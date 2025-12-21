15 Template Kalender Media Sosial Notion Terbaik untuk Tetap Terorganisir

Coba bangun merek Anda hari ini tanpa media sosial. Rasanya hampir mustahil, bukan? Langkah pertama untuk membuat merek Anda terlihat dan menarik pelanggan adalah hadir secara online, baik itu di LinkedIn, Instagram, atau Twitter.

Dan hadir di tempat di mana pelanggan Anda berada adalah hal yang mereka harapkan. Saat ini, ada 5,41 miliar orang di media sosial. Itu lebih dari 65% populasi dunia.

Tapi inilah kenyataannya: kesuksesan di media sosial tidak terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan usaha, struktur, dan konsistensi. Kalender media sosial memainkan peran krusial dalam mencapai hal ini. Ia membantu Anda tetap konsisten dan dapat diandalkan dalam mengunggah konten, yang tepat itulah yang membangun kepercayaan dengan audiens Anda.

Dalam artikel ini, kami akan membahas kalender media sosial terbaik dari Notion yang dapat Anda gunakan untuk mengatur konten Anda dan merencanakan interaksi dengan cermat.

Apa yang Membuat Template Kalender Media Sosial Notion yang Baik?

Rata-rata orang menggulir hampir 300 kaki konten di ponsel mereka setiap hari… itu setara dengan tinggi Patung Liberty!

Singkatnya, itulah tingkat perhatian yang Anda perebutkan, dan itulah mengapa template kalender media sosial Notion yang andal begitu penting.

Jadi, inilah yang perlu Anda perhatikan:

✅ Tampilan kalender yang memberikan gambaran jelas tentang posting yang akan datang di berbagai platform, membantu Anda tetap sesuai jadwal.

✅ Penyesuaian fleksibel yang memungkinkan Anda menambahkan tag, kategori, dan saluran media sosial yang sesuai dengan strategi konten Anda.

✅ Ruangan untuk menyimpan gambar, video, dan tautan di satu tempat , membuat proses pembuatan konten menjadi lancar dan mudah diakses.

✅ Fitur kolaborasi bawaan di mana tugas dapat ditugaskan, dilacak, dan diperbarui secara real-time untuk menjaga proyek tetap terorganisir.

✅ Alat sederhana untuk melacak kinerja dan menyesuaikan strategi Anda, memastikan setiap posting mendukung tujuan Anda dan resonansi dengan audiens Anda.

Templat Kalender Media Sosial Sekilas

Berikut ini ringkasan template kalender media sosial Notion dan ClickUp terbaik:

15 Template Kalender Media Sosial Notion Gratis

Media sosial tidak pernah berhenti. Anda mengelola posting, caption, dan kampanye di berbagai platform. 15 templat Notion gratis ini membantu Anda mengatur kekacauan media sosial yang tak pernah berakhir.

1. Beranda Media Sosial Notion

melalui Notion

Template Beranda Media Sosial Notion berfungsi sebagai pusat kendali untuk kalender media sosial Anda: setiap posting dan kampanye disimpan di satu tempat, bukan tersebar di berbagai dokumen dan spreadsheet.

Template ini sudah dilengkapi dengan tampilan kalender dan papan, sehingga Anda dapat melihat apa yang sudah diunggah dan apa yang masih perlu diperbaiki dengan sekilas. Anda dapat mengelompokkan posting berdasarkan platform, kampanye, atau status, lalu menyaring hanya yang penting pada hari itu, seperti posting darurat untuk peluncuran atau saluran yang sedang Anda kembangkan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sentralisasikan setiap postingan, caption, aset, dan tautan dalam satu basis data.

Beralih ke tampilan kalender untuk melihat jadwal posting Anda dengan jelas.

Gunakan tampilan papan untuk melacak posting berdasarkan status, kampanye, atau platform media sosial.

Tambahkan tag dan filter untuk dengan cepat menampilkan posting berdasarkan audiens, topik, atau pilar.

✨ Ideal untuk: Tim media sosial yang ingin menggunakan satu pusat Notion untuk merencanakan, menjadwalkan, dan melacak posting di berbagai kanal.

🧠 Tahukah Anda: Situs jejaring sosial pertama yang sesungguhnya sering dianggap sebagai SixDegrees.com, yang diluncurkan pada tahun 1997 dan memungkinkan orang untuk mendaftar teman dan mengirim pesan.

2. Template Papan Ide dan Validasi oleh Notion

melalui Notion

Template Papan Ide dan Validasi oleh Notion memberikan ruang bagi ide-ide untuk berkembang sebelum Anda memutuskan mana yang layak masuk ke kalender media sosial Anda.

Anda memasukkan ide-ide mentah ke dalam papan Kanban sederhana, lalu memindahkannya melalui tahap-tahap saat Anda menambahkan catatan dan umpan balik. Seiring waktu, Anda akan mendapatkan pembedaan yang jelas antara ide-ide yang tidak perlu dan konten yang layak dikembangkan, sehingga hanya ide-ide yang tervalidasi yang masuk ke kalender editorial Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat ide konten kasar di satu tempat sebelum ide tersebut hilang.

Berikan tag pada setiap ide berdasarkan platform, topik, atau pilar konten untuk melihat di mana ide tersebut cocok.

Pindahkan kartu melalui tahap-tahap sederhana dari ide awal hingga ide yang tervalidasi.

Simpan riset, tangkapan layar, dan umpan balik yang terkait dengan setiap kartu ide.

✨ Ideal untuk: Kreator, strategis konten, dan manajer media sosial yang ingin cara terstruktur untuk menguji ide sebelum menginvestasikan waktu dan anggaran.

3. Template YouTube Creator OS oleh Notion

melalui Notion

Pikirkan bagaimana MrBeast beralih dari video tantangan berbiaya rendah menjadi salah satu konten paling banyak ditonton di YouTube. Semua itu tidak terjadi tanpa disiplin yang ketat di balik layar. Template YouTube Creator OS oleh Notion memberikan ruang kerja terpusat untuk disiplin tersebut, dengan area khusus untuk ide, skrip, aset, dan jadwal publikasi.

Alih-alih berpindah-pindah antara dokumen terpisah untuk skrip, thumbnail, dan tenggat waktu, Anda dapat mengelola semuanya dalam satu sistem. Anda dapat melacak sponsor dan memetakan episode di kalender sehingga selalu tahu video mana yang sedang dalam tahap pra-produksi, pengeditan, atau siap untuk dipublikasikan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan ide video, riset, dan skrip dalam basis data yang terorganisir.

Lacak episode dari ide hingga diterbitkan dengan status dan tanggal yang jelas.

Lampirkan aset seperti thumbnail, B-roll, dan tautan referensi ke setiap video.

Gunakan Tampilan Kalender untuk melihat unggahan yang akan datang dan hindari kebingungan di menit-menit terakhir.

✨ Ideal untuk: YouTubers dan pembuat video yang ingin memiliki pusat produksi yang mencakup ide, penulisan skrip, dan penerbitan dalam satu tempat.

📮 ClickUp Insight: Lebih dari setengah manajer (55%) selalu menjelaskan alasan di balik proyek dengan menghubungkan tugas-tugas ke tujuan yang lebih besar. Namun, hal itu meninggalkan hampir setengah lainnya yang hanya fokus pada proses tanpa tujuan. Ketika hal itu terjadi, bahkan karyawan terbaik Anda bisa kehilangan motivasi karena mereka tidak memahami bagaimana pekerjaan mereka benar-benar penting. Di ClickUp, Anda dapat menghubungkan tugas sehari-hari dengan Tujuan dan Sasaran yang lebih besar, serta menggunakan Hubungan dan ketergantungan untuk memetakan bagaimana setiap upaya cocok dengan gambaran besar. Dengan cara ini, pekerjaan terasa bermakna, bukan sekadar pekerjaan rutin. 💫 Hasil Nyata: Cartoon Network memanfaatkan alat media sosial ClickUp untuk mempublikasikan konten 4 bulan lebih awal dari jadwal dan mengelola dua kali lipat jumlah saluran media sosial tanpa menambah satu pun anggota tim baru.

4. Template Sistem Perencanaan Konten Media Sosial oleh Notion

melalui Notion

Ketika sebuah serial baru dirilis di Netflix, peluncurannya jarang dilakukan secara spontan; Anda akan melihat trailer, teaser, dan wawancara yang sudah disiapkan berminggu-minggu sebelumnya. Template Sistem Perencanaan Konten Media Sosial oleh Notion membantu Anda menerapkan tingkat struktur yang sama (dan antusiasme untuk audiens Anda) ke dalam kalender konten Anda sendiri.

Anda mendapatkan basis data di mana setiap posting memiliki kolom untuk platform, status, tanggal publikasi, dan detail penting seperti keterangan atau tautan aset. Tampilan Kalender dan Papan memungkinkan Anda melihat jadwal konten secara lengkap, sementara dasbor dasar membantu Anda memantau kemajuan dan mendeteksi celah sejak dini.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan posting di berbagai kanal dalam satu basis data utama.

Gunakan tampilan kalender untuk merencanakan tanggal publikasi dan hindari tumpang tindih.

Lacak konten dari ide hingga diterbitkan dengan tahap status yang sederhana.

Dapatkan gambaran cepat tentang beban kerja dan cakupan kampanye dengan dasbor.

✨ Ideal untuk: Manajer media sosial dan tim pemasaran kecil yang ingin menggunakan sistem Notion tunggal untuk merencanakan dan melacak konten multi-platform.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Dashboards untuk menampilkan laporan media sosial secara real-time di depan tim Anda. ClickUp Dashboards memungkinkan Anda menggabungkan pertumbuhan pengikut, interaksi, dan metrik kampanye ke dalam tampilan real-time yang terintegrasi. Dapatkan laporan detail dan wawasan melalui Dashboard ClickUp Bagian terbaiknya? Semua data dikumpulkan di satu tempat, jadi Anda tidak perlu mengekspor laporan terpisah setiap minggu dan mengirimkannya secara individual. Anda juga dapat menghubungkan daftar media sosial Anda ke dasbor dan membuat widget untuk suka, bagikan, komentar, dan klik tautan. Kemudian, Anda dapat menggunakan tampilan tersebut sebagai lapisan pemantauan untuk audit dan laporan berulang.

5. Template Kalender Konten LinkedIn oleh Notion

melalui Notion

LinkedIn telah berkembang menjadi platform penerbitan yang serius, dengan lebih dari satu miliar anggota yang menggunakannya untuk berbagi pembaruan, pendapat, dan posting panjang. Template Kalender Konten LinkedIn oleh Notion dirancang khusus untuk platform ini, menyediakan kalender konten sederhana untuk merencanakan posting yang secara langsung menargetkan audiens bisnis dan profesional Anda.

Anda dapat mencatat ide, menyusun caption, dan menetapkan tanggal publikasi di satu tempat, lalu pratinjau bagaimana tampilan minggu atau bulan Anda sebelum konten dipublikasikan. Karena dirancang khusus untuk LinkedIn, Anda dapat fokus pada posting dan video yang mendukung kepemimpinan pemikiran atau generasi prospek tanpa harus menyortir konten yang tidak relevan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tampilkan posting LinkedIn di kalender sehingga Anda selalu tahu apa yang akan datang.

Simpan draf caption, hook, dan CTA bersama setiap postingan yang dijadwalkan.

Saring berdasarkan topik, kampanye, atau segmen audiens untuk menjaga pesan tetap terfokus.

Pantau status dari draf hingga diterbitkan agar tidak ada yang terlewat.

✨ Ideal untuk: Profesional, konsultan, dan pemasar yang ingin memposting secara konsisten di LinkedIn tanpa kehilangan jejak ide atau tanggal.

6. Template Viral Hooks untuk Instagram oleh Notion

melalui Notion

Template Viral Hooks for Instagram oleh Notion menyediakan perpustakaan kalimat pembuka yang dirancang untuk menarik perhatian dan menjadi viral di platform media sosial. Alih-alih menatap kotak caption kosong, Anda dapat memilih dari 30 kalimat pembuka yang dapat diisi, disortir berdasarkan nada, seperti berani, penasaran, atau pengakuan.

Setiap hook dipasangkan dengan sudut pandang atau ajakan bertindak yang disarankan, sehingga Anda mendorong orang untuk menyukai, menyimpan, atau mengklik posting Anda. Anda juga dapat menyaring prompt berdasarkan suasana atau gaya platform (carousel, caption, atau reels) agar suara merek Anda tetap konsisten.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tarik perhatian dengan cepat menggunakan pembuka konten siap pakai untuk Instagram.

Sortir hook berdasarkan nada atau suasana untuk sesuai dengan merek dan suasana hati audiens Anda.

Padukan hook dengan langkah selanjutnya yang disarankan untuk meningkatkan jumlah penyimpanan, klik, atau komentar.

Sesuaikan prompt untuk caption, Reels, carousel, atau Stories dalam jadwal posting Anda.

✨ Ideal untuk: Pembuat konten Instagram dan strategis media sosial yang ingin membuat kalimat pembuka yang menarik perhatian tanpa harus menghabiskan berjam-jam untuk menyempurnakan kata-kata.

🎥 Ingin meningkatkan pertumbuhan media sosial Anda? Tonton video ini untuk mendapatkan wawasan cepat tentang cara menggunakan ChatGPT untuk mengembangkan profil media sosial Anda:

7. Template Strategi Media Sosial oleh Notion

melalui Notion

Perubahan besar pada platform, seperti rebranding Twitter menjadi X, menunjukkan bagaimana perubahan strategi dapat mengubah arah percakapan seputar merek Anda. Template Strategi Media Sosial dari Notion membantu Anda mendefinisikan pendekatan Anda, sehingga kalender konten Anda mencerminkan arah yang jelas daripada ide-ide yang terpisah.

Anda akan melalui bagian-bagian untuk tujuan, target audiens, pesan merek, dan pilihan saluran, lalu menghubungkan strategi tersebut dengan rencana praktis dan analisis ringan. Seiring waktu, Anda dapat membandingkan apa yang direncanakan dengan apa yang sebenarnya dilakukan dan menyempurnakan strategi konten Anda sesuai dengan itu.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan tujuan yang jelas seperti kesadaran merek, interaksi, atau generasi prospek untuk media sosial.

Identifikasi target audiens dan kebiasaan mereka agar posting terasa relevan, bukan generik.

Buat rencana spesifik platform yang memandu templat kalender konten Anda.

Tinjau metrik kinerja sederhana untuk menyesuaikan strategi Anda seiring waktu.

✨ Ideal untuk: Bisnis, pemasar, dan kreator yang ingin aktivitas media sosial mereka mendukung strategi jangka panjang yang jelas.

8. Template Perencana Konten Media Sosial oleh Notion

melalui Notion

Dengan tren TikTok yang berubah setiap jam dan platform yang terus memperkenalkan format baru, mudah terjebak dalam posting reaktif. Template Perencana Konten Media Sosial oleh Notion memberikan sistem yang lebih terfokus: sebuah perencana konten sederhana di mana Anda dapat merencanakan ke depan, melihat tampilan kalender, dan menjaga semua elemen yang bergerak tetap terorganisir.

Anda dapat mengelompokkan posting berdasarkan platform, jenis konten, atau kampanye, lalu memindahkannya melalui tahap-tahap seperti penulisan draf dan publikasi. Tampilan kalender bawaan memberikan gambaran umum tentang jadwal konten Anda, sehingga Anda selalu tahu apa yang akan dipublikasikan dan di mana celahnya.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan, buat draf, dan jadwalkan posting media sosial dalam satu templat Notion.

Gunakan tampilan kalender untuk memantau tanggal publikasi yang akan datang.

Tandai posting berdasarkan platform, topik, atau kampanye untuk tetap terorganisir.

Pisahkan ide, draf, dan posting yang sudah dipublikasikan agar Anda dapat melacak kemajuan dengan jelas.

✨ Ideal untuk: Kreator, pengusaha, dan tim pemasaran yang ingin menggunakan planner minimalis dan efektif untuk tetap konsisten dalam mengelola media sosial.

9. Template Kalender Pencipta Konten Estetis oleh Notion

melalui Notion

Di platform seperti Instagram dan TikTok, tampilan feed Anda hampir sama pentingnya dengan konten yang Anda bagikan. Template Kalender Kreator Konten Estetis oleh Notion membantu Anda menjaga konsistensi cerita visual dengan menggabungkan kalender konten, grid profil media sosial, dan pilar konten.

Anda dapat melihat pratinjau tampilan visual postingan, mencatat format seperti Reels, carousel, atau stories, dan menyimpan caption, hashtag, serta inspirasi di satu tempat. Artinya, Anda dapat memastikan postingan sesuai dengan merek Anda dan melihatnya sebelum dipublikasikan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lihat pratinjau tata letak grid Instagram Anda sebelum mempublikasikan postingan baru.

Organisir konten berdasarkan format, seperti Reels, carousel, atau Stories.

Simpan caption, hashtag, dan pilar konten dalam perpustakaan terstruktur.

Kumpulkan referensi estetika agar feed secara keseluruhan tetap konsisten seiring waktu.

✨ Ideal untuk: Kreator, influencer, dan merek visual yang ingin cara yang stylish namun terorganisir untuk merencanakan feed yang sesuai dengan merek.

10. Template Agen AI Konten Anda oleh Notion

melalui Notion

Alat penulisan AI mudah digunakan, tetapi membuatnya terdengar seperti Anda adalah tantangan sesungguhnya. Template Agen AI Konten oleh Notion menyediakan platform terstruktur untuk melatih asisten AI sesuai dengan gaya penulisan, strategi konten, dan karya sebelumnya. Dengan cara ini, draf akan terasa lebih dekat dengan gaya Anda sejak awal.

Di dalam templat, Anda dapat mengorganisir referensi penting: strategi konten Anda, pedoman nada, glosarium, dan contoh artikel atau postingan. Hal ini memberikan konteks yang lebih baik bagi AI untuk menyarankan ide konten dan draf yang disesuaikan dengan platform atau segmen audiens tertentu.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan pedoman nada, contoh, dan istilah kunci yang mendefinisikan suara merek Anda.

Gunakan referensi tersebut untuk memicu AI dalam menghasilkan ide, kerangka kerja, atau draf awal.

Sesuaikan saran untuk platform berbeda seperti LinkedIn, Instagram, atau buletin.

Simpan semua eksperimen dan penyempurnaan AI di satu tempat untuk penggunaan ulang di masa depan.

✨ Ideal untuk: Penulis, pemasar, dan kreator yang ingin dukungan AI tanpa mengorbankan konsistensi nada atau pesan mereka.

💡 Tips Pro: Agen AI ClickUp dan Otomatisasi ClickUp dapat menghilangkan pekerjaan berulang dan multi-langkah dari kalender media sosial Anda. Alih-alih memeriksa setiap tugas secara manual atau meninjau salinan baris per baris, Anda dapat mengatur agen yang merespons pemicu (seperti tugas yang berpindah ke "Review"), memeriksa konten, dan kemudian memposting komentar atau mengingatkan rekan tim yang tepat. Agen AI ini beroperasi di dalam ruang, daftar, dan tampilan ClickUp yang sudah ada, artinya mereka memahami pekerjaan Anda: Alur kerja ClickUp AI Agent yang sangat berguna untuk tim media sosial: Atur agen Laporan Harian di daftar Kalender Media Sosial Anda untuk merangkum posting yang harus diunggah hari ini, tugas yang diblokir, dan persetujuan yang masih tertunda.

Gunakan agen Laporan Mingguan untuk merangkum posting yang telah dipublikasikan, menyoroti item yang berkinerja terbaik, dan menampilkan pekerjaan yang terlambat dalam satu pesan.

Konfigurasikan agen Team Stand-up yang mengubah pembaruan status tugas konten menjadi ringkasan singkat setiap pagi. Tambahkan agen Auto-Answers sehingga rekan tim dapat mengajukan pertanyaan seperti, “Apa saja posting media sosial yang dijadwalkan untuk Jumat?” dan mendapatkan jawaban berdasarkan data tugas Anda.

Karena agen beroperasi di atas daftar ClickUp, status, dan bidang kustom yang sudah ada, mereka tetap sinkron dengan cara tim Anda merencanakan kampanye dan konten. Otomatiskan pembaruan mingguan dengan mudah dan dapatkan konteks instan setiap kali menggunakan ClickUp AI Agents

🧠 Tahukah Anda: Bot interaksi lebih umum daripada yang Anda kira. Terkadang, hingga 10% dari "pengguna" Instagram sebenarnya adalah bot otomatis yang menyukai, mengikuti, atau berkomentar. Artinya, bukti sosial terkadang perlu diambil dengan hati-hati.

11. Threadstorm–Template Perencana Konten Thread oleh Notion

melalui Notion

Template Perencana Konten Threadstorm–Thread oleh Notion memberikan tempat terstruktur untuk menangkap dan menjadwalkan cerita panjang di X atau LinkedIn.

Anda dapat menyimpan bank ide untuk konsep thread, menyusun postingan draf secara berurutan, dan menggunakan tampilan kalender untuk merencanakan kapan setiap thread akan dipublikasikan. Tag-tag yang berbeda pada templat memudahkan Anda mengelompokkan thread berdasarkan topik atau seri, sehingga konten Anda secara keseluruhan terasa lebih terhubung.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan ide-ide thread di database khusus sebelum Anda lupa.

Buat draf, urutkan ulang, dan sempurnakan thread lengkap tanpa perlu meninggalkan Notion.

Lihat tanggal publikasi thread di kalender untuk menjaga konsistensi.

Berikan tag pada thread berdasarkan topik, kampanye, atau seri untuk membangun narasi yang kohesif.

✨ Ideal untuk: Kreator, penulis, dan pemasar yang menggunakan thread di X atau LinkedIn untuk berbagi cerita, tutorial, atau pendapat.

12. Template Pelacak Metrik Media Sosial oleh Notion

melalui Notion

Mengunggah konten tanpa memeriksa analitik dan data adalah salah satu cara termudah untuk menjauh dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh audiens Anda. Template Pelacak Metrik Media Sosial oleh Notion menampilkan semua metrik kunci Anda dalam satu tabel, sehingga Anda dapat meninjau kinerja di berbagai platform tanpa perlu mengekspor laporan yang tersebar setiap bulan.

Anda dapat mencatat statistik seperti jumlah pengikut, jangkauan, dan tingkat keterlibatan untuk setiap saluran dan periode waktu, lalu menyaring berdasarkan platform atau tanggal untuk melihat pola. Dengan rumus tingkat keterlibatan yang sudah terintegrasi, Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi posting atau kampanye mana yang layak diulang dalam kalender konten Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak pengikut, jangkauan, dan interaksi untuk setiap platform media sosial.

Catat metrik bulanan dalam satu tabel daripada menggunakan beberapa lembar kerja.

Gunakan rumus tingkat keterlibatan yang dapat disesuaikan untuk membandingkan hasil.

Filter berdasarkan platform, bulan, atau kampanye untuk menemukan konten yang paling efektif.

✨ Ideal untuk: Manajer media sosial, agensi, dan kreator yang ingin tampilan yang bersih dan berbasis data tentang pertumbuhan dan kinerja.

melalui Notion

Tautan penting sering kali hilang saat Anda paling membutuhkannya. Ini bisa berupa artikel referensi, alat desain, inspirasi, atau posting Anda sendiri di masa lalu. Template Tautan, Pintasan, dan Lencana oleh Notion memberikan tempat yang terstruktur untuk sumber daya tersebut, sehingga tetap dekat dengan rencana media sosial Anda daripada tersembunyi di bookmark atau dokumen.

Anda dapat menyimpan URL, memberi label berdasarkan tujuan atau proyek, dan mengakses semuanya dari satu basis data. Saat merencanakan konten, Anda cukup mengambil dari perpustakaan tautan ini daripada mencari melalui tab. Hasilnya? Proses pembuatan konten yang jauh lebih lancar dan terorganisir.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan tautan penting, pintasan, dan sumber daya dalam satu tabel yang terorganisir.

Tandai tautan berdasarkan proyek, topik, atau platform untuk penyaringan cepat.

Hubungkan penyimpanan tautan Anda dengan basis data Notion lainnya, seperti kalender konten Anda.

Kurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari referensi saat menyusun postingan atau skrip.

✨ Ideal untuk: Kreator, pemasar, dan tim yang membutuhkan pusat tautan ringan yang mendukung sistem perencanaan konten mereka secara keseluruhan.

🧠 Tahukah Anda: Pada Agustus 2007, aktivis open-source Chris Messina mengirimkan tweet yang santai, menanyakan pendapat orang tentang penggunaan simbol # untuk mengelompokkan percakapan di Twitter. Tim Twitter awalnya tidak yakin, tetapi pengguna secara alami mengadopsi format tersebut. Hal ini membuat hashtag yang sederhana menjadi salah satu simbol paling dikenal dalam budaya media sosial.

14. Template Pelacak Konten Media Sosial oleh Notion

melalui Notion

Ketika merek memposting puluhan kali seminggu di berbagai platform, menjadi sulit untuk mengingat apa yang telah dipublikasikan di mana dan bagaimana kinerjanya. Template Pelacak Konten Media Sosial oleh Notion membantu melacak semua informasi tersebut ke dalam alur kerja yang jelas, di mana setiap postingan bergerak dari ide hingga dijadwalkan hingga dipublikasikan dalam satu alur kerja.

Anda dapat melacak platform, tanggal, pemilik, dan kinerja untuk setiap konten, sementara tampilan Kalender dan Papan menampilkan alur kerja. Hal ini memudahkan untuk melihat cakupan di seluruh kampanye dan merencanakan penggunaan ulang konten daripada membuat ulang posting setiap kali.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak status setiap postingan dari ide hingga dipublikasikan dalam satu basis data.

Gunakan tampilan kalender untuk melihat kapan posting akan dipublikasikan di berbagai platform.

Pantau kinerja untuk mengidentifikasi posting yang layak diulang atau dimanfaatkan kembali.

Grup dan filter konten berdasarkan kampanye, saluran, atau pilar konten.

✨ Ideal untuk: Manajer media sosial dan tim yang ingin beralih dari posting reaktif ke alur konten yang konsisten dan dapat dilacak.

15. Template Kalender Konten oleh Notion

melalui Notion

Template Kalender Konten oleh Easlo di Notion dirancang untuk membantu Anda merencanakan strategi konten, memberikan kalender editorial yang rapi di mana Anda dapat melihat semua posting yang akan datang di berbagai kanal.

Anda dapat menandai konten berdasarkan platform, topik, dan status, menyaring berdasarkan tanggal, dan memindahkan posting melalui alur kerja sederhana dari ide hingga dijadwalkan hingga diterbitkan. Karena ringan dan terfokus, templat ini juga dapat berfungsi sebagai templat strategi pemasaran konten. Anda juga dapat menggunakannya sebagai pusat utama untuk semua rencana media sosial, konten blog, dan kampanye email Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lihat kalender konten Anda dalam tata letak yang sederhana dan mudah dipindai.

Organisir posting berdasarkan platform, topik, atau kampanye menggunakan tag dan filter.

Pantau status sehingga Anda selalu tahu apa yang sedang dalam draf, dijadwalkan, atau sudah tayang.

Gunakan satu kalender untuk blog, media sosial, dan jenis konten lainnya.

✨ Ideal untuk: Pemasar, pekerja lepas, dan tim kecil yang ingin memiliki kalender editorial yang sederhana di dalam Notion.

Batasan Notion

Seorang pengulas G2 menggambarkan Notion sebagai “Segala yang tidak dimiliki MS Office” dan memuji sistem halaman dan pintasan keyboardnya karena efisiensinya. Namun, mereka juga menyoroti frustrasi dalam mengekspor halaman ke PDF dan kurangnya rumus intuitif dalam tabel.

Beberapa batasan umum Notion meliputi:

Opsi ekspor terbatas , dan PDF seringkali tidak sesuai dengan tata letak halaman asli.

Sel tabel terasa kaku, dengan rumus yang terbatas dan fungsi yang lebih sedikit dibandingkan spreadsheet tradisional.

Akses AI gratis dibatasi hingga 20 respons per ruang kerja tanpa reset, yang dapat terasa membatasi bagi pengguna aktif.

Penggunaan offline tidak konsisten , dengan masalah sinkronisasi antar perangkat saat bekerja dalam mode offline.

Kinerja melambat di ruang kerja yang lebih besar, sehingga basis data dan halaman besar membutuhkan waktu lebih lama untuk dimuat.

Template alternatif Notion

Bagi tim media sosial, masalah sebenarnya bukan menulis caption. Masalahnya adalah melacak semua hal yang tersebar di berbagai alat. Seringkali, kalender ada di Notion, teks caption ada di Google Docs, dan persetujuan tersembunyi di Slack.

Saat sebuah postingan dipublikasikan, Anda sudah mengklik melalui setengah lusin tab. Perpindahan konstan ini adalah pemborosan waktu kerja untuk media sosial. ClickUp dirancang untuk mengatasi hal itu. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi di mana kalender media sosial, brief, tugas, aset, komentar, dan laporan Anda berada di satu tempat.

Anda dapat merencanakan semua pekerjaan dan melacak kinerja tanpa perlu meninggalkan ruang kerja yang sama, sehingga konteks tetap terjaga, dan tim dapat bekerja lebih cepat dengan kesalahan yang lebih sedikit.

Template ClickUp di bawah ini memberikan sistem terintegrasi sebagai alternatif kuat untuk Notion dalam perencanaan dan pelaksanaan media sosial. 🌟

1. Template Kalender Media Sosial ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan kampanye dengan kalender seret dan lepas menggunakan templat kalender media sosial ClickUp.

Postingan yang terlewat seringkali disebabkan oleh persetujuan yang tidak terkoordinasi dan spreadsheet yang tidak diperbarui sepenuhnya. Template Kalender Media Sosial ClickUp memberikan Anda kalender konten tunggal di dalam ClickUp, di mana ide, draf, dan postingan terjadwal dapat diakses.

Anda dapat mengumpulkan ide melalui formulir ClickUp yang sederhana, memindahkan ide-ide tersebut melalui status kustom seperti "Dalam Proses" dan "Menunggu Persetujuan", dan melihat semuanya dalam tampilan kalender saat Anda siap untuk merencanakan ke depan.

Gunakan dashboard ClickUp dan tarik metrik kunci, sehingga Anda dapat melacak kinerja tanpa perlu mengekspor data ke alat terpisah.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisir posting di perpustakaan konten dengan tahap konten yang jelas.

Kumpulkan dan susun ide melalui formulir saran bawaan.

Rencanakan dan jadwalkan posting dalam tampilan kalender untuk menjaga ritme yang konsisten.

Pantau kinerja dengan dasbor yang menampilkan metrik kunci dalam konteks.

✨ Ideal untuk: Manajer media sosial, pemilik usaha kecil, dan tim kreatif yang ingin menggunakan satu sistem untuk merencanakan, menjadwalkan, dan melacak posting.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain untuk mengubah ide mentah menjadi postingan siap dijadwalkan. Karena ClickUp Brain terintegrasi dengan pekerjaan Anda yang sudah ada di ClickUp, ia dapat membantu Anda membuat konten media sosial menggunakan brief, dokumen kampanye, dan tugas yang sudah Anda miliki. Alur kerja yang praktis adalah menyimpan semua konteks kampanye dalam Daftar atau Dokumen, lalu minta ClickUp Brain untuk “ubah ini menjadi kalender konten satu bulan dengan caption untuk LinkedIn dan Instagram” atau “tulis tiga kalimat pembuka untuk thread peluncuran ini.” Cari di seluruh aplikasi dan temukan file secara instan dengan ClickUp Brain

2. Template Kalender Konten ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dan jadwalkan konten di berbagai platform dengan templat kalender konten ClickUp.

Pemasaran konten bekerja paling efektif ketika posting blog, pembaruan media sosial, dan email Anda semua mengikuti strategi konten yang sama. Template Kalender Konten ClickUp memberikan Anda kalender editorial terpusat: satu tempat di mana Anda dapat melihat apa yang akan dipublikasikan, kapan, dan di saluran mana.

Anda dapat mengorganisir konten berdasarkan jenis, saluran, dan tanggal publikasi menggunakan Bidang Kustom, lalu beralih antara Tampilan Daftar dan Tampilan Kalender untuk melihat alur kerja atau garis waktu.

Saat setiap proyek berpindah dari ide ke draf hingga diterbitkan, status-status tersebut memastikan semua pihak tetap sejalan dan memudahkan untuk mengidentifikasi hambatan sebelum tenggat waktu terlewat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lihat semua konten seperti blog, email, dan posting media sosial dalam kalender terpadu.

Gunakan Bidang Kustom untuk melacak saluran, pemilik, dan kampanye untuk setiap item.

Pantau perubahan status dari ide hingga dipublikasikan dengan sekali pandang.

Saring berdasarkan jenis konten atau saluran untuk fokus pada beban kerja spesifik.

✨ Ideal untuk: Tim pemasaran, pembuat konten, dan bisnis yang membutuhkan kalender editorial terpusat di seluruh saluran.

3. Template Media Sosial Lanjutan ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadwalkan kampanye pada tampilan kalender fleksibel menggunakan templat media sosial lanjutan ClickUp.

Seiring dengan munculnya platform media sosial baru dan perubahan algoritma, mengelola media sosial multi-saluran dapat menjadi rumit dengan cepat. Template Media Sosial Lanjutan ClickUp dirancang untuk mengatasi kompleksitas tersebut, menggabungkan tampilan Daftar, Papan, dan Kalender sehingga Anda dapat mengorganisir posting berdasarkan platform atau status tanpa kehilangan gambaran besar.

Anda dapat menggunakan Bidang Kustom untuk melacak detail seperti platform, format, tautan draf, dan pemilik, sementara dokumen ClickUp yang terintegrasi dapat menyimpan salinan dan bank hashtag. Anda juga dapat mengelompokkan posting berdasarkan saluran atau kampanye, yang memudahkan untuk menyeimbangkan beban kerja dan menjaga konten setiap platform tetap terarah.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan posting multi-platform dalam Tampilan Daftar dengan bidang kustom terperinci.

Visualisasikan alur kerja dalam papan Kanban seret-dan-lepas untuk setiap tahap.

Jadwalkan dan sesuaikan posting di tampilan kalender saat prioritas berubah.

Simpan salinan, ringkasan, dan aset langsung dalam tugas melalui Docs.

✨ Ideal untuk: Tim media sosial, influencer, dan agensi yang mengelola kalender konten multi-saluran yang kompleks.

4. Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan tujuan yang jelas dan lacak kemajuan menuju keterlibatan atau kesadaran dengan templat Rencana Konten Media Sosial ClickUp.

Ketika posting diunggah tanpa rencana yang lebih besar, sulit untuk menunjukkan bagaimana media sosial Anda mendukung tujuan bisnis Anda. Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp memberikan sistem terstruktur di mana setiap posting terhubung kembali ke tujuan, segmen audiens, dan kampanye.

Anda dapat menambahkan Bidang Kustom untuk platform, tujuan, tahap, dan penanggung jawab, lalu gunakan Tampilan Daftar, Papan, dan Kalender untuk merencanakan kampanye selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tugas tinjauan berulang membantu Anda mengevaluasi kinerja dan menyesuaikan rencana agar kalender konten terus berkembang daripada mengulang pola lama.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat jadwal posting yang konsisten dengan tampilan Daftar, Papan, dan Kalender.

Organisir posting menggunakan Bidang Kustom untuk platform, tujuan, dan kepemilikan.

Pantau kemajuan dengan status yang jelas, mulai dari tahap briefing hingga publikasi.

Atur tugas tinjauan berulang agar strategi konten berkembang sesuai dengan hasil.

✨ Ideal untuk: Tim pemasaran, agensi, dan bisnis kecil yang ingin tetap strategis dan konsisten dengan konten media sosial mereka.

💡 Tips pro: Gunakan ClickUp BrainGPT saat pekerjaan media sosial Anda membutuhkan dukungan AI yang lebih kuat. ClickUp BrainGPT adalah asisten AI desktop yang memungkinkan Anda bekerja dengan beberapa model AI terkemuka dalam satu tempat, tanpa perlu berpindah antar aplikasi AI terpisah. Anda dapat memilih model yang sesuai untuk setiap tugas, meminta model tersebut untuk melakukan riset atau merancang postingan dalam konteks tugas ClickUp dan dokumen ClickUp Anda, lalu menyempurnakan teks langsung di dalam kalender konten atau alur kerja media sosial Anda. Dapatkan jawaban instan dan ringkasan di seluruh ruang kerja ClickUp Anda dengan ClickUp BrainGPT Fitur utama ClickUp BrainGPT yang dapat Anda andalkan: Ruang kerja AI multi-model: Pilih dari model-model teratas seperti Gemini, Claude, dan GPT di dalam ClickUp, gunakan satu model untuk mengeksplorasi ide dan model lain untuk menyempurnakan teks, semua tanpa meninggalkan ruang kerja Anda. Pilih dari model-model teratas sepertidi dalam ClickUp, gunakan satu model untuk mengeksplorasi ide dan model lain untuk menyempurnakan teks, semua tanpa meninggalkan ruang kerja Anda.

Perekaman suara untuk masukan cepat: Gunakan Gunakan Talk to Text untuk mengucapkan ide-ide postingan atau hook dalam bahasa alami dan ubah menjadi tugas terstruktur, daftar periksa, atau draf postingan yang terhubung dengan kalender Anda.

Keamanan dan kepatuhan tingkat perusahaan: Andalkan audit SOC 2 Type II ClickUp, sertifikasi ISO 27001/27017/27018 dan ISO 42001, enkripsi data, serta kesesuaian dengan GDPR/CCPA/HIPAA, ditambah kebijakan yang memastikan penyedia AI tidak melatih model mereka menggunakan data ruang kerja Anda.

5. Template Kalender Promosi ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau tenggat waktu dan kemajuan dengan garis waktu visual yang jelas menggunakan templat kalender promosi ClickUp.

Kampanye musiman, peluncuran produk, dan acara penjualan seringkali menumpuk dengan cepat sepanjang tahun. Template Kalender Promosi ClickUp menyatukan semua promosi tersebut dalam satu kalender bersama. Dengan cara ini, Anda dapat melihat liburan mendatang dan tanggal penting lainnya tanpa perlu mengelolanya di berkas terpisah.

Anda dapat merencanakan kampanye dalam tampilan jadwal, menambahkan tugas untuk konten kreatif, persetujuan, dan serah terima, serta melacak setiap item dengan status seperti To Do, Scheduled, dan Complete. Dengan melihat semua hal terorganisir sepanjang waktu, menjadi lebih mudah untuk menghindari tumpang tindih dan menyelaraskan kalender media sosial dengan upaya pemasaran yang lebih luas.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan kampanye seputar liburan, peluncuran produk, dan acara dalam satu kalender.

Bagi promosi menjadi tugas dengan pemilik, batas waktu, dan status.

Gunakan tampilan Jadwal dan Daftar untuk mengidentifikasi tumpang tindih atau minggu kosong.

Pastikan saluran media sosial, email, dan saluran promosi lainnya selaras dalam hal waktu.

✨ Ideal untuk: Profesional pemasaran, tim ritel, dan usaha kecil yang ingin menjaga kampanye tetap terkendali dan memaksimalkan setiap momen promosi.

6. Template Posting Media Sosial ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadwalkan posting di kalender untuk memastikan posting tersebut tayang pada waktu yang tepat dengan templat posting media sosial ClickUp.

Di balik setiap kampanye yang rapi terdapat daftar panjang posting individu beserta teks, aset, dan persetujuannya. Template Posting Media Sosial ClickUp membantu Anda mengelola lapisan detail tersebut, memberikan setiap posting tugasnya sendiri dengan kolom untuk platform, format, tautan, dan status.

Anda dapat mengelompokkan posting ke dalam tampilan khusus platform (seperti Instagram, LinkedIn, atau TikTok) dan memindahkannya ke papan tinjauan saat mereka berkembang dari draf menjadi siap. Hal ini memudahkan koordinasi antara penulis konten dan pengesah sambil menjaga jadwal posting keseluruhan tetap sinkron.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat dan atur posting individu dengan bidang khusus platform.

Gunakan Tampilan Papan untuk mengelola umpan balik dan persetujuan secara visual.

Pantau detail kinerja seperti hashtag, tautan draf, atau tag kampanye.

Simpan semua catatan, komentar, dan aset yang terkait dengan tugas posting.

✨ Ideal untuk: Tim pemasaran, pembuat konten, dan bisnis yang ingin tetap konsisten dan kreatif di berbagai platform.

💡 Tips Pro: Ubah formulir ClickUp menjadi sistem penerimaan yang rapi untuk permintaan konten. Permintaan untuk "satu postingan lagi" sering kali datang melalui chat atau email, di mana permintaan tersebut mudah terlewatkan. ClickUp Forms memberikan cara terstruktur untuk mengumpulkan permintaan tersebut dan mengubahnya menjadi tugas secara otomatis. Kirim formulir dengan mudah ke tim dan pemangku kepentingan Anda menggunakan ClickUp Forms. Anda dapat membuat formulir "Permohonan Konten Media Sosial" yang sederhana dengan kolom untuk platform, kampanye, tujuan, tanggal jatuh tempo, dan pesan kunci. Setiap pengajuan akan menjadi tugas di templat media sosial atau templat kalender media sosial Anda, lengkap dengan detail yang diperlukan untuk menjadwalkan dan mengirimkannya.

7. Template Media Sosial ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dan jadwalkan posting dengan tampilan kalender untuk waktu yang lebih tepat menggunakan templat media sosial ClickUp.

Peluncuran besar, seperti rilis terbaru Superman atau film blockbuster Hollywood lainnya, berhasil karena setiap saluran berperan secara terkoordinasi. Template Media Sosial ClickUp dirancang untuk koordinasi semacam itu: ia memberikan perpustakaan konten, tahap konten, dan Tampilan Kalender sehingga kampanye dan konten yang selalu aktif menggunakan sistem yang sama.

Anda dapat mengumpulkan ide melalui formulir saran, mengelompokkan posting berdasarkan platform atau kampanye, dan melacak setiap item melalui status seperti "Dalam Proses" dan "Selesai". Berbagi templat yang sama dengan freelancer atau mitra memastikan semua pihak tetap berada di halaman yang sama.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisir semua posting di perpustakaan konten terpusat dengan tahap-tahap yang jelas.

Kumpulkan ide-ide baru dari rekan tim melalui formulir pendaftaran yang sederhana.

Lihat posting berdasarkan platform atau kampanye untuk tetap fokus pada prioritas.

Pantau kemajuan dengan status dari "telah dijelaskan" hingga "selesai".

✨ Ideal untuk: Tim pemasaran, freelancer, dan agensi yang ingin cara terstruktur namun fleksibel untuk mengelola kehadiran media sosial mereka.

8. Template Blog Media Sosial ClickUp

Dapatkan templat gratis Kumpulkan dan sempurnakan ide blog dalam bank ide terstruktur dengan templat blog media sosial ClickUp.

Momen viral memang berguna, tetapi pertumbuhan jangka panjang seringkali berasal dari konten blog yang konsisten yang mendukung postingan pencarian dan media sosial. Template Blog Media Sosial ClickUp membantu Anda mengelola aspek tersebut dari kalender konten Anda dengan mengubah ide blog menjadi tugas yang dapat dilacak dengan batas waktu dan label status.

Anda dapat membuat draf di ClickUp Docs, melampirkan catatan riset dan kata kunci, lalu menjadwalkan tanggal publikasi di tampilan Daftar atau Kalender. Sementara itu, Dashboard ClickUp membantu Anda melacak postingan mana yang sudah dipublikasikan dan kinerjanya, sehingga Anda dapat mengintegrasikan postingan terbaik kembali ke kalender media sosial Anda sebagai konten yang diolah ulang.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat ide blog dalam daftar tugas yang terorganisir dengan kolom untuk topik dan tujuan.

Buat draf posting di Docs sambil memperbarui tugas sesuai status dan tanggal.

Jadwalkan konten dalam tampilan Daftar atau Kalender untuk perencanaan yang lebih baik.

Pantau kinerja di dasbor untuk melihat postingan mana yang mendukung media sosial dan pencarian.

✨ Ideal untuk: Blogger, pemasar konten, dan tim media sosial yang mengandalkan konten blog untuk mendukung kampanye media sosial.

🧠 Tahukah Anda: Tombol "Like" Facebook yang kini sudah umum digunakan ternyata memiliki sejarah yang cukup rumit. Tim Facebook awalnya mempertimbangkan untuk menamainya "Awesome" sebelum akhirnya memilih "Like" pada tahun 2009. CEO Mark Zuckerberg awalnya khawatir fitur ini akan terasa sepele, namun akhirnya menjadi bagian inti dari cara platform mengukur interaksi.

9. Template Jadwal Posting Media Sosial ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan waktu konten dengan kalender aktivitas yang fleksibel menggunakan templat jadwal posting media sosial ClickUp.

Konsistensi seringkali lebih penting daripada volume, tetapi menjaga ritme posting yang konsisten di berbagai platform menjadi tantangan ketika setiap platform memiliki pola yang berbeda.

Template Jadwal Posting Media Sosial ClickUp berfokus khusus pada frekuensi, memberikan Anda pandangan per platform dan kalender bersama untuk aktivitas sehingga Anda dapat merencanakan dalam hitungan minggu 📅.

Anda dapat menugaskan pemilik, menggunakan status untuk menunjukkan apakah suatu tugas masih dalam draf atau sudah siap, dan memeriksa laporan bawaan untuk melihat apakah Anda mengikuti jadwal yang direncanakan. Tampilan daftar tugas mingguan menyoroti apa yang perlu disiapkan selanjutnya, sehingga Anda dapat mempertahankan kehadiran yang konsisten tanpa harus terburu-buru di menit-menit terakhir.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur posting berdasarkan platform dengan tampilan khusus untuk setiap saluran.

Rencanakan jadwal posting Anda di kalender bersama yang dapat dilihat oleh semua orang.

Lacak tugas dengan status seperti “To Do,” “In Progress,” dan “Published”

Gunakan laporan ringan untuk melihat seberapa baik Anda mengikuti rencana Anda.

✨ Ideal untuk: Pemasar, agensi, dan tim media sosial yang ingin memiliki ritme posting yang konsisten di berbagai platform.

10. Template Kampanye Media Sosial ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan tanggung jawab dengan jelas menggunakan tampilan DACI dengan templat kampanye media sosial ClickUp.

Kampanye online populer seperti Spotify Wrapped berhasil karena peran dan hasil yang diharapkan sudah jelas jauh sebelum postingan pertama dipublikasikan. Template Kampanye Media Sosial ClickUp memberikan kejelasan semacam itu, dengan tampilan peran DACI untuk pengambilan keputusan, garis waktu kampanye, dan dasbor untuk melacak kinerja setiap kampanye.

Anda dapat membagi kampanye menjadi tugas-tugas untuk kreatif, persetujuan, peluncuran, dan pelaporan, lalu menghubungkan semuanya dengan tujuan dan metrik di ClickUp. Saat konten bergerak melalui proses produksi, Dashboard ClickUp menampilkan kemajuan dan hasil tanpa perlu lembar pelacakan terpisah.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur tugas kampanye dengan status seperti “Sedang Berlangsung” atau “Membutuhkan Persetujuan”

Gunakan tampilan DACI untuk mengklarifikasi siapa yang mengelola, menyetujui, dan berkonsultasi dalam pekerjaan.

Pantau kinerja dengan dasbor yang terhubung ke tugas kampanye.

Simpan jadwal kampanye dan kalender konten dalam satu ruang bersama.

✨ Ideal untuk: Tim pemasaran, agensi, dan merek yang ingin menjalankan kampanye media sosial secara end-to-end dalam satu ruang kerja.

11. Template Kalender Jadwal Iklan Media Sosial ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dan visualisasikan jadwal kampanye di kalender bersama dengan bantuan templat kalender jadwal iklan media sosial ClickUp.

Menghentikan iklan untuk menghemat uang sama saja dengan menghentikan jam tangan untuk menghemat waktu.

Menghentikan iklan untuk menghemat uang sama saja dengan menghentikan jam tangan untuk menghemat waktu.

Kata-kata Henry Ford tidak bisa lebih relevan dalam ekonomi media sosial saat ini.

Template Kalender Jadwal Iklan Media Sosial ClickUp mengumpulkan semua kampanye iklan Anda dalam satu kalender, sehingga Anda dapat melihat tanggal mulai dan berakhir, tugas kreatif, dan bidang anggaran dalam satu kalender, bukan di beberapa kalender atau aplikasi.

Anda dapat melacak impresi yang diharapkan dan aktual, biaya, serta hasil menggunakan Bidang Kustom, lalu menyesuaikan jadwal saat data kinerja masuk. Karena semua tugas iklan, catatan, dan metrik berada di satu tempat, menjadi lebih mudah untuk berkoordinasi dengan penulis konten dan pemangku kepentingan sambil tetap memantau gambaran pengeluaran secara keseluruhan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau kampanye iklan dengan kolom untuk jangkauan, biaya, tayangan, dan status.

Rencanakan tanggal penerbangan dan tenggat waktu kreatif di satu kalender bersama.

Grupkan tugas berdasarkan saluran, tujuan, atau audiens untuk wawasan yang lebih baik.

Sesuaikan waktu dengan cepat berdasarkan kinerja tanpa kehilangan konteks.

✨ Ideal untuk: Tim pemasaran, manajer iklan, dan agensi yang ingin memiliki kontrol dan visibilitas lebih besar atas kampanye media sosial berbayar.

ClickUp Mengatasi Kekosongan Kalender di Tim Anda

Pada akhirnya, setiap templat yang telah kita bahas memiliki kelebihannya masing-masing. Namun, ketika datang ke mengintegrasikan semua elemen dan bekerja pada lebih dari sekadar kalender konten dasar, ClickUp menawarkan ruang kerja yang didukung AI untuk tim Anda.

Yang membedakan ClickUp adalah cara kerjanya yang mengintegrasikan seluruh proses Anda ke dalam satu platform.

Anda dapat mengumpulkan ide, merencanakan kampanye, menjadwalkan posting, dan melacak hasil tanpa perlu berpindah-pindah. Inilah yang membedakannya dari pesaing seperti Notion, yang hanya menawarkan templat perencana media sosial.

Jika Anda mencari cara untuk tetap konsisten dan tidak perlu khawatir tentang postingan yang terlewat, ini adalah tanda untuk Anda. Coba ClickUp secara gratis dan buat kalender media sosial yang benar-benar dapat mengikuti ritme tim Anda.