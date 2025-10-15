Bagaimana Agen Dapat Mengoptimalkan Alur Kerja Persetujuan

Tidak ada yang bisa menandingi kegembiraan saat sebuah kampanye baru mulai terbentuk. Desainer berhasil menciptakan visual yang memukau, penulis copy menemukan nada yang tepat, dan klien benar-benar antusias dengan apa yang sedang terbentuk.

Dan kemudian…segala sesuatunya terhenti mendadak karena seseorang belum menyetujui judul, atau umpan balik desain hilang dalam rantai email yang panjang.

Bagi agensi, siklus ini mengganggu tenggat waktu, energi tim, dan kepercayaan klien.

Itulah mengapa, dalam blog ini, kita akan membahas cara agensi dapat mengoptimalkan alur kerja persetujuan sehingga proses tinjauan menjadi lebih cepat, umpan balik lebih jelas, dan semua pihak tahu apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Anda juga akan mengetahui bagaimana ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, membantu membuat proses ini menjadi lancar. 🤩

Template Permintaan dan Persetujuan Proyek ClickUp memberikan proses persetujuan yang terdefinisi dengan jelas untuk agensi. Dengan kolom untuk biaya, dampak, dan jenis item, setiap pengajuan sudah mengandung detail yang tepat sejak awal, sehingga mengurangi keterlambatan. Selain itu, Anda dapat menggunakan status seperti Dalam Peninjauan, Disetujui, atau Ditolak untuk memudahkan semua pihak melihat status permintaan.

Tantangan Umum dalam Alur Kerja Persetujuan untuk Agen

Proses persetujuan Anda menghabiskan banyak uang, dan hal ini terjadi dengan cara yang mungkin tidak Anda sadari. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang mungkin Anda hadapi. 🚧

Banyaknya pemangku kepentingan dapat menyebabkan penundaan

Direktur klien Anda menyetujui strategi kampanye pemasaran, namun tim hukum mereka tiba-tiba muncul dengan kekhawatiran yang belum pernah dibahas sebelumnya. Kini CEO mereka menginginkan pesan yang sepenuhnya bertentangan dengan brief yang telah disetujui.

Tapi tunggu, masih ada lagi yang akan datang:

Minggu ketiga menuntut formulir kepatuhan vendor dari tim pengadaan

HR tiba-tiba membutuhkan 'peninjauan sensitivitas budaya'

Seorang manajer regional memutuskan bahwa mereka membutuhkan pesan yang benar-benar berbeda untuk pasar mereka

IT menghambat peluncuran Anda karena halaman arahan mengandung 'pixel pelacakan yang tidak sah'

Setiap pemangku kepentingan berpikir mereka membantu, tetapi karena mereka tidak pernah berkoordinasi satu sama lain, tim Anda ditarik ke arah yang berbeda-beda.

🧠 Fakta Menarik: Sistem alur kerja persetujuan tertua dapat ditelusuri hingga peradaban kuno. Di Mesopotamia, para penulis akan mencatat perjanjian perdagangan pada tablet tanah liat, yang memerlukan cap (seperti tanda tangan) dari berbagai pihak.

Kurangnya visibilitas terhadap persetujuan yang tertunda

Aset kampanye menghilang ke dalam organisasi klien, dan Anda pun bingung di mana posisi mereka dalam rantai persetujuan.

Anda tidak dapat mengetahui apakah penundaan disebabkan karena seseorang sedang cuti, tinjauan internal memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, atau email Anda terbenam di kotak masuk seseorang. Kesenjangan visibilitas ini membuat perencanaan sumber daya secara efektif menjadi tidak mungkin.

Sebagian besar waktu, Anda tidak yakin apakah harus menjaga tim Anda dalam status siaga untuk revisi mendadak atau memindahkan mereka ke proyek lain.

Kekeliruan komunikasi dan tanggung jawab yang tidak jelas

Proses persetujuan bisa menjadi rumit. Pemimpin akun Anda menganggap klien akan mengoordinasikan pemangku kepentingan internal mereka, sementara klien mengharapkan tim Anda untuk mengelola seluruh alur kerja proses persetujuan.

Kemudian, pemangku keputusan baru muncul di tengah proyek tanpa tingkat wewenang yang jelas, dan tiba-tiba semua orang menunggu orang lain untuk mengambil alih. Celah-celah ini menguras anggaran proyek meskipun tidak ada kemajuan yang terjadi.

🔍 Tahukah Anda? Bias otoritas memengaruhi proses persetujuan. Orang cenderung menerima keputusan jika berasal dari seseorang yang memiliki wewenang, bahkan jika alasannya tidak jelas, menyoroti pentingnya proses yang transparan.

Masalah kontrol versi dan umpan balik yang tidak konsisten

Kebingungan berkas semakin parah ketika umpan balik datang melalui berbagai saluran tanpa koordinasi.

Desainer Anda mungkin sedang bekerja pada versi 12 sementara pemangku kepentingan memberikan masukan berdasarkan versi delapan. Masukan melalui email bertentangan dengan apa yang dibahas dalam pertemuan, dan tidak ada yang tahu masukan mana yang harus diprioritaskan.

Masalah kontrol versi ini membuat tim Anda menghabiskan jam kerja yang dapat ditagih untuk menentukan apa yang relevan daripada melakukan perubahan.

Hambatan dalam proyek-proyek mendesak atau berprioritas tinggi

Kampanye darurat mengungkap setiap kelemahan dalam alur kerja persetujuan yang seharusnya efektif. Proses standar yang berfungsi baik untuk jadwal normal seringkali runtuh ketika klien membutuhkan waktu penyelesaian yang cepat.

Mari kita lihat hambatan proyek mendesak yang paling umum:

Persetujuan akhir pekan sering tertunda karena tidak ada yang memeriksa email kerja mereka hingga Senin

Klien internasional seringkali menimbulkan perbedaan zona waktu yang menyebabkan proses persetujuan terhenti selama 12 jam atau lebih

Pihak yang bertugas menyetujui cadangan tidak memiliki konteks dan wewenang untuk mengambil keputusan dengan cepat

Perubahan darurat memicu tinjauan kepatuhan yang memakan waktu lebih lama dari jadwal asli

Hambatan-hambatan ini memengaruhi efektivitas manajemen proyek. Mereka menyebabkan penundaan yang berdampak pada klien lain dan merusak reputasi agensi Anda dalam hal pengiriman yang andal.

🧠 Fakta Menarik: Persekutuan abad pertengahan beroperasi berdasarkan persetujuan. Para pengrajin tidak dapat menjual barang tanpa persetujuan dari pemimpin persekutuan, yang memeriksa kualitas dan kepatuhan terhadap aturan perdagangan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan kualitas yang dilakukan di agensi saat ini.

Panduan Langkah demi Langkah untuk Mengoptimalkan Alur Kerja Persetujuan

Agen membutuhkan alur kerja persetujuan yang mengurangi hambatan dan menjaga kualitas. Gunakan langkah-langkah ini dan terapkan ke dalam perangkat lunak manajemen proyek agensi kreatif ClickUp untuk tetap selaras.

Mari lihat bagaimana perangkat lunak alur kerja persetujuan membantu! 🧰

Langkah #1: Kumpulkan permintaan di satu tempat

Ketika beberapa klien mengirim permintaan melalui email, chat, atau bahkan WhatsApp, detail-detail penting dapat dengan mudah terlewat. Anda membutuhkan cara untuk mengarahkan setiap permintaan ke satu sumber yang andal.

Misalnya, buat formulir permintaan dalam perangkat lunak alur kerja Anda, yang meminta informasi tentang anggaran, target audiens, hasil utama, dan jadwal yang diinginkan.

Buat formulir pendaftaran desain di ClickUp Standarkan proses penerimaan klien dengan ClickUp Forms dan kurangi pertukaran email yang berulang

Dengan ClickUp Forms, masukan klien dapat secara otomatis diubah menjadi Tugas ClickUp. Jika klien mengisi formulir redesign situs web Anda, tugas akan langsung dibuat, ditugaskan kepada manajer akun, dan dihubungkan dengan semua aset yang diunggah, seperti pedoman merek atau logo.

Inilah yang membuat formulir bekerja paling baik untuk agensi:

Tambahkan bidang wajib untuk tujuan, anggaran pemasaran , dan batas waktu

Gunakan menu tarik-turun untuk garis waktu proyek guna menghindari ekspektasi yang tidak jelas

Sertakan unggahan file agar klien dapat menyediakan logo, font, atau karya kreatif sebelumnya secara langsung

Pelajari cara mengubah proses penerimaan klien Anda:

Langkah #2: Bagi proyek menjadi tugas-tugas terstruktur

Setelah mengumpulkan permintaan yang jelas, langkah berikutnya adalah membaginya menjadi bagian-bagian yang dapat ditindaklanjuti.

Sebuah kampanye seperti ‘Meluncurkan iklan mode baru’ memerlukan langkah-langkah kecil yang terkendali seperti penulisan skrip, pemilihan model, penyuntingan, dan persetujuan klien.

ClickUp untuk agensi memudahkan pengelolaan hal ini.

Organisir pekerjaan klien dan operasional kreatif dengan ClickUp Tasks

Setiap hasil kerja menjadi tugas yang ditugaskan kepada anggota tim yang tepat, dengan subtugas untuk langkah-langkah kecil. Tugas syuting video dapat memiliki subtugas untuk:

Pemesanan studio

Merekrut tim produksi film

Mengatur properti

Status Tugas Kustom ClickUp kemudian menunjukkan secara tepat di mana setiap tugas berada. Alih-alih menggunakan status generik seperti ‘Dalam Proses’, sebuah agensi dapat mengatur status seperti ‘Pengembangan Konsep’, ‘Draf Pertama Siap’, dan ‘Umpan Balik Klien Telah Diterima’. Semua orang dapat melihat bagaimana pekerjaan berjalan tanpa perlu mengirim email pembaruan.

Ciptakan kejelasan dengan Status Tugas Kustom ClickUp yang disesuaikan dengan alur kerja agensi

Berikut ini adalah pendapat Tyler Guthrie, Direktur Operasi Pendapatan, Home Care Pulse, tentang penggunaan ClickUp untuk mengelola persetujuan:

Formulir dan proses persetujuan sangat mudah diimplementasikan dan memudahkan penanganan permintaan antar departemen, sehingga menghemat waktu.

Formulir dan proses persetujuan sangat mudah diimplementasikan dan memudahkan penanganan permintaan antar departemen, sehingga menghemat waktu.

Langkah #3: Urutkan persetujuan dalam urutan yang benar

Pekerjaan kreatif sering kali melalui proses tinjauan berlapis: pemimpin kreatif internal, manajer akun, lalu persetujuan klien. Jika langkah-langkah tersebut tidak berjalan sesuai urutan, tenggat waktu akan terganggu.

Fitur Ketergantungan Tugas ClickUp memungkinkan Anda mengontrol alur ini. Misalnya, tugas pengeditan tidak dapat dimulai hingga direktur kreatif menyetujui storyboard. Ketergantungan ini mengunci urutan sehingga tidak ada yang melompat ke depan.

Sederhanakan persetujuan berlapis dengan Fitur Ketergantungan Tugas ClickUp

Misalkan agensi Anda sedang mengerjakan serangkaian iklan banner. Tugas desain tetap terblokir hingga tugas penulisan salinan selesai. Setelah tugas penulisan salinan ditandai selesai, tugas desain secara otomatis dibuka.

📮 ClickUp Insight: 24% pekerja mengatakan tugas-tugas berulang menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih bermakna, dan 24% lainnya merasa keterampilan mereka tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Itu berarti hampir setengah dari tenaga kerja merasa terhambat secara kreatif dan tidak dihargai. 💔 ClickUp membantu mengalihkan fokus kembali ke pekerjaan yang berdampak tinggi dengan agen AI yang mudah disetel, mengotomatisasi tugas berulang berdasarkan pemicu. Misalnya, ketika suatu tugas ditandai sebagai selesai, Agen AI ClickUp dapat secara otomatis menugaskan langkah berikutnya, mengirim pengingat, atau memperbarui status proyek, sehingga Anda terbebas dari tindak lanjut manual. 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security berhasil mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.

Langkah #4: Alokasikan umpan balik ke tempat yang tepat

Umpan balik dari agensi sering kali tersesat dalam percakapan yang panjang. Pesan yang samar seperti ‘Ubah warna ini’ dapat membuat tim bingung siapa yang harus mengambil tindakan. Umpan balik memerlukan penanggung jawab.

Tugaskan tanggung jawab secara langsung menggunakan ClickUp Assign Comments yang terhubung dengan Tugas

ClickUp Assign Comments menyelesaikan hal ini secara langsung. Misalnya, ketika klien mencatat bahwa tombol CTA di halaman arahan terasa lemah, manajer akun menambahkan komentar yang ditugaskan dan menandai desainer. Komentar tersebut tetap terbuka hingga desainer menyelesaikannya.

Atau misalnya agensi Anda sedang mengadakan sesi foto. Pemimpin kreatif dapat meninggalkan komentar yang ditugaskan pada Tugas 'Finalize edits': @Jamie, ganti gambar 3 dengan foto alternatif. Jamie akan langsung menerima pemberitahuan, dan pembaruan tetap terhubung dengan tugas tersebut.

🧠 Fakta Menarik: Proses persetujuan dokumen telah menjadi sumber humor kantor selama puluhan tahun. Mulai dari komik Dilbert hingga ‘TPS reports’ dalam film Office Space, hambatan persetujuan telah menjadi masalah umum di dunia korporat. Berikut contoh yang lucu: Sumber

Langkah #5: Otomatisasi langkah persetujuan yang berulang

Bahkan setelah membuat alur kerja baru, agensi masih menghabiskan berjam-jam untuk mengatur pengingat umpan balik klien, memindahkan tugas ke tahap tinjauan, atau memberitahu tim tentang perubahan.

Otomatisasi ClickUp menghilangkan tugas berulang dari piring Anda. Mereka bekerja berdasarkan aturan sederhana 'jika ini, maka itu', memungkinkan Anda menetapkan pemicu dan tindakan kustom di dalam platform terpusat.

Misalkan Anda sedang mengerjakan paket rebranding. Begitu tim desain menyelesaikan konsep logo, Automations akan mengirim email kepada klien bahwa draf sudah tersedia di perangkat lunak manajemen proyek kreatif. Proses ini terus berjalan tanpa perlu seseorang mengingat untuk mengirim pengingat.

Hemat waktu berjam-jam kerja manual dengan menggunakan ClickUp Automation untuk alur kerja persetujuan klien

Begini cara otomatisasi alur kerja mendukung proses persetujuan:

Otomatis menugaskan tugas saat status berubah

Aktifkan pemberitahuan klien saat hasil kerja mencapai tahap tinjauan

Pindahkan tugas ke daftar baru setelah persetujuan internal selesai

Langkah #6: Sentralisasikan percakapan di tempat kerja berlangsung

Persetujuan klien sering terganggu ketika komunikasi tersebar di berbagai saluran. Tim membutuhkan satu lokasi di mana semua percakapan terhubung dengan hasil kerja.

ClickUp Chat memungkinkan agensi untuk menjaga diskusi tersebut di dalam ruang kerja proyek.

Sentralisasikan percakapan tentang umpan balik klien dengan ClickUp Chat

Misalnya, ketika klien memiliki revisi untuk video kampanye, manajer akun dapat langsung menambahkan catatan tersebut ke saluran yang terhubung dengan kampanye tersebut. Desainer dan editor dapat melihat apa yang sedang terjadi tanpa konteks yang membingungkan atau Work Sprawl.

Untuk diskusi langsung, SyncUps di ClickUp Chat menambahkan lapisan tambahan. Anda dapat memulai panggilan audio atau video di saluran mana pun atau DM.

Ikuti panggilan audio dan video singkat untuk rapat tim dengan SyncUps di ClickUp Chat

Misalkan direktur kreatif Anda ingin menyelesaikan revisi klien secara real-time. Tim memulai SyncUp di saluran proyek yang didedikasikan, meninjau umpan balik bersama, dan memperbarui tugas selama panggilan. Selama panggilan berlangsung, Anda dapat bekerja sama untuk mengedit dokumen atau menyesuaikan papan tulis.

Langkah #7: Gunakan AI untuk menyederhanakan proses tinjauan kreatif

Ketika kampanye mencapai tahap tinjauan klien, tim sering menghabiskan berjam-jam menyortir dokumen brief yang tebal, percakapan email yang berantakan, atau pertanyaan klien yang berulang. Agen dapat menghemat waktu tersebut dengan menggunakan AI untuk menyaring informasi yang tidak relevan dan menyoroti hal-hal yang penting.

Percepat tinjauan kreatif menggunakan ClickUp Brain untuk merangkum brief, menyusun konten, dan menjawab pertanyaan spesifik klien

ClickUp Brain bertindak sebagai asisten on-demand tim kreatif Anda selama proses tinjauan.

Misalnya, jika klien mengirim dokumen rebranding berisikan 15 halaman, Anda dapat meminta Manajer Proyek AI untuk menghasilkan ringkasan dua paragraf mengenai pedoman terpenting terkait nada, visual, dan audiens. Dengan cara ini, tim desain mendapatkan kejelasan tanpa perlu membaca setiap baris.

ClickUp Brain’s AI Writer for Work dapat menulis teks alternatif yang sesuai dengan suara merek klien, memberikan dasar cepat bagi penulis copy untuk disempurnakan.

Anda juga dapat:

Ringkaskan brief klien yang panjang menjadi poin-poin penting yang dapat ditindaklanjuti untuk desainer dan penulis copy

Buat konten awal seperti teks iklan atau subjek email untuk tinjauan internal

Jawab pertanyaan konteks singkat, seperti ‘Warna apa yang disetujui klien untuk kampanye musim semi?’

✅ Coba prompt ini: Ringkas thread umpan balik klien ini menjadi tiga revisi kunci yang perlu kami terapkan sebelum draf kedua.

💡 Tips Pro: Untuk mengurangi waktu tinjauan lebih lanjut, mintalah ClickUp Brain untuk merangkum percakapan panjang menjadi poin tindakan yang ringkas. Ringkas percakapan panjang di Chat dengan ClickUp Brain

Langkah #8: Skalakan persetujuan dengan kecerdasan buatan (AI) canggih

Setiap klien memiliki persyaratan unik, dan setiap kampanye mengikuti model alur kerjanya sendiri.

ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop, menghubungkan berbagai model AI, termasuk ChatGPT, Gemini, Claude, dan DeepSeek, ke ruang kerja Anda. Ia juga terintegrasi dengan aplikasi Anda, memudahkan Anda untuk mengambil konteks dari Google Drive atau Figma ke dalam proses persetujuan Anda.

Prediksi keterlambatan dan hilangkan penyebaran AI yang tidak terkendali dengan ClickUp Brain MAX

Misalnya, jika tiga klien berbeda menjadwalkan syuting video pada minggu yang sama, Brain MAX memprediksi potensi kelebihan beban sumber daya. Sistem mungkin menyarankan untuk mengalihkan editor atau memperpanjang batas waktu salah satu proyek untuk mencegah keterlambatan pengiriman.

✅ Coba prompt ini: Analisis lima siklus persetujuan kampanye terakhir untuk Klien A dan identifikasi titik-titik di mana terjadi penundaan, lalu rekomendasikan penyesuaian yang perlu diterapkan pada peluncuran berikutnya untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Template Permintaan dan Persetujuan Proyek ClickUp menyediakan struktur folder terorganisir di mana setiap permintaan proyek atau brief klien diajukan melalui formulir standar. Dapatkan templat gratis Hemat waktu pengaturan pada alur kerja persetujuan kreatif dengan Template Permintaan dan Persetujuan Proyek ClickUp. Dengan bidang kustom ClickUp seperti Deskripsi, Dampak, Biaya Dampak, Jenis Item, dan Probabilitas, Anda mendapatkan konteks penting dan metrik kuantitatif sejak awal.

Praktik Terbaik untuk Alur Kerja Persetujuan Agen

Berikut adalah beberapa praktik terbaik untuk menjaga manajemen alur kerja persetujuan tetap lancar, terprediksi, dan bebas stres bagi tim Anda maupun klien.

Buat peta persetujuan sebelum proyek dimulai

Proyek menjadi lambat ketika Anda tidak tahu siapa yang menyetujui apa.

Pada tahap awal, daftar semua pemangku keputusan, sertakan kontak cadangan, dan tentukan secara jelas apa yang dapat disetujui oleh masing-masing orang.

Misalnya, pemimpin operasional kreatif dapat menyetujui draf desain, manajer pemasaran dapat menyetujui teks, dan tim hukum dapat memeriksa kepatuhan. Selain itu, tambahkan kontak cadangan untuk mencegah penundaan jika seseorang tidak tersedia.

⚡ Arsip Template: Gunakan Template Rapat Kick-Off Proyek ClickUp untuk mencatat semua peran persetujuan, menyampaikan tujuan, dan menetapkan target serta jadwal yang realistis. Tambahkan atribut seperti Manajer Proyek, Lokasi, Peserta, dan lainnya untuk memastikan semua hal tercatat dengan baik.

Masukkan tenggat waktu persetujuan ke dalam jadwal proyek.

Saat merencanakan proyek, tetapkan jendela waktu khusus untuk tinjauan klien. Jika desain memerlukan persetujuan klien pada hari Jumat, tim tahu untuk menyelesaikan draf pada hari Rabu agar ada waktu cadangan.

Komunikasikan tenggat waktu ini dengan jelas, hubungkan dengan tonggak pencapaian, dan identifikasi hambatan menggunakan tampilan Gantt ClickUp dalam perangkat lunak alur kerja persetujuan Anda.

Gunakan putaran persetujuan daripada umpan balik berkelanjutan.

Menerima umpan balik secara terus-menerus bisa terasa seperti berputar-putar tanpa arah. Strukturkan umpan balik menjadi putaran dengan tujuan dan batas waktu yang jelas.

Misalnya:

Putaran pertama mencakup strategi dan pesan.

Putaran kedua membahas eksekusi visual.

Putaran ketiga mengonfirmasi perubahan akhir.

Memberikan umpan balik setelah putaran penutupan akan dipertimbangkan untuk fase proyek berikutnya atau dapat memengaruhi tanggal pengiriman. Metode ini mencegah revisi yang tak berujung sambil tetap memungkinkan klien memberikan masukan yang berarti.

🔍 Tahukah Anda? Bahkan emoji pun memerlukan persetujuan. Setiap desain emoji baru harus melalui proses persetujuan Konsorsium Unicode sebelum muncul di keyboard Anda.

Dorong akuntabilitas persetujuan dengan dasbor dan agen AI.

Penundaan persetujuan seringkali tidak terdeteksi hingga terlambat. Gunakan Dashboard ClickUp untuk memvisualisasikan indikator kinerja utama, termasuk setiap persetujuan yang tertunda dan waktu tunggu.

Pantau alur kerja persetujuan Anda secara real-time dengan dasbor ClickUp yang disesuaikan

Anda dapat melihat berapa banyak tugas yang ada di setiap status, seperti ‘Menunggu Persetujuan,’ ‘Disetujui,’ atau ‘Membutuhkan Revisi,’ dan dengan cepat mengidentifikasi di mana persetujuan menumpuk.

Kartu dapat menampilkan waktu rata-rata penyelesaian persetujuan dan bahkan diurutkan berdasarkan anggota tim atau klien. Hal ini memudahkan untuk melacak tanggung jawab dan menjaga proyek tetap sesuai jadwal.

Selain itu, ClickUp memungkinkan Anda menjadwalkan laporan dari dasbor ini. Anda dapat secara otomatis mengirim pembaruan kepada klien atau pemangku kepentingan internal setiap hari, minggu, atau bulan.

💡Tips Pro: Konfigurasikan Agen AI ClickUp kustom untuk memantau status tugas dan tenggat waktu, mengirim pengingat, menindaklanjuti masalah, atau memperbarui status sesuai kebutuhan, agar proses berjalan lancar. Buat Agen AI untuk mengingatkan tentang tenggat waktu tugas.

Persetujuan Aset Kreatif dengan ClickUp

Bagi manajer proyek agensi, setiap hari terasa seperti menambal lubang daripada mendorong pekerjaan ke depan. Dengan proses persetujuan yang efektif, tim Anda dapat mendorong proyek ke depan tanpa penundaan yang tidak perlu.

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi yang membantu Anda melihat semua hal dalam satu tempat, tanpa perlu berganti-ganti antara belasan alat. Jadwalkan dan kelola setiap deliverable dengan Tasks, sentralisasikan semua percakapan dengan Chat, dan biarkan Dashboard kustom menjadi pusat kendali agensi Anda. Tambahkan otomatisasi dan percepatan melalui ClickUp Brain dan Brain MAX.

Daftar gratis untuk ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Agen dapat membuat alur kerja yang jelas untuk setiap klien, menentukan pemangku keputusan, menetapkan ketergantungan tugas, dan mengonsolidasikan semua umpan balik dalam satu ruang kerja. Hal ini memastikan setiap persetujuan tetap terlihat, terorganisir, dan mudah diikuti.

Ya. ClickUp memungkinkan Anda mengatur Automations yang memberi tahu anggota tim ketika persetujuan sedang menunggu, terlambat, atau telah selesai. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk mengikuti secara manual dan menjaga tugas administratif berjalan lancar.

Tentukan peran masing-masing pengesah, buat peta persetujuan sebelum proyek dimulai, tetapkan batas waktu, dan gunakan alat untuk mengonsolidasikan umpan balik. Pemeriksaan rutin dan proses yang terdokumentasi juga mencegah kemacetan dan memastikan efisiensi alur kerja.

Agen dapat melacak persetujuan menggunakan Status Tugas Kustom di ClickUp. Dashboard, Tampilan Daftar, dan Tampilan Diagram Gantt menampilkan status saat ini dari setiap tugas, pihak yang bertanggung jawab, dan batas waktu. Anda juga dapat menggunakan Ketergantungan Tugas untuk melihat persetujuan mana yang menghambat pekerjaan selanjutnya.

Alat AI seperti ClickUp Brain dan Brain MAX dapat merangkum thread umpan balik yang panjang, menyoroti poin-poin tindakan penting, mengidentifikasi potensi penundaan, dan bahkan menyarankan jadwal yang lebih efisien. Hal ini membantu tim bertindak lebih cepat dan mengurangi kesalahan.