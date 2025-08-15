10 Alternatif Terbaik Axosoft pada Tahun 2025 untuk Manajemen Proyek Agile

Jika Anda telah kesulitan dengan antarmuka pengguna Axosoft yang kaku, pembaruan yang lambat, atau alur kerja yang kaku, Anda sudah tahu bahwa Axosoft tidak dirancang untuk cara kerja tim Agile saat ini.

Ada alat yang lebih baik. Alat-alat ini menghilangkan kebutuhan untuk menggali melalui daftar dropdown yang tak berujung hanya untuk memperbarui sebuah user story. Alat-alat ini menawarkan visibilitas real-time, papan drag-and-drop yang intuitif, perencanaan sprint yang didukung AI, dan integrasi yang benar-benar berfungsi tanpa mengalami gangguan setiap sprint.

Dalam panduan ini, kami mengesampingkan hal-hal yang tidak penting dan fokus pada alternatif Axosoft yang benar-benar memberikan hasil. Daftar ini ditujukan untuk Anda—manajer proyek yang harus mengelola kekacauan lintas fungsi, pemimpin pengembangan yang membutuhkan papan sprint yang rapi, atau pendiri startup yang mencari solusi yang berfungsi. Mari kita mulai!

👀 Tahukah Anda? Pada tahun 1990-an, departemen perangkat lunak kelas dunia sering kali menjadi yang terburuk dalam kinerja — proyek sering melebihi jadwal, melampaui anggaran, dan kadang-kadang gagal total. Titik balik terjadi pada tahun 2001 dengan diperkenalkannya Manifesto Agile, yang memicu pergeseran dramatis dari praktik manajemen kaku ke pendekatan pengembangan yang lebih fleksibel dan kolaboratif.

Mengapa Memilih Alternatif Axosoft?

Axosoft bukanlah alat yang buruk, tetapi sudah ketinggalan zaman dalam hal alur kerja Agile modern. Inilah alasan mengapa sebagian besar tim Agile meninggalkannya:

Antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna yang usang : Antarmuka terasa kaku dan tidak intuitif dibandingkan dengan alat Agile modern lainnya

Kurva pembelajaran yang curam : Proses onboarding anggota tim baru dapat memakan waktu dan menjengkelkan

Fitur kolaborasi terbatas : Pengeditan real-time, : Pengeditan real-time, alat kolaborasi untuk pengembangan , komentar, dan integrasi tidak tersedia atau kurang memadai

Alur kerja kaku : Menyesuaikan Axosoft agar sesuai dengan proses aktual tim Anda seringkali membutuhkan usaha lebih dari yang seharusnya

Skalabilitas buruk : Mengelola beberapa tim atau proyek berskala besar dapat dengan cepat menjadi kacau

Kurangnya fitur modern: Tidak adanya manajemen backlog yang didukung AI, otomatisasi tugas yang terbatas, dan sedikit templat bawaan membuatnya sulit untuk dibenarkan penggunaannya

Alternatif Axosoft dalam Sekilas

Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang kasus penggunaan dan struktur harga untuk setiap alternatif Axosoft yang kami bahas dalam posting ini:

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp • Papan Agile dengan Sprint, backlog, Gantt, Dokumen, dan Dashboard • Manajemen proyek dan pengetahuan AI dengan ClickUp Brain • Alur kerja kustom, integrasi alat pengembangan (misalnya, GitHub, GitLab) Tim berukuran menengah hingga perusahaan yang membutuhkan manajemen proyek Agile end-to-end Rencana gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Jira • Papan Scrum/Kanban, alur kerja kustom • Penyaringan yang kuat dengan JQL • Integrasi asli dengan Confluence & Bitbucket Tim Agile berukuran menengah hingga besar yang membutuhkan kustomisasi mendalam dan pelacakan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $8,60 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan GitLab • Perencanaan DevOps dan Agile yang terintegrasi • CI/CD bawaan, permintaan penggabungan, pengujian keamanan • Pengelolaan versi kode + pelacakan Tim DevSecOps dari perusahaan menengah hingga korporasi besar Rencana gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Wrike • Tampilan tugas dan beban kerja, dasbor, formulir • Pembaruan real-time, verifikasi, pelacakan waktu • Analisis canggih dan laporan Tim lintas fungsi yang mengelola proyek dan beban kerja secara kolaboratif Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan Monday. com • Tampilan Kanban, Timeline, dan Gantt • Otomatisasi alur kerja dan dasbor • Template Agile siap pakai dan integrasi Tim kecil hingga menengah yang membutuhkan alur kerja visual dan dapat disesuaikan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan Asana • Tampilan garis waktu dan beban kerja, ketergantungan • Pelacakan tujuan, tampilan portofolio • Otomatisasi dan penyelarasan OKR Tim Agile di startup dan organisasi menengah yang berfokus pada eksekusi cepat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,49 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan Targetprocess • Dukungan untuk kerangka kerja SAFe/LeSS/Nexus • Pemetaan alur nilai, peta jalan • Penyelarasan strategis dan tingkat tim Tim Agile berskala besar yang menggunakan kerangka kerja Agile enterprise Penawaran harga khusus untuk perusahaan Trello • Papan Kanban seret dan lepas • Fitur tambahan untuk kalender, pemungutan suara, dan bidang kustom • Pembuat otomatisasi Butler Individu dan tim kecil yang mengelola alur kerja Agile sederhana atau pekerjaan pribadi Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan Zoho Sprints • Epics, backlog, perencanaan sprint • Integrasi dengan Zoho Suite • Laporan Agile dan retrospeksi Startup dan tim Agile kecil yang mencari solusi Agile yang terjangkau Rencana berbayar mulai dari $1 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan YouTrack • Scrum/Kanban, pelacakan waktu, otomatisasi • Diagram Gantt, integrasi helpdesk • Alur kerja dan skrip kustom Tim teknis dari berbagai ukuran yang mengelola tugas pengembangan dan pelacakan masalah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $4,40 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan

10 Alternatif Terbaik Axosoft yang Dapat Digunakan

Berikut adalah alternatif terbaik Axosoft dan perangkat lunak otomatisasi tugas untuk tim Agile modern:

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek Agile end-to-end)

Mulai kelola sprint Anda di ClickUp Jalankan sprint Agile secara efisien dengan Platform Manajemen Sprint ClickUp untuk merencanakan, melacak, dan meninjau setiap iterasi dengan visibilitas penuh di seluruh tim Anda

Jika Anda bosan berpindah-pindah antara belasan alat untuk mengelola sprint, backlog, dokumentasi, dan jadwal, ClickUp —aplikasi serba bisa untuk kerja—menggabungkan semuanya dalam satu ruang yang bersih dan dapat disesuaikan.

Pengalaman manajemen sprint ClickUp terasa sangat mudah: Anda dapat mengatur durasi sprint, menetapkan poin cerita, dan melacak kecepatan atau metrik burndown dengan dasbor bawaan yang diperbarui secara otomatis. Setiap sprint dapat ditutup secara otomatis, tugas dapat diarsipkan secara otomatis, dan Anda mendapatkan visibilitas penuh tentang apa yang sedang dikerjakan—dan apa yang tertinggal.

Pelacakan backlog terasa sama mulusnya. Alih-alih spreadsheet berantakan atau alat di mana item tersembunyi, ClickUp memungkinkan Anda menyeret, melepas, menandai, dan memprioritaskan item backlog di papan Kanban dengan kontrol penuh. Tambahkan subtugas, tetapkan ketergantungan, dan hubungkan item backlog langsung ke epik atau tujuan. Semuanya tetap rapi dan dapat dilacak untuk menyederhanakan proses perencanaan sprint Anda.

Visualisasikan garis waktu proyek dengan jelas menggunakan Tampilan Diagram Gantt ClickUp untuk memetakan tugas, ketergantungan, dan tonggak pencapaian agar tim Anda tetap selaras dan selalu di depan

Dan saat waktunya untuk memetakan semuanya secara visual, Tampilan Diagram Gantt ClickUp menyediakan garis waktu proyek lengkap yang diperbarui secara real-time saat ketergantungan atau durasi berubah. Ini dirancang khusus untuk menghindari kekacauan terakhir menit yang biasa terjadi saat garis waktu tidak jelas.

Dokumentasikan segala hal mulai dari rencana proyek hingga basis pengetahuan internal dengan ClickUp Docs untuk membuat, berkolaborasi, dan menghubungkan konten langsung ke alur kerja Anda

Dokumentasi adalah area di mana banyak tim Agile sering terjebak. Cerita pengguna tersimpan di Jira. Spesifikasi teknis tersembunyi di halaman Confluence yang acak. Catatan retrospeksi? Tersembunyi di suatu tempat di thread Slack. ClickUp Docs mengubah itu.

Dokumen terintegrasi langsung dalam alur kerja Anda, sehingga retro sprint, backlog produk, catatan rapat, dan rencana pengujian selalu hanya satu klik dari tugas yang terkait. Anda dapat @menyebutkan anggota tim atau Menugaskan Komentar untuk mengumpulkan umpan balik dari mereka, memformat blok kode, mengatur semuanya dalam struktur yang berkembang bersama tim Anda, dan bahkan membuat Tugas ClickUp dari teks dalam satu klik. Tidak ada lagi silo, tidak ada lagi kelebihan tab.

Otomatiskan tugas-tugas berulang dengan mudah menggunakan ClickUp Automations untuk menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan menjaga proyek tetap berjalan tanpa perlu pengecekan manual

Untuk menghemat waktu lebih banyak lagi, ClickUp Automations menangani pekerjaan administratif yang membosankan untuk Anda. Anda dapat mengatur otomatisasi tanpa kode yang memindahkan tugas melalui tahap-tahap berdasarkan pemicu yang telah ditentukan, mengalihkan anggota tim, atau mengirim pembaruan begitu ada perubahan. Bagi tim Agile yang beriterasi dengan cepat, ini berarti efisiensi hingga 12% lebih tinggi dan lebih banyak waktu untuk berinvestasi dalam pengembangan perangkat lunak yang hebat.

Akses jawaban instan dari data ruang kerja Anda, buat konten, dan prioritaskan tugas dengan lebih baik menggunakan ClickUp Brain

Dan ada ClickUp Brain — AI kerja paling lengkap di dunia yang membantu Anda merencanakan, menulis, dan membangun tanpa perlu meninggalkan ClickUp. Ia dapat mengambil pembaruan dari sprint Anda, memprioritaskan backlog berdasarkan tugas yang tertunda, dan bahkan menjawab pertanyaan internal dengan memindai dokumen dan tugas di ruang kerja Anda.

Minta sistem untuk menyusun laporan perencanaan sprint atau merangkum retro terakhir, dan sistem akan menghasilkan ringkasan yang akurat.

Anda bahkan dapat beralih antara LLM teratas, seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan Claude, tergantung pada gaya output atau kedalaman yang Anda butuhkan. Fleksibilitas ini menjadi pembeda utama dibandingkan semua alat lain, memberikan tim lebih banyak kontrol, penanganan konteks yang lebih baik, dan hasil berkualitas lebih tinggi—semua tanpa meninggalkan ClickUp.

Beralih antara beberapa model bahasa besar (LLM) menggunakan ClickUp Brain dan optimalkan model untuk tugas yang sedang dikerjakan

💡 Tips Pro: Ingin mengotomatisasi pelaporan harian atau mingguan untuk tim Anda? Mudah dengan Prebuilt Autopilot Agents di ClickUp! Cukup atur pemicu, tentukan cakupan (seperti tugas yang selesai atau hambatan), dan biarkan agen menghasilkan dan membagikan laporan—tanpa perlu tindak lanjut manual. Tetap teratur dengan tugas harian Anda menggunakan Agen Autopilot Pra-konfigurasi di ClickUp

Semua terintegrasi dengan solusi Manajemen Proyek Agile ClickUp . Solusi ini mendukung Kanban, Agile Scrum, dan alur kerja hibrida—apa pun yang dibutuhkan tim Anda—serta memudahkan pembuatan dashboard visual, laporan, dan siklus sprint berulang.

Hal ini telah membantu organisasi terkemuka seperti Stanley Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pembuatan dan berbagi laporan hingga 50%.

Dapatkan template gratis Mulai proses Agile Anda lebih cepat dengan Template Manajemen Proyek Agile ClickUp untuk mendapatkan alur kerja yang sudah siap pakai dan dapat disesuaikan dengan Scrum, Kanban, atau pendekatan hybrid

Bagian terbaiknya? Jika Anda mencari awal yang cepat, templat manajemen proyek Agile ClickUp adalah salah satu templat siap pakai terbaik yang tersedia.

Fiturnya mencakup tata letak papan lengkap untuk user stories dan tugas, daftar backlog, sprint bawaan, dan dashboard untuk memantau kinerja tim—semua dapat disesuaikan. Ini bukan sekadar plug-and-play; dirancang untuk membantu Anda berkembang.

Tonton video ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang membangun alur kerja Agile di ClickUp.

Bagi tim perangkat lunak yang perlu menghubungkan semua proses dari perencanaan hingga peluncuran, solusi Manajemen Proyek Tim Perangkat Lunak ClickUp dilengkapi dengan fitur-fitur lengkap. Solusi ini mendukung epik, pelacakan fitur, pelaporan bug, dan bahkan serah terima QA, sambil terintegrasi dengan alat pengembangan seperti GitHub. Tim Anda tidak perlu berpindah antara ClickUp dan Jira atau Confluence—semua ada di satu tempat, dirancang khusus untuk pengembangan.

Organisir proyek pengembangan perangkat lunak secara cerdas dengan alat manajemen proyek tim perangkat lunak ClickUp untuk melacak pembangunan, mengelola rilis, dan berkolaborasi

Selain itu, berbeda dengan Axosoft, platform ini dirancang untuk kolaborasi yang lebih luas di luar bidang teknik. Platform ini juga dapat beradaptasi dengan baik untuk alur kerja di bidang pemasaran, desain, SDM, TI, dan lain-lain.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin akan menghadapi kurva pembelajaran yang curam saat pertama kali menggunakan platform ini

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (44.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Keunggulan utama ClickUp adalah kemampuannya untuk membuat dashboard kustom yang memprioritaskan jenis tugas tertentu. Sangat mudah menggunakan tampilan beban kerja untuk mendistribusikan tugas-tugas ini ke tim Anda, dan berbagi dashboard tersebut dengan klien Anda sehingga mereka dapat melihat apa yang penting bagi mereka di area khusus. Yang terbaik dari semuanya – ClickUp terintegrasi dengan layanan yang sudah ada seperti GitHub, dan jika Anda seorang pengembang, Anda dapat dengan mudah membuat integrasi kustom jika itu lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya sekarang menggunakan ini setiap hari untuk mengelola semua proyek saya.

Keunggulan utama ClickUp adalah kemampuannya untuk membuat dashboard kustom yang memprioritaskan jenis tugas tertentu. Sangat mudah menggunakan tampilan beban kerja untuk mendistribusikan tugas-tugas ini ke tim Anda, dan berbagi dashboard tersebut dengan klien Anda sehingga mereka dapat melihat apa yang penting bagi mereka di area khusus. Yang terbaik dari semuanya – ClickUp terintegrasi dengan layanan yang sudah ada seperti GitHub, dan jika Anda seorang pengembang, Anda dapat dengan mudah membuat integrasi kustom jika itu lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya sekarang menggunakan ini setiap hari untuk mengelola semua proyek saya.

📮ClickUp Insight: 13% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengambil keputusan sulit dan menyelesaikan masalah kompleks. Namun, hanya 28% yang mengatakan mereka menggunakan AI secara rutin di tempat kerja. Alasan mungkin: Masalah keamanan! Seorang pelanggan mungkin tidak ingin membagikan data pengambilan keputusan sensitif dengan AI eksternal. ClickUp mengatasi hal ini dengan membawa pemecahan masalah berbasis AI langsung ke ruang kerja aman Anda. Dari SOC 2 hingga standar ISO, ClickUp mematuhi standar keamanan data tertinggi dan membantu Anda menggunakan teknologi AI generatif dengan aman di seluruh ruang kerja Anda.

2. Jira (Terbaik untuk tim pengembangan dengan alur kerja yang kompleks)

melalui Jira

Jika Anda mengelola alur kerja Agile yang kompleks, Jira adalah salah satu alat yang paling sering digunakan di bidang ini. Alat ini sangat cocok untuk mengelola siklus sprint yang rumit, backlog, epik, dan ketergantungan, menjadikannya pilihan yang baik untuk tim pengembangan.

Anda dapat menyesuaikan hampir setiap bagian dari proses Anda, mulai dari alur kerja hingga aturan otomatisasi, dan menghubungkan tugas langsung ke rilis. Gunakan papan Scrum atau Kanban bawaan untuk memvisualisasikan pekerjaan yang sedang berlangsung. Dan buat grafik kecepatan atau burndown untuk memantau kinerja secara real-time.

Fitur terbaik Jira

Strukturkan proyek dengan pemeliharaan backlog, jenis masalah kustom, dan wawasan sprint

Konfigurasikan alur kerja dengan cabang, kondisi, validator, dan fungsi pasca-proses

Integrasikan secara mendalam dengan Bitbucket, Confluence, dan Figma untuk visibilitas siklus hidup proyek yang lengkap

Tetapkan izin dan tingkat keamanan untuk kontrol akses yang lebih detail

Cari dan filter menggunakan JQL di proyek berskala besar

Batasan Jira

Dapat membingungkan bagi tim kecil atau non-teknis

Pengaturan dan penyesuaian memerlukan waktu dan keahlian admin

Harga Jira

Gratis

Standar: $8,60 per bulan per pengguna

Premium: $17 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Jira

G2: 4.3/5 (6.300+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (3.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jira?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Saya menyukai konsep manajemen sprint Agile yang dirancang untuk Jira. Saya menyukai cara tugas disusun di papan tugas Jira… Antarmuka pengguna (UI) masih memiliki ruang untuk perbaikan, bisa lebih modular

Saya menyukai konsep manajemen sprint Agile yang dirancang untuk Jira. Saya menyukai cara tugas disusun di papan tugas Jira… Antarmuka pengguna (UI) masih memiliki ruang untuk perbaikan, bisa lebih modular

3. GitLab (Terbaik untuk tim yang menggabungkan DevOps dan perencanaan Agile)

melalui GitLab

Jika Anda bosan mencari berbagai alat untuk kontrol versi, CI/CD, pemindaian keamanan, dan manajemen proyek, pilih GitLab.

Ini menghilangkan fragmentasi sepenuhnya. Anda mendapatkan satu aplikasi untuk merencanakan, mengembangkan, mengamankan, dan mengimplementasikan perangkat lunak. Anda dapat mengelola masalah, berkolaborasi dalam tinjauan kode, mengatur pipeline otomatis dengan pemantauan real-time, dan bahkan menerapkan standar keamanan dan kepatuhan—semua tanpa meninggalkan platform.

Workflow permintaan penggabungan GitLab, integrasi Kubernetes, dan pemindaian kerentanan bawaan memungkinkan tim Anda beralih dari ide ke produksi tanpa kehilangan pengawasan atau kualitas. Ini sangat andal untuk organisasi besar yang mengelola pipeline DevSecOps kompleks dan menginginkan visibilitas tim yang konsisten.

Fitur terbaik GitLab

Hubungkan masalah ke repositori, commit, dan permintaan penggabungan untuk visibilitas DevOps, dan verifikasinya

Otomatisasi deployment dan pembaruan tanpa alat pihak ketiga

Sinkronkan alur kerja dengan epik, tonggak, dan CI/CD dalam satu ruang kerja

Pantau produktivitas dengan metrik waktu siklus, deployment, dan penyelesaian

Lacak waktu secara otomatis melalui pencatatan berdasarkan masalah dan permintaan penggabungan

Batasan GitLab

Antarmuka dapat terasa padat dan tidak intuitif bagi pengguna non-pengembang

Harga GitLab

Gratis

Premium: Harga khusus

Ultimate: Harga kustom

GitLab Dedicated: Harga khusus

GitLab Dedicated for Government: Harga khusus

Ulasan dan peringkat GitLab

G2: 4.5/5 (820+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.180+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GitLab?

Seorang pengulas Reddit mengatakan:

GitLab hampir menjadi solusi all-in-one untuk siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Ia memiliki repositori Git, pelacakan masalah, CI/CD, Wiki, repositori kontainer, dan fitur lainnya yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Beberapa orang mengkritik hal ini karena dianggap berat. Secara pribadi, saya menyukai bahwa saya memiliki satu alat yang dapat saya dapatkan dukungan untuknya dan bahwa semuanya terintegrasi dengan baik…

GitLab hampir menjadi solusi all-in-one untuk siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Ia memiliki repositori Git, pelacakan masalah, CI/CD, Wiki, repositori kontainer, dan fitur lainnya yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Beberapa orang mengkritik hal ini karena dianggap berat. Secara pribadi, saya menyukai bahwa saya memiliki satu alat yang dapat saya dapatkan dukungan untuknya dan bahwa semuanya terintegrasi dengan baik…

👀 Tahukah Anda? Hanya 25% perusahaan Fortune 500 yang memiliki pendekatan yang konsisten dan terstruktur dalam mengantisipasi dan mengatasi gangguan strategis, meninggalkan sebagian besar dari mereka rentan terhadap perubahan yang tidak terduga.

4. Wrike (Terbaik untuk tim lintas fungsi dengan pelacakan tugas yang detail)

melalui Wrike

Wrike menawarkan alternatif modern untuk Axosoft, terutama bagi tim yang ingin melampaui pelacakan backlog dasar. Platform ini dirancang untuk menangani pekerjaan di setiap tingkat—individu, tim, atau perusahaan—dengan alur kerja yang dapat disesuaikan, formulir permintaan dinamis, dasbor real-time, dan tampilan beban kerja yang detail.

Berbeda dengan Axosoft yang terasa kaku dan ketinggalan zaman, Wrike mendukung proses proofing kreatif, analitik canggih, dan kolaborasi lintas fungsi, menjadikannya pilihan fleksibel untuk manajemen proyek dan pengawasan operasional.

Fitur terbaik Wrike

Buat formulir permintaan dan alur kerja untuk mempermudah proses penerimaan dan menyesuaikan proses sesuai kebutuhan

Tetapkan ketergantungan tugas dan aktifkan pembaruan real-time untuk mencegah kemacetan

Lihat kapasitas tim dengan grafik beban kerja untuk menyeimbangkan sumber daya dan menghindari kelelahan

Pantau kinerja dengan pelaporan dan pelacakan waktu untuk wawasan proyek dan anggaran

Batasan Wrike

Wrike memiliki DNA manajemen proyek yang sama dengan Axosoft, tetapi lebih berfokus pada pemasaran, operasional, dan tim lintas fungsi. Meskipun mendukung papan Agile dan ketergantungan, Wrike kurang memiliki detail spesifik pengembangan yang disediakan oleh Axosoft

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10 per bulan per pengguna

Bisnis: $25 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Wrike

G2: 4.2/5 (4.270+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (2.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai berbagai tampilan yang tersedia, mulai dari kotak masuk, dashboard, hingga daftar tugas. Ketersediaan tampilan ini memungkinkan saya dan tim saya untuk memantau pekerjaan kami dan bekerja sama dengan lebih baik. Hal ini juga memungkinkan kami untuk bekerja lintas tim di agensi kami.

Saya sangat menyukai berbagai tampilan yang tersedia, mulai dari kotak masuk, dashboard, hingga daftar tugas. Ketersediaan tampilan ini memungkinkan saya dan tim saya untuk memantau pekerjaan kami dan bekerja sama dengan lebih baik. Hal ini juga memungkinkan kami untuk bekerja lintas tim di agensi kami.

5. Monday. com (Terbaik untuk perencanaan visual dan kolaborasi tim secara menyeluruh)

Jika antarmuka pengguna Axosoft terasa terlalu kaku atau ketinggalan zaman, Monday.com menawarkan alternatif yang segar dan visual. Papan kustomnya membuat perencanaan Agile menjadi intuitif dan kolaboratif, dengan perpindahan yang mudah antara tampilan Kanban, Timeline, Gantt, dan Kalender.

Dibandingkan dengan Axosoft, Monday.com membuat otomatisasi dan integrasi lebih mudah diakses tanpa memerlukan keahlian teknis.

Fitur terbaik Monday.com

Buat templat proyek dengan otomatisasi seret dan lepas serta pemicu kustom

Grupkan alur kerja dalam dasbor bersama dengan data real-time dari beberapa papan

Otomatiskan pembuatan proyek, penugasan tugas, dan pengingat menggunakan templat Agile

Sinkronkan pembaruan secara otomatis di Slack, Teams, dan notifikasi email

Batasan Monday.com

Laporan terbatas pada paket tingkat bawah

Biaya dapat meningkat seiring bertambahnya ukuran tim

Harga Monday.com

Gratis

Basic: $12 per bulan per pengguna

Standar: $14 per bulan per pengguna

Pro: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Monday.com

G2: 4.7/5 (12.800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (5.450+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday.com?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

monday. com menyediakan ruang kerja digital yang memungkinkan kita untuk mengintegrasikan upaya dan berkolaborasi dalam tugas-tugas kita. Hal ini telah memudahkan kita dalam menjalankan operasi rutin dengan membantu kita merencanakan sebelumnya.

monday. com menyediakan ruang kerja digital yang memungkinkan kita untuk mengintegrasikan upaya dan berkolaborasi dalam tugas-tugas kita. Hal ini telah memudahkan kita dalam menjalankan operasi rutin dengan membantu kita merencanakan sebelumnya.

📖 Baca Juga: Sehari dalam Kehidupan Seorang Pengembang Perangkat Lunak

6. Asana (Terbaik untuk tim Agile yang fokus pada kesederhanaan dan kecepatan)

melalui Asana

Asana adalah pilihan yang baik untuk tim Agile yang menyukai kecepatan dan kesederhanaan. Ia menawarkan papan Agile, alur kerja sprint, ketergantungan tugas, dan tonggak proyek tanpa antarmuka alat yang terasa berat.

Tim dapat menyelaraskan proyek departemen dengan OKR kuartalan dan tujuan perusahaan melalui hierarki tujuan. Semua hal terorganisir dengan rapi, cepat, dan efisien, menjadikannya ideal untuk tim yang lebih menyukai alur kerja yang ringan dan pengelolaan tugas yang lebih cepat.

Fitur terbaik Asana

Organisir pekerjaan dengan Portofolio dan Tujuan untuk visibilitas proyek eksekutif secara real-time

Trigger tindakan otomatis seperti penugasan tugas atau pergerakan kartu berdasarkan kemajuan atau tanggal jatuh tempo

Mencegah konflik sumber daya pada proyek lintas tim dengan fitur Workload dari Asana

Visualisasikan dan kelola inisiatif secara visual menggunakan tampilan Timeline dan garis ketergantungan

Batasan Asana

Fitur pelaporan lanjutan hanya tersedia pada paket premium

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Starter: $13,49 per bulan per pengguna

Lanjutan: $30,49 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Enterprise+: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Asana

G2: 4.4/5 (11.420+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.410+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Seorang pengulas Reddit mengatakan:

Saya baru-baru ini mencoba Asana untuk menguji kemampuannya, nilai, kemudahan penggunaan, dan fitur-fiturnya secara keseluruhan. Meskipun Asana memang lebih mahal dibandingkan beberapa alat manajemen proyek lain di pasaran, saya tetap menganggapnya sebagai produk yang sangat baik.

Saya baru-baru ini mencoba Asana untuk menguji kemampuannya, nilai, kemudahan penggunaan, dan fitur-fiturnya secara keseluruhan. Meskipun Asana memang lebih mahal dibandingkan beberapa alat manajemen proyek lain di pasaran, saya tetap menganggapnya sebagai produk yang sangat baik.

7. Targetprocess (Terbaik untuk skalabilitas Agile di tim perusahaan)

melalui Targetprocess

Jika Anda mengelola program Agile berskala besar seperti SAFe atau LeSS, Targetprocess adalah salah satu dari sedikit alat yang dirancang khusus untuk tingkat orkestrasi tersebut. Alat ini menjembatani kesenjangan antara strategi dan eksekusi dengan mulus, menawarkan manajemen portofolio dan perencanaan PI bersama dengan papan tugas terperinci.

Tampilan yang dapat disesuaikan, metrik real-time, dan peta jalan strategis membuatnya populer di kalangan perusahaan yang mengelola ratusan tim Agile.

Fitur terbaik Targetprocess

Dukungan untuk kerangka kerja Agile (SAFe, LeSS, Nexus) dengan pemetaan hierarki

Hubungkan item pekerjaan secara visual antar tim, program, dan alur nilai

Sesuaikan tampilan di tingkat tim, portofolio, atau solusi dengan tabel pivot dan peta jalan

Selaraskan tujuan IT dan bisnis dengan pelacakan dari Strategi hingga Pelaksanaan

Analisis kemajuan, hambatan, dan tren dengan laporan yang dapat disesuaikan

Batasan Targetprocess

Pengaturan dapat memakan waktu lama untuk organisasi yang kompleks

Antarmuka pengguna terasa sedikit ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat Agile yang lebih baru

Harga Targetprocess

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Targetprocess

G2: 4.3/5 (240+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (540+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Targetprocess?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Mudah digunakan dan menawarkan fitur pelacakan, perencanaan, dan manajemen proyek.

Mudah digunakan dan menawarkan fitur pelacakan, perencanaan, dan manajemen proyek.

8. Trello (Terbaik untuk papan Agile ringan dan onboarding cepat)

melalui Trello

Trello menawarkan pendekatan sederhana untuk manajemen proyek yang dapat diskalakan dengan baik untuk berbagai kasus penggunaan. Ini adalah salah satu alternatif Axosoft yang ringan.

Berbasis pada prinsip Kanban, pengguna dapat membuat papan dengan daftar dan kartu tugas yang mudah disesuaikan dengan daftar tugas pribadi, alur pengembangan produk, kalender konten, dan lainnya.

Meskipun antarmuka inti tetap bersih dan intuitif, Power-Ups Trello—integrasi dan add-on—memungkinkan platform ini mendukung alur kerja yang lebih canggih. Fitur-fitur seperti penghubungan papan multi, tampilan garis waktu, tugas berulang, dan bidang kustom adalah contohnya.

Fitur terbaik Trello

Otomatiskan penugasan tugas, pengingat tenggat waktu, dan pengelompokan kartu dengan Butler

Tambahkan fitur tambahan seperti Pemungutan Suara, Kalender, Penuaan Kartu, dan TeamGantt ke papan Trello

Skalakan Kanban dengan fitur canggih seperti garis waktu dan tampilan dashboard Agile di Trello Premium

Lacak detail seperti anggaran, prioritas, atau jam kerja dengan bidang kartu kustom

Batasan Trello

Mungkin terasa terlalu dasar untuk skalabilitas tim Agile

Otomatisasi dibatasi kecuali ditingkatkan

Harga Trello

Gratis

Standar: $6 per bulan per pengguna

Premium: $12,50 per bulan per pengguna

Enterprise: $17,50 per bulan per pengguna (ditagih secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Trello

G2: 4.4/5 (13.680+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.510+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Seorang pengulas Reddit mengatakan:

Saya sangat menyukai Trello dan menggunakannya untuk berbagai hal – mulai dari merencanakan tugas di kantor, merencanakan tugas di luar kantor, mengatur perjalanan, proyek rumah, hingga perencanaan makanan… benar-benar menggunakannya untuk segala hal. Salah satu hal yang saya sukai adalah pada tingkat dasar, Trello sangat sederhana – seperti yang Anda katakan, papan kanban dasar dengan daftar yang bisa Anda geser-geser.

Saya sangat menyukai Trello dan menggunakannya untuk berbagai hal – mulai dari merencanakan tugas di kantor, merencanakan tugas di luar kantor, mengatur perjalanan, proyek rumah, hingga perencanaan makanan… benar-benar menggunakannya untuk segala hal. Salah satu hal yang saya sukai adalah pada tingkat dasar, Trello sangat sederhana – seperti yang Anda katakan, papan kanban dasar dengan daftar yang bisa Anda geser-geser.

9. Zoho Sprints (Pilihan terbaik untuk tim Agile kecil dengan anggaran terbatas)

melalui Zoho Sprints

Jika Anda membutuhkan fungsi inti Agile dengan anggaran terbatas, Zoho Sprints adalah pilihan yang tepat. Aplikasi ini menyediakan pelacakan user story, manajemen backlog produk, sprint, pelaporan, lembar waktu, dan manajemen rapat—semua tanpa memerlukan anggaran perusahaan besar.

Cukup sederhana untuk startup, namun tetap cukup powerful untuk menjalankan siklus Agile secara efisien.

Fitur terbaik Zoho Sprints

Kelola cerita pengguna, tugas, bug, dan epik dalam lingkungan Agile untuk usaha kecil dan menengah (UKM)

Perbaiki perkiraan dengan grafik burndown real-time, pelacakan kecepatan, dan perencanaan rilis

Integrasikan perencanaan sprint dengan Zoho Projects, CRM, dan alat pihak ketiga untuk visibilitas yang lebih baik

Lakukan retrospeksi dengan templat bawaan dan pelacakan tindakan

Sesuaikan papan Scrum dengan swimlanes, batasan WIP, dan bidang tujuan sprint

Batasan Zoho Sprints

Integrasi yang terbatas dibandingkan dengan penyedia layanan besar

Pelaporan dapat terasa dasar untuk kebutuhan perusahaan

Harga Zoho Sprints

Starter: $1 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Elite: $3 per bulan per pengguna

Premier: $6 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Zoho Sprints

G2: 4.4/5 (160+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (280+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Sprints?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Antarmuka pengguna (UI/UX) yang bersih dan intuitif memudahkan pengelolaan alur kerja Agile. Saya juga menghargai bagaimana prinsip-prinsip Agile diterapkan dengan baik dalam platform ini. Opsi penyesuaian sangat fleksibel, dan tampilan global memberikan gambaran umum yang berguna tentang proyek-proyek yang sedang berjalan. Harga yang ditawarkan juga kompetitif.

Antarmuka pengguna (UI/UX) yang bersih dan intuitif memudahkan pengelolaan alur kerja Agile. Saya juga menghargai bagaimana prinsip-prinsip Agile diterapkan dengan baik dalam platform ini. Opsi penyesuaian sangat fleksibel, dan tampilan global memberikan gambaran umum yang berguna tentang proyek-proyek yang sedang berjalan. Harga yang ditawarkan juga kompetitif.

🧠 Fakta Menarik: Lebih dari 90% organisasi telah mengadopsi praktik Agile dalam berbagai bentuk untuk mengelola proyek dan mempercepat pengiriman.

10. YouTrack (Terbaik untuk pelacakan masalah dengan alur kerja yang dapat disesuaikan)

melalui YouTrack

YouTrack meniru nuansa ramah pengembang Axosoft, dengan papan Agile, pelacakan masalah, dan alur kerja yang didorong oleh keyboard. Berbeda dengan banyak sistem kaku, YouTrack memungkinkan Anda mendefinisikan alur kerja kustom, bidang masalah, dan papan Agile untuk menyesuaikan dengan proses alami tim Anda.

Dukungan untuk Scrum, Kanban, atau metodologi campuran, serta pelacakan masalah terperinci, pelacakan waktu, dan fitur basis pengetahuan.

Yang penting, YouTrack menawarkan kemampuan otomatisasi yang luas dan templat backlog produk, mulai dari aturan kustom hingga skrip lengkap, memungkinkan tim untuk mengotomatisasi logika bisnis yang kompleks langsung di dalam alat.

Fitur terbaik YouTrack

Sesuaikan alur kerja dengan perintah bahasa alami (misalnya, “Perbaiki sebelum Jumat, tugaskan ke @John”)

Dukungan untuk manajemen proyek Agile dan tradisional ( Scrum + Waterfall)

Gabungkan pelacakan proyek, sistem tiket dukungan pelanggan, dan basis pengetahuan dalam satu platform

Analisis kesehatan proyek dengan laporan bawaan seperti Cumulative Flow, Burndown, dan Diagram Gantt

Sesuaikan ruang kerja dalam berbagai bahasa dan zona waktu untuk tim global

Batasan YouTrack

Antarmuka pengguna (UI) mungkin terasa kurang modern dibandingkan dengan alat-alat yang lebih baru

Ekosistem aplikasi yang lebih kecil dibandingkan dengan alat lain dalam daftar ini

Harga YouTrack

Gratis

Berbayar: $4,40 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan YouTrack

G2 : 4.3/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang YouTrack?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

…sangat fleksibel, dapat disesuaikan dengan berbagai gaya alur kerja. Selain itu, perangkat lunak ini cukup ringan dan cepat…

…sangat fleksibel, dapat disesuaikan dengan berbagai gaya alur kerja. Selain itu, perangkat lunak ini cukup ringan dan cepat…

