A 12 legjobb ingyenes ingatlan-CRM eszköz (funkciók, árak)

Az ingatlanok terén az idő valóban pénz.
Minden ingatlanügynök tudja, hogy nincs rosszabb, mint rengeteg időt fektetni egy adott üzletbe, amely végül kudarcba fullad.
Hogy elkerüljék az ilyen helyzetek megismétlődését, az ingatlanügynökök a legjobb ingatlan-CRM rendszerekre támaszkodnak az ügyféladatok tárolása, az ügyfelek preferenciáinak azonosítása, a kommunikáció egyszerűsítése és egyebek érdekében.
De épp úgy, mint az ingatlanok, rengeteg ingyenes ingatlan-CRM eszköz is létezik!
Annak érdekében, hogy megtalálja a legjobb ingatlan CRM megoldást, bemutatjuk, mi is az ingatlan CRM, és kiemelünk 12 fantasztikus ingyenes ingatlan CRM eszközt, azok legfontosabb funkcióival, áraival és ügyfélértékeléseivel együtt.
Mi az ingatlan-CRM?
A CRM ( ügyfélkapcsolat-kezelés ) lényege a szoros ügyfélkapcsolatok kialakítása és fenntartása .
Miért fontos a CRM az ingatlanpiacon?
Az ingatlanügynöknek szilárd kapcsolatokat kell kiépítenie az ügyfelekkel, hogy biztosítsa az üzleteket. Az ingatlanüzletben pedig sok idő és pénz kell ahhoz, hogy ilyen kapcsolatokat építsen ki.
De itt jönnek képbe az ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverek.
A CRM szoftverek segítségével az ingatlanügynökök automatizálhatják az értékesítési folyamatokat, az optimális üzletekre koncentrálhatnak és gyorsíthatják a válaszadási időket. Így több ingatlant tud eladni anélkül, hogy alulárazna. 😉
Íme néhány funkció, amely megtalálható az ingatlan CRM szoftverekben:
- Ingatlanmarketing automatizálás
- Értékesítési folyamatok kezelése
- Kapcsolatkezelés
- E-mail sablonok
- Jelentések és irányítópultok
Az ingatlan CRM-ek áttekintésekor figyeljen ezekre a funkciókra, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt.
A legjobb CRM-mel az ingatlanügynökök számára ingatlanvállalkozása ápolhatja az ügyfélkapcsolatokat, automatizálhatja a feladatokat és növelheti az eladásokat.
Nem tudja, hogyan működik a feladatok automatizálása? Itt talál egy útmutatót a feladatok automatizálásáról .
A 12 legjobb ingyenes ingatlan-CRM szoftver
Íme a piac 12 legjobb ingatlan CRM szoftvere. Miután megismerkedett az összes eszközzel, könnyedén megtalálja az álmai ingatlan CRM szoftverét!
1. ClickUp
A ClickUp az egyik legjobban értékelt projektmenedzsment és ingyenes ingatlan-CRM eszköz , amelyet szuperproduktív csapatok használnak kis- és nagyvállalatokban.
Mivel az ingatlanipar üzletközpontú ágazat, ellenállhatatlan ajánlattal várjuk Önt.
A ClickUp egy CRM-megoldás, amely elvégzi az ismétlődő folyamatokat, így Ön a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.
Egy olyan ingatlanprojekt-kezelő szoftverrel, mint a ClickUp, a Relationships segítségével tökéletes ügyféladatbázist építhet fel, és egy gyönyörű űrlapnézetet kap, amely segít potenciális ügyfeleket szerezni és hirdetéseket népszerűsíteni.
Íme, miért a ClickUp a legjobb ingyenes CRM az ingatlanokhoz:
- Műszerfalak : kapjon áttekintést az üzletei előrehaladásáról 🏢
- Egyéni mezők: nyomon követheti a fontos részleteket, beleértve a hirdetési linkeket, a kapcsolattartási információkat, a szerződés állapotát, a fizetéseket és egyebeket.
- Egyedi állapotok: adjon hozzá egyedi állapotokat, például „szerződés elküldve”, „szerződés aláírva” vagy „tárgyalás folyamatban”, hogy mindenki tudja, hol tart az ügylet.
- Űrlapnézet: fedezze fel ügyfelei igényeit gyönyörű űrlapok segítségével. Itt az egyéni mezők szerint szűrheti a beküldött adatokat, hogy az ügyfelek igényeit a rendelkezésre álló hirdetésekkel összehangolja.
- Dokumentumok : készítsen ingatlanhirdetések vázlatát, mielőtt azokat online közzétenné, és valós időben működjön együtt a marketingstratégiák kidolgozásában.
- Hierarchikus struktúra: könnyítse ügynökei munkáját azáltal, hogy a projekteket és dokumentumokat munkaterületekbe, terekbe, mappákba és más struktúrákba szervezi.
- Gantt-diagramok: vizualizálja az ügyfelek ütemtervét, és kövesse nyomon a folyamatokat az „eladó” állapotból az „eladva” állapotba 💰
- Naptár nézet: könnyedén ütemezheti és kezelheti az ügyfelekkel való találkozókat
- E-mail a ClickUp-ban : gyorsítsa fel az e-mailek válaszidejét azáltal, hogy a ClickUp-ban közvetlenül válaszol a kérdésekre.
- Ellenőrzőlista-sablonok: készítsen ellenőrzőlistákat vásárlói és alkalmazottai számára, és időt takaríthat meg azzal, hogy sablonként menti őket
- Bizonyítás: ossza meg az ügyfelekkel a potenciális otthonok képeit, hogy azok elképzelhessék, mit szeretnének
További információt szeretne a ClickUp CRM-ként való használatáról? Ismerje meg, hogyan hozhat létre saját CRM-et a ClickUp-ban.
És még ezekkel a fantasztikus előnyökkel is megédesítjük az ajánlatot:
ClickUp előnyei
- Ingyenes ingatlan-CRM, amely korlátlan számú felhasználót engedélyez.
- Kész CRM-sablonok
- Felhasználóbarát felület online és offline móddal
- Számítsa ki a szerződések teljes értékét, határozza meg a lezárás teljes költségét és még sok mást a Column Calculations segítségével.
- Állítson be emlékeztetőket ügyfélmegbeszélésekre vagy megtekintésekre, és csatoljon mellékletet a hirdetéshez az emlékeztető mellé.
- Állítson be rutinfeladatokat, amelyek ismétlődnek az Ismétlődő feladatok segítségével.
- Használja az automatizálást egy Önnek megfelelő automatizált munkafolyamat létrehozásához.
- Összpontosítson azokra a vásárlókra, akik a legvalószínűbb, hogy ingatlant vásárolnak, eladnak vagy hirdetnek a Task Priorities segítségével.
- A Térkép nézet segítségével földrajzi áttekintést kaphat ügyfeleiről és ingatlanjaik elhelyezkedéséről.
- Akár kisvállalkozásról, akár nagyvállalatról van szó, beállíthatja a szervezetének megfelelő jogosultságokat.
- Hívjon vendégeket otthonába (munkaterületére), hogy fokozza az együttműködést
- Hatékony alkalmazásintegráció a Google Naptárral, a Zoommal, a TimeCamp-pel és még sok mással
- Hozzon létre feladatokat, jegyzeteket és dokumentumokat a hatékony iOS és Android mobilalkalmazásaink segítségével.
Vessen egy pillantást a ClickUp nyilvános ütemtervére, hogy megismerje legújabb fejlesztéseinket. *🏘
Ne felejtse el megnézni az összes izgalmas funkciót, amelyet ez az ingyenes ingatlan CRM szoftver kínál Önnek.
ClickUp árak
A ClickUp számos árazási tervet kínál az Ön igényeinek megfelelően, többek között:
- Örökre ingyenes csomag:
- Korlátlan csomag 7 USD/hó/tag
- Üzleti terv 12 USD/hó/tag
ClickUp ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
Még nem győződött meg? Itt talál egy útmutatót a ClickUp ingatlanügynökségek számára történő használatáról .
2. LionDesk
A LionDesk egy ingatlan-CRM eszköz, amely ütemezett e-mailek és szöveges üzenetek küldésére alkalmas. Az alkalmazás lead generációs funkciókkal, integrált videó e-mailekkel és videó szöveges üzenetekkel is rendelkezik.
Így a karantén ideje alatt is megkötheti az üzleteket. 😉
A LionDesk legfontosabb funkciói
- Kövesse nyomon értékesítési folyamatait és lezárt ügyleteit
- Hozzáférés 100 előre elkészített marketingkampányhoz
- Címkézze meg ügyfeleit, hogy gyorsan azonosíthassa kereskedelmi ingatlanok vevőit és eladóit.
- Vezető menedzsment funkció, amely lehetővé teszi a potenciális ügyfelek teljesítmény vagy irányítószám alapján történő hozzárendelését.
LionDesk árak
A LionDesk árai havi 25 dollártól kezdődnek.
LionDesk ügyfélértékelések
- G2: 3,8/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (80+ értékelés)
3. Zoho
A Zoho CRM egy all-in-one CRM platform, amely valós idejű értesítéseket küld, amikor az ügyfelek kapcsolatba lépnek a vállalkozásával. Ezenkívül valós idejű jelentésekkel nyomon követheti értékesítési KPI-jeit (kulcsfontosságú teljesítménymutatókat).
Ezt az ingyenes CRM-et arra is felhasználhatja, hogy megtalálja a legjobb időpontot és csatornát az ügyfelei eléréséhez. Így nagyobb eséllyel fog értékesíteni.
A Zoho CRM legfontosabb funkciói
- Összekapcsolja a potenciális vevőket és eladókat önkiszolgáló portálokon keresztül
- Vezessen be potenciális ügyfeleket online űrlapok, élő csevegések, közösségi média és egyéb eszközök segítségével.
- Gyorsítsa fel a kommunikációt testreszabható e-mail sablonokkal
- Hívja meg ügyfeleit, hogy működjenek együtt a projektekben
Zoho CRM árak
A Zoho CRM egy ingyenes ingatlaneszköz, amely legfeljebb három felhasználó számára elérhető. A fizetős csomagok ára havi 20 dollár/felhasználó-tól kezdődik.
Zoho CRM ügyfélértékelések
- G2: 4/5 (1800+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (4800+ értékelés)
4. Wise Agent
A Wise Agent egy ingatlan CRM szoftver, amely lehetővé teszi jutalékjelentések készítését és feladatok listájának létrehozását időbecslésekkel és prioritásokkal.
De vajon bölcs döntés lenne ezt az ingatlan CRM eszközt választani?
Nézzük meg...
A Wise Agent legfontosabb funkciói
- Tárolja az ügyfél tranzakciókat, kapcsolattartási adatokat és bármely más dokumentumot az alkalmazásban.
- Ingatlanlistás funkció, amely lehetővé teszi a fontos ingatlanadatok tárolását.
- Állítsa be a csapat jogosultságait, hogy a vásárlók érzékeny információkhoz való hozzáférés nélkül is együttműködhessenek.
- A napirend-tervező emlékeztetőket küld a találkozókról
Wise Agent árak
Az ingatlan CRM eszköz árai havi 29 dollártól kezdődnek.
Wise Agent ügyfélértékelések
- G2: 3,7/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)
5. Follow Up Boss
A Follow Up Boss egy ingatlanprojekt-kezelő szoftver, amely beépített funkcióval rendelkezik a fontos mutatók, például a konverziós arányok, a teljes üzletérték és a teljes jutalékérték nyomon követésére.
Az alkalmazás jegyzetelési funkcióval is rendelkezik, és konverziókat rendelhet hozzá csapattársaihoz. Így valóban követési bajnokká válhat! 😎
A Follow Up Boss legfontosabb funkciói
- Intuitív drag-and-drop ügyletpipeline, amely segít vizualizálni és nyomon követni az aktív hirdetéseket és vásárlókat.
- Kétirányú szinkronizálás a Google Naptárral és az Office 365 Naptárral
- Állítson be emlékeztetőket, hogy soha ne maradjon le a nyomon követésről!
- A feladatok prioritás szerinti rendezése
Follow Up Boss árak
Az árak havi 69 dollártól kezdődnek felhasználónként.
Follow Up Boss ügyfélértékelések
- G2: 4,4/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)
Ismerje meg a legjobb CRM-eket tanácsadók számára!
6. Top Producer
A Top Producer egy CRM-rendszer, amely lehetővé teszi dinamikus ügyfél-munkafolyamatok létrehozását.
Ha egy üzlet meghiúsul vagy egy találkozó elmarad, az automatizálási funkció automatikusan frissíti a feladatot. Az alkalmazás integrálható a Gmail, az iCloud, az Outlook és más szoftverekkel is.
De vajon ez az eszköz segít-e Önnek a legjobban teljesítő ügynökök kiképzésében?
Lássuk...
A Top Producer legfontosabb funkciói
- Professzionális ingatlan e-mail sablonok
- Tájékoztassa csapatát a kapcsolatok, a kommunikáció és az ütemtervek megosztott hozzáférésével.
- Részletes betekintést nyerhet az ügyfelekről a közösségi média adataival
- Kövesse nyomon ügyfelei érdeklődési körébe tartozó ingatlanjait egy ingyenes MLS (multiple listing service) kapcsolattal.
Top Producer árak
A Top Producer árazási terve havi 45 dollár/felhasználó áron kezdődik.
Top Producer ügyfélértékelések
- G2: 2,9/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (100+ értékelés)
7. Freshworks
A Freshworks egy CRM szoftver, amely lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy a Slacken és a Zoomon keresztül együttműködjenek az ügyletek gyorsabb lezárása érdekében, és az előrejelzési funkció segítségével megbecsülhetik az átlagos ügyletméretet.
Nézzük meg, hogy ez az alkalmazás segíthet-e ügynökeinek az ingatlanpiaci viharok átvészelésében.
A Freshworks legfontosabb funkciói
- E-mailek, csevegések és telefonbeszélgetések rögzítése potenciális ügyfelekkel
- Szerezzen be egy listát a közelgő találkozókról és elvégzendő feladatokról.
- Jobb prioritásokat állítson fel a folyamatokban azzal, hogy Freddy, az AI azonosítja és megjelöli azokat az ügyleteket, amelyeken dolgoznia kell.
- Hozzon létre egyéni mezőket a releváns adatok tárolásához és az ingatlanok részleteinek rögzítéséhez.
Freshworks árak
A Freshworks árai havi 35 dollártól kezdődnek felhasználónként.
Freshworks ügyfélértékelések
- G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
8. Ixact Contact
Az Ixact Contact egy CRM szoftver, amely részletes kapcsolattartói profilokkal segít nyomon követni az ügyfelek születésnapjait és beköltözésük évfordulóit. 💝
Az eszköz lehetővé teszi a jutalékcélok meghatározását és a célok eléréséhez szükséges lépések megtervezését is. Így a csapatok nyomon követhetik az előrehaladást és elszántak maradhatnak.
Az Ixact Contact legfontosabb funkciói
- A kapcsolattartási adatait egyetlen, könnyen kezelhető adatbázisban rendezi el.
- Kövesse nyomon jutalékait és értékesítési folyamatait
- Widgetek és irányítópultok segítségével valós időben nyerhet betekintést értékesítési folyamatába.
- Kapjon e-mailes emlékeztetőket a fontos feladatokról és találkozókról
Ixact Contact árak
Az Ixact Contact árai havi 39 dollártól kezdődnek.
Ixact Contact ügyfélértékelések
- G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (140+ értékelés)
9. HubSpot
A HubSpot az egyik legjobb ingatlan-CRM, amely megkönnyíti az ügyfelekkel való kommunikációt. A kattintásos hívás funkcióval egyetlen gombnyomással kapcsolatba léphet ügyfeleivel.
Ezt az ingyenes CRM-et összekapcsolhatja a HubSpot marketing-, értékesítési, ügyfélszolgálati és tartalomkezelő eszközeivel is, hogy termelékenységi hub spot-ot hozzon létre ügynökei számára.
HubSpot Főbb funkciók
- Értesítést kap, amikor egy potenciális ügyfél megnyitja az e-mailjét
- A legjobb és leggyakrabban használt értékesítési e-mailjeit sablonokká alakíthatja.
- Tekintse meg teljes értékesítési folyamatát egy vizuális irányítópulton
- Maradjon kapcsolatban a potenciális ügyfelekkel útközben is az Android és Mac CRM alkalmazásokkal.
HubSpot árak
A HubSpot ingyenes csomagot kínál, és ha fizetős csomagot szeretne választani, azok ára 50 dollár/hónaptól kezdődik.
HubSpot ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (7000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)
10. RealtyJuggler
A RealtyJuggler ingatlan CRM szoftver egy szoftveres szervezőprogram ingatlanügynökök és más ingatlanipari szakemberek számára. Kövesse nyomon ügyfeleit, küldjön tömeges e-maileket, küldjön csepegtető üzeneteket e-mailben és nyomtatott formában egyaránt.
A RealtyJuggler legfontosabb funkciói
- Tartsa kézben a feladatokat, a találkozókat és a különleges napokat
- Beépített, testreszabható e-mail űrlapokkal ütemezhet tömeges, egyedi és csepegtető sorozatú e-maileket.
- Teljes ügyletkövetés az új potenciális ügyféltől a lezárt tranzakcióig
- Szinkronizálja Google G-Suite vagy Gmail fiókjával
RealtyJuggler árak
A RealtyJuggler 90 napos próbaidőt kínál, a fizetős csomagok ára 179 dollár/év.
RealtyJuggler ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)
11. Salesforce
Az ingatlanügynökök néha nagyon területvédőek lehetnek, ami konfliktusokhoz vezethet a csapatokban.
Szerencsére a Salesforce egy ingatlan CRM szoftver, amelynek remek területkezelési funkciója van. Segíthet elkerülni a csapaton belüli konfliktusokat azáltal, hogy az ügynököket konkrét lehetőségekhez rendeli.
Nézze meg ezeket a Salesforce alternatívákat!
A Salesforce legfontosabb funkciói
- Használja ki a LinkedIn, Facebook és YouTube közösségi oldalakon zajló tevékenységeket, hogy megtudja, milyen típusú ingatlanok érdeklik ügyfeleit.
- Ossza meg dokumentumait és észrevételeit a csapattagokkal a chatter feed funkció segítségével.
- A potenciális ügyfeleket a megfelelő ingatlanügynökhöz irányítsa és rendelje hozzájuk
- Kövesse nyomon ügynökei teljesítményét valós idejű irányítópultokkal
Salesforce árak
A Salesforce árai havi 25 dollártól kezdődnek felhasználónként.
Salesforce ügyfélértékelések
- G2: 4,2/5 (több mint 11 000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)
Ismerje meg a különböző CRM-alkalmazási eseteket!
12. Pipedrive
A Pipedrive egy ingatlanbefektetési szoftver, amely natív Android és iOS alkalmazásokkal rendelkezik, és internetkapcsolat nélkül is használható. Így autózás közben is nyomon követheti ügyleteit. 🚘
A Pipedrive legfontosabb funkciói
- Az audio jegyzetek automatikusan leírásra kerülnek.
- Kommunikációs automatizálási funkciók, például személyre szabott e-mailek automatikus elküldése
- Tevékenységi emlékeztetők, hogy mindig kézben tartsa ügyleteit
- Szinkronizálja a találkozókat a Google Naptárral
Pipedrive árak
A Pipedrive árai havi 15 dollártól kezdődnek felhasználónként.
Pipedrive ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)
Bónusz CRM-eszközök: Nézze meg ezeket a Microsoft Dynamics alternatívákat!
A CRM szoftver segíthet ingatlanügynökségének megalapozott döntéseket hozni, kapcsolatot tartani a nagy értékű ügyfelekkel és automatizálni az ismétlődő feladatokat.
De mint minden házkereső, Ön sem elégedhet meg bármilyen régi ingatlan szoftverrel.
Bár említettünk néhány jó ingatlan-CRM eszközt, egyik sem olyan átfogó, mint a ClickUp.
Miért elégedjen meg a „jóval”, amikor a legjobb kereskedelmi ingatlan CRM-et is megkaphatja?
A ClickUp segítségével ügynökei beállíthatják és nyomon követhetik az értékesítési céljaik elérésének előrehaladását, a Docs listát a meglévő ügyletekhez kapcsolhatják a gyors hivatkozás érdekében, és még sok minden mást is megtehetnek.
Kössön még ma ingyenes megállapodást a ClickUp-pal, és próbálja ki az ingyenes CRM eszközt, amelynek köszönhetően ügynökei igazán otthon fogják érezni magukat. 🏠