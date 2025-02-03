Az 5 legjobb Workflowy alternatíva és versenytárs (jellemzők, árak)

Volt már valaha igazán flow állapotban?

Azok a pillanatok, amikor az ötletek csak úgy áradnak, és alig tudsz lépést tartani velük!

Ilyenkor jó ötlet, ha van egy praktikus listakészítő eszköz a kezed ügyében, amely segít összeállítani ezeket a gondolatokat.

És ebben segíthet Önnek a Workflowy.

Ez egy hasznos listakészítő alkalmazás, amely néhány feladatkezelési funkcióval is rendelkezik.

Az alkalmazásnak azonban van néhány korlátozása.

Például a Workflowy nem kínál gondolattérkép-nézetet, és a felsorolt listák nem a leghatékonyabb ötletelési eszközök. 🧠

Valószínűleg ez az oka annak is, hogy a legtöbb csapat Workflowy alternatívákat keres.

De ne aggódj, összeállítottunk egy listát a legjobb alternatív eszközökről.

Ebben a cikkben röviden áttekintjük, mi is az a Workflowy, milyen korlátai vannak, és bemutatjuk az öt legjobb Workflowy alternatívát, amelyek segítenek elsajátítani a munkafolyamatot.

Kezdjük el olvasni ezt a cikket!

3 ok, amiért szükséged van egy Workflowy alternatívára

A Workflowy egy online feladatkezelő, amely egyéneknek és csapatoknak segít több listát létrehozni. Alapvetően egy digitális jegyzetfüzet, amely segít az embereknek tervezni, jegyzeteket készíteni, ötleteket gyűjteni, terveket kidolgozni és még sok minden mást.

Íme néhány a Worklowy legfontosabb funkciói közül:

Beágyazott listák létrehozása

Húzza át a feladatlistájának elemeit, hogy új sorrendbe rendezze őket.

Nagyítson rá egy elemre, hogy azra összpontosítson 🔎

Címkézés és elemek hozzárendelése

Kanban stílusú tábla a feladatok tervezéséhez

Bár az alkalmazás megfelelő jegyzetelési funkciókkal rendelkezik, nem minden működik zökkenőmentesen.

Íme három Workflowy hátrány, ami miatt érdemes átállni egy másik alkalmazásra:

1. Korlátozott ingyenes csomag

Az ingyenes csomag havi 250 pontkorlátot tartalmaz.

Mi a probléma?

Ha az alkalmazást újságíráshoz, íráshoz vagy átfogó jegyzeteléshez szeretné használni, akkor a havi 250 elem valószínűleg nem lesz elég.

Ezt a számot azonban növelheti, ha barátait ajánlja (100 elem ajánlásonként).

De mi van, ha a háziállata az egyetlen barátja? 🐶

Ezen felül az ingyenes csomagban 100 MB fájlfeltöltési korlát is van.

Emellett két alapvető megosztási lehetőség közül választhat:

Teljes hozzáférés: a felhasználók szerkeszthetik és megoszthatják a dokumentumot másokkal

Csak megtekintés: a felhasználók csak megtekinthetik a dokumentumot.

Tehát alapvetően vagy mindent, vagy semmit!

Számos alapvető funkció, mint például a korlátlan pontok, a Dropbox-mentés és a kibővített testreszabási lehetőségek, kizárólag a pro fiókhoz tartoznak.

2. Hiányoznak az alapvető integrációk

A Workflowy nem integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Jira, a Salesforce, a Trello vagy a Google Tasks.

Az integrációk hiánya azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak jegyzetelésre korlátozódik, és nem tudja kedvenc alkalmazásait összekapcsolni az eszközzel.

3. Túl egyszerű a komplex feladatkezeléshez

Íme három ok, amiért az alkalmazás nem hatékony nagy feladatok kezelésére:

A. Korlátozott rich text szerkesztési lehetőségek

Bár az alkalmazás támogatja a dőlt betűket, az aláhúzást és a vastag betűket, nem kínál különböző betűtípusokat, címsorokat vagy linkrövidítőket.

B. Nincs beépített automatikus emlékeztető funkció

Az alkalmazás nem rendelkezik beépített emlékeztető funkcióval, amely segítene a napi feladatok kezelésében és a termelékenység növelésében. Úgy tűnik, hogy az emlékeztetőket a Google Naptár segítségével kell megoldania. 🤷

C. Alapvető együttműködési funkciók

A Workflowy segítségével linkeket oszthat meg csapattársaival a dokumentumok közös szerkesztése érdekében, megjelölheti a csapattagokat a jegyzetekben, és nyomon követheti a már elvégzett feladatokat.

De nem rendelkezik fejlett csapatmunkát támogató funkciókkal, mint például a dokumentumok mellé megjegyzések hozzáadása vagy a PDF-ek közös jegyzetelésének lehetősége.

Ráadásul nincs beépített azonnali üzenetküldő funkció.

Így a csapatodnak a régi módszerekkel kell majd kommunikálnia...

Nem, nem galambpostával.

Ez még rosszabb... e-mailben! 😩

Az 5 legjobb Workflowy alternatíva

Íme az öt legjobb alternatíva a Workflowy-hoz, amelyekkel kreativitása áradni fog:

A ClickUp a legjobban értékelt jegyzetelő és termelékenységi alkalmazás , amelyet nagyon produktív csapatok használnak kis- és nagyvállalatokban.

A natív időkövető segítségével időgazdálkodásában, valamint a személyes és üzleti célok meghatározásában és nyomon követésében segítve a ClickUp a legjobb eszköz, amely segít koncentrálni.

Íme, miért a ClickUp a legjobb Workflowy alternatíva:

Készíts jegyzeteket, írd le ötleteidet, vagy akár a heti bevásárlólistádat is a Notepad .

Vagy másolja és illessze be a szöveget a web bármely pontjáról, például olvasási listából, étkezési tervből, kutatásból és egyebekből.

A Notepad teljesen privát, de átalakíthatja zseniális ötleteit feladatokká, amikor készen áll rá, hogy a csapat tagjai együtt dolgozhassanak rajtuk.

Íme, mit tehetsz még a Notepad segítségével:

A szerkesztési előzmények megtekintése és a változtatások visszaállítása

Vidd magaddal a jegyzeteket a Chrome kiterjesztés segítségével.

Nyisd meg a jegyzetet, és bontsd ki, hogy kitöltse a képernyőt.

Kulcsszó keresése a jegyzetekben

Nyomtassa ki jegyzetét

Ó, és megszabadulhat az unalmas, egyszerű szövegektől a rich text editing . segítségével.

Lehetőségek:

Rengeteg szórakoztató emojit adhat hozzá 📝

Fejlécek, „idézetek”, félkövér , aláhúzás, dőlt betűk és még sok más hozzáadása

Feladatokat megemlíteni

Szintaxiskiemelés

Több tucat nyelv értelmezése kódblokk formázással

Van néhány napi teendője ?

Egyszerűen adjon ellenőrzőlistákat a jegyzeteihez.

A ellenőrzőlistákhoz beágyazott elemeket is hozzáadhat a jobb szervezés és a részletesebb információk érdekében.

Néha az élet úgy hozza, hogy át kell szervezni néhány feladatot.

Ezért a ClickUp lehetővé teszi, hogy az elemeket a listák között húzással áthelyezze, és így könnyedén átrendezze őket.

Egy hosszú, feladatokkal teli nap után szükséged van egy egyszerű módszerre, amellyel átrendezheted a teendőidet! 💆

Emellett ellenőrzőlista-sablonokat is létrehozhatsz, amelyeket időveszteség nélkül újra felhasználhatsz.

Ha pedig családi vacsora lesz, és segítségre van szüksége a bevásárlásban, egyszerűen hozzárendelje ezt a feladatot egy személynek. 🛒

Természetesen a napi teendőit a webalkalmazás, az asztali alkalmazás vagy a mobilalkalmazás segítségével is magával viheti.

Ne aggódj, Homer! Ha bizonytalan vagy, csak nézd meg az alkalmazást!

A ClickUp egyéb fontos funkciói

A ClickUp előnyei

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban (még) nincs táblázatos nézet.

Nézze meg a ClickUp ütemtervét, hogy megtudja, hogyan orvosoljuk ezeket a hátrányokat, valamint a ClickUp alternatíváinak átfogó listáját.

És ha már itt van, merüljön el a funkciók kincsesládájában, amelyet ez az ingyenes Workflowy alternatíva tartogat Önnek!

ClickUp árak

A ClickUp három árazási csomagot kínál:

Örökre ingyenes csomag : Korlátlan számú tag Korlátlan számú feladat 100 MB tárhely És még sok más

Korlátlan számú tag

Korlátlan feladatok

100 MB tárhely

És még sok más

Korlátlan számú tag

Korlátlan feladatok

100 MB tárhely

És még sok más

Korlátlan csomag (5 USD/hó/tag): Minden „ingyenes” funkció Korlátlan lista-, tábla- és naptárnézet Korlátlan integrációk Célok (5 USD/hó/tag): Minden „ingyenes” funkció Korlátlan lista-, tábla- és naptárnézet Korlátlan integrációk Célok Portfóliók És még sok más

Minden „ingyenes” funkció

Korlátlan lista-, tábla- és naptárnézetek

Korlátlan integrációk

Célok

Portfóliók

És még sok más

Minden „ingyenes” funkció

Korlátlan lista-, tábla- és naptárnézetek

Korlátlan integrációk

Célok

Portfóliók

És még sok más

Üzleti terv (9 USD/hó/tag): Minden korlátlan funkció Célmappák Minden (9 USD/hó/tag): Minden korlátlan funkció Célmappák Minden műszerfal-widget Minden automatizálás Extra vendégek Időállapot Fejlett időkövetés Gondolattérképek És még sok más

Minden funkció korlátlanul használható

Célmappák

Minden műszerfal -widget

Minden automatizálás

További vendégek

Idő a státuszban

Fejlett időkövetés

Elméleti térképek

És még sok más

Minden funkció korlátlanul használható

Célmappák

Minden műszerfal -widget

Minden automatizálás

További vendégek

Idő a státuszban

Fejlett időkövetés

Elméleti térképek

És még sok más

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Apple Notes

Az Apple Notes egy iOS listás alkalmazás. Ezt az outliner alkalmazást iPadjén, Apple mobil eszközén, laptopján, vagy akár böngészőjén keresztül is használhatja.

Az Apple Notes azonban csak egy alapvető jegyzetelő alkalmazás, és hiányoznak belőle a fejlett feladatkezelési funkciók, mint például a hozzárendelt feladatok és a figyelemfelkeltő riasztások.

Az Apple Notes legfontosabb jellemzői

Tűzze ki kedvenc vagy legfontosabb jegyzeteit, hogy könnyebben megtalálja őket.

Csatoljon mellékleteket, például fényképeket, videókat vagy webes linkeket a jegyzetekhez.

Ellenőrzőlisták létrehozása

Rendezze jegyzetét mappákba

Apple Notes előnyei

Hívjon meg másokat, hogy közösen dolgozzanak a jegyzetein

Keresés kézzel írt jegyzetek, gépelt jegyzetek és képek között

Használja a Face ID, Touch ID vagy jelszót a jegyzetek zárolásához és feloldásához.

Az Apple Notes korlátai

Nincs elérhető Android-alkalmazás

Nem lehet ismétlődő ellenőrzőlistákat létrehozni

Nem lehet kiemelni a fontos szövegrészeket

Apple Notes árak

Az Apple Notes ingyenes. Ha azonban több iCloud-tárolóhelyre van szüksége, az árak 0,99 USD/hó-tól kezdődnek 50 GB-ért.

Apple Notes felhasználói értékelések

G2: N/A

Capterra: N/A

A Notion egy jegyzetelő alkalmazás, amely néhány alapvető projektmenedzsment funkcióval rendelkezik, mint például kanban táblák, hozzárendelt feladatok és hatékony integrációk.

Azonban ez egy hatástalan együttműködési eszköz nagyobb csapatok számára, kivéve, ha kizárólag tudásbázis-szoftverként szeretnék használni.

Mi lesz a véleményed erről a szervezési eszközről, miután megnéztük a funkcióit?

Nézzük meg:

A Notion legfontosabb jellemzői

Hozzon létre csapat-wikiket, hogy csapata hozzáférhessen mindenhez, amit tudnia kell a vállalatáról vagy a projektről.

Kanban táblák, táblázatok, listák és még sok más

Jegyzetek, ellenőrzőlisták és dokumentumok létrehozása

Megjegyzések és említések, amelyek segítenek abban, hogy másokkal együtt többet tudjon elvégezni, bárhol is legyen.

A Notion előnyei

Segíthet termékek, HR-feladatok, marketingtevékenységek és egyebek kezelésében.

Használja az Android vagy iOS alkalmazást, hogy útközben is jegyzeteket készíthessen.

A timeline nézet segítségével fel lehet térképezni a feladatokat és a határidőket.

A Notion korlátai

50 sablonra korlátozva

A rendszergazdai és biztonsági eszközök eléréséhez prémium csomagra kell váltania.

Nincs kétfaktoros hitelesítés a dokumentumok biztonságának garantálásához

Notion árak

A Notion három árazási tervet kínál:

Személyes (ingyenes): Korlátlan számú oldal és blokk Megosztás öt vendéggel Szinkronizálás különböző eszközök között És még sok más

Korlátlan számú oldal és blokk

Ossza meg öt vendéggel

Szinkronizálás az eszközök között

És még sok más

Korlátlan számú oldal és blokk

Ossza meg öt vendéggel

Szinkronizálás az eszközök között

És még sok más

Personal pro (5 USD/hó): Korlátlan fájlfeltöltés Korlátlan vendégszám Verziótörténet És még sok más

Korlátlan fájlfeltöltés

Korlátlan számú vendég

Verziótörténet

És még sok más

Korlátlan fájlfeltöltés

Korlátlan számú vendég

Verziótörténet

És még sok más

Csapat (10 USD/hó/tag): Korlátlan számú csapattag Együttműködési munkaterület Fejlett jogosultságok Adminisztrátori eszközök És még sok más

Korlátlan számú csapattag

Közös munkaterület

Fejlett jogosultságok

Adminisztrációs eszközök

És még sok más

Korlátlan számú csapattag

Közös munkaterület

Fejlett jogosultságok

Adminisztrációs eszközök

És még sok más

Notion ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

A Microsoft OneNote egy ingyenes jegyzetelő alkalmazás. Az alkalmazás virtuális jegyzetlapokat, ismétlődő projektekhez használható sablonokat és egyéni címkéket tartalmaz.

Az eszköz kiváló Evernote alternatíva is.

Egy megjegyzést azonban szeretnénk hozzáfűzni*: néha a webalkalmazás adatainak szinkronizálása eltart egy ideig, vagy egyáltalán nem szinkronizálódik a mobilalkalmazásokkal.

Azt hiszem, csak bámulnod kell a telefonodat és várnod!

A Microsoft OneNote legfontosabb funkciói

Javítsd ki jegyzeteidet kiemeléssel vagy tintával írt megjegyzésekkel

Megosztás és együttműködés a jegyzeteken

Használja a OneNote webes kivágót, hogy egyetlen kattintással mentse el a tartalmat.

Sablonok költségvetéshez, tervezők és nyomkövetők, kártyák és még sok más

A Microsoft OneNote előnyei

Hangjegyzetek rögzítése, online videók beszúrása és fájlok hozzáadása

iOS és Android mobilalkalmazásként is elérhető.

Szervezze tartalmát oldalakba és szakaszokba

A Microsoft OneNote korlátai

A Mac-verzió nem támogatja az egyéni címkéket.

Nincs natív integrációja a Microsofton kívüli eszközökkel, mint például a Salesforce, a Calendly és mások.

Nem lehet megjegyzéseket fűzni a PDF fájlokhoz

A Microsoft OneNote árai

A Microsoft OneNote ingyenes.

Microsoft OneNote felhasználói értékelések

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: N/A

5. Dropbox Paper

A Dropbox Paper egy termelékenységi eszköz, amely segíti a csapatok brainstormingját. Az eszköz lehetővé teszi a közös szerkesztést, megjegyzések hozzáadását, kommentárok írását, képek, videók és hangok hozzáadását a brainstorming jegyzetekhez, hogy teljes mértékben vizualizálhassa ötleteit.

Ha azonban az alkalmazást munkához szeretné használni, akkor sok papírra lesz szüksége ehhez az eszközhöz, mivel a fizetős csomagok ára 19,99 dollár/hónaptól kezdődik. 💵

Tudod, mit mondanak: minél több papír, annál több probléma. 🤷

A Dropbox Paper legfontosabb jellemzői

Készítsen ülésjegyzőkönyvet a teendőkkel és a csapat tagjainak említéseivel

Rendeljen feladatokhoz csapattagokat, és adjon hozzá határidőket a feladatokhoz.

Támogatja a brainstorming, tartalomnaptár , kreatív briefek és egyéb sablonokat.

Jegyzetelje le ötleteit és készítsen fényképeket útközben iOS vagy Android eszközén.

A Dropbox Paper előnyei

Dolgozzon együtt csapattársaival a dokumentumokon

Az ingyenes csomag 2 GB ingyenes tárhelyet biztosít.

Válaszd ki, mely fájlokhoz szeretnél hozzáférni offline állapotban

A Dropbox Paper korlátai

A fájlok rendezése és szervezése kihívást jelenthet

Az ingyenes csomagban egy felhasználóra korlátozott

Mivel az alkalmazás markdown-alapú, hiányoznak belőle bizonyos fejlett szövegszerkesztő funkciók, mint például a beépített helyesírás-ellenőrzés és a különböző betűtípusok.

A Dropbox Paper árai

A Dropbox Paper hat csomagot kínál:

Alap (ingyenes): Legfeljebb 3 eszköz Dropbox-átvitel (legfeljebb 100 MB) 1 felhasználó 2 GB titkosított tárhely És még sok más

Legfeljebb 3 eszköz

Dropbox Transfer (legfeljebb 100 MB)

1 felhasználó

2 GB titkosított tárhely

És még sok más

Legfeljebb 3 eszköz

Dropbox Transfer (legfeljebb 100 MB)

1 felhasználó

2 GB titkosított tárhely

És még sok más

Plus (11,99 USD/hó felhasználónként): 1 felhasználó 2 TB (2000 GB) titkosított tárhely Annyi eszköz, amennyire szüksége van Mentsen meg merevlemez-területet a Dropbox Smart Sync segítségével És még sok más

1 felhasználó

2 TB (2000 GB) titkosított tárhely

Annyi eszköz, amennyire szüksége van

Takarítson meg helyet a merevlemezen a Dropbox Smart Sync segítségével

És még sok más

1 felhasználó

2 TB (2000 GB) titkosított tárhely

Annyi eszköz, amennyire szüksége van

Takarítson meg helyet a merevlemezen a Dropbox Smart Sync segítségével

És még sok más

Család (19,99 USD/hó családonként): Legfeljebb 6 felhasználó 2 TB (2000 GB) titkosított tárhely megosztása Családi szoba mappa megosztáshoz Központosított számlázás És még sok más

Legfeljebb 6 felhasználó

Ossza meg 2 TB (2000 GB) titkosított tárhelyet

Family Room mappa megosztáshoz

Központosított számlázás

És még sok más

Legfeljebb 6 felhasználó

Ossza meg 2 TB (2000 GB) titkosított tárhelyet

Family Room mappa megosztáshoz

Központosított számlázás

És még sok más

Professional (19,99 USD/hó felhasználónként): Egy felhasználó 3 TB (3000 GB) tárhely Fejlett megosztási beállítások A megosztott fájlok védelme márkás vízjelekkel És még sok más

Egy felhasználó

3 TB (3000 GB) tárhely

Fejlett megosztási beállítások

Védje a megosztott fájlokat márkás vízjelekkel

És még sok más

Egy felhasználó

3 TB (3000 GB) tárhely

Fejlett megosztási beállítások

Védje a megosztott fájlokat márkás vízjelekkel

És még sok más

Standard (15 USD/hó felhasználónként): 3 vagy több felhasználó 5 TB (5000 GB) tárhely Fejlett megosztási és együttműködési eszközök Adminisztrátori vezérlők a további biztonsági támogatáshoz És még sok más

3+ felhasználó

5 TB (5000 GB) tárhely

Fejlett megosztási és együttműködési eszközök

Adminisztrátori vezérlők a további biztonsági támogatáshoz

És még sok más

3+ felhasználó

5 TB (5000 GB) tárhely

Fejlett megosztási és együttműködési eszközök

Adminisztrátori vezérlők a további biztonsági támogatáshoz

És még sok más

Advanced (25 USD/hó felhasználónként): 3 vagy több felhasználó Korlátlan tárhely Forgalom és statisztikák Többszintű adminisztrátori szerepkörök És még sok más

3+ felhasználó

Korlátlan tárhely

Forgalom és betekintés

Szintű adminisztrátori szerepkörök

És még sok más

3+ felhasználó

Korlátlan tárhely

Forgalom és betekintés

Szintű adminisztrátori szerepkörök

És még sok más

Dropbox Paper felhasználói értékelések

G2: 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Ne veszítse el a lendületét a Workflowy-val 🙅

A Workflowy egy nagyon jó eszköz, ha jegyzetek készítéséről van szó.

Azonban minimális ingyenes csomaggal rendelkezik.

Ráadásul a fizetős csomag nem kínál olyan fejlett feladatkezelési funkciókat, amelyekre a csapatoknak szükségük van egy projekt kezdetétől a befejezéséig.

Nem ideális helyzet, ha megpróbálja dokumentálni az összes ötletet, ami az eszébe jut. 🤷

Bár említettünk néhány nyertes Workflowy alternatívát, a ClickUp az első helyen végzett. 🏆

A ClickUp segítségével egy hatékony hierarchikus struktúrát kap, amely megkönnyíti a munkafolyamatok kezelését, egy többfeladatos eszköztárat, amellyel tömeges módosításokat végezhet, valamint rengeteg integrációt, amelyek minden igényét kielégítik.

Akkor miért ne próbálná ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot, hogy minden zökkenőmentesen működjön?