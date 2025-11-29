Alternatif Terbaik WorkMax untuk Manajemen Tenaga Kerja Lapangan

Matahari baru saja terbit, tim Anda sudah berada di lokasi, dan semua orang menunggu instruksi. Anda membuka WorkMax, membuka lembar waktu, memeriksa formulir, dan mulai memeriksa catatan aset. Namun, hal-hal kecil ini memperlambat Anda.

Masalah-masalah ini bisa berupa masalah geofence, lembar waktu yang rumit, filter kode pekerjaan yang terbatas, dan otomatisasi yang tidak memadai. Dan seiring waktu, hal-hal kecil ini bisa menjadi masalah serius. Bayangkan biaya yang lebih tinggi, tim yang frustrasi, gaji yang tertunda, dan jam-jam kerja administratif yang tidak pernah Anda rencanakan.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas beberapa alternatif WorkMax terbaik untuk kebutuhan manajemen tenaga kerja lapangan Anda yang secara langsung mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai! 🎯

Alternatif Terbaik WorkMax dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan semua alternatif WorkMax dalam blog ini. 📊

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Solusi all-in-one untuk manajemen proyek, pelaksanaan tugas, dan koordinasi lapangan untuk tim kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Tugas dan bidang kustom, tampilan fleksibel (Daftar, Papan, Gantt, Kalender), Papan Tulis, Dokumen, Dashboard, pelacakan waktu bawaan, perencanaan beban kerja dan sumber daya, obrolan bawaan dan Clips, kecerdasan buatan (AI) bawaan, dan otomatisasi alur kerja yang kuat. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Connecteam Penjadwalan tenaga kerja mobile, komunikasi, dan operasional harian untuk tim lapangan kecil. Alat berbasis mobile, termasuk tugas cepat, penjadwalan pekerjaan, jam kerja dengan geofence, dan templat shift. Gratis; Paket berbayar mulai dari $35/bulan untuk 30 pengguna Clockify Pelacakan waktu yang sederhana, catatan aktivitas, dan pelaporan jam kerja yang dapat ditagih untuk tim yang menginginkan lembar waktu yang akurat. Perekaman waktu yang mudah dengan pelacak waktu, mode lembar waktu, kiosk, pelacakan GPS, proyek dan tugas, serta pemblokiran waktu kalender. Gratis; Paket berbayar mulai dari $4,99 per bulan per pengguna. Bitrix24 Fitur CRM bawaan, manajemen tugas, dan pusat komunikasi untuk bisnis menengah. Sebuah rangkaian alat yang menawarkan CRM pipeline, grup kerja, templat tugas, pelacakan waktu dan kehadiran, aliran aktivitas, dan sistem telepon. Paket berbayar mulai dari $61/bulan untuk lima pengguna. Wrike Otomatisasi alur kerja, pelacakan proyek terstruktur, dan koordinasi antar tim untuk organisasi yang mengelola volume kerja tinggi dan persetujuan. Alat proyek canggih seperti alur kerja kustom, blueprint, pelacakan waktu, laporan real-time, formulir permintaan, dan persetujuan. Uji coba gratis 14 hari, paket berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna. Jibble Sistem kehadiran dengan pengenalan wajah, pelacakan GPS, dan lembar waktu otomatis untuk perusahaan yang membutuhkan pencatatan waktu masuk yang akurat dan tim operasional perusahaan. Pelacakan kehadiran yang akurat menggunakan jam kehadiran dengan pengenalan wajah, penangkapan lokasi GPS, lembar waktu, pelacakan aktivitas, jadwal kerja, pengaturan lembur, dan ekspor data. Gratis; Paket berbayar mulai dari $4,99 per bulan per pengguna. QuickBooks Time Pencatatan waktu berbasis lokasi, sinkronisasi gaji, dan perhitungan biaya proyek untuk tim yang mengandalkan QuickBooks untuk akuntansi dan pelacakan tenaga kerja. Alat perhitungan biaya pekerjaan dan penggajian, termasuk pelacak waktu GPS, editor lembar waktu, peringatan lembur, sinkronisasi penggajian, dan pelacakan berbasis tim. Paket berbayar mulai dari $14 per bulan per pengguna. Buddy Patch Alat pukulan masuk berbasis web, aturan yang dapat disesuaikan, dan manajemen cuti untuk tim yang ingin melacak kehadiran. Alat kehadiran fleksibel dengan pembulatan waktu, foto webcam, pelacakan akumulasi cuti, istirahat otomatis, dan kode departemen. Uji coba gratis selama 14 hari, paket berbayar mulai dari 5,49/bulan per pengguna. Rippling Sistem terpadu untuk manajemen SDM, penggajian, perangkat, dan tenaga kerja bagi organisasi yang mencari sistem yang mengelola karyawan. Platform tenaga kerja terintegrasi yang menggabungkan profil karyawan terpadu, pelacakan waktu dan kehadiran, penggajian, kebijakan, dan izin. Harga kustom ClockShark Pelacakan waktu dengan GPS, perhitungan biaya proyek, dan rute untuk tim konstruksi dan layanan lapangan. Fitur yang berfokus pada lapangan seperti pelacakan waktu GPS, KioskClock, pelacakan tim, tinjauan lembar waktu, dan laporan biaya pekerjaan. Uji coba gratis 14 hari, paket berbayar mulai dari $49/bulan per pengguna.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif WorkMax?

Saat Anda mencari alternatif WorkMax, tujuannya adalah untuk mengatasi celah operasional harian yang menghambat tim lapangan. Berikut hal-hal yang paling penting:

Pelacakan lokasi yang andal: Mencegah pendaftaran waktu yang tidak akurat dan mengurangi koreksi manual akibat kesalahan geofence.

Aturan waktu fleksibel: Mendukung struktur lembur kustom untuk serikat pekerja, jenis pekerjaan, dan persyaratan regional.

Pengalaman mobile yang sederhana: Meminimalkan kegagalan Meminimalkan kegagalan aplikasi timesheet , ketidakhadiran yang terlewat, dan gangguan terkait pembaruan untuk tim lapangan.

Pemilihan kode pekerjaan yang akurat: Membantu pekerja memilih kode pekerjaan atau biaya yang tepat dengan filter dan opsi yang telah ditentukan sebelumnya.

Persetujuan digital: Memungkinkan karyawan untuk meninjau dan menyetujui lembar waktu, istirahat, dan lembur sebelum proses penggajian dijalankan.

Opsi otomatisasi: Mengurangi tugas administratif berulang seperti pembersihan lembar waktu, verifikasi istirahat, dan pencatatan pergantian pekerjaan.

Ekspor mudah dan pelaporan yang dapat disesuaikan: Bagikan data lembar waktu dengan departemen penggajian, akuntansi, atau klien tanpa perlu tangkapan layar atau pembaruan manual.

Integrasi yang dapat diskalakan: Terhubung dengan alat akuntansi, penjadwalan, manajemen aset, dan HR yang sudah Anda gunakan.

📮 ClickUp Insight: Meskipun 40% karyawan menghabiskan kurang dari satu jam per minggu untuk tugas-tugas yang tidak terlihat di tempat kerja, sebanyak 15% di antaranya kehilangan 5+ jam per minggu, setara dengan 2,5 hari per bulan! Masalah waktu yang tampaknya sepele namun tak terlihat ini dapat secara perlahan mengikis produktivitas Anda. ⏱️ Manfaatkan fitur Pelacakan Waktu ClickUp dan Asisten AI untuk mengetahui secara tepat di mana jam-jam yang tidak tercatat menghilang. Identifikasi ketidakefisienan, biarkan AI mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dan dapatkan kembali waktu yang kritis!

Alternatif Terbaik untuk WorkMax

Berikut adalah daftar terkurasi dari alternatif WorkMax terbaik yang meningkatkan penjadwalan otomatis, perencanaan sumber daya, dan efisiensi operasional. 🎯

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek all-in-one, pelaksanaan tugas, dan koordinasi lapangan)

Tim beralih dari WorkMax karena berbagai alasan. Beberapa membutuhkan integrasi yang lebih baik dengan sistem akuntansi atau CRM. Yang lain menginginkan fleksibilitas lebih dalam melacak jam kerja karyawan di berbagai lokasi proyek.

Dan jujur saja, tantangannya bukan hanya mencari alat pelacakan waktu lain—melainkan menemukan platform yang menghubungkan manajemen tenaga kerja dengan sisa operasi Anda.

Perkuat koordinasi tim dan kemajuan proyek konstruksi dengan ClickUp untuk tim konstruksi.

ClickUp untuk tim konstruksi mengintegrasikan alur kerja ini sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja.

Pelacakan waktu terkait langsung dengan tugas dan proyek, sehingga jam kerja karyawan terikat pada pekerjaan dan klien tertentu.

ClickUp menghilangkan Work Sprawl dengan menyediakan 100% konteks dalam satu platform berbasis cloud, di mana manajer dapat melihat alokasi tenaga kerja secara real-time, kemajuan proyek, dan ketersediaan sumber daya.

Begini cara alur kerja Anda dapat terlihat dengan ClickUp:

Buat Tugas ClickUp dari Formulir

ClickUp Forms memungkinkan Anda mengumpulkan data lapangan secara real-time, mengonsolidasikan umpan balik, dan mengarahkan respons ke tim yang tepat, semuanya terintegrasi dengan alur kerja Anda. Anda dapat menyesuaikan setiap bagian formulir dengan Kolom Wajib, Logika Kondisional, dan Unggah File untuk memastikan pengumpulan data yang akurat, ideal untuk:

Laporan pekerjaan harian, catatan insiden, atau daftar periksa inspeksi

Audit keselamatan, permintaan peralatan, dan tiket pemeliharaan

Biarkan ClickUp Forms menangkap permintaan, data, dan detail untuk mengubahnya menjadi Tugas ClickUp secara instan

Setiap pengiriman formulir secara instan menjadi Tugas ClickUp, lengkap dengan lampiran, komentar, dan detail penugas untuk tindakan segera. Anda bahkan dapat menyeret dan meletakkan Bidang Kustom ClickUp untuk menambahkan teks, daftar dropdown, kotak centang, lampiran, dan lainnya untuk mengumpulkan data yang akurat setiap kali.

Catat jam kerja lapangan dengan ClickUp Time Tracking

Dengan Fitur Pelacakan Waktu Proyek ClickUp, Anda dapat mencatat setiap menit yang dihabiskan untuk pekerjaan, baik tim Anda berada di lapangan, di meja kerja, atau berpindah antar tugas.

Tetapkan perkiraan waktu untuk memberikan ekspektasi yang jelas kepada tim lapangan Anda dan menjaga setiap proyek tetap sesuai jadwal dengan Pelacakan Waktu Proyek ClickUp

Catat waktu langsung dari desktop, aplikasi seluler, atau browser web Anda menggunakan ekstensi Chrome ClickUp. Anda dapat mulai atau hentikan timer dari perangkat apa pun dengan ClickUp’s Global Timer, atau catat waktu secara manual setelah shift berakhir.

Setelah Anda mencatat waktu Anda, pastikan data tersebut terstruktur dan mudah dibaca:

Tambahkan catatan untuk menjelaskan pekerjaan yang Anda lakukan.

Tandai waktu yang dapat ditagih untuk penagihan klien.

Sortir dan filter berdasarkan tanggal, tag, atau prioritas untuk menganalisis ke mana waktu digunakan.

Gabungkan waktu di seluruh tugas dan subtugas untuk melihat total waktu yang dihabiskan.

Review, edit, dan setujui entri waktu dalam lembar waktu terperinci berdasarkan hari, minggu, atau rentang waktu kustom.

Aplikasi Seluler ClickUp memperluas semua fitur ini ke lapangan, memungkinkan pelacakan waktu agen dilakukan langsung dari ponsel dan bahkan offline, dengan sinkronisasi otomatis saat kembali online.

Optimalkan pekerjaan lapangan dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain, asisten berbasis AI platform ini, menghubungkan setiap lapisan ruang kerja Anda. Ia memahami pekerjaan yang sedang Anda lakukan dan membantu Anda mengelola proyek, merangkum pembaruan, serta mengidentifikasi wawasan.

Buat laporan kemajuan instan dengan ClickUp Brain untuk menjaga supervisor tetap terinformasi dan tim tetap fokus di semua lokasi pekerjaan

Inilah yang dapat Anda lakukan dengan ClickUp Brain:

Buat Ringkasan AI untuk proyek atau tugas apa pun untuk melihat apa yang telah berubah.

Gunakan Pembaruan Kemajuan AI untuk merangkum apa yang telah diselesaikan dalam 24 jam terakhir, seminggu, atau rentang waktu kustom.

Ekstrak poin tindakan dari catatan rapat, laporan lapangan, atau dari catatan rapat, laporan lapangan, atau ClickUp Docs , dan ubah menjadi tugas atau subtugas.

Buat AI StandUps yang merangkum kemajuan terbaru tim Anda dan langkah-langkah selanjutnya.

Misalnya, jika Anda mengelola tiga lokasi proyek aktif minggu ini. Alih-alih menunggu laporan akhir hari, Anda cukup bertanya kepada ClickUp Brain, ‘Apa yang menghambat kemajuan Lokasi A?’ Ia akan memindai setiap tugas, catatan lapangan, dan pembaruan tim untuk memberitahu Anda secara tepat di mana persetujuan sedang tertunda.

Dan ketika dua tim mencatat perbaikan peralatan yang serupa, alat AI mendeteksi tumpang tindih tersebut, membantu Anda menghilangkan entri ganda.

Pantau aktivitas di lokasi proyek melalui Dashboard ClickUp

Ketika Anda membutuhkan gambaran terkini tentang apa yang terjadi di lokasi proyek Anda, Dashboard ClickUp mengumpulkan data tenaga kerja, aset, kemajuan, keterlambatan, dan laporan lapangan ke dalam satu tempat.

Setiap dasbor diperbarui secara otomatis setiap 30 menit, memastikan bahwa supervisor dan agen lapangan selalu melihat data terbaru. Hal ini sangat berguna saat keputusan perlu diambil dengan cepat di lokasi proyek yang sedang aktif.

Berikut adalah beberapa contoh dashboard data yang dapat Anda bangun:

Jam yang dicatat (melalui Kartu Pelacakan Waktu )

Progres pekerjaan (menggunakan Daftar Tugas atau Kartu Diagram Pie )

Distribusi beban kerja untuk menyeimbangkan tugas dan mencegah kelelahan.

Respons Formulir untuk menampilkan laporan lapangan secara visual saat diterima.

Pelacakan aset atau keselamatan melalui integrasi Kartu Kustom dan Peta.

Gunakan Dashboard ClickUp untuk memvisualisasikan alokasi sumber daya dan pekerjaan yang sedang berlangsung dengan pembaruan terintegrasi dari ClickUp Brain

Terintegrasi dalam Dashboard ClickUp, ClickUp Brain memberikan pembaruan cepat tentang jam kerja, membantu memverifikasi status tugas, dan memungkinkan Anda memantau pembaruan mendesak saat berpindah antara lokasi. Tim lapangan dapat meminta informasi untuk melihat tugas prioritas atau perubahan jadwal tanpa harus menunggu pembaruan dari kantor.

💡 Tips Pro: Di dalam ClickUp Tasks, Anda dapat menambahkan komentar, menandai tim Anda, dan bercakap-cakap secara real-time dari desktop, perangkat seluler, atau browser. Dengan cara ini, semua orang memiliki konteks tentang tugas tersebut, dan komunikasi tetap spesifik.

Fitur terbaik ClickUp

Otomatisasi alur kerja lapangan: Memicu penugasan tugas, mengirim pemberitahuan, dan memperbarui status setelah pengiriman formulir atau entri waktu dengan Memicu penugasan tugas, mengirim pemberitahuan, dan memperbarui status setelah pengiriman formulir atau entri waktu dengan ClickUp Automations

Hubungkan sistem Anda: Sinkronkan data penggajian, GPS, penjadwalan, dan manajemen aset di seluruh alat menggunakan Sinkronkan data penggajian, GPS, penjadwalan, dan manajemen aset di seluruh alat menggunakan ClickUp Integrations.

Cari segala sesuatu secara instan: Akses tugas, komentar, file, dan informasi lokasi pekerjaan sebelumnya dengan Akses tugas, komentar, file, dan informasi lokasi pekerjaan sebelumnya dengan Pencarian ClickUp Enterprise ).

Bekerja dari perangkat apa pun: Catat waktu, kirim formulir, dan perbarui tugas di mana saja dengan Aplikasi Seluler ClickUp.

Kelola proyek sesuai keinginan Anda: Beralih antara Beralih antara tampilan ClickUp seperti Timeline, Kalender, Beban Kerja, Daftar, dan lainnya.

Batasan ClickUp

Dengan jangkauan fitur yang luas dan opsi penyesuaian, ClickUp mungkin memerlukan waktu bagi tim untuk menguasainya sepenuhnya.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini menggambarkannya dengan baik:

ClickUp adalah alat manajemen proyek paling fleksibel dan powerful yang pernah saya gunakan. Sebagai pendiri WRKSTN, saya membantu agensi dan tim kreatif mengoptimalkan operasional—dan ClickUp menjadi inti dari itu. Kemampuan untuk menyesuaikan segala hal mulai dari jenis tugas hingga otomatisasi, ditambah dengan alat seperti dashboard, formulir, dan kini ClickUp Brain, memungkinkan saya membangun sistem yang skalabel dan efisien untuk setiap alur kerja. Plus, saya sangat menyukai seberapa cepat platform ini terus berkembang.

💡 Tips Pro: Otomatisasi ClickUp menghilangkan pekerjaan administratif berulang yang mengalihkan perhatian Anda dari pengawasan lapangan yang sebenarnya. Atur pemicu yang secara otomatis memberitahu supervisor ketika jam kerja karyawan melebihi waktu yang dijadwalkan, mengarahkan permintaan cuti ke pengesah yang benar, atau memindahkan tugas ke "Selesai" ketika tim mencatat jam kerja terakhir mereka. Gunakan ClickUp Automations untuk melacak kemajuan, mengelola tugas, dan memastikan proyek konstruksi Anda berjalan tepat waktu dan sesuai anggaran. Anda juga dapat membuat otomatisasi yang menugaskan tugas tindak lanjut saat insiden keselamatan dilaporkan atau memicu pembuatan faktur saat pekerjaan mencapai status tertentu—semua dengan logika if-this-then-that yang sederhana dan tidak memerlukan dukungan IT.

2. Connecteam (Terbaik untuk penjadwalan tenaga kerja mobile dan operasi harian)

melalui Connecteam

Connecteam adalah solusi manajemen tenaga kerja yang dirancang untuk tim 'tanpa meja'. Solusi ini menggabungkan pelacakan waktu, penjadwalan, manajemen tugas, dan daftar periksa digital. Tim dapat melakukan absensi, memeriksa detail pekerjaan, mengirimkan formulir, meninjau prosedur keselamatan, dan menerima pembaruan jadwal langsung dari ponsel mereka.

Platform ini memungkinkan Anda untuk membuat jadwal kerja menggunakan templat pelacakan waktu, dan pekerja lapangan dapat mengisi formulir dengan input suara, menerjemahkan pembaruan ke bahasa pilihan mereka, atau mengakses modul pelatihan di tengah shift tanpa perlu keluar dari aplikasi.

Komunikasi juga terjadi dalam aplikasi yang sama; Anda mendapatkan obrolan grup, umpan perusahaan, survei, dan fitur lainnya.

Fitur terbaik Connecteam

Buat jadwal cerdas dengan Auto Scheduling , secara otomatis menugaskan orang yang tepat berdasarkan peran, ketersediaan, dan persyaratan lokasi pekerjaan.

Lacak jam kerja dengan akurat melalui fitur GPS-enabled Time Clock di dalam aplikasi untuk memantau kehadiran dan mengubah jam kerja yang akurat menjadi lembar waktu yang siap untuk penggajian.

Buat formulir digital dengan Forms & Checklists untuk mengumpulkan tanda tangan, foto, dan cap GPS untuk pelaporan lapangan.

Percepat pelatihan dengan AI Course Creator untuk mengubah proses atau persyaratan keselamatan apa pun menjadi modul pembelajaran yang siap digunakan di perangkat mobile.

Batasan Connecteam

Data backend dari formulir tidak konsisten dan tidak memiliki skema yang stabil, sehingga menyulitkan ekstraksi dan otomatisasi yang andal.

Pengguna tingkat lanjut sering kali harus membuat solusi manual karena kurangnya kemampuan integrasi yang mulus antara modul-modul, berbeda dengan alternatif Connecteam.

Harga Connecteam

Gratis

Basic: $35/bulan untuk 30 pengguna

Lanjutan: $59/bulan untuk 30 pengguna

Expert: $119/bulan untuk 30 pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Connecteam

G2: 4.6/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Connecteam?

Sebuah ulasan merangkumnya seperti ini:

Memiliki semua yang dibutuhkan dalam jangkauan dan terkonsolidasi di satu lokasi membuatnya sangat praktis. Platform ini terasa sangat profesional dan mudah dikelola […] Proses-proses terkadang terasa kurang optimal karena kami tidak dapat sepenuhnya meniru operasi existing kami, yang jujur saja, bukan masalah besar sama sekali.

🧠 Fakta Menarik: Peneliti menemukan bahwa hanya dengan menyadari adanya timer dapat meningkatkan fokus dan akurasi. Fenomena ini disebut efek penanda waktu.

Tonton: Dalam video ini, kami mereview perangkat lunak manajemen proyek konstruksi terbaik untuk membantu Anda tetap pada jalur, anggaran, dan jadwal.

3. Clockify (Terbaik untuk pelacakan waktu sederhana dan pelaporan jam kerja yang dapat ditagih)

melalui Clockify

Clockify adalah platform berbasis cloud yang dirancang untuk profesional di bidang konstruksi, layanan lapangan, dan industri lain dengan operasi yang membutuhkan banyak waktu. Platform ini menawarkan fitur timer, mode kiosk, dan pelacakan offline. Pekerja dapat melakukan check-in dari perangkat bersama, melacak pekerjaan mereka melalui perangkat seluler, atau mengisi lembar waktu mingguan sesuai kebutuhan.

Selain pelacakan waktu karyawan dasar, platform ini menawarkan alur kerja operasional seperti perencanaan anggaran proyek, pengkodean biaya, penjadwalan, dan pengelolaan cuti.

Dan karena Clockify sinkronisasi di semua perangkat, termasuk web, aplikasi seluler, desktop, dan ekstensi browser, Clockify tetap andal untuk tim yang bekerja di daerah terpencil atau berpindah antara lingkungan kantor dan lapangan.

Fitur terbaik Clockify

Pantau anggaran proyek untuk mengantisipasi risiko pengeluaran berlebihan di seluruh klien dan tugas menggunakan Perkiraan dan Peringatan

Atur biaya tenaga kerja untuk menghitung pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan dengan Tarif dan Kode Biaya

Visualisasikan waktu yang dilacak melalui tampilan kalender, dasbor, dan laporan untuk meningkatkan produktivitas dan mengelola jadwal.

Kategorikan entri waktu menggunakan tag, bidang kustom, dan hierarki berbasis proyek.

Batasan Clockify

Kurang memiliki kontrol administratif lanjutan dan beberapa fitur persetujuan yang penting, berbeda dengan alternatif Clockify

Fungsi webhook dan opsi otomatisasi yang terbatas, yang membatasi kustomisasi alur kerja atau integrasi eksternal.

Harga Clockify

Gratis

Basic: $6,99/bulan per pengguna

Standar: $9,99/bulan per pengguna

Enterprise : $14,99 per bulan per pengguna

Paket Produktivitas: $15,99 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Clockify

G2: 4.5/5 (180+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (9.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clockify?

Dari pengguna terverifikasi:

Hal yang paling saya sukai dari Clockify adalah seberapa sederhana dan nyaman sistem pelacakan waktunya. Saya menggunakannya setiap hari, dan dengan cepat menjadi bagian alami dari rutinitas saya. Antarmukanya bersih dan mudah dinavigasi, sehingga mencatat jam kerja atau beralih antara tugas hanya membutuhkan beberapa klik. […] Aplikasi selulernya terkadang terasa buggy. Selain itu, menyesuaikan dan mengekspor laporan detail tidak selalu intuitif dan bisa didesain lebih baik.

4. Bitrix24 (Terbaik untuk CRM bawaan dan manajemen tugas)

melalui Bitrix24

Bitrix24 menyediakan rangkaian alat untuk CRM, manajemen tugas, komunikasi tim, dan otomatisasi alur kerja. Bagi supervisor layanan lapangan dan manajer konstruksi, platform ini memberikan akses ke percakapan pelanggan, pembaruan pekerjaan, dokumen kerja, dan kemajuan tugas.

Alat otomatisasi alur kerja tanpa kode yang terintegrasi membantu memindahkan prospek melalui berbagai tahap. Misalnya, buat tugas saat menerima pembaruan dari pelanggan, dan beritahu staf saat pekerjaan berlangsung.

Fitur Robotic Process Automation (RPA) memungkinkan Anda untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan non-teknis, seperti menyetujui dokumen secara otomatis, membuat tugas, dan mengirim email.

Fitur terbaik Bitrix24

Kelola alur kerja dan lacak prospek dari tahap awal hingga penyelesaian pekerjaan dengan alat manajemen prospek dan transaksi.

Kumpulkan pembayaran melalui Pembayaran Online , yang terintegrasi langsung dengan penawaran dan faktur.

Rute pertanyaan pelanggan melalui pusat kontak omnichannel yang mencakup obrolan, email, telepon, dan saluran media sosial.

Buat konten pemasaran dengan AI CoPilot untuk email, transkrip panggilan, ide, dan penyelesaian bidang CRM.

Batasan Bitrix24

Kurang memiliki fitur canggih untuk pelaporan, analitik, dan alat manajemen proyek, berbeda dengan alternatif lain untuk WorkMax.

Kinerja dapat menurun saat menangani dataset yang sangat besar atau selama periode penggunaan puncak.

Harga Bitrix24

Basic: $61/bulan untuk lima pengguna

Standar: $124/bulan untuk 50 pengguna

Profesional: $249/bulan untuk 100 pengguna

Enterprise: $499/bulan untuk 250 pengguna

Ulasan dan penilaian Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bitrix24?

Menurut ulasan Capterra:

Ini adalah alat manajemen tugas, komunikasi tim, dan pelacakan proyek yang sangat baik. Ia menawarkan banyak fitur unggulan seperti obrolan & panggilan video, rapat, kalender, pelacakan waktu, pengingat tugas, dan berbagi dokumen. […] Antarmukanya cukup kompleks sehingga sulit dipahami oleh pemula. Ini adalah program yang mahal dengan opsi penyesuaian yang terbatas.

🔍 Tahukah Anda? Konsep 'jam kerja yang dapat ditagih ' pertama kali muncul pada awal tahun 1900-an di firma hukum. Awalnya, konsep ini dianggap sebagai sistem yang adil, di mana klien hanya dikenakan biaya untuk waktu yang dihabiskan, namun kemudian menjadi metrik produktivitas di berbagai industri.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Bitrix24

5. Wrike (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja dan pelacakan proyek yang terstruktur)

melalui Wrike

Wrike memposisikan dirinya sebagai platform manajemen kerja yang dirancang untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan di tim yang bergerak cepat. Tim lapangan dapat menangkap pekerjaan masuk melalui formulir permintaan detail, mengalokasikan tugas menggunakan aturan otomatis, dan mengandalkan Wrike Spaces untuk konfigurasi terpusat.

Dashboard-nya, dilengkapi dengan widget, grafik, dan data real-time, menampilkan kemajuan, pola beban kerja, dan penundaan kritis terkait keselamatan secara instan.

Meskipun diagram Gantt dan alat manajemen sumber daya memberikan kejelasan tentang urutan dan kapasitas, akses melalui perangkat seluler memastikan supervisor lapangan dapat memperbarui tugas, meninjau jadwal, dan menyetujui dokumen secara langsung di lapangan.

Fitur terbaik Wrike

Catat penerimaan pekerjaan yang terstruktur menggunakan formulir permintaan kustom dengan pertanyaan bersyarat dan pengalihan otomatis.

Wrike AI Copilot , yang merangkum pembaruan, memprioritaskan pekerjaan, dan menghasilkan konten. Tingkatkan produktivitas tim mobile melalui, yang merangkum pembaruan, memprioritaskan pekerjaan, dan menghasilkan konten.

Catat entri waktu secara massal atau edit/hapus entri sebelumnya sesuai kebutuhan untuk pengambilan keputusan yang terinformasi.

Analisis anggaran proyek, tonggak pencapaian, dan kinerja tim dengan pelaporan dinamis dan integrasi kecerdasan bisnis.

Batasan Wrike

Prioritas tugas terbatas pada bendera prioritas tinggi saja, tanpa pengaturan prioritas yang lebih detail untuk mengarahkan alur kerja secara efektif.

Tidak dilengkapi dengan alat manajemen waktu canggih, seperti pelacakan GPS, geofencing, dan pembedaan jam lembur, berbeda dengan alternatif Wrike

Harga Wrike

Uji coba gratis selama 14 hari

Rencana gratis

Tim: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $25/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Wrike

G2: 4.2/5 (4.400+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (2.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Menurut pengguna yang terverifikasi:

Wrike adalah salah satu platform manajemen proyek yang paling mudah untuk dipasang dan digunakan. Platform ini membantu kami mengorganisir proyek berdasarkan tenggat waktu, klien, topik, dan menyesuaikan alur kerja kami. […] Wrike dapat menyelesaikan tugas, tetapi antarmukanya tampak terlalu kompleks untuk tim kecil yang mencari platform sederhana. Beberapa fitur seperti mengubah garis waktu dan mengatur ketergantungan, membutuhkan waktu dan mungkin membingungkan pemula.

🧠 Fakta Menarik: Jam waktu mekanis pertama diciptakan pada tahun 1888 oleh Willard Bundy, seorang perajin perhiasan dari New York. Jam 'punch clock' ciptaannya menandai awal dari sistem pencatatan waktu otomatis. Inilah dia bersama penemuannya! Sumber

📚 Baca Juga: Perangkat Lunak Penjadwalan Tim Terbaik

6. Jibble (Terbaik untuk pengenalan wajah dan lembar waktu otomatis)

melalui Jibble

Jibble Positions adalah platform pelacakan waktu yang dirancang untuk tim yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Platform ini mencatat jam kerja secara langsung dari lapangan melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop. Semua data akan disinkronkan secara otomatis saat koneksi kembali terhubung.

Platform ini menggabungkan pendaftaran waktu yang sederhana dengan lapisan verifikasi canggih, seperti pengenalan wajah dan penangkapan GPS. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa setiap catatan secara akurat mencerminkan siapa yang berada di lokasi, kapan mereka tiba, dan di mana pekerjaan dilakukan.

Jibble juga menghitung lembur sesuai aturan Anda, menandai jam kerja ke proyek atau klien tertentu, dan menghasilkan lembar waktu yang siap untuk penggajian.

Fitur terbaik Jibble

Pecah jam kerja berdasarkan lokasi, aktivitas, keahlian, atau kontraktor, mengidentifikasi shift yang kekurangan tenaga kerja atau menemukan celah produktivitas karyawan dengan mesin pelaporan yang dimilikinya.

Batasi kehadiran di lokasi tertentu dan blokir pukulan di luar area melalui geofencing.

Pastikan pencatatan waktu yang akurat untuk tugas dan proyek menggunakan alat pelacakan proyek dan aktivitasnya.

Batasan Jibble

Pilihan penyesuaian yang terbatas dan visualisasi laporan, seperti dashboard atau grafik.

Aplikasi seluler membutuhkan waktu untuk menyinkronkan data saat berpindah jaringan.

Harga Jibble

Gratis

Premium: $4,99/bulan per pengguna

Ultimate: $9,99/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jibble

G2: 4. 8/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (1.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jibble?

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengguna:

Jibble menawarkan antarmuka yang bersih dan intuitif, membuat proses check-in dan check-out menjadi sangat mudah, baik Anda berada di meja kerja maupun sedang bepergian. Aplikasi selulernya responsif dan andal, yang sangat penting bagi tim jarak jauh atau mereka yang bekerja di lapangan. […] Meskipun fungsionalitas inti kuat, opsi penyesuaiannya cukup terbatas, terutama dalam hal filter laporan dan format ekspor.

👀 Tahukah Anda: Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai perkiraan 384% return on investment (ROI), menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US $3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Timely

7. QuickBooks Time (Terbaik untuk pencatatan waktu berbasis lokasi dan sinkronisasi gaji)

melalui Quick Books Time

QuickBooks Time adalah pilihan yang baik untuk bisnis kecil yang sudah menggunakan QuickBooks untuk penggajian atau penagihan. Ini menghilangkan salah satu masalah terbesar yang mungkin Anda hadapi: memasukkan jam kerja secara manual.

Dengan lembar waktu otomatis, pencatatan GPS, alat pelacakan waktu, dan persetujuan bawaan, Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengumpulkan jam kerja. Paket Elite mencakup pelacakan jarak tempuh, perbandingan perkiraan proyek dengan realisasi, geofencing, dan umpan aktivitas terperinci.

Ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana waktu berdampak pada anggaran dan tenggat waktu. Dan karena merupakan bagian dari ekosistem QuickBooks yang lebih luas, bisnis dapat mengakses alur kerja terintegrasi untuk melacak jam kerja, mengelola penggajian, mengirim faktur kepada klien, dan tetap mematuhi peraturan.

Fitur terbaik QuickBooks Time

Buat, sesuaikan, dan bagikan jadwal shift menggunakan opsi penjadwalan tim yang terintegrasi dalam perangkat lunak akuntansi.

Siapkan perangkat Time Kiosk bersama untuk tim di lokasi.

Bandingkan upaya vs. ekspektasi dengan Perkiraan Proyek vs. Aktual

Lacak pergerakan lapangan secara otomatis menggunakan Pelacakan Jarak Tempuh

Batasan QuickBooks Time

Karyawan tidak dapat mengakses data lembar waktu melebihi dua periode gaji, yang membatasi referensi historis untuk pelacakan waktu.

Kurang opsi pelaporan, dan Anda tidak dapat mengarsipkan pekerjaan, yang menyebabkan ketidak efisienan.

Harga QuickBooks Time

Time Premium: $20/bulan per pengguna

Time Elite: $40/bulan per pengguna

Time Premium + Payroll Premium: $88/bulan per pengguna

Time Elite + Payroll Elite: $134/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian QuickBooks Time

G2: 4.5/5 (1.400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (6.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang QuickBooks Time?

Berikut adalah pandangan seorang pengguna tentang platform ini:

Suka bahwa QB Time terintegrasi dengan perangkat lunak manajemen praktik kami dan QBO. Namun, ada beberapa fitur yang hilang yang mungkin lebih berdampak bagi mereka yang melacak waktu untuk pekerjaan spesifik. […] Saya tidak suka bahwa pekerjaan tidak dapat diarsipkan di QuickBooks. Kami kemudian harus menggulir melalui tahun-tahun pekerjaan lama untuk melacak waktu.

📖 Baca Juga: Template Lembar Waktu Google Docs

💡 Tips Pro: Operasi layanan lapangan menghasilkan jumlah data yang sangat besar, yang bertambah dengan cepat. Mengelola semua data tersebut sambil mengoordinasikan tim di berbagai lokasi dapat menjadi tugas yang menantang. ClickUp Brain MAX mengubah data tersebut menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Berikut caranya: Pembaruan berbasis suara dari lapangan : Gunakan : Gunakan Talk to Text untuk mencatat jam kerja karyawan, memperbarui status pekerjaan, melaporkan masalah peralatan, atau menugaskan tugas tanpa menggunakan tangan saat berkendara antar lokasi pekerjaan atau berjalan di fasilitas.

Pencarian instan di semua sistem Anda : Temukan formulir inspeksi keselamatan, perkiraan pekerjaan, manual peralatan, atau kontrak klien dengan mencari di ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint, dan semua aplikasi terhubung secara bersamaan.

AI kontekstual yang memahami operasi Anda: Akses berbagai model AI seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini yang sudah memahami jadwal tim Anda, jadwal proyek, dan alokasi sumber daya. Dapatkan wawasan cerdas dari ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain MAX

melalui Buddy Punch

Buddy Punch adalah perangkat lunak pelacakan waktu yang dirancang khusus untuk konsultan. Perangkat lunak ini menyediakan antarmuka pengguna yang ramah untuk melakukan absensi dari lapangan, kantor, atau kios bersama. Selain itu, Buddy Punch dilengkapi dengan alat untuk mencegah pencurian waktu, menegakkan jadwal, dan memastikan jam kerja karyawan yang akurat.

Fitur seperti pengenalan wajah, foto saat absen, cap GPS, geofencing, dan kunci IP menghilangkan keraguan terkait kehadiran. Pemberitahuan real-time membantu supervisor mendeteksi kedatangan terlambat, absen yang terlewat, dan keluar lebih awal sebelum menjadi masalah penggajian.

Fitur terbaik Buddy Punch

Ukur upaya per pekerjaan menggunakan Kode Pekerjaan untuk pelacakan waktu berbasis proyek.

Otomatiskan perhitungan waktu dengan Aturan Lembur , Pembulatan , dan Pelacakan Istirahat .

Proses penggajian lebih cepat dengan perhitungan jam kerja otomatis, integrasi langsung, dan ekspor laporan.

Lihat status tenaga kerja secara real-time melalui Dashboard Siapa yang Bekerja

Batasan Buddy Punch

Tampilan Kalender dan jadwal shift memiliki masalah tata letak, seperti ruang kosong yang tidak perlu dan opsi terbatas untuk menandai kondisi shift tertentu.

Publikasi jadwal shift harus dilakukan untuk semua shift sekaligus. Fitur ini tidak memungkinkan publikasi jadwal shift tertentu secara individual.

Harga Buddy Punch

Uji coba gratis selama 14 hari

Starter: $5,49/bulan per pengguna

Pro: $6,99/bulan per pengguna

Enterprise: $11,99/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Buddy Punch

G2: 4.8/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Buddy Punch?

Menurut umpan balik pengguna:

Perangkat lunak ini cukup ramah pengguna. Saya menghargai bagaimana perangkat lunak ini memberi tahu kami tentang shift yang terlambat, lebih awal, atau terlewat, dan saya juga menyukai adanya opsi untuk menonaktifkan semua notifikasi jika diperlukan. […] Saya berharap versi komputer memudahkan pengisian kolom kosong saat penjadwalan. Meskipun saya menyukai fitur seret dan lepas, fitur ini menjadi cukup lambat dan memakan waktu saat saya perlu memindahkan shift ke anggota tim yang tepat.

🧠 Fakta Menarik: Konsep 'geofence' pertama kali muncul pada tahun 1990-an dalam sistem pelacakan hewan dan logistik sebelum menjadi populer dalam aplikasi tenaga kerja. Konsep ini awalnya digunakan untuk menciptakan 'pagar virtual' untuk ternak.

9. Rippling (Terbaik untuk HR, penggajian, perangkat, dan manajemen tenaga kerja)

melalui Rippling

Rippling adalah platform manajemen layanan lapangan yang dirancang untuk mengelola HR, penggajian, IT, keuangan, dan kepatuhan secara terintegrasi. Model data Employee Graph-nya menghubungkan semua elemen, mulai dari jadwal dan data lokasi hingga kode pekerjaan, tarif gaji, dan struktur organisasi.

Dengan cara ini, sistem waktu, kehadiran, dan penggajian terintegrasi secara otomatis. Pelacakan waktu terhubung langsung dengan kebijakan perusahaan, memungkinkan Anda mengotomatisasi perhitungan lembur, verifikasi lokasi geografis, onboarding, audit, dan lainnya. Manajer mendapatkan visibilitas real-time tentang siapa yang berada di lokasi, siapa yang terlambat, dan apakah jam kerja sesuai dengan rencana penempatan tenaga kerja.

Fitur terbaik Rippling

Konfigurasikan kebijakan kustom untuk penjadwalan, kepatuhan, lembur, dan aturan penempatan tenaga kerja.

Bangun otomatisasi canggih dengan Workflow Studio menggunakan data karyawan dan aplikasi secara real-time.

Daftarkan pekerja dalam hitungan menit dengan penyediaan otomatis, kontrak, akses, dan pengaturan perangkat.

Kurangi risiko kepatuhan dengan pembaruan otomatis peraturan ketenagakerjaan, persyaratan pelatihan, dan audit.

Batasan Rippling

Banyak fitur kunci ditawarkan sebagai add-on berbayar, yang dapat meningkatkan kompleksitas alat secara tidak terduga.

Fitur pelaporan tidak dilengkapi dengan fungsi lanjutan seperti tabel pivot, drill-down, dan pratinjau dalam platform, berbeda dengan alternatif Rippling

Harga berjenjang

Harga kustom

Ulasan dan penilaian yang terus berkembang

G2: 4.8/5 (11.000+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rippling?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2:

Saya menyukai fitur bantuan dan obrolan, menurut saya bahkan opsi AI-nya sangat komprehensif, tetapi kemudian bisa mengobrol dengan agen, dengan cepat, dan orang-orang yang sangat membantu. Selalu ada tindak lanjut untuk fitur dukungan. […] Saya berharap ada integrasi dengan Docusign sehingga surat penawaran yang kami kirimkan dapat terintegrasi. Saya juga tidak suka jumlah email per hari, yang membanjiri kotak masuk saya.

🔍 Tahukah Anda? Manusia terkenal buruk dalam memperkirakan berapa lama sesuatu akan memakan waktu. Fenomena ini dijelaskan oleh " planning fallacy". Otak kita cenderung menganggap segala sesuatunya akan berjalan lancar, mengabaikan penundaan, gangguan, dan tugas-tugas kecil yang muncul secara bertahap. Kita membayangkan versi ideal dari suatu proyek, bukan versi nyata yang sebenarnya.

10. ClockShark (Terbaik untuk pelacakan waktu dan perhitungan biaya pekerjaan yang didukung GPS)

melalui ClockShark

ClockShark adalah perangkat lunak penagihan waktu untuk tim yang bekerja di lapangan. Alih-alih mengandalkan ingatan di akhir hari, aplikasi seluler ini meminta pekerja untuk memilih pekerjaan dan tugas segera setelah mereka masuk kerja.

Setiap menit yang dilacak secara otomatis disinkronkan ke kode biaya tenaga kerja yang benar, memberikan perhitungan biaya proyek yang akurat, data gaji yang tepat, dan catatan yang jelas tentang siapa yang bekerja di mana.

Crew Clock memudahkan supervisor untuk mencatat kehadiran seluruh tim, sementara alat penjadwalan memungkinkan Anda untuk menugaskan pekerjaan, menambahkan petunjuk, dan memberitahu tim secara instan tentang perubahan. Dengan dukungan offline, pengingat berbasis geofence, dan integrasi mendalam dengan QuickBooks, Sage, Xero, ADP, dan Paychex, ClockShark memastikan operasi Anda berjalan lancar.

Fitur terbaik ClockShark

Catat kehadiran dengan akurat menggunakan Pelacakan GPS , Jejak Rute , dan Siapa yang Sedang Bekerja Sekarang .

Simpan detail pekerjaan, catatan, dan petunjuk menggunakan alat Pengelolaan Pekerjaan Tanpa Kertas .

Buat laporan dan dasbor real-time tentang waktu, kehadiran, produktivitas, dan keuangan untuk pengambilan keputusan berbasis data.

Batasan ClockShark

Tidak memiliki kemampuan pelacakan waktu secara offline, yang dapat menjadi masalah di lokasi proyek dengan koneksi internet yang lemah atau tidak ada.

Sistem ini hanya memungkinkan satu integrasi aktif pada satu waktu, yang dapat membatasi bagi bisnis yang menggunakan beberapa sistem.

Harga ClockShark

Uji coba gratis selama 14 hari

Standar: $49/bulan per pengguna

Pro: $71/bulan per pengguna $11/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat ClockShark

G2: 4.6/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (1.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClockShark?

Penulis ulasan ini mengungkapkannya dengan baik:

Semua karyawan saya berada dalam satu aplikasi. Saya dapat melihat jadwal mereka, menambahkan janji temu, melihat di mana mereka berada dan telah berada sepanjang hari, dan karyawan saya dapat mengirimkan catatan kepada saya. […] Saya berharap ada fitur cap waktu untuk melacak kapan janji temu dibuat pertama kali, atau kapan catatan dimasukkan.

Lakukan operasi lapangan secara end-to-end dengan ClickUp

Terkadang, bukan masalah besar yang menghambat tim Anda; melainkan gesekan yang terus-menerus. Jika frustrasi sehari-hari dengan WorkMax mulai menjadi rutin, itu pertanda platform berikutnya harus memberikan data yang lebih bersih, proses yang lebih lancar, dan visibilitas yang lebih baik di setiap lokasi proyek.

Alat-alat dalam daftar ini mengatasi kelemahan WorkMax dengan cara yang berbeda-beda.

Namun, jika Anda mencari solusi yang mengintegrasikan seluruh operasi lapangan Anda, termasuk tugas, pelacakan waktu, formulir, komunikasi, dan dukungan AI, ClickUp menonjol.

Dengan ClickUp Time Tracking untuk pencatatan pekerjaan yang akurat, ClickUp Forms untuk pengumpulan data lapangan yang ramah mobile, dan ClickUp Brain untuk jawaban kontekstual, Anda mendapatkan satu ruang kerja yang menghilangkan semua sekat.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ⚓