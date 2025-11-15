Petugas kesehatan masyarakat (CHW) melakukan beberapa pekerjaan medis paling berat di dunia. Mereka mendiagnosis penyakit di tempat-tempat di mana laboratorium terdekat berjarak satu hari perjalanan dan memantau kesehatan ibu hamil di seluruh desa.

Dan mereka melakukannya dengan alat yang tidak banyak berubah sejak tahun 1980-an.

Formulir kertas, pensil, mungkin telepon satelit untuk darurat. Sementara itu, AI sudah cukup canggih untuk membantu radiolog mendeteksi tumor dan mendukung ahli bedah selama prosedur, namun entah bagaimana teknologi ini belum sepenuhnya sampai ke garis depan di mana mungkin paling dibutuhkan.

Hal itu akhirnya berubah dengan alat AI untuk pekerja kesehatan masyarakat.

Dalam posting blog ini, kami membahas alat AI terbaik untuk pekerja kesehatan masyarakat yang berfungsi di kondisi lapangan nyata dan membuat pekerjaan yang menantang menjadi sedikit lebih mudah. ​​​​​​​​​​​​​​​​ Mari kita mulai! 💪🏼

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Pengelolaan proyek kesehatan masyarakat berbasis AI untuk CHW, LSM, dan koordinator program regional Ukuran tim: Ideal untuk LSM, tim kesehatan masyarakat, dan program CHW yang terdesentralisasi Ringkasan ClickUp Brain, kepatuhan HIPAA, mode offline, koordinasi obrolan, ubah suara menjadi teks, formulir, daftar tugas, dasbor. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Pear Suite Otomatisasi penagihan Medicaid dan dokumentasi perawatan di negara bagian yang memenuhi syarat Ukuran tim: Ideal untuk CHW, doulas, dan promotores yang bekerja di bawah sistem penggantian biaya Medicaid Z-code penagihan, penjadwalan AI, dasbor kepatuhan, rencana perawatan, jejak audit penggantian biaya. Mulai dari $50/bulan per pengguna Qure. ai’s AIRA Otomatisasi skrining dan pendaftaran tuberkulosis di negara-negara berpendapatan menengah ke bawah (LMICs) Ukuran tim: Ideal untuk unit diagnostik mobile dan tim jangkauan tuberkulosis Analisis sinar-X instan, catatan suara, obrolan pendaftaran, dan dasbor populasi. Harga khusus ASHABot Dukungan tanya jawab berbasis WhatsApp untuk pekerja ASHA di India Ukuran tim: Ideal untuk pekerja ASHA di India dengan akses teknis terbatas Bot Hindi/Inggris/Hinglish, pencarian suara, pemberitahuan kampanye, dukungan dosis Harga khusus CHARM Dukungan pengambilan keputusan tingkat klien dan pelacakan kinerja Ukuran tim: Ideal untuk pekerja kesehatan masyarakat (CHW) bidang kesehatan ibu dan anak serta supervisor LSM. Penjadwalan janji temu, pemberitahuan, kunjungan yang dipandu AI, pelatihan terintegrasi Harga khusus CommCare Pengumpulan data dan pengelolaan kasus secara offline-first Ukuran tim: Ideal untuk tim CHW di daerah pedesaan dan program LSM di wilayah terpencil Pelacakan kasus longitudinal, pembuat aplikasi seret dan lepas, sinkronisasi offline Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $300/bulan (untuk 50 pengguna) openCHA Membuat agen kesehatan percakapan kustom Ukuran tim: Ideal untuk tim pengembang, peneliti AI, dan organisasi informatika kesehatan Penyesuaian LLM, dasbor keterjangkauan, EHR + masukan perangkat wearable, mode multibahasa Gratis (Open-source) Causal Foundry Dorongan perilaku untuk pasien berisiko tinggi di lingkungan dengan sumber daya terbatas Ukuran tim: Ideal untuk LSM dan program komunitas yang memberikan perawatan terarah Pembelajaran penguatan, pesan SMS pengingat, analisis penggunaan aplikasi, pemicu perawatan adaptif Harga khusus HealthPulse AI Interpretasi dan pelaporan RDT berbasis smartphone Ukuran tim: Ideal untuk tim pemantauan penyakit dan program diagnostik Pemindaian gambar offline, pengenalan garis tes, peringatan kualitas, pelaporan real-time Harga khusus ThinkMD Evaluasi pasien yang sesuai dengan IMCI di lingkungan lapangan Ukuran tim: Ideal untuk pekerja kesehatan masyarakat (CHW) bidang kesehatan ibu dan anak serta klinik pedesaan Alur kerja WHO, penandaan GPS, kalkulator dosis, penilaian kehamilan Harga khusus

🧠 Fakta Menarik: Dr. Jack Geiger, terinspirasi oleh pengalamannya di Pusat Kesehatan Pholela di Afrika Selatan, mendirikan pusat kesehatan masyarakat pertama untuk memenuhi kebutuhan kesehatan populasi yang kurang terlayani.

Alat manajemen proyek kesehatan berbasis AI yang tepat seharusnya membantu CHW mengumpulkan data akurat, merespons kebutuhan pasien lebih cepat, dan mengelola tantangan di lapangan secara efisien. Anda sebaiknya mencari:

Akses offline: Mendukung pembaruan catatan pasien dan sinkronisasi data di daerah dengan koneksi internet yang buruk.

Opsi bahasa lokal: Memungkinkan komunikasi dalam dialek regional untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan.

Deteksi risiko dini: Menggunakan tren gejala untuk mengidentifikasi pasien yang rentan sebelum kondisi memburuk.

Visualisasi data: Mengubah data lapangan mentah menjadi wawasan yang jelas untuk tindakan cepat dan Mengubah data lapangan mentah menjadi wawasan yang jelas untuk tindakan cepat dan pengelolaan sumber daya yang efisien selama kunjungan.

Integrasi sistem: Terhubung dengan program kesehatan nasional, platform EHR, dan basis data vaksinasi.

Masukan suara: Memungkinkan pengisian informasi pasien dengan cepat tanpa perlu mengetik secara manual.

Pelindungan data: Menjaga kerahasiaan data pasien sesuai dengan peraturan privasi lokal.

Kompatibilitas dengan sumber daya terbatas: Berfungsi dengan andal pada smartphone dasar dan konfigurasi baterai terbatas.

📮 ClickUp Insight: Hanya 10% responden survei kami yang menggunakan asisten suara (4%) atau agen otomatis (6%) untuk aplikasi AI, sementara 62% lebih memilih alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Rendahnya adopsi asisten dan agen mungkin karena alat-alat ini sering dioptimalkan untuk tugas-tugas spesifik, seperti operasi tanpa tangan atau alur kerja tertentu. ClickUp menawarkan yang terbaik dari kedua dunia. ClickUp Brain berfungsi sebagai asisten AI percakapan yang dapat membantu Anda dalam berbagai kasus penggunaan. Di sisi lain, agen AI yang terintegrasi dalam saluran obrolan ClickUp dapat menjawab pertanyaan, menangani masalah, atau bahkan mengelola tugas-tugas spesifik!

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek kesehatan masyarakat yang didukung AI)

Ringkas pembaruan lapangan menggunakan ClickUp Brain untuk wawasan yang lebih cepat

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Kesehatan ClickUp, dikombinasikan dengan Solusi Manajemen Proyek Nirlaba ClickUp, menyediakan ruang kerja yang aman dan terintegrasi untuk pekerja kesehatan masyarakat.

ClickUp memenuhi kebutuhan CHW dengan kepatuhan HIPAA dan Mode Offline yang memastikan tugas Anda tetap dapat diakses meskipun koneksi jaringan tidak stabil.

Program kesehatan masyarakat melibatkan banyak aspek yang saling terkait—catatan pasien, pembaruan jangkauan, koordinasi sumber daya, dan laporan data. ClickUp Brain mengintegrasikan semua itu, membantu Anda tetap terorganisir dan mengambil keputusan yang lebih baik dengan lebih cepat. Ini adalah asisten AI yang terintegrasi langsung ke ruang kerja Anda dan memahami konteks Anda.

Ubah laporan lapangan menjadi wawasan yang berguna.

Misalnya, katakanlah tim distrik Anda mengirimkan pembaruan harian tentang pemeriksaan kesehatan ibu. Alih-alih memeriksa setiap tugas, mintalah ClickUp Brain untuk menyusun ringkasan tentang tindak lanjut yang tertunda atau kunjungan yang terlambat. Anda akan langsung melihat area mana yang memerlukan perhatian sehingga pekerja lapangan dapat bertindak lebih cepat.

Jika Anda sedang menyiapkan laporan untuk tinjauan triwulanan organisasi nirlaba Anda, ClickUp Brain dapat menyusunnya menggunakan data proyek ruang kerja terbaru.

Anda bahkan dapat menyoroti statistik penting seperti jumlah pemeriksaan yang dilakukan atau wilayah yang membutuhkan dukungan tambahan.

📌 Coba prompt ini: Buat ringkasan aktivitas kesehatan mingguan yang menampilkan pemeriksaan yang telah selesai dan yang masih tertunda di semua distrik.

Pastikan tim tetap berada di halaman yang sama

Banyak program kesehatan masyarakat dijalankan di berbagai wilayah di mana tim tidak selalu dapat bertemu atau tetap online. ClickUp Brain membantu semua orang tetap terkoordinasi tanpa perlu bertukar pesan bolak-balik atau pembaruan manual.

Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum rapat dan menjaga keselarasan tim regional

Misalnya, jika seorang relawan baru ingin tahu cara mencatat laporan vaksinasi, mereka dapat meminta ClickUp Brain untuk menjelaskan prosesnya berdasarkan alur kerja tim Anda yang sudah ada. ClickUp Brain secara instan mengambil instruksi yang tepat dari dokumen atau tugas Anda, sehingga mereka tidak perlu menunggu jawaban dari supervisor.

Anda juga dapat menggunakannya untuk merangkum sinkronisasi mingguan atau pembaruan lintas tim.

ClickUp Brain merangkum poin-poin pembahasan utama, menyoroti tindakan yang perlu dilakukan, dan membagikan langkah selanjutnya agar tidak ada yang melewatkan detail penting.

📌 Coba prompt ini: Ringkas pertemuan proyek imunisasi minggu lalu dan daftar tindakan tindak lanjut untuk setiap wilayah.

Rencanakan kegiatan jangkauan dan pelatihan dengan lebih cerdas.

Rencanakan program jangkauan kesehatan menggunakan saran yang disesuaikan dengan konteks dari ClickUp Brain

Misalkan Anda akan mengadakan kampanye kesadaran gizi bulan depan. Minta ClickUp Brain untuk membuat rencana langkah demi langkah berdasarkan acara komunitas sebelumnya. Rencana tersebut dapat mencakup tugas-tugas seperti penjadwalan dokter, pengaturan transportasi, dan pengumpulan umpan balik pasca acara.

Anda bahkan dapat menggunakannya untuk menyiapkan daftar relawan. Alat ini dapat menyarankan tugas berdasarkan siapa yang tersedia minggu depan.

📌 Coba prompt ini: Buat daftar periksa terperinci untuk kampanye kesadaran gizi menggunakan tugas-tugas acara komunitas sebelumnya sebagai referensi.

Rekam wawasan lapangan tanpa kehilangan konteks

Setelah CHW kembali dari lapangan, mereka dapat menggunakan fitur Talk to Text di ClickUp untuk mendiktekan pembaruan mereka langsung ke ClickUp Brain MAX (itu 4 kali lebih cepat daripada mengetik!).

Catat catatan kunjungan lapangan dengan cepat menggunakan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Misalnya, seorang pekerja dapat mengatakan, ‘Telah melakukan tindak lanjut dengan lima pasien di Ruang 3, dua di antaranya melewatkan jadwal vaksinasi, dan satu meminta bantuan pengisian ulang obat.’ ClickUp Brain MAX mencatat detail tersebut, mengorganisirnya menjadi tugas atau catatan terstruktur, dan bahkan dapat merangkumnya menjadi laporan singkat untuk atasan.

Nantinya, saat koordinator masuk, mereka dapat meminta Brain MAX untuk mengekstrak wawasan dari pembaruan ini tanpa perlu menggulir setiap entri secara manual.

Fitur terbaik ClickUp

Pantau aktivitas lapangan: Kelola kunjungan pasien, kampanye vaksinasi, dan distribusi pasokan menggunakan Kelola kunjungan pasien, kampanye vaksinasi, dan distribusi pasokan menggunakan ClickUp Tasks sehingga setiap pembaruan tercatat dan terlihat oleh koordinator.

Standarkan rutinitas harian: Pandu CHW melalui aktivitas berulang menggunakan Pandu CHW melalui aktivitas berulang menggunakan Daftar Tugas ClickUp untuk langkah-langkah seperti pengumpulan data, pemantauan pasien, dan verifikasi obat.

Hemat waktu dengan alur kerja yang dapat digunakan ulang: Gunakan Gunakan templat daftar periksa ClickUp untuk upaya jangkauan yang umum, seperti kunjungan perawatan pranatal atau putaran imunisasi, untuk menjaga konsistensi di seluruh tim.

Kumpulkan data lapangan dengan mudah: Biarkan CHW mengisi Biarkan CHW mengisi formulir ClickUp untuk kasus baru, kekurangan pasokan, atau laporan komunitas yang secara otomatis diubah menjadi tugas yang dapat dilacak.

Simpan catatan program di satu tempat: Simpan materi pendidikan kesehatan, catatan pasien, dan ringkasan pertemuan di Simpan materi pendidikan kesehatan, catatan pasien, dan ringkasan pertemuan di ClickUp Docs sehingga tim lapangan dan supervisor dapat mengakses informasi yang sama kapan saja.

Otomatisasi koordinasi rutin: Atur Atur ClickUp Automations untuk mengelola tugas saat formulir kasus baru dikirimkan atau menandai tindak lanjut selesai saat laporan direview.

Pantau kemajuan dengan cepat: Visualisasikan kunjungan yang telah selesai, kasus yang masih terbuka, dan kinerja regional di Visualisasikan kunjungan yang telah selesai, kasus yang masih terbuka, dan kinerja regional di Dashboard ClickUp sehingga manajer dapat mengalokasikan kembali sumber daya dengan cepat.

Tetap terhubung di berbagai wilayah: Gunakan Gunakan ClickUp Chat untuk koordinasi real-time antara pekerja lapangan dan staf pusat kesehatan tanpa perlu bergantung pada alat pesan terpisah.

Batasan ClickUp

Seperti halnya semua alat kesehatan berbasis AI , jika tugas-tugas CHW tidak terstruktur dengan baik atau memiliki deskripsi yang bervariasi, AI mungkin salah mengklasifikasikan atau salah merangkum.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.580+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas terverifikasi di G2 berbagi:

Sifat khusus platform ini memungkinkan desain alur kerja yang dapat disesuaikan dan fleksibel tanpa mengorbankan jejak audit dan transparansi. […] ClickUp telah menjadi perangkat lunak utama dalam mengelola layanan laboratorium diagnostik saya untuk penyedia layanan kesehatan. Platform ini berfungsi sebagai alat manajemen kualitas, alat manajemen alur kerja, alat manajemen personel, dan alat penelitian dan pengembangan.

Sifat khusus platform ini memungkinkan desain alur kerja yang dapat disesuaikan dan fleksibel tanpa mengorbankan jejak audit dan transparansi. […] ClickUp telah menjadi perangkat lunak utama dalam mengelola layanan laboratorium diagnostik saya untuk penyedia layanan kesehatan. Platform ini berfungsi sebagai alat manajemen kualitas, alat manajemen alur kerja, alat manajemen personel, dan alat penelitian dan pengembangan.

🧠 Fakta Menarik: Partai Black Panther (1960-an hingga 1970-an, AS) mendirikan klinik gratis, layanan ambulans, vaksinasi, perawatan gigi, dan lain-lain, terutama di komunitas yang tidak percaya pada layanan kesehatan konvensional. Model mereka menunjukkan bahwa ketika kepercayaan dan akses sejalan, Anda dapat mengubah hasil kesehatan dan memberdayakan komunitas.

2. Pear Suite (Terbaik untuk alur kerja penggantian biaya Medicaid)

melalui Pear Suite

Pear Suite menghubungkan CHW, organisasi komunitas, dan program kesehatan di negara bagian di mana Medicaid mengganti biaya pekerjaan kesehatan komunitas. Lebih dari 300 organisasi penyedia layanan dan lebih dari 2.500 CHW, promotores, doulas, dan pekerja garis depan lainnya kini menggunakan platform ini untuk mengelola kekacauan sehari-hari mereka.

Yang membedakan Pear Suite adalah cara platform ini mengelola aspek keuangan. Banyak program CHW kesulitan bertahan karena belum ada model pembayaran yang berkelanjutan. Alat AI platform ini mengotomatisasi penjadwalan, kepatuhan, dan pencatatan, artinya Anda tidak perlu lagi membuang waktu untuk membuktikan bahwa Anda telah melakukan pekerjaan tersebut, melainkan lebih banyak waktu untuk benar-benar melakukannya.

Fitur terbaik Pear Suite

Buat formulir pendaftaran, alur kerja penilaian, dan jalur perawatan pasien menggunakan pembuat formulir visual yang tidak memerlukan pengetahuan pemrograman atau keterlibatan departemen IT.

Ajukan klaim penagihan dengan kode Z yang tepat melalui sistem kliring terintegrasi, lalu lacak secara tepat di mana setiap klaim berada dalam proses penggantian biaya.

Biarkan asisten penjadwalan AI mengelola koordinasi janji temu di seluruh beban kerja Anda, secara otomatis menemukan slot kosong, dan mengirim pengingat untuk mengurangi jumlah pasien yang tidak hadir.

Unduh laporan kepatuhan yang menunjukkan kepada regulator bahwa Anda memenuhi persyaratan layanan, standar dokumentasi, dan metrik kualitas.

Batasan Pear Suite

Beroperasi terutama di negara bagian yang telah menetapkan penggantian biaya Medicaid untuk CHW, sehingga program di negara bagian lain memiliki fungsi yang terbatas.

Membutuhkan investasi waktu di awal untuk menyesuaikan dan mengotomatisasi alur kerja , yang bisa terasa membingungkan saat Anda sudah kewalahan.

Aplikasi seluler tidak memiliki beberapa fitur yang tersedia di versi web, sehingga membatasi aksesibilitas di lapangan.

Harga Pear Suite

Esensial: $50/bulan per pengguna

Core: $100/bulan per pengguna

Plus: $150/bulan per pengguna

Pro: $200/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Pear Suite

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Salah satu keberhasilan kesehatan masyarakat paling terkenal: Proyek North Karelia Finlandia (dimulai pada 1972) berhasil mengurangi angka kematian akibat penyakit kardiovaskular pada pria usia produktif sebesar ~80% selama beberapa dekade dengan mengubah pola makan, kebiasaan merokok, penggunaan garam, dan sebagainya. Proyek ini sering dijadikan studi kasus tentang bagaimana kampanye komunitas + kebijakan + budaya = perubahan kesehatan jangka panjang.

3. Qure. ai’s AIRA (Terbaik untuk pengumpulan data pasien secara otomatis)

Qure. ai’s Co-Pilot, AIRA, menganalisis rontgen dada dan mengidentifikasi kasus tuberkulosis potensial dalam hitungan detik. Petugas kesehatan masyarakat (CHW) mengambil gambar menggunakan perangkat rontgen portabel, mengunggahnya melalui aplikasi, dan menerima umpan balik instan tentang kelainan. Hal ini menghilangkan waktu tunggu berminggu-minggu untuk tinjauan spesialis yang biasanya menunda pengobatan TB.

AIRA mengidentifikasi temuan mencurigakan dan merekomendasikan langkah selanjutnya, mengubah CHW menjadi penyaring yang efektif untuk penyakit yang memerlukan tanggapan cepat. Hal ini sangat berharga di daerah dengan beban penyakit tinggi di mana keahlian radiologi masih langka. Perangkat lunak manajemen klinik ini juga menyimpan arsip digital dari semua pemindaian, menciptakan catatan longitudinal yang membantu memantau perkembangan penyakit dan hasil pengobatan.

Fitur terbaik AIRA dari Qure. ai

Kumpulkan informasi pendaftaran pasien melalui percakapan alami dengan antarmuka AIRA, bukan dengan mengklik puluhan menu tarik-turun dan bidang centang.

Periksa kembali keputusan pengobatan Anda sesuai dengan protokol klinis yang spesifik untuk konteks negara berpendapatan menengah ke bawah (LMIC), untuk mendeteksi potensi kesalahan sebelum mencapai pasien.

Analisis tren kesehatan masyarakat melalui dashboard populasi yang mengumpulkan gejala, diagnosis, dan hasil dari semua interaksi pasien.

Catat riwayat pasien menggunakan input suara selama kunjungan rumah, biarkan AIRA menerjemahkan dan mengorganisir informasi secara otomatis.

Batasan AIRA dari Qure. ai

Dibuat khusus untuk lingkungan negara berpendapatan rendah dan menengah (LMIC), yang membatasi kegunaannya bagi CHW yang bekerja di negara-negara dengan sumber daya yang lebih tinggi.

Diluncurkan cukup baru sehingga data kinerja jangka panjang belum tersedia.

Perlu terintegrasi dengan sistem kesehatan digital yang sudah ada untuk berfungsi, yang menambah kompleksitas dalam implementasi.

Harga AIRA dari Qure. ai

Harga khusus

Peringkat dan ulasan AIRA dari Qure. ai

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang AIRA dari Qure.ai?

Dari ulasan G2:

Memiliki fitur deep learning dan AI otomatis terbaik untuk melacak dan menginterpretasikan sinar-X, CT, dan pemindaian ultrasound dalam waktu yang jauh lebih singkat menggunakan pemrosesan gambar dan visi AI terbaik.

Memiliki fitur deep learning dan AI otomatis terbaik untuk melacak dan menginterpretasikan sinar-X, CT, dan pemindaian ultrasound dalam waktu yang jauh lebih singkat menggunakan pemrosesan gambar dan visi AI terbaik.

🚀 Keunggulan ClickUp: Tetap bertanggung jawab atas setiap menit perawatan. Identifikasi berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk kunjungan, administrasi, dan pelatihan menggunakan ClickUp Project Time Tracking Saat Anda bekerja di lapangan sebagai pekerja kesehatan masyarakat, waktu Anda adalah sumber daya paling berharga: kunjungan rumah, jangkauan dari pintu ke pintu, pendidikan kesehatan, tindak lanjut, dan rujukan. Dengan ClickUp Project Time Tracking, Anda dapat mencatat tepat berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk setiap aktivitas.

4. ASHABot (Terbaik untuk akses pengetahuan tanpa penilaian)

melalui ASHABot

ASHABot bertemu dengan CHW di tempat mereka sudah menghabiskan waktu—di WhatsApp. Chatbot ini menjawab pertanyaan kesehatan dalam bahasa lokal, mengakses basis pengetahuan yang mencakup kondisi umum dan pengobatan. Alih-alih mencari melalui manual kertas atau menelepon atasan, pekerja cukup mengetik pertanyaan mereka dan mendapatkan respons instan.

Bot ini menangani pertanyaan tentang dosis obat, penilaian gejala, dan kriteria rujukan. Ia juga mengirim pengingat terjadwal tentang kampanye kesehatan dan pembaruan kebijakan. ASHABot belajar dari interaksi, meningkatkan responsnya seiring bertambahnya pengguna. Platform ini hanya memerlukan smartphone dan koneksi internet, menghilangkan hambatan yang sering ditemukan pada teknologi kesehatan yang lebih kompleks.

Fitur terbaik ASHABot

Ajukan pertanyaan klinis dalam bahasa percakapan dan dapatkan jawaban berbasis bukti dalam hitungan detik.

Tulis pertanyaan dalam campuran bahasa Hindi, Inggris, atau Hinglish yang terasa alami; bot memahami ketiganya dan merespons dalam bahasa pilihan Anda.

Terima pesan proaktif tentang kampanye kesehatan mendatang, jadwal vaksinasi, dan batas waktu pelaporan.

Cari basis pengetahuan menggunakan pesan suara saat mengetik terasa tidak nyaman selama pekerjaan lapangan.

Batasan ASHBot

Hanya melayani pekerja ASHA dalam sistem kesehatan India, sehingga tidak relevan untuk pekerja kesehatan masyarakat di negara lain.

Berhenti berfungsi saat jaringan seluler mati, yang sering terjadi di daerah pedesaan.

Harga ASHABot

Harga khusus

Ulasan dan penilaian ASHABot

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

5. CHARM (Terbaik untuk panduan personal selama kunjungan klien)

melalui mothers2mothers

CHARM mengatasi masalah yang sangat familiar bagi sebagian besar CHW—informasi klien tersebar di terlalu banyak tempat. mothers2mothers mengembangkan alat manajemen proyek kesehatan ini untuk mengumpulkan semua informasi: riwayat medis, pola perilaku, catatan kunjungan sebelumnya, semuanya terlihat dalam satu tempat. Selain itu, algoritma pembelajaran mesin AI-nya menganalisis data ini dan menyarankan apa yang dibutuhkan setiap klien saat ini.

Mungkin kepatuhan seseorang terhadap obat-obatan mulai menurun, atau janji temu tindak lanjut terlewat. CHARM mendeteksi pola-pola ini dan memberi saran untuk intervensi yang tepat. Terjebak dalam kasus yang rumit selama kunjungan rumah? Akses video pelatihan yang terintegrasi langsung di aplikasi untuk penyegaran cepat. Alat geolokasi memecahkan masalah lain—merencanakan hari Anda sehingga tidak perlu bolak-balik antar wilayah.

Fitur terbaik CHARM

Buat laporan kinerja yang membantu Anda dan atasan Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan merayakan keberhasilan.

Buka catatan klien dan langsung lihat informasi yang difilter oleh AI yang relevan untuk janji temu hari ini, daripada harus menggulir melalui data historis bertahun-tahun.

Pantau kinerja Anda melalui dashboard yang menyoroti area di mana pelatihan tambahan mungkin diperlukan dan menunjukkan bagaimana metrik Anda dibandingkan dengan jaringan lainnya.

Batasan CHARM

Dikembangkan khusus untuk operasi jaringan mothers2mothers, memerlukan penyesuaian yang signifikan untuk organisasi lain.

Masih relatif baru, sehingga umpan balik tentang kemudahan penggunaan dalam jangka waktu yang lebih lama masih terbatas.

Harga CHARM

Harga khusus

Ulasan dan penilaian CHARM

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🚀 Keunggulan ClickUp: Waktu adalah sumber daya yang tak ternilai, itulah mengapa Anda perlu mencoba ClickUp AI Agents. Mereka dirancang untuk mengotomatisasi tugas harian Anda dengan AI, memungkinkan Anda lebih fokus pada perawatan pasien dan mengurangi beban tugas administratif. Inilah yang dapat mereka lakukan untuk Anda: Perlu menjadwalkan tindak lanjut atau mengirim pengingat? Biarkan asisten lapangan baru Anda mengurusnya.

Setelah kunjungan, dapatkan ringkasan catatan Anda dengan cepat untuk dibagikan kepada tim Anda.

Pasien sering mengajukan pertanyaan yang sama. AI dapat memberikan jawaban instan dan akurat.

Koordinasikan dan konfirmasikan janji temu dengan mudah tanpa perlu bolak-balik.

6. CommCare (Terbaik untuk pengumpulan data offline-first)

melalui CommCare

CommCare adalah platform pengumpulan data seluler yang berfokus pada mode offline, dipercaya oleh lebih dari 700.000 pekerja lapangan di lebih dari 130 negara. Dirancang khusus untuk lingkungan yang menantang, platform ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan data, mengelola kasus, dan mengakses sumber daya tanpa koneksi jaringan, dengan sinkronisasi otomatis saat koneksi kembali tersedia.

Platform ini menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pekerja kesehatan mengambil keputusan yang lebih baik secara real-time. Algoritma cerdasnya dapat menganalisis data pasien, mengidentifikasi risiko kesehatan potensial, memberikan rekomendasi perawatan yang disesuaikan, dan memandu pekerja melalui protokol klinis yang kompleks.

Fitur terbaik CommCare

Desain aplikasi pengumpulan data mobile menggunakan pembuat formulir seret-dan-lepas yang menggabungkan pertanyaan, cabang logika, dan aturan validasi tanpa perlu menulis kode.

Kumpulkan data pasien, perbarui berkas kasus, dan akses pedoman klinis secara offline sepenuhnya.

Pantau pasien atau seluruh keluarga selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun menggunakan sistem manajemen kasus longitudinal yang menjaga kesinambungan meskipun kunjungan dilakukan oleh pekerja yang berbeda.

Mulai dengan cepat menggunakan templat aplikasi yang sudah dikonfigurasi untuk program umum seperti perawatan antenatal, pengobatan TB, atau pelacakan vaksinasi, lalu sesuaikan dengan alur kerja spesifik Anda.

Batasan CommCare

Memakan waktu lebih lama untuk dipelajari dibandingkan aplikasi pengumpulan data yang lebih sederhana, meskipun tidak memerlukan kode.

Pengguna melaporkan masalah khusus Android seperti formulir yang dikarantina atau kesalahan penugasan kepemilikan.

Harga CommCare

Uji coba gratis

Standar: $300/bulan (termasuk 50 pengguna)

Pro: $600/bulan (termasuk 250 pengguna)

Lanjutan: $1.200/bulan (termasuk 500 pengguna)

Enterprise: Mulai dari $4.000/bulan

Ulasan dan penilaian CommCare

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang CommCare?

Menurut ulasan G2:

CommCare memiliki antarmuka pengguna yang terorganisir dengan baik, memastikan ruang kerja yang rapi dan teratur. Platform pesan yang mudah digunakan memungkinkan kami untuk menyampaikan dan meneruskan pesan kepada karyawan melalui siaran. Kemampuan CommCare untuk beroperasi secara online memastikan alur kerja yang tidak terputus. Laporan yang mudah dibuat sangat berguna bagi kami melalui platform pelaporan.

CommCare memiliki antarmuka pengguna yang terorganisir dengan baik, memastikan ruang kerja yang rapi dan teratur. Platform pesan yang mudah digunakan memungkinkan kami untuk menyampaikan dan meneruskan pesan kepada karyawan melalui siaran. Kemampuan CommCare untuk beroperasi secara online memastikan alur kerja yang tidak terputus. Laporan yang mudah dibuat sangat berguna bagi kami melalui platform pelaporan.

💡 Tips Pro: Padukan wawasan AI dengan penilaian manusia. Biarkan AI mengidentifikasi risiko atau peluang, tetapi selalu tinjau dan kontekstualisasikan sebelum mengambil tindakan. Hal ini memastikan intervensi dilakukan dengan pertimbangan matang dan mencegah otomatisasi alur kerja AI yang berlebihan merusak kepercayaan.

7. openCHA (Terbaik untuk pengembang yang membangun agen kesehatan kustom)

melalui openCHA

openCHA adalah kerangka kerja sumber terbuka yang memungkinkan pengembang mengintegrasikan sumber data, basis pengetahuan, dan model analisis menjadi solusi berbasis LLM. Ini bukan sesuatu yang digunakan langsung oleh CHW; ini adalah infrastruktur untuk pengembang perangkat lunak yang membangun agen kesehatan percakapan yang disesuaikan dengan konteks kesehatan tertentu. Kerangka kerja ini mengatasi keterbatasan fundamental AI serbaguna.

Dalam pengelolaan pasien diabetes, sebuah CHA yang dikembangkan menggunakan openCHA mencapai tingkat akurasi 92,1%, melampaui GPT4 yang hanya 51,8%. Selain itu, kerangka kerja ini terintegrasi dengan platform terjemahan untuk mendukung komunikasi dengan komunitas yang beragam.

Fitur terbaik openCHA

Integrasikan basis data EHR, antarmuka pemrograman aplikasi (API) perangkat wearable, sistem informasi laboratorium, dan basis pengetahuan medis ke dalam agen percakapan yang dapat mengakses semua data tersebut.

Sesuaikan agen untuk memproses pesan teks, menganalisis gambar medis, dan memahami perintah suara dengan mengonfigurasi pengelola masukan multimodal.

Uji berbagai model bahasa besar (LLM) medis khusus dan sesuaikan strategi prompting melalui mesin AI yang dapat disesuaikan hingga kinerja memenuhi persyaratan klinis.

Lacak secara tepat bagaimana agen menghasilkan setiap respons menggunakan dashboard keterjelaskan yang menunjukkan sumber data, langkah-langkah penalaran, dan tingkat kepercayaan yang berkontribusi pada jawaban akhir.

Batasan openCHA

Membutuhkan keahlian teknis yang mumpuni untuk implementasi; Anda memerlukan insinyur yang memahami baik bidang kesehatan maupun pengembangan perangkat lunak.

Tanpa panduan langkah demi langkah untuk pengguna non-teknis yang hanya ingin solusi yang siap pakai.

Tidak memiliki infrastruktur dukungan pelanggan yang Anda dapatkan dari platform komersial.

openCHA harga

Gratis (Open-source)

Ulasan dan penilaian openCHA

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

8. Causal Foundry (Terbaik untuk intervensi pasien yang dipersonalisasi)

melalui Causal Foundry

Causal Foundry menghadirkan pembelajaran penguatan dan AI adaptif ke lingkungan pelayanan kesehatan masyarakat. Platform ini memberikan rekomendasi terkait kepatuhan obat dan pengobatan, tes diagnostik, rujukan pasien, serta manajemen pasokan medis berdasarkan perilaku historis dan informasi real-time.

CHWs menerima dorongan dan insentif yang dipersonalisasi melalui aplikasi seluler atau alat digital yang sudah mereka gunakan, sehingga lapisan AI dapat berintegrasi dengan sistem apa pun yang sudah mereka gunakan. Manajer program dapat memantau bagaimana aplikasi dan tablet digunakan oleh tenaga kesehatan di lapangan, mengevaluasi bagian mana dari platform yang digunakan dan mana yang diabaikan atau digunakan dengan salah. Hal ini menciptakan siklus umpan balik yang terus meningkatkan alat-alat tersebut.

Fitur terbaik Causal Foundry

Identifikasi pasien berisiko tinggi melalui algoritma triase yang memprioritaskan kasus yang memerlukan rujukan darurat ke fasilitas perawatan sekunder.

Terima notifikasi dan insentif berbasis SMS yang menyesuaikan dengan pola perilaku individu pekerja kesehatan masyarakat.

Hubungkan perangkat wearable dan catatan kesehatan elektronik untuk menghasilkan wawasan klinis dan perilaku guna pengambilan keputusan dalam perawatan pasien.

Analisis pola penggunaan aplikasi CHW melalui dashboard pemantauan untuk melihat fitur mana yang efektif dan mana yang perlu ditingkatkan.

Batasan Causal Foundry

Informasi publik yang terbatas tentang fitur-fitur spesifik dan kemampuan yang tersedia.

Mungkin memerlukan pengaturan awal yang signifikan untuk melatih model pada populasi pasien lokal.

Harga Causal Foundry

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Causal Foundry

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Selama pandemi COVID-19, fandom K-pop (terutama penggemar BTS) secara signifikan meningkatkan pesan kesehatan publik seperti #WearAMask. Tweet yang menyebutkan K-pop + pesan dari agensi mendapatkan lebih dari 100 kali lipat interaksi dibandingkan yang tidak, membantu menjangkau daerah pedesaan atau yang kurang terlayani.

9. HealthPulse AI (Terbaik untuk pembacaan tes diagnostik cepat)

melalui HealthPulse AI

HealthPulse AI mengubah smartphone menjadi alat baca untuk tes diagnostik cepat, yang sangat berguna di daerah-daerah dengan akses laboratorium yang terbatas atau tidak ada sama sekali. Dengan kamera smartphone kelas bawah (5MP), platform ini dapat mengidentifikasi merek tes tertentu dan penyakit, garis tes individu, serta memberikan interpretasi. Perpustakaan saat ini mendukung banyak tes diagnostik cepat (RDT) yang paling sering digunakan untuk malaria, HIV, dan COVID-19 yang telah disetujui oleh WHO.

HealthPulse AI’s image quality assurance mengidentifikasi kondisi gambar yang merugikan dan melaporkan masalah yang terdeteksi, sehingga pengguna dapat mengambil foto ulang secara real-time. Hal ini menghemat waktu dan biaya karena hasil RDT memiliki jendela validitas yang terbatas.

Fitur terbaik HealthPulse AI

Bekerja secara offline menggunakan SDK seluler saat koneksi internet tidak tersedia di lokasi terpencil.

Kirimkan hasil tes untuk pemantauan dan pengawasan penyakit secara real-time melalui sistem pelaporan saat koneksi kembali tersedia.

Latih pekerja kesehatan masyarakat baru dalam administrasi tes yang benar menggunakan alat ini sebagai alat bantu belajar yang memberikan umpan balik instan tentang teknik.

Batasan HealthPulse AI

Hal ini terbatas pada jenis RDT yang didukung yang telah dilatih model untuk mengenali.

Ketepatan AI bergantung pada kualitas gambar dari kamera smartphone yang seringkali beresolusi rendah.

Harga HealthPulse AI

Harga khusus

Ulasan dan peringkat HealthPulse AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🚀 Keunggulan ClickUp: Sederhanakan perawatan pasien dalam satu platform. Dapatkan templat gratis Kurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan Template Manajemen Pasien ClickUp. Template Manajemen Pasien ClickUp menyediakan tampilan siap pakai seperti Tampilan Daftar (untuk melihat semua pasien dan status mereka saat ini), Tampilan Papan (untuk memindahkan pasien melalui tahap-tahap secara visual), Tampilan Kalender (untuk menjadwalkan kunjungan rumah, tindak lanjut, atau kampanye imunisasi), dan Tampilan Formulir (untuk catatan pendaftaran atau jangkauan). Dalam setiap tugas pasien, Anda akan menemukan Bidang Kustom ClickUp yang dapat digunakan segera, seperti Jenis Obat & Dosis, Progres Rencana Perawatan, Tanggal Kunjungan Berikutnya, ID Rumah Tangga / Lokasi Desa, Status Vaksinasi.

10. ThinkMD (Terbaik untuk kepatuhan terhadap protokol IMCI)

melalui ThinkMD

ThinkMD membantu CHW mengikuti pedoman WHO IMCI tanpa perlu menghafal protokol yang rumit atau terus-menerus merujuk pada buku catatan kertas. Platform ini menginterpretasikan 42 poin data klinis kunci berdasarkan pedoman dan protokol WHO IMCI dan Integrated Community Case Management (ICCM), menggunakan logika Bayesian untuk menghasilkan penilaian.

Alat AI ini memandu CHW melalui serangkaian pertanyaan tentang kesehatan pasien dan membantu mereka dalam mendiagnosis, merawat, dan merujuk pasien. Selain itu, alat ini tersedia dalam bahasa Inggris dan Prancis, serta dapat digunakan untuk anak-anak di bawah lima tahun, wanita hamil, dan wanita pasca melahirkan.

Fitur terbaik ThinkMD

Hitung dosis obat secara otomatis berdasarkan berat badan dan gejala pasien untuk mengurangi kesalahan resep.

Simpan data konsultasi pasien di perangkat Anda yang akan disinkronkan dengan server saat koneksi internet tersedia.

Generate data geotagged secara real-time dengan setiap penilaian untuk memfasilitasi pemantauan penyakit dan pengawasan wabah.

Batasan ThinkMD

Berfokus terutama pada kesehatan ibu dan anak daripada cakupan populasi secara keseluruhan.

Dashboard data memerlukan pengaturan teknis dan konfigurasi oleh administrator program.

Harga ThinkMD

Harga khusus

Ulasan dan peringkat ThinkMD

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Acara "Paint the Town Pink " di Manistee, Michigan, telah meningkatkan kesadaran dan menggalang dana untuk kanker payudara selama hampir dua dekade. Awalnya diselenggarakan oleh West Shore Healthcare Foundation, acara ini kini mencakup lomba lari 5K, jalan santai mengenang, dan berbagai kegiatan komunitas, memberikan kontribusi signifikan bagi layanan kesehatan payudara lokal.

Rencanakan Langkah yang Lebih Cerdas dengan ClickUp

Alat AI untuk pekerja kesehatan masyarakat sedang mengubah cara pelayanan kesehatan di garis depan diberikan.

Setiap kunjungan, laporan, dan interaksi dengan pasien kini menyimpan data berharga yang dapat membantu pengambilan keputusan kesehatan yang lebih cepat dan cerdas. Tantangannya adalah menjaga informasi tersebut tetap terorganisir, aman, dan siap digunakan pada saat-saat yang paling krusial.

ClickUp memudahkan hal ini. Platform ini mengintegrasikan data lapangan, koordinasi tim, dan pelaporan dalam satu ruang kerja cerdas. Dengan ClickUp Brain dan Brain MAX, CHW dapat merangkum pembaruan, melacak hasil pasien, dan menghasilkan wawasan detail tanpa perlu mengelola beberapa sistem. Hasilnya adalah kolaborasi yang lebih baik, akuntabilitas yang lebih kuat, dan lebih banyak waktu yang dihabiskan di tempat di mana perawatan benar-benar dibutuhkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

ClickUp dan Pear Suite termasuk di antara alat AI terbaik untuk pekerja kesehatan masyarakat. ClickUp membantu mengelola proyek jangkauan, melacak tindak lanjut pasien, dan menyederhanakan pelaporan. Pear Suite menggunakan teknologi AI untuk memetakan kebutuhan kesehatan masyarakat, mengotomatisasi pelacakan kasus, dan menghasilkan wawasan yang meningkatkan program perawatan lokal.

Alat AI untuk pekerja kesehatan masyarakat dapat membersihkan, mengorganisir, dan menganalisis data lebih cepat daripada sistem manual. Hal ini mengurangi kesalahan, menyoroti tren seperti peningkatan kasus di suatu wilayah, dan secara otomatis menghasilkan laporan yang membantu tim kesehatan dan pembuat kebijakan mengambil keputusan yang lebih baik.

Ya. Banyak sistem AI kini mendukung fungsi offline, memungkinkan petugas kesehatan mengumpulkan dan menyimpan data tanpa koneksi internet. Setelah terhubung, data akan disinkronkan secara otomatis, memastikan tidak ada informasi yang hilang.

ClickUp mengintegrasikan pelacakan proyek, penugasan tugas, dan pembaruan kemajuan. LSM dapat membuat daftar tugas untuk setiap kampanye jangkauan, melacak tindak lanjut pasien, berbagi data secara aman, dan mengatur pengingat untuk kunjungan lapangan di satu lokasi terpusat.

Tantangan utama meliputi konektivitas internet yang terbatas, kurangnya literasi digital di kalangan pekerja, biaya pengaturan yang tinggi, dan kekhawatiran terkait privasi data. Menyesuaikan alat dengan bahasa lokal dan memastikan kompatibilitas perangkat juga menjadi hambatan besar.