20 Rekomendasi Software Manajemen Tugas Terbaik 2024

Beberapa tahun yang lalu, saya selalu terjebak dalam siklus frustrasi dan menyalahkan diri sendiri-semuanya karena beban kerja profesional saya semakin tak terkendali . Saya membuat rencana yang ambisius untuk saya dan tim saya dan menyaksikan dengan sedih ketika rencana tersebut gagal. Keadaan menjadi sangat buruk sehingga saya terbiasa dengan kecemasan yang menyertai miliaran tugas saya yang tidak terawasi. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa kewalahan yang terus-menerus, sebuah kurangnya motivasi dan bahkan dampak kesehatan yang tidak menyenangkan. ๐Ÿ˜”

Akhirnya, saya curhat dengan beberapa teman dan menyadari bahwa saya tidak sendirian. Faktanya, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa sebanyak 41% pekerja mengalami stres karena beban kerja yang berat.

Saya bisa keluar dari masa sulit ini seiring berjalannya waktu, dan saya tidak bisa cukup menekankan betapa mengubah hidup saya dengan menemukan perangkat lunak manajemen tugas yang tepat. Anda tahu, bukan jumlah pekerjaan yang menciptakan kekacauan-tetapi manajemen tugas yang buruk.

Dalam kasus saya, misalnya, saya pernah tanpa sadar menyebabkan kelelahan tim karena saya memiliki kebiasaan menetapkan tenggat waktu yang terlalu tinggi (baca: tidak masuk akal) dan mendelegasikan tugas tanpa pertimbangan beban kerja yang realistis. Baru setelah saya menemukan alat manajemen tugas yang sempurna, saya memiliki pengetahuan dan visibilitas yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang lebih praktis.

Saya menyebut diri saya sebagai manajer tugas yang lebih baik sekarang, dan saya harap tim saya di ClickUp juga setuju. Kami telah bekerja sama untuk menyajikan artikel ini yang membahas 20 perangkat lunak manajemen tugas terbaik, dengan fokus khusus pada alat yang dapat membantu Anda dalam memberikan tugas dan mengoptimalkan prioritas secara efektif di tahun 2024. Anda dapat mempelajari fitur-fitur utama, batasan, dan harga sebelum menentukan alat pengelola tugas yang ideal untuk Anda. ๐ŸŒป

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alat Manajemen Tugas?

Untuk tim lintas-kolaboratif seperti tim saya, perangkat lunak manajemen tugas tidak hanya membantu mengidentifikasi, memantau, dan mengelola tugas. Perangkat lunak ini lebih dari sekadar mendukung daftar tugas yang sederhana dan menawarkan fitur-fitur untuk berkolaborasi secara efisien dalam alur kerja yang rumit untuk penyelesaian tujuan yang efektif .

Perangkat lunak manajemen tugas terbaik memungkinkan tim saya menetapkan tenggat waktu, memprioritaskan tugas melacak kemajuan, dan menyesuaikan jadwal dengan mudah, yang menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih lancar. Fungsi berguna lainnya yang kami prioritaskan antara lain:

Fleksibilitas: Menurut pengalaman saya, perangkat lunak manajemen tugas yang baik selalu memiliki antarmuka yang ramah pengguna. Poin bonus jika berjalan dengan lancar di semua sistem operasi utama di semua perangkat, sehingga tim saya memiliki kendali lebih besar atas pekerjaan sehari-hari Pelacakan waktu: Kami merasa yang terbaik adalah menggunakan solusi manajemen tugas yang memungkinkan kamimeningkatkan manajemen waktu kami melalui pelacakan waktu yang mulus Otomatisasi tugas: Seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda, otomatisasi memainkan peran penting dalam memperluas basis tugas Anda secara berkelanjutan. Perangkat lunak manajemen tugas terbaik memungkinkan kita mengotomatiskan tugas admin yang berulang, sehingga setiap orang memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas-tugas tingkat tinggi yang menuntut secara kognitif Dukungan komunikasi: Karena saya menjalankan tim yang sibuk dan tersebar, saya menghargai alat bantu yang mendukung diskusi terkait tugas yang produktif, berbagi file, dan pengumuman instan Pelaporan dan analitik: Kami telah memperhatikan bahwa perangkat lunak manajemen tugas yang berkualitas menyediakan fitur pelaporan untuk mencatat dan menganalisis informasi (seperti data jam masuk/keluar, ketidakhadiran, dan jam lembur) untuk analisis produktivitas, pembuatan faktur, danmanajemen penggajian Integrasi dengan alat lain: Sekarang ini mungkin preferensi pribadi, tapi saya suka jika sistem manajemen tugas saya terintegrasi dengan perangkat lunak lain yang kami gunakan, sepertiaplikasi perpesanan,alat manajemen proyek, danasisten penuliskarena hal ini dapat menghilangkan peralihan konteks dan membuat kolaborasi tim dan pemantauan tugas menjadi lebih mudah ๐Ÿ˜‡

20 Perangkat Lunak Manajemen Tugas Terbaik untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas yang Seimbang

Ketika kami mulai menguji banyak sekali aplikasi manajemen tugas yang tersedia di pasaran, ada satu aspek yang jelas, yaitu bahwa tidak semua aplikasi tersebut dibuat dengan cara yang sama. Misalnya, beberapa di antaranya merupakan alat serbaguna, sementara yang lain fokus pada fungsi spesifik seperti ketergantungan tugas.

Kami akhirnya mengerucutkannya menjadi 20 perangkat lunak manajemen tugas terbaik yang harus ada dalam daftar kami. Kami memilihnya setelah mempertimbangkan beragam kriteria seperti rangkaian fitur dan keterjangkauan, jadi Anda pasti akan menemukan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan Anda. ๐Ÿง

Berikut ini adalah cuplikan daftar kami, yang akan diikuti dengan ulasan terperinci dan jujur dari setiap perangkat lunak:

Perangkat lunak Terbaik untuk Fitur yang menonjol Tingkat gratis ClickUp Manajemen proyek dan tugas secara keseluruhan Manajemen tugas serbaguna dan berkemampuan AI dengan rasio harga dan fitur yang sangat baik Tersedia Asana Tim jarak jauh Pembuat alur kerja bebas kode dan pelacakan tugas lintas tim Tersedia Jira Profesional TI yang berpengalaman Pelacakan tugas yang gesit dan berbagai penyesuaian Tersedia Monday.com Tim pemasaran dan PMO Manajemen tugas pemasaran dengan pemantauan OKR yang ditentukan Tersedia (setelah uji coba gratis) Trello Tim kecil Antarmuka yang sederhana dan fungsi otomatisasi tugas Tersedia Hive Kolaborasi tim berlapis-lapis Dasbor tugas khusus dan beberapa alat komunikasi waktu nyata Tersedia MeisterTask Manajemen tugas Kanban Papan dan jadwal Kanban yang bersih dan terstruktur secara logis Tersedia nTask Penjadwalan visual Pembuat tugas terpadu dan lembar penjadwalan Tidak ada ZenHub Tim perangkat lunak Menghubungkan tugas proyek dengan GitHub Tidak ada Proyek Zoho Manajemen proyek yang kompleks Akses tugas dari berbagai aplikasi Zoho Tersedia ActiveCollab Manajemen tugas yang dipersonalisasi untuk alur kerja berbasis klien Pelacakan tugas dan waktu tingkat proyek dan manajer tugas pribadi Tidak ada Wrike Manajemen alur kerja yang dapat diskalakan Perencanaan hierarki tugas dan pelaporan tingkat lanjut Tersedia Todoist Tim dengan anggaran terbatas Mendukung bahasa alami untuk menangkap tugas Tersedia ProofHub Pelacakan tugas granular Menawarkan laporan penyelesaian tugas yang kaya data Tidak ada SmartTask Mengelola beberapa proyek Fitur Project Portfolios khusus dengan dasbor intuitif Tersedia HubSpot Tugas CRM Menghasilkan tugas dari kotak masuk email Anda Tersedia Paymo Tugas dan pemesanan klien Pemesanan jadwal yang terstruktur dengan baik dan alur tugas terkait Tersedia TimeCamp Pelacakan waktu dan penagihan tugas Entri waktu sekali klik dan penganggaran waktu tugas Tidak ada Any.do Membuat daftar tugas dan perencana harian yang sederhana Daftar bersama untuk pelacakan akuntabilitas yang jelas Tersedia Smartsheet Manajemen tugas bergaya spreadsheet Memungkinkan penggabungan beberapa lembar untuk ikhtisar tugas yang terkonsolidasi Tersedia

1. ClickUp -perangkat lunak manajemen proyek & tugas terbaik secara keseluruhan

15+ tampilan ClickUp menyediakan solusi dinding-ke-dinding untuk setiap organisasi untuk setiap tim

Mengapa harus mengakhiri dengan sesuatu yang besar jika kita bisa memulainya dengan sesuatu yang kecil? ๐Ÿ’ฅ

Kami mungkin sedikit bias di sini, tetapi ClickUp telah berulang kali membuktikan dirinya sebagai solusi manajemen tugas terbaik untuk individu, profesional, dan tim. Bukan hanya kami, bahkan G2 pun menganggapnya sebagai manajemen tugas dengan peringkat terbaik dan perangkat lunak manajemen tugas tim , memberi peringkat # 1 dalam 15+ kategori kompetitif pada tahun 2024!

Yang membuat ClickUp menarik adalah dukungan end-to-end yang diaktifkan oleh AI untuk mengelola tugas dan prioritas, memantau kemajuan, dan tetap produktif.

Bagaimana kami menggunakan ClickUp untuk manajemen tugas secara langsung

Cara kami memanfaatkan ClickUp untuk tim saya cukup mudah - sebagai permulaan, kami pergi ke Tugas ClickUp untuk segala hal, mulai dari perencanaan dan penjadwalan tugas terpusat hingga melacak tugas individu.

Saya suka bagaimana platform ini membuat proses manajemen tugas kami menjadi sangat intuitif dan kaya akan data. Kami dapat mengkategorikan tugas tim berdasarkan jenisnya dan mengatur Status Tugas Kustom dari To Do hingga Done untuk memudahkan pelacakan. Kita bisa menggunakan sebanyak mungkin Kolom Khusus karena kita ingin menetapkan tenggat waktu, menambahkan penerima tugas, dan menentukan detail lebih lanjut yang ingin kita lacak atau saring. Untuk setiap pemberian tugas, tim kami juga bisa:

Menambahkan tautan dan komentar untuk memusatkan pengetahuan dan diskusi kontekstual

Menentukan ketergantungan tugas untuk memberikan visibilitas untuk manajemen jadwal

Menetapkan subtugas dan daftar periksa untuk mendukung hasil kerja yang luas

Gunakan @mentionsdan item tindakan untuk mendelegasikan tugas dan berbagi pembaruan

Tampilan Tugas kami secara default berupa jendela pop-up, namun kami juga dapat memperkecilnya ke bilah sisi atau Baki Tugas jika kita ingin membuat daftar tugas kita tetap dapat diakses atau melacak waktu saat kita pergi.

Dalam tugas ClickUp, buat dan atur Daftar Periksa terperinci dengan mudah dengan kelompok item yang harus dilakukan yang bahkan dapat ditugaskan ke pengguna lain

Jika Anda seorang pengelola tugas visual seperti saya, ada kabar baik! Saya sering menggunakan fitur 15+ tampilan proyek perangkat lunak manajemen tugas ini untuk visibilitas menyeluruh atas seluruh alur kerja kami-saya mengelola tugas di papan Kanban, menyortirnya di tampilan Daftar, dan memvisualisasikan garis waktu dengan bagan Gantt yang berwarna-warni. ๐ŸŒˆ

ClickUp hadir dengan fitur seret dan lepas Tampilan kalender yang membantu perencanaan tugas terperinci kami. Kami juga memanfaatkan fitur Tugas Berulang untuk menjadwalkan hal-hal rutin, seperti rapat dan sprint retrospeksi, dan memvisualisasikan atau menyesuaikan hari-hari kita secara langsung di Kalender.

Pada hari tertentu, kami memiliki lebih dari 100 tugas aktif di seluruh departemen, dan hampir tidak mungkin untuk menindaklanjuti setiap tugas tersebut. Untungnya, kami bisa tetap berada di atas daftar tugas kami dengan Pengingat ClickUp . Kami membuatnya dari komentar atau notifikasi tugas apa pun, yang memberi kami lebih banyak fleksibilitas untuk mengelola tugas tim dengan lancar dari perangkat apa pun yang kami gunakan tanpa melupakan ketergantungan antardepartemen.

Dan, jika kami menghadapi beban kerja yang luar biasa, kami mengidentifikasi apa yang harus memprioritaskan dan tidak memprioritaskan menggunakan Prioritas Tugas ClickUp dan tag berkode warna. Kami juga meringankan beban kerja tim dengan ClickUp Automatons yang memungkinkan kita mengotomatiskan tugas-tugas yang memakan waktu seperti memeriksa email atau mengatur dokumen.

Bonus! Rahasia kami untuk produktivitas bebas stres? ClickUp Brain dan templat yang sudah dibuat sebelumnya

Selain melacak dan memprioritaskan tugas, ClickUp juga membantu kita dengan Manajemen Proyek . Sebagai contoh, kami menggunakan ClickUp Brain asisten AI platform, untuk mengotomatiskan ringkasan proyek, perencanaan tugas, serta pemaparan dan pembaruan tugas.

Mengotomatiskan kolaborasi INTJ-ISTP dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah jaringan saraf yang menghubungkan tugas, dokumen, dan diskusi tim yang ada di platform-ini membantu kami mengekstrak dan meringkas informasi dan item tindakan melalui petunjuk dan pertanyaan sederhana.

Kami juga meningkatkan produktivitas kami ke tingkat yang lebih tinggi dengan berbagai templat ClickUp yang dapat disesuaikan yang membantu kami menstandarkan penugasan tugas dengan segera! Jika Anda baru mengenal platform ini, fitur Templat Manajemen Tugas ClickUp bisa menjadi titik awal yang bagus. Oleh mengunduh templat gratis ini anda bisa mengatur tugas-tugas Anda ke dalam Daftar seperti Atribut Tindakan, Idea, dan Backlog untuk navigasi yang lebih mudah. Buka tampilan terpisah untuk melacak tugas berdasarkan departemen atau label prioritas. ๐Ÿšฉ

Atur tugas Anda dan raih hasil yang cepat dengan Templat Manajemen Tugas ClickUp

Fitur terbaik ClickUp

1.000+ templat untuk memulaimanajemen tugas yang terampil Intuitifplatform penjadwalan tugas dengan pelacakan waktu

Dasbor ClickUp untuk waktu nyatapelacakan tugas dan metrik produktivitas

Sasaran ClickUp untuk menetapkan KPI tugas yang terukur

Daftar Periksa Tugas fitur untukpembuatan daftar tugas yang mudah dilakukan Beberapa tampilan proyek seperti Daftar, Tabel, dan Garis Waktu

Status tugas khusus untuk melengkapi alur kerja Anda

A Bilah Alat Tindakan Massal untuk mengedit beberapa tugas sekaligus

Mengotomatiskan tugas yang berulang dan rawan kesalahan

Bawaantingkat prioritas tugas Pencarian Universal dan Tag untuk mengakses tugas dengan cepat

Mendukung pembuatan tugas langsung dari Dokumen ClickUp dan Papan tulis Terintegrasi dengan 1.000+ aplikasi seperti Slack, Gmail, Zoom, Outlook, dan HubSpot

Aplikasi seluler khusus untuk iOS dan Android

Kompatibel dengan Mac, Windows, dan Linux

Opsi obrolan dan berbagi file bawaan untuk kolaborasi tugas

Antarmuka tanpa kode yang mudah digunakan

Keterbatasan ClickUp

Perlu waktu untuk menjelajahi semua fitur manajemen tugasnya (Anda bisa memanfaatkan fitur Pusat Bantuan ClickUp untuk memudahkan kurva pembelajaran)

Fitur pelaporan subtugas khusus akan menjadi tambahan yang bagus

Harga ClickUp

Sebagian besar fitur manajemen tugas ClickUp dapat diakses pada paket gratis. Rasio harga-ke-fitur pada opsi berbayar adalah salah satu yang terbaik dalam bidang ini.

Gratis Selamanya (mendukung tugas dan anggota tak terbatas)

(mendukung tugas dan anggota tak terbatas) Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp AI: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan biaya $5 per anggota per bulan

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (4.000+ ulasan)

Platform ini telah mengumpulkan sebagian besar ulasan positif sebagai solusi manajemen tugas. Berikut ini adalah bagaimana seorang pengguna menggambarkan pengalaman mereka :

fitur favorit saya adalah fungsi 'tambahkan ke' untuk tugas, yang memungkinkan saya untuk memiliki lokasi pusat untuk semua proyek besar. Di dalam proyek/Epic, subtugas bisa ditugaskan ke tempat/daftar yang tepat untuk dikerjakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Memiliki tampilan atas-bawah dari lokasi dan status setiap subtugas sangat berharga untuk melacak apa yang sudah selesai dan belum selesai. Menambahkan kolom khusus di mana pun saya membutuhkannya juga sangat luar biasa

2. Asana terbaik untuk tim jarak jauh

Via: Asana Tidak ada cara yang lebih mudah untuk mengatakannya-kami sangat menyukai Asana sebagai perangkat lunak manajemen tugas online untuk tim jarak jauh! Sebagai permulaan, kita bisa menggunakan templat yang sudah dibuat sebelumnya untuk mengatur proyek-proyek jarak jauh dan berkoordinasi dalam tugas dan pembaruan menggunakan fitur Inbox yang terpusat.

Ketika kami menguji alat ini lebih lanjut, kami melihat bahwa sangat mudah untuk menambahkan dan melacak tugas lintas tim di beberapa proyek. Pada dasarnya, saya bisa memastikan tugas yang sama tidak pernah diduplikasi di departemen lain, yang merupakan masalah umum bagi tim jarak jauh!

Kelengkapan fiturnya sangat mirip dengan ClickUp (Anda bisa melihat detail Perbandingan ClickUp vs Asana di sini ). Sebagai contoh, saya bisa menambahkan deskripsi tugas dalam bentuk daftar berpoin, menyematkan file untuk menambahkan konteks, mengatur tanggal jatuh tempo, dan menambahkan penerima tugas dalam beberapa klik. Membuat subtugas, mengidentifikasi pemblokir, dan menyederhanakan persetujuan pada perubahan tugas juga sangat mudah.

Apa yang membuat Asana menonjol di antara alternatifnya lainnya bagi saya adalah fitur Workflow Builder - fitur ini memberikan antarmuka yang mulus untuk membuat alur kerja tanpa pengkodean, membantu kita mengotomatiskan tugas-tugas rutin dan mempercepat proyek. Perangkat lunak manajemen tugas yang berkualitas ini juga memiliki fitur Daftar Tugas Saya, yang membantu memprioritaskan pekerjaan dengan mempromosikan tugas secara otomatis berdasarkan tanggal jatuh tempo.

Secara keseluruhan, Asana adalah alat bantu manajemen tugas kolaboratif bagi siapa saja yang bekerja dari jarak jauh - saya yang terdistribusi tim saya dapat berkomunikasi secara langsung di dalam aplikasi, mendorong kolaborasi lintas fungsi dengan gesekan minimal. Untuk transparansi tambahan, kami sarankan untuk menambahkan kolaborator yang relevan ke dalam tugas tim Anda agar mereka selalu mendapatkan informasi terbaru tentang kemajuan secara sinkron.

Fitur terbaik Asana

Templat untuk manajemen tugas

Alat kolaborasi yang ramah jarak jauh

Pembangun alur kerja tanpa kode

Opsi pencarian dan pemfilteran untuk navigasi yang lebih sederhana

Terintegrasi dengan aplikasi seperti Slack dan Dropbox, serta ClickUp Aplikasi seluler untuk Android dan iOS



Keterbatasan Asana

Mungkin sulit diterapkan untuk tim yang lebih besar

Fitur penyimpanan dan kolaborasi masih perlu ditingkatkan

Harga Asana

Personal: Gratis selamanya (hingga 10 pengguna)

Gratis selamanya (hingga 10 pengguna) Pemula: $10,99/bulan per pengguna

$10,99/bulan per pengguna Lanjutan: $24,99/bulan per pengguna

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan Asana

G2: 4.3/5 (9.000+ ulasan)

4.3/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (12.000+ ulasan)

Banyak pengguna yang mengulas dengan baik fitur pengingat otomatis Asana, seperti yang satu ini :

saya suka bagaimana Asana membantu kami membuat dan memberikan tugas kepada karyawan di tim kami, dan juga secara otomatis memberikan pengingat kepada mereka untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Email pengingat mereka sangat membantu, dengan cara ini rekan kerja kami memiliki daftar tugas yang harus dilakukan tanpa harus memeriksa beberapa platform pesan dan email._

3. Jira - terbaik untuk para profesional IT yang berpengalaman

Via: Jira Ketika saya pertama kali mulai menjelajahi Jira, jelas bagi saya bahwa ini tidak ramah bagi pemula seperti alternatif lainnya karena serangkaian fitur yang agak rumit. Tapi kemudian, Jira adalah opsi perangkat lunak manajemen tugas yang populer di kalangan profesional berpengalaman di industri seperti TI, keuangan, pemasaran, dan SDM, jadi patut dicoba.

Untuk memberi Anda beberapa konteks, Jira pertama kali diluncurkan oleh Atlassian sebagai alat pelacakan masalah untuk pengembang perangkat lunak-tetapi sekarang telah bercabang menjadi alat yang berguna bagi manajer proyek dan manajer tugas. Menurut pengalaman saya, saya menemukannya sebagai alat yang sangat berguna untuk Manajemen proyek yang lincah .

Tim saya mencoba membuat contoh alur kerja untuk proyek Agile yang kompleks, dan kami dapat memecah semuanya menjadi sprint yang dapat dikelola . Kami memiliki opsi untuk mengatur tugas di bawah:

Proyek yang dikelola perusahaan: Alur kerja standar yang dikendalikan admin

Alur kerja standar yang dikendalikan admin Proyek yang dikelola tim: Ruang kerja yang lebih mandiri untuk tim independen

Berbagai tampilan Jira, seperti papan dan garis waktu, memudahkan untuk melacak tugas-tugas sprint dan mengidentifikasi hambatan untuk memastikan peningkatan berkelanjutan . Alat ini juga mendukung kolaborasi tim dengan memungkinkan anggota untuk melakukan brainstorming dan bertukar informasi tugas di seluruh departemen melalui alur kerja bersama.

Beralih ke produktivitas, perlu dicatat bahwa Jira, seperti ClickUp memungkinkan kita memperbarui status tugas khusus secara real time, sementara fitur automaton memungkinkan untuk menjalankan tindakan manual di latar belakang. Selain itu, manajer proyek bisa mengotomatiskan pekerjaan menggunakan berbagai templat manajemen tugas . ๐Ÿ˜€

Kiat: Jelajahi bagian Integrasi Jira-ClickUp untuk mengelola alur kerja Agile Anda dengan lebih baik!

Fitur terbaik Jira

Dukungan otomatisasi alur kerja

Beberapa tampilan tugas untuk tim yang gesit

Templat untuk ceruk sepertisumber daya manusia, pemasaran, dan TI

Terintegrasi dengan Atlassian Work Management dan aplikasi populer lainnya

dan aplikasi populer lainnya Aplikasi manajemen tugas yang efektif untuk Android dan iOS

Keterbatasan Jira

Sistem terkadang bisa lambat

Antarmuka pengguna dan desain dasbor bisa ditingkatkan

Harga Jira

Gratis: Hingga 10 pengguna

Hingga 10 pengguna Standar: $8,15/bulan per pengguna

$8,15/bulan per pengguna Premium: $16/bulan per pengguna

$16/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi bagian penjualan untuk harga

Dukungan bisnis Jira hanya tersedia pada tingkatan berbayar. Namun, pengguna paket gratis dapat mencari dukungan komunitas .

Peringkat dan ulasan Jira

G2: 4.3/5 (5.000+ ulasan)

4.3/5 (5.000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (13.000+ ulasan)

Bonus baca: Lihat ini Alternatif Jira !

4. Monday.com-terbaik untuk tim pemasaran dan PMO

Via: Monday.com Dapatkah menggunakan Monday.com untuk mengelola tugas membuat hari Senin tidak terlalu mengerikan? Kami rasa ya! Perangkat lunak manajemen tugas yang sederhana ini menyediakan semua fitur utama, mulai dari beberapa tampilan tugas hingga templat tugas, yang akan Anda temukan di sebagian besar Alternatif hari Senin .

Namun, yang paling disukai oleh tim peneliti kami adalah fitur manajemen tugas khusus perangkat lunak ini untuk pemasaran dan Tim PMO . Sebagai contoh, tim pemasaran dapat memanfaatkan fitur-fitur utama seperti manajemen aset merek , bagan Gantt yang kuat (untuk membuat jadwal tugas), dan pelacakan kampanye . Sementara itu, tim PMO mengandalkan fitur-fitur untuk memantau OKR mengidentifikasi ketergantungan, dan melacak waktu untuk perencanaan tugas di masa mendatang.

Menurut saya, Monday.com juga menonjol dengan antarmukanya yang mulus. Fitur Manajemen Kerjanya memungkinkan Anda membuat alur kerja pemasaran tanpa kode untuk fungsi-fungsi spesifik seperti pembuatan konten, media sosial, dan perencanaan acara.

Saya berkonsultasi dengan beberapa manajer proyek yang menggunakan perangkat ini, dan mereka bahkan mengapresiasi tata letaknya yang intuitif. Sebagai contoh, platform ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat dengan mengakses ikhtisar cepat dari kemajuan tugas di dasbor. ๐Ÿ“ˆ

Selain itu, Monday.com memungkinkan Anda untuk mengatur ruang kerja ke dalam proyek-proyek dengan tugas dan sub-tugas individual, lengkap dengan opsi kode warna untuk membantu Anda melacak prioritas dan status tugas dengan mudah.

Secara keseluruhan, ini adalah alat manajemen tugas yang kuat-cukup mirip dengan ClickUp dan Asana dalam hal desain dan rangkaian fitur. Ditambah lagi, platform ini terintegrasi dengan perangkat pemasaran top serta platform kolaboratif lainnya ( termasuk ClickUp ).

Fitur terbaik Monday.com

Mencakup 200+ opsi otomatisasi

Status tugas khusus berkode warna dan tingkat prioritas

Templat proyek yang mudah digunakan

Penyiapan alur kerja tanpa kode

Menawarkan aplikasi seluler untuk iOS dan Android

Terintegrasi dengan lebih dari 200 aplikasi

Keterbatasan Monday.com

Penyiapan awal cenderung berlebihan

Beberapa pengguna kesulitan dengan pengingat khusus dan mengalami penundaan notifikasi

Harga Monday.com

Anda bisa mengakses paket-paket berikut ini dengan terlebih dahulu mendaftar untuk uji coba gratis 14 hari:

Gratis: Hingga dua pengguna

Hingga dua pengguna Dasar: $9/bulan per pengguna

$9/bulan per pengguna Standar: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Pro: $19/bulan per pengguna

$19/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi bagian penjualan untuk mengetahui harga

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan Monday.com

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

4.7/5 (10.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

5. Trello-terbaik untuk tim kecil

Via: Trello Saya adalah penggemar berat papan Kanban, dan itulah sebagian alasan mengapa saya selalu senang menggunakan Trello. Salah satu alasan utama mengapa saya menempatkannya di urutan teratas dalam daftar kami adalah kesederhanaan-kebanyakan perangkat lunak manajemen proyek tidak semudah Trello, yang membuatnya sempurna untuk mengelola tugas-tugas linier dalam skala yang lebih kecil.

Perangkat lunak manajemen tugas yang bagus ini adalah tentang memindahkan tugas seperti catatan tempel di papan Kanban seret dan lepaskan untuk pelacakan status yang lebih mudah. Individu bisa menggunakannya untuk membuat daftar tugas yang dipersonalisasi, sementara anggota tim bisa mengandalkan daftar periksa lanjutan untuk menambahkan konteks pada tugas dengan menambahkan tanggal jatuh tempo dan penerima tugas.

Untuk manajemen tugas dasar, perangkat lunak ini mendukung prioritas tugas melalui label seperti prioritas tinggi, sedang, atau rendah. Katakanlah saya ingin mengakses kumpulan tugas dan menyiapkan laporan status cepat-yang harus saya lakukan adalah menyaring label-label ini.

Alat otomatisasi tanpa kode (dan lucu!) dari Trello yang disebut Butler juga sangat nyaman digunakan. Bahkan anggota tim saya yang kurang paham teknologi pun bisa mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dengan membuat aturan, tombol, dan perintah sederhana.

Trello memungkinkan kita melihat tugas pada kalender, jadwal, dan tabel yang tertata rapi, yang sering kali lebih dari cukup untuk mengelola beban kerja dalam tim yang lebih kecil. Namun, jika Anda menjalankan tim yang lebih besar atau proyek yang lebih kompleks yang membutuhkan kelincahan dan variasi tampilan proyek yang lebih luas, Alternatif Trello dengan fitur-fitur perusahaan mungkin merupakan pilihan yang lebih baik.

Fitur terbaik Trello

Butler-sebuah alat otomatisasi tanpa kode

Perangkat lunak pelacakan tugas berbasis Kanban

Termasuk daftar periksa, kalender, dan jadwal

Kode warna membantu memprioritaskan tugas

Aplikasi seluler Android dan iOS

Terintegrasi dengan sistem manajemen tugas lainnya seperti ClickUp dan Jira

Keterbatasan Trello

Menjadi mahal seiring bertambahnya jumlah pengguna

Mungkin tidak mendukung manajemen proyek yang kompleks

Harga Trello

Paket gratis Trello cukup murah hati dan mendukung hingga 10 papan. Anda perlu mendapatkan tingkat Premium untuk mengakses lebih banyak tampilan dan fitur-fitur berbasis AI, yang diperlukan untuk manajemen tugas yang efektif di ruang kerja modern.

**Gratis

Standar: $5/bulan per pengguna

$5/bulan per pengguna Premium: $10/bulan per pengguna

$10/bulan per pengguna Perusahaan: $17,5/bulan per pengguna

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan Trello

G2: 4.4/5 (13.000+ ulasan)

4.4/5 (13.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (23.000+ ulasan)

Ini dia yang pertama pengguna harus katakan tentang menyelesaikan tugas dan proyek dengan Trello:

_Trello menyediakan proyek pengembangan perangkat lunak dengan platform yang lancar untuk mengelola alur kerja Agile dan Kanban. Tugas dapat dengan mudah dibuat dan diatur karena antarmuka yang ramah pengguna serta papan, daftar, dan kartu yang dapat disesuaikan. Meskipun kemudahan penggunaan Trello merupakan salah satu keunggulan utamanya, Trello mungkin tidak memiliki semua kemampuan manajemen proyek yang kompleks seperti aplikasi yang lebih lengkap

6. Perangkat lunak manajemen tugas terbaik dari Hive untuk kolaborasi tim yang berlapis-lapis

Via: Sarang Saya hanya memiliki sedikit gambaran tentang seperti apa Hive itu ketika pertama kali mulai mengujinya. Platform ini mengiklankan dirinya sebagai perangkat lunak manajemen proyek yang mencakup semuanya dengan kasus penggunaan mulai dari manajemen proyek dan sumber daya hingga keterlibatan klien. Meskipun saya lebih banyak menjelajahi fitur-fitur untuk manajemen tugas, saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa alat ini menang dalam hal memfasilitasi kolaborasi tim.

Hive menyediakan platform manajemen tugas bagi tim gabungan mana pun:

Menetapkan, melacak, dan melaksanakan tugas bersama-sama, di mana pun lokasinya

Memantau tugas yang akan datang di seluruh departemen

Menyederhanakan data pemasukan tugas dengan formulir

Berkolaborasi secara asinkron atau langsung dengan Notes Hive dan Obrolan Teks dan Suara

Seperti ClickUp, Hive mendukung kolaborasi proyek dengan membiarkan rekan tim berkomunikasi di seluruh proyek dengan meninggalkan komentar di kartu tindakan atau menandai anggota tim.

Kolaborasi di sini menjadi lebih lancar karena Anda dapat melihat tugas-tugas Anda dari sudut pandang yang unik. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan tampilan Portofolio untuk mendapatkan gambaran umum yang mendetail tentang tugas-tugas di seluruh proyek atau tampilan Label untuk mengkategorikan subtugas. Saya pikir saya bisa lebih fokus dengan mengaktifkan tampilan Tindakan Saya untuk menampilkan tugas-tugas saya secara terkonsentrasi.

Kita juga bisa mengandalkan fitur-fitur utama seperti status tugas untuk melacak kemajuan dengan mudah, template untuk menyesuaikan tata letak proyek dan proses bisnis, dan notifikasi untuk tidak pernah melewatkan satu pun. Selain itu, Hive menawarkan Aplikasi Alur Kerja - sebuah aplikasi tanpa kode alat otomatisasi tugas untuk membantu Anda mengurangi tenaga kerja manual dan merancang alur kerja otomatis yang dipersonalisasi.

Fitur terbaik Hive

Alat manajemen tugas kolaboratif

Mendukung diskusi individu, kelompok, atau proyek

Asisten AI ( HiveMind ) dan templat untuk mendukung tugas-tugas standar

) dan templat untuk mendukung tugas-tugas standar Tampilan Tindakan Saya melacak semua tugas yang ditugaskan kepada Anda

Termasuk alat otomatisasi tugas tanpa kode

Terintegrasi dengan Dropbox dan Google Drive

Keterbatasan Hive

Aplikasi seluler memiliki fungsionalitas terbatas

UX mungkin terganggu dengan banyaknya kolaborator

Harga Hive

Paket gratis Hive dengan rapi mendukung manajemen tugas dasar untuk semua proyek Anda, tetapi Anda harus meningkatkan ke paket berbayar untuk fitur-fitur seperti bidang khusus, label tugas, dan kalender dalam aplikasi.

**Gratis

Pemula: $5/bulan per pengguna

$5/bulan per pengguna Tim: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi bagian penjualan untuk mengetahui harga

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan Hive

G2: 4.6/5 (500+ ulasan)

4.6/5 (500+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (100+ ulasan)

Bonus: Lihat ini Alternatif Hive !

7. MeisterTask terbaik untuk manajemen tugas Kanban

Via: MeisterTask Sebagian besar alternatif untuk MeisterTask menyertakan papan Kanban sebagai salah satu fitur utamanya. Namun, saya akan menekankan bahwa MeisterTask unggul sebagai perangkat lunak manajemen tugas berbasis Kanban karena kemudahan penggunaan dan intuitifnya. ๐Ÿ˜ป

Alat ini dibuat dengan indah dan menyediakan papan gaya Kanban yang dapat disesuaikan yang memungkinkan kita mengatur dan memantau kartu tugas. Kita bisa menandai apakah tugas dalam keadaan In Progress, Done, atau dalam daftar To Do (atau membuat bagian khusus). Kerennya lagi, kita juga bisa beralih ke tampilan garis waktu seperti Gantt untuk mengakses penjadwalan yang lebih linier.

Papan ini membuat semua pekerjaan terpusat dan memungkinkan kita berkomunikasi secara efektif melalui komentar tugas. Kita bisa menyebut rekan tim di komentar, menambahkan mereka sebagai pengamat proyek, dan menugaskan mereka tugas langsung dari papan. Kapan pun Anda mengelola proyek yang rentan terhadap perubahan, cukup aktifkan notifikasi waktu nyata agar semua orang selalu mendapatkan informasi terbaru.

Selain papan kolaboratif, perangkat lunak ini menawarkan papan pin Kanban pribadi yang disebut Agenda, tempat kita dapat mengatur semua tugas yang diberikan kepada kita, serta mengakses tanggal jatuh tempo dan file penting dengan lebih cepat.

Banyak ulasan pengguna untuk MeisterTask memuji antarmuka yang cantik dari alat ini -ini yang dibagikan oleh pengguna terverifikasi:

antarmuka tipe Kanban yang penuh warna, beberapa daftar proyek yang bisa Anda miliki, tag, integrasi dari MindMeister, integrasi yang mudah dari situs web lain untuk memunculkan tugas. Saya menggunakannya di ponsel, tablet, dan iPad saya._

Fitur terbaik MeisterTask

Papan Kanban yang mudah digunakan untuk melacak kemajuan proyek

Dapat berfungsi sebagai perangkat lunak manajemen tugas pribadi

Kolaborasi terkait tugas melalui komentar

Dasbor untuk melacak tugas, data pelacakan waktu, dan notifikasi

Memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas yang berulang

aplikasi seluler iOS dan Android

Keterbatasan MeisterTask

Perangkat lunak ini bisa mendapatkan manfaat dari menambahkan kalender alur kerja ke fitur-fiturnya

Pemberitahuan mungkin tertunda pada perangkat seluler

Harga MeisterTask

Dasar: Gratis (tidak memungkinkan integrasi dengan aplikasi lain)

Gratis (tidak memungkinkan integrasi dengan aplikasi lain) Pro: $6,50/bulan per pengguna

$6,50/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi bagian penjualan untuk mengetahui harga

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan MeisterTask

G2: 4.6/5 (100+ ulasan)

4.6/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (1.000+ ulasan)

8. nTask-perangkat lunak manajemen tugas terbaik untuk penjadwalan

Via: nTask nTask berfungsi sebagai pusat yang berfokus pada UKM untuk melacak dan menjadwalkan tugas dalam tiga bagian: Tugas yang Harus Dilakukan, Alur Kerja, dan Proyek. Idenya adalah untuk membuat daftar tugas pribadi dan profesional, serta menentukan alur kerja untuk fungsi-fungsi tertentu seperti mendesain, manajemen dana, dan pekerja lepas.

Menurut pendapat saya, tab Projects memiliki antarmuka yang cukup bebas dari kekacauan untuk merancang jadwal granular dan memberikan tugas atau seluruh daftar tugas ke rekan tim Anda. Jika Anda baru menggunakan platform ini, Anda bisa mulai dengan lembar penjadwalan mingguan untuk membuat garis dasar tugas, bersama dengan deskripsi dan penerima tugas. Kemudian, Anda dapat menggunakan Pembuat Tugas untuk menambahkan tugas sesuai kebutuhan.

Sebagai alat bantu manajemen tugas visual, tim saya dapat menggunakan nTask untuk merencanakan dan memprioritaskan tugas pada tata letak Kanban, mengelola jadwal pengiriman yang saling berhubungan, dan memvisualisasikan proyek dengan bagan Gantt berkode warna.

Misalnya, kami menjadwalkan tugas dengan menetapkan tanggal jatuh tempo yang direncanakan dan aktual serta membuat ketergantungan tugas dan tonggak pencapaian untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu. Kemudian, kami menetapkan prioritas, status khusus, dan pemberitahuan waktu nyata untuk memastikan tidak ada tindakan yang terlewatkan.

kemampuan pelacakan waktu nTask yang tangguh membantu kami untuk tetap berada dalam kerangka waktu yang realistis. Saya bisa memantau waktu yang dihabiskan untuk tugas dan memperkirakan waktu yang dibutuhkan tim saya untuk tugas-tugas berikutnya, yang membuat penjadwalan (dan penagihan) menjadi lebih mudah dari waktu ke waktu.

fitur terbaik nTask

Menawarkan beberapa tampilan proyek (papan, kisi, daftar, dan kalender)

Pelacakan tugas yang komprehensif

Manajemen tugas visual dan penjadwalan tugas melalui bagan Gantt

Fitur tugas berulang dengan pengulangan harian, mingguan, atau bulanan

Terintegrasi dengan 1.000+ alat seperti Kalender Apple, Zoom, dan Microsoft Teams

Dukungan Android dan iOS

nKeterbatasan tugas

Melampirkan dokumen dan gambar ke tugas mungkin sulit dilakukan

Antarmuka pengguna bisa lebih intuitif

Harga nTask

Anda bisa mengakses masa uji coba 7 hari untuk semua paket. LSM mungkin bisa mendapatkan diskon hingga 50% dengan menghubungi bagian penjualan.

Premium: $3/bulan per pengguna

$3/bulan per pengguna Bisnis: $8/bulan per pengguna

$8/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi bagian penjualan untuk mengetahui harga

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

nPenilaian dan ulasan nTask

G2: 4.4/5 (10+ ulasan)

4.4/5 (10+ ulasan) Capterra: 4.2/5 (100+ ulasan)

9. ZenHub terbaik untuk tim perangkat lunak

Via: ZenHub ZenHub adalah solusi manajemen proyek yang terutama melayani tim pengembangan perangkat lunak. Solusi ini menyediakan integrasi GitHub asli melalui ekstensi peramban untuk Google Chrome atau Mozilla Firefox. Hal ini membantu mengurangi peralihan konteks dengan menjaga tugas proyek tetap terhubung dengan kode GitHub.

Selain itu, ZenHub menawarkan pembaruan tugas otomatis saat pengguna menyelesaikan masalah di GitHub, menyederhanakan penyelesaian tugas dengan menghilangkan pemeriksaan status manual dari daftar tugas tim Anda. Ada juga serah terima otomatis untuk memperbarui semua ruang kerja yang terhubung.

Perangkat lunak manajemen tugas online ini dan alat pengembangan perangkat lunak menyatukan tugas-tugas pada papan Kanban yang intuitif, drag-and-drop, yang memungkinkan tim untuk melihat semua tugas saat ini dan statusnya.

Gunakan papan ini untuk memprioritaskan tugas, melacak proyek, dan melampirkan pull request ke masalah terkait. Kelompokkan masalah terkait ke dalam Epics atau hubungkan berbagai repositori GitHub pribadi dan publik ke satu papan. ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿซ

Selain itu, ZenHub menawarkan fitur perencanaan sprint, menjadikannya alat yang sangat berguna untuk tim yang gesit . Hal ini memungkinkan kita untuk mengatur siklus sprint otomatis, membuat sprint baru secara otomatis dengan tugas yang diprioritaskan dan yang belum selesai, dan menerima laporan berkala tentang kemajuan.

Saya juga mendengar hal-hal yang cukup menarik tentang ZenHub AI (kategorisasi masalah otomatis, tinjauan sprint, dll.). Namun, saya tidak bisa melewati daftar tunggu untuk mencoba program beta-nya.

Fitur terbaik ZenHub

Berbagai fitur utama untuk tim yang gesit

Integrasi GitHub asli

Menyediakan perencanaan dan pelacakan musim semi

Papan dengan kemampuan manajemen tugas yang intuitif

Mengotomatiskan tugas yang berulang dan serah terima

Bertindak sebagai alat manajemen tugas visual dengan peta jalan dan garis waktu

Terintegrasi dengan Figma, Miro, dan Loom

Keterbatasan ZenHub

Kurva pembelajaran yang curam

Antarmukanya mungkin sulit untuk dinavigasi

Harga ZenHub

Untuk Tim: $8,33/bulan per pengguna (tagihan tahunan setelah uji coba gratis selama 14 hari)

$8,33/bulan per pengguna (tagihan tahunan setelah uji coba gratis selama 14 hari) Untuk Perusahaan: Hubungi bagian penjualan untuk mengetahui harga

Peringkat dan ulasan ZenHub

G2: 4.3/5 (30+ ulasan)

4.3/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (30+ ulasan)

10. Zoho Projects-terbaik untuk manajemen proyek yang kompleks

Via: Proyek Zoho Zoho Projects adalah perangkat lunak manajemen proyek yang andal dengan fitur-fitur seperti pelacakan masalah, pemantauan tim lembar waktu proyek, dan pemanfaatan sumber daya grafik. Dari berbagai kasus penggunaan yang kami jelajahi, platform ini sangat baik untuk mengelola proyek-proyek kompleks di industri seperti pemasaran, konstruksi, TI, dan konsultasi.

Zoho Projects menawarkan perangkat alat yang komprehensif untuk manajemen tugas yang membantu kami dalam memecah proyek menjadi tonggak pencapaian, daftar tugas, dan subtugas untuk pelacakan yang lebih sederhana. Platform manajemen tugas ini sangat detail - setiap tugas dapat memiliki atribut seperti penerima tugas, jam kerja, prioritas, dan pengingat. Selain itu, kita bisa menggunakan lembar waktu dan pengatur waktu untuk mencatat waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas.

Kami dapat menjadwalkan tugas pada kalender dan mendapatkan gambaran umum tentang kapasitas anggota tim secara bersamaan. Hal ini, menurut saya, sangat penting untuk perencanaan tugas yang seimbang dan menghindari risiko kelelahan tim.

Seperti banyak Alternatif Zoho alat ini menyederhanakan pengorganisasian tugas dengan menyediakan papan gaya Kanban dengan kartu tugas seret dan lepas dan status yang fleksibel. Sedangkan untuk merencanakan dan melacak alur kerja yang kompleks, kita dapat menggunakan bagan Gantt untuk mengidentifikasi tugas tim yang terperinci, mengatur ketergantungan, dan memantau tenggat waktu untuk memastikan semuanya selesai tepat waktu. โŒ›

Saya percaya bahwa menggunakan Zoho Projects sangat bagus untuk mengkonsolidasikan ekosistem tugas Anda saat Anda menggunakan aplikasi Zoho lainnya, seperti Zoho Mail atau Zoho CRM, karena alat ini memberi Anda pandangan terpadu tentang tugas-tugas Anda di seluruh platform yang terkait.

Fitur terbaik Zoho Projects

Bagan Gantt akses cepat

Mendukung kasus penggunaan manajemen tugas yang serbaguna

Alur kerja yang sangat dapat disesuaikan dengan templat proyek

Penjadwalan tugas yang mudah pada kalender

Terintegrasi dengan berbagai aplikasi Zoho, Google, dan Microsoft

Aplikasi manajemen tugas (iOS 9.0+ dan Android 4.1+)

Keterbatasan Proyek Zoho

Penyiapan awal bisa jadi menantang

Kustomisasi perangkat lunak dapat memakan waktu

Harga Zoho Projects

Gratis: Hingga tiga pengguna

Hingga tiga pengguna Premium: $ 4/bulan per pengguna (uji coba 10 hari)

$ 4/bulan per pengguna (uji coba 10 hari) Perusahaan: $9/bulan per pengguna (uji coba 10 hari)

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan Zoho Projects

G2: 4.3/5 (300+ ulasan)

4.3/5 (300+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (400+ ulasan)

Sebagian besar ulasan menyebutkan bahwa produk ini bermanfaat, meskipun terkadang membingungkan. Berikut ini kutipannya :

Zoho Projects berguna saat digunakan untuk menetapkan tugas, menyelesaikan beberapa proyek, dan perlu mengetahui siapa yang akan mengerjakannya kapan. Hal ini memungkinkan orang untuk masuk dan mengatur waktu mereka sendiri untuk melacak berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk mengerjakannya. Kadang-kadang sangat membingungkan untuk membuat tugas karena banyaknya kebutuhan yang membosankan yang dapat miskomunikasi saat mencoba menetapkan (tugas).

11. ActiveCollab-terbaik untuk pengalaman manajemen tugas yang dipersonalisasi untuk alur kerja berbasis klien

Via: ActiveCollab ActiveCollab adalah tentang meningkatkan produktivitas dan memenuhi tenggat waktu dengan mudah dalam alur kerja berbasis klien. Baik Anda sebuah startup atau tim kreatif kecil, alat ini memungkinkan Anda mengundang klien tanpa batas ke platform untuk meningkatkan kolaborasi dan umpan balik. Menurut pendapat saya, hal ini saja sudah bisa membantu menghilangkan pertemuan klien dan rantai email tindak lanjut yang sulit dilacak.

Pengalaman saya? Selain menambahkan tugas untuk tim saya, saya juga dapat memecah tindakan kompleks menjadi subtugas untuk klien saya, memastikan semua tugas yang diberikan selesai sesuai rencana. Selain itu, kami melihat fungsi untuk:

Menambahkan tanggal jatuh tempo, penerima tugas, dan deskripsi tugas yang mendetail

Mengelompokkan tugas berdasarkan kriteria yang berbeda

Menggandakan tugas yang berulang

Perangkat lunak manajemen tugas online ini hanya menawarkan tiga tampilan proyek untuk dipilih, yang kurang dari yang seharusnya Alternatif ActiveCollab biasanya ditawarkan. Namun, ini mencakup tampilan yang sering digunakan-papan Kanban, bagan Gantt, dan tampilan Daftar. ๐Ÿ“

Saya tahu otomatisasi adalah tema yang berulang pada saat ini, tetapi masih layak untuk disebutkan-ActiveCollab dapat mengurangi pekerjaan manual dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang seperti menyusun laporan mingguan. Dan, jika Anda perlu memastikan tindakan diselesaikan dalam urutan yang tetap, cukup buat ketergantungan di antara beberapa tugas.

ActiveCollab menekankan pentingnya pengelola tugas pribadi, yang mungkin berguna bagi para pekerja lepas. Ini menyediakan halaman Pekerjaan Saya di mana Anda bisa menemukan dan mengatur tugas berdasarkan proyek, klien, atau tanggal jatuh tempo.

Lembar waktu ActiveCollab juga membuat saya cukup terkesan. Selain mendapatkan gambaran umum dari semua catatan waktu saya, saya bisa mengakses pelacakan waktu di tingkat proyek untuk penagihan yang lebih mudah. Saya bahkan bisa melihat kembali produktivitas saya dalam hal komentar yang diposting, tugas yang dibuat atau ditutup, atau tanggal jatuh tempo yang diubah.

Fitur terbaik ActiveCollab

Perangkat lunak manajemen tugas pribadi yang luar biasa

Alat untuk mengotomatiskan tugas yang berulang-ulang

Ketergantungan untuk menyelesaikan tugas dalam urutan tertentu

Aplikasi ponsel pintar Android dan iOS

Terintegrasi dengan alat manajemen tugas lainnya seperti Asana dan Trello

Keterbatasan ActiveCollab

Fitur berbagi file dari perangkat lunak manajemen tugas ini bisa lebih sederhana untuk digunakan

Menambahkan lebih banyak opsi kustomisasi bisa bermanfaat

Harga ActiveCollab

Semua paket dilengkapi dengan uji coba gratis 14 hari. Namun, Anda harus berlangganan paket paling mahal untuk fitur-fitur seperti manajemen beban kerja dan perencanaan hari libur.

Plus: $9,5/bulan 3 pengguna/bulan

$9,5/bulan 3 pengguna/bulan Pro: $8/bulan per pengguna/bulan

$8/bulan per pengguna/bulan Pro+Get Paid: $11,75/bulan per pengguna/bulan

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan ActiveCollab

G2: 4.2/5 (90+ ulasan)

4.2/5 (90+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

12. Wrike terbaik untuk manajemen alur kerja yang dapat diskalakan

Via: Mogok Wrike terkenal dengan tugasnya yang tangguh dan manajemen alur kerja fitur. Namun, yang dilewatkan oleh banyak pengguna adalah betapa indahnya skalabilitasnya! Sebagai contoh, platform ini memungkinkan saya membuat pustaka tugas khusus yang meniru proses inti kami-kami bisa menggunakannya sebagai dasar untuk semua alur kerja kami di masa depan. Dan bagian terbaiknya adalah, kita bisa mengembangkan pustaka ini untuk membangun ruang kerja yang disesuaikan dengan peran, departemen, atau bahkan industri.

Selama kami menguji alat ini, kami membuat daftar tugas bertingkat di berbagai tingkatan seperti folder, tonggak pencapaian, fase, dan proyek. Beberapa dari kami bahkan membuat dasbor yang dipersonalisasi dengan menyematkan tugas-tugas penting dari daftar tugas kami, semuanya diurutkan secara otomatis berdasarkan prioritas dan tanggal jatuh tempo.

Seperti kebanyakan Pesaing Wrike platform ini mendukung kerja sama tim yang kuat - kita dapat berkolaborasi dalam rencana proyek waktu nyata, penugasan tugas, dan pengambilan keputusan di dalam platform. Ditambah lagi, perangkat lunak ini memiliki fitur alat pemeriksaan untuk umpan balik tugas yang cepat namun terperinci dan otomatisasi tugas untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi kerja.

Selain itu, Wrike memungkinkan manajer proyek membuat laporan yang dapat disesuaikan mengenai tugas dan kinerja tim. Saya, misalnya, dapat lebih mengoptimalkan alur kerja dengan menganalisis indikator kinerja utama (KPI) yang relevan di dasbor.

Fitur terbaik Wrike

Dasbor proyek yang komprehensif dengan laporan yang dipersonalisasi

Mendukung kolaborasi tim yang ramah umpan balik

Beberapa tampilan proyek

Visualisasikan tugas dalam tampilan seperti Gantt Chart, Kanban, dan Kalender

400+ integrasi pihak ketiga

Otomatisasi tugas

Keterbatasan yang menyolok

Bisa menggunakan lebih banyak opsi tampilan khusus

Beberapa pengguna mengalami masalah sinkronisasi tugas

Harga Wrike

Wrike menawarkan integrasi dan fitur keamanan awan tambahan dengan biaya tambahan, tetapi semua paket berikut ini berisi fitur manajemen tugas:

Gratis

Tim: $9,80/bulan per pengguna

$9,80/bulan per pengguna Bisnis: $24,80/bulan per pengguna

$24,80/bulan per pengguna Enterprise dan Pinnacle: Hubungi bagian penjualan

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan Wrike

G2: 4.2/5 (3.000+ ulasan)

4.2/5 (3.000+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (2.000+ ulasan)

13. Todoist-terbaik untuk tim dengan anggaran terbatas

Via: Pencatat tugas (Todoist) Sementara banyak Alternatif Todoist dalam daftar kami menawarkan fitur manajemen proyek tambahan, aplikasi veteran ini murni berfokus pada manajemen tugas. Menurut saya, Todoist adalah salah satu dari sedikit aplikasi yang secara konsisten meningkatkan diri dalam ruang lingkupnya. Misalnya, sekarang kita bisa membuat daftar tugas harian yang mendetail dan mengatur tugas yang berulang dengan menggunakan bahasa alami.

Alat ini memenuhi semua kebutuhan untuk perencanaan dan manajemen tugas dasar-kita bisa membuat tugas dan sub-tugas, menentukan prioritas, menambahkan tanggal jatuh tempo, dan mengatur pengingat untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan. ๐Ÿ‘€

Meskipun pada dasarnya ini adalah aplikasi manajemen tugas, Todoist dapat membantu Anda mengelola proyek berskala kecil karena mencakup fitur penetapan tujuan label untuk mengelompokkan tugas, dan deskripsi tugas agar informasi tetap terpusat.

Saya pribadi menyukai tampilan Kalender Mendatang yang menampilkan tugas-tugas mana yang harus segera diselesaikan, dan jika ada tugas yang terlalu banyak, saya bisa menggunakan fungsi seret dan lepas untuk menjadwalkan ulang tugas. Dan jika saya perlu fokus pada tugas tim yang saat ini jatuh tempo, saya cukup membuka Tampilan hari ini.

Meskipun navigasi Todoist yang sederhana dan harganya yang murah menjadikannya alat yang berguna untuk manajemen tugas pribadi, Todoist juga merupakan aplikasi daftar tugas yang bagus untuk tim dengan anggaran terbatas. Fitur manajemen proyeknya tidak terlalu lengkap, tetapi Anda masih bisa memberikan tugas dan memanfaatkan komentar untuk kerja sama tim dan transparansi yang lebih baik. Inilah yang dikatakan oleh seorang pemilik usaha kecil setelah menggunakan alat ini :

Sangat mudah digunakan untuk semua tingkat pemahaman teknologi. Saya menggunakan Todoist beberapa kali dalam sehari dan kami telah mengintegrasikannya di seluruh tim kami. Kami telah mengalami jauh lebih sedikit kemungkinan tugas yang hilang atau terlupakan dan orang-orang tetap bertanggung jawab karena pemberitahuan yang diterima setelah selesai.

Kiat: ClickUp memiliki tampilan yang rapi Impor dari Todoist jika Anda perlu beralih ke alat bantu manajemen proyek yang lebih ekstensif di masa mendatang.

Fitur terbaik Todoist

Manajemen tugas harian yang efisien

Beberapa tampilan tugas (termasuk papan dan daftar Kanban)

Dukungan kolaborasi tim dasar

Navigasi yang mudah untuk memantau kemajuan proyek

Terintegrasi dengan berbagai aplikasi produktivitas dan pelacakan waktu

Memiliki aplikasi daftar tugas untuk Android dan iOS

Keterbatasan Todoist

Mengintegrasikan perangkat lunak dengan beberapa aplikasi mungkin menantang

Akan lebih bermanfaat jika aplikasi ini menampilkan tugas-tugas saat Anda sedang offline

Harga Todoist

Pemula: Gratis

Gratis Pro: $4/bulan per pengguna

$4/bulan per pengguna Bisnis: $6/bulan per pengguna

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan Todoist

G2: 4.4/5 (700+ ulasan)

4.4/5 (700+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.000+ ulasan)

14. ProofHub-terbaik untuk pelacakan tugas granular

Via: ProofHub Selain sebagai alat manajemen tugas yang baik, ProofHub adalah perangkat lunak pelacakan atask yang memungkinkan Anda dengan mudah membuat daftar tugas dan tugas individu, menugaskan mereka ke lebih dari satu anggota tim, dan mengikuti tanggal jatuh tempo dan prioritas di seluruh kategori tugas. Saya sangat kagum dengan tampilan Tabel platform untuk pelacakan tugas-saya bisa memantau persentase kemajuan untuk tindakan dalam berbagai kategori (tanpa menjadi manajer mikro yang merepotkan). ๐Ÿ˜

Mirip dengan Alternatif lain ProofHub perangkat lunak ini sepenuhnya dapat disesuaikan - kami dapat membuat alur kerja yang dipersonalisasi dan menggunakan bidang khusus untuk menangkap data terkait tugas apa pun yang dianggap penting oleh tim saya. Kolom khusus meningkatkan pelacakan tugas - karena kami menyesuaikannya untuk melacak hampir semua detail, baik itu tenggat waktu atau keluaran.

Berbicara tentang pelacakan, ProofHub memiliki antarmuka yang intuitif untuk membuat ketergantungan tugas untuk memastikan tugas diselesaikan dalam urutan yang telah ditentukan. Jika Anda ingin memberikan kejelasan lebih lanjut kepada penerima tugas, tinggalkan komentar pada tugas atau gunakan sebutan untuk memandu mereka.

Selain itu, ProofHub menawarkan berbagai opsi pelaporan untuk membantu mendapatkan wawasan tentang kemajuan proyek. Anda dapat meningkatkan alokasi sumber daya dengan menganalisis laporan penggunaan sumber daya atau melacak kemajuan proyek dengan laporan penyelesaian tugas.

Fitur terbaik ProofHub

Perangkat lunak pelacakan tugas dengan berbagai aspek

Alur kerja yang dapat disesuaikan

Mendukung diskusi terkait tugas melalui komentar dan sebutan

Laporan untuk mengukur kemajuan tugas

Berbagai tampilan proyek seperti Kanban dan tabel

Ramah seluler

Keterbatasan ProofHub

Pemberitahuan bisa jadi sulit untuk dikelola

Beberapa pengguna merasa fitur kustomisasinya rumit

Harga ProofHub

Perhatikan bahwa ProofHub saat ini menghindari format penagihan per pengguna, yang mungkin membuatnya menarik untuk beberapa tim.

Esensial: $45/bulan untuk pengguna tak terbatas

$45/bulan untuk pengguna tak terbatas Kontrol Utama: $150/bulan (atau $89/bulan untuk penawaran waktu terbatas)

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan ProofHub

G2: 4.5/5 (80+ ulasan)

4.5/5 (80+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (90+ ulasan)

15. SmartTask-terbaik untuk mengelola banyak proyek

Via: SmartTask SmartTask menyertakan semua fitur utama yang biasanya Anda temukan dalam alat manajemen tugas. Anda bisa mengatur tenggat waktu, menambahkan ketergantungan, dan mengelola tugas dalam tampilan seperti kalender, daftar, dan papan. Saya akan menyoroti bahwa Anda bisa membuat alur kerja yang realistis di sini dengan mengoptimalkan tugas-tugas yang bergantung, tumpang tindih, dan diabaikan-ini adalah jenis visibilitas yang Anda perlukan ketika tim Anda menangani 5+ proyek secara bersamaan.

Perangkat lunak ini sangat menonjol bagi saya terutama karena alat untuk mengelola banyak proyek secara bersamaan dalam pengaturan lintas fungsi. Fitur Project Portfolios memungkinkan Anda membuat beberapa papan untuk melacak tujuan yang terpisah, menyelaraskan tim pemasaran, penjualan, dan desain Anda. Agar lebih aman, Anda bahkan bisa berbagi daftar tugas di seluruh tim untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan.

SmartTask mendukung kolaborasi tim dengan mengizinkan kami mengomentari tugas dan membuat notifikasi waktu nyata untuk pembaruan. Kami juga dapat mengundang klien, vendor, dan pemangku kepentingan eksternal untuk berkolaborasi dalam tugas atau proyek apa pun dengan mengirimkan undangan kepada mereka.

Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan laporan dasbor untuk tugas proyek dan penjualan yang dapat Anda temukan dengan mudah melalui bilah pencarian tingkat lanjut. ๐Ÿ”Ž

Fitur terbaik SmartTask

Komunikasi tim internal dan eksternal

Mengatur tugas berulang (harian, mingguan, atau bulanan)

Laporan tugas dan penjualan

Mendukung pengelolaan tugas di seluruh proyek

Pelacakan waktu untuk tugas individu

Alat bantu manajemen tugas untuk iOS dan Android

Keterbatasan SmartTask

UI dan UX bisa menggunakan beberapa perbaikan

Menambahkan lebih banyak integrasi akan berguna

Harga SmartTask

SmartTask dapat menawarkan harga diskon untuk LSM dengan menghubungi mereka. Perusahaan rintisan yang memenuhi syarat juga bisa mengajukan kredit senilai $1.000.

**Gratis Selamanya

Premium: $7,99/bulan per pengguna

$7,99/bulan per pengguna Bisnis: $10.99/bulan per pengguna

$10.99/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi bagian penjualan untuk mengetahui harga

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan SmartTask

G2: 4.5/5 (60+ ulasan)

4.5/5 (60+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (30+ ulasan)

16. HubSpot (Manajemen Tugas HubSpot)-terbaik untuk tugas-tugas CRM

Melalui: HubSpot Saya akui bahwa Manajemen Tugas HubSpot jauh dari sekadar pengelola tugas tradisional-ini lebih merupakan paket yang dirancang untuk membantu para pemasar merampingkan proses Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) . Sekarang, kita tahu bahwa cRM yang efektif bergantung pada penyimpanan, pelacakan, dan pengelolaan aktivitas berbasis prospek dan pelanggan dengan baik. HubSpot membantu Anda menyederhanakan tugas-tugas yang tersebar ini untuk meningkatkan pendapatan.

Kami menjelajahi perangkat lunak ini secara ekstensif dan dapat mengonfirmasi bahwa perangkat lunak ini mengurangi kebutuhan untuk beralih di antara beberapa tab saat berbicara dengan prospek, semua berkat dasbor yang memusatkan semua pekerjaan CRM. Dalam hal kasus penggunaan, manfaatkan dasbor untuk melacak item daftar tugas Anda, melihat detail prospek, dan tetap berada di atas pertemuan.

Perlu membuat tugas baru? Lakukan langsung dari alur kerja, kotak masuk email, atau daftar tugas Anda. Dan jika Anda memerlukan wawasan dari kinerja tugas sebelumnya, seperti kesepakatan yang dibuat dan aktivitas yang diselesaikan, manfaatkan alat bantu pelaporan HubSpot. Platform ini menyederhanakan komunikasi dengan templat email (untuk mengirim pesan secara massal) dan obrolan tim secara real-time.

Meskipun tim penjualan dan pemasaran mungkin menikmati gaya manajemen tugas HubSpot, beberapa Alternatif HubSpot bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk perusahaan di bidang TI atau keuangan. Anda bahkan dapat mempertimbangkan Integrasi HubSpot-ClickUp jika Anda ingin mengatur proses yang berhubungan dengan pelanggan dengan lebih baik.

Fitur terbaik HubSpot

Beragam fungsi CRM yang luas

Obrolan tim secara langsung

Dasbor untuk memusatkan pekerjaan yang berhubungan dengan prospek

Terintegrasi dengan aplikasi seperti WordPress, Gmail, dan Zapier

aplikasi seluler iOS dan Android untuk HubSpot CRM

Keterbatasan HubSpot

Opsi terbatas untuk memprioritaskan tugas

Otomatisasi alur kerja terbatas pada paket gratis

Harga HubSpot

Untuk individu dan tim kecil:

Gratis

Pemula: $15/bulan

$15/bulan Profesional: $800/bulan

Peringkat dan ulasan HubSpot (CRM)

G2: 4.4/5 (11.000+ ulasan)

4.4/5 (11.000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (4.000+ ulasan)

17. Paymo-terbaik untuk tugas dan pemesanan klien

Via: Paymo Paymo adalah perangkat lunak manajemen tugas dan aplikasi faktur sederhana yang digabungkan menjadi satu, jadi saya bisa melihat bagaimana aplikasi ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para profesional dan pekerja lepas yang ingin mengatur pekerjaan klien, data pelacakan waktu, dan sumber daya dalam satu platform. Aplikasi ini memungkinkan Anda secara otomatis mengatur ghost booking berdasarkan detail tugas yang telah Anda masukkan di masa lalu, serta menerima ikhtisar visual dari semua pemesanan untuk tim langsung pada satu layar. ๐Ÿ–ฅ๏ธ

Paymo juga menyederhanakan pengelolaan sumber daya dengan mengizinkan beberapa manajer untuk mengerjakan penjadwalan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan pemesanan. Kami bisa:

Memesan waktu untuk tugas-tugas yang sensitif terhadap waktu per jam Mengakomodasi tugas yang tidak terjadwal dengan fungsi seret dan lepas yang sederhana Visualisasikan ketersediaan tim kami pada jadwal Kirim notifikasi pemesanan hanya kepada anggota tim yang relevan

Platform ini memungkinkan karyawan saya melihat tugas mereka dalam satu tampilan, sementara manajer tugas kami memantau tugas pribadi dan pekerjaan tim dalam tampilan terpisah. Seperti kebanyakan Alternatif Paymo kami mendapatkan tampilan proyek seperti bagan Gantt, Tabel, dan Kalender untuk memvisualisasikan tugas.

Paymo juga mendorong kolaborasi tim, menawarkan Task View yang terperinci untuk mengobrol secara real time tentang pembaruan tugas terbaru. Terakhir, Paymo menyediakan tingkat prioritas tugas seperti kritis, tinggi, normal, atau rendah di seluruh tim, yang dapat kami sesuaikan berdasarkan komitmen pengiriman kepada klien.

Fitur terbaik Paymo

Jadwal untuk menilai ketersediaan karyawan

Memungkinkan pemesanan waktu untuk tugas klien per jam

Obrolan waktu nyata

Tampilan proyek seperti bagan Gantt dan papan Kanban

Terintegrasi dengan aplikasi seperti Slack, Google Kalender, dan JotForm

Dukungan aplikasi seluler untuk iOS dan Android

Keterbatasan Paymo

Aplikasi seluler mungkin sulit untuk dinavigasi

Membutuhkan waktu untuk melatih karyawan untuk menggunakan platform ini

Harga Paymo

Gratis (untuk hingga lima klien)

(untuk hingga lima klien) Pemula: $5,9/bulan per pengguna

$5,9/bulan per pengguna Kantor Kecil: $10.9/bulan per pengguna

$10.9/bulan per pengguna Bisnis: $16,9/bulan per pengguna

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan Paymo

G2: 4.6/5 (500+ ulasan)

4.6/5 (500+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (400+ ulasan)

18. TimeCamp-terbaik untuk pelacakan waktu dan tugas penagihan

Via: TimeCamp Saya telah berbicara dengan banyak pekerja lepas tentang rutinitas manajemen tugas mereka, dan saya pikir salah satu masalah utama mereka adalah menghubungkan tugas ke jam kerja yang terlacak dan, pada akhirnya, faktur. Itulah mengapa saya memastikan alat all-in-one yang praktis ini ada dalam daftar kami.

Sementara sebagian besar Alternatif TimeCamp dalam daftar ini mencakup fitur manajemen tugas dan proyek yang umum, TimeCamp mengalihkan fokusnya ke penganggaran waktu-tugas.

Dengan kemampuan pelacakan waktu sekali klik, Anda bisa melacak jam kerja Anda dan tim dengan mudah. Anda dapat menggunakan data ini untuk menstandarkan waktu untuk pekerjaan tertentu, merencanakan dan membuat tugas dan estimasi faktur, dan memantau produktivitas setiap anggota tim.

TimeCamp juga menyediakan fitur untuk mengukur profitabilitas proyek Anda dan melacak jam kerja yang dapat ditagih, menyederhanakan pembuatan faktur dan manajemen sumber daya. Pada dasarnya, tugas-tugas yang harus Anda lakukan secara manual, seperti membuat faktur dan menyetujui lembar waktu, dilakukan secara otomatis di platform ini.

Meskipun perangkat lunak ini menyoroti pelacakan waktu, ini masih merupakan alat manajemen tugas, produk TimeCamp Planner-nya membantu Anda mengatur tugas dan memantau kemajuannya di papan gaya Kanban.

Jika Anda berurusan dengan tugas yang berulang, otomatiskan dengan menentukan informasi seperti tanggal jatuh tempo, penerima tugas, dan status kemajuan. Selain itu, Anda bisa beralih dari ikhtisar tugas tim ke tugas Anda sendiri menggunakan fitur Tugas Saya, yang menampilkan tugas yang ditugaskan pada daftar, kalender, atau tampilan garis waktu.

Perhatikan bahwa fitur pelacakan waktu dan manajemen tugas TimeCamp tersedia pada paket harga terpisah.

Fitur terbaik TimeCamp

Alat pelacakan waktu yang komprehensif

Papan kanban untuk pelacakan tugas yang mudah

Daftar tugas pribadi

Dapat mengotomatiskan tugas yang berulang

Termasuk aplikasi untuk Android dan iOS

TimeCamp (bukan Perencana TimeCamp) terintegrasi dengan alat bantu seperti:

ClickUp (Anda dapat menggunakan integrasi ini untuk mengatur waktu tugas ClickUp Anda dan menikmati akurasi penagihan) Kalender Google Slack



Keterbatasan TimeCamp

Antarmuka pengguna dan waktu muat server bisa lebih baik

Alat ini terkadang bermasalah

Harga TimeCamp (untuk TimeCamp Planner)

Pemula: $2,99/bulan per pengguna (terbaik untuk pekerja lepas)

$2,99/bulan per pengguna (terbaik untuk pekerja lepas) **Premium: $ 4,99/bulan per pengguna (ideal untuk bisnis yang melacak profitabilitas)

Ultimate: $7,99/bulan per pengguna (untuk pelaporan analitis yang lebih baik)

$7,99/bulan per pengguna (untuk pelaporan analitis yang lebih baik) Enterprise: $11,99/bulan per pengguna (untuk keamanan yang lebih tinggi dan integrasi khusus)

Peringkat dan ulasan TimeCamp

G2: 4.7/5 (100+ ulasan)

4.7/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (500+ ulasan)

19. Any.do-best untuk membuat daftar tugas

Via: Any.do Any.do mengkhususkan diri dalam menyediakan daftar tugas yang mudah digunakan untuk membantu Anda mencapai tujuan pribadi atau tujuan profesional secara efisien. Aplikasi ini melayani individu, keluarga, dan tim, dan tersedia melalui 10+ platform, termasuk Mac, Safari, dan iPad.

Selama menggunakan alat ini, saya dapat mengatur daftar tugas saya dalam daftar dan proyek yang terpisah, semuanya diberi kode warna untuk menetapkan prioritas yang jelas dan menentukan kategori tugas. Kita bisa menyempurnakan daftar tugas kita dengan:

Subtugas dan lampiran untuk menambah kesadaran akan tugas

Tenggat waktu dan pengingat

Berbagi tanggung jawab juga mudah-cukup bagikan daftar tugas dengan rekan tim atau keluarga Anda untuk bekerja sama dalam penyelesaian tugas. Misalnya, Anda dapat menugaskan item yang berbeda dalam daftar belanjaan kepada anggota keluarga dan melacak daftar tersebut untuk memastikan mereka menyelesaikan tugas dengan sukses. Jika ada masalah mendesak yang ingin Anda diskusikan, gunakan fungsi obrolan untuk berkomunikasi secara real time.

Bagi perusahaan yang mencari alat manajemen tugas dengan kemampuan manajemen proyek, Any.do merupakan pilihan yang tepat karena juga menawarkan fitur-fitur seperti alur kerja yang bisa disesuaikan, tampilan, templat yang sudah jadi, dan integrasi yang kuat dengan alat kerja lainnya.

Namun, jika Anda menginginkan fitur alur kerja yang lebih komprehensif, jelajahi beberapa fitur yang lebih canggih Alternatif Any.do .

Fitur terbaik Any.do

Menyediakan daftar tugas yang sederhana

Bagus sebagai pengelola tugas harian

Memungkinkan Anda berbagi daftar dengan tim, keluarga, dan teman

Pengingat untuk penyelesaian tugas tepat waktu

Memiliki aplikasi untuk iOS dan Android

Terintegrasi dengan alat manajemen tugas lainnyaseperti ClickUp dan Asana (via Zapier)

Keterbatasan Any.do

Beberapa pengguna menginginkan lebih banyak integrasi (seperti dengan Microsoft Calendar)

Fitur-fitur canggih yang terbatas untuk kisaran harga ini

Harga Any.do

Ingatlah untuk membeli paket Keluarga atau Tim untuk mengakses daftar bersama.

**Gratis

Premium: $ 2,99/bulan per pengguna

$ 2,99/bulan per pengguna Keluarga: $8,33/bulan per empat pengguna

$8,33/bulan per empat pengguna Tim: $ 4,99/bulan per pengguna

semua harga yang tercantum mengacu pada perkiraan nilai yang ditagihkan setiap tahun_

Peringkat dan ulasan Any.do

G2: 4.2/5 (100+ ulasan)

4.2/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (100+ ulasan)

Pada saat mengulas alat ini, kami mencatat beberapa ulasan yang kurang positif dari pengguna Android dan iOS, sebagian besar tentang beberapa elemen UX. Namun, ulasan untuk keseluruhan fungsionalitasnya cukup positif. Inilah yang dikatakan oleh seorang manajer penjualan yang menggunakan produk ini :

Dengan Any.do, mengatur tugas-tugas saya menjadi sederhana dan cepat. Aplikasi ini berfungsi dengan baik, dan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, mengatur pengingat harian dan penjadwalan untuk menjaga diri saya tetap mengetahui apa yang sedang terjadi. Saya menyukai aplikasi yang menawarkan desain profesional yang sederhana dan minimalis.

20. Smartsheet - terbaik untuk manajemen tugas bergaya spreadsheet

Via: Smartsheet Smartsheet adalah alat manajemen tugas yang mirip spreadsheet. Alat ini sangat bagus untuk mereka yang merasa nyaman melacak tugas di Excel namun terbuka untuk beralih ke alat dengan pekerjaan kalkulasi yang tidak terlalu rumit. Alat ini populer di industri konstruksi, perawatan kesehatan, dan pendidikan di mana manajemen tugas adalah tentang bekerja dengan data yang tersebar.

Seperti ClickUp, Smartsheet menawarkan alat manajemen proyek dan tugas yang komprehensif untuk menangani alur kerja yang berbeda. Misalnya, alat ini memungkinkan Anda menjadwalkan tugas, membuat subtugas, mengalokasikan sumber daya, dan melacak tugas secara efisien dari satu platform. โœ

Di sini, tugas diwakili pada spreadsheet untuk masing-masing proyek. Seperti kebanyakan Alternatif lembar kerja cerdas kita bisa menambahkan informasi tugas dasar, seperti tanggal jatuh tempo dan penerima tugas, di kolom dan kolom yang jelas. Kita juga bisa menggabungkan beberapa spreadsheet untuk mendapatkan tampilan konsolidasi tugas-tugas kita di seluruh kategori.

Namun, ini bukan spreadsheet tradisional - ini juga menyediakan fitur-fitur canggih dari alat manajemen tugas modern. Misalnya, kita bisa menggunakan kotak centang, daftar tarik-turun, dan komentar untuk berinteraksi dengan tugas-tugas di Smartsheet.

Ini adalah perangkat lunak manajemen tugas yang bagus untuk tim yang mengerjakan proyek ekstensif karena menyertakan templat untuk manajemen proyek yang gesit, pelacakan OKR, penganggaran, dan manajemen sumber daya.

Ini juga mendukung otomatisasi tugas, kolaborasi waktu nyata dan analisis tingkat lanjut. Selain itu, layanan ini terintegrasi dengan layanan yang mungkin sudah kita gunakan, seperti Google Workspace dan Microsoft Teams.

Bonus baca: Jelajahi ClickUp vs Smartsheet !

Fitur terbaik Smartsheet

Alat bantu manajemen proyek berbasis spreadsheet

Fungsionalitas tingkat lanjut untuk memonitor proyek yang kompleks

Mendukung komunikasi tim secara real-time

Templat untuk manajemen proyek yang lincah

Terintegrasi dengan berbagai aplikasi komunikasi, visualisasi data, dan pengiriman proyek

Tersedia sebagai aplikasi seluler iOS atau Android

Keterbatasan Smartsheet

Mungkin ada kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna untuk mengetahui fitur-fitur tingkat lanjut

Akan lebih baik jika menambahkan lebih banyak opsi templat

Harga Smartsheet

Gratis (untuk maksimal dua editor tugas)

(untuk maksimal dua editor tugas) Pro: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $25/bulan per pengguna

$25/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi bagian penjualan untuk mengetahui harga

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan Smartsheet

G2: 4.4/5 (14.000+ ulasan)

4.4/5 (14.000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

Memanfaatkan Alat Manajemen Tugas Terbaik: Mana yang Harus Dipilih

Pengalaman langsung kami dengan alat-alat ini sangat menyenangkan dan mencerahkan. Menurut kami, masing-masing opsi ini memahami target pengguna mereka dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun, jika Anda masih kesulitan untuk menemukan "yang terbaik", buatlah daftar tentang apa yang benar-benar Anda prioritaskan dalam platform manajemen tugas.

Biasanya, perangkat lunak manajemen tugas yang bagus menyediakan fitur-fitur yang membantu Anda merencanakan, mengatur, melacak, dan menugaskan tugas, tetapi Anda tidak perlu membayar mahal untuk fungsi-fungsi ini. Beberapa fitur, seperti pengingat, otomatisasi, dan tampilan tugas, adalah fitur yang sangat minim, dan kami melihatnya di hampir semua alat yang kami bahas.

Apa yang bisa Anda jelajahi adalah keseluruhan fungsi yang Anda dapatkan dengan harga tertentu. Katakanlah Alat A memberi Anda 30 fitur tingkat lanjut dan Alat B yang lebih populer memberi Anda 25 fitur tingkat lanjut dengan harga yang sama-Anda tahu apa yang harus dipilih!

Terakhir, alat manajemen tugas terbaik seharusnya membuat hidup Anda lebih mudah, bukan sebaliknya, jadi pastikan alat yang Anda pilih mudah diterapkan dan menyenangkan untuk digunakan! ๐Ÿฅณ

Jika Anda benar-benar tidak bisa menentukan pilihan, kami akan membujuk Anda untuk mencoba ClickUp! Aplikasi ini memiliki semua fitur yang Anda perlukan untuk menyederhanakan manajemen tugas dengan sedikit usaha. Apakah Anda ingin menetapkan tujuan, melacak dan menugaskan tugas, mengatur waktu, mengurangi pekerjaan manual, atau berkomunikasi dengan tim Anda, kemungkinannya tidak terbatas. Daftar ke ClickUp hari ini dan nikmati perangkat terbaik yang ditawarkan oleh perangkat lunak manajemen tugas gratis! ๐Ÿ’–