Bagaimana Pengembang Dapat Mengelola Sprint Backlog dengan Efektif

Mengelola sprint backlog secara efektif memerlukan penyempurnaan berkelanjutan, prioritas yang realistis, dan umpan balik harian.

Namun, bagaimana cara menerapkan hal itu dalam sprint nyata, di mana persyaratan berubah dan waktu terbatas?

Di bawah ini, kami menunjukkan kepada Anda bagaimana pengembang dapat mengelola sprint backlog secara efektif.

Apa Itu Sprint Backlog?

Sprint Backlog adalah konsep dasar dalam kerangka kerja manajemen proyek Agile dan Scrum.

Ini mewakili rencana terperinci dan dapat dilaksanakan yang memandu anggota tim Scrum melalui sprint tertentu: periode singkat dan terbatasi waktu (biasanya 1–4 minggu) di mana sekelompok fitur produk atau perbaikan dikembangkan dan diserahkan.

Sprint ditampilkan dalam alur kerja Kanban Board melalui ClickUp

Tim pengembangan bertanggung jawab atas sprint backlog. Sprint backlog merupakan bagian dari product backlog, yang merupakan daftar lengkap semua pekerjaan yang diinginkan untuk produk tersebut.

Backlog sprint berisi semua item, seperti user stories, tugas, perbaikan bug, atau defek, yang tim pengembang dan Scrum Master berkomitmen untuk selesaikan selama sprint tertentu. Item-item ini dipilih selama Rapat Perencanaan Sprint, berdasarkan kapasitas tim dan Tujuan Sprint.

🎯 Contoh Tujuan sprint: Meningkatkan pengalaman login bagi pengguna Sprint backlog: User Story #1: Implementasikan fungsi reset kata sandi. Tugas 1: Desain antarmuka pengguna (UI) untuk reset kata sandi. Tugas 2: Tulis uji unit. Tugas 3: Kembangkan endpoint API.

Komponen utama dari sprint backlog

Lalu, apa saja yang sebenarnya membentuk sprint backlog? Komponen kunci yang menjaga setiap Sprint tetap pada jalurnya adalah 👇

Item Backlog Produk Terpilih (PBIs): Ini adalah fitur atau cerita pengguna yang dipilih dari backlog produk untuk sprint saat ini. Mereka mewakili apa yang tim berkomitmen untuk diselesaikan, berdasarkan prioritas, tujuan sprint, dan kapasitas tim.

Pembagian tugas: Setiap PBI yang dipilih dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dilaksanakan, yang menjelaskan bagaimana tim akan mengimplementasikannya. Tugas-tugas tersebut harus spesifik, dapat diukur, dan cukup kecil untuk diselesaikan dalam satu hari atau kurang.

Tujuan sprint: Pernyataan singkat yang merangkum tujuan utama atau nilai yang akan dicapai selama sprint. Hal ini memberikan fokus dan membimbing keputusan tim saat memprioritaskan atau menyesuaikan pekerjaan.

Perkiraan kerja: Perkiraan upaya (dalam story points, jam, atau satuan lain) yang diberikan pada setiap tugas atau item backlog. Ini membantu tim proyek memperkirakan beban kerja, merencanakan kapasitas, dan memantau kemajuan.

Pemantauan kemajuan: Alat visual, seperti papan tugas (To-Do, In Progress, Done) dan Alat visual, seperti papan tugas (To-Do, In Progress, Done) dan grafik burndown , memantau kemajuan sepanjang sprint. Alat ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan tim untuk mengidentifikasi risiko atau keterlambatan sejak dini.

🧠 Fakta Menarik: Nama 'Scrum' diambil dari rugby. Dalam rugby, scrum adalah saat tim berkumpul dan mendorong maju sebagai satu kesatuan. Scrum dalam perangkat lunak mengambil gambaran gerakan yang terpadu tersebut.

Perbedaan antara backlog produk dan backlog sprint

Jika kita ingin memperbaiki cara kita bekerja dengan sprint backlog, kita perlu memulai dengan memahami apa sebenarnya sprint backlog dan bagaimana perbedaannya dengan "saudara besarnya", product backlog.

Gunakan ClickUp untuk membuat tampilan daftar backlog dengan bidang kustom seperti Prioritas, ARR, dan lainnya.

Secara singkat, inilah yang menjadi fokus backlog produk dan sprint 👇

Fitur Product Backlog Sprint Backlog Ruang Lingkup Seluruh produk Sprint Saat Ini Pemilik Tim produk Tim pengembangan Konten Semua fitur, epik, dan ide yang mungkin Tugas dan item yang dipilih untuk satu Sprint Frekuensi perubahan Terus berkembang Diperbarui hanya selama sprint (jika diperlukan) Tujuan Panduan pengembangan produk jangka panjang Menyediakan nilai jangka pendek yang konkret

🚀 Keunggulan ClickUp: Ketika sprint backlog telah didefinisikan dengan baik, pengembang dapat langsung beralih dari tugas ke proses pengembangan. Dengan integrasi Codegen ke dalam ClickUp, item backlog yang telah didefinisikan dengan jelas, lengkap dengan persyaratan, kriteria penerimaan, dan dokumen terkait, dapat dengan mudah digunakan untuk generasi kode yang didukung AI. Alih-alih menulis ulang spesifikasi atau mencari konteks, pengembang menggunakan backlog itu sendiri untuk memulai implementasi. Semakin bersih backlog, semakin akurat Codegen dapat menghasilkan dan memperbarui kode. Penyempurnaan backlog berhenti menjadi beban dan menjadi akselerator pembangunan.

Mengapa Pengelolaan Backlog yang Efektif Penting bagi Pengembang

Setiap keputusan terkait sprint backlog baik melindungi waktu pengembang atau perlahan-lahan mengurasnya. Berikut rinciannya:

Apa yang dimaksud Apa yang dilindungi atau ditingkatkan untuk pengembang Kejelasan teknis dan integritas arsitektur Item backlog yang jelas dan terperinci mengurangi ambiguitas, membantu pengembang membuat keputusan arsitektur yang lebih baik dan mengidentifikasi ketergantungan sejak dini. Alur kerja yang dapat diprediksi dan fokus Backlog yang terfokus mengurangi pergantian konteks dan gangguan, memungkinkan aliran kerja yang lebih lama dan konsisten. Keseimbangan antara nilai produk dan kesehatan teknis Memastikan refactoring, pengujian, dan pemeliharaan diprioritaskan bersama dengan fitur baru, untuk menjaga kualitas kode jangka panjang. Peningkatan kolaborasi dan keselarasan Sesi penyempurnaan memberikan masukan kepada pengembang mengenai cakupan dan risiko, yang mengarah pada rencana yang lebih realistis dan keselarasan yang lebih kuat antara produk dan engineering.

Bagaimana Pengembang Dapat Mengelola Sprint Backlog dengan Efektif

Backlog yang berantakan dapat menggagalkan bahkan rencana sprint terbaik sekalipun.

Di bawah ini, kami menunjukkan kepada Anda cara pengembang dapat mengelola sprint backlog mereka dengan efisien:

Pecah cerita menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan

Untuk membuat kemajuan terlihat dan dapat diukur, ubah setiap cerita dalam pengembangan perangkat lunak Agile Anda menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan berfokus pada hasil.

Pada tahap ini, alur kerja yang baik akan mencakup: Membagi fitur menjadi hasil kerja spesifik, seperti ‘Membuat API untuk autentikasi’ atau ‘Merancang tata letak kartu analitik untuk [X]’

Menulis nama tugas yang singkat dan deskriptif sehingga siapa pun dapat memahami apa yang sedang dibangun.

Menghubungkan tugas dengan ketergantungan sejak awal agar pengembang dapat merencanakan urutan dan serah terima.

Menjaga ukuran tugas tetap konsisten agar dapat diperkirakan dan ditinjau dalam satu sprint.

Prioritaskan berdasarkan kebutuhan bisnis dan teknis.

Selain dampak dan upaya, Anda juga harus mengevaluasi konteks di sekitar pekerjaan, termasuk ketergantungan, risiko stabilitas, dan tujuan pembelajaran tim. Mengapa demikian? Karena hal-hal tersebut menentukan seberapa baik jadwal sprint bertahan atau apakah sprint berujung pada pekerjaan ulang.

Tanda prioritas tersembunyi Apa yang terungkap Cara menggunakannya selama perencanaan Ketergantungan hulu Tugas-tugas yang membuka kemajuan untuk cerita lain Jadwalkan ini di awal sprint untuk memastikan pekerjaan hilir tidak terhalang. Volatilitas kode Modul dengan perubahan atau regresi yang sering Prioritaskan refaktorisasi atau pengujian di area-area ini sebelum menambahkan fitur baru. Keterampilan tim Siapa yang memiliki pemahaman atau keahlian tentang bagian produk ini? Tugaskan berdasarkan pengalaman untuk mengurangi waktu onboarding dan siklus tinjauan. Urgensi pelanggan Masalah pengguna yang aktif atau insiden yang dilaporkan Prioritaskan perbaikan kritis di atas optimasi yang berdampak rendah. Utang pengetahuan Kebingungan berulang, kepemilikan yang tidak jelas, atau dokumentasi yang sudah usang Sisihkan kapasitas untuk pembersihan guna meningkatkan kecepatan dalam sprint-sprint mendatang.

Bagaimana ClickUp membantu

Anda dapat mengelola nuansa ini dengan lebih detail menggunakan ClickUp untuk Tim Perangkat Lunak.

Optimalkan pengembangan dengan backlog, sprint, dan roadmap di ClickUp untuk Tim Perangkat Lunak

Dengan kata lain, Anda dapat:

Mendapatkan umpan balik instan: Ubah laporan bug dan permintaan fitur menjadi item backlog secara instan dengan Ubah laporan bug dan permintaan fitur menjadi item backlog secara instan dengan formulir ClickUp yang dirancang khusus.

Visualisasikan tugas sesuai keinginan Anda: Pilih dari lebih dari 15 Pilih dari lebih dari 15 tampilan ClickUp , seperti Daftar, Papan, atau Gantt, untuk melihat item backlog dari berbagai sudut pandang.

Mapping rilis dan ketergantungan: Gunakan Gunakan diagram Gantt interaktif ClickUp untuk menghubungkan item backlog dengan rilis di masa depan.

Ketika suatu tugas dipindahkan ke ‘Dalam Proses’ , Sprint Task Creation Agent secara otomatis menandai rekan tim QA kami dan mengirimkan pengingat yang jelas dan ramah di thread, memastikan serah terima tugas terjadi tanpa perlu tindak lanjut.

Pada akhir minggu, Sprint Task Creation Agent menyusun ringkasan yang jelas tentang apa yang telah diselesaikan, apa yang masih dalam proses, dan apa yang perlu diperhatikan selanjutnya. Laporan mingguan yang ringan, tanpa perlu persiapan manual.

Gunakan sesi penyempurnaan backlog

Backlog harus beberapa langkah di depan sprint, berfungsi sebagai panduan untuk perencanaan sumber daya dan prioritas yang akan datang.

Anda akan menggunakan penyempurnaan backlog untuk:

Periksa kembali kejelasan cerita: Pastikan setiap cerita menggambarkan kebutuhan pengguna yang nyata dan hasil yang dapat diukur. Hapus segala hal yang masih berupa ide setengah matang.

Tentukan arti 'selesai': Catat kriteria penerimaan, ketergantungan data, dan kondisi pengujian sehingga semua anggota tim tahu kapan harus berhenti.

Validasi cakupan: Pisahkan atau gabungkan cerita yang terasa terlalu besar atau terlalu kecil untuk dimasukkan ke dalam satu sprint.

Urutkan dengan tujuan: Prioritaskan tugas-tugas yang dapat membuka kemajuan bagi tim atau komponen lain.

Jaga agar backlog tetap ramping: Arsipkan item yang tidak lagi sesuai dengan roadmap saat ini daripada membiarkan tumpukan item yang tidak perlu menumpuk.

Pantau kemajuan setiap hari dengan stand-up dan diagram burndown.

Setelah sprint dimulai, kesadaran lebih penting daripada kecepatan. Jadi pastikan untuk menjaga rapat harian tetap singkat, berfokus pada kemajuan, dan bertujuan untuk mencapai satu penyesuaian yang jelas.

Setelah sprint dimulai, backlog memerlukan umpan balik yang berkelanjutan.

Dengan rapat harian, Anda dapat mengidentifikasi tugas yang terhenti dan perubahan prioritas sebelum menjadi penundaan yang lebih besar.

⭐ Bonus: ClickUp SyncUps mengubah sprint menjadi tindakan. Ini adalah alat pertemuan dan kolaborasi yang didukung AI yang memungkinkan Anda memulai panggilan audio dan video secara instan langsung di dalam ruang kerja ClickUp Anda. Mulai SyncUp dari saluran mana pun atau pesan langsung di ClickUp Chat ClickUp AI menghasilkan ringkasan yang jelas untuk siapa pun yang tidak online pada waktu yang sama. Tidak ada yang perlu mengejar konteks atau mengikuti panggilan penyesuaian. Yang lebih penting, pembaruan tersebut tidak berhenti pada percakapan. Keputusan kunci, hambatan, dan langkah selanjutnya dapat langsung diubah menjadi tugas, pembaruan, atau penyesuaian backlog, sehingga eksekusi tetap terhubung erat dengan perencanaan.

Selain stand-up, grafik burndown memberikan pandangan real-time tentang kesehatan sprint. Ketika grafik tersebut datar atau melonjak secara tiba-tiba, Anda tahu bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sebelum tujuan sprint terancam.

📌 Daftar periksa untuk rapat backlog Anda Review tren burndown terbaru: Jika kemajuan melambat, identifikasi apakah cakupan telah meluas atau tugas-tugas terhenti.

Periksa pekerjaan yang sedang berlangsung: Jika beberapa tugas aktif tetapi tidak ada yang selesai, fokuskan perhatian hingga beberapa tugas mencapai penyelesaian.

Periksa kembali hambatan: Pastikan kepemilikan dan waktu penyelesaian yang diharapkan sebelum melanjutkan.

Pastikan item siap berikutnya: Pastikan item tersebut memenuhi definisi siap tim sebelum memasukkannya.

📮 ClickUp Insight: Hampir setengah dari responden survei mengatakan bahwa langkah tambahan terbesar yang ditambahkan oleh obrolan adalah memindahkan tugas secara manual ke alat lain. 20% lainnya menghabiskan waktu untuk membaca ulang thread hanya untuk menemukan item tindakan yang sebenarnya. Gangguan kecil tersebut menumpuk karena setiap serah terima merupakan kebocoran kecil waktu, energi, dan kejelasan. ClickUp menggantikan estafet dengan satu gerakan. Di dalam ClickUp Chat, thread percakapan Anda dapat langsung diubah menjadi Tugas yang dapat dilacak. Anda tidak kehilangan momentum saat mentransfer konteks karena ClickUp’s Converged AI Workspace menjaga integritasnya untuk Anda.

Berikut adalah alat untuk pengelolaan sprint backlog:

1. ClickUp

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan alat dan alur kerja ke dalam platform terpadu.

Bagi tim yang mengelola sprint dalam metodologi Agile, hal ini mengintegrasikan eksekusi backlog, sinyal teknikal, dan analisis sprint di bawah satu atap. Singkatnya 👇

Menjalankan proyek Agile dengan efisien

Anda sudah memiliki roadmap, backlog, dan tim yang siap untuk mulai.

Yang Anda butuhkan saat ini adalah ruang kerja yang menampilkan setiap user story, tugas, dan ketergantungan (dan memastikan semua pengembang berada di halaman yang sama).

Perkenalkan: ClickUp untuk Tim Agile. Ini membantu tim pengembangan dari berbagai ukuran menjalankan proyek Agile dengan lancar.

Mengelola siklus hidup agile secara terpadu dengan manajemen tugas end-to-end menggunakan ClickUp untuk Tim Agile

Dalam solusi ini, Anda dapat mengorganisir seluruh siklus hidup produk menggunakan ClickUp Tasks.

Sesuaikan tugas agar sesuai dengan alur kerja Anda menggunakan Custom Fields, kategori, dan fitur lainnya dengan ClickUp Tasks.

Setiap tugas dapat mewakili user story, bug, atau perbaikan teknis, lengkap dengan story points, penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, dan ketergantungan.

Berikut adalah cara pengembang dan tim produk menggunakan backlog sprint untuk mengelola sprint dan menangani prioritas Agile secara efektif:

Hubungkan setiap tugas dengan sprint: Susun item backlog dalam Daftar yang mewakili sprint atau epik.

Alur kerja kustom yang dirancang untuk siklus pengembangan nyata: Gunakan Bidang Kustom seperti ‘Story Points,’ ‘Prioritas,’ atau ‘Nomor Sprint,’ dan atur aturan otomatis untuk memindahkan tugas saat selesai atau terblokir.

Jaga kolaborasi dalam konteks: Tambahkan komentar, lampirkan desain atau spesifikasi, dan tag rekan tim melalui @mention agar percakapan tetap selaras dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Kelola sprint, otomatisasi wawasan pengiriman, dan dapatkan lebih dari 1.000 integrasi.

ClickUp Sprints dirancang untuk meminimalkan beban pengaturan rutin bagi tim pengembangan dan produk. Anda dapat menentukan tanggal mulai/selesai sprint, menetapkan poin, dan mengatur prioritas, sementara ClickUp akan mengelola transisi lainnya secara otomatis.

Sederhanakan perencanaan sprint dan otomatiskan transisi dengan ClickUp Sprints

Secara singkat:

Ketika tanggal mulai sprint tiba, ClickUp dapat secara otomatis memindahkan sprint ke status 'Dalam Proses'.

Pada tanggal akhir, sprint akan ditandai sebagai selesai tanpa memerlukan penutupan manual.

Tugas yang belum selesai dari sprint yang telah selesai secara otomatis dipindahkan (spillover) ke sprint berikutnya untuk menghindari kebingungan yang tidak perlu.

Anda dapat menduplikasi tampilan sprint sehingga tidak perlu membangun ulang tata letak papan setiap sprint.

Gunakan integrasi ClickUp untuk menghubungkan backlog/sprint Anda dengan alur kerja pengembangan. Artinya, Anda dapat mengintegrasikannya dengan GitHub, GitLab, atau Bitbucket sehingga commit, branch, atau aktivitas issue dapat dihubungkan.

Hubungkan semua aplikasi pengembangan/produk utama Anda dengan ClickUp

Integrasi Deskripsi Codegen Codegen adalah rekan tim pengembang AI Anda di ClickUp. Ini adalah Agen AI yang menyelesaikan tugas , mengembangkan fitur, dan menjawab pertanyaan kode menggunakan bahasa alami. GitLab Hubungkan Spaces secara langsung dengan proyek GitLab. Tugas di Spaces yang terhubung dengan proyek dapat dihubungkan dengan commit, cabang, dan permintaan penggabungan. GitHub Hubungkan Spaces secara langsung dengan repositori Bitbucket (repos) sehingga Anda selalu tahu pekerjaan apa yang terkait. Tugas di Spaces yang terhubung dengan repositori dapat dihubungkan dengan commit, cabang, dan permintaan pull. Bitbucket Hubungkan Spaces secara langsung dengan repositori Bitbucket (repos) sehingga Anda selalu tahu pekerjaan apa yang terkait. Tugas di Spaces yang terhubung dengan repositori dapat dihubungkan dengan commit, cabang, dan permintaan pull.

Contoh: Buat otomatisasi dalam Daftar Eksekusi Mingguan Anda yang menambahkan tugas ke Daftar Peta Jalan Produk saat kotak centang "On Roadmap" dicentang.

Buat otomatisasi di Daftar Backlog Utama Produk Anda yang menambahkan tugas ke Daftar Eksekusi Mingguan saat statusnya berubah menjadi diprioritaskan.

Buat otomatisasi di daftar backlog produk utama Anda untuk menetapkan bidang kustom tim saat tugas baru dibuat berdasarkan label fitur produknya.

Dapatkan lapisan AI yang cerdas dan kontekstual

Perkenalkan: BrainGPT, aplikasi AI mandiri dari ClickUp.

AI kontekstual memahami cara kerja tim Anda dan menampilkan hal-hal yang penting sebelum Anda perlu mencarinya. Selama perencanaan sprint, BrainGPT dapat mengubah item backlog yang tidak jelas menjadi tugas yang dapat dilaksanakan dengan subtugas yang disarankan, perkiraan, dan prioritas.

Gunakan ClickUp BrainGPT untuk mendapatkan bantuan kontekstual lebih cepat.

Selama sprint berlangsung, BrainGPT memindai pembaruan tugas untuk mengidentifikasi risiko sejak dini, seperti adanya beberapa hambatan pada tiket prioritas tinggi atau target sprint yang molor dari jadwal. Ia dapat menghasilkan laporan status instan yang mengambil data nyata dari tugas, komentar, dan dashboard, sehingga Anda tidak perlu membuatnya secara manual.

Baik Anda mencari melalui tugas, Dokumen, atau aplikasi terintegrasi, dengan menggunakan Enterprise Search, Anda dapat menemukan informasi yang tepat yang Anda cari (secara instan dan dalam konteks).

Perlu merujuk ke berkas desain di Figma, baris kode di GitHub, atau percakapan sebelumnya di Slack? Semua itu dapat diakses dengan satu kali pencarian.

Minta BrainGPT untuk mencari jawaban dari seluruh web, membandingkan data, atau menampilkan dokumentasi—bahkan di luar ruang kerja Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Talk to Text : Catat pembaruan, ide, atau perubahan tugas secara instan menggunakan suara. Lewati pengetikan selama stand-up atau tinjauan, dan ubah masukan suara langsung menjadi tugas, komentar, atau catatan. Catat pembaruan, ide, atau perubahan tugas secara instan menggunakan suara. Lewati pengetikan selama stand-up atau tinjauan, dan ubah masukan suara langsung menjadi tugas, komentar, atau catatan.

Akses berbagai model AI: Pilih model yang tepat untuk tugas tersebut di dalam Workspace dan hindari Pilih model yang tepat untuk tugas tersebut di dalam Workspace dan hindari penyebaran AI yang berlebihan . Gunakan model AI yang berbeda untuk penulisan, analisis, penelitian, atau sintesis berdasarkan kebutuhan tugas yang sebenarnya.

Dashboard : Dapatkan tampilan real-time tentang kesehatan sprint, beban kerja, dan kemajuan dalam satu tempat. Pantau burndown, hambatan, dan sinyal eksekusi tanpa perlu menarik laporan atau beralih antar alat. Dapatkan tampilan real-time tentang kesehatan sprint, beban kerja, dan kemajuan dalam satu tempat. Pantau burndown, hambatan, dan sinyal eksekusi tanpa perlu menarik laporan atau beralih antar alat.

Kartu AI : Tampilkan wawasan yang dihasilkan AI secara langsung di Dashboard. Ringkas secara otomatis kemajuan sprint, tandai risiko, atau soroti pekerjaan yang terhenti tanpa analisis manual. Tampilkan wawasan yang dihasilkan AI secara langsung di Dashboard. Ringkas secara otomatis kemajuan sprint, tandai risiko, atau soroti pekerjaan yang terhenti tanpa analisis manual.

Batasan ClickUp

Kumpulan fitur yang komprehensif dapat membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.585+ ulasan)

Capterra: 4. 6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp AI?

Seorang pengguna ClickUp juga berbagi pengalamannya di G2:

ClickUp Brain MAX telah menjadi tambahan yang luar biasa dalam alur kerja saya. Cara platform ini menggabungkan beberapa model bahasa besar (LLMs) dalam satu platform membuat respons menjadi lebih cepat dan andal, dan fitur pengenalan suara ke teks di seluruh platform sangat menghemat waktu. Saya juga sangat menghargai keamanan tingkat perusahaan yang memberikan ketenangan pikiran saat menangani informasi sensitif. […] Yang paling menonjol adalah bagaimana alat ini membantu saya menyaring informasi yang tidak relevan dan berpikir lebih jernih — baik saat merangkum pertemuan, menyusun konten, atau brainstorming ide baru. Rasanya seperti memiliki asisten AI all-in-one yang beradaptasi dengan apa pun yang saya butuhkan.

ClickUp Brain MAX telah menjadi tambahan yang luar biasa dalam alur kerja saya. Cara platform ini menggabungkan beberapa model bahasa besar (LLMs) dalam satu platform membuat respons menjadi lebih cepat dan andal, dan fitur pengenalan suara ke teks di seluruh platform sangat menghemat waktu. Saya juga sangat menghargai keamanan tingkat perusahaan yang memberikan ketenangan pikiran saat menangani informasi sensitif. […] Yang paling menonjol adalah bagaimana alat ini membantu saya menyaring informasi yang tidak relevan dan berpikir lebih jernih — baik saat merangkum pertemuan, menyusun konten, atau brainstorming ide baru. Rasanya seperti memiliki asisten AI all-in-one yang beradaptasi dengan apa pun yang saya butuhkan.

2. Azure DevOps

Azure DevOps adalah platform pengiriman perangkat lunak terintegrasi Microsoft yang membantu tim merencanakan, membangun, menguji, dan mengirimkan perangkat lunak secara besar-besaran.

Layanan ini menggabungkan alat untuk perencanaan agile, kontrol versi, CI/CD, pengujian, dan kolaborasi menjadi satu layanan terpadu, memberikan tim pengembangan visibilitas dan kendali atas seluruh siklus hidup proyek.

Untuk mendukung perencanaan sprint Anda, Anda memiliki fitur seperti backlog yang dapat dikonfigurasi, papan, dan jalur iterasi. Fitur-fitur ini membantu Anda mengalokasikan pekerjaan dan melacak kemajuan selama siklus Scrum atau Kanban. Semua alat perencanaan sprint ini terintegrasi dengan kontrol sumber, build, dan CI/CD.

Fitur utama Azure DevOps

Selama perencanaan sprint, Anda dapat mengalokasikan item backlog ke iterasi tertentu dengan menyeretnya ke tampilan rencana sprint.

Tentukan kapasitas tim atau individu (jam atau hari yang tersedia), sehingga Anda dapat mengidentifikasi overcommitment sebelum sprint dimulai.

Grafik dan dasbor bawaan menampilkan kesehatan sprint, kecepatan, dan tren perkiraan untuk mendukung keputusan perencanaan.

Batasan Azure DevOps

Azure DevOps menerapkan hierarki terstruktur (Epics → Features → User Stories → Tasks) yang dapat terasa membatasi bagi tim yang lebih menyukai alur kerja perencanaan sprint yang ringan atau lebih fleksibel.

Harga Azure DevOps

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian Azure DevOps

G2 : 4. 2/5 (680+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (1.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Azure DevOps?

Ulasan pengguna mengatakan:

Fitur repositori kode memungkinkan penyimpanan kode yang dikategorikan di berbagai proyek dan juga pembuatan pipeline untuk setiap proyek. Pipeline dapat dipicu secara manual kapan pun diperlukan atau ketika peristiwa kustom dipicu. DevOps menyediakan akses dan kontrol berbasis peran, seperti jumlah persetujuan minimum yang diperlukan untuk menggabungkan pull request atau menambahkan kunci pada cabang tertentu, dan sebagainya.

Fitur repositori kode memungkinkan penyimpanan kode yang dikategorikan di berbagai proyek dan juga pembuatan pipeline untuk setiap proyek. Pipeline dapat dipicu secara manual kapan pun diperlukan atau ketika peristiwa kustom dipicu. DevOps menyediakan akses dan kontrol berbasis peran, seperti jumlah persetujuan minimum yang diperlukan untuk menggabungkan pull request atau menambahkan kunci pada cabang tertentu, dan sebagainya.

👀 Tahukah Anda? Ada lebih dari 8.000 bahasa pemrograman yang ada! Menurut The Historical Encyclopedia of Programming Languages, jumlahnya mencapai angka yang luar biasa, yaitu 8.945, mulai dari bahasa pemrograman yang populer seperti Python dan Java hingga yang jarang digunakan oleh siapa pun.

3. Jira

melalui Jira

Jira adalah alat perencanaan sprint. Ia mendukung pengelolaan tugas, pelacakan cerita pengguna, kolaborasi tim, dan pemantauan sprint untuk tim Agile.

Anda dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengadakan tinjauan sprint di Jira. Platform ini juga menawarkan pengelolaan backlog yang fleksibel dan mendukung metodologi Agile, Scrum, serta metodologi manajemen proyek lainnya.

Anda dapat merencanakan tugas secara berulang dalam backlog untuk mendapatkan visibilitas penuh terhadap cakupan proyek. Jira memungkinkan Anda memulai sprint dengan batasan waktu untuk menangani bagian-bagian proyek dan menggunakan papan Scrum untuk melacak kemajuan secara visual seiring berjalannya pekerjaan.

Fitur utama Jira

Gunakan Confluence untuk dokumentasi sprint dan untuk membuat basis pengetahuan terpusat.

Pengelolaan backlog dengan drag-and-drop, estimasi, dan penyesuaian cakupan sprint

Gunakan garis waktu interaktif untuk memetakan epik, cerita pengguna, dan ketergantungan secara visual.

Batasan Jira

Papan Jira tidak secara otomatis menampilkan poin cerita yang digabungkan versus kapasitas tim tanpa plugin.

Harga Jira

Gratis

Standar : $7,91 per pengguna per bulan

Premium : $14,54 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jira

G2: 4. 3/5 (7000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (14.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jira?

Ulasan pengguna mengatakan:

Saya telah menggunakan Jira selama lebih dari setahun, dan saya menghargai cara Jira menghubungkan cerita atau bug dengan pull request atau commit yang kami buat di Bitbucket. Integrasi ini membuat pelacakan pekerjaan menjadi jauh lebih nyaman.

Saya telah menggunakan Jira selama lebih dari setahun, dan saya menghargai bagaimana Jira menghubungkan cerita atau bug dengan pull request atau commit yang kami buat di Bitbucket. Integrasi ini membuat pelacakan pekerjaan menjadi jauh lebih nyaman.

🧠 Fakta Menarik: Ward Cunningham, salah satu penulis bersama Manifesto Agile, menciptakan wiki pertama pada tahun 1994, menjadikan pengeditan kolaboratif menjadi lebih mudah dan sederhana.

Tantangan Umum dalam Pengelolaan Sprint Backlog

Sprint backlog mungkin terlihat sederhana di atas kertas, tetapi menjaga kesehatannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Berikut adalah beberapa jebakan umum yang mungkin Anda temui saat mengelola sprint dalam metode Agile:

1. Berlebihan dalam berkomitmen selama perencanaan sprint

Tim sering kali mengambil lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat mereka selesaikan secara realistis dalam sprint. Hal ini biasanya terjadi ketika perkiraan terlalu optimis atau ketika ada tekanan untuk memasukkan item tambahan.

📌 Contoh: Sebuah tim berkomitmen untuk 60 story points meskipun secara historis hanya mampu menyelesaikan sekitar 40, yang mengakibatkan beberapa tumpahan dan kegagalan mencapai tujuan sprint.

2. Praktik perkiraan yang tidak konsisten

Ketika tim tidak dapat menyepakati detail spesifik dari story points, perencanaan menjadi tidak dapat diandalkan. Hal ini juga berdampak pada angka kecepatan yang kehilangan akurasi, dan sprint-sprint berikutnya pun akan terdampak akibatnya.

📌 Contoh: Seorang pengembang menyebut penyesuaian antarmuka pengguna (UI) sebagai '1 poin,' sementara yang lain menyebutnya '3,' sehingga grafik sprint tim menjadi kacau.

3. Ketergantungan yang menghambat kemajuan

Pekerjaan yang bergantung pada tim atau sistem lain seringkali terhambat. Tanpa koordinasi yang tepat, penundaan dapat berlanjut dan menghalangi sprint.

📌 Contoh: Tim frontend terhalang karena menunggu endpoint API dari tim backend, yang menunda penyelesaian fitur.

4. Mengabaikan utang teknis dan pekerjaan non-fitur

Ketika tim hanya mengejar fitur baru, kualitas kode cenderung menurun seiring waktu. Mengabaikan refactoring atau pembersihan kode dapat menyebabkan sprint menjadi lebih lambat di masa depan.

📌 Contoh: Menunda berulang kali optimasi database dapat menyebabkan masalah kinerja yang membutuhkan satu sprint penuh untuk diperbaiki nanti.

Praktik Terbaik untuk Pengembang dalam Mengelola Sprint Backlog

Tanyakan kepada pengembang apa yang membuat atau menghancurkan sebuah sprint, dan perhatikan bahwa mereka sering kali menyebutkan bahwa hal itu bergantung pada cara backlog dikelola.

Berikut adalah praktik terbaik backlog pengembang yang harus Anda ikuti 👇

Prioritaskan tugas yang menghalangi tugas lain: Mulailah dengan cerita yang bergantung pada tim lain, seperti API backend, komponen bersama, atau tugas infrastruktur. Menyelesaikan tugas-tugas ini terlebih dahulu mencegah hambatan di tahap selanjutnya dan menjaga sprint tetap berjalan lancar.

Estimasi menggunakan sinyal upaya aktual: Jangan menebak poin cerita. Gunakan commit terbaru, ukuran PR, atau catatan waktu dari cerita serupa sebagai referensi. Estimasi yang konsisten dan didukung data meningkatkan prediktabilitas sprint dan mengurangi penyelesaian terburu-buru.

Tambahkan detail teknis selama proses penyempurnaan: Sebelum sebuah cerita masuk ke sprint, pastikan termasuk lingkungan, nama cabang, dan ekspektasi pengujian. Hal ini menghindari pergantian konteks setelah pekerjaan dimulai.

Menyeimbangkan fitur baru dengan refactoring: Untuk setiap sprint yang fokus pada fitur, sertakan setidaknya satu tugas perbaikan teknis, seperti optimasi kinerja, pembaruan dependensi, atau pembersihan kode. Hal ini menjaga kecepatan pengembangan tetap stabil seiring waktu dan mengurangi risiko di masa depan.

Periksa batas WIP (Work In Progress) dengan serius: Jangan biarkan lima tugas 'dalam proses' sekaligus. Menyelesaikan batch kecil meningkatkan aliran kerja dan memberikan pekerjaan lebih awal kepada tim QA atau peninjau kode, sehingga mengurangi tekanan di akhir sprint.

Kelola Sprint Backlog dengan ClickUp

Satu pengukuran yang akurat lebih berharga daripada seribu pendapat ahli.

Satu pengukuran yang akurat lebih berharga daripada seribu pendapat ahli.

Sprint berjalan lancar ketika backlog jelas, terkini, dan terhubung dengan kode. Pengembang tahu apa yang penting hari ini, apa yang terhambat, dan apa yang sudah selesai.

ClickUp menyatukan struktur tersebut dalam satu tempat. Aplikasi ini membantu Anda merencanakan sprint, menetapkan poin, dan memetakan kapasitas dengan tampilan sederhana dan andal, serta menghubungkan commit dan pull request ke tugas, sehingga kemajuan dapat dilihat sebagai fakta. Gunakan kartu burndown, velocity, dan cumulative flow untuk memantau kecepatan, sementara otomatisasi dan AI menangani rollover, pekerjaan berulang, dan pembaruan rutin.

Jika Anda ingin sprint yang stabil dan lebih sedikit kejutan, kelola backlog Anda di ClickUp. Bangun sistem yang dapat diandalkan, lalu biarkan tim fokus pada kode. Coba ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Sprint backlog harus berisi semua cerita, tugas, dan bug yang telah dijanjikan oleh tim pengembangan perangkat lunak untuk sprint tersebut. Sprint backlog yang efektif memastikan setiap kontributor memahami peran dan prioritas mereka untuk sprint tersebut.

Setelah sprint dimulai, hanya tim pengembangan yang mengelola backlog. Pemilik produk menentukan prioritas sebelum perencanaan, tetapi pengembanglah yang bertanggung jawab untuk memperbarui kemajuan, menyesuaikan perkiraan, dan memutuskan cara menyelesaikan pekerjaan. Sprint backlog berfungsi sebagai rencana yang terus berkembang seiring tim memperoleh pemahaman lebih lanjut selama pelaksanaan.

Secara umum, sekali sehari. Pembaruan harian pada papan sprint menunjukkan kepada semua orang apa yang telah selesai, apa yang terhambat, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Aturan 20–30–50 membantu menyeimbangkan kepastian dan risiko dalam perencanaan sprint: 20% pekerjaan dengan tingkat keyakinan tinggi, 30% item dengan kompleksitas sedang, dan 50% tugas kompleks atau eksploratif. Aturan ini menjaga backlog tetap realistis dengan memastikan tim tidak membebani sprint dengan pekerjaan berisiko tinggi sambil tetap membuat kemajuan.

ClickUp telah menjadi pilihan favorit bagi tim yang ingin mengintegrasikan manajemen sprint ke dalam sistem alur kerja yang lebih luas. Platform ini memungkinkan Anda merencanakan sprint Scrum, menetapkan poin cerita, melacak grafik burndown, dan bahkan mengelola dokumen atau tujuan di ruang yang sama.

Estimasi berdasarkan upaya dan kompleksitas, bukan jam kerja. Gunakan cerita sebelumnya sebagai acuan dan diskusikan bagian yang rumit bersama-sama sebelum menetapkan nilai.

Backlog yang jelas mengurangi pergantian konteks, memperjelas prioritas, dan mengidentifikasi hambatan sejak dini. Dengan backlog yang terkelola dengan baik, pengembang dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengembangkan kode dan kurang waktu untuk menebak apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Bagi sebagian besar tim saat ini, ClickUp adalah alternatif terbaik untuk Jira dalam mengelola sprint backlog. ClickUp menawarkan pengaturan yang lebih bersih, otomatisasi yang lebih sederhana (dan lebih rinci), serta fleksibilitas yang lebih besar daripada Jira, terutama untuk tim pengembangan dari berbagai ukuran. ClickUp mendukung segala hal mulai dari perencanaan sprint hingga grafik burndown, terintegrasi dengan GitHub dan GitLab, serta menyertakan alat untuk dokumentasi dan pelaporan, semuanya dalam satu ruang kerja.