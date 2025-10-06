Otomatisasi ChatGPT: Cara Menggunakan AI untuk Mempercepat Tugas

ChatGPT memproses lebih dari 2,5 miliar perintah setiap hari. Bicara tentang produk yang sudah merata di mana-mana!

Anda mungkin menggunakannya untuk salah satu atau beberapa hal berikut: menulis kode kompleks, merangkum laporan, membuat konten, menganalisis data, menghasilkan ide, dan bahkan membangun chatbot.

Aplikasinya tak terbatas.

Tapi bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa Anda dapat membuatnya menjadi lebih powerful?

Dengan mengotomatisasi ChatGPT untuk menjalankan tugas berulang, memicu tindakan berdasarkan data real-time, dan mengintegrasikannya langsung ke dalam alur kerja Anda, Anda dapat.

Tertarik untuk mencobanya?

Jika ya, lanjutkan membaca. Kami membagikan semua yang perlu Anda ketahui tentang otomatisasi ChatGPT dan bagaimana Anda dapat melakukannya sendiri.

Apa Itu Otomatisasi ChatGPT?

Otomatisasi ChatGPT melibatkan pengaturan AI untuk melakukan tugas tanpa perlu perintah terus-menerus. Alih-alih mengetik permintaan setiap kali, Anda dapat mendesain aturan, jadwal, atau integrasi yang memungkinkan ChatGPT berjalan di latar belakang, dipicu oleh peristiwa real-time, atau memberikan wawasan secara otomatis.

Lebih dari itu, ChatGPT juga terintegrasi dengan alat seperti Zapier, Power Automate, dan Make yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan alur kerja berdasarkan pemicu. Pemicu ini bisa berupa apa saja, misalnya email masuk, pengiriman formulir, atau alur kerja terjadwal.

Pada dasarnya, otomatisasi ChatGPT berfokus pada menghubungkan model dengan alat dan platform agar dapat menjalankan tugas yang telah ditentukan sebelumnya, berdasarkan pemicu atau alur yang dijadwalkan.

Ia menggunakan model seperti GPT-4o atau o3 untuk menghasilkan teks yang mirip manusia, memahami instruksi, dan berinteraksi dengan aplikasi lain.

Kasus Penggunaan Teratas untuk Otomatisasi ChatGPT

Sebelum Anda mulai membangun, ada baiknya mengetahui di mana otomatisasi ChatGPT benar-benar unggul. Mari kita lihat kasus penggunaan ChatGPT teratas yang patut Anda perhatikan:

1. Pembuatan dan pengeditan konten

Gunakan ChatGPT untuk menghasilkan draf awal secara otomatis untuk posting blog, email, atau konten media sosial berdasarkan brief yang sederhana.

Misalnya, tim pemasaran mengisi formulir Google dengan topik, audiens, dan nada. Data ini dikirim ke OpenAI melalui Zapier. ChatGPT menghasilkan pengantar blog atau teks email, dan meneruskannya ke ClickUp Tasks.

Berikut ini adalah video yang menunjukkan cara menggunakan ChatGPT dan ClickUp untuk pembuatan konten:

🎯 Cara mengonfigurasinya: 1. Buat formulir Google untuk mengumpulkan masukan (misalnya, topik, format, target audiens) 2. Gunakan Zapier untuk menghubungkan formulir ke API OpenAI 3. Tambahkan instruksi prompt di dalam Zapier, seperti ‘Tulis pengantar blog tentang [topik] untuk [audience] dengan nada yang ramah’ 4. Kirimkan hasilnya ke platform seperti ClickUp sebagai tugas baru atau dokumen

2. Dukungan pelanggan

ChatGPT dapat menyusun balasan dukungan menggunakan konteks dari pusat bantuan Anda atau skrip balasan yang sudah ada.

Misalnya, tiket Intercom baru masuk yang menanyakan tentang kebijakan pengembalian dana. Sebuah webhook mengirim pesan dan tautan dokumen bantuan terkait ke ChatGPT. Tanggapan disusun dan dikembalikan ke Intercom sebagai catatan bagi agen untuk ditinjau dan dikirim.

🎯 Cara mengonfigurasinya: 1. Atur webhook di Intercom atau Zendesk untuk menangkap pesan masuk 2. Gunakan Make atau Zapier untuk mengarahkan pesan ke OpenAI 3. Sertakan konteks dukungan dalam prompt, seperti ‘Balas pesan ini menggunakan kebijakan pengembalian dana kami: [URL]’ 4. Kembalikan draf ke thread tiket untuk persetujuan agen

3. Catatan rapat dan ringkasan

Gunakan ChatGPT untuk merangkum transkrip rapat menjadi poin-poin tindakan, poin-poin kunci, dan tindak lanjut.

Misalnya, Anda merekam sinkronisasi mingguan di Zoom dan mengirim transkripnya melalui Make ke ChatGPT, yang menghasilkan ringkasan. Ringkasan tersebut kemudian dikirim ke Google Docs atau diembed dalam ClickUp Docs.

🎯 Cara mengonfigurasinya: 1. Rekam dan transkrip pertemuan menggunakan alat perekaman pertemuan biasa Anda 2. Gunakan Make untuk mengambil transkrip dan mengirimkannya ke OpenAI dengan prompt seperti ‘Ringkas ini dengan tindakan dan keputusan’ 3. Format output menjadi markdown atau teks biasa 4. Ekspor ke ClickUp Docs melalui API atau kirim ke Google Docs menggunakan modul Google Drive

4. Pemrograman dan DevOps

Tim pengembangan juga telah menemukan cara untuk mengotomatisasi tugas dengan ChatGPT. Mereka menggunakannya untuk pembangkitan kode, penjelasan kode, dan penulisan skrip deployment. Ketika diintegrasikan ke dalam alur kerja, AI ini menjadi asisten untuk operasi pemrograman rutin atau manajemen infrastruktur.

Misalnya, seorang pengembang mengunggah kode ke GitHub. Alur kerja GitHub Actions mengirimkan perbedaan commit ke ChatGPT, yang menghasilkan ringkasan perubahan. Ringkasan tersebut secara otomatis diposting di Slack untuk tim lainnya. Atau, selama manajemen insiden, ChatGPT menyusun pembaruan halaman status berdasarkan masukan log yang terstruktur.

🎯 Cara mengonfigurasinya: 1. Gunakan GitHub webhooks untuk memicu otomatisasi saat ada push, pull request, atau pembaruan isu 2. Rutekan payload ke OpenAI menggunakan Make atau skrip kustom melalui AWS Lambda atau n8n 3. Gunakan perintah seperti ‘Ringkas perbedaan kode ini untuk catatan perubahan’ atau ‘Jelaskan pesan kesalahan ini’ 4. Kirim output ke Slack, ClickUp, atau berkas dokumentasi di repositori Anda

5. Dukungan untuk alur kerja dan manajemen proyek

Mengelola proyek dan menjaga alur kerja tetap berjalan seringkali memakan waktu lebih banyak daripada pekerjaan itu sendiri. Dengan mengintegrasikan ChatGPT ke dalam perangkat lunak manajemen tugas atau alat komunikasi Anda, Anda dapat mendelegasikan tugas koordinasi yang berulang dan menjaga tim tetap sejalan tanpa perlu pengecekan manual secara terus-menerus.

Misalnya, seorang tenaga penjualan mengisi formulir ringkasan pertemuan setelah panggilan dengan klien. Data tersebut dikirim ke ChatGPT, yang menghasilkan ringkasan proyek, membaginya menjadi tugas-tugas, dan secara otomatis menugaskan tugas-tugas tersebut di ClickUp berdasarkan peran dan batas waktu.

🎯 Cara mengonfigurasinya: 1. Gunakan Typeform atau ClickUp Forms untuk mengumpulkan masukan setelah panggilan (misalnya, tujuan, hambatan, batas waktu) 2. Hubungkan formulir ke OpenAI melalui Zapier, Make, atau plugin Power Automate jika Anda menggunakan alur kerja Microsoft 365 3. Gunakan logika prompt seperti: “Ubah ini menjadi ringkasan proyek dan lima tugas dengan penanggung jawab.” 4. Kirimkan output terstruktur ke ClickUp menggunakan modul Create Task, API, atau akun Power Automate untuk lingkungan perusahaan 5. Untuk skenario lanjutan, hubungkan ChatGPT melalui konektor plugin Skills untuk berinteraksi langsung dengan alat manajemen proyek

Jika Anda mengelola alur kerja bisnis di ekosistem Microsoft, menghubungkan ChatGPT melalui Power Automate dengan akun Microsoft Anda memungkinkan Anda untuk menyinkronkan data di Teams, Outlook, dan SharePoint.

Tentu saja, mengetahui cara mengotomatisasi ChatGPT saja tidak cukup. Bahkan AI paling canggih pun memerlukan alat yang tepat. Berikut ini yang Anda butuhkan untuk benar-benar mengimplementasikan otomatisasi ChatGPT:

Platform tanpa kode ini ideal untuk mengotomatisasi tugas, memperlancar alur kerja bisnis, dan bahkan mengatur alur kerja cloud.

Alat Deskripsi Contoh penggunaan ClickUp Automations Otomatisasi tanpa kode di dalam alur kerja manajemen proyek ClickUp yang memungkinkan Anda membuat alur tugas cerdas dan pemicu yang mendalam Tugaskan tugas berdasarkan perubahan status, atau picu alur kerja GPT dari pengiriman formulir Zapier Menghubungkan ChatGPT dengan lebih dari 5.000 aplikasi menggunakan pemicu dan tindakan Buat alur yang merangkum email atau memperbarui CRM (Integromat) Make(Integromat) Pembuat alur kerja visual dengan logika canggih dan modularitas Otomatiskan pengaturan akun dengan menggabungkan data formulir dengan GPT Pipedream Alat low-code yang memungkinkan skrip kustom dan integrasi OpenAI Gunakan alur cloud untuk memperkaya data dengan respons GPT + ChatGPT Tally+ ChatGPT Pembuat formulir yang didukung AI untuk formulir dinamis dan interaktif Analisis input formulir menggunakan integrasi ChatGPT Bardeen Mengotomatisasi alur kerja berbasis browser menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan data web Mengambil data, memicu ringkasan, dan mengotomatisasi tugas

2. Extensi Chrome untuk pekerjaan sehari-hari

Dengan menggunakan integrasi ChatGPT berikut, Anda dapat mempermudah penelitian sehari-hari, pembuatan konten, dan tugas alur kerja.

Extension Deskripsi Contoh penggunaan ChatGPT untuk Google Menampilkan jawaban ChatGPT di samping hasil pencarian Google Bandingkan jawaban GPT dengan hasil pencarian mesin pencari Merlin Asisten browser untuk merangkum dan berinteraksi dengan konten web Ringkasan satu klik untuk artikel, email, dan obrolan AIPRM Menambahkan manajemen prompt dan templat ke ChatGPT Gunakan prompt SEO dan pemasaran untuk mengotomatisasi penulisan konten Wiseone Pembaca AI yang menjelaskan konten yang sulit dan memverifikasi klaim Sederhanakan dokumen teknis atau hukum secara instan WebChatGPT Menambahkan akses web langsung ke respons ChatGPT Perkuat pengalaman browsing Anda dengan jawaban yang selalu diperbarui

3. Fitur AI asli (ChatGPT Pro)

ChatGPT Pro membantu Anda mengotomatisasi pengelolaan akun, memproses file, dan bahkan membuat alur kerja yang didorong oleh AI langsung di dalam obrolan itu sendiri.

Fitur Deskripsi Contoh penggunaan GPT Kustom Buat asisten AI yang dipersonalisasi dengan petunjuk, alat, dan dukungan file Otomatiskan alur kerja bisnis seperti onboarding atau penjualan Unggah file Analisis file seperti PDF, spreadsheet, dan CSV langsung di dalam obrolan Buat laporan, ringkasan, atau perhitungan harga Memori Mengingat preferensi pengguna untuk interaksi jangka panjang yang lebih baik Jaga konteks dalam percakapan terkait proyek Interpreter kode (ADA) Menjalankan kode Python di dalam ChatGPT untuk memanipulasi data atau mengotomatisasi tugas Otomatisasi logika, konversi data file, atau bangun konektor yang memungkinkan Anda menjalankan alur kerja dari percakapan ChatGPT

Setelah plugin diaktifkan, ChatGPT dapat berinteraksi dengan sistem eksternal—baik itu mengambil data real-time, memperbarui spreadsheet, atau memicu alur kerja proyek.

4. API dan skrip kustom untuk integrasi ChatGPT

Jika Anda tidak ingin membangun dari awal, banyak platform menyediakan konektor standar untuk ChatGPT—blok bangunan siap pakai yang menghubungkannya dengan CRM, alat tiket, dan aplikasi cloud.

Platform Deskripsi Contoh penggunaan OpenAI API Akses programatik penuh ke akun ChatGPT dan model-model lainnya Otomatisasi dukungan akun dalam aplikasi atau chatbot / LlamaIndex LangChainLlamaIndex Kerangka kerja untuk membangun aplikasi GPT dengan konteks (RAG, agen, rantai, dll.) Buat chatbot dokumen cerdas untuk alur kerja bisnis Skrip Python Tulis skrip untuk mengotomatisasi alur kerja ChatGPT yang disesuaikan Bangun alat internal untuk mengotomatisasi tugas / Cloudflare Workers AWS Lambda/ Cloudflare Workers Otomatisasi backend tanpa server menggunakan ChatGPT Memicu alur cloud saat data baru diterima

Cara Mengatur Otomatisasi ChatGPT Pertama Anda (Langkah demi Langkah)

Sekarang setelah Anda memahami konsepnya, mari kita mulai dan ikuti langkah demi langkah untuk mewujudkan otomatisasi ChatGPT pertama Anda. 👇

1. Tentukan kasus penggunaan

Jelaskan dengan jelas apa yang ingin Anda otomatisasi dengan ChatGPT. Misalnya, Anda mungkin ingin ChatGPT untuk:

Balas otomatis email atau obrolan

Ringkas dokumen panjang

Buat konten media sosial

Analisis dan tanggapi umpan balik pelanggan

2. Pilih stack teknologi Anda (tanpa kode atau kode)

Untuk mengatur otomatisasi ChatGPT pertama Anda, mulailah dengan memilih alat tanpa kode seperti Zapier atau Make.com untuk menghubungkan pemicu (seperti email baru atau pengiriman formulir) dengan respons ChatGPT.

Jika Anda lebih suka kontrol yang lebih besar, gunakan Python atau JavaScript dengan API OpenAI untuk membangun otomatisasi kustom. Dengan hanya beberapa baris kode, Anda dapat memproses input, mengirimkannya ke ChatGPT, dan bertindak berdasarkan outputnya. Pendekatan ini ideal untuk logika yang kompleks, menggabungkan prompt, atau mengintegrasikannya ke dalam aplikasi Anda sendiri.

3. Konfigurasikan API OpenAI (jika memerlukan pemrograman)

Langkah 1: Kunjungi https://platform.openai.com/account/api-keys

Langkah 2: Kemudian, buat kunci API

Langkah 3: Instal SDK:

pip install openai

Langkah 4: Contoh panggilan dasar:

import openai openai. api_key = “sk-…” response = openai. ChatCompletion. create( model="gpt-4", messages=[ {“role”: “user”, “content”: “Ringkaskan ini: [teks Anda]”} ] ) print(response['choices'][0]['message']['content'])

📌 Catatan Singkat: Jika Anda menggunakan alat tanpa kode, Anda tidak perlu mengatur API OpenAI atau menulis kode secara manual. Platform-platform ini menangani panggilan API untuk Anda—cukup masukkan kunci API Anda sekali pada langkah integrasi.

Saat terhubung melalui alat tanpa kode, Anda sering kali akan diminta untuk mengotorisasi OpenAI. Hal ini memastikan akses yang aman sebelum alur kerja dapat dijalankan.

4. Bangun alur kerja

Misalkan Anda ingin membuat penyusun email dengan Zapier. Inilah yang idealnya perlu Anda lakukan:

Trigger : Gmail → “Email Baru”

Aksi : Formatter → Ekstrak isi email

Aksi: OpenAI → Kirim prompt seperti:

Ringkas email ini dalam 3 poin: [Isi Email]

Aksi: Kirim hasil ke ClickUp dan email

Dan jika Anda ingin menulis kode kustom untuk, misalnya, penyusun ringkasan tiket dukungan, maka Anda akan:

Trigger : Tiket dukungan baru dari formulir

Skrip : Teks bersih Tambahkan instruksi sistem Kirim ke ChatGPT melalui API

Teks bersih

Tambahkan instruksi sistem

Kirim ke ChatGPT melalui API

Output : Simpan di database Kirim ke agen atau pelanggan

Simpan di DB

Kirim ke agen atau pelanggan

Teks bersih

Tambahkan instruksi sistem

Kirim ke ChatGPT melalui API

Simpan di DB

Kirim ke agen atau pelanggan

5. Desain prompt ( 🚨 yang paling penting)

Pastikan prompt yang Anda masukkan adalah:

Jelas

Berbasis peran

Format yang jelas

Contoh prompt (untuk merangkum pertemuan):

Anda adalah asisten yang membantu merangkum transkrip rapat. Petunjuk: – Ringkas poin-poin penting dalam 5 poin bullet – Sertakan tindakan yang perlu dilakukan jika ditemukan – Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas Transkrip: “”” [PASTE HERE] “””

Catatan: Pastikan instruksi Anda jelas dan sesuai dengan peran, terutama untuk prompt yang berkaitan dengan ringkasan, tanggapan pelanggan, atau pembuatan tugas.

6. Uji dan perbaiki

Sebelum menerapkan, uji:

Masukkan kasus khusus (email panjang, tata bahasa yang buruk, dll.)

Format output (apakah dapat digunakan? dapat ditindaklanjuti?)

Latency (seberapa cepat responsnya?)

Biaya API dan penggunaan token

Lebih baik lagi, gunakan alat seperti:

Postman (untuk pengujian API)

Pencatatan Python dan penangan kesalahan

Penghitung token (untuk menghindari melebihi batas)

7. Deploy dan pantau

Dalam kasus tanpa kode:

Gunakan fitur logging dan retry bawaan Zapier/Make

Tambahkan pemberitahuan email untuk kegagalan

Untuk deployment berbasis kode, pertimbangkan opsi seperti Render, Vercel, Heroku, atau AWS Lambda.

Inilah yang perlu Anda tambahkan:

Pencatatan (misalnya, dengan pencatatan di Python)

Penanganan kesalahan (ulang API, respons cadangan)

Pemantauan (pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kuota API)

Batasan Penggunaan ChatGPT untuk Otomatisasi Tugas

Seperti alat lainnya, GPT memiliki batasan. Banyak dari batasan ini mencerminkan tantangan AI yang lebih luas yang dihadapi tim setiap hari.

Berikut adalah beberapa batasan yang perlu diperhatikan sebelum memulai proyek otomatisasi berskala besar:

❌ Kurangnya pemahaman yang sebenarnya: ChatGPT menghasilkan respons berdasarkan pola dalam data—bukan pemahaman yang sebenarnya, yang dapat menyebabkan jawaban yang tidak akurat atau menyesatkan

❌ Tidak ada memori antar permintaan: Model ini bersifat stateless secara default, sehingga tidak menyimpan interaksi sebelumnya kecuali konteks ditambahkan secara manual setiap kali. Tim Anda akan menghabiskan waktu berharga untuk memasukkan ulang detail yang seharusnya diteruskan antar percakapan ChatGPT

❌ Batasan token dan konteks: Setiap permintaan memiliki batasan token maksimum. Masukan besar seperti dokumen lengkap atau riwayat obrolan seringkali perlu dipersingkat atau dibagi menjadi bagian-bagian

❌ Hasil yang tidak dapat diprediksi: Tanpa prompt yang tepat, model dapat menghasilkan hasil yang bervariasi, sehingga konsistensi menjadi tantangan dalam alur kerja otomatis

❌ Masalah keamanan: Masukan yang dikirim ke ChatGPT diproses secara eksternal, yang mungkin tidak cocok untuk data sensitif seperti informasi pribadi, medis, atau keuangan

❌ Tidak ada akses langsung ke sistem: ChatGPT tidak dapat berinteraksi dengan file, API, atau basis data secara langsung—ia perlu terhubung melalui middleware atau alat pihak ketiga

24% pekerja mengatakan bahwa tugas-tugas berulang menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih bermakna, dan 24% lainnya merasa keterampilan mereka tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Hampir setengah dari tenaga kerja merasa terhambat secara kreatif dan tidak dihargai.

Bagaimana ClickUp Meningkatkan Alur Kerja Otomatisasi

Ketika berbicara tentang mengotomatisasi alur kerja, ChatGPT jarang bersifat plug-and-play. Anda harus membangun semuanya secara manual dari awal. Itu berarti menyiapkan prompt, menghubungkan platform, mengonfigurasi pemicu, menangani output, memformat respons, dan berharap semuanya berfungsi tanpa masalah.

Inilah saat orang mencari solusi yang menghubungkan celah antara platform AI dan otomatisasi yang terfragmentasi. Solusi tersebut hadir dalam bentuk ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan. ClickUp menggabungkan kecerdasan dan eksekusi dalam alur kerja yang menghasilkan hasil yang jauh lebih cepat.

Mari kita lihat bagaimana ClickUp ( alternatif ChatGPT teratas) meningkatkan alur kerja otomatisasi Anda.

Bangun otomatisasi tanpa kode dengan ClickUp Automations

ClickUp Automations menghilangkan tugas-tugas berulang yang Anda tangani setiap hari, tanpa perlu alat tambahan. Ini adalah alur kerja berbasis aturan yang dapat Anda buat secara visual dengan struktur sederhana: Pemicu → Kondisi (opsional) → Aksi

Otomatiskan pekerjaan berulang dengan alur kerja berbasis aturan yang mudah dan tanpa kode di ClickUp Automations

Contohnya:

Trigger : Ketika status tugas berubah menjadi 'Dalam Peninjauan'

Aksi: Otomatis alokasikan ke pemimpin tim dan posting komentar untuk meminta umpan balik

Dengan ClickUp Automations, Anda dapat menetapkan aturan untuk:

Tugaskan atau batalkan tugas secara otomatis

Ubah tanggal jatuh tempo atau prioritas

Pindahkan tugas ke daftar, folder, atau status yang berbeda

Posting komentar atau pembaruan

Terapkan templat ke tugas baru

Kirim email atau notifikasi kepada pemangku kepentingan

Dan masih banyak lagi—lebih dari 100+ kombinasi tersedia

Perlu terhubung dengan alat di luar ClickUp? Anda dapat mengatur otomatisasi berbasis webhook yang mengirim atau menerima data saat terjadi peristiwa tertentu, seperti mengirim data tugas baru ke CRM atau memicu Zap di Zapier atau Make. Buat webhooks di dalam ClickUp

Anda bahkan dapat menggunakan ClickUp Brain, AI kerja bawaan dan paling powerful, untuk menghasilkan otomatisasi. Ia memahami perintah bahasa alami untuk membuat alur kerja otomatisasi end-to-end yang tidak memerlukan intervensi manusia.

Cukup ketik apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris yang sederhana, misalnya:

Ketika suatu tugas dinyatakan selesai, pindahkan ke daftar Arsip dan beritahu pemilik proyek.

Buat alur kerja otomatisasi end-to-end menggunakan bahasa alami dengan ClickUp Brain

Dalam hitungan menit, Anda dapat menyelesaikan pengaturan lengkap hanya dengan beberapa kata. Namun, Brain melakukan lebih dari sekadar otomatisasi.

Tulis, cari, dan bertindak dengan ClickUp Brain

Gunakan ClickUp Brain sebagai asisten AI Anda untuk berbagai tugas, dokumen, komentar, otomatisasi, dan alat eksternal

ClickUp Brain adalah asisten AI bawaan Anda, dirancang untuk bekerja di seluruh ruang kerja Anda—dalam tugas, dokumen, komentar, otomatisasi, dan bahkan spreadsheet.

Anda dapat menggunakan Brain langsung dalam tugas atau dokumen apa pun untuk menghasilkan ringkasan, merumuskan ulang konten, atau menulis pembaruan dari awal.

Buat ringkasan tugas dan pembaruan bisnis secara instan dengan ClickUp Brain

Setelah Anda memiliki konten yang dihasilkan oleh AI, Brain membuatnya dapat ditindaklanjuti. Anda dapat langsung mengubah respons menjadi:

Tugas baru dengan penugas, tanggal, dan prioritas

Dokumen yang mewarisi format dan struktur

Komentar di dalam thread untuk menjaga pekerjaan tetap berjalan

Tindak lanjut atau daftar periksa berdasarkan tindakan yang diekstraksi

ClickUp Brain juga mendukung Deep Search, membantu Anda menemukan informasi yang tersembunyi dari tugas, dokumen, dan lampiran—bahkan melintasi bulan atau tahun data.

Tanyakan, ‘Apa detail lingkup untuk Klien A?’ dan Anda akan mendapatkan jawaban terstruktur, diambil dari semua sumber data yang relevan, dengan opsi tindak lanjut untuk membuat tugas atau dokumen secara langsung.

Temukan wawasan tersembunyi dari tugas, dokumen, dan lampiran dengan Deep Search yang didukung oleh ClickUp Brain

Perluas kemampuan Anda dengan AI Agents di ClickUp. Ini adalah asisten berbasis AI yang bertindak atas nama Anda. Pilih dari Prebuilt Autopilot Agents atau buat agen kustom Anda sendiri dengan pembuat tanpa kode kami.

Otomatiskan tindakan, pembaruan, dan alur kerja dengan ClickUp Autopilot Agents

Mulai dari merangkum pembaruan hingga menugaskan tugas atau menindaklanjuti hambatan, agen-agen ini berjalan di latar belakang dan mengikuti instruksi yang telah ditentukan sebelumnya, membantu Anda mengotomatisasi lebih banyak tanpa perlu repot.

🆕 Peningkat Produktivitas Baru: Brain MAX adalah aplikasi AI desktop asli ClickUp yang dirancang untuk menyederhanakan cara Anda mencari, membuat, dan mengotomatisasi di seluruh alat Anda, tanpa perlu beralih konteks atau berpindah antar tab. Cari di ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub, dan web dalam satu tempat. Anda bahkan dapat bertanya, ‘Apa yang sedang dikerjakan Amoreen?’ atau ‘Temukan file Figma dari rilis 2.1.3,’ dan lihat Brain MAX menampilkan apa yang Anda butuhkan

Dengan pembuat model, pilih model AI terbaik untuk tugas Anda, termasuk Brain, ChatGPT, Claude, atau Gemini. Brain secara unik terhubung ke ruang kerja dan aplikasi Anda, memastikan respons yang kaya konteks dan bebas dari halusinasi

Talk-to-Text . Tekan pintasan (seperti fn), bicara, dan Brain MAX akan mengonversinya menjadi teks yang rapi dan siap digunakan—4 kali lebih cepat daripada mengetik Diktekan tugas, pesan, email, atau konten menggunakan suara Anda dengan. Tekan pintasan (seperti fn), bicara, dan Brain MAX akan mengonversinya menjadi teks yang rapi dan siap digunakan—4 kali lebih cepat daripada mengetik

Katakan atau ketik ‘Buat tugas bernama Weekly Review di Agency Space, berikan kepada Avery, jatuh tempo pada Jumat’—Brain MAX membuatnya secara instan, dengan dukungan untuk subtugas, @mentions, dan pembaruan status

Jadikan rapat lebih produktif dengan ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker adalah solusi lain yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan. Ia secara otomatis bergabung dalam rapat Anda, merekam percakapan, dan mengubahnya menjadi ringkasan yang jelas dan terstruktur. Ia menangkap poin pembahasan penting, keputusan yang diambil, dan tindakan yang harus dilakukan tanpa memerlukan masukan manual dari tim Anda.

Otomatiskan penangkapan, ringkasan, dan berbagi catatan rapat dengan ClickUp AI Notetaker

Setelah rapat selesai, Anda dapat langsung membuat tugas dari poin-poin penting tersebut, menugaskan pemiliknya, dan menghubungkannya langsung ke proyek yang relevan. Fitur ini juga terintegrasi dengan mulus ke kalender Anda, sehingga ringkasan rapat tetap terorganisir berdasarkan konteks dan menghemat waktu.

Bangun repositori konten AI Anda dengan ClickUp Docs

ClickUp Docs adalah tempat di mana konten yang dihasilkan oleh AI menjadi dokumentasi yang dinamis. Anda dapat membuat dan mengorganisir ringkasan, SOP, catatan rapat, basis pengetahuan, dan rencana proyek menggunakan antarmuka kolaboratif ini.

Buat, atur, dan kolaborasi pada ringkasan, SOP, catatan, dan lainnya yang dihasilkan oleh AI dengan ClickUp Docs

Dengan ClickUp Brain yang terintegrasi, Anda dapat meminta AI untuk menulis atau mengembangkan konten, merangkum bagian-bagian, mengekstrak tindakan yang perlu dilakukan, atau menerjemahkan dokumen langsung di dalam editor itu sendiri.

Dokumen sepenuhnya terhubung dengan tugas, komentar, dan dasbor, artinya dokumentasi tidak pernah terpisah dari eksekusi.

Pantau alur kerja dan lebih banyak lagi dengan Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp memungkinkan Anda memvisualisasikan dampak alur kerja AI dan aktivitas tim secara real-time. Anda dapat membuat widget kustom untuk memantau output yang dihasilkan AI, penyelesaian tugas, keseimbangan beban kerja, tren status, dan kecepatan proyek.

Pantau alur kerja AI, aktivitas tim, dan metrik proyek secara real-time dengan dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan

Misalnya, lacak berapa banyak tugas yang dibuat dari ringkasan AI Notetaker atau seberapa sering ClickUp Brain digunakan untuk mengotomatisasi pembaruan. Dashboard menarik wawasan langsung dari ruang kerja Anda, memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja, upaya, dan kemajuan dalam satu tempat.

Dalam kata-kata pelanggan sendiri:

Dulu, kami menghabiskan waktu ekstra untuk melakukan tugas-tugas rutin secara manual, seperti mengirimkan proyek ke tim, membuat tugas, dan menyalin tautan. Sekarang, kami menggunakan waktu tersebut untuk merencanakan ke depan dan memindahkan lebih banyak alur kerja tim ke ClickUp.

Dulu, kami menghabiskan waktu ekstra untuk melakukan tugas-tugas rutin secara manual, seperti mengirimkan proyek ke tim, membuat tugas, dan menyalin tautan. Kini, kami menggunakan waktu tersebut untuk merencanakan ke depan dan memindahkan lebih banyak alur kerja tim ke ClickUp.

Otomatisasi dengan Cerdas dan Laksanakan dengan Lancar Menggunakan ClickUp

ChatGPT memberikan otomatisasi (sesuai dengan syaratnya). Anda dapat menghasilkan ringkasan, menyusun konten, atau merespons perintah, tetapi Anda masih membangun alur kerja secara terpisah. Satu alat untuk memanggil API, alat lain untuk menangani output, dan alat ketiga untuk mengorganisirnya ke dalam sistem Anda.

ClickUp melampaui semua ini. Ia memahami ruang kerja Anda, beradaptasi dengan struktur Anda, dan beroperasi di dalamnya. Otomatisasi ClickUp memindahkan tugas, memberi tahu tim, dan memperbarui data secara otomatis. ClickUp Brain membantu Anda merangkum, menulis, dan melaksanakan, semuanya dalam konteks. Agen AI melangkah lebih jauh untuk mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan instruksi Anda.

Dan dengan Brain MAX, kecerdasan tersebut diperluas ke desktop Anda, memungkinkan Anda untuk mencari, memberikan perintah, dan mengontrol dengan suara di seluruh aplikasi Anda secara real-time.

Tapi itu baru permulaan. ClickUp menangani pencarian mendalam, pencatatan, tampilan dashboard, dokumen, wiki, dan banyak lagi! Faktanya, ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja.

Meskipun ChatGPT dapat membantu, ClickUp mengotomatisasi dengan tujuan yang jelas. Coba ClickUp hari ini secara gratis dan rasakan mengapa kami mengatakan apa yang kami katakan!