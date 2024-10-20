A 12 legjobb ingyenes ingatlan-CRM eszköz (funkciók, árak)

Az ingatlanok terén az idő valóban pénz.

Minden ingatlanügynök tudja, hogy nincs rosszabb, mint rengeteg időt fektetni egy adott üzletbe, amely végül kudarcba fullad.

Ez tényleg hazafelé talált, mi?

Hogy elkerüljék az ilyen helyzetek megismétlődését, az ingatlanügynökök a legjobb ingatlan-CRM rendszerekre támaszkodnak az ügyféladatok tárolása, az ügyfelek preferenciáinak azonosítása, a kommunikáció egyszerűsítése és egyebek érdekében.

De épp úgy, mint az ingatlanok, rengeteg ingyenes ingatlan-CRM eszköz is létezik!

Annak érdekében, hogy megtalálja a legjobb ingatlan CRM megoldást, bemutatjuk, mi is az ingatlan CRM, és kiemelünk 12 fantasztikus ingyenes ingatlan CRM eszközt, azok legfontosabb funkcióival, áraival és ügyfélértékeléseivel együtt.

Hozzuk haza!

Mi az ingatlan-CRM?

A CRM ( ügyfélkapcsolat-kezelés ) lényege a szoros ügyfélkapcsolatok kialakítása és fenntartása .

Miért fontos a CRM az ingatlanpiacon?

Az ingatlanügynöknek szilárd kapcsolatokat kell kiépítenie az ügyfelekkel, hogy biztosítsa az üzleteket. Az ingatlanüzletben pedig sok idő és pénz kell ahhoz, hogy ilyen kapcsolatokat építsen ki.

De itt jönnek képbe az ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverek.

A CRM szoftverek segítségével az ingatlanügynökök automatizálhatják az értékesítési folyamatokat, az optimális üzletekre koncentrálhatnak és gyorsíthatják a válaszadási időket. Így több ingatlant tud eladni anélkül, hogy alulárazna. 😉

Íme néhány funkció, amely megtalálható az ingatlan CRM szoftverekben:

Ingatlanmarketing automatizálás

Értékesítési folyamatok kezelése

Kapcsolatkezelés

E-mail sablonok

Jelentések és irányítópultok

Az ingatlan CRM-ek áttekintésekor figyeljen ezekre a funkciókra, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt.

A legjobb CRM-mel az ingatlanügynökök számára ingatlanvállalkozása ápolhatja az ügyfélkapcsolatokat, automatizálhatja a feladatokat és növelheti az eladásokat.

Nem tudja, hogyan működik a feladatok automatizálása? Itt talál egy útmutatót a feladatok automatizálásáról .

A 12 legjobb ingyenes ingatlan-CRM szoftver

Íme a piac 12 legjobb ingatlan CRM szoftvere. Miután megismerkedett az összes eszközzel, könnyedén megtalálja az álmai ingatlan CRM szoftverét!

A ClickUp az egyik legjobban értékelt projektmenedzsment és ingyenes ingatlan-CRM eszköz , amelyet szuperproduktív csapatok használnak kis- és nagyvállalatokban.

Mivel az ingatlanipar üzletközpontú ágazat, ellenállhatatlan ajánlattal várjuk Önt.

Rendben, halljuk!

A ClickUp egy CRM-megoldás, amely elvégzi az ismétlődő folyamatokat, így Ön a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

Egy olyan ingatlanprojekt-kezelő szoftverrel, mint a ClickUp, a Relationships segítségével tökéletes ügyféladatbázist építhet fel, és egy gyönyörű űrlapnézetet kap, amely segít potenciális ügyfeleket szerezni és hirdetéseket népszerűsíteni.

Íme, miért a ClickUp a legjobb ingyenes CRM az ingatlanokhoz:

További információt szeretne a ClickUp CRM-ként való használatáról? Ismerje meg, hogyan hozhat létre saját CRM-et a ClickUp-ban.

És még ezekkel a fantasztikus előnyökkel is megédesítjük az ajánlatot:

ClickUp előnyei

Vessen egy pillantást a ClickUp nyilvános ütemtervére, hogy megismerje legújabb fejlesztéseinket. *🏘

Ne felejtse el megnézni az összes izgalmas funkciót, amelyet ez az ingyenes ingatlan CRM szoftver kínál Önnek.

A ClickUp számos árazási tervet kínál az Ön igényeinek megfelelően, többek között:

Örökre ingyenes csomag :

Korlátlan csomag 7 USD/hó/tag

Üzleti terv 12 USD/hó/tag

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Még nem győződött meg? Itt talál egy útmutatót a ClickUp ingatlanügynökségek számára történő használatáról .

2. LionDesk

A LionDesk egy ingatlan-CRM eszköz, amely ütemezett e-mailek és szöveges üzenetek küldésére alkalmas. Az alkalmazás lead generációs funkciókkal, integrált videó e-mailekkel és videó szöveges üzenetekkel is rendelkezik.

Így a karantén ideje alatt is megkötheti az üzleteket. 😉

A LionDesk legfontosabb funkciói

Kövesse nyomon értékesítési folyamatait és lezárt ügyleteit

Hozzáférés 100 előre elkészített marketingkampányhoz

Címkézze meg ügyfeleit, hogy gyorsan azonosíthassa kereskedelmi ingatlanok vevőit és eladóit.

Vezető menedzsment funkció, amely lehetővé teszi a potenciális ügyfelek teljesítmény vagy irányítószám alapján történő hozzárendelését.

LionDesk árak

A LionDesk árai havi 25 dollártól kezdődnek.

LionDesk ügyfélértékelések

G2: 3,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (80+ értékelés)

A Zoho CRM egy all-in-one CRM platform, amely valós idejű értesítéseket küld, amikor az ügyfelek kapcsolatba lépnek a vállalkozásával. Ezenkívül valós idejű jelentésekkel nyomon követheti értékesítési KPI-jeit (kulcsfontosságú teljesítménymutatókat).

Ezt az ingyenes CRM-et arra is felhasználhatja, hogy megtalálja a legjobb időpontot és csatornát az ügyfelei eléréséhez. Így nagyobb eséllyel fog értékesíteni.

A Zoho CRM legfontosabb funkciói

Összekapcsolja a potenciális vevőket és eladókat önkiszolgáló portálokon keresztül

Vezessen be potenciális ügyfeleket online űrlapok, élő csevegések, közösségi média és egyéb eszközök segítségével.

Gyorsítsa fel a kommunikációt testreszabható e-mail sablonokkal

Hívja meg ügyfeleit, hogy működjenek együtt a projektekben

Zoho CRM árak

A Zoho CRM egy ingyenes ingatlaneszköz, amely legfeljebb három felhasználó számára elérhető. A fizetős csomagok ára havi 20 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Zoho CRM ügyfélértékelések

G2: 4/5 (1800+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (4800+ értékelés)

4. Wise Agent

A Wise Agent egy ingatlan CRM szoftver, amely lehetővé teszi jutalékjelentések készítését és feladatok listájának létrehozását időbecslésekkel és prioritásokkal.

De vajon bölcs döntés lenne ezt az ingatlan CRM eszközt választani?

Nézzük meg...

A Wise Agent legfontosabb funkciói

Tárolja az ügyfél tranzakciókat, kapcsolattartási adatokat és bármely más dokumentumot az alkalmazásban.

Ingatlanlistás funkció, amely lehetővé teszi a fontos ingatlanadatok tárolását.

Állítsa be a csapat jogosultságait, hogy a vásárlók érzékeny információkhoz való hozzáférés nélkül is együttműködhessenek.

A napirend-tervező emlékeztetőket küld a találkozókról

Wise Agent árak

Az ingatlan CRM eszköz árai havi 29 dollártól kezdődnek.

Wise Agent ügyfélértékelések

G2: 3,7/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

5. Follow Up Boss

A Follow Up Boss egy ingatlanprojekt-kezelő szoftver, amely beépített funkcióval rendelkezik a fontos mutatók, például a konverziós arányok, a teljes üzletérték és a teljes jutalékérték nyomon követésére.

Az alkalmazás jegyzetelési funkcióval is rendelkezik, és konverziókat rendelhet hozzá csapattársaihoz. Így valóban követési bajnokká válhat! 😎

A Follow Up Boss legfontosabb funkciói

Intuitív drag-and-drop ügyletpipeline, amely segít vizualizálni és nyomon követni az aktív hirdetéseket és vásárlókat.

Kétirányú szinkronizálás a Google Naptárral és az Office 365 Naptárral

Állítson be emlékeztetőket, hogy soha ne maradjon le a nyomon követésről!

A feladatok prioritás szerinti rendezése

Follow Up Boss árak

Az árak havi 69 dollártól kezdődnek felhasználónként.

Follow Up Boss ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

Ismerje meg a legjobb CRM-eket tanácsadók számára!

6. Top Producer

A Top Producer egy CRM-rendszer, amely lehetővé teszi dinamikus ügyfél-munkafolyamatok létrehozását.

Ha egy üzlet meghiúsul vagy egy találkozó elmarad, az automatizálási funkció automatikusan frissíti a feladatot. Az alkalmazás integrálható a Gmail, az iCloud, az Outlook és más szoftverekkel is.

De vajon ez az eszköz segít-e Önnek a legjobban teljesítő ügynökök kiképzésében?

Lássuk...

A Top Producer legfontosabb funkciói

Professzionális ingatlan e-mail sablonok

Tájékoztassa csapatát a kapcsolatok, a kommunikáció és az ütemtervek megosztott hozzáférésével.

Részletes betekintést nyerhet az ügyfelekről a közösségi média adataival

Kövesse nyomon ügyfelei érdeklődési körébe tartozó ingatlanjait egy ingyenes MLS (multiple listing service) kapcsolattal.

Top Producer árak

A Top Producer árazási terve havi 45 dollár/felhasználó áron kezdődik.

Top Producer ügyfélértékelések

G2: 2,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (100+ értékelés)

7. Freshworks

A Freshworks egy CRM szoftver, amely lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy a Slacken és a Zoomon keresztül együttműködjenek az ügyletek gyorsabb lezárása érdekében, és az előrejelzési funkció segítségével megbecsülhetik az átlagos ügyletméretet.

Nézzük meg, hogy ez az alkalmazás segíthet-e ügynökeinek az ingatlanpiaci viharok átvészelésében.

A Freshworks legfontosabb funkciói

E-mailek, csevegések és telefonbeszélgetések rögzítése potenciális ügyfelekkel

Szerezzen be egy listát a közelgő találkozókról és elvégzendő feladatokról.

Jobb prioritásokat állítson fel a folyamatokban azzal, hogy Freddy, az AI azonosítja és megjelöli azokat az ügyleteket, amelyeken dolgoznia kell.

Hozzon létre egyéni mezőket a releváns adatok tárolásához és az ingatlanok részleteinek rögzítéséhez.

Freshworks árak

A Freshworks árai havi 35 dollártól kezdődnek felhasználónként.

Freshworks ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Az Ixact Contact egy CRM szoftver, amely részletes kapcsolattartói profilokkal segít nyomon követni az ügyfelek születésnapjait és beköltözésük évfordulóit. 💝

Az eszköz lehetővé teszi a jutalékcélok meghatározását és a célok eléréséhez szükséges lépések megtervezését is. Így a csapatok nyomon követhetik az előrehaladást és elszántak maradhatnak.

A kapcsolattartási adatait egyetlen, könnyen kezelhető adatbázisban rendezi el.

Kövesse nyomon jutalékait és értékesítési folyamatait

Widgetek és irányítópultok segítségével valós időben nyerhet betekintést értékesítési folyamatába.

Kapjon e-mailes emlékeztetőket a fontos feladatokról és találkozókról

Az Ixact Contact árai havi 39 dollártól kezdődnek.

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (140+ értékelés)

A HubSpot az egyik legjobb ingatlan-CRM, amely megkönnyíti az ügyfelekkel való kommunikációt. A kattintásos hívás funkcióval egyetlen gombnyomással kapcsolatba léphet ügyfeleivel.

Ezt az ingyenes CRM-et összekapcsolhatja a HubSpot marketing-, értékesítési, ügyfélszolgálati és tartalomkezelő eszközeivel is, hogy termelékenységi hub spot-ot hozzon létre ügynökei számára.

HubSpot Főbb funkciók

Értesítést kap, amikor egy potenciális ügyfél megnyitja az e-mailjét

A legjobb és leggyakrabban használt értékesítési e-mailjeit sablonokká alakíthatja.

Tekintse meg teljes értékesítési folyamatát egy vizuális irányítópulton

Maradjon kapcsolatban a potenciális ügyfelekkel útközben is az Android és Mac CRM alkalmazásokkal

HubSpot árak

A HubSpot ingyenes csomagot kínál, és ha fizetős csomagot szeretne választani, azok ára 50 dollár/hónaptól kezdődik.

HubSpot ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (7000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

10. RealtyJuggler

A RealtyJuggler ingatlan CRM szoftver egy szoftveres szervezőprogram ingatlanügynökök és más ingatlanipari szakemberek számára. Kövesse nyomon ügyfeleit, küldjön tömeges e-maileket, küldjön csepegtető üzeneteket e-mailben és nyomtatott formában egyaránt.

A RealtyJuggler legfontosabb funkciói

Tartsa kézben a feladatokat, a találkozókat és a különleges napokat

Beépített, testreszabható e-mail űrlapokkal ütemezhet tömeges, egyedi és csepegtető sorozatú e-maileket.

Teljes ügyletkövetés az új potenciális ügyféltől a lezárt tranzakcióig

Szinkronizálja Google G-Suite vagy Gmail fiókjával

RealtyJuggler árak

A RealtyJuggler 90 napos próbaidőt kínál, a fizetős csomagok ára 179 dollár/év.

RealtyJuggler ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

Az ingatlanügynökök néha nagyon területvédőek lehetnek, ami konfliktusokhoz vezethet a csapatokban.

Szerencsére a Salesforce egy ingatlan CRM szoftver, amelynek remek területkezelési funkciója van. Segíthet elkerülni a csapaton belüli konfliktusokat azáltal, hogy az ügynököket konkrét lehetőségekhez rendeli.

Nézze meg ezeket a Salesforce alternatívákat!

A Salesforce legfontosabb funkciói

Használja ki a LinkedIn, Facebook és YouTube közösségi oldalakon zajló tevékenységeket, hogy megtudja, milyen típusú ingatlanok érdeklik ügyfeleit.

Ossza meg dokumentumait és észrevételeit a csapattagokkal a chatter feed funkció segítségével.

A potenciális ügyfeleket a megfelelő ingatlanügynökhöz irányítsa és rendelje hozzájuk

Kövesse nyomon ügynökei teljesítményét valós idejű irányítópultokkal

Salesforce árak

A Salesforce árai havi 25 dollártól kezdődnek felhasználónként.

Salesforce ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Ismerje meg a különböző CRM-alkalmazási eseteket!

12. Pipedrive

A Pipedrive egy ingatlanbefektetési szoftver, amely natív Android és iOS alkalmazásokkal rendelkezik, és internetkapcsolat nélkül is használható. Így autózás közben is nyomon követheti ügyleteit. 🚘

A Pipedrive legfontosabb funkciói

Az audio jegyzetek automatikusan leírásra kerülnek.

Kommunikációs automatizálási funkciók, például személyre szabott e-mailek automatikus elküldése

Tevékenységi emlékeztetők, hogy mindig kézben tartsa ügyleteit

Szinkronizálja a találkozókat a Google Naptárral

Pipedrive árak

A Pipedrive árai havi 15 dollártól kezdődnek felhasználónként.

Pipedrive ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

Bónusz CRM-eszközök: Nézze meg ezeket a Microsoft Dynamics alternatívákat!

Utoljára, de nem utolsósorban 😉

A CRM szoftver segíthet ingatlanügynökségének megalapozott döntéseket hozni, kapcsolatot tartani a nagy értékű ügyfelekkel és automatizálni az ismétlődő feladatokat.

De mint minden házkereső, Ön sem elégedhet meg bármilyen régi ingatlan szoftverrel.

Bár említettünk néhány jó ingatlan-CRM eszközt, egyik sem olyan átfogó, mint a ClickUp.

Miért elégedjen meg a „jóval”, amikor a legjobb kereskedelmi ingatlan CRM-et is megkaphatja?

A ClickUp segítségével ügynökei beállíthatják és nyomon követhetik az értékesítési céljaik elérésének előrehaladását, a Docs listát a meglévő ügyletekhez kapcsolhatják a gyors hivatkozás érdekében, és még sok minden mást is megtehetnek.

Kössön még ma ingyenes megállapodást a ClickUp-pal, és próbálja ki az ingyenes CRM eszközt, amelynek köszönhetően ügynökei igazán otthon fogják érezni magukat. 🏠