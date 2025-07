Template Daftar Tugas Asana Gratis untuk Mengatur Tugas

Anda akhirnya duduk untuk mulai bekerja, hanya untuk menyadari bahwa Anda telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk menentukan apa yang harus dilakukan daripada benar-benar melakukannya.

Itulah mengapa daftar tugas yang solid dapat membuat perbedaan besar. Jika Anda menggunakan Asana, templat daftar tugas gratisnya menawarkan cara cepat untuk mengatur prioritas harian, tugas tim, atau tujuan pribadi.

Tapi jika Anda pernah merasa daftar tugas Anda tidak bisa mengikuti ritme kerja Anda, Anda tidak salah. Baca sampai akhir, dan Anda akan menemukan cara yang lebih cerdas untuk mengelola semuanya dengan ClickUp. 🤩

Apa itu Template Daftar Tugas Asana?

Template daftar tugas Asana adalah pengaturan proyek yang sudah jadi, dirancang untuk mempermudah pelacakan tugas di Asana.

Template ini menyediakan ruang kerja yang dapat digunakan ulang, di mana tugas-tugas diorganisir ke dalam bagian-bagian seperti daftar harian, mingguan, atau proyek. Anda dapat menggunakannya untuk menugaskan pemilik, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menetapkan ketergantungan dalam satu grid yang dapat disesuaikan.

Apa yang Membuat Template Daftar Tugas Asana yang Baik?

Template daftar tugas terbaik menyeimbangkan antara struktur dan fleksibilitas, membantu tim menghindari pengaturan berulang untuk tugas sehari-hari sambil beradaptasi dengan kebutuhan unik proyek.

Berikut ini adalah ringkasan elemen kunci untuk mendukung produktivitas tim Anda dalam jangka panjang. 👀

Bagian terpusat: Membuat kolom terstruktur seperti To-Do, Doing, dan Done untuk melacak status tugas dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai urutan yang benar

Informasi tugas detail: Termasuk penugas, batas waktu, subtugas, dan tag dalam setiap tugas untuk mengurangi ambiguitas dan pengingat

Kolom kustom terstruktur: Menyediakan kolom untuk prioritas, status, atau tingkat kesulitan, yang disesuaikan melalui kolom perpustakaan untuk memudahkan penyaringan dan pelaporan

Otomatisasi dan ketergantungan: Menggunakan aturan kustom untuk mengatur pekerjaan yang telah selesai atau menetapkan urutan tugas, meningkatkan proses penyerahan tugas dan akurasi alur kerja

Tampilan beragam: Menyediakan tampilan daftar, papan, kalender, atau garis waktu sehingga Anda dapat beralih perspektif sesuai kebutuhan tugas

Peningkatan rutin: Memperbarui templat berdasarkan umpan balik tim dan pola kerja yang berkembang untuk menjaga efisiensi

Template Daftar Tugas Asana Gratis

Berikut adalah template daftar tugas Asana terbaik, yang dapat membantu Anda membangun sistem daftar tugas dan menyederhanakan pengelolaan tugas.

1. Template Daftar Tugas Mingguan Asana

melalui Asana

Template daftar tugas mingguan ini memberikan ruang kerja digital yang fleksibel untuk mengatur, menyesuaikan, dan merencanakan minggu Anda dengan mudah. Gunakan papan Kanban untuk mengelompokkan tugas berdasarkan hari kerja, menugaskan pemilik, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menambahkan ketergantungan agar pekerjaan lintas fungsi tetap terkoordinasi. Saat prioritas berubah, cukup seret dan lepas tugas untuk mengatur ulang.

📌 Ideal untuk: Tim atau individu yang menangani prioritas ganda sepanjang minggu

2. Template Perencana Harian Asana

melalui Asana

Template ini membantu Anda merencanakan setiap hari dengan struktur yang lebih terorganisir daripada sekadar mencatat tugas. Anda dapat memetakan tugas-tugas Anda dengan konteks yang utuh—seperti prioritas, tingkat kesulitan, blok waktu, dan batas waktu.

Gunakan bidang kustom untuk menandai dan mengurutkan tugas sesuai keinginan Anda, dan My Tasks untuk mendapatkan tampilan dasbor pribadi tentang apa yang sedang Anda kerjakan.

📌 Ideal untuk: Individu yang mengelola volume pekerjaan tinggi pada hari-hari sibuk

3. Template Tujuan Jangka Pendek Asana

melalui Asana

Template daftar tugas Asana ini membantu memecah tujuan ambisius menjadi rencana aksi jangka pendek yang terfokus. Gunakan untuk merinci milestone yang lebih kecil dan dapat dicapai, menghubungkannya dengan strategi jangka panjang, dan membangun momentum dengan penanda kemajuan yang terlihat.

Template ini juga menyediakan peta jalan bagi tim Anda untuk diikuti, membantu Anda melacak tugas, menyesuaikan rencana, dan bergerak menuju tujuan utama.

📌 Ideal untuk: Tim yang menetapkan target kuartalan atau tujuan sprint yang berkontribusi pada hasil bisnis yang lebih luas

🔍 Tahukah Anda? Kotak yang belum dicentang di daftar tugas Anda yang terus mengganggu? Psikolog menyebutnya Efek Zeigarnik, ketika otak kita fokus pada tugas yang belum selesai daripada merayakan tugas yang sudah selesai.

4. Template Daftar Periksa Memulai Bisnis Asana

melalui Asana

Template daftar tugas Asana ini sangat cocok untuk siapa saja yang ingin memulai bisnis tetapi merasa kewalahan dengan pemikirannya. Jika Anda tidak tahu harus mulai dari mana, tidak masalah. Template ini sudah dilengkapi dengan bagian-bagian terstruktur, termasuk Strategi, Pendaftaran Bisnis, Branding & Pemasaran, dan Logistik. Hal ini membantu Anda menjalankan setiap langkah dengan urutan yang tepat, tanpa stres.

Setiap bagian mencakup pelacakan kemajuan, perbandingan anggaran yang diusulkan dan yang diperkirakan, serta ruang untuk menyesuaikan prioritas saat berubah. Selain itu, Anda dapat membagikan tugas dengan pendiri atau kolaborator untuk membagi tanggung jawab dan mengidentifikasi risiko sejak dini.

📌 Ideal untuk: Pendiri yang sedang membangun peta jalan operasional pertama mereka, dari pendaftaran hingga peluncuran

5. Template Matriks Eisenhower Asana

melalui Asana

Dibangun berdasarkan metode Eisenhower Matrix, templat ini membantu Anda membagi tugas ke dalam empat kategori yang jelas berdasarkan tingkat urgensi dan pentingnya: Lakukan, Jadwalkan, Delegasikan, dan Hapus.

Tata letak yang dapat digunakan ulang memungkinkan Anda menyeret dan meletakkan tugas ke kuadran yang tepat. Tambahkan konteks ke tugas-tugas ini dengan bidang kustom, lampirkan dokumen atau catatan, tetapkan tanggal mulai, dan libatkan rekan tim untuk tugas yang didelegasikan.

📌 Ideal untuk: Pemimpin yang memprioritaskan tugas secara mingguan untuk pengambilan keputusan yang efisien

6. Template Catatan Kerja Asana

melalui Asana

Template daftar tugas Asana ini membantu Anda mencatat aktivitas harian berdasarkan statusnya. Dengan mudah lihat apa yang telah direncanakan, apa yang sudah selesai, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas.

Berbeda dengan lembar waktu generik, template ini memungkinkan Anda menandai tugas dengan konteks, seperti jenis penagihan, tingkat upaya, dan prioritas. Hal ini memudahkan Anda untuk mengidentifikasi pola, melacak pemborosan waktu yang tidak produktif, dan menyesuaikan alur kerja secara real-time.

📌 Ideal untuk: Profesional yang melacak output harian untuk mengoptimalkan penggunaan waktu, penagihan, dan tren produktivitas

💡 Tips Pro: Dalam proyek Lean atau Agile, coba metode Weighted Shortest Job First untuk memprioritaskan tugas berdasarkan hasilnya. Bagi biaya penundaan dengan ukuran tugas, dan Anda akan tahu tepatnya tugas mana yang memberikan ROI tertinggi.

7. Template Rencana Proyek Desain Asana

melalui Asana

Ingin beralih dari daftar periksa sederhana ke rencana proyek terstruktur untuk alur kerja desain?

Template ini membantu Anda merencanakan dan melacak aset kreatif dalam berbagai format, termasuk banner web, grafis media sosial, dan visual email, sehingga Anda tidak ketinggalan apa pun.

Anda dapat mengorganisir pekerjaan ke dalam bagian yang jelas seperti Referensi, Aset Web, Aset Media Sosial, dan lainnya, dengan bidang kustom untuk menentukan jenis aset atau status. Tim juga dapat menggunakannya sebagai daftar bahan kerja untuk proyek lintas fungsi di mana koordinasi sangat penting, seperti peluncuran kampanye keamanan siber.

📌 Ideal untuk: Tim kreatif yang mengoordinasikan aset visual di berbagai kanal dengan banyak kolaborator

💡 Tips Pro: Selesaikan tugas paling penting (dan biasanya paling menakutkan) terlebih dahulu. Metode " Eat That Frog " membantu Anda membangun momentum sejak awal, sehingga sisa hari terasa lebih ringan.

8. Template Tujuan Perusahaan dan Tujuan Bisnis Asana

melalui Asana

Template ini dirancang untuk mendukung perencanaan yang berorientasi pada hasil. Template ini memudahkan penugasan pemilik tugas, penetapan batas waktu, dan pemecahan tujuan menjadi komponen yang dapat diukur menggunakan OKR atau kerangka kerja serupa.

Anda dapat menyelaraskan segala hal mulai dari target pendapatan dan metrik kepuasan pelanggan hingga tujuan perekrutan, dalam satu tempat. Gunakan untuk menghubungkan strategi dengan pelaksanaan, melacak kontribusi tim, dan memberikan visibilitas kepada semua orang tentang bagaimana pekerjaan mereka mendukung kesuksesan perusahaan.

📌 Ideal untuk: Tim kepemimpinan yang mengubah tujuan strategis menjadi rencana eksekusi lintas tim.

📖 Baca Juga: Aplikasi Daftar Tugas AI Terbaik

9. Template Kolaborasi Asana untuk Agen

melalui Asana

Template daftar tugas Asana memberikan tim internal dan agensi visibilitas terhadap pekerjaan yang akan datang, tugas yang sedang dikerjakan, dan alur kerja klien. Setiap bagian, seperti Planning To-Dos, Work in Progress, dan Upcoming Deliverables, membantu mengklarifikasi apa yang perlu diperhatikan, kapan, dan oleh siapa.

Selain itu, template ini menjaga garis waktu yang jelas, memastikan bahwa persetujuan tidak tertunda.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran atau operasional yang bekerja dengan agensi dan ingin mengoptimalkan kampanye, jadwal, dan persetujuan

10. Template Rencana Proyek Multifungsi Asana

melalui Asana

Ketika beberapa tim terlibat dalam sebuah proyek, detail-detail kecil dapat dengan mudah terlewatkan di antara berbagai alat dan kotak masuk. Template manajemen proyek Asana ini membantu mengonsolidasikan perencanaan lintas fungsi dengan memberikan visibilitas ke setiap fase proyek: Perencanaan, Tonggak Pencapaian, Langkah Berikutnya, dan Rencana Komunikasi.

Ini membantu Anda memvisualisasikan ketergantungan dalam garis waktu bergaya Gantt dan dengan mudah menyesuaikannya saat jadwal berubah.

📌 Ideal untuk: Pemimpin proyek yang mengelola inisiatif lintas departemen dengan jadwal dan hasil yang berubah-ubah

Batasan Template Daftar Tugas Asana

Memang benar bahwa templat daftar tugas Asana dapat membantu tim memulai pekerjaan dengan cepat. Namun, templat ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menghambat efisiensi dan skalabilitas.

Berikut beberapa di antaranya:

Ruang lingkup proyek terbatas: Template hanya berlaku untuk proyek individu, sehingga perubahan yang dilakukan kemudian tidak akan memperbarui salinan yang sudah ada secara retroaktif

Pengaturan manual untuk tugas berulang: Memerlukan pengguna untuk mengatur ulang aturan pengulangan setiap kali templat digunakan kembali, menambah pekerjaan berulang

Kekurangan otomatisasi subtugas: Aturan sering kali melewatkan subtugas kecuali langkah tambahan atau pengaturan alternatif diterapkan

Penyimpanan template terbatas: Membatasi jumlah template tugas yang dapat disimpan per proyek, tanpa manajemen template terpusat

Perilaku bidang yang tidak konsisten antar proyek: Bidang kustom yang tidak ditambahkan melalui perpustakaan bidang tidak sinkron atau dilaporkan dengan andal di tampilan antar proyek

Batasan Asana saat ini dalam fleksibilitas template, kedalaman pelaporan, dan integrasi kalender menimbulkan tantangan. Banyak template kami memerlukan revisi manual, dan aturan otomatisasi dapat tidak dapat diandalkan saat diterapkan pada proyek-proyek skala besar

Intinya, templat Asana sering bekerja secara terpisah, yang bagus untuk proyek tunggal, tetapi bisa menjadi tantangan untuk menyelaraskan antar departemen tanpa duplikasi.

Template Asana Alternatif

ClickUp mengatasi keterbatasan Asana dengan template yang mengintegrasikan tugas, dokumen, garis waktu, dan daftar periksa dalam satu ruang kerja terpadu. Sebagai perangkat lunak manajemen tugas, ClickUp memudahkan visibilitas bersama di seluruh template tanpa mengorbankan kontrol tingkat tugas.

Otomatisasi sangat berguna dan template tugas serta daftar menghemat banyak waktu. Suka tata letaknya dan seberapa fleksibelnya, mulai dari bidang kustom hingga tampilan.

Berikut adalah template ClickUp terbaik yang menggabungkan struktur daftar tugas dengan fleksibilitas alur kerja yang dapat disesuaikan. 🧰

1. Template Daftar Tugas ClickUp Basic

Dapatkan template gratis Kelola tugas yang berubah-ubah dan urusan pribadi dengan templat daftar tugas ClickUp Basic

Template Daftar Tugas Dasar ClickUp menghilangkan kerumitan pengelolaan tugas dan memberikan pengaturan sederhana untuk merencanakan hari Anda dan tetap fokus pada prioritas. Dengan alternatif Asana ini, Anda dapat memulai tugas secara instan menggunakan kolom yang sudah disetel, beralih antara format sesuai gaya Anda, dan memperbarui progres tugas.

Begini cara kerjanya untuk membantu Anda tetap fokus dan terorganisir:

Beralih antara Tampilan Papan untuk tampilan visual tugas dan Tampilan Daftar untuk daftar periksa yang terstruktur

Gunakan dua status bawaan, To-Do dan Complete , untuk menjaga sistem Anda tetap rapi dan dapat ditindaklanjuti

Tambahkan dan edit tugas dengan cepat tanpa repot mengatur menggunakan tata letak minimalis

📌 Ideal untuk: Individu yang mengelola tugas-tugas pribadi atau profesional sehari-hari dan membutuhkan struktur ringan untuk mengatur diri dengan cepat

📮 ClickUp Insight: Pikirkan lagi apakah daftar tugas Anda sudah efektif? Survei kami menunjukkan bahwa 76% profesional menggunakan sistem prioritas mereka sendiri untuk manajemen tugas. Namun, penelitian terbaru mengonfirmasi bahwa 65% pekerja cenderung fokus pada tugas-tugas mudah daripada tugas-tugas bernilai tinggi tanpa prioritas yang efektif. Fitur Prioritas Tugas ClickUp mengubah cara Anda memvisualisasikan dan menangani proyek kompleks, dengan mudah menyoroti tugas-tugas kritis. Dengan alur kerja yang didukung AI dan bendera prioritas kustom ClickUp, Anda selalu tahu apa yang harus ditangani terlebih dahulu.

2. Template Daftar Tugas Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Tetap fokus pada pencapaian tujuan harian Anda dengan templat daftar tugas harian ClickUp

Template Daftar Tugas Harian ClickUp dirancang untuk memberikan struktur yang mendukung pencapaian tujuan harian Anda. Template ini membantu Anda mengidentifikasi hal-hal yang penting saat ini, sehingga perencanaan harian terasa lebih seperti ritme daripada reset.

Contoh daftar tugas ini membantu Anda:

Bangun konsistensi dengan Streak Counter untuk melacak kebiasaan harian

Sortir tugas menggunakan bidang Kategori dan Lokasi untuk mengelompokkan tugas rumah, kerja, atau tugas lain

Lihat hari Anda dalam Tampilan Kalender atau beralih antara Tampilan Beban Kerja dan Tampilan Gantt saat merencanakan tugas lintas tim

📌 Ideal untuk: Profesional yang harus mengelola prioritas ganda sepanjang hari dan ingin fokus pada tugas-tugas berdampak tinggi setiap jam

3. Template Daftar Tugas Kalender ClickUp

Dapatkan template gratis Dapatkan pusat kendali terpusat yang menyaring tugas berdasarkan peran dan kategori dengan templat daftar tugas kalender ClickUp

Jika jadwal Anda sering berubah, coba Template Daftar Tugas Kalender ClickUp untuk tetap mengontrolnya. Template ini mengubah daftar tugas Anda menjadi kalender dinamis yang membantu Anda merencanakan, memvisualisasikan, dan menyesuaikan beban kerja Anda sepanjang hari atau minggu.

Ini juga berfungsi sebagai daftar tugas untuk ADHD, dan Anda dapat fokus pada tugas-tugas penting dengan tampilan By Role View yang menyaring tugas berdasarkan tanggung jawab.

Begini cara template ini memberikan kejelasan:

Lihat semua tugas di garis waktu menggunakan tampilan Jadwal untuk perencanaan mingguan atau bulanan

Gunakan bidang kustom seperti Kategori, Sumber Daya, dan Tingkat Produktivitas untuk menilai konteks tugas dengan cepat

Rencanakan pertemuan dengan tujuan melalui tampilan Meeting Request View yang menyinkronkan tugas-tugas sebelum pertemuan

📌 Ideal untuk: Tim dan freelancer yang mengelola tugas dengan tenggat waktu yang ketat dan memerlukan pembagian waktu yang presisi serta penjadwalan visual

🔍 Tahukah Anda? Benjamin Franklin sering dikreditkan sebagai penemu daftar tugas, secara resmi, sebagai bagian dari upayanya untuk hidup sesuai dengan 13 kebajikan pribadi. Daftar tugasnya bukan sekadar daftar poin, melainkan diorganisir berdasarkan jam. Daftar tersebut dimulai pada pukul 5 pagi dengan ‘Bangun, mandi, dan berdoa kepada Kekuatan yang Maha Baik.’

4. Template Daftar Tugas Kerja ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga momentum dalam mencapai tujuan profesional dengan templat daftar tugas ClickUp Work

Template Daftar Tugas Kerja ClickUp mengelompokkan tugas-tugas terkait pekerjaan Anda berdasarkan jenis (pekerjaan klien, administrasi, pemasaran), mencatat informasi penting langsung di kartu tugas, dan membantu Anda dengan cepat mengidentifikasi keterlambatan atau hambatan.

Begini cara template ini membantu Anda mengendalikan minggu kerja Anda:

Tambahkan detail yang kaya konteks menggunakan bidang kustom seperti Jenis Tugas, Catatan Penting, dan Frekuensi

Rencanakan minggu Anda dengan Tampilan Kalender Mingguan dan beralih ke Tampilan Bulanan untuk perencanaan yang lebih luas

Jaga komunikasi terkait tugas tetap rapi dengan bidang seperti Email Kontak dan Sumber Daya

📌 Ideal untuk: Tim lintas fungsi dan pemimpin tim yang perlu membagi alur kerja, menetapkan tanggung jawab, dan melacak progres pekerjaan dengan jelas

5. Template Daftar Aktivitas ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak aktivitas di berbagai lapisan—proyek, metrik, penugas—dengan templat Daftar Aktivitas ClickUp

Template Daftar Aktivitas ClickUp membantu Anda mengatur, memantau, dan mengelola berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di berbagai konteks. Template ini dilengkapi dengan bidang dan tampilan khusus alur kerja yang membantu Anda menghubungkan aktivitas dengan proyek, peran, dan metrik kemajuan.

Inilah yang membuat template ini unik dan fungsional:

Manajer Proyek dan Nama Proyek Tetapkan kepemilikan dengan bidang kustom dan di ClickUp untuk menghindari kebingungan

Lacak kemajuan secara real-time menggunakan bidang Kemajuan Penyelesaian

Kelola set aktivitas besar dengan subtugas bertingkat dan tampilan multi-pandangan untuk mengoordinasikan jadwal kompleks dan menyeimbangkan kapasitas tim

📌 Ideal untuk: Manajer operasional, tim layanan pelanggan, atau siapa pun yang mengawasi alur kerja berlapis yang membutuhkan lebih dari sekadar daftar periksa linear

💡 Tips Pro: Jika Anda bosan dengan prioritas berdasarkan insting, kerangka kerja RICE membantu Anda menilai tugas berdasarkan Jangkauan, Dampak, Keyakinan, dan Upaya—sehingga Anda tahu apa yang sebenarnya layak dilakukan terlebih dahulu. Ini sangat berguna bagi manajer produk yang perlu membenarkan prioritas dan menunjukkan bagaimana keputusan diambil.

6. Template Pengelolaan Tugas ClickUp

Dapatkan template gratis Prioritaskan dan rencanakan tugas dengan lebih baik menggunakan Template Manajemen Tugas ClickUp

Ketika semua tugas terlihat sama mendesaknya, templat manajemen tugas ClickUp memungkinkan Anda mengurutkan tugas berdasarkan dampak dan batas waktu. Anda mendapatkan folder terstruktur dan siap pakai yang mengelompokkan pekerjaan Anda ke dalam tahap yang jelas: Tindakan, Ide, dan Backlog.

Apa yang membuat template ini menjadi peningkatan dalam manajemen tugas? Mari kita cari tahu:

Tentukan ruang lingkup dan tugaskan pekerjaan secara cerdas menggunakan Team View untuk memvisualisasikan kepemilikan tugas

Lacak detail tugas penting secara instan dengan bidang kustom yang sudah disediakan seperti Penanggung Jawab, Tanggal Jatuh Tempo, dan Waktu Perkiraan

Ganti perspektif menggunakan enam tampilan dinamis, termasuk Tampilan Papan untuk pelacakan gaya Kanban dan Tampilan Kalender untuk penjadwalan seret dan lepas

📌 Ideal untuk: Manajer dan kepala departemen yang ingin mengoordinasikan tugas di berbagai proyek tanpa perlu beralih antar aplikasi daftar tugas

7. Template Daftar Tugas yang Dapat Dipindahkan ClickUp

Dapatkan template gratis Atur pindahan tanpa repot dengan templat daftar tugas pindahan ClickUp

Mengkoordinasikan pindahan, baik itu pindahan rumah atau relokasi kantor, bisa terasa seperti mengelola ratusan proyek kecil sekaligus. Template Daftar Tugas Pindahan ClickUp membantu Anda membagi setiap tugas menjadi tahap-tahap yang jelas dan dapat ditindaklanjuti sehingga Anda tidak melewatkan apa pun.

Dengan template ini, Anda dapat:

Buka tampilan Moving Stages View untuk memetakan setiap fase pindahan

Lacak kemajuan dengan Status Kustom seperti To Pack, Scheduled, atau Completed

Tugaskan tanggung jawab dan urutkan tugas dengan Bidang Kustom seperti Pemilik, Lokasi, atau Tingkat Urgensi

📌 Ideal untuk: Individu atau manajer internal kantor yang menangani logistik relokasi yang detail

Bagi organisasi yang kesulitan dalam mengelola proyek, ClickUp akan membantu dalam kolaborasi tugas. Dengan perangkat lunak ini, pengguna dapat melacak item daftar tugas dan mengerjakan tugas-tugas tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Perangkat lunak ini juga membantu tim manajemen proyek untuk memantau kemajuan proyek secara keseluruhan guna memastikan tenggat waktu terpenuhi.

8. Template Daftar Tugas ClickUp

Dapatkan template gratis Berikan struktur pada aspirasi Anda dengan templat Daftar Tujuan ClickUp

Template Daftar Tujuan ClickUp adalah sistem pelacakan tujuan untuk individu yang ingin mengubah impian besar menjadi rencana yang dapat diwujudkan. Ini memungkinkan Anda untuk:

Grup dan filter ide dengan Bidang Kustom seperti Benua, Tujuan, Orang yang Terlibat, dan Kepuasan

Simpan kenangan dalam konteks menggunakan bidang Foto untuk melampirkan inspirasi visual atau unggahan setelah pengalaman

Prioritaskan tujuan menggunakan tampilan By Rating , atau filter perjalanan dan proyek berdasarkan siapa yang ikut serta melalui tampilan By People

Rencanakan berdasarkan lokasi geografis atau tema menggunakan tampilan Per Benua, dan bagi tujuan besar menjadi subtugas yang dapat dilacak

📌 Ideal untuk: Profesional yang berorientasi pada tujuan yang ingin melacak ambisi pribadi, target pengembangan keterampilan, atau aspirasi untuk pengalaman jangka panjang

9. Template Daftar Tugas ClickUp untuk Tugas Kelas

Dapatkan template gratis Mudahkan pengelolaan tugas akademik dengan templat daftar tugas ClickUp untuk tugas kelas

Mengelola rencana pelajaran, penilaian, dan pengecekan kehadiran siswa tidak selalu mudah. Template Daftar Tugas ClickUp untuk Tugas Kelas membantu Anda tetap mengontrol semuanya tanpa harus menggali folder-folder terpisah.

Dengan 12 status tugas siap pakai, tampilan prasetel seperti Daftar Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo atau Dokumen, dan kolom untuk Peringkat, Jenis Tugas, dan Topik yang Dibahas, Anda mendapatkan visibilitas tanpa perlu membuat ulang sistem setiap semester.

Inilah yang dapat Anda lakukan:

Atur pengingat penilaian menggunakan Tugas Berulang ClickUp , sehingga tugas jangka panjang tidak terlewat dari radar Anda

Lacak kemajuan sepanjang semester dengan tampilan garis waktu yang menyoroti tujuan pengajaran mingguan dan beban penilaian

📌 Ideal untuk: Pendidik, tim akademik, atau orang tua yang homeschooling yang melacak tugas kursus, pengiriman, dan siklus penilaian

10. Template ClickUp untuk Menyelesaikan Tugas

Dapatkan template gratis Atur sistem tugas Anda untuk dampak maksimal dengan templat ClickUp Getting Things Done

Dibangun berdasarkan metodologi GTD (Getting Things Done) karya David Allen, templat ClickUp Getting Things Done membantu Anda menangkap, mengklarifikasi, dan melaksanakan tugas dengan mengelompokkannya ke dalam tujuh daftar GTD siap pakai, seperti Tindakan Berikutnya, Menunggu, dan Berkas Pengingat.

Berikan label pada tugas berdasarkan lingkungan dan waktu/energi yang dibutuhkan

Akses tujuh daftar yang sudah disimpan sebelumnya yang sesuai dengan setiap tahap GTD, mulai dari penangkapan inbox hingga tinjauan mingguan

Pin GTD Doc View untuk membuat SOP, catatan rapat, atau panduan GTD yang terus diperbarui untuk tim Anda

📌 Ideal untuk: Pengguna metode GTD yang ingin memecah ide, memprioritaskan tindakan, dan mengeksekusi tugas

💡 Tips Pro: Pergantian konteks membunuh produktivitas. Kelompokkan tugas Anda berdasarkan jenis—seperti pekerjaan administratif, tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, atau balasan cepat—dan kelompokkan ke dalam slot waktu spesifik untuk fokus tanpa gangguan. Misalnya, Meeting Monday atau Write-it Wednesday.

11. Template Daftar Tugas Renovasi Rumah ClickUp

Dapatkan template gratis Tetap teratur dalam mengelola tugas renovasi rumah dengan templat daftar tugas renovasi rumah ClickUp

Sedang mencoba mengelola renovasi rumah di sela-sela panggilan Zoom dan email larut malam? Template Daftar Tugas Renovasi Rumah ClickUp memudahkan proses ini. Template ini membagi proyek renovasi Anda menjadi fase-fase yang jelas, memungkinkan Anda memetakan tugas per ruangan, menugaskan kontraktor, dan mengatur ketergantungan tugas sehingga Anda tidak menjadwalkan pengecatan sebelum pemasangan pipa.

Gunakan tampilan Board View untuk mengatur pekerjaan di berbagai tahap seperti Desain, Pengadaan, dan Pelaksanaan

Tambahkan Kolom Pelacakan Biaya untuk memantau biaya tenaga kerja dan bahan baku per tugas

Tugaskan tugas kepada kontraktor atau vendor dengan batas waktu dan penanda status

📌 Ideal untuk: Pemilik rumah dan kontraktor yang merencanakan renovasi, mengelola anggaran, dan berkoordinasi dengan vendor atau tim kerja

⚙️ Bonus: Padukan templat daftar tugas ini dengan kekuatan ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp yang memahami konteks. Anda dapat meminta asisten ini untuk memprioritaskan tugas, menyarankan batas waktu optimal, dan banyak lagi! Minta ClickUp Brain untuk menyarankan batas waktu tugas yang optimal dan memprioritaskan pekerjaan Anda dengan lebih baik

12. Template Daftar Periksa Produk Digital ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan fase pengembangan produk dengan templat daftar periksa produk digital ClickUp

Template Daftar Periksa Produk Digital ClickUp memberikan anggota tim produk dan pemasaran tata letak dokumen siap pakai untuk setiap langkah kritis. Anda dapat memasukkan detail kepemilikan, tanggal jatuh tempo, dan file penting langsung ke dalam dokumen.

Inilah manfaat yang Anda dapatkan:

Tambahkan bidang kustom seperti Tanggal Peluncuran, Departemen, dan Bendera Risiko untuk melacak konteks pekerjaan

Sematkan rekaman layar melalui ClickUp Clips dan komentar kolaboratif untuk mengonsolidasikan umpan balik

Gabungkan dengan ClickUp Automations atau ClickUp Brain summaries untuk mempermudah tugas berulang dan serah terima

📌 Ideal untuk: Pendiri, manajer produk, atau tim pengembangan yang melacak pembaruan fitur, item backlog, dan tonggak rilis

13. Template Daftar Tugas Perencanaan Pesta ClickUp

Dapatkan template gratis Bagi acara Anda menjadi tahap-tahap sederhana untuk perencanaan yang lebih mudah dengan templat daftar tugas perencanaan acara ClickUp

Template Daftar Tugas Perencanaan Pesta ClickUp membantu Anda mengatur semuanya di satu tempat untuk mengadakan acara yang sempurna. Buat dan kelola daftar tamu dan informasi vendor. Tambahkan detail untuk dekorasi, jadwal, dan tugas-tugas mendadak yang selalu muncul. Anda juga dapat menandai apa yang sedang dikerjakan, apa yang ditunda, dan apa yang masih memerlukan keputusan, sehingga tidak ada yang terlewat.

Inilah alasannya:

Sortir tugas ke dalam Tahap Acara untuk mencatat kemajuan visual dan pembaruan real-time

Gunakan Status Kustom seperti Perlu Informasi Lebih Lanjut dan Terblokir untuk selalu mengetahui apa yang sedang berlangsung dan apa yang memerlukan perhatian

Lacak persiapan makanan, dekorasi, dan hiburan dalam tampilan terpisah seperti Papan Vendor atau Daftar Periksa Dekorasi untuk menghindari bolak-balik

📌 Ideal untuk: Perencana acara yang mengkoordinasikan perayaan dengan banyak detail, seperti katering dan dekorasi

14. Template Daftar Tugas Perawatan Diri ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan rutinitas perawatan diri harian dan mingguan dengan templat daftar tugas perawatan diri ClickUp

Template Daftar Tugas Perawatan Diri ClickUp membantu Anda menyisihkan waktu secara sengaja untuk kesejahteraan Anda dengan tingkat struktur yang sama seperti yang Anda terapkan di tempat kerja atau prioritas tim. Anda dapat membuat rencana pribadi untuk merawat pikiran, tubuh, dan jiwa Anda, dengan status yang dapat dilacak untuk mengidentifikasi pola dan memotivasi diri sendiri.

Bagaimana template ini membantu Anda mengelola tugas pribadi?

Kategorikan kebiasaan menggunakan Notes, References, Self Care Type, dan Wellness Type bidang kustom

Pantau kemajuan dengan status seperti Crushing, Off Track, dan On Hold

Rencanakan rutinitas menggunakan Tampilan Kalender atau kelompokkan berdasarkan jenis dengan Tampilan Jenis Perawatan Diri

📌 Ideal untuk: Profesional sibuk yang ingin membangun kebiasaan kesehatan yang konsisten di berbagai aspek fisik, mental, dan emosional

15. Template Daftar Periksa Kontrol Kualitas ClickUp

Dapatkan template gratis Tambahkan kejelasan pada proses QA Anda dengan templat daftar periksa kontrol kualitas ClickUp

Template Daftar Periksa Kontrol Kualitas ClickUp membantu Anda mengidentifikasi celah, menandai masalah, dan mencatat hasil dalam satu ruang terpusat. Dengan bidang yang telah ditentukan seperti Prosedur Uji, Kritis, Minor, dan Hasil, Anda dapat langsung mengkategorikan dan memprioritaskan masalah.

Begini cara menggunakan template ini untuk kontrol kualitas:

Dokumentasikan hasil pemeriksaan dokumen dan tingkat keparahan dengan delapan bagian, termasuk Hasil, Kritis, dan Prosedur Uji Coba

Terapkan Status Kustom seperti New Approval atau Rejected untuk menunjukkan posisi setiap item dalam alur kerja QC

Beralih antara Tampilan Daftar Proyek dan Tampilan Tabel untuk mengelola inspeksi sesuai cara kerja Anda yang paling efektif

📌 Ideal untuk: Tim QA dan pemimpin produksi yang mengawasi manufaktur, audit proses, atau tinjauan kepatuhan regulasi

16. Template Daftar Periksa SEO ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan konten Anda sesuai dengan algoritma pencarian dengan templat daftar periksa SEO ClickUp

Template Daftar Periksa SEO ClickUp melacak tag judul, data terstruktur, tautan internal, dan optimasi spesifik halaman untuk konten Anda. Dengan bidang yang telah ditentukan seperti Halaman Beranda, Halaman Detail Produk, Halaman FAQ, dan Pentingnya, Anda dapat dengan mudah mengelompokkan tugas berdasarkan lokasi dan dampaknya.

Apa yang membuat template daftar periksa SEO ini menonjol:

Lacak status optimasi menggunakan tag yang telah ditentukan seperti Selesai , Dalam Proses , atau Ditunda

Gunakan tampilan bawaan seperti Daftar Periksa SEO dan Kapasitas Tim untuk memantau kemajuan tugas dan kapasitas tim

Tambahkan referensi atau catatan audit langsung ke bidang Referensi untuk sentralisasi

📌 Ideal untuk: Strategis konten, spesialis SEO, atau pemasar yang melacak perbaikan teknis dan optimasi tingkat halaman secara besar-besaran

17. Template Daftar Periksa Perekrutan ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak setiap titik kontak kandidat dengan templat daftar periksa perekrutan ClickUp

Template Daftar Periksa Perekrutan ClickUp membantu Anda melacak alur kandidat, mengelola wawancara, dan mengatur langkah-langkah onboarding untuk karyawan baru. Setiap tahap proses perekrutan telah dipetakan, sehingga Anda dapat melacak status, tenggat waktu, dan tanggung jawab dengan sekali pandang.

Tampilan Daftar menjaga semua informasi tetap transparan bagi tim Anda, sementara subtugas bertingkat dan thread komentar memastikan kolaborasi dan tindak lanjut yang lancar.

Begini cara menggunakan daftar periksa perekrutan ini:

Tambahkan bidang Sumber Pelamar dan Tahap Wawancara untuk melacak dari mana setiap kandidat berasal dan sejauh mana mereka telah maju

Catat umpan balik dan keputusan akhir langsung di setiap tugas menggunakan bidang Catatan Wawancara dan Hasil Perekrutan

Saring kandidat berdasarkan departemen atau peran menggunakan tampilan terfilter seperti Pipeline Spesifik Peran atau Progres Perekrutan Departemen

📌 Ideal untuk: Perekrut dan tim HR yang mengelola lowongan pekerjaan, wawancara, dan tugas onboarding

💡 Tips Pro: Jaga daftar prioritas tunggal dan komprehensif untuk semua tugas dan ide yang berputar di pikiran Anda. Setiap pagi, pilih 3-5 tugas dan masukkan ke dalam daftar harian berdasarkan prioritas dan tingkat energi. Dengan cara ini, Anda akan tetap fokus tanpa merasa kewalahan.

18. Template Daftar Periksa Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Kelola beberapa tugas sekaligus dengan templat daftar periksa proyek ClickUp

Template Daftar Periksa Proyek ClickUp bukanlah daftar periksa proyek biasa. Template ini membantu Anda melacak urutan, status, dan dampak setiap tugas, sehingga memudahkan pengelolaan alur kerja kompleks di seluruh departemen atau tim.

Begini cara daftar periksa manajemen proyek ini membantu Anda tetap siap untuk eksekusi:

Identifikasi fase berisiko tinggi menggunakan bidang Progress Risk dan Phase Type

Otomatiskan serah terima antar tim menggunakan ClickUp Task Relationships dengan pemicu bawaan

Pantau tenggat waktu yang berubah dengan pembaruan real-time di Tampilan Garis Waktu Proyek

Identifikasi celah sumber daya secara dini dengan Ringkasan Alokasi Tim, dirancang untuk menyoroti beban berlebih di proyek-proyek paralel

📌 Ideal untuk: Pemimpin proyek yang mengelola inisiatif multi-fase yang memerlukan urutan tugas, pelacakan status, dan transparansi tim secara keseluruhan

19. Template Daftar Periksa Liburan ClickUp

Dapatkan template gratis Gunakan templat daftar periksa liburan ClickUp untuk merencanakan waktu santai dan nikmati status "Out of Office" (OOO)

Tidak ada yang ingin menghabiskan liburan dengan stres karena lupa charger atau pemesanan terakhir menit. Template Daftar Periksa Liburan ClickUp menjaga semuanya, mulai dari konfirmasi pemesanan hingga pengingat untuk membawa tabir surya dan sepatu kets, tetap terorganisir sehingga Anda dapat menikmati waktu luang tanpa perlu memeriksa tas berkali-kali.

Anda dapat melacak apa yang masih perlu dibeli, apa yang sudah dikemas, dan bahkan menugaskan tugas persiapan perjalanan kepada pasangan, anak-anak, atau rekan tim jika Anda merencanakan perjalanan kelompok.

Begini cara kerja template ini:

Bagi item perjalanan ke dalam To Pack, Packed, dan To Buy menggunakan status tugas

Kategorikan hal-hal penting dengan bidang Jenis Item, Perjalanan Liburan, dan Jumlah untuk persiapan yang lebih cepat

Beralih antara tampilan seperti Daftar Belanja dan Tampilan Status Item untuk mengidentifikasi celah dengan cepat

📌 Ideal untuk: Perencana dan pelancong sering yang mengatur perlengkapan perjalanan, packing, dan jadwal

20. Template Daftar Periksa Pensiun ClickUp

Dapatkan template gratis Atur kehidupan Anda setelah pensiun dengan templat daftar periksa pensiun ClickUp

Template Daftar Periksa Pensiun ClickUp adalah pusat perencanaan terstruktur di dalam ClickUp Docs yang memungkinkan Anda mengelola dokumen, tautan, catatan, dan garis waktu secara terpusat. Jika Anda menunda-nunda tugas penting seperti mengalihkan dana 401(k) atau mengatur manfaat pasca-pensiun, template ini membantu Anda mengerjakannya dengan rencana yang solid.

Inilah yang membuat template ini efektif:

Rencanakan tonggak penting sebelum pensiun dengan pengelompokan tugas seperti Persiapan Keuangan, Kesiapan Hukum, dan Perencanaan Gaya Hidup

Gunakan tautan referensi dan bagian Doc embeds untuk menyimpan formulir, detail kebijakan, dan informasi penyedia di satu tempat

Atur pengingat ClickUp untuk tugas-tugas prioritas rendah tetapi sensitif waktu, seperti pendaftaran Medicare atau jadwal pengurangan aset properti

📌 Ideal untuk: Profesional yang sedang mempersiapkan transisi, melacak tonggak penting seperti perencanaan keuangan, pengaturan manfaat, dan perubahan gaya hidup

Template daftar tugas Asana memudahkan pengorganisasian tugas sederhana, tetapi ketika hari Anda dipenuhi dengan tenggat waktu yang berubah-ubah, kolaborasi lintas tim, atau tugas pribadi, format tersebut bisa menjadi terlalu terbatas.

Di situlah ClickUp berperan.

Template daftar tugas ClickUp menawarkan tampilan yang dapat disesuaikan, judul tugas yang detail, bidang pelacakan yang lebih mendalam, dan kerangka kerja yang dapat disesuaikan untuk segala hal mulai dari SEO hingga perawatan diri, menyesuaikan dengan cara Anda bekerja.

Daftar gratis untuk ClickUp hari ini dan bangun sistem tugas yang mengikuti Anda! ✅