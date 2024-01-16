A 20 legfontosabb technológiai vállalat, amelyeket érdemes figyelni 2025-ben

Az elmúlt néhány évtizedben a technológiai iparág hatalmas fejlődésen ment keresztül, és megváltoztatta több millió ember életét szerte a világon. A technológiai óriások termékei és szolgáltatásai nélkülözhetetlenné váltak, és hatással vannak munkánkra, oktatásunkra és mindennapi életünk különböző területeire.

Az iparág a világ piaci értékének 35%-át teszi ki. 2023-ban a mesterséges intelligencia (AI) került a középpontba, a generatív AI pedig bővítette a marketing, az IT és sok más szektor szakembereinek eszköztárát.

2024-ben a technológiai vállalatok várhatóan továbbra is az innováció és a növekedés motorjai lesznek. Ez a cikk a 20 legjelentősebb technológiai vállalatot mutatja be, amelyek várhatóan nagy hatást fognak gyakorolni a következő évben.

A legnagyobb technológiai vállalatok 2024-ben: átfogó lista

1. Apple

via Apple

Teljes alkalmazotti létszám: 164 000

Piaci kapitalizáció: 2,90 billió dollár

Ismert iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, Mac számítógépekről

Egy tanulmány szerint világszerte több mint 1,46 milliárd ember használ aktívan iPhone-t. Az 1976-ban alapított Apple az egyik legismertebb technológiai vállalat. A márka arról híres, hogy sikeresen pozícionálta magát a legkeresettebb eszközök gyártójaként és forgalmazójaként, a telefonoktól és óráktól a táblagépekig és személyi számítógépekig.

Az Apple 2024-ben is meghatározó szereplő marad. A vállalat legújabb iPhone-modellje és a közelmúltbeli AI-fejlesztései hozzájárulnak ahhoz, hogy továbbra is domináns szerepet töltsön be a szélesebb piacon.

2. Microsoft Corporation

via Microsoft

Teljes alkalmazotti létszám: 221 000

Piaci kapitalizáció: 2,70 billió dollár

Ismert az MS Office, a Microsoft Teams, a Visual Studio és a személyi számítógépekről

A Microsoftot 1975-ben alapították, és mára a világ vezető szoftvermegoldás-szolgáltatójává vált. A Microsoft Office (MS Office) a vállalat legnépszerűbb terméke. Az MS Office ma már elengedhetetlen része életünknek, sablonokat kínál táblázatokhoz, prezentációkhoz, értekezletek jegyzetéhez, feladatokhoz, projektekhez, önéletrajzokhoz és családi eseményekhez.

A Microsoft felhőszolgáltatásai, Windows operációs rendszere és innovatív termékei, mint például a Surface Duo, a technológiai innováció élvonalába helyezik a vállalatot.

3. Alphabet Inc.

via Alphabet

Teljes alkalmazotti létszám: 186 779

Piaci kapitalizáció: 1,70 billió dollár

Ismert a Google, Android, YouTube és G-Suite révén

A „googling” szinonimája az interneten történő keresésnek. 2015 októberében az Alphabet lett a Google anyavállalata. A Google diverzifikált portfólióval rendelkezik, amely magában foglalja a keresőmotorokat, a reklámozást, a felhőalapú számítástechnikát és ambiciózus, nagyratörő projekteket. Megőrizte vezető szerepét az olyan csúcstechnológiák biztosításában, mint a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítás.

Alapvető tevékenységein túl ez a technológiai óriás befektetőként is működik, és számos start-up és technológiai vállalatba fektet be. Támogatja az intelligens otthonoktól és az önvezető autóktól a felhőalapú játékok operációs rendszereiig terjedő projekteket. Emellett az Alphabet technológiai iparági tanúsítványokat is kínál, hogy a felhasználókat képzze a sokszínű kínálatáról.

4. Amazon

via Amazon

Teljes alkalmazotti létszám: 221 000

Piaci kapitalizáció: 1,54 billió dollár

E-áruházáról, Amazon Prime-ról, Amazon Web Services-ről, Alexa-ról, Twitch-ről és streaming szolgáltatásairól ismert

Az Amazon 1994-ben alakult, és kezdetben online piactérként működött. Azóta a technológiai óriáscég fejlődött, és szolgáltatásait kiterjesztette a felhőalapú számítástechnikára, a digitális streamingre, a mesterséges intelligenciára és az online hirdetésekre.

Az e-kereskedelemmel való kezdetein túl az Amazon hatása kiterjed a felhőalapú számítástechnikára is az Amazon Web Services (AWS) révén. A vállalat arról is ismert, hogy zökkenőmentesen alkalmazza az új technológiákat, mint például a drónos szállítás és a hangvezérlésű asszisztensek.

5. Meta Platforms (Facebook)

via Meta

Teljes alkalmazotti létszám: 83 553

Piaci kapitalizáció: 884,90 milliárd dollár

Ismert a Facebook, a WhatsApp, az Instagram és a Messenger révén

A Facebookot 2004-ben alapították, mint egyedülálló közösségi média platformot. Szinte azonnal népszerűvé vált, mivel világszerte több millió felhasználó lett aktív tagja a platformnak.

2021-ben a Facebook alapítója, Mark Zuckerberg bejelentette a vállalat új irányvonalát, kiemelve a cég ambiciózus álmait a metaverse uralmáról. A metaverse iránti elkötelezettségének hangsúlyozása és a közösségi médiában betöltött tartós dominanciájának megerősítése érdekében a Facebook az anyavállalat, a Meta Platforms leányvállalatává vált.

Ez a stratégiai lépés arra irányult, hogy megszilárdítsa a Meta pozícióját az online interakciók jövőjének alakításában. A Meta olyan innovatív vállalatokat is felvásárolt, mint a Novi Financial, a Hot Studio és a WhatsApp.

Zuckerberg jelenleg a Meta élén áll, és úgy véli, hogy a virtuális és kiterjesztett valóság termékei jelentik a jövőt. A vállalat nemrégiben piacra dobott egy sor Web3- és Metavers-központú terméket, mint például a Meta Quest és a Meta Portal.

6. Tesla Inc

via Tesla

Alkalmazottak összlétszáma: 100 000

Piaci kapitalizáció: 758 milliárd dollár

Elektromos járművekről (EV), Cyber teherautókról és önvezető járművekről ismert

A Tesla egy autóipari és tiszta energiával foglalkozó vállalat, amely elektromos autókat, teherautókat, energiatároló eszközöket, napelemes tetőcserepeket és önvezető járműveket tervez és gyárt.

Az elektromos járművek forradalmát vezető Tesla innovációi a fenntartható energia, az önvezető technológia és az akkumulátoros tárolás terén a közlekedés jövőjének kulcsfontosságú szereplőjévé teszik.

7. Broadcom

via Broadcom

Teljes alkalmazotti létszám: 20 000+

Piaci kapitalizáció: 433,20 milliárd dollár

Tárolás, eszközkezelő szoftverek és Rally

A Broadcom Inc. 1961-ben a Hewlett-Packard félvezető termékek divíziójaként jött létre, és ma az egyik vezető félvezető és infrastruktúra szoftver megoldások szolgáltatója.

A Broadcom bevételeinek körülbelül 80%-a félvezető termékeinek értékesítéséből származik. 2023-ban a Broadcom felvásárolta a VMware-t, és bemutatta az iparág első Switch With On-Chip Neural Network termékét.

8. Samsung Electronics

via Samsung

Teljes alkalmazotti létszám: 270 372

Piaci kapitalizáció: 387,70 milliárd dollár

Mobiltelefonokról, televíziókról és egyéb fogyasztói elektronikai eszközökről ismert

Az 1969-ben alapított Samsung Electronics egy dél-koreai vállalat, amely különféle elektronikai eszközök és szoftverek gyártására és értékesítésére specializálódott. A vállalat mobilkommunikációs, szórakoztatóelektronikai, informatikai és eszközmegoldásokkal kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat nyújt.

A Samsung, amely elsősorban televíziók és telefonok gyártására összpontosít, aktívan részt vesz az intelligens otthonok és a digitális egészségügyi kezdeményezésekben. A személyi elektronika globális piacvezetőjeként a vállalat a technológiai ökoszisztéma egyik motorja, amely befolyását kiterjeszti a félvezetőgyártásra is.

9. Oracle Corporation

via Oracle

Teljes alkalmazotti létszám: 143 000

Piaci kapitalizáció: 282,01 milliárd dollár

Az Oracle Cloud, Java, MySQL és Oracle Linux révén ismert

Az Oracle-t 1977-ben Larry Ellison és Jeff Henley alapította, és adatbázis-kezelő rendszerekre és felhőalapú megoldásokra specializálódott. A vállalat legszélesebb körben használt termékei között olyan szoftverek találhatók, mint az üzleti erőforrás-tervezés (ERP), a humán tőke menedzsment (HCM), az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM), az üzleti teljesítmény menedzsment (EPM) és az ellátási lánc menedzsment (SCM).

Az Oracle-nek köszönhető a világ első autonóm adatbázisának létrehozása is, amely segít a ügyfelek adatainak szervezésében és biztonságában.

10. Tencent Holdings Limited

via Tencent

Teljes alkalmazotti létszám: 112 771

Piaci kapitalizáció: 263,80 milliárd dollár

Ismert a WeChat, a PUBG Mobile, a QQ és a Riot Games*

Játszottál már PubG-t okostelefonodon? Ha igen, akkor már találkoztál a Tencent Games egyik termékével.

Az 1998-ban alapított Tencent egy kínai vállalat, amely webportáljairól, e-kereskedelmi platformjairól, fizetési rendszereiről, közösségi hálózatairól és mobiljátékairól ismert.

A csoport büszkélkedhet a Tencent Music és a Tencent Games tulajdonjogával, amelyek mindketten kiemelkedő szereplők a globális videojáték-iparban. Több mint 1 milliárd havi aktív felhasználóval a Tencent kommunikációs eszköze, a WeChat, jelentős szereplő a közösségi médiában. Alapvető szolgáltatásai mellett a Tencent marketing megoldásokat és felhőszolgáltatásokat is nyújt.

11. Adobe

via Adobe

Teljes alkalmazotti létszám: 26 000+

Piaci kapitalizáció: 260,20 milliárd dollár

Az Adobe Creative Cloud, az Adobe Photoshop, az Acrobat Reader és az online tanfolyam-előfizetésekről ismert

Az Adobe a kreatív szoftvermegoldások piacának vezetője. A technológiai óriáscég olyan tervező-, fotó- és videószerkesztő eszközök licencét adja, amelyek mind a szakemberek, mind az amatőrök számára elengedhetetlenek.

2021-ben az Adobe piacra dobta digitális marketing szoftverét, és kibővítette ügyfélélmény-kezelési (CXM) tevékenységét, hogy segítse a vállalatokat weboldalaik optimalizálásában. 2022-ben megállapodást írt alá az egyik vezető tervezőszoftver-vállalat, a Figma felvásárlásáról, de a fúzió a szabályozói ellenállás miatt meghiúsult.

12. Salesforce

via Salesforce

Teljes alkalmazotti létszám: 73 541

Piaci kapitalizáció: 243,80 milliárd dollár

Ismert a Slack, a Customer 360, a Tableau és az Einstein AI

A Salesforce-t 1999-ben egy korábbi Oracle-vezető alapította. A felhőalapú szoftvercég átfogó termékcsaládot kínál, amelynek célja, hogy egységes irányítópulton keresztül összekapcsolja az értékesítési, szolgáltatási, marketing, kereskedelmi és IT-csapatokat. A cég CRM-szoftverei és alkalmazásai az értékesítést, a marketing automatizálást, az e-kereskedelmet és még sok mást lefednek, és minden méretű vállalat számára testre szabottak.

A Salesforce kínálatát kiegészítve integrálja Einstein nevű mesterséges intelligencia megoldását termékeibe. Ez az integráció a ismétlődő feladatok automatizálását és más mesterséges intelligencia alkalmazások létrehozásának megkönnyítését célozza, tovább növelve a szoftvercsomag hasznosságát.

13. Cisco Systems

via Cisco

Teljes alkalmazotti létszám: 79 500

Piaci kapitalizáció: 205,24 milliárd dollár

Ismert a Cisco+, Cisco ONE, Cisco DNA, Webex és Jabber termékekről

A Cisco-t 1984-ben alapította egy számítógép-tudósokból álló csoport a Stanford Egyetemen. A technológiai óriáscég távközlési berendezéseket, hálózati szoftvereket és számítógépes hardvereket gyárt és forgalmaz. A vállalat jelentős részesedéssel rendelkezik olyan speciális piacokon is, mint az internetes tárgyak (IoT), a videokonferenciák és az energiagazdálkodás.

14. Intel Corporation

via Intel

Teljes alkalmazotti létszám: 121 100

Piaci kapitalizáció: 198,50 milliárd dollár

CPU-król és félvezetőkkel kapcsolatos hírnevükről ismertek

Ki tudná elfelejteni az ikonikus Intel logót? Volt idő, amikor szinte minden PC bekapcsoláskor ezt a jellegzetes hangot adta ki. A PC üres fekete képernyője ezután megvilágult a jól ismert Intel logóval. Az 1968-ban alapított technológiai óriás továbbra is a világ egyik vezető hardvergyártója.

Az Intel chipkészletek, hálózati interfész vezérlők, flash memóriák, grafikus processzorok, FPGA-k és egyéb kommunikációs és számítástechnikai eszközök gyártására specializálódott. A vállalat mikroprocesszorokat is szállít más cégeknek. Az Intel az x86 utasításkészlet-sorozat egyik fejlesztője is, amely a legtöbb PC-n megtalálható.

Az Intel, mint félvezetőipari óriás, chiptechnológiai innovációi döntő szerepet játszanak a laptopoktól az adatközpontokig terjedő különféle eszközök meghajtásában. A vállalat jelenleg az olyan új technológiák élvonalában áll, mint a mesterséges intelligencia, a felhőalapú számítástechnika, az 5G hálózati átalakulás és az intelligens periféria térnyerése.

15. SAP

via SAP

Teljes alkalmazotti létszám: 107 415

Piaci kapitalizáció: 177,30 milliárd dollár

Ismert az SAP S/4HANA Cloudról

Az 1972-ben alapított SAP egy vezető szoftvercég, amely adatfeldolgozásra és információáramlásra összpontosító menedzsment megoldásokat kínál. Az SAP R/2 és SAP R/3 szoftverek bevezetése emelte a globális vállalati erőforrás-tervezés (ERP) színvonalát. A technológiai óriáscég memóriában történő számításokat alkalmaz, ami lehetővé teszi a hatalmas adathalmazok zökkenőmentes feldolgozását.

Az SAP kiemelkedő teljesítményt nyújt az adatok gyűjtésében és központosításában, megkönnyítve az egyes részlegek vagy csapatok számára az adatok külön gyűjtését és elemzését. Ez a megközelítés javítja az összegyűjtött adatok értelmezését és hozzájárul a termelékenység növeléséhez.

Az ERP szoftver úgy lett kialakítva, hogy egy szervezeten belüli minden csapat és részleg igényeinek megfeleljen, és olyan területeket ölel fel, mint a HR, az értékesítés, a marketing és a termékmenedzsment.

16. Intuit

via Intuit

Teljes alkalmazotti létszám: 17 300

Piaci kapitalizáció: 165,40 milliárd dollár

A QuickBooks, TurboTax és Mint programokról ismert

Az Intuit egy 1983-ban alapított szoftvercég. Az önfoglalkoztatók és kisvállalkozások számára készült pénzügyi eszközökre specializálódott Intuit számos terméket kínál, többek között a QuickBooks, a TurboTax és a Mint szoftvereket. Emellett az Intuit tulajdonában van a TSheets időgazdálkodási és ütemezési alkalmazás, a Mailchimp, valamint a Credit Karma, egy pénzügyi vállalat, amelyet az Intuit nemrégiben felvásárolt.

Az Intuit Assist, egy generatív, mesterséges intelligenciával működő asszisztens, személyre szabott és intelligens ajánlásokat ad. A fogyasztók és a kisvállalkozások ügyfeleinek segítésére irányul, és lehetővé teszi számukra, hogy tájékozott és körültekintő pénzügyi döntéseket hozzanak.

17. Uber Technologies

via Uber Technologies

Teljes alkalmazotti létszám: 29 300

Piaci kapitalizáció: 119,87 milliárd dollár

Az Uber és az UberEats szolgáltatásairól ismert

Az Uber világszerte több mint 10 000 városban működik, és forradalmasította a közlekedési ágazatot. A technológiai vállalat taxiszolgáltatást, ételszállítást és teherszállítást nyújt világszerte több mint 131 millió felhasználónak. A vállalat emellett több mint 6 millió sofőrrel és futárral áll partnerségben.

Az Uber innovatív megközelítése a fuvarmegosztás és az ételszállítás terén átalakította a városi mobilitást. Az Uber 2023. december 18-án csatlakozott az S&P 500 indexhez.

18. Sony Corporation

via Sony Corporation

Teljes alkalmazotti létszám: 108 900

Piaci kapitalizáció: 116,07 milliárd dollár

Ismert fogyasztói elektronikai, szórakoztatóipari és PlayStation termékeiről

A Sony Group Corporation, eredetileg Tokyo Tsushin Kogyo K. K. néven, 1946-ban alakult Tokióban, Masaru Ibuka és Akio Morita alapításával. Ez egy multinacionális konglomerátum, amelynek üzleti tevékenységei számos szektorra kiterjednek, beleértve a médiát, az elektronikát, a pénzügyeket és a félvezetőket. A csoport több vállalatot is magában foglal, többek között a Sony Corporationt, a Sony Entertainmentet és a Sony Financial Groupot.

A Sony a legnagyobb képérzékelő-gyártó, amely a piaci részesedés több mint felét birtokolja. Emellett vezető szerepet tölt be a televíziós és streaming piacon is.

19. Shopify

via Shopify

Teljes alkalmazotti létszám: +10 000

Piaci kapitalizáció: 92,23 milliárd dollár

E-kereskedelemről ismert

A Shopify e-kereskedelmi platform átfogó megoldást kínál azoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik vállalkozást szeretnének indítani, bővíteni és hatékonyan irányítani. Ez az online áruház lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy termékeiket a vásárlóknak értékesítsék, miközben megkönnyíti a fizetések elfogadását különböző értékesítési csatornákon és helyszíneken.

A Shopify-t használó vállalkozások sikere ösztönzi a funkciók és termékek folyamatos fejlesztését, ami ma a vállalkozások számára jelent előnyt, és hozzájárul a jövő kereskedelmének fejlődéséhez.

A Shopify segítségével bárki könnyedén elindíthatja vállalkozását, értékesítheti termékeit, kidolgozhatja marketingkampányait és kezelheti pénzügyeit – mindezt egyetlen platformról, így nincs szüksége szoftverfejlesztők segítségére.

20. Zoom

via Zoom

Teljes alkalmazotti létszám: 6787

Piaci kapitalizáció: 29,96 milliárd dollár

Ismert a Zoom One, a Zoom Spaces és a Zoom Events alkalmazásokról

A San Jose-ban székhellyel rendelkező Zoom egy 2011-ben alapított, tőzsdén jegyzett szoftvercég. Ez az egyik legfiatalabb vállalat a listán. All-in-one kommunikációs és együttműködési platformot biztosít, amely lehetővé teszi a vállalatok számára a távoli kapcsolattartást és együttműködést.

A Zoom számos megoldást kínál, amelyek olyan funkciókat foglalnak magukban, mint a csevegés, az audio- és videohívások, a találkozók, a felhőalapú ügyfélszolgálati szolgáltatások, a táblák és még sok más. Ezek a funkciók megkönnyítik az együttműködést és elősegítik a távoli munkavállalók közötti értelmes kapcsolatok kialakítását. A Zoom kulcsszerepet játszott abban, hogy a vállalkozások fenntarthassák működésüket a világjárvány idején. Azóta a vállalat szolgáltatásai előkészítették a terepet a távoli munkavégzés globális térnyerésének.

Mi teszi sikeressé a vezető technológiai vállalatokat?

Ezeknek a népszerű technológiai óriásoknak a sikere több kulcsfontosságú tényezőnek köszönhető:

Globális jelenlét : Ezek a vállalatok globális hatással bírnak, és átfogó : Ezek a vállalatok globális hatással bírnak, és átfogó informatikai üzemeltetési menedzsment szoftvermegoldásokat kínálnak. Termékeik és szolgáltatásaik támogatják a kis- és nagyvállalatok napi tevékenységét, lehetővé téve számukra, hogy különböző piacokra és demográfiai csoportokra terjedjenek ki.

Innováció : A vezető technológiai vállalatok ideológiája és rendkívül sokszínű vezetői csapata arra törekszik, hogy folyamatosan tágítsa a lehetőségek határait és előre gondolkodjon a jövőről. Ezek a vállalatok jelentős összegeket fektetnek kutatásba és fejlesztésbe, hogy bevezethessék a legmodernebb technológiákat.

Alkalmazkodóképesség : A sikeres technológiai vállalatok gyorsan alkalmazkodnak a piaci trendekhez és a fogyasztói igényekhez. : A sikeres technológiai vállalatok gyorsan alkalmazkodnak a piaci trendekhez és a fogyasztói igényekhez. Üzleti intelligencia szoftvereik rugalmasságukat és agilitásukat kihasználva navigálnak a dinamikus és folyamatosan változó technológiai környezetben.

Tehetségek toborzása és megtartása: A képzett szakemberekből álló csapat felépítése és megtartása elengedhetetlen. A legjobb technológiai vállalatok versenyképes fizetéssel, valamint távmunkával és rugalmas munkavégzési lehetőségekkel vonzzák a legtehetségesebb szakembereket. A technológiai óriások egyéb előnyei között szerepelnek a magas teljesítményért járó bónuszok, az oktatási támogatások, a személyre szabott karrierfejlesztési tervek, a mentori programok és a nemzetközi utazások. Ezen vállalatok emellett inkluzív és sokszínű munkakörnyezetet biztosítanak, amely elősegíti az egyenlő fizetési politikát és csökkenti a nemek közötti fizetési különbségeket.

A siker érdekében a technológiai vállalatok számos eszközre támaszkodnak működésük racionalizálása és irányítása érdekében. Ezek közül kiemelkedik a ClickUp.

A ClickUp egy all-in-one munka-, csapat- és projektmenedzsment eszköz, amely segít a szervezeteknek és csapatoknak céljaik elérésében.

A ClickUp összehozza a csapatait, hogy egy helyen tervezhessenek, nyomon követhessenek és együttműködhessenek bármilyen projekten.

A ClickUp használata központi platformként minden csapattag és érdekelt fél számára lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy komplex projekteket kezelhető feladatokra bontsanak. Lehetővé teszi a felelősségek kiosztását, az előrehaladás nyomon követését és a manuális munkafolyamatok automatizálását.

A ClickUp automatizálása más szoftvereszközökkel integrálódik, hogy biztosítsa a zökkenőmentes adatáramlást az összes részleg között. Vállalati szintű biztonsági funkcióival a Clickup a legjobb választás azoknak a technológiai vállalatoknak, amelyek kompromisszumok nélkül szeretnének növekedni a biztonság terén.

Az olyan fejlett funkciók, mint az előre elkészített technológiai útvonalterv-sablonok és informatikai sablonok, az együttműködési eszközök, valamint a kommunikációs alkalmazásokkal való azonnal használható integráció teszik a ClickUp-ot a legjobb technológiai vállalatok számára ideális választássá.

Tűnj ki a technológiai szektorban

A 2024-es technológiai helyzetet tekintve a fenti vezető vállalatok kiemelkednek a technológiai innováció és alkalmazkodóképesség terén, és globális piaccal rendelkeznek.

Az olyan ismert nevektől, mint az Apple és a Samsung, az olyan feltörekvő szereplőkig, mint a Shopify, ezek a vállalatok a legmodernebb technológiai eszközökhöz férnek hozzá, reagálnak a trendekre, és továbbra is befolyásolják a világ jövőjét.

A technológia dinamikus világában az olyan eszközök, mint a ClickUp, elengedhetetlenek ahhoz, hogy koncentráltak maradhassunk. Átfogó munka-, projekt- és csapatmenedzsment megoldásként a ClickUp az egyik legjobb eszköz a startupok számára. Lehetővé teszi a nagy technológiai vállalatok számára, hogy racionalizálják működésüket, javítsák üzleti folyamataikat, elősegítsék az együttműködést és hatékonyan elérjék céljaikat.

A jövőre nézve ezek a technológiai termékek és szolgáltatások kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a gépi tanulás és a virtuális valóság technológiai fejlődésének alakításában.

Ha többet szeretne megtudni a ClickUp-ról, regisztráljon egy ingyenes próbaidőszakra.