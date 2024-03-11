Kávé, kódolás és válságkezelés: egy technológiai igazgató (CTO) mindennapjai

A technológiai igazgatók (CTO-k) vagy vezető technológusok olyanok, mint a felnyíló hidak. 🌉

Segítenek áthidalni a technológia és az üzleti stratégia közötti szakadékot. A technikai jártasság és a stratégiai éleslátás birtokában a CTO-k iránti kereslet nagy minden olyan modern vállalatnál, amely a technológiai csapatát maximálisan ki akarja használni, vagy 24 órában készen áll a válságokra.

De milyen járművekkel találkoznak ezek az úgynevezett hidak minden nap? És honnan tudják, mikor kell meghátrálni, és mikor kell előrehaladni?

Ha kíváncsi vagy erre a szerepre, mi megadjuk a válaszokat. Maradj velünk, és nézzünk be egy technológiai igazgató (CTO) mindennapjaiba. Emellett megismerheted:

A CTO szerepei és felelősségei

Elvárt készségek

Stratégiák, amelyekkel felkészülhet a pozícióra

Kik a technológiai igazgatók?

A CTO-k ötvözik a vezetői bölcsességet és a technológiai szakértelmet. Rendkívüli képességükkel a technikai döntéseket a vállalat vezetői szintjén a vállalat növekedésének és tágabb stratégiai céljainak szemszögéből értékelik.

Ez a kritikus perspektíva gyakran jelentős befolyást biztosít a CTO-nak a szervezet felső vezetésén belül. Különösen a technológiai startupoknál a CTO-k a vezérigazgató (CEO) szerepével egyenértékű szerepet tölthetnek be. A startupok CTO-ja teljes munkaidős jogi tisztviselő hiányában a technológiai megfelelést is irányíthatja.

Gyakorlati szempontból a CTO konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy a projekt technikai bonyolultságait összehangolja az üzleti tevékenység kereskedelmi realitásaival. Hatékony irányelveket és eljárásokat dolgoznak ki minden digitális stratégiához.

A hozzáértő technológiai igazgató átfogó technológiai és vezetői készségekkel rendelkezik – az alábbi táblázat néhány kiemelkedő tulajdonságot sorol fel:

Technikai készségek Vezetői készségek Technológiai útvonaltervezés Innováció és fejlesztés Mesterséges intelligencia (AI) Stratégiai tervezés Gépes tanulás Költségvetés Felhőalapú számítástechnika DevOps

A CTO feladatkörének áttekintése egy vállalatnál

A CTO feladatkörének tartalma széles körben változik, attól függően, hogy milyen mértékben vesz részt a termékfejlesztésben, a kutatás-fejlesztésben (K+F) és az általános üzletfejlesztésben. 📈

Először is, a legtöbb CTO jelentős erőfeszítéseket fektet a stratégiai tervezésbe. Új technológiákat kutatnak, és mind az új, mind a meglévő megoldásokat kihasználják az üzleti célok eléréséhez.

A CTO munkaköréhez tartozó tipikus feladatok közé tartoznak:

A vállalat technológiai megoldásainak felügyelete

Együttműködés a felsővezetéssel a költségvetés és a problémamegoldás terén

A biztonsági infrastruktúra megfelelésének biztosítása a jelenlegi ISO tanúsítványoknak

A technológia fejlesztésének és felügyeletének irányítása az ügyfelek számára

Belső technikai problémák figyelemmel kísérése

Segítség a mérnöki csapatoknak a termék- vagy marketingcsapattal való együttműködésben

A versenytársak és a piaci elvárások figyelemmel kísérése

Az ügyfélkapcsolatok tekintetében a CTO végső soron felelős a közvetlen piaci visszajelzések fogadásáért és azok alapján történő intézkedésekért a technológiai csapattal együtt. Az ügyfelek visszajelzései segítenek nekik prioritásba rendezni a haladéktalan figyelmet igénylő problémákat, és jóváhagyni a termékek vagy prototípusok fejlesztéseit.

Tipp: A CTO-knak néha kellemetlen ügyfelekkel kell foglalkozniuk, különösen a startupoknál. Ezért a proaktív szakemberek szeretik figyelemmel kísérni a felhasználói tanulmányokat, és előre megérteni ügyfeleik problémáit. Ennek egyik legjobb módja a ClickUp felhasználói tanulmány sablon használata. Ez segít a felhasználókat típus és életkor, a használt szoftver és egyéb informatív kategóriák szerint csoportosítani.

Hogyan néz ki egy jó CTO tipikus napja?

A CTO életében folyamatosan egyensúlyt kell tartania az innováció és a működési hatékonyság között. Íme, hogyan telik egy napjuk reggeltől estig:

Reggel

Mielőtt felkészülnek a napra, a legtöbb CTO bőséges reggelivel tölti fel az agyát. 🥞

Mivel ez egy nagy felelősséggel járó pozíció, a CTO napja az éjszaka alatt bekövetkezett zavarok gondos értékelésével kezdődik. Például: Megsérültek a biztonsági falak? Meghibásodtak a rendszerek? Váratlan akadályokkal szembesülnek a csapatok?

Leomlottak a biztonsági falak?

A rendszerek meghibásodtak?

A csapatok váratlan akadályokkal szembesülnek?

A CTO felméri a helyzetet és stratégiákat dolgoz ki a közvetlen fenyegetések kezelésére.

A megbeszélések előtt a CTO-k elkészítik a teendőlistájukat, és megszervezik az összes munkát, amelyet a nap végéig el kell végezniük. Ez könnyen megtehető a ClickUp Work To Do Template használatával.

A kora reggeli megbeszéléseken általában a felső vezetés tagjai vesznek részt, például: társalapító, termékfelelős, befektetői igazgató, termékvezető, értékesítési igazgató.

Társalapító

Termék tulajdonos

Befektetői igazgató

Termékvezető

Értékesítési igazgató

Ezeken a reggeli megbeszéléseken a együttműködés áll a középpontban . A megbeszélések az új technológiai kezdeményezések és innovációs stratégiák körül forognak. A CTO-nak gyakran együtt kell működnie a marketing igazgatóval (CMO) vagy a termékmenedzserrel, hogy a legújabb technológiai fejlesztésekhez optimalizált . A megbeszélések az új technológiai kezdeményezések és innovációs stratégiák körül forognak. A CTO-nak gyakran együtt kell működnie a marketing igazgatóval (CMO) vagy a termékmenedzserrel, hogy a legújabb technológiai fejlesztésekhez optimalizált termékfejlesztési terveket készítsenek.

A nap első felének végére a legtöbb CTO agilis megbeszélést tart a csapatával, hogy megvitassák a régi és új eredményeket.

Mint látható, ez egy nagyon sűrű reggel! Éppen ezért az okos CTO-k professzionális projektmenedzsment szoftverekkel, például a ClickUp-pal segítik a napi és értekezletek tervezését. 😏

Készíts jegyzeteket, kövesd nyomon a napirendet, és állíts be teendőket a csapatod számára a ClickUp találkozók funkciójával.

Dél

A CTO délutánjait általában ebéd és tervezési tevékenységek töltik ki.

A CTO a tervezőcsapatával együtt elemzi az új technológiákat, például a feladatok automatizálására szolgáló szoftvereket és a mesterséges intelligencia eszközöket, és elemzi a trendeket.

Délután előtt a CTO-k áttekintik a szerződéseket és a szolgáltatási szintű megállapodásokat, biztosítva, hogy a technológiai beruházások kifogástalanok legyenek és maximális értéket teremtsenek.

Délben a CTO-k áttekintik az előző nap eseményeit, hogy mi volt a terv és milyen új célokat tűztek ki.

Ha a vállalat vészhelyzettel szembesül, a CTO felvázolja a következő igazgatósági ülésen megvitatandó témákat.

Délután

Sok CTO délutánonként a technológiai projektekkel és programokkal kapcsolatos menedzsment feladatokra összpontosít.

Ők értékelik a határidőket, osztják el a mérnöki erőforrásokat a költségvetési korlátok között, és ötletelnek az egyes csapatok stratégiai döntéseiről.

Ez kiváló alkalom az infrastruktúra sebezhetőségének felmérésére és a kiberbiztonsági kockázatok csökkentésére irányuló stratégiák kidolgozására.

A déli megbeszéléseken nem tárgyalt témákat délután vitatják meg. Ez az az idő, amikor a CTO-k beszélgetnek az alkalmazottakkal, és megnézik, szükségük van-e további utasításokra vagy képzésre

A kutatás is része egy átlagos CTO délutánjának. Lehet, hogy meg akarják határozni, milyen típusú technológiát használnak a versenytársak, és lépni akarnak, mielőtt lemaradnának. A ClickUp versenyképességi elemzési sablon nagy segítséget nyújthat ebben.

Este

A nap végén a CTO-k áttekintik a nap teljesítményét, és megvizsgálják, hogy van-e olyan terület, ahol változtatásokra van szükség.

A CTO-k gyakran találkoznak a támogató hálózatukban lévő vezérigazgatókkal egy kávé mellett. De ezek a találkozók többnyire nem túl produktívak – főleg azért, mert ezeket a két szerepet nagyon különböző személyiségtípusok töltik be, akik csak addig tudnak beszélgetni, amíg a kávé elfogy 😉

Nem mindig van így, de a felvételi vezetők megkérhetik a CTO-kat, hogy távozásuk előtt tartsanak rövid interjúkat a technológiai csapat tagjainak.

A nap vége előtt a bölcs CTO-k egy kis időt eltöltenek a képernyőtől távol, és az önápolásra vagy más feltöltődést segítő tevékenységekre koncentrálnak.

Bepillantás a CTO változatos feladataiba

Bár általános napi tevékenységeket elemeztünk, a CTO konkrét feladatkörök jelentősen eltérhetnek a vállalat aktuális céljaitól és célkitűzéseitől függően. Az összes szoftverprotokoll nyomon követésétől a projektmenedzserrel való stratégiák kidolgozásáig több szerepet is egyszerre látnak el. 🤹

A CTO négyféle szerepet tölthet be:

1. Infrastruktúra-felügyelő

Ez a CTO felügyeli a vállalat felhőalapú infrastruktúrájának különböző aspektusait, az adatbiztonsági intézkedéseket, a karbantartási munkákat és a hálózati műveleteket. Időnként belső vizsgálatot indítanak a szervezet adatbiztonsági sebezhetőségeinek azonosítása érdekében – ez kötelező, ha a vállalat biztonsági incidensekkel küzd.

Az infrastruktúra költségkezelése és a kiadások optimalizálása szintén fontos elemei a CTO munkájának. A CTO-k célja a kiadások minimalizálása azáltal, hogy felülvizsgálják a vállalat által jelenleg használt szolgáltatásokat és eszközöket, és szükség esetén alternatív megoldásokat keresnek.

2. Technológiai vezetők, akik felülvizsgálják a vállalat technológiai stratégiáját

A CTO-k elsődleges feladata egy robusztus technológiai stratégia kidolgozása. Ez magában foglalja a vállalat technológiai infrastruktúrájának hosszú távú fejlesztési tervének kidolgozását, amely összhangban áll az átfogó üzleti célokkal.

A munkakör főbb feladatait az alábbiak képezik:

Stratégiai tervek kidolgozása a kutatás, a technológiai fejlesztés, az alkalmazás és a felhasználás területén

Releváns műszaki tesztek elvégzése

Technológiai szabványok és irányelvek kidolgozása a rendszerek egységességének biztosítása érdekében

A funkciók közötti együttműködés elősegítése

Tipp: Ha részletes IT-ütemtervet készít, fontolja meg a ClickUp IT-ütemterv sablon használatát. Ez segít egyértelmű ütemtervet kidolgozni a teljesítendő feladatokhoz, és kihasználni a beépített együttműködési eszközöket a más részlegekkel való együttműködéshez.

3. Üzleti stratégia és tudásdokumentumok kidolgozásában való közreműködés

A CTO-k havi workshopok szervezésével elősegítik a tudásmegosztás kultúráját, amelyek fórumként szolgálnak mind a front-end (FE), mind a back-end (BE) megbeszélésekhez.

Ezek a foglalkozások platformként szolgálnak a kreatív ötletek cseréjéhez és a digitális trendek és iparágak legfrissebb fejleményeinek nyomon követéséhez.

A CTO-k emellett tudásdokumentumok, például folyamatos fejlesztési tervek és AI-irányítási keretrendszerek kidolgozásán is dolgozhatnak.

4. Tehetségszerzés és teljesítményértékelés vezetője

A gyorsan növekvő vállalatok tehetségszerzési és teljesítményértékelési vezetőiként a CTO-k a távoli és helyszíni csapatok technológiai szakembereinek fizetését és teljesítményét értékelik.

Tapasztalt CTO-k segítenek a következő területeken:

Technológiai szakértők vonzása és beillesztése

Csapatinterjúk lefolytatása

Mentori támogatás nyújtása a technológiai csapatoknak

A készséghiányok pótlása célzott képzési és fejlesztési stratégiákkal

Kipróbálandó sablon: A ClickUp Training Matrix Template ( ClickUp képzési mátrix sablon) a technológiai csapatok készségeinek értékeléséhez és a tanulási lehetőségek azonosításához.

Hogyan lehet CTO-vá válni?

Mivel ez a magas rangú vezetői pozíció technikai szakértelmet és erős vezetői képességeket igényel, itt néhány egészséges belépési korlátot talál. A legtöbb CTO pozíció 15+ év tapasztalatot igényel a technológiai területen, és általában olyan szakemberek számára elérhető, akik vezetői tapasztalattal rendelkeznek, például IT igazgatók vagy senior Java fejlesztők. Általában szigorú felvételi eljáráson kell átesni, amely tesztekkel és interjúkkel jár.

A CTO standard munkaköri leírása a következő főbb jellemzőket tartalmazza:

Szilárd akadémiai háttér informatika, mérnöki tudományok vagy más releváns területen

A folyamatos tanulás iránti szenvedély és a legújabb technológiai trendekkel való lépéstartás tanúsítványok és szakmai továbbképzések révén.

Kiváló kommunikációs és interperszonális készségekkel rendelkező, technológiai csapatokat vezetni és inspirálni tudó személy, aki biztosítja a különböző érdekelt felek közötti hatékony együttműködést.

Mélyreható ismeretek olyan új koncepciókról, mint a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonsági kockázatkezelési keretrendszerek és a változásvezetés.

A szervezetek néha olyan jelölteket keresnek, akik további akadémiai érdemekkel rendelkeznek, és előnyben részesítik a számítástechnika vagy technológiai menedzsment területén szerzett mesterdiplomát.

6 stratégia, amely segít a CTO-knak (és a leendő CTO-knak!) minden nap a legjobb formájukat hozni

Ha technológiai igazgató szeretne lenni, ne ijedjen meg a munkaterheléstől vagy a hatalmas tapasztalati követelményektől. Készítsen hosszú távú tervet karrierje korai szakaszában, és dolgozzon annak megvalósításán.

Nagy segítséget tehet magának azzal, ha fejleszti multitasking és kritikus gondolkodási képességeit – ezek azok a kulcskompetenciák, amelyek segítségével a CTO-k jobb fizetést kapnak, mint más IT-szakemberek.

Az alapvető kompetenciák fejlesztése és a munkaterhelés könnyítése érdekében kezdje el használni az átfogó projektmenedzsment eszközöket , mint például a ClickUp. A platform Projektmenedzsment csomagja támogatja a dokumentációt, az automatizálást és sok más funkciót, amelyeket a CTO-k kihasználhatnak!

Próbálja ki ezt a hat gondosan kiválasztott stratégiát a ClickUp segítségével, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon a karrierjében! 🧑‍💻

1. Sajátítsa el az időgazdálkodás művészetét

Hogyan maradhat produktív, miközben e-maileket, telefonokat és megbeszéléseket intéz? Az ütemtervezés és az időgazdálkodás elsajátításával!

A ClickUp naptár nézet segítségével biztosíthatja, hogy a teendőlistája jól szervezett és vizuálisan vonzó maradjon. Tervezzen be külön időtartamokat a legfontosabb feladatokra, szánjon időt az agilis és skip-level megbeszélésekre, a kollégákkal való interakciókra és a vezetői csapat részvételére. A naptár drag-and-drop funkciója segít rugalmasan megszervezni a napját és könnyedén átütemezni a feladatokat.

Használja a ClickUp időgazdálkodási eszközeit, hogy könnyedén nyomon követhesse az időt különböző platformokon, és zökkenőmentesen integrálhassa a munkaidő-nyilvántartásokat a projekt munkafolyamataiba.

Nehézségeket okoz a csapat IT-projektjeinek határideje? Ahelyett, hogy napi munkatársi értekezleteket tartana, használja a ClickUp Estimates szolgáltatást, hogy időbecsléseket készítsen a munkafolyamat minden egyes feladatához. Állítson be nyomon követhető dátumokat és időpontokat, és kapjon értesítést, ha a feladatok határideje lejárt.

Fontolja meg előre elkészített IT-sablonok alkalmazását a munkafolyamatokban, hogy időt takarítson meg a mindennapi feladatokban, például az incidensek jelentésében és a hibák nyomon követésében.

A ClickUp napi tervező sablon egy másik felbecsülhetetlen értékű eszköz a napi belső és ügyfélkapcsolati feladatok kezeléséhez. Ez a sokoldalú sablon lehetővé teszi, hogy:

Osztja fel a feladatokat különálló szakaszokra, például Személyes, Munka vagy Célok.

A feladatokat fontosságuk és sürgősségük alapján rangsorolja.

A termelési kiadások grafikonokon és táblázatokon történő megjelenítése

2. Proaktív módon szervezze meg a csapat feladatait

Mindannyian ismerjük Ben bácsi híres szavait Peter Parkernek: A nagy hatalommal nagy felelősség is jár.

De bármely CTO azt mondaná: A nagyobb szerepekkel nagyobb felelősség is jár.

Szerencsére a ClickUp Software Team Suite úgy lett kialakítva, hogy a CTO-k egy platformról tudják ellátni minden feladataikat, köszönhetően a következő funkcióknak:

Sprint tervezés és nyomon követés

Hibák és problémák nyomon követése

Kiadási terv ellenőrzőlisták készítése

Szervezze meg projektjét a ClickUp egyedülálló hierarchiája alapján, majd testreszabhatja munkájának megjelenítését több mint 15 nézet segítségével.

Szervezze meg a csapat munkamenetét a ClickUp Tasks segítségével, és adjon hozzá függőségeket az egymással összefüggő feladatokhoz. A platform vizuális felülete segítségével néhány kattintással beállíthatja a teljes ütemterv feladatait.

A ClickUp Docs segítségével megteheti az első lépést a dokumentációk központosítása felé. Ez a funkció lehetővé teszi tökéletesen strukturált technikai dokumentációk, például felhasználói útmutatók, fehér könyvek, termék kézikönyvek és infrastruktúra-jelentések létrehozását. A rich text formázás segítségével táblázatokat, felsorolásokat, listákat és szalagcímeket adhat hozzá, és a dokumentumokat azonnal megoszthatja a csapat tagjaival.

Szeretné gyorsabban megvalósítani a termelési kiadásokat? Az élő együttműködésnek köszönhetően valós időben dolgozhat a megállapodásokon és a szabványos működési eljárásokon a vezető csapat tagokkal. Ráadásul a ClickUp AI, más néven ClickUp Brain segítségével csapata hozzáférhet az iparágra jellemző utasításokhoz, amelyek segítségével gyorsabban készíthet dokumentumokat, mint valaha!

Az AI eszközt brainstorminghoz, ügyfél-e-mailek generálásához, termékismertetők készítéséhez, technológiai ütemtervek kidolgozásához és hosszú szövegek összefoglalásához is felhasználhatja. 🤩

Automatizálja a dokumentáció írását AI segítségével, kövesse nyomon az előrehaladást diagramok és sprintek segítségével, és gyorsan oldja meg a kódolási hibákat a ClickUp segítségével.

Bónusz: A ClickUp integrálható a Git eszközökkel, így a csapatok egyetlen platformról kezelhetik az összes fejlesztési feladatot.

3. Automatizáljon, ahol csak lehetséges

Az ismétlődő feladatok automatizálása nemcsak értékes időt szabadít fel Ön és csapata számára, hanem a teljes munkafolyamatot is racionalizálja. Az automatizálás hatóköre túlmutat az IT-területen végzett minőségbiztosítási (QA) feladatokon. A mindennapi adminisztratív tevékenységek is jelentősen profitálhatnak az automatizálási folyamatokból.

A ClickUp Automations különösen hasznos lehet a rutin feladatok egyszerű automatizálásában. A funkció több mint 100 automatizálási lehetőséget kínál, amelyek eseményhez vagy dátumhoz igazíthatók. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy mindenki a legfontosabb feladatokra koncentrálhasson, anélkül, hogy elvonnák a figyelmét a mindennapi feladatok.

Állítson be egyedi automatizálásokat a ClickUp-ban az ismétlődő feladatokhoz

4. Készítsen heti prioritási listát, és kövesse nyomon azokat

Bár a multitasking művészetének elsajátítása elengedhetetlen, fontos, hogy egyensúlyt teremtsen a vállalati stratégiát meghatározó feladatok és a taktikai jellegű feladatok között.

A konfliktusok kezeléséhez készítsen hetente egy listát a legfontosabb prioritásokról a ClickUp Priorities segítségével. Finomítsa azt naponta a négy színkóddal ellátott címkével az optimális összehangolás érdekében:

Alacsony Normál Magas Sürgős

Szeretné egyetlen platformról nyomon követni a projekt prioritásait? Ne mondjon többet!

Automatizálja a projektkövetést az agilis ClickUp Dashboards segítségével. Testreszabhatja a nyomon követni kívánt KPI-ket, mutatókat és állapotokat, és kártyákat állíthat be azok valós idejű figyelemmel kísérésére. De ez még nem minden: a testreszabott Dashboardról akár a prioritásait, sprinteit és határidőit is ellenőrizheti.

A ClickUp teljesen testreszabható irányítópultjainak segítségével átfogó képet kaphat munkájáról.

5. Amennyiben lehetséges, delegálja a feladatokat

A CTO taktikai és stratégiai feladatkörének hatékony kezelése megterhelő lehet. Ne próbáljon mindent egyedül csinálni – a legjobb, ha a feladatokat a csapat tagjai között osztja szét. Csak adjon nekik útmutatást és támogatást, amikor szükséges, és meglátja, hogy ez mennyire megkönnyíti a napját.

Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy vezetőként a vállalat növekedésével egyre igényesebb stratégiai kezdeményezésekre összpontosítsa erőfeszítéseit.

A ClickUp számos együttműködési eszközt kínál a delegált feladatok támogatásához. Csapattársai a Csevegés nézet segítségével azonnal kérhetnek pontosítást. Emellett megjegyzésekben megemlítheti csapattársait vagy feladatokhoz rendelhet őket, hogy tájékoztassa őket a legfrissebb fejleményekről.

6. Szánjon időt az önreflexióra és a továbbképzésre

A CTO komplex szerepe stratégiai gondolkodást és folyamatos továbbképzést igényel.

Akár CTO vagy, akár az szeretnél lenni, szánj időt a naptárban a megbeszélések és a munka mellett, hogy elszakadhass a projektektől, és átgondolhasd személyes vagy szakmai fejlődésedet. Az ötlet az, hogy szánj időt a következőkre:

Tekintse át újra kemény és puha készségeit!

Szerezzen szakértelmet az új technológiák terén

Fedezze fel a trendi témákban (például az Internet of Things vagy a Network Architecture) való kompetencia fejlesztését szolgáló tanúsítványokat.

A CTO-k a ClickUp Goals segítségével könnyedén reális és nyomon követhető célokat tűzhetnek ki maguknak vagy csapattagjaiknak. Ezek lehetnek mérhető munkacélok vagy személyes továbbképzési célok.

Kezdje a napját technológiai igazgatóként a ClickUp segítségével!

A CTO szerepe igényes, de ugyanakkor nagyon kifizetődő. A jövő alakításáról és a technológia és az üzleti élet összehangolásáról szól. Ha vonzza az innováció izgalma és a stratégiai egyensúly kihívása, akkor a CTO élet várja Önt. De készüljön fel – a színpad fényei kegyetlenek, és a közönség remekművet vár!

Hagyja, hogy a ClickUp legyen a CTO eszköztára intuitív felületével, menedzsment eszközeivel és együttműködési funkcióival, hogy minden kihívást sikeresen megoldhasson.

Regisztráljon ingyen, és kezdje el teljesíteni szakmai és személyes feladatait! ❤️