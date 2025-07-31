A 11 legjobb Flowlu alternatíva az üzleti menedzsmenthez 2025-ben

A Flowlu egy all-in-one üzleti menedzsment eszköz, amely egyetlen platformon egyesíti a projekt- és feladatkezelést, a CRM-et, a számlázást, a tudásbázist és az együttműködési funkciókat. Különösen népszerű a kis csapatok és a növekvő vállalkozások körében, amelyeknek központi munkaterületre van szükségük.

Bár a Flowlu sok területet lefed, nem biztos, hogy minden csapat számára ideális megoldás. Akár fejlettebb testreszabási lehetőségekre, jobb integrációkra, egyszerűbb felületre vagy csak más árstruktúrára van szüksége, a Flowlu alternatíváinak felfedezése segíthet megtalálni azt az eszközt, amely jobban illeszkedik a munkafolyamatához és céljaihoz.

Ebben a blogban megvizsgáljuk a legnépszerűbb Flowlu alternatívákat, és részletesen bemutatjuk, mit érdemes értékelni a váltás előtt.

Miért keresnek a szakemberek Flowlu alternatívákat?

Bár a Flowlu egy platformon széles körű funkciókat kínál, nem mindig felel meg minden csapat minden igényének. Íme néhány gyakori ok, amiért a szakemberek alternatívákat keresnek:

Korlátozott felhasználói felület rugalmasság: Egyes felhasználók a felületet zsúfoltnak vagy nem annyira intuitívnak találják, különösen a nem technikai csapatok esetében.

Alapvető CRM és automatizálás: A beépített CRM egyszerű folyamatokhoz alkalmas, de nem rendelkezik A beépített CRM egyszerű folyamatokhoz alkalmas, de nem rendelkezik a dedikált CRM eszközökben megtalálható mélységű funkciókkal és automatizálási lehetőségekkel.

A számlázás nem minden régióban megfelelő: A Flowlu pénzügyi eszközei nem teljesen igazodnak a globális adó- és megfelelési követelményekhez.

Mobilalkalmazás korlátai: Azok a csapatok, amelyek nagymértékben támaszkodnak a mobil hozzáférésre, gyakran jelentenek korlátozott funkcionalitást vagy a zökkenőmentes élmény hiányát.

Megtanulása új felhasználók számára nehéz: Az all-in-one felépítés túlterhelő lehet kisebb csapatok vagy egyéni felhasználók számára, akiknek egyszerűbb felépítésre van szükségük.

Kevesebb natív integráció: Más platformokhoz képest a Flowlu integrációs ökoszisztémája korlátozottabb, ami komplex technológiai háttérrel rendelkező csapatok számára akadályt jelenthet.

Mit kell keresnie a Flowlu alternatíváiban?

Mielőtt alternatívát választana, fontolja meg, mire van valóban szüksége a csapatának a hatékonyabb munkavégzéshez. Íme néhány fontos funkció, amelyet érdemes értékelni:

Projekt- és feladatkezelés: Eszközök, amelyek támogatják a feladatok függőségét, Eszközök, amelyek támogatják a feladatok függőségét, a projekt ütemtervét , a Kanban táblákat és a Gantt-diagramokat a jobb tervezés és végrehajtás érdekében.

⚡️ Sablonarchívum: 11 ingyenes feladatkezelési sablon a munkához

CRM funkciók: Kapcsolatkezelés, ügyletkövetés, értékesítési folyamatok és automatizálás az ügyfélkapcsolatok hatékony kezeléséhez.

Csapatmunka: Valós idejű megjegyzések, megosztott dokumentumok, értesítések és csevegés, hogy mindenki naprakész legyen

Számlázási és pénzügyi eszközök: Beépített számlázás, költségkövetés vagy integráció olyan eszközökkel, mint a QuickBooks vagy a Xero.

Testreszabhatóság és skálázhatóság: Rugalmas munkafolyamatok, szerepkörök és irányítópultok, amelyek alkalmazkodnak a csapat vagy a vállalkozás növekedéséhez.

Integrációk és API-k: Kompatibilitás a meglévő eszközeivel és hozzáférés az API-khoz a mélyebb testreszabás érdekében.

Könnyű használat és támogatás: Intuitív felület, Intuitív felület, gyors ügyfél-bevezetés és gyors ügyfélszolgálat, hogy csapata azonnal munkába állhasson.

Az egyes üzleti típusok és méretek eltérően értékelhetik ezeket a tényezőket. A kis csapatok gyakran a könnyű használatot és a költségeket tartják szem előtt, míg a nagyobb szervezetek inkább a testreszabhatóságra és az integráció mélységére koncentrálnak.

A 11 legjobb Flowlu alternatíva egy pillanat alatt

Eszköz neve Legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak* Miért jó alternatíva a Flowlu-hoz? ClickUp AI asszisztens (Brain MAX), projektmenedzsment, dokumentumok, célok, táblák, több mint 1000 integráció Minden méretű csapat, amely rugalmas, all-in-one munkaterületet keres Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Ötvözi a feladatokat, a dokumentumokat, a CRM-et és a mesterséges intelligenciát – mindent, amit a Flowlu kínál, de nagyobb skálázhatósággal. Nifty Projekt ütemtervek, dokumentumok és megbeszélések, időkövetés Távoli és ügyfélkapcsolati csapatok 2 felhasználó számára ingyenes; fizetős csomagok 39 USD/hó (10 felhasználó) áron Kiváló a projekt átláthatóságához és az ügyfelekkel való együttműködéshez a mérföldkövekkel Monday. com Egyedi munkafolyamatok, CRM-sablonok, irányítópultok Többfunkciós kis- és középvállalkozások és ügynökségek Ingyenes csomag; fizetős csomagok 9 USD/felhasználó/hónap áron Natív CRM + projektmunkafolyamatok, a Flowlu-nál modernebb felhasználói felület Zoho CRM Kapcsolatkezelés, automatizálás, elemzés, többcsatornás támogatás Értékesítési csapatok, kis- és középvállalkozások, valamint Zoho felhasználók Ingyenes csomag; fizetős csomagok 14 USD/felhasználó/hónap áron Hatékony CRM integrációkkal és pénzügyi eszközökkel, hasonlóan a Flowlu-hoz Agiled Ajánlatok és számlázás, CRM és ügyfélportál, időkövetés Szabadúszók és egyéni vállalkozók Fizetős csomagok 30 dollártól/hónap Erős CRM + számlázási kombináció egyéni felhasználók számára – hasonló a Flowlu pénzügyi eszközeihez Bitrix24 CRM + feladatkezelés, kommunikációs eszközök, ügyfélszolgálat Csapatok, amelyeknek belső és ügyfél-együttműködésre van szükségük Ingyenes csomag; fizetős csomagok 49 USD/hó-tól (5 felhasználó) All-in-one munkaterület erősebb CRM-mel és értékesítési fókusszal Freshsales Beépített CRM, AI lead scoring, üzletkövetés Értékesítési csapatok és szolgáltatók Ingyenes csomag; fizetős csomagok 9 USD/felhasználó/hónap áron A CRM-intenzív csapatok Flowlu-stílusú funkciókat kapnak, mélyebb értékesítési képességekkel. Asana Feladatok automatizálása, idővonal nézet, jelentések Növekvő csapatok strukturált folyamatokkal Ingyenes csomag; fizetős csomagok 10,99 USD/felhasználó/hónap áron Feladat-munkafolyamatokhoz készült, integrációkkal, amelyek fedezik a Flowlu-stílusú CRM igényeket. Wrike Munkafolyamat-automatizálás, ellenőrző eszközök, fejlett jelentéskészítés Közép- és nagyvállalatok Kiválóan alkalmas olyan fejlesztői csapatok számára, amelyeknek mélyreható problémakövetésre, kevesebb CRM-re, de szilárd projektfolyamatra van szükségük. Kiválóan alkalmas komplex munkafolyamatokat, nyomon követést és ügyfél-láthatóságot igénylő csapatok számára. Trello Kanban táblák, Power-Ups, egyszerű felhasználói felület Vizuális csapatok és startupok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 5 USD/felhasználó/hónap áron Könnyen használható feladatkezelés CRM-kiegészítőkkel a Power-Ups segítségével Jira Agilis táblák, sprinttervezés, problémák nyomon követése Szoftver- és termékfejlesztő csapatok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 7,75 USD/felhasználó/hónap áron Kiválóan alkalmas olyan fejlesztői csapatok számára, amelyeknek mélyreható problémakövetésre van szükségük, kevesebb CRM-re, de szilárd projektfolyamatra.

A legjobb Flowlu alternatívák növekvő csapatok számára

A különböző típusú vállalkozások és csapatstruktúrák különböző funkciókra támaszkodnak. Íme néhány speciális alternatíva, amelyek megfelelnek a konkrét prioritásoknak:

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb testreszabható, mindent magában foglaló platform feladatok, CRM, dokumentumok és együttműködés számára)

Kezdje el a ClickUp használatát! Kövesse nyomon a projekt frissítéseit, kezelje a kockázatokat és dolgozzon együtt a csapattal, mindezt a ClickUp munkaterületéről.

A ClickUp egy hatékony, all-in-one munkamenedzsment eszköz, amely segít minden méretű csapatnak a szervezettségben és a feladatok gyorsabb elvégzésében.

Az eszköz minden munkához szükséges funkciót egy kontextusfüggő, AI-alapú munkaterületen egyesít.

A Flowlu szegmentáltabb megközelítésével összehasonlítva a ClickUp valóban összekapcsolt munkaterületet kínál. Akár kis csapatról, akár több száz fős vállalatról van szó, a ClickUp könnyen használható és elég rugalmas ahhoz, hogy az Ön igényeinek is megfeleljen.

A ClickUp Gantt-diagramokkal tervezhet projekteket, a ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti az előrehaladást, és válthat a listák, táblák vagy naptárak között.

A sprinttervezéstől a tudásmegosztásig minden egy helyen található, a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsabban tervezzenek, együttműködjenek és teljesítsenek, anélkül, hogy több eszközt kellene használniuk.

A ClickUp legjobb funkciói:

📌 Bónusz: Ha a Flowlu-ról váltasz, mert jobb együttműködést, okosabb automatizálást vagy egységesebb munkaterületet keresel, a ClickUp Brain MAX jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. Ez a ClickUp asztali AI alkalmazása, amely mélyen integrálódik az egész munkaterületébe. Megérti a feladatait, dokumentumait, találkozóit és eszközeit, így kereshet a csatlakoztatott munkaterületén és az interneten, vagy hanggal tehet fel kérdéseket, automatizálhat műveleteket és gyorsabban elvégezheti a munkáját. Akár sprintet tervez, dokumentumokat foglal össze, vagy csevegéseket alakít feladatokká, a Brain Max intelligens réteget ad a munkafolyamatához, segítve elkerülni a kontextusváltást és a koncentráció fenntartását. Végezze el zökkenőmentesen a munkáját a ClickUp segítségével

Átfogó CRM: Kezelje az ügyfelek életciklusát testreszabható folyamatokkal és központosított kommunikációval Kezelje az ügyfelek életciklusát testreszabható folyamatokkal és központosított kommunikációval a ClickUp CRM-megoldásában . Kövesse nyomon az üzleteket, automatizálja a nyomon követést, és vizualizálja az értékesítési adatokat.

💡 Profi tipp: Ha egyszerűsíteni szeretné az ügyfelek nyomon követését és az értékesítési folyamatok kezelését anélkül, hogy egy rendszert kellene felépítenie a semmiből, kezdje a használatra kész ClickUp CRM sablonnal. Ez úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a potenciális ügyfelek, üzletek, kapcsolatok és nyomon követések egy helyen történő szervezésében. Az előre elkészített nézetek, állapotok és automatizálási lehetőségek segítségével azonnal munkába állhat, és inkább az üzletek lezárására koncentrálhat, mint az eszközök beállítására. Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon értékes ügyféladatait a ClickUp CRM sablon segítségével.

Együttműködési központ: Csatlakoztassa csapatát a beépített csevegő, szálakba rendezett megjegyzések és valós idejű szerkesztés segítségével. Hozzon létre dedikált tereket, miközben megőrzi a projektek közötti összefüggéseket.

Automatizálási funkciók: Az AI Project Manager segítségével egyetlen kattintással frissítheti az adatokat. Takarítson meg időt a több mint 50 előre elkészített automatizálási recepttel, amelyek a feladat létrehozásától az értesítésekig mindenre kiterjednek.

Időgazdálkodás: Tervezze meg pontosan a napját Tervezze meg pontosan a napját időblokkolás , feladatbecslések és intelligens ütemezés segítségével. Maradjon koncentrált a emlékeztetők, naptárak és beépített időkövetés segítségével.

Integráció CRM- és számlázási eszközökkel: Csatlakozzon olyan népszerű eszközökhöz, mint a Salesforce, : Csatlakozzon olyan népszerű eszközökhöz, mint a HubSpot a QuickBooks és a Xero , hogy egyszerűsítse az ügyfélkezelést, automatizálja a számlázást és központosítsa a munkafolyamatokat.

A ClickUp korlátai:

A funkciókban gazdag felület új felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a számítógépes verzió.

ClickUp árak:

ClickUp értékelések:

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp átalakította projektmenedzsmentünket. Feleztük technológiai eszközeink számát, és évente több ezer dollárt spóroltunk, miközben javítottuk a láthatóságot a részlegek között. A testreszabási lehetőségek lehetővé teszik, hogy minden csapat a saját módszere szerint dolgozzon, miközben megmarad a szervezeti összehangoltság.

A ClickUp átalakította projektmenedzsmentünket. Feleztük technológiai eszközeink számát, és évente több ezer dollárt spóroltunk, miközben javítottuk a láthatóságot a részlegek között. A testreszabási lehetőségek lehetővé teszik, hogy minden csapat a saját módszere szerint dolgozzon, miközben megmarad a szervezeti összehangoltság.

2. Nifty (A legjobb ügyfélközpontú projektmenedzsmenthez, mérföldkövekkel)

A Nifty azoknak a csapatoknak készült, akik egyszerű struktúrát szeretnének. A Flowlu all-in-one, de néha túlterhelő felületével ellentétben a Nifty a lényegre koncentrál, és a projekt ütemterveket, feladatokat és csapatkommunikációt egy olyan munkaterületen egyesíti, amelyben az első naptól kezdve könnyű eligazodni.

A Nifty kiemelkedő tulajdonsága a mérföldkövekre épülő projekttervezési megközelítése. Magas szintű célokat hozhat létre, azokat feladatokra bontva, majd interaktív Gantt-diagramok segítségével idővonalon vizualizálhatja az egészet.

Különösen hasznos ügynökségek vagy ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok számára. A ügyfélportál funkció segítségével a külső érdekelt felek áttekinthetik a haladást anélkül, hogy engedélyeket kellene kezelniük vagy az egész munkaterületen navigálniuk kellene.

Ha csapata nagyra értékeli a vizuális tervezést, az egyszerű együttműködést és a tiszta felhasználói felületet, amely mégis támogatja a fejlett munkafolyamatokat, akkor a Nifty kiváló egyensúlyt teremt a könnyű használat és a teljesítmény között.

A legjobb funkciók:

Vizuális ütemtervek: alakítsa át a projekttervezést interaktív Gantt-diagramokkal, amelyek vizuálisan ábrázolják az ütemterveket és a függőségeket.

Beépített csevegés: Szüntesse meg a platformok közötti váltást a projektekhez közvetlenül kapcsolódó kontextusfüggő beszélgetésekkel.

Dokumentumok közös szerkesztése: Készítsen átfogó Készítsen átfogó tudásbázist valós idejű szerkesztési és verziókezelési funkciókkal.

Időkövetés: rögzítse a számlázható órákat a feladatokhoz és projektekhez közvetlenül kapcsolódó integrált időmérőkkel.

Automatizált munkafolyamatok: Egyszerűsítse a folyamatokat szabályalapú automatizálásokkal, amelyek a feladatok állapotának változásakor műveleteket indítanak el.

Ügyfélkezelés: Központosítsa Központosítsa az ügyfelekkel való kommunikációt olyan dedikált portálokkal, amelyek bemutatják a projekt előrehaladását és az eredményeket.

Erőforrás-elosztás: Optimalizálja a csapat kapacitását a munkaterhelés-nézetekkel, amelyek vizualizálják a rendelkezésre állást a projektek és időkeretek között.

Nifty korlátozások:

A Flowlu-hoz képest korlátozott CRM funkcionalitás

Kevesebb pénzügyi menedzsment eszköz a számlázáshoz és a költségvetéshez

Kedvező árak:

Ingyenes: alapvető funkciók kis projektekhez

Starter: 39 USD/hó

Pro: 79 USD/hó

Üzleti: 124 USD/hó

Nifty értékelések:

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Nifty-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Nifty intuitív ütemterveivel átalakította projekttervezésünket. A vizuális idővonal-nézet segítségével a projektben érdekelt felek azonnal áttekinthetik a projekt állását, anélkül, hogy részletes magyarázatokra lenne szükségük.

A Nifty intuitív ütemterveivel átalakította projekttervezésünket. A vizuális idővonal-nézet segítségével a projekt résztvevői azonnal áttekinthetik a projekt állapotát, anélkül, hogy részletes magyarázatokra lenne szükségük.

3. Monday. com (A legjobb vizuális munkákhoz és projektkövetési munkafolyamatokhoz)

A Monday.com egy rendkívül vizuális munkamenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat olyan munkafolyamatok kialakításában, amelyek megfelelnek a munkamódszerüknek.

Míg a Flowlu beépített eszközökkel, például CRM-mel és számlázási funkcióval rendelkezik, a Monday rugalmasabb megközelítést alkalmaz, amelynek köszönhetően mindent testreszabhat, a projekt tábláktól a műszerfalakig.

A Monday egyediségét az adja, hogy drag-and-drop építőelemeket kombinál kódolás nélküli automatizálásokkal és dinamikus nézetekkel (például idővonal, Kanban, naptár és munkaterhelés).

Különösen népszerű a marketing-, termék- és operációs csapatok körében, amelyek különböző típusú munkákat – projekteket, kampányokat és tartalomnaptárakat – szeretnének kezelni, a saját munkafolyamatukhoz igazítva.

A Monday legjobb funkciói:

Vizuális irányítópultok: Tegye átláthatóbbá a projektet Tegye átláthatóbbá a projektet valós idejű irányítópultokkal , amelyek egy átfogó nézetben jelenítik meg az előrehaladás mutatóit, az erőforrások elosztását és az ütemterv állapotát.

Sablonkönyvtár: Gyorsítsa fel a projekt beállítását több mint 200 előre elkészített sablonnal, amelyek minden üzleti funkcióhoz rendelkezésre állnak, a marketingkampányoktól a termékbevezetésekig.

Automatizálás: Szüntesse meg az ismétlődő feladatokat testreszabható, szabályalapú munkafolyamatokkal, amelyek műveleteket indítanak el, amikor a státuszok megváltoznak, a határidők közelednek vagy a feladatok frissülnek.

Munkafolyamatok testreszabása: Testreszabhatja munkaterületét rugalmas táblákkal, amelyek alkalmazkodnak csapata egyedi folyamataival és módszereivel.

Csapatmunka: Központosítsa a kommunikációt kontextusfüggő megjegyzésekkel, @említésekkel és fájlmegosztással közvetlenül a feladatokon és projektekben.

Jelentéskészítő eszközök: Személyre szabható jelentésekkel nyerjen hasznos információkat, amelyek vizuálisan ábrázolják a termelékenységi trendeket, a szűk keresztmetszeteket és a csapat teljesítményét.

Mobil hozzáférhetőség: Kezelje munkáját útközben egy teljes funkcionalitású mobilalkalmazással, amely a desktop élmény összes funkcióját megőrzi.

Hétfői korlátozások:

Kevésbé robusztus pénzügyi menedzsment, mint a Flowlu

Több komplex projekt esetén vizuálisan zavaros lehet

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/hó/felhasználó

Standard: 14 USD/hó/felhasználó

Pro: 24 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árak

Monday. com értékelések

G2: 4,7/5,0 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 5400 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Monday.com-ról?

Egy Capterra-felhasználó véleménye:

Ez lehetővé tette számunkra, hogy automatizáljuk az unalmas feladatokat, a munkaterhelés kiegyensúlyozásától, az időkövetéstől, a KPI-k és a mérföldkövek nyomon követésétől az egész beilleszkedési/kilépési folyamat automatizálásáig. Egy dolog, ami nem tetszik a Monday.com-ban, az az, hogy egyes funkciók különböző csomagok között vannak felosztva.

Ez lehetővé tette számunkra, hogy automatizáljuk az unalmas feladatokat, a munkaterhelés kiegyensúlyozásától, az időkövetéstől, a KPI-k és a mérföldkövek nyomon követésétől az egész beilleszkedési/kilépési folyamat automatizálásáig. Egy dolog, ami nem tetszik a Monday.com-ban, az az, hogy egyes funkciók különböző csomagok között vannak felosztva.

📚 Olvassa el még: Hétfőn rossz kedve van? Nálunk megtalálja a tökéletes hétfői alternatívákat 🙌

4. Zoho CRM (All-in-one CRM automatizálással, elemzéssel és többcsatornás kommunikációval)

Ha a CRM a fő oka annak, hogy a Flowlu-t használja, akkor a Zoho CRM egyértelműen jobb választás. Kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy segítse az értékesítési csapatokat az üzletek gyorsabb lezárásában, jobb lead-követéssel, mélyebb automatizálással és okosabb betekintéssel.

A Zoho CRM nem arra törekszik, hogy egy mindenre kiterjedő munkaterület legyen. Ehelyett egy dologra koncentrál, amit nagyon jól csinál: az ügyfélkapcsolatok kezelésére a folyamat minden szakaszában. A potenciális ügyfelek hozzárendelésétől és a nyomon követés beállításától az e-mailek automatizálásáig és a jelentések generálásáig minden úgy van kialakítva, hogy csökkentsék a manuális munkát és javítsák a láthatóságot.

A Zoho CRM-et rugalmassága is kiemeli a többi közül. Kezdhet csak az alapokkal, vagy teljesen személyre szabott beállításokat hozhat létre munkafolyamatok, pontozási szabályok és a szélesebb Zoho csomaggal (például Zoho Books, Desk vagy Campaigns) való integrációk segítségével.

A Zoho CRM legjobb funkciói:

Lead scoring: Az AI-alapú pontozási rendszerrel rangsorolhatja az értékesítési lehetőségeket az érdeklődők elkötelezettségének és viselkedésének függvényében.

E-mail kampányok: Tervezzen és valósítson meg célzott sorozatokat közvetlenül a CRM-ből.

Értékesítési előrejelzés: pontos előrejelzéseket készíthet pontos előrejelzéseket készíthet a múltbeli adatok , a folyamatok és az üzletkötések sebesség ének AI-elemzésével

Kapcsolatkezelés: Központosítsa az ügyféladatokat átfogó profilokkal, amelyek nyomon követik az összes interakciót.

Üzletkötési folyamat: Vizualizálja az értékesítési lehetőségeket testreszabható szakaszokkal, amelyek tükrözik az Ön egyedi értékesítési folyamatát.

Munkafolyamat-automatizálás: Szüntesse meg az ismétlődő feladatokat szabályalapú triggerekkel, amelyek meghatározott feltételek teljesülése esetén hajtanak végre műveleteket.

Mobil hozzáférés: Kezelje ügyfélkapcsolatait útközben egy teljes funkcionalitású mobilalkalmazással.

A Zoho CRM korlátai:

A Flowlu-hoz képest korlátozott projektmenedzsment képességek

Kevésbé robusztus dokumentum-együttműködési funkciók

Zoho CRM árak:

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Profi: 23 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 40 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 52 USD/felhasználó/hónap

Zoho CRM értékelések:

G2: 4,1/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Mit mondanak a Zoho CRM-ről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Zoho CRM jó CRM-rendszer, de csak akkor érdemes használni, ha valóban ki akarja aknázni a benne rejlő lehetőségeket, és fejlesztőkre van szüksége ahhoz, hogy az automatizált folyamatok révén elérje a kívánt eredményeket.

A Zoho CRM jó CRM-rendszer, de csak akkor érdemes használni, ha valóban ki akarja aknázni a benne rejlő lehetőségeket, és fejlesztőkre van szüksége ahhoz, hogy az automatizált folyamatok révén elérje a kívánt eredményeket.

5. Agiled (A legjobb egyéni vállalkozók számára, számlázási, ajánlatkészítési és ügyfélportál funkciókkal)

Az Agiled egy üzleti menedzsment platform, amelyet olyan szolgáltató vállalkozások számára terveztek, amelyek mindent – a CRM-től és a projektektől a számlázásig és a szerződésekig – egy helyen szeretnének kezelni.

Ha a Flowlu széles funkciókészletét használja, de valami intuitívabb és ügyfélközpontúbb megoldást keres, érdemes megfontolnia az Agiled használatát.

Az Agiled igazán abban tűnik ki, hogy összeköti a belső működését az ügyfelekkel kapcsolatos eszközökkel. A beépített CRM segítségével kezelheti a potenciális ügyfeleket és a meglévő ügyfeleket, márkás ajánlatokat és szerződéseket küldhet, nyomon követheti a számlázható órákat, és integrált számlázási rendszer segítségével fizetést kaphat.

⚡️ Sablonarchívum: Ingyenes kereskedelmi számlasablonok a számlázás egyszerűsítéséhez

Különösen hasznos szabadúszók, ügynökségek és tanácsadók számára, akik több ügyféllel dolgoznak egyszerre, és olyan rendszerre van szükségük, amely mind a projektmunkát, mind az üzleti adminisztrációt kezeli. Az ügyfélportál funkció egy plusz előny, amely az ügyfeleknek egy helyen biztosít hozzáférést az ütemtervekhez, számlákhoz és fájlokhoz.

Az Agiled legjobb funkciói:

Ügyfélportálok: hozzon létre márkás felületeket, ahol az ügyfelek nyomon követhetik a haladást, jóváhagyhatják a teljesítéseket és hozzáférhetnek a dokumentumokhoz.

HR-eszközök: Kezelje a munkaerőt alkalmazotti profilokkal, Kezelje a munkaerőt alkalmazotti profilokkal, jelenléti nyilvántartással és teljesítménymutatókkal.

Pénzügyi funkciók: integrálja a számlázást, a kiadások nyomon követését és a fizetések feldolgozását egy rendszerbe

Testreszabható irányítópultok: Készítsen vizuális elemzési kijelzőket, amelyek egy pillanat alatt bemutatják a legfontosabb mutatókat és a projekt állapotát.

Dokumentumok közös szerkesztése: Fájlok megosztása, szerkesztése és kezelése verziókezeléssel és jogosultságalapú hozzáféréssel.

Időkövetés: Figyelje a számlázható órákat automatikus időzítőkkel, amelyek közvetlenül integrálódnak a számlázásba.

Automatizált munkafolyamatok: Hozzon létre szabályalapú folyamatokat, amelyek meghatározott feltételek teljesülése esetén műveleteket indítanak el.

Agiled korlátozások:

Korlátozott testreszabási lehetőségek a projektmenedzsment nézetekben

Kevesebb harmadik féltől származó integráció

Agiled árak:

Ingyenes: alapvető funkciók kis csapatok számára

Pro: 25 USD/hó

Prémium: 49 USD/hó

Üzleti: 83 USD/hó

Agiled értékelések:

G2: 4,7/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (330+ értékelés)

Mit mondanak az Agiledről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Az Agiled megváltoztatta az ügyfelek és a csapat tagjai kezelésének módját. A márkás ügyfélportálok javították szakmai imázsunkat, míg a HR-eszközök jelentősen racionalizálták belső működésünket.

Az Agiled megváltoztatta az ügyfelek és a csapat tagjai kezelésének módját. A márkás ügyfélportálok javították szakmai imázsunkat, míg a HR-eszközök jelentősen racionalizálták belső működésünket.

6. Bitrix24 (A legjobb munkaterület csapatmunkához és ügyfélkommunikációhoz)

A Bitrix24 egy átfogó üzleti menedzsment platform, amely mindent lefed, a feladatkezeléstől és a CRM-től a belső kommunikációig, a HR-ig és akár a weboldal-készítésig.

Ha a Flowlu all-in-one megközelítése tetszik Önnek, de mélyebb együttműködést és vállalat-szintű funkciókat keres, a Bitrix24 szélesebb eszközkészlettel áll rendelkezésre.

A Bitrix24 egyik kiemelkedő erőssége a beépített kommunikációs csomag, amely csapatcsevegést, videohívásokat, vállalati hírcsatornákat és egy közösségi intranetszerű felületet tartalmaz. Ezáltal inkább virtuális irodának tűnik, mint egyszerű projekteszköznek.

Ugyanazon a platformon belül teljes funkcionalitású CRM-hez, automatizálási eszközökhöz és dokumentumkezeléshez is hozzáférhet.

Különösen hasznos közepes és nagy méretű csapatok számára, amelyeknek szükségük van struktúrára, együttműködésre és belső átláthatóságra a részlegek között.

A Bitrix24 legjobb funkciói:

Csapatcsevegés: Egyszerűsítse a kommunikációt az integrált üzenetküldő funkcióval, amely szöveges, hang- és Egyszerűsítse a kommunikációt az integrált üzenetküldő funkcióval, amely szöveges, hang- és videokonferenciákat egyesít egy egységes munkaterületen.

CRM: Áttekintheti az egész értékesítési folyamatot az átfogó ügyletkövetés, a kapcsolattartáskezelés és az intelligens automatizált nyomon követés segítségével.

Dokumentumkezelés: Központosítsa tudását biztonságos tárolással, verziókezeléssel, jogosultságalapú hozzáféréssel és valós idejű együttműködési eszközökkel.

Munkafolyamat-automatizálás: Szüntesse meg az ismétlődő feladatokat testreszabható triggerekkel, amelyek meghatározott feltételek teljesülése esetén hajtanak végre műveleteket.

Mobil hozzáférhetőség: Kezelje projektjeit útközben egy teljes funkcionalitású mobilalkalmazással, amely megőrzi a desktop funkciókat.

Időkövetés: Figyelje a számlázható órákat integrált időmérőkkel, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a projektekhez és a jelentésekhez.

Egyéni mezők: Testreszabhatja munkaterületét korlátlan számú adatponttal, amelyek pontosan azokat az információkat rögzítik, amelyek a csapatának fontosak.

A Bitrix24 korlátai:

A funkciók bősége meredekebb tanulási görbét eredményezhet.

Az összes funkció engedélyezése esetén a felület zsúfoltnak tűnhet.

Bitrix24 árak:

Ingyenes: alapvető funkciók legfeljebb 12 felhasználó számára

Alap: 49 USD/hó (5 felhasználó)

Standard: 99 USD/hó (50 felhasználó)

Professzionális: 199 USD/hó (100 felhasználó)

Bitrix24 értékelések:

G2: 4,2/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Bitrix24-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Bitrix24 átalakította kommunikációs folyamatainkat. A csevegés, a videohívások és a dokumentummegosztás egyetlen helyen történő elérhetősége megszüntette a folyamatos alkalmazásváltást, ami korábban megzavarta a munkánkat.

A Bitrix24 átalakította kommunikációs folyamatainkat. A csevegés, a videohívások és a dokumentummegosztás egyetlen helyen történő elérhetősége megszüntette a folyamatos alkalmazásváltást, ami korábban megzavarta a munkánkat.

7. Freshsales (A legjobb értékesítésközpontú CRM-platform lead scoring és AI-elemzésekkel)

A Freshsales egy olyan CRM, amelyet azoknak az értékesítési csapatoknak fejlesztettek ki, akik gyorsabban szeretnének haladni, szervezettek maradni és több üzletet kötni – kevesebb manuális munkával. Ha a Flowlu-t főként CRM funkciói miatt használja, de valami célzottabb, modernebb és automatizálásra alkalmasabb megoldásra van szüksége, a Freshsales remek alternatíva lehet.

A Freshsales-t a beépített AI-alapú lead scoring, intelligens munkafolyamatok és beépített telefon- és e-mail eszközök teszik egyedivé. Nyomon követheti a leadeket, vizuálisan kezelheti a pipeline-t, személyre szabott e-maileket küldhet, és még arra is rálátást nyerhet, hogy a potenciális ügyfelek mikor a leginkább hajlandóak kapcsolatba lépni.

Különösen hasznos azoknak a növekvő értékesítési csapatoknak, amelyeknek jobb átláthatóságra, tisztább automatizálásra és olyan rendszerre van szükségük, amely bonyolult beállítás nélkül is működik. Ráadásul jól összekapcsolható a Freshworks csomag többi elemével, így könnyen skálázható, ahogy az Ön igényei növekednek.

Ha a Flowlu CRM-je túl egyszerűnek tűnik, vagy túl sok felhasználási esetre terjed ki, a Freshsales egy fókuszáltabb, értékesítés-központú élményt kínál, amely segít csapatának éles maradni és gyorsabban zárni az üzleteket.

A Freshsales legjobb funkciói:

AI asszisztens: Változtassa meg az értékesítési döntéseket a Freddy AI segítségével, amely elemzi az interakciókat, azonosítja a vásárlási jeleket és ajánlja a következő lépéseket.

Kapcsolatértékelés: Az AI-alapú értékelés segítségével rangsorolja a potenciális ügyfeleket az elkötelezettségük és viselkedésük alapján, és így prioritásként kezelheti az értékesítést.

Pipeline-megjelenítés: Tekintse át egyértelműen Tekintse át egyértelműen értékesítési pipeline-ját a testreszabható nézetekkel, amelyek az üzletek szakaszait, értékeit és valószínűségét mutatják.

E-mail automatizálás: Tervezzen és valósítson meg célzott e-mail sorozatokat, amelyek az ügyfelek cselekedetei és elkötelezettsége alapján aktiválódnak.

Beszélgetéselemzés: rögzítse és elemezze az értékesítési hívásokat AI-alapú átírással, amely azonosítja a legfontosabb témákat és hangulatokat.

Mobil CRM: Teljes értékű mobilalkalmazással bárhonnan hozzáférhet teljes értékesítési adatbázisához.

Területkezelés: Szervezze meg az értékesítési régiókat földrajzi feladatokkal, amelyek optimalizálják a lefedettséget és a fiókok elosztását.

A Freshsales korlátai

Az AI funkciók hatékonyak, de pontosságuk a rendelkezésre álló adatok minőségétől és mennyiségétől függ.

Egyes fejlett funkciók, például az egyéni jelentések és a komplex integrációk, meredekebb tanulási görbét igényelhetnek.

Freshsales árak

Növekedés : 9 USD/hó felhasználónként

Pro : 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések:

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6=5/5 (600+ értékelés)

Mit mondanak a Freshsalesről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A platform pipeline-ja és kapcsolattartási funkciója javította ügyfélkapcsolataink kezelését. Leginkább azt szeretem a Freshsales-ben, hogy megadja nekem a szükséges eszközöket anélkül, hogy túlterhelne. Például egy másik CRM, amit fontolóra vettem, több mint 45 alkalmazással rendelkezett, de esélytelen volt, hogy mindet használni fogom. Bizonyos szempontból úgy éreztem, hogy elvonná a figyelmemet, ha megpróbálnám megtanulni őket, ezért a Freshsales-t választottam, mert ez megadja nekem mindazt, amire szükségem van.

A platform pipeline-ja és kapcsolattartási funkciója javította ügyfélkapcsolataink kezelését. Leginkább azt szeretem a Freshsales-ben, hogy megadja nekem a szükséges eszközöket anélkül, hogy túlterhelne. Például egy másik CRM, amit fontolóra vettem, több mint 45 alkalmazással rendelkezett, de esélytelen volt, hogy mindet használni fogom. Bizonyos szempontból úgy éreztem, hogy elvonná a figyelmemet, ha megpróbálnám megtanulni őket, ezért a Freshsales-t választottam, mert ez megadja nekem mindazt, amire szükségem van.

8. Asana (jól használható strukturált feladatok és projektek automatizált kezeléséhez)

via Asana

Az Asana egy feladat- és projektmenedzsment platform, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, akik értékelik a struktúrát, a átláthatóságot és a zökkenőmentes együttműködést.

Míg a Flowlu mindent egy helyen próbál megoldani – CRM, számlázás, tudásbázis –, az Asana egyértelműen arra koncentrál, hogy segítse a csapatokat a munka világos és hatékony kezelésében.

Az Asana kiemelkedő tulajdonsága a tiszta, vizuális felület, amely lehetővé teszi a feladatok listákba, Kanban táblákba, naptárakba vagy idővonalakba (Gantt-diagramok) rendezését. Könnyű munkafolyamatokat létrehozni, feladatokat kiosztani, prioritásokat meghatározni és a haladást nyomon követni.

Az Asana támogatja az ismétlődő feladatok, jóváhagyási munkafolyamatok és projektmérföldkövek automatizálását is, így kiválóan alkalmas marketing-, termék- és többfunkciós csapatok számára, amelyek átláthatóságra és elszámoltathatóságra vágynak, anélkül, hogy túlterhelnék a funkciókat.

Az Asana legjobb funkciói:

Feladatok függőségei: Vizualizálja a projektkapcsolatokat intuitív függőségi térképpel, amely megmutatja a feladatok közötti kapcsolatokat és hatásokat.

Űrlapok: Egyszerűsítse a kéréseket testreszabható űrlapokkal, amelyek automatikusan strukturált feladatokat hoznak létre.

Munkaterhelés-nézet: Optimalizálja az erőforrásokat Optimalizálja az erőforrásokat a kapacitástervezési eszközökkel , amelyek vizualizálják a csapat projektjeinek sávszélességét.

Fejlett jelentéskészítés: Átfogó betekintést nyerhet a testreszabható irányítópultok segítségével, amelyek nyomon követik a projekt előrehaladását és a csapat teljesítményét.

Automatizálási szabályok: Szüntesse meg a manuális munkát testreszabható triggerekkel, amelyek meghatározott feltételek teljesülése esetén hajtják végre a műveleteket.

Időkövetés: Figyelje a projekthez fordított órákat integrált időzítőkkel, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és a számlázáshoz.

Egyéni mezők: Pontosan rögzítheti a szükséges információkat a rugalmas adatpontokkal, amelyek alkalmazkodnak az Ön egyedi munkafolyamataikhoz.

Az Asana korlátai:

Nincs beépített CRM funkció

Korlátozott pénzügyi menedzsment eszközök

Asana árak:

Alap: Ingyenes 15 felhasználóig

Prémium: 10,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Asana értékelések:

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Asanáról?

Egy G2 felhasználó véleménye:

Az Asana tökéletes egyensúlyt kínál az egyszerűség és a funkcionalitás között. Hihetetlenül könnyű új felhasználókat bevonni, ugyanakkor elég hatékony ahhoz, hogy komplex, többfunkciós projekteket kezeljen. Az idővonal (Gantt-nézet) kiválóan alkalmas tervezésre, az egyéni mezők pedig lehetővé teszik, hogy mindent nyomon kövessünk, a függőségektől a prioritási szintekig.

Az Asana tökéletes egyensúlyt kínál az egyszerűség és a funkcionalitás között. Hihetetlenül könnyű új felhasználókat bevonni, ugyanakkor elég hatékony ahhoz, hogy komplex, többfunkciós projekteket kezeljen. Az idővonal (Gantt-nézet) kiválóan alkalmas tervezésre, az egyéni mezők pedig lehetővé teszik, hogy mindent nyomon kövessünk, a függőségektől a prioritási szintekig.

9. Wrike (alkalmas vállalati munkamenedzsmenthez és komplex csapatmunka-folyamatokhoz)

a Wrike segítségével

A Wrike kifejezetten olyan csapatok számára készült, amelyek több részlegen vagy ügyfélen átívelő komplex projekteket kezelnek. A Flowlu szélesebb funkciókészletéhez képest a Wrike mélyebbre merül a munkamenedzsmentben, és olyan struktúrát, ellenőrzést és átláthatóságot kínál, amelyre a nagyobb csapatoknak gyakran szükségük van.

A Wrike kiemelkedő tulajdonsága, hogy képes nagy léptékű, részletes munkafolyamatok kezelésére. Gantt-diagramokkal teljes projekteket tervezhet, egyedi szabályokkal automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, és valós idejű irányítópultokkal követheti nyomon a csapatok előrehaladását.

Kérelmezési űrlapjai, munkaterhelés-nézetei és szerepkörökön alapuló hozzáférése különösen hasznos azoknak az operációs, marketing vagy PMO csapatoknak, amelyek szabványosított folyamatokra és erőforrás-tervezésre támaszkodnak.

A Wrike legjobb funkciói:

Erőforrás-kezelés: Vizualizálja a részlegek közötti munkaterhelést kapacitástervező eszközökkel, amelyek megakadályozzák a szűk keresztmetszetek kialakulását.

Egyedi munkafolyamatok: Hozzon létre testreszabott folyamatokat a Wrike vizuális szerkesztőjével, amely állapotalapú előrehaladási útvonalakat tervez.

Vállalati biztonság: Biztosítsa az érzékeny információkat fejlett funkciókkal, például kétfaktoros hitelesítéssel és szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérléssel.

Csapatok közötti átláthatóság: Átfogó irányítópultok segítségével teljes áttekintést kaphat a projektek felett, amelyek kiemelik a függőségeket.

Jóváhagyási automatizálás: Egyszerűsítse a felülvizsgálati ciklusokat automatizált útválasztással, amely értesíti az érintetteket, ha beavatkozás szükséges.

Időkövetés: Figyelje a projekthez fordított órákat integrált időzítőkkel, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és a számlázáshoz.

Dokumentumok ellenőrzése: Ellenőrizze és hagyja jóvá a kreatív anyagokat olyan Ellenőrizze és hagyja jóvá a kreatív anyagokat olyan megjegyzéses eszközökkel , amelyek kontextusfüggő visszajelzéseket nyújtanak.

A Wrike korlátai:

Bonyolult bevezetés új felhasználók számára

A Flowlu-hoz képest korlátozott CRM-funkciók

Wrike árak:

Ingyenes: alapvető funkciók kis csapatok számára

Csapat: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Pinnacle: Egyedi árak

Wrike értékelések:

G2: 4,2/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,34/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Wrike-ról?

Íme egy G2-es értékelés a Wrike-ról:

A Wrike egyszerűsíti a projektmenedzsmentet és megkönnyíti a haladás nyomon követését. Egyik legfontosabb előnye, hogy egyetlen platformon belül feladatok rendelhetők hozzá konkrét felhasználókhoz, és nyomon követhető azok állapota.

A Wrike egyszerűsíti a projektmenedzsmentet és megkönnyíti a haladás nyomon követését. Egyik legfontosabb előnye, hogy egyetlen platformon belül feladatok rendelhetők hozzá konkrét felhasználókhoz, és nyomon követhető azok állapota.

10. Trello (egyszerűség és Kanban táblák szempontjából kiváló)

A Trello egy egyszerűségre épülő vizuális projektmenedzsment eszköz. Ha a Flowlu túl sok funkcióval rendelkezik vagy túl bonyolult az Ön igényeihez képest, a Trello sokkal könnyebb módszert kínál a munka szervezésére, különösen kis csapatok, startupok és személyes projektek esetében.

A Trello alapvetően Kanban-stílusú táblákat használ, ahol a feladatok kártyákként jelennek meg, amelyek testreszabható listákon mozognak. Ideális a teendők kezeléséhez, a haladás nyomon követéséhez és az összehangoltság fenntartásához, anélkül, hogy egy teljes üzleti csomaggal kellene terhelni a rendszert.

Azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék a beállítást, és a világosságra és a könnyű használatra szeretnének összpontosítani, a Trello kiváló alternatívája a Flowlu-nak, különösen akkor, ha a projektmenedzsment a fő prioritás.

A Trello legjobb funkciói:

Power-Ups: Bővítse a funkcionalitást több mint 200 integrációval, amelyek összekapcsolják a meglévő eszközöket, és naptárnézeteket, időkövetést és jelentéseket adnak hozzá.

Automation Butler: Egyszerűsítse az ismétlődő feladatokat szabályalapú triggerekkel, amelyek automatikusan mozgatják a kártyákat, hozzárendelik a tagokat és értesítéseket küldenek.

Ellenőrzőlisták: Ossza fel a komplex feladatokat kezelhető részekre beágyazott ellenőrzőlisták segítségével, amelyek nyomon követik az előrehaladást és Ossza fel a komplex feladatokat kezelhető részekre beágyazott ellenőrzőlisták segítségével, amelyek nyomon követik az előrehaladást és azonosítják a szűk keresztmetszeteket.

Címkék és szűrők: Vizuálisan szervezzen színekkel jelölt címkékkel, amelyek jelzik a prioritást, az állapotot vagy a kategóriát, így gyorsan áttekintheti az információkat.

Kártyasablonok: hozzon létre szabványosított folyamatokat újrafelhasználható kártyaszerkezetekkel, amelyek biztosítják a projektek és csapatok közötti konzisztenciát.

Táblázatok: Váltson a Kanban, idővonal, táblázat és naptár nézetek között, hogy a munkát a legmegfelelőbb formátumban jeleníthesse meg.

Fejlett mellékletek: Ossza meg fájljait közvetlenül a Google Drive-ból, a Dropboxból és az OneDrive-ból automatikus előnézeti funkciókkal.

A Trello korlátai:

Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek

Nincs beépített CRM vagy számlázási funkció

Trello árak:

Ingyenes: alapvető funkciók korlátlan számú kártyával

Standard: 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap

Trello értékelések:

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 20 000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Trello-ról?

Íme egy Capterra-felhasználó véleménye:

A Trello drag-and-drop funkciója és vizuális táblái megkönnyítik a feladatok szervezését és az előrehaladás nyomon követését. Bár a Trello kiválóan alkalmas alapvető projektmenedzsmentre, hiányoznak belőle más eszközökben megtalálható fejlett funkciók, például a Gantt-diagramok vagy az időkövetés.

A Trello drag-and-drop funkciója és vizuális táblái megkönnyítik a feladatok szervezését és az előrehaladás nyomon követését. Bár a Trello kiválóan alkalmas alapvető projektmenedzsmentre, hiányoznak belőle más eszközökben megtalálható fejlett funkciók, például a Gantt-diagramok vagy az időkövetés.

11. Jira (A legjobb fejlesztői csapatok és integrációk számára)

A Jira egy kifejezetten szoftverfejlesztő és mérnöki csapatok számára létrehozott munkamenedzsment platform. Míg a Flowlu projektmenedzsment, CRM és pénzügyi eszközök kombinációját kínálja általános üzleti felhasználásra, a Jira elsősorban az agilis projektkövetésre, a problémakezelésre és a fejlesztési munkafolyamatokra összpontosít.

A Scrum, Kanban és hibrid keretrendszerek támogatására tervezett Jira segítségével könnyedén létrehozhat és kezelhet sprinteket, nyomon követhet hibákat és figyelemmel kísérhet kiadásokat részletes jelentésekkel.

Egyedi munkafolyamatai, automatizálási szabályai és natív integrációja olyan eszközökkel, mint a Bitbucket és a Confluence ideálisvá teszik a pontosságot, nyomonkövethetőséget és ellenőrzést igénylő technikai csapatok számára.

A szoftverprojekteket vagy komplex termékfejlesztési életciklusokat kezelő csapatok számára a Jira egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett alternatíva a Flowlu-hoz képest, amely sokkal mélyebb tervezési, végrehajtási és iteratív szállítási lehetőségeket kínál.

A Jira legjobb funkciói:

Agilis eszközök: alakítsa át a fejlesztési tervezést testreszabható Scrum és alakítsa át a fejlesztési tervezést testreszabható Scrum és Kanban táblákkal , amelyek vizualizálják a munka előrehaladását.

Probléma nyomon követés: Kezelje a szoftverfejlesztést átfogó Kezelje a szoftverfejlesztést átfogó hibajelentés- és funkciókövetéssel , amely tökéletes áttekintést biztosít a fejlesztés állapotáról.

Jelentések: Részletes betekintést nyerhet a burndown diagramok, sebességjelentések és kumulatív áramlási diagramok segítségével, amelyek azonosítják a szűk keresztmetszeteket.

Útiterv-tervezés: Vizualizálja a termékfejlesztés ütemtervét stratégiai tervezési eszközökkel, amelyek összehangolják a csapat prioritásait.

Automatizálási szabályok: Szüntesse meg az ismétlődő feladatokat testreszabható triggerekkel, amelyek meghatározott feltételek teljesülése esetén hajtják végre a műveleteket.

DevOps integráció: Összekapcsolja a fejlesztést és az üzemeltetést Összekapcsolja a fejlesztést és az üzemeltetést a beépített CI/CD folyamat láthatóságával és a telepítés nyomon követésével.

Részletes keresés: Azonnali problémamegoldás a JQL (Jira Query Language) segítségével, amely hatékony egyéni szűrőket és mentett nézeteket hoz létre.

A Jira korlátai:

Megtanulása nehezebb a nem technikai csapatok számára

Korlátozott CRM- és pénzügyi menedzsment funkciók

Jira árak:

Ingyenes: legfeljebb 10 felhasználó

Standard: 7,75 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 15,25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Jira értékelések:

G2: 4,3/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Jira-ról?

Egy Capterra-felhasználó véleménye:

A projekt létrehozása meglehetősen egyszerű. Tetszik, hogy a Jira számos integrációt és harmadik féltől származó alkalmazást támogat... A dolgok megtalálása viszont nagyon nehézkes. Például sokkal több időbe telik, mint kellene, hogy megtaláljam, hogyan lehet egy újabb értéket hozzáadni egy egyéni mező legördülő menüjéhez.

A projekt létrehozása meglehetősen egyszerű. Tetszik, hogy a Jira számos integrációt és harmadik féltől származó alkalmazást támogat... A dolgok megtalálása viszont nagyon nehézkes. Például sokkal több időbe telik, mint kellene, hogy megtaláljam, hogyan lehet egy újabb értéket hozzáadni egy egyéni mező legördülő menüjéhez.

📚 További információ: Úgy találja, hogy a Jira túl korlátozó a projektjeihez? Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!

Haladjon előre a munkafolyamatához legmegfelelőbb eszközzel

A megfelelő platform kiválasztása attól függ, hogy mennyire illeszkedik a csapat struktúrájához és folyamataikhoz. A legjobb megoldás nem az, amelyik a legtöbb funkciót kínálja, hanem az, amelyik leginkább megfelel az Önök egyedi igényeinek.

Gondolja át, hogy a szoftver hogyan támogatja elsődleges tevékenységeit. A projektközpontú csapatok számára előnyösek az erős feladatkezelési funkciókkal rendelkező eszközök, míg az ügyfélszolgálati szervezeteknek robusztus CRM-funkciókra van szükségük.

Sok csapat úgy találja, hogy a ClickUp kiegyensúlyozott megközelítést kínál testreszabható munkafolyamatokkal, együttműködési funkciókkal és skálázható árakkal. Az örökre ingyenes csomag lehetővé teszi a funkciók előzetes költségek nélküli tesztelését.

Ha szeretné megtudni, hogyan segítheti a ClickUp a munkafolyamatát, próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot !

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Melyik alternatíva kínálja a legjobb projektmenedzsment funkciókat?

A ClickUp átfogó projektmenedzsmentet biztosít testreszabható nézetekkel, feladatfüggőségekkel és időkövetéssel. Ezek a funkciók különböző projekttípusokhoz és csapatstruktúrákhoz alkalmazkodnak.

Van-e olyan Flowlu alternatíva, amely jobb CRM-mel rendelkezik?

Igen. Ha a Flowlu által kínáltnál erőteljesebb és rugalmasabb CRM-re van szüksége, fontolja meg a Zoho CRM vagy a Freshsales használatát. Ezek a platformok fejlett automatizálási, lead scoring, e-mail nyomon követési és integrációs funkciókat kínálnak, amelyek ideálisak az értékesítési csapatok bővítéséhez. Tekintse meg a legjobb CRM szoftverekről szóló listánkat.

Melyik szoftver hasonlít a Flowlu-hoz, de jobb együttműködési funkciókkal rendelkezik?

A ClickUp az egyik legjobb Flowlu alternatíva a csapatok közötti együttműködéshez. Egy helyen egyesíti a feladatokat, dokumentumokat, csevegést, táblákat, célokat és irányítópultokat. Az olyan funkciók, mint a valós idejű szerkesztés, hozzárendelt megjegyzések, együttműködési dokumentumok és feladat közbeni csevegés megkönnyítik és hatékonnyá teszik a funkciók közötti csapatmunkát.

Számos projektmenedzsment eszköz kínál a Flowlu-hoz hasonló Kanban táblákat, de fejlettebb funkciókkal. A ClickUp teljesen testreszabható Kanban nézetekkel, úszósávokkal, feladatállapotokkal és AI-alapú fejlesztésekkel tűnik ki, így ideális választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek nem csak vizuális feladatkövetésre van szükségük. A Trello egy másik népszerű választás, amely egyszerűségéről és intuitív drag-and-drop felületéről ismert.

Melyik Flowlu alternatíva a legjobb kis csapatok vagy szabadúszók számára?

Kisebb csapatok vagy egyéni szakemberek számára a ClickUp, Nifty vagy Agiled megbízható választás. Könnyebben beállíthatók, megfizethetők, és pontosan a megfelelő kombinációját kínálják a projektkövetés, az ügyfelekkel való együttműködés és a számlázási funkcióknak.

Melyek a legjobb Flowlu alternatívák marketingcsapatok számára?

A ClickUp marketingcsapatok számára az egyik legjobb Flowlu alternatíva a marketing szakemberek számára. Kampánytervezést, tartalomnaptárakat, feladatkezelést, dokumentumokat és automatizálást egyesít egyetlen munkaterületen. Testreszabható nézetekkel, csapatmunkát segítő funkciókkal és beépített mesterséges intelligenciával a ClickUp segít a marketingcsapatoknak a munkafolyamatok racionalizálásában és az összehangoltság fenntartásában, ami a Flowlu-ból hiányzik.

Van-e ingyenes alternatíva a Flowlu-hoz?

Igen. Számos eszköz kínál nagylelkű ingyenes csomagokat. A ClickUp, a Trello, az Asana és a Zoho CRM mindegyike ingyenes csomagokat kínál az alapvető funkciókkal. Azonban előfordulhat, hogy frissítenie kell a fejlett eszközök, például az automatizálás, az időkövetés vagy a jelentésekhez.

Biztonságosan áthelyezhetem ügyféladataimat a Flowlu-ból?

Igen, a legtöbb alternatíva támogatja a biztonságos adatmigrációt. Az olyan platformok, mint a ClickUp, eszközöket biztosítanak a névjegyek, projektek és rekordok átviteléhez, miközben megőrzik az adatok titkosságát és integritását.

Mennyi időbe telik általában a Flowlu-ról való áttérés?

A legtöbb csapat 1-2 hét alatt végzi el az alapvető áttérést. A teljes átállás, beleértve a munkafolyamatok optimalizálását és a csapatok képzését, általában 30-60 napot vesz igénybe, a szervezet méretétől és összetettségétől függően.