Template Kalender Konten Asana Gratis untuk Merencanakan & Menjadwalkan dengan Lebih Cerdas

Perencanaan konten seringkali lebih menantang daripada pembuatan konten itu sendiri.

Anda perlu melacak tanggal penting, pengumuman perusahaan, pembaruan produk, dan aktivitas online audiens target Anda untuk memaksimalkan keterlibatan.

Di situlah kalender konten menjadi sangat penting. Ia membantu menjaga konsistensi, yang mungkin merupakan strategi paling efektif untuk setiap kampanye.

Untuk menyederhanakan alur kerja Anda, kami telah mengkurasi templat kalender konten terbaik dari Asana, yang dapat membantu Anda menghemat waktu, tetap terorganisir, dan menyelaraskan strategi konten Anda sejak hari pertama.

Template Kalender Konten Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk templat kalender konten terbaik Asana dan ClickUp:

Apa Itu Template Kalender Konten Asana?

Template Kalender Konten Asana adalah kerangka kerja siap pakai di Asana yang dirancang untuk membantu pemasar konten, manajer media sosial, dan tim merencanakan, mengelola, membuat template, dan melacak seluruh alur kerja pembuatan konten mereka.

Ingat: Templat yang efektif harus mencakup bidang-bidang penting seperti tanggal publikasi, platform, jenis konten, dan status (misalnya, Draft, Dalam Proses, Dipublikasikan). Templat ini juga harus berfungsi sebagai perangkat lunak kolaborasi konten dan memberikan visibilitas yang jelas terhadap kalender konten Anda, memudahkan komunikasi antar tim.

Apa yang Membuat Template Kalender Konten Asana yang Baik?

Baik Anda mengelola kalender konten media sosial, alur kerja blog, atau kalender editorial, templat-templat ini:

✅ Menyediakan struktur siap pakai untuk membuat kalender konten dari awal atau mengoptimalkan yang sudah ada.

✅ Membantu memvisualisasikan setiap konten—posting, video, aset kampanye—dalam tampilan kalender bersama.

✅ Memungkinkan tim untuk menugaskan tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menambahkan bidang kustom untuk kategori, saluran, atau status.

✅ Meningkatkan koordinasi antar anggota tim, termasuk penulis, desainer, dan pengesah.

✅ Memungkinkan Anda melacak kemajuan, mengisi celah konten, dan menjaga jadwal penerbitan yang teratur.

Meskipun kami telah membahas fitur dasar dari templat kalender konten Asana di atas, perhatikan penawaran berikut untuk pengalaman yang lebih kaya:

Memungkinkan penyesuaian melalui bidang kustom untuk status, target audiens, dan kategori konten.

Gunakan bagian atau tag untuk mengorganisir konten berdasarkan platform, saluran, atau kampanye.

Termasuk bidang detail untuk deskripsi posting, tautan, dan aset untuk mempermudah pelaksanaan.

Mendukung pelacakan status secara real-time untuk memastikan alur yang konsisten dari pembuatan hingga publikasi.

👀 Fakta Menarik: Hollywood mungkin yang pertama kali menggunakan istilah “konten”. Pada tahun 1990-an, saat studio-studio film mulai menjajaki saluran distribusi digital baru, para eksekutif mulai menyebut film, acara TV, dan promosi sebagai “konten”—sebuah istilah serba guna yang sejak itu meledak menjadi bagian dari kosakata pemasaran.

Template Kalender Konten Asana Gratis

Template gratis adalah pilihan terbaik jika Anda ingin melewati proses pengaturan dan mulai merencanakan segera.

Berikut adalah tujuh templat kalender konten Asana gratis yang menawarkan struktur siap pakai untuk mengorganisir ide konten Anda dan mengelola jadwal penerbitan, sehingga memudahkan penugasan tugas baru.

1. Template Kalender Media Sosial Asana

melalui Asana

Jika Anda mengelola posting media sosial di platform seperti Facebook, LinkedIn, dan Instagram, templat ini menggabungkan konsistensi dengan strategi konten keseluruhan Anda.

Template Kalender Media Sosial Asana adalah kalender konten gratis yang dirancang untuk membantu tim membuat, melacak, dan mengelola konten media sosial dalam satu ruang kerja terpusat.

Dengan fitur seperti tampilan kalender, ketergantungan tugas, dan bidang kustom untuk tanggal publikasi, saluran, jenis konten, dan status posting, templat ini memastikan visibilitas penuh atas jadwal publikasi Anda.

Selain itu, Anda dapat memungkinkan anggota tim untuk menugaskan tugas, meninjau detail posting, dan memperbarui status secara real-time.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Atur posting berdasarkan saluran, jenis konten, dan tanggal publikasi dalam tampilan kalender

Tetapkan pemilik, atur ketergantungan, dan lacak status

Saring berdasarkan platform atau kampanye untuk memvisualisasikan aset dengan lebih baik

✨ Ideal Untuk: Manajer media sosial, pemasar konten, dan tim digital yang mengelola konten media sosial dengan volume tinggi.

2. Template Kalender Editorial Asana

melalui Asana

Apakah Anda mengelola blog, buletin, video, atau artikel multi-saluran? Template Kalender Editorial Asana adalah kalender konten gratis yang dirancang untuk mengorganisir dan melacak konten di berbagai tahap—dari ideasi hingga publikasi.

Kolom kustom memungkinkan Anda menandai setiap tugas berdasarkan jenis konten, platform, dan status, sementara tampilan kalender memungkinkan Anda melihat apa yang akan dipublikasikan dan kapan. Anda juga dapat menugaskan tugas untuk penulisan, penyuntingan, dan peninjauan, serta berkolaborasi dengan mudah antar tim pemasaran, humas, dan desain.

Dari artikel panjang hingga postingan media sosial yang ringkas, kalender konten Asana ini membantu Anda merencanakan ke depan, melacak kemajuan, dan mengelola pembaruan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Organisir ide melalui tahap draf, edit, tinjau, dan publikasi

Berikan tag pada konten berdasarkan jenis, audiens, dan saluran

Gunakan tampilan Kalender dan Daftar untuk mengidentifikasi celah dan menyeimbangkan beban kerja antar minggu

✨ Ideal Untuk: Pemasar konten, tim editorial, dan pemimpin pemasaran yang mengelola pembuatan konten lintas fungsi.

3. Template Kalender Pemasaran Email Asana

melalui Asana

Jika tim Anda secara rutin mengirim pembaruan produk, email kampanye, atau buletin, templat ini membantu Anda mengorganisir setiap pesan dan mencegah tumpang tindih antar departemen.

Template Kalender Pemasaran Email Asana* memberikan cara terstruktur untuk menjadwalkan tanggal pengiriman, menugaskan tugas, dan memantau kemajuan.

Dengan tampilan proyek bawaan seperti Daftar dan Tampilan Kalender, Anda dapat mengelola segala hal mulai dari subjek email dan catatan pengujian A/B hingga aset konten dan daftar email yang disegmentasi. Anda juga dapat menggunakan integrasi dengan alat seperti Gmail, Outlook, dan Salesforce untuk memperlancar kolaborasi dan menghindari tenggat waktu yang terlewat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Jadwalkan tanggal pengiriman, persetujuan, dan tugas segmentasi

Lacak subjek email, aset, dan uji A/B di satu tempat

Hubungkan kotak masuk dan integrasi CRM untuk mempercepat koordinasi

✨ Ideal Untuk: Pemasar email, tim CRM, dan pemimpin pemasaran yang mengoordinasikan kampanye email multi-tim.

4. Template Rencana Proyek Desain Asana

melalui Asana

Jika tim kreatif Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendapatkan persetujuan daripada memproduksi aset, templat ini membantu Anda menyederhanakan proses desain dari konsep hingga penyelesaian.

Template Rencana Proyek Desain Asana mengorganisir pekerjaan Anda ke dalam langkah-langkah yang jelas: brainstorming, pembuatan aset, tinjauan, dan persetujuan, sambil mengelola file, umpan balik, dan tindakan yang perlu dilakukan dalam satu ruang kerja bersama.

Tampilan Kalender dan Daftar menawarkan cara fleksibel untuk mengelola jadwal, sementara integrasi dengan alat seperti Figma memastikan bahwa file desain dan konteks proyek tetap terhubung. Selain itu, kalender konten di Asana ini juga mendukung ketergantungan tugas, memastikan bahwa tidak ada yang bergerak maju tanpa persetujuan yang diperlukan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Strukturkan brief, pembuatan aset, tinjauan, dan persetujuan

Gunakan ketergantungan dan Garis Waktu untuk mengatasi hambatan kerja

Lampirkan berkas Figma dan komentar ke tugas

✨ Ideal Untuk: Desainer grafis, tim kreatif, dan pemimpin proyek yang mengelola hasil desain bertahap.

💡 Tips Pro: Jika Anda pernah kesulitan untuk tetap update dengan tren terbaru di industri Anda, artikel "Cara Mengidentifikasi Tren (dengan Contoh)" menjelaskan secara detail cara mengidentifikasi pergeseran tren sejak dini.

5. Template Strategi Pemasaran Asana

melalui Asana

Template Strategi Pemasaran Asana adalah kerangka kerja berbasis proyek yang gratis, yang membantu tim mendefinisikan, mengimplementasikan, dan melacak konten mereka.

Begini caranya: Template strategi pemasaran konten ini membagi strategi pemasaran Anda menjadi komponen terstruktur seperti tujuan bisnis, metrik kunci, dan inisiatif pemasaran.

Anda dapat menghubungkan strategi dengan proyek yang sedang berjalan, menetapkan jadwal, dan memastikan tim konten, penjualan, dan pemasaran produk tetap sejalan.

Selain itu, integrasi dengan HubSpot, Salesforce, dan Google Workspace memudahkan Anda untuk membuat tugas dari pembaruan CRM dan melampirkan dokumen yang relevan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Ubah tujuan menjadi inisiatif, jadwal, dan penanggung jawab.

Hubungkan proyek dengan metrik dan kampanye untuk memastikan pelaporan tetap terhubung dengan tujuan.

Impor dokumen dan pembaruan CRM ke dalam tugas

✨ Ideal Untuk: Pemimpin pemasaran, tim strategi, dan manajer kampanye yang menyelaraskan tujuan di seluruh konten, penjualan, dan pemasaran digital.

6. Template Jadwal Proyek Asana

melalui Asana

Jika Anda mengelola proyek kompleks dengan banyak komponen yang bergerak, Template Jadwal Proyek Asana membantu tim membagi inisiatif besar menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan. Untuk pertanggungjawaban, Anda mendapatkan tenggat waktu yang jelas dan penanggung jawab.

Dengan menggunakan Tampilan Garis Waktu dan ketergantungan tugas, Anda dapat membuat peta jalan visual yang menghubungkan setiap tugas dengan tugas berikutnya. Fitur otomatisasi bawaan memungkinkan Anda mengubah tanggal dan memicu pembaruan saat prioritas berubah.

Terakhir, bidang kustom, aturan, dan tonggak pencapaian membantu tim Anda tetap selaras, sementara integrasi dengan Gmail, Outlook, Clockwise, dan Google Workspace membawa penjadwalan ke dalam alur kerja harian Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Buat peta jalan visual dengan tonggak pencapaian dan ketergantungan.

Otomatis ubah tanggal dengan aturan saat prioritas berubah

Pantau pemilik, status, dan hambatan untuk memastikan tindak lanjut yang spesifik dan cepat.

✨ Ideal Untuk: Manajer proyek, tim operasional, dan pemimpin lintas fungsi yang mengelola tugas-tugas detail dan sensitif waktu.

💡 Tips Pro: Merasa kewalahan dengan blog, aset, dan ide konten yang tersebar? Panduan "Cara Membangun Database Konten (dengan Templat) " akan menunjukkan cara mengorganisir semuanya dalam satu sistem yang skalabel dan dapat dicari.

7. Template Permintaan Kreatif Asana

melalui Asana

Jika tim kreatif Anda kewalahan dengan permintaan yang tersebar dari email, Slack, dan rapat, Template Permintaan Kreatif Asana memberikan struktur dan kejelasan pada proses penerimaan permintaan.

Alih-alih mengumpulkan brief yang tersebar secara manual, tim dapat menggunakan formulir bawaan untuk mengumpulkan persyaratan kreatif sejak awal.

Sementara itu, aturan tugas mengotomatiskan serah terima, sementara integrasi dengan Figma dan alat lain menjaga umpan balik dan aset di satu tempat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Terima permintaan melalui formulir dengan bidang wajib untuk memulai pekerjaan dengan konteks lengkap.

Otomatiskan pengalihan tugas ke tim dan status yang tepat sehingga proses serah terima menjadi otomatis.

Lacak SLAs, aset, dan persetujuan dalam satu antrean

✨ Ideal Untuk: Pemimpin kreatif, desainer, dan tim konten yang mengelola volume permintaan yang tinggi dari berbagai departemen.

Batasan Pengelolaan Proyek Asana

Asana banyak digunakan untuk perencanaan konten, tetapi seperti platform lainnya, Asana memiliki kelebihan dan kekurangan. Memahami batasan-batasan ini dapat membantu tim memutuskan apakah Asana sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka atau apakah alternatif Asana diperlukan untuk mengisi celah yang ada.

Asana tidak memiliki fitur pelacakan waktu bawaan , sehingga memerlukan integrasi pihak ketiga untuk memantau jam kerja atau durasi tugas.

Pengguna baru sering menghadapi kurva pembelajaran karena banyaknya fitur dan opsi penyesuaian, yang bisa terasa membingungkan pada awalnya.

Hanya satu penugas yang diizinkan per tugas, yang membatasi kolaborasi pada tanggung jawab bersama dan seringkali menyebabkan tugas yang tumpang tindih

Antarmuka dapat terasa rumit untuk kebutuhan dasar, terutama saat proyek sederhana disematkan dalam terlalu banyak tampilan atau fitur

Meskipun paket gratis mencakup kebutuhan dasar, fitur lanjutan seperti Tampilan Garis Waktu, bidang kustom, dan perluasan ukuran tim terkunci di balik tingkatan harga yang lebih tinggi

💡 Tips Pro: Merasa terjebak antara memperluas konten dan menjaga kualitas yang tinggi? Artikel blog "Cara Mengotomatisasi Pembuatan Konten " menunjukkan cara menggunakan AI untuk menangani tugas-tugas berulang—sehingga Anda dapat fokus pada strategi, bukan kelelahan.

Template Asana Alternatif

Jika Anda mengalami batasan dengan Asana, ClickUp menyediakan solusi instan untuk banyak masalah tersebut. Perangkat lunak kalender konten ini menawarkan pelacakan waktu bawaan, penugasan kepada beberapa orang per tugas, dan alur kerja yang lebih fleksibel.

Berikut adalah 15 templat kalender konten yang powerful dari ClickUp yang membantu tim membuat, mengatur, dan melacak konten dengan lebih efisien:

1. Template Kalender Konten Bulanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola volume konten dan visibilitas kampanye secara bersamaan dengan Template Kalender Konten Bulanan ClickUp

Misalkan tim Anda sedang merencanakan peluncuran produk, seri blog kuartal ketiga, dan upaya pemasaran LinkedIn. Untuk memastikan Anda tidak melewatkan tenggat waktu, Anda perlu melihat bagaimana aliran konten ini selaras sepanjang minggu tanpa harus berpindah-pindah antar papan.

Template Kalender Konten Bulanan ClickUp memberikan tampilan kalender terpadu yang menampilkan semua hal secara sekilas.

Dirancang untuk perencanaan tingkat tinggi, memungkinkan Anda melacak kampanye, mengoordinasikan aset, dan menetapkan tenggat waktu yang realistis setiap bulannya. Dengan Bidang Kustom untuk jenis konten, tanggal publikasi, dan anggota tim yang ditugaskan, Anda dapat mencegah konflik penjadwalan dan memastikan setiap konten mendukung strategi keseluruhan Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lihat semua kampanye dan posting di satu kalender

Berikan label pada item berdasarkan jenis, saluran, dan pemilik untuk menjaga keseimbangan kapasitas bulanan

Seret tanggal dan perbarui ketergantungan secara otomatis

✨ Ideal Untuk: Manajer konten yang mengelola berbagai aliran konten di sepanjang garis waktu bulanan.

2. Template Kalender Konten Mingguan ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga agar posting, tenggat waktu, dan pemilik tugas tetap sinkron dalam setiap jendela tujuh hari menggunakan Template Kalender Konten Mingguan ClickUp

Jika tim konten Anda bekerja dalam sprint mingguan, misalnya, mempublikasikan posting blog setiap Senin, menyiapkan posting media sosial di tengah minggu, dan meninjau draf buletin pada Jumat, templat ini memberikan tingkat kontrol yang tepat.

Template Kalender Konten Mingguan ClickUp sangat ideal untuk tim yang bergerak cepat yang perlu mengelola jadwal penerbitan mingguan yang detail tanpa terjebak dalam spreadsheet.

Dirancang khusus untuk membantu Anda mengelompokkan tugas, mengoordinasikan kampanye jangka pendek, dan dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan mendadak.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Rencanakan sprint tujuh hari dengan status dan pemiliknya

Grupkan pekerjaan berdasarkan saluran atau tema untuk menghindari pergantian konteks

Tampilkan tugas yang jatuh tempo hari ini dan yang terlambat untuk membantu rapat harian menjadi lebih efektif

✨ Ideal Untuk: Tim pemasaran yang beroperasi dalam sprint mingguan atau mengelola alur kerja konten berulang.

💡 Tips Pro: Mengelola kampanye di beberapa klien tanpa keliru? Apa Itu Manajemen Kampanye Pemasaran (dengan Contoh dan Template) menunjukkan cara mengoptimalkan proses Anda dari perencanaan hingga pelaksanaan.

3. Template Daftar Kalender Konten ClickUp

Dapatkan templat gratis Apakah beberapa anggota tim berkontribusi pada satu kampanye? Pastikan visibilitas dengan Template Daftar Kalender Konten ClickUp

Jika tim Anda lebih menyukai daftar periksa terstruktur daripada papan visual, dan Anda membutuhkan cara untuk bergerak cepat tanpa perlu beralih antar tampilan, templat berbasis daftar ini menjaga semuanya tetap jelas.

Template Daftar Kalender Konten ClickUp sangat cocok untuk pemasar konten yang ingin cara sederhana untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mempublikasikan konten.

Selain itu, template ini menyediakan daftar tugas konten yang linear dan dapat diurutkan—dilengkapi dengan tanggal jatuh tempo, penanggung jawab, status, dan saluran—sehingga Anda dapat mengelola produksi konten seperti daftar tugas.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kelola daftar yang dapat diurutkan dengan tanggal jatuh tempo, status, dan saluran

Saring berdasarkan penugas, tahap, atau kampanye agar pekerjaan yang tepat tetap terlihat

Edit massal bidang dan tanggal untuk menjaga perubahan jadwal tetap mudah

✨ Ideal Untuk: Koordinator konten dan pemasar mandiri yang lebih suka bekerja dari tampilan terstruktur berbasis daftar.

4. Template Rencana Konten ClickUp

Dapatkan templat gratis Dengan mudah hubungkan konten dengan hasil bisnis menggunakan Template Rencana Konten ClickUp

CMO Anda baru saja meminta peta jalan konten triwulanan yang dibagi berdasarkan segmen audiens, tahap funnel, dan saluran distribusi… sebelum akhir hari.

Untuk melakukannya, Anda membutuhkan Template Rencana Konten ClickUp. Template ini memberikan kerangka kerja strategis untuk mengorganisir inisiatif konten berdasarkan kampanye, audiens, dan tujuan. Template ini dirancang untuk membantu Anda melacak tidak hanya apa yang sedang dibuat, tetapi juga mengapa.

Dengan tampilan khusus untuk blog, video, dan konten berlangganan, Anda dapat menugaskan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan memantau kinerja, sambil memastikan pesan Anda tetap konsisten di semua format.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sesuaikan inisiatif dengan audiens, tahap funnel, dan tujuan

Lacak brief, aset, dan tenggat waktu per inisiatif

Pantau kemajuan dengan tampilan terpisah

✨ Ideal Untuk: Strategis konten yang membangun rencana konten terstruktur dan terpisah untuk tim yang berorientasi pada kinerja.

👀 Fakta Menarik: Kalender tertua yang diketahui berusia lebih dari 10.000 tahun. Arkeolog menemukan serangkaian 12 lubang di Skotlandia yang diyakini digunakan untuk melacak bulan lunar. Meskipun bukan kalender blog, hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan kita untuk merencanakan tanggal sudah ada sejak zaman kuno.

5. Template Kalender Media Sosial Modern ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadwalkan dan pelajari apa yang berhasil secara real-time dengan Template Kalender Media Sosial Modern ClickUp

Misalkan Anda mengelola tiga akun merek, menyiapkan konten peluncuran untuk dua industri, dan menangani permintaan promosi mendadak dari tim penjualan. Namun, Anda juga harus menjaga konsistensi posting reguler di Instagram, LinkedIn, dan X.

Template Kalender Media Sosial Modern ClickUp dirancang khusus untuk tingkat kekacauan ini (baca: multitasking).

Template ini menggunakan dasbor tunggal untuk mengelola semua tugas: mengorganisir posting berdasarkan platform, menugaskan pemilik, memantau kinerja secara real-time, dan menyelaraskan pesan di seluruh kampanye.

Dengan tampilan penjadwalan terintegrasi, pelacakan tujuan, dan tag kinerja, Anda dapat tetap fleksibel tanpa kehilangan fokus pada strategi jangka panjang.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Organisir posting berdasarkan platform dengan tujuan dan tag

Pantau bidang kinerja di samping tugas agar optimasi dapat dilakukan tepat waktu

Koordinasikan jadwal multi-akun dalam satu papan untuk menjaga ritme yang konsisten

✨ Ideal Untuk: Manajer media sosial yang mengelola beberapa akun dan kampanye yang membutuhkan kontrol real-time dan sinkronisasi lintas kanal.

💡 Tips Pro: Kesulitan mengelola kampanye, kreator, dan kalender konten secara bersamaan? Blog " Manajemen Proyek Media Sosial pada 2025 " menjelaskan cara menjalankan proyek media sosial yang lebih lancar dan cerdas… langkah demi langkah!

6. Template Jadwal Posting Media Sosial ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga kalender penerbitan Anda tetap rapi tanpa perlu mengawasi proses secara detail menggunakan Template Jadwal Posting Media Sosial ClickUp

Grafik Anda sudah siap, teks sudah disetujui—tetapi tim video masih mengedit, dan tidak ada yang yakin postingan mana yang sebenarnya akan dipublikasikan pertama. Semua orang bekerja, tetapi urutan terus bergeser.

Template Jadwal Posting Media Sosial ClickUp mengatasi dilema ini dengan memberikan tim Anda jadwal terpusat di mana setiap aset, format, dan tanggal publikasi tercantum dengan jelas. Template ini dirancang untuk membantu Anda mengoordinasikan masukan lintas fungsi, penulisan konten, desain, dan video tanpa kehilangan gambaran besar.

Selain itu, Anda dapat memantau kesiapan setiap posting dan memastikan bahwa waktu, urutan, dan pesan tetap konsisten di semua saluran.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Atur aset, format, dan urutan publikasi untuk menjaga urutan yang jelas

Pantau kesiapan dengan daftar periksa dan status agar tidak ada yang dikirimkan setengah jadi

Sinkronkan tugas antar tim agar konten, desain, dan video dapat diselesaikan secara bersamaan

✨ Ideal Untuk: Tim yang mengelola posting multi-format yang memerlukan koordinasi antara konten, desain, dan media.

7. Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan ke depan dan koordinasikan antar tim untuk memastikan konsistensi pesan di setiap kanal dengan Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp

Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan tim media sosial adalah memposting tanpa struktur yang jelas.

Inilah yang terjadi: meluncurkan kampanye di mana teaser Instagram terlambat seminggu, thread Twitter tidak pernah tayang, dan ajakan bertindak berbeda di setiap platform. Skenario ini seringkali membuat pesan Anda terfragmentasi dan mudah dilupakan.

Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp membantu mencegah hal ini dengan memberikan tim ruang terpusat untuk merencanakan konten spesifik platform yang terhubung dengan tujuan yang jelas.

Anda bahkan dapat merencanakan setiap posting dengan pesan yang konsisten, menugaskan pemilik konten, dan menjadwalkan semuanya sebelumnya dengan templat perencanaan media ini.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tentukan tema kampanye dan variasi platform

Tetapkan pemilik dan tanggal untuk setiap posting untuk melacak tanggung jawab

Lihat kalender dan daftar secara berdampingan untuk menjaga strategi dan pelaksanaan tetap terhubung

✨ Ideal Untuk: Tim media sosial yang mengelola kampanye multi-platform yang memerlukan koordinasi ketat dan konsistensi pesan.

👀 Fakta Menarik: Kata "kalender" berasal dari catatan pajak Romawi. Kata Latin calendae merujuk pada hari pertama bulan, saat utang harus dibayar dan buku akuntansi diselesaikan.

8. Template Kalender Editorial ClickUp

Dapatkan templat gratis Bantu tim tetap bertanggung jawab bahkan saat mengelola rencana editorial jangka panjang dengan Template Kalender Editorial ClickUp

Berbeda dengan kalender konten dasar yang hanya menampilkan tanggal publikasi, templat ini memberikan visibilitas penuh terhadap seluruh proses editorial, mulai dari pengumpulan ide hingga persetujuan akhir.

Template Kalender Editorial ClickUp dirancang untuk tim yang mengelola konten multi-format di blog, email, dan jalur kampanye.

Selain itu, dokumen ini dilengkapi dengan ruang khusus untuk ringkasan konten, tenggat waktu, pemilik, dan siklus tinjauan, sehingga setiap konten mendapatkan perhatian yang dibutuhkan sebelum dipublikasikan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kelola ide melalui brief, draf, tinjauan, dan publikasi

Lacak pemilik, tenggat waktu, dan hambatan

Gunakan kalender untuk menyeimbangkan konten dengan waktu persiapan panjang dan konten yang cepat

✨ Ideal Untuk: Tim editorial yang mengelola blog, buletin, dan konten lintas kanal dengan beberapa lapisan tinjauan.

9. Template Kalender Editorial Blog ClickUp

Dapatkan templat gratis Nikmati sistem terstruktur untuk brainstorming, penugasan, penulisan, tinjauan, dan publikasi konten blog dengan Template Kalender Editorial Blog ClickUp

Ketika blog Anda menjadi saluran lalu lintas utama yang mendukung SEO, kepemimpinan pemikiran, dan integrasi kampanye, Anda membutuhkan lebih dari sekadar catatan tempel atau tabel Notion.

Template ini dirancang khusus untuk tim blog yang menganggap penerbitan sebagai proses, bukan sekadar kebingungan.

Template Kalender Editorial Blog ClickUp memberikan visibilitas penuh terhadap status setiap posting, penulis yang ditugaskan, dan tenggat waktu, sambil mengidentifikasi celah dalam alur kerja Anda sebelum menjadi masalah. Dengan akses ke Kalender ClickUp, Anda dapat mengorganisir posting blog berdasarkan topik, tahap funnel, atau jenis konten, serta menetapkan tenggat waktu yang realistis.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Berikan tag pada posting berdasarkan topik, fokus SEO, dan tahap funnel

Tugaskan penulis dan pengulas dengan batas waktu untuk menjaga aliran kerja tetap terprediksi

Visualisasikan alur kerja di Kalender atau Daftar untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini

✨ Ideal Untuk: Editor blog, pemasar konten, dan penulis solo yang ingin memiliki kendali penuh atas jadwal penerbitan blog mereka.

10. Template Kalender Podcast ClickUp

Dapatkan templat gratis Bekerja sama dengan tim produksi yang tersebar? Tetap terorganisir dengan Template Kalender Podcast ClickUp

Template Kalender Podcast ClickUp mengubah produksi podcast menjadi proses yang terstruktur dan dapat diulang.

Begini caranya: Dari tahap ideasi hingga promosi, templat ini memberikan tim tempat terpusat untuk mengelola tugas, menetapkan peran, dan memvisualisasikan tenggat waktu. Anda dapat merencanakan episode mendatang, menugaskan tugas kepada editor dan host, serta menetapkan tenggat waktu untuk perekaman dan publikasi.

Selain itu, dengan tampilan kalender dan daftar, Anda dapat melacak setiap tahap produksi, memastikan logistik tamu terurus, dan menjaga jadwal penerbitan yang konsisten.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Rencanakan episode dengan tugas untuk pemesanan, perekaman, pengeditan, dan promosi.

Lacak logistik tamu dan aset di satu tempat

Jadwalkan rilis di kalender

✨ Ideal Untuk: Tim podcast dan kreator solo yang membutuhkan alur kerja terstruktur untuk menjaga episode tetap terorganisir dan sesuai jadwal.

11. Template Kalender Editorial Pemasaran Konten ClickUp

Dapatkan templat gratis Selaraskan penulis, editor, dan pemangku kepentingan dengan tujuan kampanye menggunakan Template Kalender Editorial Pemasaran Konten ClickUp.

Struktur editorial yang jelas seringkali membedakan strategi konten yang berorientasi pada hasil dari posting blog yang acak-acakan.

Template Kalender Editorial Pemasaran Konten ClickUp dirancang untuk tim pemasaran yang membutuhkan visibilitas penuh tentang apa yang sedang dibuat, mengapa hal itu penting, dan kapan akan dipublikasikan.

Template ini membantu menyelaraskan penulis, editor, dan pemangku kepentingan dengan tujuan kampanye dengan memetakan setiap konten dari konsep hingga promosi. Selain itu, tim pemasaran di ClickUp dapat menikmati pelacakan tugas bawaan, penugasan peran, dan pengelolaan tenggat waktu untuk setiap fase produksi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sesuaikan konten dengan tujuan kampanye dan KPI.

Koordinasikan dengan penulis, desainer, dan pemangku kepentingan.

Laporkan status berdasarkan kampanye atau format

✨ Ideal Untuk: Tim pemasaran konten yang mengelola kampanye berformat panjang dan multi-format dengan tenggat waktu ketat dan tujuan strategis.

12. Template Kalender Promosi ClickUp

Dapatkan templat gratis Dapatkan visibilitas yang jelas tentang inisiatif mendatang dengan Template Kalender Promosi ClickUp.

Kalender Q4 Anda mencakup penjualan liburan, peluncuran Black Friday, dan paket akhir tahun. Setiap bagian ini dikelola oleh tim yang berbeda dengan jadwal yang tumpang tindih.

Tanpa kalender terpusat, Anda berisiko mengalami kelelahan promosi, kebingungan internal, atau bahkan lebih buruk… mempublikasikan pesan yang bertentangan.

Template Kalender Promosi ClickUp dirancang untuk mencegah hal itu. Template ini memberikan tim Anda sumber informasi tunggal untuk menjadwalkan, mengatur, dan melacak setiap promosi. Anda dapat memetakan kampanye berdasarkan lini produk, menugaskan pemilik, dan menandai ketergantungan lintas fungsi untuk menghindari konflik.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sentralisasikan promosi berdasarkan lini produk dan saluran.

Tandai ketergantungan antar tim untuk memastikan urutan yang realistis.

Bagikan tampilan promosi tunggal agar pesan tetap konsisten di mana pun.

✨ Ideal Untuk: Tim pemasaran dan produk yang mengelola promosi yang tumpang tindih di berbagai saluran dan departemen.

13. Template Kalender Posting ClickUp

Dapatkan templat gratis Perluas output tanpa mengorbankan waktu tidur dengan Template Kalender Posting ClickUp.

Ketika audiens Anda melihat aliran konten yang konsisten, tepat waktu, dan relevan, mereka mulai mempercayai merek Anda. Inilah mengapa konsistensi sangat penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang.

Template Kalender Posting ClickUp membantu Anda menjaga konsistensi dengan memberikan tim Anda sistem yang jelas dan terpusat untuk mengelola setiap posting blog, pembaruan media sosial, dan pengumuman.

Alih-alih kewalahan dengan tenggat waktu di berbagai alat atau saluran, Anda dapat melihat apa yang telah dijadwalkan, apa yang sedang direview, dan apa yang tertinggal untuk menjaga ritme posting yang konsisten.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lacak item yang dijadwalkan, sedang direview, dan tertunda.

Grup berdasarkan saluran atau pemilik untuk memperjelas cakupan dan kapasitas.

Gunakan tugas berulang untuk sistem berbasis seri guna memastikan konsistensi.

✨ Ideal Untuk: Tim pemasaran dan konten yang berkomitmen untuk membangun kepercayaan audiens melalui penerbitan yang tepat waktu dan terorganisir.

14. Template Kalender Kampanye ClickUp

Dapatkan templat gratis Koordinasikan berbagai titik sentuh di seluruh konten, email, dan iklan dengan lancar menggunakan Template Kalender Kampanye ClickUp.

Yang membedakan templat ini adalah kemampuannya untuk menghubungkan tujuan kampanye dengan pelaksanaan taktis, sehingga Anda tidak hanya menjadwalkan tugas, tetapi juga melacak dampaknya.

Template Kalender Kampanye ClickUp dirancang untuk mengelola kampanye multi-fase dengan elemen yang bergerak di antara tim.

Baik Anda meluncurkan produk atau menjalankan kampanye pengumpulan prospek, templat rencana pemasaran ini memungkinkan Anda merencanakan jadwal, menugaskan tugas lintas fungsi, dan memvisualisasikan ketergantungan untuk memastikan kampanye tetap sejalan dari awal hingga penyelesaian.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mapping fase, tonggak, dan ketergantungan untuk menjaga keseluruhan alur tetap terlihat

Tugaskan tugas lintas fungsi dengan tanggal sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana

Pantau bidang dampak di samping tugas untuk memastikan keputusan tetap terhubung dengan tujuan

✨ Ideal Untuk: Tim pemasaran yang mengelola jadwal kampanye tingkat tinggi dengan banyak kontributor dan hasil kerja.

15. Template Skalabilitas Produksi Konten ClickUp

Dapatkan templat gratis Dapatkan visibilitas penuh pada setiap tahap produksi dengan Template Skalabilitas Produksi Konten ClickUp

Memperluas konten mungkin terdengar menarik, tetapi bisa menjadi membingungkan saat Anda harus mengelola puluhan brief, URL draf, status CMS, dan jadwal publikasi di berbagai alat.

Template Skalabilitas Produksi Konten ClickUp dirancang untuk tim berproduksi tinggi yang perlu bergerak cepat tanpa mengorbankan kualitas.

Ini mengintegrasikan pembuatan backlog, penugasan tugas, dan jadwal produksi ke dalam satu ruang kerja. Selain itu, Anda mendapatkan tampilan untuk output bulanan, kepemilikan tugas, dan tautan draf real-time.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Standarkan brief, status, dan daftar periksa

Lacak volume bulanan dan kepemilikan

Tampilkan tautan draf dan status CMS

✨ Ideal Untuk: Tim pemasaran dan konten yang memproduksi volume besar konten di berbagai saluran dan membutuhkan struktur tanpa menghambat produktivitas.

ClickUp dan Hitung Mundur untuk Konsistensi Konten

Kami memulai dengan mengatakan bahwa kalender konten sangat penting untuk perencanaan, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Templat menghilangkan tebak-tebakan dengan menyediakan kerangka kerja siap pakai, sehingga tim Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengorganisir.

Meskipun templat Asana memberikan titik awal yang baik, tim seringkali menemui batasan ketika alur kerja memerlukan fleksibilitas, otomatisasi, atau visibilitas lintas fungsi yang lebih besar. Di situlah ClickUp mengambil alih.

ClickUp adalah mesin alur kerja lengkap dengan struktur, tampilan, dan templat untuk mendukung setiap jenis proyek konten, mulai dari email onboarding hingga peluncuran kampanye.

Seperti yang diungkapkan oleh Alexis Valentin, Kepala Pengembangan Bisnis Global di Pigment:

Dengan ClickUp, kami berhasil mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan tugas dan melaksanakannya dari beberapa hari menjadi beberapa jam. Kini, orang-orang tahu tugas apa yang masih tertunda untuk proses onboarding mereka dan apa yang harus mereka lakukan—yang sebelumnya sangat sulit untuk diorganisir melalui email. Manajer hanya perlu satu klik, berkat templat, untuk membuat papan onboarding untuk setiap anggota baru. Perubahan besar.

Dengan ClickUp, kami berhasil mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan tugas dan melaksanakannya dari beberapa hari menjadi beberapa jam. Kini, orang-orang tahu tugas apa yang masih tertunda untuk proses onboarding mereka dan apa yang harus mereka lakukan—yang sebelumnya sangat sulit untuk diorganisir melalui email. Manajer hanya perlu satu klik, berkat templat, untuk membuat papan onboarding untuk setiap anggota baru. Perubahan besar.

Berikan tim Anda alat untuk tetap up-to-date dengan mendaftar di ClickUp hari ini!