A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver professzionális szolgáltatásokhoz 2025-ben

A professzionális szolgáltatások olyan speciális szolgáltatások, amelyeket az adott területen jártas és tapasztalt szakemberek nyújtanak, például ügyvédek, építészek, tervezők vagy írók.

A professzionális szolgáltatásokat magánszemélyek [freelancerek], kisvállalkozások [például ügyvédi irodák] vagy nagyvállalatok [például a McKinsey vagy az Accenture] nyújthatják. A tevékenységek méretétől függetlenül a professzionális szolgáltatásokat általában projektek formájában nyújtják.

A professzionális szolgáltató szervezetek egyik legfontosabb versenyelőnye egy kiváló projektmenedzsment rendszer. Ez segít megmutatni az ügyfeleknek, hogy rendelkezik a komplex projektek sikeres lebonyolításához szükséges struktúrákkal, folyamatokkal, rendszerekkel és ellenőrzési mechanizmusokkal.

Nem tudja, melyiket válassza? Segítünk!

Mit kell keresni egy professzionális szolgáltatásokhoz készült projektmenedzsment szoftverben?

A jó projektmenedzsment szoftver segít a tanácsadóknak és a professzionális szolgáltató cégeknek bizonyítani működési kompetenciájukat. Íme, hogyan.

Agilis és holisztikus projektmenedzsment

A projektmenedzsment megoldások bizalmat keltenek abban, hogy komplex problémákat is megoldhat. Ennek bizonyításához keresse meg a következőket:

Feladatkezelési funkciók határidőkkel, erőforrásokkal és függőségekkel

Áttekinthetőség listák, táblák, idővonalak, Gantt-diagramok és egyéb nézetek segítségével

Felhasználók és felügyelők kijelölésének lehetősége

Dokumentáció és tudásmenedzsment

Az ügyfelek szakértelmük miatt veszik igénybe a tanácsadók szolgáltatásait. Egy jó projektmenedzsment eszköznek segítenie kell abban, hogy ezt bizonyítsa. Keresse meg a következőket:

Dokumentációs funkciók keretek és sablonok bemutatásához

Ellenőrzőlisták ismétlődő folyamatok végrehajtásához

AI eszközök tanácsadáshoz , amelyek összefoglalják a jegyzeteket és automatikusan feladatokat hoznak létre belőlük

Kreativitás és együttműködés

A komplex problémák megoldásához a csapatoknak össze kell fogniuk és innovatív megoldásokat kell találniuk. A projektmenedzsment eszköznek rendelkeznie kell a következő tulajdonságokkal:

Digitális táblák

Mindmaps

Minden feladathoz hozzászólások

Folyamatok kiválósága

A problémák megoldása során elengedhetetlen a rendszeres és egyértelmű kommunikáció az összes érdekelt féllel. A jó tanácsadói projektmenedzsment szoftver ezt automatizálja a következő funkciókkal:

Értesítések

Emlékeztetők

Ismételhető sablonok

Íme a tíz legjobb projektmenedzsment szoftver, amelyek mindezeket a funkciókat és még többet is kínálnak.

A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver professzionális szolgáltatásokhoz

A legutóbbi számítások szerint 441 projektmenedzsment eszköz közül választhat. Mindegyikük egyedi kombinációval rendelkezik a projektmenedzsment funkciók és képességek terén. Érthető tehát, ha elárasztják a lehetőségek.

Mi elvégeztük a kutatást Ön helyett. Kiválasztottuk a tíz legjobbat, amelyek tökéletesen alkalmasak professzionális szolgáltatásokhoz.

1. ClickUp

Példa egy ClickUp projektmenedzsment munkaterületre egy könyvelőiroda számára

A ClickUp all-in-one projektmenedzsment szoftvere segít a munka tervezésében, szervezésében és az együttműködésben feladatok, dokumentumok, célok, táblák és még sok más segítségével! Úgy tervezték, hogy végtelenül testreszabható legyen, függetlenül az iparágtól vagy a tevékenységek méretétől.

Beállíthat egyedi munkafolyamatokat, feltölthet saját sablonokat, űrlapokon keresztül gyűjthet adatokat, és kereshet bármit, amire szüksége van.

Minden feladathoz hozzárendelhet felhasználókat a felelős, elszámoltatható, konzultált és tájékozott [RACI] mátrix szerint.

Használja a ClickUp RACI mátrix sablont, hogy felvázolja munkatársai szerepeit a különböző feladatokban és tevékenységekben.

Számviteli cégek, ingatlanügynökségek és IT-szolgáltatók ügyfelei a ClickUp segítségével kezelik működésüket. A ClickUp segítségével egy helyen kezelheti a feladatokat, betarthatja a költségvetést, optimalizálhatja a folyamatokat, emlékeztetőket állíthat be és egyszerűsítheti a jelentéstételt.

A ClickUp legjobb funkciói

Hierarchikus projektmenedzsment: Ossza fel projektjeit a következőképpen: Munkaterület > Tér > Mappa > Listák > Feladatok > Alfeladatok. Vegye fel a teendőket és az ellenőrzőlistákat is.

Prioritások: Jelölje meg a feladatokat sürgős, magas, normál vagy alacsony prioritásúként, és kezelje őket ennek megfelelően.

A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit együttműködve koordinált cselekvésekbe alakíthatja.

Whiteboard: Brainstorming, együttműködés és munkafolyamatok feltérképezése egy megosztott digitális táblán.

Docs: Dokumentálja folyamatait vagy keretrendszereit, és ossza meg őket könnyedén. A Docs segítségével jegyzeteket készíthet, leírhatja a megbeszélések jegyzőkönyvét és még sok mást.

15+ nézet: Tekintse meg projektjeit úgy, ahogy szeretné – listanézetben az összes feladatot, táblázatos nézetben állapot szerint csoportosítva, idővonal nézetben a haladás nyomon követéséhez, vagy naptár nézetben a jövőre tekintve.

Használja a ClickUp alkalmazást a projektek hatékony kezeléséhez, több mint 15 nézettel, előre megtervezett sablonokkal és számos együttműködési funkcióval.

Időkövetés: Ha óradíjban számlázó tanácsadó, a ClickUp időzítőjével másodpercre pontosan követheti az időt. Az időnaplókat később manuálisan is hozzáadhatja.

Testreszabás: Testreszabhatja a feladat típusokat, munkafolyamatokat, állapotokat, mezőket és címkéket. Kezelje projektjét a saját módján.

Tanácsadási sablonok: Legyőzze a projektmenedzser blokkját a minden felhasználási esethez testreszabható sablonokkal!

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

ClickUp AI: Használja az AI-t a találkozók jegyzetének összefoglalásához, feladatok automatikus generálásához, emlékeztetők létrehozásához és még sok máshoz!

A ClickUp korlátai

Az első használatkor a felhasználóknak nehézséget okozhat a szoftver megismerése.

A külső felhasználók, például a vállalkozók vagy az ügyfelek, a beállításaitól függően ClickUp-fiókra lehet szükségük ahhoz, hogy megtekinthessék az Ön által megosztott projekteket/terveket.

ClickUp árak

A ClickUp minden tanácsadónak és csapatnak megfelelő árazási tervezeteket kínál:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak elérhetők. Egyedi árak elérhetők. Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal , hogy megtalálja az Önnek legmegfelelőbb csomagot!

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 [2000+ értékelés]

Capterra: 4,7/5 [2000+ értékelés]

2. Nifty

A Nifty egy együttműködési munkaterület, amely egyesíti a csapatokat, a célokat és a folyamatokat. Lehetővé teszi a projektek kezelését feladatok létrehozásával és azok listák, Kanban, idővonal, naptár és úszósáv nézetek formájában történő szervezésével.

Tartalmaz űrlapokat, dokumentumokat, fájlokat, beszélgetéseket, időkövetést és automatizált projektjelentéseket.

A közös munkaterületek gyorsan túlzsúfolttá és nyomasztóvá válhatnak. A Nifty is kockáztatja ezt.

A Nifty legjobb funkciói

Szerkezet: A projektek mérföldkövek köré épülnek, majd feladatokra vannak bontva. Amikor egy feladatot befejez, a mérföldkő előrehaladása automatikusan frissül.

Diskussziós fórum: Minden projekt tartalmaz egy diszkussziós fórumot és Zoom integrációt a mélyebb együttműködés érdekében.

Dokumentumok: A Nifty egy könnyű dokumentumszerkesztőt tartalmaz. Ha azonban már rendelkezik szervezeti ismeretekkel a Google Docs-ról, azt is integrálhatja.

Időkövetés: A Nifty egyszerű módszert kínál a tanácsadóknak az egyes feladatokra fordított idő rögzítésére. Beállíthat számlázható díjakat is, hogy betekintést nyerjen a csapat termelékenységébe.

Nifty korlátozások

Az első használatkor ez az all-in-one eszköz kissé bonyolultnak tűnhet.

A naptár nézet nem mindig megfelelő

Korlátozott rugalmasság az egyéni mezők hozzáadásában

Ugyanazon projekt több portfólióba való felvétele nem lehetséges

Kedvező árak

Ingyenes

Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Niftynél.

Nifty értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 [5000+ értékelés]

Capterra: 4,8/5 [2000+ értékelés]

3. Notion

A Notion egy egyszerű jegyzetelő eszközként indult, egyszerű Markdown felülettel a dokumentumok rögzítéséhez. Ha Ön az oktatás, képzés, coaching vagy tudásmenedzsment területén nyújt professzionális szolgáltatásokat, a Notion kiváló lehetőség a tartalmi eszközeinek bemutatására.

Bár mára egy átfogó termelékenységi munkaterületté fejlődött, amely wikiket, adatbázisokat és feladatkezelést is magában foglal, néhány fejlett funkcióban még mindig lemaradásban van.

A Notion legjobb funkciói

Tartalom közzététele : Készítsen tiszta és rendezett weboldalakat bannerrel és Markdown szöveggel, majd tegye közzé őket ingyenesen az interneten.

Dokumentumhierarchia : Szervezze dokumentumait mappák, oldalak és aloldalak hierarchiájában.

Keresés : Gyorsan és pontosan keressen meg mindent, amire szüksége van a munkaterületen.

Generatív mesterséges intelligencia: Gyorsan írjon vagy szerkesszen dokumentumokat, beleértve a projektterveket is.

A Notion független tanácsadók számára ingyenes projektmenedzsment szoftverként használható, mivel nincs korlátozás az egyéni blokkokra vonatkozóan.

A Notion korlátai

Nincs beépített időkövetés

Nincs egyedi jelentéskészítési funkció és nézet

Korlátozott testreszabhatóság a feladat típusok, szűrők vagy mezők tekintetében

A fájlméret korlátozása

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Enterprise: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Notionnal.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 [5000+ értékelés]

Capterra: 4,8/5 [2000+ értékelés]

Bónusz: Hasonlítsa össze a Notion és a ClickUp szoftvereket

4. Csapatmunka

A Teamwork egy online projektmenedzsment platform, amely professzionális szolgáltató szervezetek számára készült, egyedi tervezésű modulokkal rendelkezik. A Teamwork segítségével több komplex projekt eredményét, feladatot és alfeladatot, folyamatot és időt is kezelhet.

Mint új szereplő a piacon, a Teamwork még mindig számos fejlett funkciót fejleszt. Független tanácsadók és szabadúszók számára a Teamwork szintén bonyolultnak tűnhet.

A Teamwork legjobb funkciói

Intuitív feladatkezelő felület : csak a legutóbbi feladatok jelennek meg; testreszabható, hogy tartalmazza cége nevét és logóját is.

E-mail integráció : válaszoljon a megjegyzésekre és értesítésekre e-mailben

Számlázás : Kövesse nyomon az időt a Teamworkben, számolja ki a számlázható órákat, készítsen munkaidő-nyilvántartást és állítson ki számlákat – mindezt egy helyen.

Ingyenes ügyfélfiókok: több ügyfélhez való hozzáférés extra költségek nélkül

A csapatmunka korlátai

A beállítás és a használat megkezdése bonyolultnak tűnhet.

Nincs ellenőrzőlista

Korlátozott integráció más termelékenységi eszközökkel

A Teamwork árai

Örökre ingyenes: 0 USD

Starter: 8,99 USD

Ár: 13,99 USD

Grow: 25,99 dollár

Méretezés: Az árakról érdeklődjön a Teamworknél.

A Teamwork értékelései és vélemények

G2: 4,4/5 [1050+ értékelés]

Capterra: 4,5/5 [800+ értékelés]

5. Asana

az Asana segítségével.

Az Asana az egyik legnépszerűbb, többfunkciós projektmenedzsment alkalmazás. Különböző csapatok, például marketing, üzemeltetés, IT, termékfejlesztés és értékesítés támogatására készült. Különösen népszerű a kisvállalkozások és az alapítók által vezetett szervezetek körében.

Kivételes projekttervezési funkciói ellenére nem felel meg az all-in-one eszközökre vonatkozó szabványoknak. Több szempontból is hiányos.

Az Asana legjobb funkciói

Feladatok több listában : Csökkentse a párhuzamos munkavégzést azáltal, hogy bármely feladatot több projekthez is hozzáadhat.

Célorientált tervezés : hangolja össze a csapatot a célokkal, kövesse nyomon a projekteket és figyelje az állapotukat

Integrációk : Csatlakoztasson több mint 200 eszközt az Asanához, hogy átfogó és zökkenőmentes képet kapjon.

Vizuális felület: A feladatok egyszerű kezelése érdekében húzza át őket az idővonalakra és naptárakra.

Az Asana korlátai

A ingyenes verzió funkciói korlátozottak

Csak öt nézet, ami korlátozza a projektmenedzserek láthatóságát

Nincsenek vizuális együttműködési eszközök, például gondolattérképek

Az Asana árai

Ingyenes

Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az Asana-nál.

Az Asana értékelései és vélemények

G2: 4,4/5 [1050+ értékelés]

Capterra: 4,5/5 [800+ értékelés]

Bónusz: Asana vs ClickUp összehasonlítás

6. Wrike

A Wrike egy díjnyertes, webalapú alkalmazás vállalati projektmenedzsment hez. Úgy tervezték, hogy nagy csapatok használhassák vállalati környezetben, ahol komplex funkciókra és robusztus architektúrára van szükség.

Ennek következtében a Wrike túl bonyolult lehet kisvállalkozások és tanácsadók számára.

A Wrike legjobb funkciói

Hárompaneles nézet : intuitív felület, amely az elérhetőségre és a termelékenységre összpontosít

Feladatok prioritása : Jelölje meg a fontos/sürgős feladatokat, hogy a csapatok azokat elsőként végezzék el.

Jelentések : Átfogó jelentések a haladás nyomon követéséhez és figyelemmel kíséréséhez

Hírcsatorna: A közösségi médiához hasonló hírcsatorna, hogy mindig naprakész legyen a csapat tevékenységéről.

A Wrike korlátai

A beépített szűrő alapértelmezés szerint elrejti a befejezett feladatokat, amelyeket manuálisan kell eltávolítani, hogy az összes feladat egyszerre látható legyen.

Bizonyos integrált külső alkalmazások értesítései akár egy órát is igénybe vehetnek.

Nincs csevegési lehetőség

A Wrike árai

Személyes: 0 USD

Starter: 13,49 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Wrike-nál.

Enterprise+: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kal.

A Wrike értékelései és vélemények

G2: 4,4/5 [1050+ értékelés]

Capterra: 4,5/5 [800+ értékelés]

7. Kintone

A Kintone egy testreszabható munkaterület, amely összefogja az adatokat, a munkafolyamatokat és az együttműködést. A Kintone segítségével egyedi adatbázis-alkalmazásokat, munkafolyamatokat és feladatokat hozhat létre.

A jobb áttekinthetőség érdekében a beszélgetéseket adatokhoz is kapcsolhatja. Az adatbázisok rugalmas kezelésének köszönhetően ideális kapcsolattartó szoftverként is használható.

Az ilyen mértékű testreszabhatóság azonban bonyodalmakkal és zavarokkal is járhat.

A Kintone legjobb funkciói

Együttműködés : Csevegési funkció, amely minden beszélgetést kontextusban tart

Professzionális szolgáltatások Automatizálás : Az automatikus emlékeztetők és értesítések : Az automatikus emlékeztetők és értesítések időt takarítanak meg a nyomon követés során.

Testreszabás: Egyedi munkafolyamatok, feladatok, emlékeztetők, jóváhagyások és feladatátadások

A Kintone korlátai

A nehézkes felhasználói felület miatt minden alkalommal, amikor elakad, ügyfélszolgálati képviselőt kell hívnia.

Korlátozott integrációs lehetőségek

Nincs videó/dokumentum a szoftver használatának elsajátításához

A Kintones árai

24 dollár felhasználónként havonta

Kintone értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 [200+ értékelés]

Capterra: 4,7/5 [140+ értékelés]

8. Paymoapp

A Paymo egy tanácsadói projektmenedzsment eszköz egyéni tanácsadók és kisvállalkozások számára. Segít a projektek, feladatok, erőforrások, fájlok, pénzügyek stb. kezelésében. Ezzel az eszközzel nyomon követheti az időt és a jövedelmezőséget is.

Mivel kisebb csapatok számára készült, együttműködési és munkafolyamat-kezelési funkciói korlátozottak.

A Paymoapp legjobb funkciói

Időkövetés : Miután beállította, hagyja futni a háttérben, és rögzítse az időnaplóit.

Számlázás : Az időnaplók automatikus átalakítása munkaidő-nyilvántartásokká, majd számlákká.

Időkeret : állítson be becsült időtartamot minden feladathoz, és hasonlítsa össze a tényleges értékekkel

Csapatütemező : Ismerje meg a munkaterhelést a jobb erőforrás-kezelés érdekében

Ismétlődő feladatok: Naponta, hetente vagy havonta automatikusan létrehozhat ismétlődő feladatokat.

A Paymoapp korlátai

Korlátozott számú nézet – csak lista, táblázat, tábla, naptár és Gantt-diagram

Kevesebb integrációs lehetőség más projektmenedzsment eszközökhöz képest

Intuitív felhasználói felület hiánya, ami meredek tanulási görbét eredményez

A Paymoapp árai

Ingyenes

Starter: 9,9 dollár felhasználónként havonta

Kis irodák: 15,9 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 23,9 USD/felhasználó/hónap

A Paymoapp értékelései és vélemények

G2: 4,6/5 [550+ értékelés]

Capterra: 4,8/5 [450+ értékelés]

9. Hive

A Hive egy olyan projektmenedzsment szoftver, amelyet hibrid csapatok számára terveztek. Segít a professzionális szolgáltató csapatoknak javítani a láthatóságot, az együttműködést és a célorientáltságot. A Hive segítségével beállíthatja a projekt hatókörét, feladatok kioszthat, nyomon követheti az időt, automatikus frissítéseket küldhet, visszajelzéseket gyűjthet és figyelemmel kísérheti az előrehaladást.

Egyszerű és könnyen használható funkciói ellenére a projektmenedzsment képességeinek érettsége és összetettsége nem felel meg elvárásainknak.

A Hive legjobb funkciói

Feladatok közötti kapcsolatok : Könnyedén összekapcsolhatja a kártyákat a feladatokkal, hogy megmutassa, hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

Főmappák : Gyűjtse össze az információkat és kérjen jóváhagyásokat, mindezt egy helyen.

Projekt hierarchia : Fő projekt > alprojektek > feladat > alfeladatok áramlása a könnyebb nyomon követés és kezelés érdekében

Ellenőrzés: Beépített dokumentum- és videóellenőrzés

A Hive korlátai

A feladatlapok csak szöveget fogadnak el, képeket vagy más médiát nem.

500 automatizálás korlátja, a csomagtól függetlenül

Nem lehet részleges szabályokat hozzáadni a Kanban oszlopokhoz

A Hive árai

Ingyenes

Csapatok: 5 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Hive-nál.

A Hive értékelései és vélemények

G2: 4,6/5 [450+ értékelés]

Capterra: 4,5/5 [150+ értékelés]

10. Zoho Projects

A Zoho Projects egy többcélú, teljes mértékben testreszabható projektmenedzsment eszköz. A Zoho Projects segítségével feladatokat hozhat létre, automatizálhatja a munkafolyamatokat, valamint testreszabhatja a mezőket, elrendezéseket és állapotokat.

Egyedi modulokkal rendelkezik az iparág-specifikus igényekhez, mint például a problémák nyomon követése és SLA, tervrajzok stb.

Annak ellenére, hogy egy robusztus játékos, hiányzik belőle néhány alapvető és felhasználóbarát funkció.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Integrációk: Csatlakoztassa az összes Google Workspace eszközt egy egyetlen ablakban való megtekintéshez. Csatlakoztathat más eszközöket is, például a Dropboxot, a Githubot, a Slacket és a Google Apps Marketplace-t.

Testreszabhatóság : Hozzon létre egyedi elrendezéseket, mezőket, nézeteket, funkciókat, projektsablonokat, címkéket, webes lapokat és még sok mást

Együttműködés: Kövesse nyomon a beszélgetéseket a hírcsatornán, és kommunikáljon valós időben nyilvános/zárt csevegőszobákban.

Feladatok automatizálása : Automatizálja az üzleti szabályokat, SLA-kat, webhookokat, értesítéseket és munkafolyamat-szabályokat a jobb működési hatékonyság érdekében.

A Zoho Projects korlátai

Átfogó jelentéskészítési funkciók hiánya

A tálca keresése egy adott projekt feladataival korlátozott, nem az egész munkaterülettel.

A Zoho Projects árai

Ingyenes

Prémium: 5 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 10 USD/felhasználó/hónap

A Zoho Projects értékelései és vélemények

G2: 4,3/5 [350+ értékelés]

Capterra: 4,3/5 [400+ értékelés]

Fejlessze professzionális szolgáltatásait a megfelelő projektmenedzsment szoftverrel

Több száz különböző típusú és méretű projektmenedzsment eszköz létezik. Összeállítottuk a tíz legjobbat, hogy áttekintést nyújtsunk Önnek. Válasszon a fenti eszközök közül, hogy ügyfeleinek megmutassa, hogy Ön rugalmas, folyamatorientált és kommunikatív.

Őszintén szólva, a kutatás végén magabiztosan állíthatjuk, hogy a ClickUp kiemelkedik a kategóriájában, mint a legjobb átfogó projektmenedzsment eszköz. Nem győződött meg? Próbálja ki még ma ingyen!

Vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal, akik bemutatják, hogyan segíthet Önnek a ClickUp.