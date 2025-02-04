A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver professzionális szolgáltatásokhoz 2025-ben

A professzionális szolgáltatások olyan speciális szolgáltatások, amelyeket az adott területen jártas és tapasztalt szakemberek nyújtanak, például ügyvédek, építészek, tervezők vagy írók.
A professzionális szolgáltatásokat magánszemélyek [freelancerek], kisvállalkozások [például ügyvédi irodák] vagy nagyvállalatok [például a McKinsey vagy az Accenture] nyújthatják. A tevékenységek méretétől függetlenül a professzionális szolgáltatásokat általában projektek formájában nyújtják.
A professzionális szolgáltató szervezetek egyik legfontosabb versenyelőnye egy kiváló projektmenedzsment rendszer. Ez segít megmutatni az ügyfeleknek, hogy rendelkezik a komplex projektek sikeres lebonyolításához szükséges struktúrákkal, folyamatokkal, rendszerekkel és ellenőrzési mechanizmusokkal.
Mit kell keresni egy professzionális szolgáltatásokhoz készült projektmenedzsment szoftverben?
A jó projektmenedzsment szoftver segít a tanácsadóknak és a professzionális szolgáltató cégeknek bizonyítani működési kompetenciájukat. Íme, hogyan.
Agilis és holisztikus projektmenedzsment
A projektmenedzsment megoldások bizalmat keltenek abban, hogy komplex problémákat is megoldhat. Ennek bizonyításához keresse meg a következőket:
- Feladatkezelési funkciók határidőkkel, erőforrásokkal és függőségekkel
- Áttekinthetőség listák, táblák, idővonalak, Gantt-diagramok és egyéb nézetek segítségével
- Felhasználók és felügyelők kijelölésének lehetősége
Dokumentáció és tudásmenedzsment
Az ügyfelek szakértelmük miatt veszik igénybe a tanácsadók szolgáltatásait. Egy jó projektmenedzsment eszköznek segítenie kell abban, hogy ezt bizonyítsa. Keresse meg a következőket:
- Dokumentációs funkciók keretek és sablonok bemutatásához
- Ellenőrzőlisták ismétlődő folyamatok végrehajtásához
- AI eszközök tanácsadáshoz, amelyek összefoglalják a jegyzeteket és automatikusan feladatokat hoznak létre belőlük
Kreativitás és együttműködés
A komplex problémák megoldásához a csapatoknak össze kell fogniuk és innovatív megoldásokat kell találniuk. A projektmenedzsment eszköznek rendelkeznie kell a következő tulajdonságokkal:
- Digitális táblák
- Mindmaps
- Minden feladathoz hozzászólások
Folyamatok kiválósága
A problémák megoldása során elengedhetetlen a rendszeres és egyértelmű kommunikáció az összes érdekelt féllel. A jó tanácsadói projektmenedzsment szoftver ezt automatizálja a következő funkciókkal:
- Értesítések
- Emlékeztetők
- Ismételhető sablonok
Íme a tíz legjobb projektmenedzsment szoftver, amelyek mindezeket a funkciókat és még többet is kínálnak.
A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver professzionális szolgáltatásokhoz
A legutóbbi számítások szerint 441 projektmenedzsment eszköz közül választhat. Mindegyikük egyedi kombinációval rendelkezik a projektmenedzsment funkciók és képességek terén. Érthető tehát, ha elárasztják a lehetőségek.
Mi elvégeztük a kutatást Ön helyett. Kiválasztottuk a tíz legjobbat, amelyek tökéletesen alkalmasak professzionális szolgáltatásokhoz.
1. ClickUp
A ClickUp all-in-one projektmenedzsment szoftvere segít a munka tervezésében, szervezésében és az együttműködésben feladatok, dokumentumok, célok, táblák és még sok más segítségével! Úgy tervezték, hogy végtelenül testreszabható legyen, függetlenül az iparágtól vagy a tevékenységek méretétől.
Beállíthat egyedi munkafolyamatokat, feltölthet saját sablonokat, űrlapokon keresztül gyűjthet adatokat, és kereshet bármit, amire szüksége van.
Minden feladathoz hozzárendelhet felhasználókat a felelős, elszámoltatható, konzultált és tájékozott [RACI] mátrix szerint.
Számviteli cégek, ingatlanügynökségek és IT-szolgáltatók ügyfelei a ClickUp segítségével kezelik működésüket. A ClickUp segítségével egy helyen kezelheti a feladatokat, betarthatja a költségvetést, optimalizálhatja a folyamatokat, emlékeztetőket állíthat be és egyszerűsítheti a jelentéstételt.
A ClickUp legjobb funkciói
Hierarchikus projektmenedzsment: Ossza fel projektjeit a következőképpen: Munkaterület > Tér > Mappa > Listák > Feladatok > Alfeladatok. Vegye fel a teendőket és az ellenőrzőlistákat is.
Prioritások: Jelölje meg a feladatokat sürgős, magas, normál vagy alacsony prioritásúként, és kezelje őket ennek megfelelően.
Whiteboard: Brainstorming, együttműködés és munkafolyamatok feltérképezése egy megosztott digitális táblán.
Docs: Dokumentálja folyamatait vagy keretrendszereit, és ossza meg őket könnyedén. A Docs segítségével jegyzeteket készíthet, leírhatja a megbeszélések jegyzőkönyvét és még sok mást.
15+ nézet: Tekintse meg projektjeit úgy, ahogy szeretné – listanézetben az összes feladatot, táblázatos nézetben állapot szerint csoportosítva, idővonal nézetben a haladás nyomon követéséhez, vagy naptár nézetben a jövőre tekintve.
Időkövetés: Ha óradíjban számlázó tanácsadó, a ClickUp időzítőjével másodpercre pontosan követheti az időt. Az időnaplókat később manuálisan is hozzáadhatja.
Testreszabás: Testreszabhatja a feladat típusokat, munkafolyamatokat, állapotokat, mezőket és címkéket. Kezelje projektjét a saját módján.
Tanácsadási sablonok: Legyőzze a projektmenedzser blokkját a minden felhasználási esethez testreszabható sablonokkal!
ClickUp AI: Használja az AI-t a találkozók jegyzetének összefoglalásához, feladatok automatikus generálásához, emlékeztetők létrehozásához és még sok máshoz!
A ClickUp korlátai
- Az első használatkor a felhasználóknak nehézséget okozhat a szoftver megismerése.
- A külső felhasználók, például a vállalkozók vagy az ügyfelek, a beállításaitól függően ClickUp-fiókra lehet szükségük ahhoz, hogy megtekinthessék az Ön által megosztott projekteket/terveket.
ClickUp árak
A ClickUp minden tanácsadónak és csapatnak megfelelő árazási tervezeteket kínál:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak elérhetők. Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal, hogy megtalálja az Önnek legmegfelelőbb csomagot!
ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 [2000+ értékelés]
- Capterra: 4,7/5 [2000+ értékelés]
2. Nifty
A Nifty egy együttműködési munkaterület, amely egyesíti a csapatokat, a célokat és a folyamatokat. Lehetővé teszi a projektek kezelését feladatok létrehozásával és azok listák, Kanban, idővonal, naptár és úszósáv nézetek formájában történő szervezésével.
Tartalmaz űrlapokat, dokumentumokat, fájlokat, beszélgetéseket, időkövetést és automatizált projektjelentéseket.
A közös munkaterületek gyorsan túlzsúfolttá és nyomasztóvá válhatnak. A Nifty is kockáztatja ezt.
A Nifty legjobb funkciói
Szerkezet: A projektek mérföldkövek köré épülnek, majd feladatokra vannak bontva. Amikor egy feladatot befejez, a mérföldkő előrehaladása automatikusan frissül.
Diskussziós fórum: Minden projekt tartalmaz egy diszkussziós fórumot és Zoom integrációt a mélyebb együttműködés érdekében.
Dokumentumok: A Nifty egy könnyű dokumentumszerkesztőt tartalmaz. Ha azonban már rendelkezik szervezeti ismeretekkel a Google Docs-ról, azt is integrálhatja.
Időkövetés: A Nifty egyszerű módszert kínál a tanácsadóknak az egyes feladatokra fordított idő rögzítésére. Beállíthat számlázható díjakat is, hogy betekintést nyerjen a csapat termelékenységébe.
Nifty korlátozások
- Az első használatkor ez az all-in-one eszköz kissé bonyolultnak tűnhet.
- A naptár nézet nem mindig megfelelő
- Korlátozott rugalmasság az egyéni mezők hozzáadásában
- Ugyanazon projekt több portfólióba való felvétele nem lehetséges
Kedvező árak
- Ingyenes
- Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta
- Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Niftynél.
Nifty értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 [5000+ értékelés]
- Capterra: 4,8/5 [2000+ értékelés]
3. Notion
A Notion egy egyszerű jegyzetelő eszközként indult, egyszerű Markdown felülettel a dokumentumok rögzítéséhez. Ha Ön az oktatás, képzés, coaching vagy tudásmenedzsment területén nyújt professzionális szolgáltatásokat, a Notion kiváló lehetőség a tartalmi eszközeinek bemutatására.
Bár mára egy átfogó termelékenységi munkaterületté fejlődött, amely wikiket, adatbázisokat és feladatkezelést is magában foglal, néhány fejlett funkcióban még mindig lemaradásban van.
A Notion legjobb funkciói
- Tartalom közzététele: Készítsen tiszta és rendezett weboldalakat bannerrel és Markdown szöveggel, majd tegye közzé őket ingyenesen az interneten.
- Dokumentumhierarchia: Szervezze dokumentumait mappák, oldalak és aloldalak hierarchiájában.
- Keresés: Gyorsan és pontosan keressen meg mindent, amire szüksége van a munkaterületen.
- Generatív mesterséges intelligencia: Gyorsan írjon vagy szerkesszen dokumentumokat, beleértve a projektterveket is.
A Notion független tanácsadók számára ingyenes projektmenedzsment szoftverként használható, mivel nincs korlátozás az egyéni blokkokra vonatkozóan.
A Notion korlátai
- Nincs beépített időkövetés
- Nincs egyedi jelentéskészítési funkció és nézet
- Korlátozott testreszabhatóság a feladat típusok, szűrők vagy mezők tekintetében
- A fájlméret korlátozása
A Notion árai
- Ingyenes
- Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta
- Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
- Enterprise: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Notionnal.
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 [5000+ értékelés]
- Capterra: 4,8/5 [2000+ értékelés]
4. Csapatmunka
A Teamwork egy online projektmenedzsment platform, amely professzionális szolgáltató szervezetek számára készült, egyedi tervezésű modulokkal rendelkezik. A Teamwork segítségével több komplex projekt eredményét, feladatot és alfeladatot, folyamatot és időt is kezelhet.
Mint új szereplő a piacon, a Teamwork még mindig számos fejlett funkciót fejleszt. Független tanácsadók és szabadúszók számára a Teamwork szintén bonyolultnak tűnhet.
A Teamwork legjobb funkciói
- Intuitív feladatkezelő felület: csak a legutóbbi feladatok jelennek meg; testreszabható, hogy tartalmazza cége nevét és logóját is.
- E-mail integráció: válaszoljon a megjegyzésekre és értesítésekre e-mailben
- Számlázás: Kövesse nyomon az időt a Teamworkben, számolja ki a számlázható órákat, készítsen munkaidő-nyilvántartást és állítson ki számlákat – mindezt egy helyen.
- Ingyenes ügyfélfiókok: több ügyfélhez való hozzáférés extra költségek nélkül
A csapatmunka korlátai
- A beállítás és a használat megkezdése bonyolultnak tűnhet.
- Nincs ellenőrzőlista
- Korlátozott integráció más termelékenységi eszközökkel
A Teamwork árai
- Örökre ingyenes: 0 USD
- Starter: 8,99 USD
- Ár: 13,99 USD
- Grow: 25,99 dollár
- Méretezés: Az árakról érdeklődjön a Teamworknél.
A Teamwork értékelései és vélemények
- G2: 4,4/5 [1050+ értékelés]
- Capterra: 4,5/5 [800+ értékelés]
5. Asana
Az Asana az egyik legnépszerűbb, többfunkciós projektmenedzsment alkalmazás. Különböző csapatok, például marketing, üzemeltetés, IT, termékfejlesztés és értékesítés támogatására készült. Különösen népszerű a kisvállalkozások és az alapítók által vezetett szervezetek körében.
Kivételes projekttervezési funkciói ellenére nem felel meg az all-in-one eszközökre vonatkozó szabványoknak. Több szempontból is hiányos.
Az Asana legjobb funkciói
- Feladatok több listában: Csökkentse a párhuzamos munkavégzést azáltal, hogy bármely feladatot több projekthez is hozzáadhat.
- Célorientált tervezés: hangolja össze a csapatot a célokkal, kövesse nyomon a projekteket és figyelje az állapotukat
- Integrációk: Csatlakoztasson több mint 200 eszközt az Asanához, hogy átfogó és zökkenőmentes képet kapjon.
- Vizuális felület: A feladatok egyszerű kezelése érdekében húzza át őket az idővonalakra és naptárakra.
Az Asana korlátai
- A ingyenes verzió funkciói korlátozottak
- Csak öt nézet, ami korlátozza a projektmenedzserek láthatóságát
- Nincsenek vizuális együttműködési eszközök, például gondolattérképek
Az Asana árai
- Ingyenes
- Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta
- Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az Asana-nál.
Az Asana értékelései és vélemények
- G2: 4,4/5 [1050+ értékelés]
- Capterra: 4,5/5 [800+ értékelés]
6. Wrike
A Wrike egy díjnyertes, webalapú alkalmazás vállalati projektmenedzsment hez. Úgy tervezték, hogy nagy csapatok használhassák vállalati környezetben, ahol komplex funkciókra és robusztus architektúrára van szükség.
Ennek következtében a Wrike túl bonyolult lehet kisvállalkozások és tanácsadók számára.
A Wrike legjobb funkciói
- Hárompaneles nézet: intuitív felület, amely az elérhetőségre és a termelékenységre összpontosít
- Feladatok prioritása: Jelölje meg a fontos/sürgős feladatokat, hogy a csapatok azokat elsőként végezzék el.
- Jelentések: Átfogó jelentések a haladás nyomon követéséhez és figyelemmel kíséréséhez
- Hírcsatorna: A közösségi médiához hasonló hírcsatorna, hogy mindig naprakész legyen a csapat tevékenységéről.
A Wrike korlátai
- A beépített szűrő alapértelmezés szerint elrejti a befejezett feladatokat, amelyeket manuálisan kell eltávolítani, hogy az összes feladat egyszerre látható legyen.
- Bizonyos integrált külső alkalmazások értesítései akár egy órát is igénybe vehetnek.
- Nincs csevegési lehetőség
A Wrike árai
- Személyes: 0 USD
- Starter: 13,49 USD/felhasználó/hónap
- Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Wrike-nál.
- Enterprise+: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kal.
A Wrike értékelései és vélemények
- G2: 4,4/5 [1050+ értékelés]
- Capterra: 4,5/5 [800+ értékelés]
7. Kintone
A Kintone egy testreszabható munkaterület, amely összefogja az adatokat, a munkafolyamatokat és az együttműködést. A Kintone segítségével egyedi adatbázis-alkalmazásokat, munkafolyamatokat és feladatokat hozhat létre.
A jobb áttekinthetőség érdekében a beszélgetéseket adatokhoz is kapcsolhatja. Az adatbázisok rugalmas kezelésének köszönhetően ideális kapcsolattartó szoftverként is használható.
Az ilyen mértékű testreszabhatóság azonban bonyodalmakkal és zavarokkal is járhat.
A Kintone legjobb funkciói
- Együttműködés: Csevegési funkció, amely minden beszélgetést kontextusban tart
- Professzionális szolgáltatások Automatizálás: Az automatikus emlékeztetők és értesítések időt takarítanak meg a nyomon követés során.
- Testreszabás: Egyedi munkafolyamatok, feladatok, emlékeztetők, jóváhagyások és feladatátadások
A Kintone korlátai
- A nehézkes felhasználói felület miatt minden alkalommal, amikor elakad, ügyfélszolgálati képviselőt kell hívnia.
- Korlátozott integrációs lehetőségek
- Nincs videó/dokumentum a szoftver használatának elsajátításához
A Kintones árai
- 24 dollár felhasználónként havonta
Kintone értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 [200+ értékelés]
- Capterra: 4,7/5 [140+ értékelés]
8. Paymoapp
A Paymo egy tanácsadói projektmenedzsment eszköz egyéni tanácsadók és kisvállalkozások számára. Segít a projektek, feladatok, erőforrások, fájlok, pénzügyek stb. kezelésében. Ezzel az eszközzel nyomon követheti az időt és a jövedelmezőséget is.
Mivel kisebb csapatok számára készült, együttműködési és munkafolyamat-kezelési funkciói korlátozottak.
A Paymoapp legjobb funkciói
- Időkövetés: Miután beállította, hagyja futni a háttérben, és rögzítse az időnaplóit.
- Számlázás: Az időnaplók automatikus átalakítása munkaidő-nyilvántartásokká, majd számlákká.
- Időkeret: állítson be becsült időtartamot minden feladathoz, és hasonlítsa össze a tényleges értékekkel
- Csapatütemező: Ismerje meg a munkaterhelést a jobb erőforrás-kezelés érdekében
- Ismétlődő feladatok: Naponta, hetente vagy havonta automatikusan létrehozhat ismétlődő feladatokat.
A Paymoapp korlátai
- Korlátozott számú nézet – csak lista, táblázat, tábla, naptár és Gantt-diagram
- Kevesebb integrációs lehetőség más projektmenedzsment eszközökhöz képest
- Intuitív felhasználói felület hiánya, ami meredek tanulási görbét eredményez
A Paymoapp árai
- Ingyenes
- Starter: 9,9 dollár felhasználónként havonta
- Kis irodák: 15,9 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 23,9 USD/felhasználó/hónap
A Paymoapp értékelései és vélemények
- G2: 4,6/5 [550+ értékelés]
- Capterra: 4,8/5 [450+ értékelés]
9. Hive
A Hive egy olyan projektmenedzsment szoftver, amelyet hibrid csapatok számára terveztek. Segít a professzionális szolgáltató csapatoknak javítani a láthatóságot, az együttműködést és a célorientáltságot. A Hive segítségével beállíthatja a projekt hatókörét, feladatok kioszthat, nyomon követheti az időt, automatikus frissítéseket küldhet, visszajelzéseket gyűjthet és figyelemmel kísérheti az előrehaladást.
Egyszerű és könnyen használható funkciói ellenére a projektmenedzsment képességeinek érettsége és összetettsége nem felel meg elvárásainknak.
A Hive legjobb funkciói
- Feladatok közötti kapcsolatok: Könnyedén összekapcsolhatja a kártyákat a feladatokkal, hogy megmutassa, hogyan kapcsolódnak egymáshoz.
- Főmappák: Gyűjtse össze az információkat és kérjen jóváhagyásokat, mindezt egy helyen.
- Projekt hierarchia: Fő projekt > alprojektek > feladat > alfeladatok áramlása a könnyebb nyomon követés és kezelés érdekében
- Ellenőrzés: Beépített dokumentum- és videóellenőrzés
A Hive korlátai
- A feladatlapok csak szöveget fogadnak el, képeket vagy más médiát nem.
- 500 automatizálás korlátja, a csomagtól függetlenül
- Nem lehet részleges szabályokat hozzáadni a Kanban oszlopokhoz
A Hive árai
- Ingyenes
- Csapatok: 5 USD/felhasználó/hónap
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Hive-nál.
A Hive értékelései és vélemények
- G2: 4,6/5 [450+ értékelés]
- Capterra: 4,5/5 [150+ értékelés]
10. Zoho Projects
A Zoho Projects egy többcélú, teljes mértékben testreszabható projektmenedzsment eszköz. A Zoho Projects segítségével feladatokat hozhat létre, automatizálhatja a munkafolyamatokat, valamint testreszabhatja a mezőket, elrendezéseket és állapotokat.
Egyedi modulokkal rendelkezik az iparág-specifikus igényekhez, mint például a problémák nyomon követése és SLA, tervrajzok stb.
Annak ellenére, hogy egy robusztus játékos, hiányzik belőle néhány alapvető és felhasználóbarát funkció.
A Zoho Projects legjobb funkciói
- Integrációk: Csatlakoztassa az összes Google Workspace eszközt egy egyetlen ablakban való megtekintéshez. Csatlakoztathat más eszközöket is, például a Dropboxot, a Githubot, a Slacket és a Google Apps Marketplace-t.
- Testreszabhatóság: Hozzon létre egyedi elrendezéseket, mezőket, nézeteket, funkciókat, projektsablonokat, címkéket, webes lapokat és még sok mást
- Együttműködés: Kövesse nyomon a beszélgetéseket a hírcsatornán, és kommunikáljon valós időben nyilvános/zárt csevegőszobákban.
- Feladatok automatizálása: Automatizálja az üzleti szabályokat, SLA-kat, webhookokat, értesítéseket és munkafolyamat-szabályokat a jobb működési hatékonyság érdekében.
A Zoho Projects korlátai
- Átfogó jelentéskészítési funkciók hiánya
- A tálca keresése egy adott projekt feladataival korlátozott, nem az egész munkaterülettel.
A Zoho Projects árai
- Ingyenes
- Prémium: 5 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 10 USD/felhasználó/hónap
A Zoho Projects értékelései és vélemények
- G2: 4,3/5 [350+ értékelés]
- Capterra: 4,3/5 [400+ értékelés]
Fejlessze professzionális szolgáltatásait a megfelelő projektmenedzsment szoftverrel
Több száz különböző típusú és méretű projektmenedzsment eszköz létezik. Összeállítottuk a tíz legjobbat, hogy áttekintést nyújtsunk Önnek. Válasszon a fenti eszközök közül, hogy ügyfeleinek megmutassa, hogy Ön rugalmas, folyamatorientált és kommunikatív.
