak jelas dan ide yang masih setengah jadi. Tim Anda mulai bekerja, tetapi ekspektasi berubah, revisi menumpuk, dan anggaran membengkak di luar kendali.

Apa yang terjadi tanpa brief klien yang jelas?

๐Ÿšจ Ekspektasi yang tidak jelas: Tim bekerja dengan asumsi, bukan fakta ๐Ÿ“‰ Ruang lingkup yang merayap: Prioritas bergeser, tenggat waktu semakin panjang, dan anggaran berputar ๐Ÿ”„ Revisi yang tak ada habisnya: Hasil kerja meleset dari target, yang menyebabkan frustrasi

Mengapa ringkasan klien itu penting?

โœ Untuk manajer proyek: Menjaga agar jadwal, hasil, dan pemangku kepentingan tetap selaras โœ Untuk pemasar: Menerjemahkan masalah bisnis ke dalam peta jalan yang jelas untuk tim kreatif โœ Untuk tim: Memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama dan meminimalkan miskomunikasi

Pengarahan singkat klien yang terstruktur dengan baik adalah fondasi dari proyek yang sukses dan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Mari kita telusuri apa saja yang termasuk di dalamnya.

Komponen-komponen dari sebuah Brief Klien

Ringkasan klien lebih dari sekadar daftar periksa. Ini menjadi dasar bagi proyek yang sukses dengan menguraikan informasi yang diperlukan tim untuk menjalankannya dengan percaya diri. Tanpanya, ruang lingkup proyek berisiko melebar, ekspektasi yang tidak selaras, dan sumber daya yang terbuang sia-sia.

1. Gambaran umum proyek

Bagian ini harus memberikan pemahaman singkat tentang apa yang dimaksud dengan proyek. Jika ada pemangku kepentingan baru yang bergabung di tengah jalan, mereka harus memahami tujuan dan hasil utama dalam beberapa menit. Ini adalah jawaban atas 'mengapa' di balik sebuah proyek.

๐Ÿ”น Contoh: Alih-alih mengatakan "Mendesain ulang situs web," tentukan "Pembenahan situs e-commerce untuk mencakup x penawaran baru, meningkatkan pengalaman seluler, dan meningkatkan konversi sebesar 20%."

Baca Lebih Lanjut: Bagaimana Cara Menulis Proposal Proyek?

2. Tujuan dan sasaran

Tentukan dengan jelas seperti apa kesuksesan itu. Sasaran jangka pendek menjaga tim tetap fokus, sementara sasaran jangka panjang selaras dengan strategi bisnis yang lebih luas.

๐Ÿ”น Contoh: Meluncurkan kampanye rebranding untuk membangun kehadiran digital yang lebih kuat dan menarik audiens yang lebih muda

3. Target audiens

Keberhasilan sebuah proyek bergantung pada menjangkau orang yang tepat. Memahami pelanggan yang ideal akan memastikan bahwa pesan, desain, dan pemosisian akan beresonansi.

๐Ÿ”น Contoh: Aplikasi kebugaran untuk para profesional korporat membutuhkan nada dan UX yang berbeda dari aplikasi yang menargetkan para pengunjung gym Gen Z

4. Pedoman dan pesan merek

Sebuah proyek tanpa pedoman merek berisiko menghasilkan desain, iklan, atau konten yang terasa tidak sesuai dengan merek atau tidak terhubung. Sebuah brief yang ditulis dengan baik harus menentukan penggunaan logo, tipografi, palet warna, dan nada suara, di antaranya.

๐Ÿ”น Contoh: Sebuah merek fashion haute couture tradisional mungkin tidak menginginkan font yang berani, lucu, atau bahasa yang tidak formal dalam kampanye pemasarannya. Pedoman merek yang jelas memastikan bahwa tim kreatif mempertahankan nada premium dan canggih di semua platform

๐Ÿ‘€ Tahukah Anda? Tiffany & Co. mendaftarkan merek dagang tanda tangannya " Tiffany Blue ", menjadikannya salah satu warna pertama yang dilindungi secara hukum dalam branding

Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi merek lebih dari sekadar estetika. Melainkan, ini adalah tentang memiliki identitas yang berbeda yang memberikan kesan abadi.

5. Hasil dan jadwal

Setiap proyek yang sukses bergantung pada ekspektasi yang jelas untuk hasil dan tenggat waktu. Tanpa itu, tim akan membuang waktu untuk menebak-nebak apa yang dibutuhkan atau merevisi pekerjaan tanpa henti.

hasil kerja: Apa yang perlu dibuat atau diserahkan โณ Timeline: Pencapaian utama, putaran umpan balik, dan tanggal peluncuran

๐Ÿ”น Contoh: Sebuah agensi pemasaran yang menangani peluncuran produk dapat menetapkan hasil bertahap-minggu pertama untuk aset branding, minggu kedua untuk salinan iklan, dan minggu ketiga untuk desain halaman arahan. Jadwal yang terstruktur menjaga proyek tetap pada jalurnya dan memastikan tidak ada yang terburu-buru di menit-menit terakhir

6. Anggaran dan batasan

Bahkan ide terbaik pun bisa berantakan jika melebihi batas keuangan. Menentukan anggaran lebih awal membantu tim memprioritaskan apa yang layak tanpa membuang-buang usaha untuk konsep yang tidak realistis.

๐Ÿ”น Contoh: Sebuah startup yang mencari situs web baru mungkin menginginkan platform interaktif yang dibuat khusus tetapi hanya memiliki anggaran untuk halaman arahan yang sederhana dan berfokus pada konversi. Menetapkan ekspektasi ini lebih awal akan mencegah ketidaksesuaian dan membuang-buang waktu

Penjelasan singkat klien yang komprehensif menghilangkan dugaan, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan selaras sebelum eksekusi dimulai.

Baca juga: Template Ringkasan Proyek Gratis: Word, Google Dokumen, dan ClickUp

Cara Menulis Ringkasan Klien: Panduan Langkah-demi-Langkah

Ringkasan klien yang terstruktur dengan baik akan menghilangkan ambiguitas dan memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan memahami ruang lingkup, tujuan, dan batasan proyek. Tanpa itu, ekspektasi akan berubah, prioritas menjadi tidak jelas, dan tim membuang waktu untuk revisi yang seharusnya bisa dihindari.

Untuk membuat brief klien yang komprehensif, ikuti langkah-langkah terstruktur berikut ini untuk menentukan tujuan, menyelaraskan tim, dan merampingkan eksekusi.

Langkah 1: Tentukan tujuan dan sasaran proyek ๐Ÿ“‹

Setiap proyek dimulai dengan sebuah masalah yang perlu dipecahkan. Brief klien harus dengan jelas menyatakan apa yang ingin dicapai oleh proyek dan bagaimana kesuksesan akan diukur.

Sebuah perusahaan rintisan teknologi yang meluncurkan situs web untuk menyederhanakan proses penerimaan pelanggan harus mendefinisikan tujuannya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi tingkat drop-off. Tujuan harus dapat diukur, seperti meningkatkan pendaftaran sebesar 20% dalam tiga bulan pertama. Jika tujuan ini tidak dinyatakan sejak awal, tim akan memiliki interpretasi yang berbeda tentang apa yang harus dicapai oleh proyek.

Mulai dengan:

Metrik keberhasilan yang akan menentukan apakah proyek memenuhi ekspektasi

Tujuan yang jelas yang menguraikan mengapa proyek ini ada

Tujuan spesifik yang terkait dengan hasil yang terukur

Langkah 2: Mengidentifikasi audiens target ๐ŸŽฏ

Sebuah proyek hanya akan efektif jika beresonansi dengan orang yang tepat. Memahami pelanggan yang ideal akan memastikan bahwa pesan, desain, dan fungsionalitas disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Perusahaan fintech yang mengembangkan aplikasi penganggaran harus memutuskan apakah aplikasi tersebut melayani mahasiswa yang mengelola gaji pertama mereka atau profesional berpenghasilan tinggi yang melacak investasi. Nada, fitur, dan pendekatan pemasaran akan berbeda secara signifikan untuk setiap audiens.

Untuk menentukan target audiens: 1

Mengidentifikasi wawasan perilaku yang memengaruhi keputusan pembelian atau keterlibatan

Menguraikan demografi seperti usia, lokasi, dan profesi

Memahami poin-poin masalah dan bagaimana proyek akan mengatasinya

Langkah 3: Buat garis besar ruang lingkup dan hasil proyek ๐Ÿ”Ž

Sebuah proyek dapat dengan cepat meluas melebihi tujuan awalnya jika ruang lingkupnya tidak didefinisikan dengan jelas. Penjelasan singkat klien harus menetapkan dengan tepat apa yang termasuk dan apa yang tidak.

Sebuah perusahaan yang meminta penyegaran merek mungkin berasumsi bahwa hal tersebut mencakup pembaruan situs web, sementara sebuah agensi mungkin hanya mengerjakan desain ulang logo. Ketidakselarasan seperti ini menyebabkan penundaan, pembengkakan anggaran, dan ruang lingkup yang melebar.

Pastikan kejelasan dengan menentukan:

Item di luar cakupan untuk mencegah pekerjaan yang tidak perlu dan pembengkakan anggaran

Ruang lingkup proyek untuk menguraikan apa yang diharapkan

Hasil kerja seperti logo, desain situs web, atau kampanye iklan

Langkah 4: Menetapkan pedoman merek dan pesan utama ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿซ

Tanpa konsistensi merek, proyek berisiko menyampaikan pesan yang beragam. Brief klien harus mendefinisikan panduan visual dan tonal untuk memastikan semua tim membuat aset yang selaras dengan identitas merek.

Sebuah merek real estat mewah yang berfokus pada klien kelas atas harus mempertahankan nada yang halus dan canggih. Jika tim kreatif mulai menggunakan font yang lucu dan bahasa yang santai, pesan yang disampaikan akan terasa tidak nyambung. Memasukkan suara merek, tipografi, dan palet warna dalam brief dapat mencegah ketidakkonsistenan ini.

Tentukan:

Panduan visual termasuk warna, jenis huruf, dan gaya gambar

Nada suara yang sesuai dengan kepribadian perusahaan

Pesan-pesan utama untuk memastikan konsistensi dalam komunikasi

Baca Lebih Lanjut: Praktik Terbaik untuk Meningkatkan Komunikasi Klien

Langkah 5: Tetapkan jadwal dan pencapaian yang jelas โฑ

Sebuah proyek tanpa tenggat waktu yang terstruktur berisiko berlarut-larut tanpa batas waktu. Sebuah penjelasan singkat klien harus merinci setiap fase dengan tanggal-tanggal penting untuk umpan balik, persetujuan, dan eksekusi.

Sebuah merek ritel yang meluncurkan kampanye Black Friday tidak dapat menerima penundaan. Jika putaran umpan balik tidak dijadwalkan sebelumnya, aset mungkin akan terlambat disetujui untuk menjadi efektif. Menyusun timeline dalam brief membuat semua orang bertanggung jawab dan memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar.

Untuk mengelola jadwal secara efektif: 1

Tetapkan tenggat waktu akhir untuk menyelaraskan para pemangku kepentingan dan memastikan pengiriman tepat waktu

Buatlah perincian jadwal termasuk fase penelitian, produksi, dan peluncuran

Menetapkan pos pemeriksaan persetujuan untuk mencegah perubahan di menit-menit terakhir

Langkah 6: Tentukan anggaran dan batasan ๐Ÿ’ฐ

Sebuah proyek tidak akan berhasil jika batasan finansial tidak jelas. Penjelasan singkat dari klien harus menyatakan anggaran di awal sehingga ekspektasi sesuai dengan sumber daya.

Sebuah perusahaan rintisan yang merencanakan kampanye iklan video mungkin membayangkan produksi sinematik dengan aktor profesional. Jika anggaran hanya memungkinkan untuk stok rekaman dan pengeditan internal, tim perlu menyesuaikan pendekatan mereka lebih awal daripada merevisi rencana di kemudian hari.

Untuk mengelola batasan anggaran:

Pertimbangkan opsi skalabilitas jika dana tambahan tersedia

Berikan kisaran anggaran yang jelas untuk memandu pengambilan keputusan

Menguraikan batasan sumber daya untuk mencegah permintaan yang tidak realistis

Langkah 7: Memperjelas proses persetujuan dan langkah selanjutnya ๐Ÿ™Œ

Salah satu penyebab terbesar penundaan proyek adalah kebingungan mengenai siapa yang perlu menyetujui apa. Brief klien harus menguraikan proses terstruktur untuk penandatanganan dan revisi untuk mencegah kemacetan.

Desain ulang situs web dapat terhenti selama berminggu-minggu jika beberapa kepala departemen memberikan umpan balik yang saling bertentangan tanpa ada pengambil keputusan yang ditunjuk. Menetapkan tanggung jawab persetujuan yang jelas memastikan bahwa umpan balik dikonsolidasikan dan revisi dilakukan secara efisien.

Termasuk dalam ringkasan:

Langkah-langkah selanjutnya setelah persetujuan untuk transisi yang lancar ke dalam eksekusi

Siapa yang bertanggung jawab atas persetujuan di setiap tahap

Bagaimana umpan balik harus disampaikan untuk menyederhanakan revisi

Ringkasan klien adalah alat bantu strategis yang menjaga keselarasan proyek, mencegah penundaan yang tidak perlu, dan memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Mendefinisikan tujuan yang jelas, menetapkan ekspektasi, dan menyusun hasil kerja sejak awal akan mengurangi inefisiensi dan menyiapkan proyek untuk kesuksesan jangka panjang.

Baca Lebih Lanjut: Bagaimana Cara Membuat Presentasi Klien yang Menang?

Alat dan Sumber Daya untuk Membuat Ringkasan Klien

Arahan klien hanya berguna jika tetap dinamis, mudah diakses, dan dapat ditindaklanjuti. Alat bantu yang tepat menjaga detail proyek tetap terpusat, memungkinkan kolaborasi yang lancar, dan memastikan eksekusi yang lancar.

Memusatkan uraian singkat klien dengan dokumentasi kolaboratif

Arahan klien harus lebih dari sekadar dokumen statis. Dokumen ini harus berkembang seiring dengan pembaruan proyek, umpan balik dari pemangku kepentingan, dan pergeseran prioritas.

๐Ÿ“Œ Contoh kasus: Sebuah agensi pemasaran yang mengerjakan proyek rebranding membutuhkan ruang bersama di mana para desainer, ahli strategi, dan copywriter dapat menyelaraskan pedoman merek, pesan, dan identitas visual tanpa kebingungan

Sederhanakan proses dokumentasi Anda dengan ClickUp

๐Ÿ“ Dokumen ClickUp membantu Anda menyusun brief klien dan menyimpan semua detail brief klien di satu tempat, sehingga tim dapat berkolaborasi secara real time, melacak perubahan, dan mempertahankan satu sumber kebenaran.

Baca juga: Bagaimana Cara Menggunakan AI untuk Dokumentasi?

Menugaskan tugas dan melacak kemajuan dengan lancar

Pengarahan klien yang terstruktur dengan baik harus diterjemahkan ke dalam butir-butir tindakan yang jelas. Menetapkan tanggung jawab memastikan bahwa setiap hasil kerja dilaksanakan tepat waktu.

๐Ÿ“Œ Contoh kasus: Tim pengembangan perangkat lunak yang membangun aplikasi baru dari brief klien perlu membagi pekerjaan ke dalam desain front-end, back-end, dan UX sambil melacak kemajuan pada setiap fase

Kelola tugas Anda secara efisien dengan ClickUp

๐Ÿ“ Tugas ClickUp membantu tim menetapkan tanggung jawab, menetapkan tenggat waktu, dan menautkan bagian-bagian yang relevan dari brief untuk memastikan tidak ada detail yang terlewatkan.

๐Ÿ“ Obrolan ClickUp membuat diskusi tetap terhubung dengan tugas, menghilangkan miskomunikasi dan persetujuan yang tersebar.

Berkolaborasi secara visual dengan alat bantu curah pendapat

Beberapa proyek memerlukan fase curah pendapat sebelum menyelesaikan detail utama dalam brief klien. Tim membutuhkan ruang visual untuk memetakan ide, menyempurnakan alur kerja, dan menyelaraskan arah kreatif.

๐Ÿ“Œ Contoh kasus: Sebuah agensi kreatif yang sedang mengerjakan peluncuran produk perlu membuat sketsa ide kampanye, memetakan strategi konten, dan mengeksplorasi konsep branding sebelum menyelesaikan brief klien

Visualisasikan dan curah pendapat ide sebagai sebuah tim dengan Papan Tulis ClickUp

๐Ÿ“ Papan Tulis ClickUp memungkinkan tim untuk mengatur konsep kreatif secara visual, sehingga lebih mudah untuk menyusun pesan kampanye, elemen desain, dan tema konten.

Melacak status proyek dan pembaruan pemangku kepentingan

Arahan singkat klien mendefinisikan hasil kerja, namun melacak perkembangan hasil kerja tersebut juga sama pentingnya. Para pemangku kepentingan membutuhkan tampilan real-time tentang penyelesaian tugas, persetujuan, dan tenggat waktu yang akan datang.

๐Ÿ“Œ Contoh kasus: Manajer proyek yang menangani pengarahan pengembangan produk perlu memastikan bahwa setiap tahap-pembuatan prototipe, pengujian, dan produksi akhir-berjalan sesuai rencana

Pantau tantangan yang sedang berlangsung dan lacak kemajuan kampanye menggunakan Dasbor ClickUp

๐Ÿ“ Dasbor ClickUp memberikan wawasan waktu nyata, membantu tim memantau beban kerja, melacak pencapaian, dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tanpa perlu melakukan check-in terus-menerus.

Menulis dan menyempurnakan penjelasan singkat klien dengan AI

Menyusun uraian singkat klien yang komprehensif membutuhkan penataan informasi yang kompleks ke dalam format yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Alat bantu yang didukung AI membantu menyederhanakan pembuatan konten, menyempurnakan detail, dan memastikan kelengkapannya.

๐Ÿ“Œ Contoh kasus: Tim pemasaran yang sedang mempersiapkan contoh brief klien untuk kampanye iklan perlu menyusun bagian terstruktur yang mencakup tujuan, wawasan audiens, arahan kreatif, dan hasil akhir tanpa melewatkan detail penting

๐Ÿ“ ClickUp Brain membantu dalam menyusun dan meringkas brief klien, memastikan bahwa setiap persyaratan, tujuan, dan kendala proyek didokumentasikan dengan jelas. Hal ini juga membantu tim untuk memperbaiki bahasa, mengisi bagian yang hilang, dan mengoptimalkan kejelasan sebelum menyelesaikan brief.

Membuat brief klien dengan mudah dengan ClickUp Brain

Menggunakan dokumentasi kolaboratif, manajemen tugas, perencanaan visual, dan wawasan berbasis AI membuat ringkasan dapat ditindaklanjuti, terorganisir, dan selaras dengan tujuan proyek.

Contoh dan Templat Ringkasan Klien

Bahkan dengan pendekatan terstruktur, membuat uraian singkat klien dari awal bisa terasa luar biasa. Menggunakan template dan contoh-contoh dunia nyata akan menyederhanakan prosesnya, memastikan bahwa uraian singkat Anda tetap jelas, komprehensif, dan dapat ditindaklanjuti.

1. Contoh ringkasan klien tinjauan proyek

๐Ÿ“Œ Skenario: Sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak meluncurkan fitur baru dan perlu mendokumentasikan wawasan dari siklus hidup proyek untuk menyempurnakan rilis di masa mendatang

Ringkasan Klien Tinjauan Proyek

Bagian Rincian Nama proyek Peningkatan Fitur AI Chatbot Peningkatan Fitur AI Chatbot Masalah bisnis Pengguna kesulitan dengan akurasi chatbot, yang menyebabkan frustrasi dan volume tiket dukungan yang tinggi Tujuan Meningkatkan akurasi respons chatbot sebesar 40% dan mengurangi pertanyaan dukungan pelanggan sebesar 25% Target audiens Pelanggan SaaS yang sudah ada yang sering menggunakan dukungan obrolan langsung Lingkup Proyek Peningkatan UX/UI, pembaruan model AI backend, pengujian beta dengan pelanggan tertentu Hasil yang dihasilkan Pembaruan chatbot, laporan pengujian pengguna, analitik pasca-peluncuran Anggaran $50.000 dialokasikan untuk pengembangan dan pengujian Jangka waktu Penelitian: 2 minggu, Pengembangan: 8 minggu, Pengujian: 4 minggu, Peluncuran: 1 minggu Pemangku Kepentingan Manajer Produk, Pimpinan Pengembangan, Peneliti UX, Tim Pemasaran Proses persetujuan Penandatanganan akhir oleh CTO sebelum peluncuran

Contoh singkat tinjauan proyek

Menggunakan templat terstruktur memastikan bahwa setiap fase proyek didokumentasikan secara efisien.

Contoh Templat Tinjauan Proyek ClickUp membantu tim menangkap wawasan proyek, mendokumentasikan tantangan, dan meningkatkan alur kerja di masa depan.

2. Contoh singkat kampanye pemasaran

๐Ÿ“Œ Skenario: Sebuah agensi pemasaran digital mengelola kampanye kesadaran merek baru untuk merek fesyen ramah lingkungan dan membutuhkan ringkasan terstruktur untuk menyelaraskan semua tim

Ringkasan Kampanye

Bagian Rincian Nama kampanye Kampanye Kesadaran Media Sosial "Gaya Berkelanjutan" Masalah bisnis Kurangnya pengenalan merek dalam industri fesyen berkelanjutan Tujuan Meningkatkan kesadaran merek Tujuan Meningkatkan kesadaran merek sebesar 30% dan mendorong 15.000 kunjungan situs web baru dalam waktu 3 bulan Sasaran Meningkatkan kesadaran merek sebesar 30% dan mendorong 15.000 kunjungan situs web baru dalam waktu 3 bulan Target audiens Pembeli milenial dan Gen Z yang tertarik dengan fesyen berkelanjutan Cakupan Proyek Kampanye media sosial, kemitraan dengan influencer, pembuatan konten video Hasil yang dicapai 15 unggahan Instagram, 5 kolaborasi influencer, 3 video promosi Anggaran $75.000 untuk kemitraan influencer dan belanja iklan Kurun waktu Pengembangan kreatif: 3 minggu, Peluncuran kampanye: 8 minggu, Analisis pasca-kampanye: 2 minggu Pemangku kepentingan Direktur Pemasaran, Manajer Media Sosial, Pembuat Konten, Influencer Proses persetujuan Persetujuan konsep awal oleh Brand Manager, tinjauan akhir oleh CEO

Contoh ringkasan kampanye pemasaran

Ringkasan kampanye memastikan eksekusi yang lancar dengan menentukan arahan kreatif dan hasil di awal. Anda dapat memanfaatkan fitur Templat Ringkasan Kampanye ClickUp . Template ini menyederhanakan proses dengan menguraikan tujuan, wawasan audiens, dan persyaratan aset dalam format terstruktur.

Templat Singkat Kampanye Pemasaran ClickUp

Sementara Anda mengumpulkan semua alat penting untuk membuat brief klien yang sempurna, berikut ini adalah video yang sangat keren tentang bagaimana AI dapat membantu Anda memasarkan diri Anda dengan lebih baik. ๐Ÿ‘‡

3. Contoh ringkasan klien pengembangan situs web

๐Ÿ“Œ Skenario: Sebuah startup ingin membangun situs web yang berfokus pada konversi untuk produk SaaS barunya dan membutuhkan ringkasan terstruktur untuk menyelaraskan tim desain dan pengembangannya

Ringkasan Pengembangan Situs Web

Bagian Rincian Bagian Nama Proyek Peluncuran Situs Web SaaS Peluncuran Situs Web SaaS Masalah Bisnis Laman landas saat ini memiliki rasio pentalan yang tinggi dan tidak secara efektif mengkonversi pengunjung menjadi pendaftaran Tujuan Laman landas saat ini memiliki rasio pentalan yang tinggi dan tidak secara efektif mengkonversi pengunjung menjadi pendaftaran Tujuan Meningkatkan tingkat konversi pendaftaran sebesar 25% dan meningkatkan keterlibatan pengguna Target Audiens Startup, usaha kecil, dan profesional teknologi yang mencari alat otomatisasi alur kerja Lingkup Proyek] Desain UX/UI, strategi konten, pengembangan front-end dan back-end Hasil yang dihasilkan Halaman beranda, halaman produk, alur pendaftaran, bagian blog, halaman integrasi Anggaran $100.000 untuk desain, pengembangan, dan pengujian Jangka waktu Pembuatan kerangka kerja: 3 minggu, Pengembangan: 6 minggu, Pengujian & QA: 2 minggu, Peluncuran: 1 minggu Pemangku Kepentingan Desainer UX, Ahli Strategi Konten, Pengembang Front-End, Pengembang Back-End, Pimpinan Pemasaran Proses persetujuan Persetujuan UI/UX oleh CEO, persetujuan fungsionalitas oleh Pimpinan Teknologi

Contoh singkat pengembangan situs web

Penjelasan singkat situs web yang terstruktur memastikan semua tim selaras dalam hal desain, konten, dan eksekusi teknis.

Tanpa kerangka kerja yang jelas, arahan kreatif dapat menjadi terpencar-pencar, yang menyebabkan ekspektasi yang tidak selaras dan banyak revisi. The Templat Singkat Desain ClickUp menyederhanakan proses dengan menguraikan spesifikasi desain, persyaratan konten, dan panduan pengembangan, memastikan setiap fase proyek tetap berada di jalurnya.

Templat Ringkasan Desain oleh ClickUp

4. Contoh ringkasan klien desain kemasan produk

๐Ÿ“Œ Skenario: Sebuah perusahaan minuman meluncurkan lini baru minuman berenergi organik dan membutuhkan brief yang jelas untuk tim desain kemasan

Arahan Singkat Kemasan Produk

Bagian Rincian Nama proyek Kemasan Minuman Energi Organik Kemasan Minuman Energi Organik Masalah bisnis Pesaing mendominasi ruang rak, dan merek harus menonjol di pasar yang sadar akan kesehatan Tujuan Menciptakan kemasan menarik yang mengkomunikasikan bahan-bahan organik dan alami dari produk tersebut Target Audiens Konsumen yang sadar akan kesehatan, atlet, dan pembeli yang ramah lingkungan Lingkup proyek Desain label, kemasan botol, pesan merek, elemen keberlanjutan Hasil yang dihasilkan 3 konsep kemasan, desain yang sudah selesai untuk produksi, file siap cetak Anggaran $30.000 untuk persiapan desain dan produksi Kurun waktu Penelitian: 2 minggu, Fase desain: 4 minggu, Persetujuan & penyiapan produksi: 3 minggu Pemangku kepentingan Manajer Merek, Desainer Grafis, Tim Pemasaran, Konsultan Keberlanjutan Proses persetujuan Persetujuan akhir dari CEO sebelum produksi massal

Sampel singkat kemasan produk

Arahan singkat pengemasan yang terperinci memastikan bahwa desainnya selaras dengan identitas merek dan pedoman peraturan.

Dengan Templat Hasil Proyek ClickUp tim Anda bisa melacak hasil utama, revisi, dan proses persetujuan di seluruh proyek.

Ringkasan klien hanya efektif jika terstruktur, jelas, dan dapat ditindaklanjuti. Contoh-contoh dunia nyata ini menunjukkan bagaimana berbagai industri menggunakan client brief untuk menyelaraskan tim, menentukan ekspektasi, dan memastikan kelancaran eksekusi proyek.

Tips untuk Menyempurnakan Arahan Klien

Bahkan brief yang terstruktur dengan baik pun bisa gagal jika tidak memiliki kejelasan, keterlibatan, atau kedalaman strategis. Selain mencantumkan tujuan dan jadwal, brief klien yang kuat harus memengaruhi tindakan, menghilangkan friksi, dan menginspirasi hasil yang lebih baik. Inilah cara untuk meningkatkan brief klien Anda ke tingkat berikutnya.

Mulailah dengan visi proyek satu baris

Orang tidak mengingat halaman-halaman yang penuh dengan detail-mereka mengingat satu poin yang jelas. Buka brief Anda dengan ringkasan satu kalimat yang menentukan arah secara instan.

๐Ÿ”น Sebagai pengganti: "Kembangkan aplikasi baru dengan kegunaan yang lebih baik dan navigasi yang lebih baik."

โœ Katakanlah: "Bangun pengalaman seluler tanpa hambatan yang membuat pembayaran 50% lebih cepat."

Pembukaan yang dibuat dengan baik akan mengaitkan seluruh penjelasan singkat, memastikan setiap pemangku kepentingan selaras dengan tujuan utama sebelum masuk ke hal-hal yang spesifik.

Baca juga: 7 Strategi Luar Biasa untuk Manajemen Proyek Klien

Mengatasi apa yang bisa salah sebelum terjadi

Sebagian besar brief berfokus pada apa yang perlu dilakukan, tetapi hanya sedikit yang mengantisipasi potensi hambatan. Menyebutkan risiko secara proaktif akan menghemat waktu, anggaran, dan rasa frustrasi di kemudian hari.

Sertakan bagian 'Apa yang Harus Diperhatikan' yang mencakup:

Kemungkinan hambatan (misalnya, persetujuan yang tertunda, pedoman branding yang tidak jelas)

Keterbatasan teknis (misalnya, kendala platform, masalah integrasi)

Ketergantungan eksternal (misalnya, menunggu aset pihak ketiga)

Sebuah brief yang merencanakan tantangan akan menciptakan eksekusi yang lebih lancar sejak hari pertama.

Pastikan setiap hasil kerja dapat ditindaklanjuti

Arahan yang tidak jelas dapat menyebabkan ruang lingkup yang melebar, salah tafsir, dan revisi yang berlebihan. Setiap hasil kerja harus memiliki format, tujuan, dan pemilik yang jelas.

โŒ "Rancang halaman arahan untuk kampanye."

"Sampaikan halaman arahan dengan konversi tinggi (mobile-first) dengan formulir tangkapan prospek, tiga penempatan CTA yang unik, dan salinan yang ramah SEO."

Jika hasil tidak dapat langsung divisualisasikan, maka perlu kejelasan lebih lanjut.

Baca Juga: 10 Templat Manajemen Klien di PowerPoint & ClickUp

Potong bulu halus dan simpan hanya yang penting

Ringkasan bukanlah sebuah esai. Ringkasan harus mudah dipindai, berdampak tinggi, dan bebas dari detail yang tidak perlu.

Gunakan tabel, poin-poin penting, dan tajuk bagian untuk membuat informasi mudah dicerna

Hapus apa pun yang tidak secara langsung memengaruhi eksekusi

Jaga agar panjangnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kejelasan penuh-tidak lebih dari satu kata

Jika para pemangku kepentingan membutuhkan pertemuan terpisah hanya untuk memahami ringkasan, itu terlalu panjang.

Bicaralah dengan bahasa pemangku kepentingan

Seorang desainer, pengembang, dan ahli strategi pemasaran semuanya memproses informasi secara berbeda. Sebuah ringkasan yang baik akan beradaptasi dengan audiensnya, bukannya memaksa setiap pemangku kepentingan untuk membaca instruksi yang umum.

Cara menyesuaikan kata-kata Anda berdasarkan siapa yang membaca:

Untuk materi iklan: Jelaskan nada, suasana hati, dan identitas merek, bukan hanya "membuatnya modern"

Untuk pengembang: Cantumkan persyaratan platform, integrasi, dan ekspektasi fungsionalitas

Untuk eksekutif: Fokus pada sasaran tingkat tinggi, ROI, dan penyelarasan strategis

Pengarahan singkat yang memenuhi kebutuhan setiap tim di awal akan mencegah pertanyaan lanjutan yang tak ada habisnya.

๐Ÿ‘€ Tahukah Anda? Istilah "pemangku kepentingan" berasal dari perjudian abad ke-16 di mana "pemangku kepentingan" adalah pihak netral yang memegang taruhan

Saat ini, para pemangku kepentingan memiliki sesuatu yang sama berharganya-arah proyek, persetujuan, dan ekspektasi-membuat komunikasi yang jelas sangat penting untuk menjaga semuanya tetap pada jalurnya.

Akhiri dengan ajakan bertindak yang kuat

Ringkasan harus menginformasikan dan mendorong tindakan. Akhiri dengan arahan yang jelas sehingga para pemangku kepentingan tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya.

โŒ "Beritahu kami jika Anda memiliki pertanyaan."

"Tinjau dan konfirmasikan pada hari Jumat sehingga produksi dapat dimulai pada hari Senin."

Setiap brief klien yang bagus adalah cetak biru untuk tindakan, keselarasan, dan kesuksesan. Dengan membuatnya sangat jelas, terukur, dan mudah dicerna, Anda memastikan bahwa semua orang selaras sebelum pekerjaan yang sebenarnya dimulai.

Baca juga: 10 Template Proposal Proyek Gratis di Word, Excel, & ClickUp

Ubah Arahan Klien Menjadi Keunggulan Kompetitif

Brief klien adalah fondasi dari hubungan kerja yang lancar, memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan selaras sejak awal. Brief yang terstruktur dengan baik akan menghilangkan kebingungan, mendefinisikan ekspektasi, dan menetapkan tahapan untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa revisi yang tidak perlu.

Dari proses penerimaan klien hingga mengelola keseluruhan proyek, brief yang kuat menjaga eksekusi tetap berada di jalurnya. Ketika dipasangkan dengan perangkat lunak manajemen proyek yang tepat, ini menjadi alat yang dinamis untuk melacak kemajuan, menyederhanakan persetujuan, dan memastikan kolaborasi yang lancar.

Ingin menyederhanakan manajemen brief Anda dan membuat setiap proyek menjadi lebih efisien? Daftar ke ClickUp hari ini!