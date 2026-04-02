Bagaimana Agen Pemasaran Menghemat Lebih dari 15 Jam Per Minggu

Agen pemasaran sering kali harus menggunakan banyak alat hanya untuk menjalankan satu kampanye klien. Faktanya, Okta menemukan bahwa organisasi di berbagai industri kini menggunakan rata-rata 101 aplikasi, sehingga fragmentasi hampir tidak mungkin dihindari.

Panduan ini menguraikan tujuh perubahan alur kerja konkret untuk mengembalikan jam-jam yang hilang bagi agensi Anda. Kami juga akan menunjukkan bagaimana ruang kerja AI terintegrasi ClickUp — sebuah platform tunggal dan aman tempat proyek, dokumen, percakapan, dan analitik bersatu dengan AI yang tertanam sebagai lapisan kecerdasan — dapat menjadi kekuatan super Anda dalam upaya ini.

Mengapa Sebagian Besar Agen Pemasaran Kehilangan Lebih dari 15 Jam Setiap Minggu

Ketika satu hasil kerja klien mengharuskan Anda memeriksa alat manajemen proyek untuk tugas, Google Docs untuk brief, Slack untuk umpan balik, dan email untuk persetujuan, waktu yang terbuang pun bertambah dengan cepat.

Kondisi yang semakin rumit ini berarti tim menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari informasi yang mereka butuhkan, berpindah-pindah antar aplikasi, dan mengulang pembaruan yang sama di berbagai platform. Setiap kali berganti alat, setiap pesan Slack yang bertanya “di mana file itu?”, dan setiap laporan status yang dibuat secara manual menambah waktu yang tidak tercatat oleh siapa pun.

Inilah sebenarnya ke mana perginya 15+ jam tersebut: 👀

Perpindahan antar aplikasi: Berpindah-pindah dari alat manajemen proyek ke dokumen, obrolan, hingga pelacakan waktu terus-menerus mengganggu konsentrasi

Menggandakan pembaruan di berbagai platform: Memposting status yang sama di tiga tempat berarti tiga kali lipat pekerjaan tanpa nilai tambah apa pun

Mengejar persetujuan melalui email: Utas umpan balik tersembunyi, dan versi menjadi membingungkan

Membuat laporan dari awal: Mengumpulkan data dari berbagai alat ke dalam presentasi slide setiap Senin pagi berarti setengah hari Anda terbuang percuma

Mencari versi hasil kerja: Ketika berkas tersebar di Google Drive, Dropbox, dan lampiran email, tidak ada yang yakin bahwa mereka memiliki versi yang benar

Namun, secara keseluruhan, ketidakefisienan-ketidakefisienan kecil ini menumpuk dan menjadi beban besar bagi produktivitas agensi pemasaran setiap minggunya. Salah satu agensi yang kami wawancarai menghitung bahwa tim mereka menghabiskan 45 menit per orang per hari hanya untuk berpindah-pindah antar platform.

🎥 Sebelum kita lanjut, berikut ini video yang berisi tips nyata dan praktis untuk meningkatkan produktivitas agensi pemasaran Anda tanpa membuat semua orang kelelahan!

Masalah dengan tumpukan alat yang terfragmentasi bukan hanya soal waktu yang terbuang—tetapi bagaimana fragmentasi tersebut memperlambat seluruh operasional agensi Anda.

Ketika informasi kampanye tersebar di berbagai platform, pengambilan keputusan menjadi lebih lama. Tim menjadi ragu karena mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa data yang mereka lihat adalah yang terbaru. Seorang direktur kreatif meninjau satu versi, seorang manajer akun merujuk pada versi lain, dan saat umpan balik sampai ke klien, cerita tersebut tidak sepenuhnya selaras.

Ketiadaan sumber informasi tunggal ini menimbulkan gesekan yang halus namun mahal. Proses persetujuan terhambat, serah terima menjadi berantakan, dan pertanyaan sederhana berubah menjadi perdebatan panjang hanya untuk mengonfirmasi apa yang sudah dilakukan.

Seiring waktu, hal ini berdampak lebih dari sekadar pelaksanaan:

Komunikasi dengan klien menjadi reaktif alih-alih proaktif

Tim menghabiskan lebih banyak waktu untuk memverifikasi pekerjaan daripada mengembangkannya

Pemikiran strategis tergeser oleh koordinasi operasional

Biaya sesungguhnya bukanlah uang—melainkan kapasitas. Setiap jam yang dihabiskan tim Anda untuk mengelola alat-alat adalah jam yang tidak digunakan untuk strategi klien atau pekerjaan kreatif.

Bagaimana Satu Platform Kerja Menggantikan Seluruh Ekosistem Teknologi Agen

Alih-alih menggabungkan lima alat, agensi-agensi kini mengonsolidasikan tumpukan teknologi mereka dan memindahkan semuanya ke dalam satu ruang kerja.

Di sinilah pendekatan ruang kerja terintegrasi membuahkan hasil. Karena tugas, dokumen, dan percakapan saling terhubung, membuka tugas kampanye akan menampilkan ringkasan, riwayat komentar, waktu yang tercatat, dan status persetujuan—semuanya tanpa perlu meninggalkan layar.

✨ Kisah pelanggan: Berkembang tanpa hambatan operasional Seiring pertumbuhan tim, koordinasi—bukan pelaksanaan—menjadi hambatan utama. Itulah yang dialami oleh agensi produksi video path8 Productions. Pekerjaan mereka tersebar di berbagai alat seperti Smartsheet, Slack, Toggl, dan Dropbox Paper, sehingga memaksa para produser untuk menghabiskan waktu menyinkronkan pembaruan daripada mengembangkan proyek. Alih-alih menambah proses atau jumlah karyawan, mereka mengintegrasikan semuanya ke dalam ClickUp’s Small Business Suite. ⚡ Dampaknya Enam alat digantikan oleh satu ruang kerja terpadu

Pengurangan waktu persiapan rapat sebesar 60% (dari 30–60 menit menjadi ~10 menit)

Diterapkan sepenuhnya dalam waktu kurang dari 8 minggu dengan dukungan ClickUp

Visibilitas real-time di seluruh proyek, komunikasi, dan pelacakan waktu Dengan semua hal terpusat di satu tempat, siklus “perbarui setiap alat” yang terus-menerus pun menghilang. Waktu dicatat langsung pada tugas, percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan, dan agenda rapat terbentuk secara otomatis dari data real-time. Dengarkan langsung dari Pat Henderson 👇

Berikut ini gambaran singkat tentang beberapa cara di mana ruang kerja terpadu dapat membantu:

Dimensi Tumpukan alat yang terfragmentasi (5+ alat) Ruang kerja terpadu Proses orientasi karyawan baru Lakukan pelatihan untuk setiap alat secara terpisah Satu platform untuk dipelajari Pelaporan mingguan Ekspor, salin, dan tempel antar alat Ambil data real-time dari satu sumber Proses persetujuan Tersebar di email dan obrolan Semua terintegrasi dalam satu tempat Mencari berkas Coba tiga atau empat aplikasi Satu pencarian terpadu Sumber kebenaran “Alat mana yang memiliki versi terbaru?” Ruang kerja tunggal yang terintegrasi

7 Perubahan Alur Kerja yang Menghemat Waktu Agen Pemasaran Lebih dari 15 Jam

7 strategi ini akan membantu agensi Anda menghemat waktu setiap minggu. Masing-masing strategi menargetkan masalah yang memakan waktu dan cara spesifik untuk mengatasinya di dalam ruang kerja terpadu.

Sentralisasikan manajemen proyek di seluruh akun klien

Sebagian besar agensi mengelola setiap klien secara berbeda—menggunakan alat, konvensi penamaan, dan alur kerja yang berbeda. Hal ini membuat sulit untuk memantau beban kerja atau tenggat waktu di seluruh akun.

🚀 Atur seluruh agensi Anda ke dalam struktur yang jelas dengan ClickUp Spaces, Folder, dan Daftar.

Sentralisasikan operasional agensi Anda dengan ClickUp

Spaces memungkinkan Anda mengatur alur kerja yang berbeda berdasarkan klien, departemen, atau inisiatif. Folder ditempatkan di dalam Spaces untuk alur kerja yang kompleks, sedangkan Daftar berisi tugas-tugas aktual Anda.

Ruangan: Nama klien (misalnya, Acme Corp)

Folder: Jenis kampanye (misalnya, Peluncuran Produk Kuartal 3)

Daftar: Kategori hasil kerja (misalnya, Konten Media Sosial, Urutan Email)

Tugas: Hasil kerja individu dengan penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, dan status

💡 Tips Pro: Lacak metadata khusus klien seperti jenis kampanye dan status hasil kerja tanpa perlu membangun sistem terpisah menggunakan ClickUp Custom Fields. Anda dapat menambahkan menu dropdown, tanggal, label, dan lainnya ke tugas apa pun untuk menjaga data tetap terstruktur dan dapat dilaporkan.

Manajer akun menghabiskan berjam-jam setiap minggu untuk mengumpulkan pembaruan dari berbagai sumber guna mengirim email kepada klien. Itu adalah beban administratif yang tidak memberikan dampak signifikan.

🎯 Hilangkan tindak lanjut manual dengan menetapkan aturan otomatisasi alur kerja agensi menggunakan ClickUp Automations.

Biarkan tugas-tugas harian Anda berjalan secara otomatis dengan ClickUp Automations

Anda menentukan pemicu, kondisi, dan tindakan—seperti “ketika tugas berpindah ke tahap Tinjauan Klien, beri tahu manajer akun dan tetapkan tanggal jatuh tempo.” Sistem akan menangani sisanya.

🌟 Buat ringkasan status mingguan secara otomatis dari data tugas aktual Anda dengan ClickUp Brain, AI terintegrasi yang memiliki konteks lengkap pekerjaan Anda di ClickUp.

Tampilkan wawasan penting, tindak lanjut, pembaruan proyek, dan kemajuan dari ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

Alih-alih menulis pembaruan dari awal, ClickUp Brain mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi selama seminggu—tugas yang telah diselesaikan, item yang sedang ditinjau, tenggat waktu yang akan datang—ke dalam pembaruan yang terstruktur. Yang perlu Anda lakukan hanyalah meninjau dan mengirimkannya.

🦸🏻‍♀️ Peningkatan fitur Super Agent: Agen Pelapor Status Proyek dari ClickUp membuat hal ini semakin mudah. Berikan akses kepada agen ke proyek Anda, dan sistem akan menghasilkan laporan status yang siap disajikan kepada pemangku kepentingan, yang mencakup kemajuan terhadap tonggak pencapaian, penyelesaian penting, item yang berisiko, dan tenggat waktu yang akan datang.

👀 Lihat bagaimana AI Super Agents dari ClickUp dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang dan memberikan bantuan cerdas dalam pekerjaan sehari-hari tim Anda:

Lacak waktu langsung di dalam tugas dan proyek

Ketika pelacakan waktu dilakukan di alat terpisah, entri data seringkali tidak akurat atau bahkan hilang sama sekali. Hal ini merusak akurasi penagihan dan membuat analisis profitabilitas menjadi sekadar tebak-tebakan.

⏱️ Catat waktu secara tepat di tempat Anda sudah bekerja dengan fitur Pelacakan Waktu ClickUp yang terintegrasi dalam setiap tugas.

Lacak waktu dengan mudah menggunakan ClickUp Time Tracking

Anda dapat memulai timer atau menambahkan entri secara manual dari tugas, Tampilan Daftar ClickUp, Tampilan Papan ClickUp, atau bahkan menu Tindakan Cepat. Setiap entri dapat ditandai sebagai dapat ditagih atau tidak dapat ditagih serta menyertakan deskripsi atau tag. Anda dapat melacak:

Jam kerja yang dapat ditagih per klien

Jam kerja internal (tidak dapat ditagih) per proyek

Waktu perkiraan vs. waktu aktual per hasil kerja

Distribusi waktu berdasarkan jenis hasil kerja

👉🏽 Panduan AI untuk Usaha Kecil kami menjelaskan secara rinci cara menggunakan AI untuk mengurangi kerumitan dalam operasional agensi Anda.

Ganti pelaporan manual dengan dasbor real-time

Membuat laporan kinerja mingguan dengan mengumpulkan data dari berbagai alat dan menempelkannya ke slide? Laporan itu sudah ketinggalan zaman saat Anda selesai menyusunnya.

📊 Lihat distribusi beban kerja, kemajuan tugas, waktu yang tercatat, dan item yang terlambat dalam sekejap dengan Dasbor ClickUp.

Buat dasbor ClickUp khusus untuk melacak produktivitas tim

Dashboard mengubah data ruang kerja Anda menjadi widget visual—tanpa perlu mengekspor data.

Laporan umum agensi Widget Dashboard ClickUp yang berguna Ringkasan beban kerja tim Beban kerja berdasarkan penugas Kemajuan kampanye Tugas berdasarkan status Jam penagihan klien Waktu yang dilacak oleh klien Hasil kerja yang terlambat Daftar tugas yang terlambat

Tambahkan Kartu AI ke dasbor Anda untuk mengakses wawasan yang selalu diperbarui dan didukung oleh AI. Misalnya, Anda dapat menambahkan:

AI StandUp : Ringkas aktivitas terbaru Anda selama periode waktu yang dipilih

AI Team StandUp : Ringkas aktivitas terbaru orang dan tim tertentu selama periode waktu yang dipilih

Ringkasan Eksekutif Berbasis AI : Buat ringkasan eksekutif terkini yang menampilkan kondisi dan status departemen, tim, atau proyek Anda

Pembaruan Proyek AI: Buat gambaran umum tingkat tinggi mengenai status dan kemajuan proyek Anda

Anda bahkan dapat menjadwalkan laporan dasbor untuk secara otomatis mengirimkan salinannya kepada pemangku kepentingan.

Hawke Media, sebuah agensi pemasaran digital yang sedang berkembang, memilih ClickUp sebagai platformnya untuk meningkatkan produktivitas dan transparansi. Mereka melihat penundaan proyek berkurang hingga 70% dalam tahun pertama implementasi. Banyak eksekutif tingkat atas kami memiliki banyak hal yang harus dipantau dan tidak selalu ingin masuk ke ClickUp. Namun, kami dapat mengirimkan tautan "Hanya Tampilan" sehingga mereka—atau siapa pun yang membutuhkannya—dapat melihat kalender konten atau dasbor sprint untuk dengan cepat memahami apa yang sedang kami kerjakan. Banyak eksekutif tingkat atas kami memiliki banyak hal yang harus dipantau dan tidak selalu ingin masuk ke ClickUp. Namun, kami dapat mengirimkan tautan "Hanya Tampilan" sehingga mereka—atau siapa pun yang membutuhkannya—dapat melihat kalender konten atau dasbor sprint untuk dengan cepat memahami apa yang sedang kami kerjakan.

Sederhanakan proses persetujuan karya kreatif dalam satu thread

Alur kerja persetujuan yang tersebar di email, Slack, dan alat markup menyebabkan revisi terlewatkan dan peluncuran tertunda. Tidak ada yang tahu versi mana yang terbaru, atau di mana persetujuan tertentu terhenti.

🏆 Simpan semua umpan balik yang terkait dengan hasil kerja menggunakan Tugas ClickUp.

Jaga keselarasan anggota tim dengan memastikan komunikasi tetap relevan dengan pekerjaan di ClickUp Tasks

Lakukan percakapan yang terfokus di bawah setiap tugas dengan Komentar Berurutan , sehingga semua orang tetap mendapat informasi terbaru

Izinkan pemangku kepentingan memberikan anotasi langsung pada gambar, video, dan PDF menggunakan fitur Proofing di ClickUp — dengan memberikan umpan balik berupa komentar langsung pada aset kreatif itu sendiri

Rekam dan bagikan umpan balik video asinkron melalui ClickUp Clips , lalu sematkan di tugas asli, obrolan, atau dokumen

Setiap pemangku kepentingan melihat utas yang sama, versi yang sama, dan status persetujuan yang sama.

Pastikan anggota tim tetap selaras dalam memberikan umpan balik kreatif dengan fitur Proofing dari ClickUp

💡 Tips Pro: Bekerja dengan klien jadi lebih mudah dengan mengundang tamu ke Workspace Anda. Bagikan file atau dasbor apa pun, undang mereka untuk menambahkan komentar pada mockup, dan atur izin untuk mengontrol siapa yang dapat melihat apa.

Cari di seluruh tugas, dokumen, dan pesan dengan AI

🔍 Hentikan kebiasaan mencari-cari di empat aplikasi untuk menemukan satu jawaban dengan menggunakan Pencarian Bertenaga AI dari ClickUp.

Fitur ini berfungsi di seluruh Tugas, Dokumen, Komentar, dan Obrolan, sehingga Anda cukup mengetik pertanyaan dalam bahasa alami dan mendapatkan jawaban yang diambil langsung dari data ruang kerja Anda.

Temukan jawaban yang relevan dengan cepat dari ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Brain

Karena ClickUp Brain terintegrasi dalam ruang kerja terpadu, ia sudah memiliki konteks yang mencakup seluruh proses. ✨

Anda dapat mengaksesnya dari AI Command Bar di mana saja di ClickUp. Atau, cukup ketik @brain di komentar tugas atau Chat, sama seperti saat Anda menyebut nama orang lain.

💡 Tips Pro: Ubah waktu yang dihemat menjadi wawasan dengan ClickUp Brain MAX. Dengan asisten desktop cerdas ini, Anda tidak hanya dapat menghasilkan pembaruan, tetapi juga menganalisis alur kerja Anda secara real-time. Ajukan pertanyaan seperti: “Klien mana yang memiliki siklus persetujuan terlama?”

“Di mana kita kehilangan jam kerja non-tagihan paling banyak?”

“Proyek mana saja yang berisiko mengalami penundaan minggu ini?” Karena Brain MAX memiliki konteks lengkap mengenai tugas, pelacakan waktu, dan dasbor Anda, aplikasi ini tidak hanya menampilkan data—tetapi juga menghubungkan titik-titik dan menyoroti pola yang mungkin terlewatkan. Hasilnya? Anda tidak hanya menghemat lebih dari 15 jam per minggu—Anda juga membuat keputusan yang lebih cerdas tentang ke mana waktu tim Anda harus dialokasikan selanjutnya.

Buat templat untuk proyek berulang dan proses onboarding klien

Agensi sering menangani jenis proyek yang sama berulang kali, namun setiap kali harus membangun struktur tugas dari awal. Itu berarti waktu terbuang percuma untuk membuat ulang sesuatu yang sebenarnya sudah pernah dibuat sebelumnya.

💪🏻 Simpan seluruh struktur proyek—termasuk Tugas, Subtugas, Ketergantungan, Bidang Kustom, dan Otomatisasi—dan terapkan dengan satu klik menggunakan templat di ClickUp.

Anda dapat menjelajahi Pusat Template ClickUp untuk opsi yang sudah jadi atau menyimpan template Anda sendiri dari Ruang, Folder, atau Daftar mana pun. Berikut adalah beberapa contoh proses dan aset yang dapat Anda buat templatenya:

Daftar periksa onboarding klien

Alur kerja peluncuran kampanye

Kalender produksi konten bulanan

Siklus pelaporan triwulanan

Cara Mengukur Waktu yang Dihemat oleh Agen Anda

Setelah Anda menggabungkan alur kerja Anda ke dalam satu ruang kerja, pertanyaan selanjutnya sederhana: Apakah ini benar-benar menghemat waktu kita?

Kesalahan yang paling sering dilakukan oleh agensi di sini adalah memantau metrik yang tidak substansial alih-alih metrik operasional. Anda tidak memerlukan lebih banyak dasbor—Anda memerlukan sejumlah kecil indikator utama yang secara jelas menunjukkan apakah pekerjaan berjalan lebih cepat dan dengan usaha yang lebih sedikit.

Berikut adalah metrik yang benar-benar menggambarkan hal tersebut:

Waktu penyelesaian tugas rata-rata: Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar suatu hasil kerja berpindah dari status “sedang dikerjakan” ke “selesai.” Penurunan angka ini menandakan alur kerja Anda lebih efisien dan tim Anda menghabiskan lebih sedikit waktu terjebak atau menunggu.

Waktu yang dihabiskan untuk pelaporan: Jam yang dihabiskan untuk menyusun pembaruan mingguan atau bulanan. Waktu ini seharusnya berkurang secara signifikan begitu pelaporan mengambil data langsung dari sistem, bukan melalui ekspor manual.

Jumlah alat yang digunakan per alur kerja: Berapa banyak platform yang terlibat dalam satu kampanye atau hasil kerja. Semakin sedikit alat = semakin sedikit pergantian konteks dan semakin tinggi produktivitas

Durasi siklus persetujuan: Waktu yang dibutuhkan dari draf pertama hingga persetujuan akhir. Siklus yang lebih singkat menandakan umpan balik yang lebih jelas dan kolaborasi yang lebih baik

Jam yang tercatat sebagai administrasi non-tagihan: Waktu yang dihabiskan untuk koordinasi internal, pembaruan status, dan pengelolaan alat. Inilah pemborosan tersembunyi—menguranginya secara langsung meningkatkan tingkat pemanfaatan dan profitabilitas

Keuntungan menggunakan ClickUp di sini sangat jelas: semua data ini sudah tersimpan di dalam ruang kerja Anda.

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp Dashboards, Anda dapat melacak waktu siklus, throughput, ketepatan waktu pengiriman, dan tren pemanfaatan tanpa perlu menggabungkan beberapa laporan. Pendekatan praktis: Jangan mencoba mengukur semuanya sekaligus. Pilih dua atau tiga metrik, tetapkan patokan awal untuk satu minggu, lalu bandingkan kembali setelah 30 hari. Perbedaan itulah yang merupakan “waktu yang dihemat” sesungguhnya.

Cara Memulai Konsolidasi Alur Kerja Agen Anda

Cara tercepat untuk melihat hasilnya adalah dengan memulai dari hal-hal kecil, membuktikan nilainya, dan memperluasnya dari sana.

Audit alat dan alur kerja Anda saat ini : Peta di mana pekerjaan dilakukan saat ini—manajemen proyek, dokumen, komunikasi, pelaporan. Anda mencari tumpang tindih dan hambatan, bukan kesempurnaan

Identifikasi alur kerja yang paling menyulitkan : Pilih satu proses yang selalu merepotkan (onboarding klien, pelaporan mingguan, persetujuan karya kreatif). Mulailah dari proses yang paling jelas menyebabkan pemborosan waktu

Buat Ruang ClickUp khusus : Buat ulang alur kerja tersebut di dalam ClickUp menggunakan Ruang, Folder, Daftar, dan Tugas sehingga semuanya berada dalam satu lingkungan yang terstruktur

Buat templat proses : Ubah alur kerja tersebut menjadi templat yang dapat digunakan kembali dengan tugas, ketergantungan, bidang khusus, dan otomatisasi sehingga tim Anda tidak perlu membuatnya dari awal lagi

Lanjutkan ke alur kerja berikutnya: Setelah kasus penggunaan pertama berjalan lancar, ulangi proses tersebut untuk yang berikutnya—pelaksanaan kampanye, produksi konten, atau pelaporan

💡 Tips Pro: Bagi tim yang tidak bisa beralih sepenuhnya sekaligus, hubungkan alat yang sudah ada dengan ClickUp Integrations selama masa transisi agar data Anda tidak hilang. Dapatkan dukungan tim dengan menunjukkan bahwa gesekan sehari-hari—mengejar pembaruan status, mencari berkas, dan membuat ulang laporan—akan hilang seketika.

Berhenti Mengelola Pekerjaan. Mulailah Memajukannya, Bersama ClickUp

Waktu yang hilang oleh agensi setiap minggu merupakan akumulasi dari puluhan inefisiensi kecil yang tersebar di terlalu banyak alat. Setiap alat tambahan, setiap pembaruan yang berulang, setiap persetujuan yang tersembunyi di email—semua itu menambah hambatan. Dan hambatan tersebut semakin menumpuk. Hal ini memperlambat pelaksanaan, menggerogoti jam kerja yang dapat ditagih, dan mengalihkan tim Anda dari pekerjaan strategis dan kreatif yang sebenarnya dibayar oleh klien.

Menggabungkan pekerjaan Anda ke dalam satu ruang kerja dengan AI bawaan akan menghilangkan akar masalahnya.

Lebih dari 15 jam itu bukan sekadar waktu—itu adalah perbedaan antara agensi yang selalu mengejar ketertinggalan dan agensi yang memiliki ruang untuk berpikir. Konsolidasikan tumpukan alat Anda, dan Anda akan mengetahui apa yang dapat dilakukan tim Anda ketika mereka tidak lagi berjuang melawan alat-alat mereka.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Hal-hal yang sering menghabiskan waktu antara lain berpindah-pindah antar berbagai alat, membuat laporan secara manual, mengejar persetujuan melalui email dan obrolan, menduplikasi pembaruan, serta mencari file di berbagai sistem yang tidak terhubung.

Agensi pemasaran menghemat waktu dengan mengintegrasikan alat-alat, mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti pelaporan dan persetujuan, serta memusatkan komunikasi dan manajemen proyek dalam satu ruang kerja. Hal ini mengurangi pergantian konteks dan menghilangkan pekerjaan ganda.

Ruang kerja terpadu menghubungkan tugas, dokumen, komunikasi, dan pelaporan dalam satu tempat. Hal ini menciptakan sumber informasi yang terpercaya, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengoordinasikan pekerjaan.

Ya. Faktanya, agensi yang lebih kecil justru mendapatkan manfaat paling besar karena otomatisasi mengurangi beban kerja manual, meningkatkan konsistensi, dan memungkinkan tim yang ramping untuk berkembang tanpa menambah jumlah karyawan.

Metrik utama meliputi waktu penyelesaian tugas (waktu siklus), waktu penyelesaian persetujuan, waktu yang dihabiskan untuk pelaporan, jam kerja yang tidak dapat ditagih, dan tingkat pemanfaatan tim secara keseluruhan.