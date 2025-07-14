A 12 legjobb B2B CRM szoftver értékesítési csapatok számára 2026-ban

A B2C értékesítésnél az érzelmek vezérelhetik a tranzakciókat. Ha azonban B2B értékesítéssel foglalkozik, racionálisabb, átgondoltabb megközelítésre van szüksége. Ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerének ezt tükröznie kell.

A gyártók 71%-a és az üzleti szolgáltató cégek 75%-a használ CRM-megoldásokat. Az alkalmazás aránya iparáganként változik, de összességében a CRM elengedhetetlen a B2B-tevékenységekhez.

A probléma az, hogy a szokásos CRM-eszközök gyakran B2C-orientáltak, és nem feltétlenül felelnek meg tökéletesen a B2B-igényeknek, amelyek több érdekelt fél kezelését, összetett írásbeli kommunikációt és minden lépésnél stratégiai tárgyalásokat foglalnak magukban.

Az alacsony elégedettségi arány ellenére sok szervezet hűséges marad a CRM-szolgáltatójához. Változtassunk ezen – ezzel az átfogó útmutatóval a legjobb B2B CRM szoftverekről, amelyek pontosan azt nyújtják, amire vállalkozásának szüksége van.

Miért vált a B2B CRM szoftver ma fontosabbá, mint valaha?

A B2B CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) szoftverek ma fontosabbak, mint valaha, a piaci változások, a vásárlói magatartás átalakulása és az üzleti igények együttes hatása miatt.

Íme néhány ok, ami a váltást indokolja:

Komplex kapcsolatok és értékesítési ciklusok kezelése : A B2B értékesítés hosszú ciklusokat, több érdekelt felet és nagy értékű ügyleteket foglal magában. A CRM-rendszerek központosítják az összes interakciót, megkönnyítve ezzel a bonyolult kapcsolatok és lehetőségek nyomon követését, ápolását és kezelését.

A hiper-személyre szabás iránti igény : A vásárlók személyre szabott élményeket várnak el – még a B2B-szektorban is. A CRM központosítja az ügyféladatokat, lehetővé téve az értékesítési és marketing csapatok számára, hogy a potenciális ügyfél iparágára, kihívásaira és korábbi kapcsolattartási pontjaira alapozva személyre szabják a megkereséseket, ajánlatokat és az időzítést. Ez egyszerűbbé teszi a tervezett (nem érzelmi alapú) vásárlások ösztönzését

A hibrid és távoli értékesítés a normává vált : Az elszórt csapatoknak egyetlen megbízható információforrásra van szükségük. A CRM segítségével mindenki – akár az irodában, akár távolról dolgozik – hozzáférhet a legfrissebb ügyféladatokhoz, rögzítheti az interakciókat, és szilók nélkül együttműködhet az üzletek lebonyolításában

Adatvezérelt döntéshozatal : A hatalmas mennyiségű ügyfél- és értékesítési adatnak köszönhetően a B2B CRM-ek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy feltárják a trendeket, optimalizálják az ügyfélkapcsolati stratégiákat és megalapozott döntéseket hozzanak. 2026-ra : A hatalmas mennyiségű ügyfél- és értékesítési adatnak köszönhetően a B2B CRM-ek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy feltárják a trendeket, optimalizálják az ügyfélkapcsolati stratégiákat és megalapozott döntéseket hozzanak. 2026-ra a B2B értékesítési szervezetek 65%-a átáll az intuícióalapú döntéshozatalról az adatvezérelt döntéshozatalra a CRM-technológia segítségével.

Nagyobb nyomás a bevételi csapatokon : A szűkebb költségvetések és a magasabb elvárások miatt az értékesítési, marketing és ügyfélsiker-csapatoktól azt várják, hogy kevesebb erőforrásból többet hozzanak ki. A CRM segít nekik automatizálni az ismétlődő feladatokat, prioritásba helyezni a nagy értékű potenciális ügyfeleket és megtartani a kulcsfontosságú ügyfeleket – mindezt egyetlen platformról.

Erősebb értékesítés utáni támogatás és ügyfélmegtartás: A B2B-bevételek közel háromnegyede (73%) a meglévő ügyfelek megtartásából származik (megújítások, keresztértékesítés és felértékesítés révén). A CRM-eszközök az ügyfélút teljes folyamatát kezelik, az ügyfél felvételétől a megújításokig és a támogatásig, biztosítva a hosszú távú elégedettséget és az ismétlődő bevételeket.

Mindezek miatt a B2B CRM szoftver elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres legyen egy versenyképes, adatközpontú és kapcsolatokra fókuszáló piacon.

🧠 Érdekesség: 1986-ban Pat Sullivan és Mike Muhney vállalkozók kifejlesztették az ACT! (Automated Contact Tracking) szoftvert. A szoftvert úgy tervezték, hogy segítse az értékesítőket az ügyfelekkel való interakciók hatékonyabb kezelésében. Ez volt az egyik első digitális eszköz, amely strukturált kapcsolattartás-kezelést, naptárfunkciót és nyomonkövetési emlékeztetőket kínált.

B2B CRM szoftverek összehasonlító táblázata

Eszköz Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp Testreszabható értékesítési folyamatok, AI-összefoglalók, automatizálások, CRM-sablonok, dokumentumok és irányítópultok, natív űrlapok Kis- és nagyvállalati értékesítési csapatok, amelyek egy munkaterületen kezelik az ügyleteket, feladatokat és ügyfeleket Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás nagyvállalatok számára HubSpot CRM Egységes értékesítés, marketing és ügyfélszolgálat; automatizált lead-rotáció; Breeze AI; találkozó-asszisztens Startupoktól a nagyvállalatokig – minden olyan szervezet számára, amelynek egyetlen platformra van szüksége a bevételi csapatok számára Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Freshsales Lead-értékelés, többcsatornás elérhetőség, területkezelés, natív telefon, Freddy AI-elemzések Kis- és középvállalkozások, valamint közepes méretű értékesítési csapatok számára, akik rugalmas automatizálást és a potenciális ügyfelek prioritásba sorolását igénylik Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 USD/felhasználó/hónap (PDF-enként) ActiveCampaign Többcsatornás kampányok, prediktív tartalom, fejlett automatizálás, viselkedéskövetés Kis- és közepes méretű marketing-/értékesítési csapatok, amelyek integrált e-mail + CRM rendszert használnak Ingyenes próba verzió elérhető; a fizetős csomagok ára havi 15 dollártól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Nutshell CRM Drag-and-drop értékesítési folyamatok, SMS-automatizálás, AI-alapú e-mail/hívásösszefoglalók, többnézetes irányítópultok Kis- és középvállalkozások csapatai, akik egy helyen kezelik az értékesítési folyamatot és a kapcsolattartást A fizetős csomagok ára 19 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Monday.com CRM Lead-értékelés, több mint 200 sablon, mobil hozzáférés, AI-blokkok, automatizált munkafolyamatok Közép- és nagyvállalati csapatok, amelyek testreszabható táblákkal kezelik a projekteket és az értékesítést Ingyenes próba verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 15 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Pipedrive Vizuális értékesítési folyamat, Smart Docs, értékesítési asszisztens AI, beépített hívás-/e-mail-nyomkövetés Kis- és középvállalkozások értékesítési csapatai nyomon követik az üzletkötés szakaszait és optimalizálják a kapcsolattartást Ingyenes próba verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 19 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Salesforce CRM Részletes testreszabás, több értékesítési folyamat, Einstein AI, nagyméretű integrációk Vállalati csapatok komplex értékesítési folyamatokkal és többrendszeres igényekkel Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 25 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Salesflare CRM E-mail-adatok kiegészítése, LinkedIn-es potenciális ügyfelek felkutatása, drip kampányok, automatizált adatgyűjtés Kis- és középvállalkozások B2B értékesítési csapatai automatizálják a kapcsolattartást és a CRM-adatok karbantartását Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 35 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Zoho CRM E-mail/közösségi média/telefon integráció, lead scoring, előrejelzés, Zia AI, mobilalkalmazás Kis- és középvállalkozásoktól a nagyvállalatokig, amelyeknek moduláris, erős automatizálási funkciókkal rendelkező CRM-re van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Nimble Közösségi funkciók, böngészőbővítmény, csoportos e-mailek, megosztott névjegyzékek Egyszerű, kiterjedt kapcsolattartás-kezelésre és ügyfélmegkeresésre szoruló kisvállalkozások Ingyenes próba verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 24,90 dollártól kezdődik felhasználónként havonta. Kevésbé idegesítő CRM Korlátlan számú értékesítési folyamat, egyszerű felhasználói felület, API-hozzáférés, kapcsolattartók címkézése, napi napirend-e-mailek Megfizethető, felhasználóbarát CRM-et kereső egyéni vállalkozók és kis csapatok A fizetős csomagok ára 15 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik

A legjobb B2B CRM szoftverek

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt talál egy részletes összefoglalót arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Az alábbi szakaszokban bemutatjuk a legjobb B2B CRM szoftverek néhány példáját. Ismerje meg azok kiemelkedő jellemzőit, előnyeit, hátrányait és árazási lehetőségeit, hogy megalapozott döntést hozhasson.

1. ClickUp

A legtöbb CRM olyan, mint egy álcázott táblázatkezelő program: nehézkes, rugalmatlan, és inkább a jelentések készítésére, mint az értékesítésre lett kialakítva. Éppen ezért a ClickUp for Sales Teams kiemelkedik mint az a mindent magában foglaló munkaalkalmazás, amely zökkenőmentesen egyesíti a CRM-et a projektmenedzsment rendszerével.

A ClickUp egyéni állapotok funkciójával testreszabhatja az üzletkötési szakaszok és az üzletkötési folyamatok nyomon követését.

Kezdje a ClickUp CRM-mel, amely lehetővé teszi egy személyre szabott folyamat felépítését az egyéni feladatállapotok segítségével, amelyekkel ábrázolhatja az üzletkötés szakaszait, mint például a potenciális ügyfél, minősített, bemutató ütemezve, ajánlat elküldve és lezárva.

Minden ügylet egy ClickUp-feladatként jelenik meg, amelyet egyedi mezőkkel egészítenek ki a ClickUp-ban – az ügylet mérete, a lezárás valószínűsége, a fiók tulajdonosa, a megújítás dátuma –, így pontosan rendezhet, szűrhet és előrejelzéseket készíthet. A ClickUp nézetek, mint például a Kanban, a Táblázat és a Naptár, pedig megkönnyítik az egyes lehetőségek helyzetének vizualizálását.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, és igazítsa a munkafolyamatot az igényeihez

Szeretné automatizálni a potenciális ügyfelek felvételét? Állítson be egy ClickUp űrlapot a weboldalon érkező potenciális ügyfelek rögzítésére. Amint valaki kitölti az űrlapot, az előre beállított ClickUp automatizálások elindulnak: létrehozásra kerül egy új üzleti feladat, amelyet a terület alapján a megfelelő értékesítőhöz rendelnek, iparági címkével látnak el, és azonnal áthelyezik az „Új potenciális ügyfél” szakaszba.

Ráadásul a ClickUp Brain segítségével nem kell átkutatnia a munkaterületét az ügyféladatok frissítéseiért. Kérdezze meg: „Mi a legfrissebb hír a Salesforce-megújításról?”, és kapjon egy AI által generált összefoglalót az összes megjegyzésről, e-mailről, következő lépésről és kockázatról – amelyeket a munkaterületén zajló valós idejű tevékenységekből gyűjtöttünk össze.

Ha nem szeretne a nulláról kezdeni, a ClickUp CRM-sablon egy teljes, azonnal használható RevOps-motort tartalmaz .

Egyetlen áttekinthető, testreszabható platformon egyesíti az üzletkövetést, a munkafolyamatokat, a jelentéskészítést és a csapatmunkát, amelyet saját munkafolyamataihoz és jelentéskészítési igényeihez igazíthat.

💡 Profi tipp: Csatlakoztassa CRM-jét a ClickUp Dashboards-hoz, és férjen hozzá több mint 50 kártyához – beleértve az AI-összefoglalókat és frissítéseket –, hogy nyomon követhesse az elvesztett vagy megnyert ügyfeleket, az üzletek méretét, a bevételi trendeket és még sok mást.

⏩ AI-képesség: Használja a ClickUp AI Notetaker funkcióját az értékesítési hívások automatikus rögzítéséhez, leírásához és összefoglalásához, majd kapcsolja ezeket az információkat közvetlenül a CRM-feladatokhoz. A ClickUp Autopilot Agents segítségével az intézkedési tételeket és a következő lépéseket tartalmazó összefoglalók automatikusan csatolhatók a vonatkozó ügylethez, így a folyamatok kontextusa gazdag marad. Akár az összefoglalóban szereplő kulcsszavak alapján is elindíthat munkafolyamatokat, hogy gyorsabban haladjanak előre az ügyletek. Természetesen a ClickUp Brain összekapcsolja a CRM-jét, a dokumentumait és a feladatait az egységes kontextus érdekében.

Ideális

Csapat mérete

Kis- és közepes méretű (10–200 felhasználó) értékesítési csapatok

Használati eset

Kiválóan alkalmas olyan funkcióközi csapatok számára, amelyek egy munkaterületen kezelik az üzleteket, projekteket és ügyfeleket

A legjobb funkciók

Előnyök

Mindent kezelünk az ügyfélmunkától a CRM-ig, és imádjuk a lehetőségek rugalmasságát és a beépített automatizálásokat. Azt is szeretjük, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik, és hogy figyelnek az ügyfeleikre!

A ClickUp összes funkcióját – az automatizálásoktól a műszerfalakig – az Ön egyedi munkafolyamataihoz igazíthatja.

Cserélje le a több, egymástól elszigetelt eszközt egy egységes, mesterséges intelligenciával támogatott munkaterületre, amely az Ön egyetlen megbízható információforrásává válik.

Kezelje a feladatokat és az ügyfélkapcsolatokat egy helyen

Hátrányok

A tanulási görbe meredek, és a tökéletes munkafolyamat beállítása időbe telik. Előfordul, hogy a frissítések hibákat vagy lassú teljesítményt okoznak, és a mobilalkalmazás nem olyan zökkenőmentes, mint a számítógépes verzió.

A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a webes verzió

A számos egyedi funkció miatt az új felhasználóknak hosszabb időbe telik a rendszer elsajátítása

Árak

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. HubSpot CRM

A HubSpot CRM egy kifinomult, all-in-one rendszer, amelyet azoknak a csapatoknak fejlesztettek ki, akik szeretnék, ha marketing-, értékesítési és szolgáltatási adataik egy helyen lennének. Megkönnyíti a funkciók közötti együttműködést, így mindenki – az SDR-től az értékesítési alelnökig – megkapja a szükséges információkat ahhoz, hogy gyorsabban tudja előrevinni az üzleteket.

Minden összekapcsolódik. Amikor egy potenciális ügyfél kitölti az űrlapot vagy időpontot foglal, a CRM azonnal frissül. Az értékesítők egyetlen kattintással rögzíthetik a hívásokat, e-maileket és jegyzeteket, míg a marketingesek automatizált ügyfélápolási folyamatokat hozhatnak létre, amelyek közvetlenül táplálják az értékesítési folyamatot. A HubSpot kisvállalkozások és startupok számára is skálázható CRM-ként működik, és olyan eszközöket kínál, mint értékesítési útmutatók, testreszabható jelentési irányítópultok és bevételi előrejelzések, mindezt egyetlen platformon.

⏩ AI-képességek: Használja a Breeze AI-t a feladatok automatizálásához, a potenciális ügyfelek értékeléséhez és adatainak kiegészítéséhez, e-mailek megírásához, valamint az ügyfél-elkötelezettség optimalizálásához intelligens emlékeztetőkkel. Emellett egy AI-találkozó-asszisztenst is kap, amely segít felkészülni a hívásokra és rögzíteni a legfontosabb pontokat, így semmi sem marad ki, és minden beszélgetés alapján azonnal cselekedhet.

Ideális

Csapat mérete

A startupoktól a nagyvállalatokig

Használati eset

Ideális azoknak a vállalatoknak, amelyeknek egységes értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati megoldásra van szükségük egyetlen platformon

A legjobb funkciók

Hozzáférés több e-mail-, közösségi média-, potenciális ügyfél- és értékesítési folyamatkezelő eszközhöz

Automatizálja az e-mailes marketinget , hogy az egész értékesítési ciklust lefedje

Használja ki a HubSpot kiterjedt harmadik féltől származó szoftverintegrációinak előnyeit

Gyűjtse össze az üzleti lehetőségeket, a jegyeket és akár a mellékleteket is – mindent, amit tudni szeretne egy ügyfélről – egy részletes értékesítési tevékenységi naplóban.

Előnyök

A Sales Hub segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat (e-mailek, nyomon követés, potenciális ügyfelek rotációja), de mindezt személyre szabhatja, hogy megőrizze az emberi kapcsolatot. Így végre a képviselői is kiszabadulhatnak a beérkező levelek tengeréből… Hívásokat kezdeményezhet, e-maileket küldhet, jegyzeteket készíthet, sőt, akár cseveghet is a potenciális ügyfelekkel – mindezt egy helyről.

Beépített találkozóütemező az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz

Automatizálások, amelyek leveszik a válláról a monoton munkát, miközben megőrzik az emberi kapcsolatot

Egyesítse a digitális marketinget, az e-mail automatizálást, az értékesítési automatizálást, az ütemezést és a támogatás/jegykezelési munkafolyamatokat egyetlen eszközben

Hátrányok

Az ingyenes CRM remek bevezető, de ha egyszer belép a Sales Hub Pro vagy az Enterprise területére, könnyen úgy érezheti, mintha kattintásonként fizetne. Kiegészítők, extra felhasználói helyek és fejlett funkciók = dollárjelek.

A kezdeti beállítás kihívást jelenthet, különösen több értékesítési folyamat beállítása esetén

Az alapfunkciók fizetős szolgáltatások, és a frissítés gyorsan meglehetősen költségessé válhat

Árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó

Professional: 890 USD/hó

Enterprise: 3600 USD/hó-tól

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,4/5 (több mint 12 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4400 értékelés)

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás heti 1–2 órát takaríthat meg számukra, míg 19% szerint 3–5 órát szabadíthat fel a mélyreható, koncentrált munkavégzésre. Még az apró időmegtakarítások is összeadódnak: a heti két óra megtakarítás évente több mint 100 órát jelent – időt, amelyet kreativitásra, stratégiai gondolkodásra vagy személyes fejlődésre fordíthat. 💯A ClickUp AI-ügynökeivel és a ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és alakíthatja át a megbeszélés jegyzetét konkrét következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon belül. Nincs szükség további eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanap automatizálásához és optimalizálásához. 💫 Valódi eredmények: A RevPartners 50%-kal csökkentette SaaS-költségeit azzal, hogy három eszközt egyesített a ClickUp-ba – így egy egységes platformot kapott, amely több funkcióval, szorosabb együttműködéssel és egyetlen, könnyebben kezelhető és méretezhető adatforrással rendelkezik.

3. Freshsales

A Freshsales túllép az egy méret mindenre jó megközelítésen, lehetővé téve, hogy a rendszert a B2B CRM igényeihez igazítsa. Testreszabhatja a pénznemeket, a nyelveket, sőt még az üzleti modulokat is, amelyekkel dolgozik. Kifinomult, beépített telefonhívója miatt ideális a szolgáltatóipari igényekhez is.

A testreszabható ügyfélpipeline-ek megkönnyítik a folyamat nyomon követését, míg az olyan funkciók, mint a területkezelés, a lead-pontozás és a találkozók ütemezése segítenek csapatának a legfontosabb lehetőségekre koncentrálni. A B2B CRM szoftver emellett értékesítési e-mail sablonokat és webes űrlapokat is kínál, amelyekkel felgyorsíthatja az ismétlődő feladatokat, és így több időt szánhat az értékesítési folyamatokra.

⏩ AI-képesség: A Freddy AI figyelembe veszi az ügyfélcsatorna előzményeit, hogy azonosítsa a legígéretesebb lehetőségeket, személyre szabja a megkereséseket, megoldja az ismétlődéseket, és kiemelje a legjobb következő lépéseket.

Ideális

Csapat mérete

Kis- és középvállalkozások

Használati eset

Tökéletes megoldás azoknak az értékesítési csapatoknak, akik lead-értékelést és többcsatornás elérést szeretnének

A legjobb funkciók

Használja a beépített felhőalapú telefont az alkalmazáson belüli közvetlen hívásokhoz, hogy hatékonyabban kezelhesse az ügyfélkapcsolatokat

Rendeljen hozzá feladatokat, értesítse a vezetőket, vagy indítson el nyomonkövetési folyamatokat a beépített automatizálási funkciók segítségével

Gondoskodjon arról, hogy értékesítési folyamatai átláthatóak és hatékonyak maradjanak: a kapcsolatok, beszélgetések és feladatok egy helyen

Előnyök

Könnyedén megtekintheti az ügyfélprofilokat. Szerkessze a nézeteket, hogy a legfontosabb információk legyenek láthatóak – például a profil tetején helyezzük el a legfontosabb adatokat, mint például az elérhetőségeket. Az összes kommunikációt egy helyen rögzíti, így szükség esetén gyorsan hozzáférhet hozzájuk.

Testreszabhatja a CRM nézeteket, hogy gyorsabban megjelenjenek a legfontosabb ügyféladatok

Készítsen automatikusan frissülő jelentéseket

Küldjön automatikus e-maileket az egyéni mezők frissítésekor, hogy csökkentse a kézi munkát

Könnyedén szinkronizálhatja a hívásokat és a megbeszéléseket a naptárával

Hátrányok

Az Analytics-jelentések létrehozását nagyon bonyolultnak és nehezen érthetőnek találtam – követni kell az erre vonatkozó útmutatást, vagy segítségre van szükség valakitől, aki ért hozzá, mert a beállításuk nem tűnt egyszerűnek.

A jelentések és az elemzések intuitívabbak és felhasználóbarátabbak lehetnek

Korlátozott ügyfélszolgálat az értékesítési központban

Árak

Ingyenes

Blossom: 19 USD/hó felhasználónként

Garden: 35 USD/hó felhasználónként

Ár: 65 USD/hó felhasználónként

Forest: 79 USD/hó felhasználónként (csak éves számlázás)

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

4. ActiveCampaign

Az ActiveCampaign lehetővé teszi, hogy az értékesítési életciklus során végig bevonja az ügyfeleket személyre szabott e-mailekkel, közösségi médiával, céloldalakkal és űrlapokkal. Emellett a gépi tanulás erejét is bevonja marketingtevékenységeibe. A Predictive Sending és a Predictive Content funkciók segítenek személyre szabott üzeneteket küldeni akkor, amikor az ügyfelek a legvalószínűbb, hogy reagálnak rájuk.

A platform marketingautomatizálási funkciói javítják a leadkezelést és hatékonyabbá teszik az üzletkötést. Automatizálhatja az értékesítési folyamatokat, például a lead-pontozást, hogy azonnal minősíthesse vagy kizárhassa a potenciális ügyfeleket. Például, amikor valaki meglátogatja a webhelyét, letölt egy útmutatót vagy válaszol egy kampányra, az ActiveCampaign automatikusan rögzíti az interakciót és módosítja a lead pontszámát. Ezután továbbíthatja őket egy értékesítőnek, felveheti őket egy ápolási sorozatba, vagy beállíthat egy feladatot a nyomon követéshez.

⏩ AI-képességek: Használja az Active Intelligence-t az ügyfelek viselkedésének előrejelzéséhez, kampányai legmegfelelőbb célközönségének kiválasztásához, sőt generatív AI segítségével e-mail kampányok megírásához is – így a marketing és az értékesítés valóban szinkronban működik.

Ideális

Csapat mérete

Kis- és középvállalkozások marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati csapatai

Használati eset

Kiválóan alkalmas marketingesek és értékesítők számára, akik a CRM-mel integrált e-mail kampányokat használnak

A legjobb funkciók

Növelje az ügyfelek elkötelezettségét több csatornán keresztül

Hozzáférés egyedi jelentésekhez és betekintéshez az ügyfelek viselkedésének elemzéséhez

Kövesse nyomon az egyes potenciális ügyfeleknél a siker valószínűségét. Ha ismeri az esélyeket, könnyebben eldöntheti, milyen mértékű erőfeszítéseket és erőforrásokat fordítson egy potenciális üzletre.

Előnyök

A vizuális automatizálási eszköz, a kapcsolattartók szegmentálási lehetőségei és a részletes jelentéskészítési funkciók sokkal hatékonyabbá teszik a kampánykezelést. Nagyszerű az is, hogy a platform rendszeresen frissítéseket és fejlesztéseket vezet be.

Értékelje, címkézze és szegmentálja a potenciális ügyfeleket, hogy személyre szabhassa a kampánykommunikációt az ügyfélfelvételtől a kapcsolatépítésig

Könnyedén hozhat létre és futtathat kampányautomatizálásokat a drag-and-drop szerkesztő segítségével

Az ügyfelek arról számolnak be, hogy az eszköz használatával magasabb elkötelezettségi és konverziós arányokat tapasztalnak

Hátrányok

Több márkát vezetek, és nagyon örülnék, ha azokat működési szempontból elkülöníthetném (kapcsolatok, domainnevek, márkaépítés, jelentések stb.), anélkül, hogy több fiókot kellene vásárolnom és kezelnem. A több szervezetre kiterjedő funkciók hiánya frusztráló, különösen az árszintet figyelembe véve.

Egy fiókból csak egy szervezetet kezelhet, ami korlátozza a több márkát érintő kampányokat

A kampánykészítő felületének kezelése nem intuitív

Esetenkénti teljesítményproblémák a B2B CRM szoftverekben

Árak

Starter: 15 USD/hó-tól

Plusz: 49 USD/hó-tól

Pro: 79 USD/hó-tól

Enterprise: 145 USD/hó-tól

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

🧠 Érdekesség: A modern CRM alapjait Robert és Kate Kestnbaum fektették le, akik az adatbázis-marketing úttörői voltak – ez egy olyan terület, amely statisztikai modelleket használt annak előrejelzésére, hogy mely ügyfelek reagálnak legvalószínűbben a marketingkampányokra. Ez a megközelítés a mérhető eredményeket és a személyre szabott kapcsolattartást helyezte előtérbe, megalapozva ezzel az adatközpontú ügyfélkapcsolat-kezelést.

5. Nutshell CRM

A kis- és középvállalkozások B2B-csapatai számára, akik az értékesítés, a marketing és a kapcsolattartás között egyensúlyoznak, a Nutshell CRM intelligens és praktikus megközelítést kínál a potenciális ügyfelekre fókuszáló értékesítéshez. Képzelje el: drag-and-drop funkcióval könnyedén létrehozhat egyedi folyamatokat, egyetlen elegáns felületről kezelheti a feladatokat, a hívásokat és az e-mailes interakciókat, valamint automatikusan értékelheti a potenciális ügyfeleket, amint azok webes űrlapokon vagy látogatókövető eszközökön keresztül érkeznek.

SMS-es nyomon követés? A Nutshell ezt is kezeli – automatizálja az SMS-sorozatokat, amikor egy kapcsolat új fázisba lép a folyamatban. Ami az elemzéseket illeti, a Nutshell jelentési irányítópultjai és előrejelző eszközei segítenek felismerni a trendeket a csapatok, az üzletek és a területek között.

⏩ AI-képesség: Használjon automatikusan generált összefoglalókat és sablonokat, hogy hatékonyabbá tegye következő telefonos és e-mailes nyomon követéseit. Ezen felül az AI Pipeline Guide optimalizált értékesítési folyamat-struktúrákat javasol a munkafolyamatához.

Ideális

Csapat mérete

Kis- és középvállalkozások

Használati eset

Tökéletes megoldás azoknak a kis létszámú csapatoknak, amelyeknek egyszerűségre van szükségük a potenciális ügyfelek kezelésében, az e-mailes kampányok lebonyolításában és a hívások naplózásában.

A legjobb funkciók

Hozzon létre testreszabható értékesítési folyamatokat az értékesítési folyamatok kezeléséhez

Készítsen gyorsabban személyre szabott, célzott marketingkampányokat a hírlevelek és hírközlések sablonjaival

Automatizálja a nyomon követések ütemezését és a feladatok kiosztását

A beágyazható űrlapok segítségével alakítsa a válaszokat értékes kapcsolatokká

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, az üzleteket és az értékesítési teljesítményt különböző nézetek, például táblázat, lista, térkép és diagram segítségével.

Előnyök

Imádom, hogy nyomon követhetem az ügyfelekkel folytatott kommunikációt, megjegyzéseket hagyhatok a kollégáknak, és minden ügyféladat egy helyen található. Kedvelem az NS Marketing ügyfél-elkötelezettségi nyomonkövető eszközeit, mivel ott töltöm az időm nagy részét.

Köss össze kapcsolatokat, potenciális ügyfeleket és meglévő ügyfeleket egy platformon

Könnyen integrálható olyan e-mail kliensekkel, mint a Gmail és az Outlook

Használja ki az alkalmazáson belüli együttműködési funkciókat, mint például a tevékenységek nyomon követése, a csapatfeladatok kiosztása és a csevegés

Hátrányok

Mivel az NS-t használom a kommunikációra, és ezt használjuk az e-mailes marketingünkhöz is, problémám van a csepegtető sorozat opciók hiányával. Ezenkívül azt szeretném, ha nem csak azt látnám, hogy hány linkre kattintottak egy e-mailben, hanem egyszerűen lekérhetném azoknak a neveknek a listáját is.

Egyes felhasználók nem szeretik a csepegtető e-mail sorozatok hiányát

A jelentéskészítési és elemzési funkciók alapszintűek

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás hibás

Árak

Foundation : 19 USD/felhasználó/hónap

Growth: 32 USD/hó

Pro : 49 USD/felhasználó/hónap

Business : 67 USD/felhasználó/hónap

Enterprise: 89 USD/felhasználó/hónap

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,3/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 550 értékelés)

6. Monday.com

A Monday.com egy all-in-one platform a kapcsolattartás, a lead-ek és a projektmenedzsment számára. Akár önálló B2B értékesítő, akár egy kisvállalkozás része, a lead-ek rangsorolása a Monday.com intelligens lead-értékelési funkciójával már nem csak találgatás.

A platform olyan tevékenységek alapján értékeli a potenciális ügyfelek minőségét, mint a linkekre kattintások, az e-mailekre adott válaszok és a termékbemutatókon való részvétel. Így értékesítési csapata azokra a potenciális ügyfelekre összpontosíthatja erőfeszítéseit, akiknél nagyobb az esély a konverzióra.

⏩ AI-képességek: A Monday AI Blocks funkciói olyan drag-and-drop eszközök, amelyek fordítanak, kivonják a szerződésekből a kritikus adatokat, vagy frissítéseket írnak – mindezt közvetlenül a CRM-táblákon belül, miközben a prediktív elemzések felismerik az ütemtervvel kapcsolatos kockázatokat, mielőtt azok bekövetkeznének, és automatizálják a rutin adatbevitelt.

Ideális

Csapat mérete

Középvállalatok és nagyvállalatok

Használati eset

Ideális távoli/mátrix csapatok számára, akik projektek és értékesítések között egyensúlyoznak

A legjobb funkciók

Egyszerűsítse a munkafolyamatok beállítását több mint 200 sablon segítségével

Kezelje az üzleteket útközben is az iOS és Android mobilalkalmazásokkal

Webes űrlapok segítségével könnyedén rögzítheti az ígéretes potenciális ügyfeleket

Használja ki az értékesítési és marketingkampányokhoz készült átfogó jelentéskészítő eszközöket

Előnyök

A Monday CRM legnagyobb előnye, hogy rengeteg szabadságot kínál. Lehetővé teszi, hogy az Ön egyedi igényeinek és követelményeinek megfelelően konfigurálja a rendszert.

Testreszabhatja az értékesítési folyamatokat, táblákat, emlékeztetőket és egyebeket a CRM-munkafolyamatai szerint

A műszerfalak segítségével jobban nyomon követheti a potenciális ügyfeleket és a belső kommunikációt

Automatizálja az állapotfrissítéseket, értesítéseket és egyéb ismétlődő feladatokat a natív automatizálási funkciók segítségével

Hátrányok

Korlátozott e-mail-nyomkövetési funkciók – Nem olyan hatékonyak, mint a tömeges elérhetőségre vagy az e-mail-interakciók nyomon követésére specializálódott CRM-ek. Nehézkes a fejlett jelentéskészítés – A bonyolultabb értékesítési elemzésekhez vagy előrejelzésekhez bizonyos megoldásokra van szükség. Mobilalkalmazás korlátai – Bizonyos funkciók nem működnek olyan zökkenőmentesen vagy nem érhetők el olyan könnyen mobil eszközökön, mint asztali számítógépen.

Egyes felhasználók hibákról és teljesítményproblémákról számoltak be

A tömeges adatimport és a fejlett jelentéskészítési funkciók még zökkenőmentesebbek lehetnek

Árak

Alapvető CRM: 15 USD/hó felhasználónként

Standard CRM: 20 USD/hó felhasználónként

Pro CRM: 33 USD/hó felhasználónként

Vállalati CRM: Egyedi árazás

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,6/5 (több mint 900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

7. Pipedrive

A Pipedrive egy olyan CRM, amelyet kifejezetten a B2B szakemberek számára terveztek. Vizuálisan vonzó és intuitív felülete az értékesítési folyamatok kezeléséhez egy pillanat alatt áttekintést nyújt az egyes lehetőségek aktuális állapotáról. Ha egy ügylet egy ideje nem halad előre, a Pipedrive figyelmeztetést küld Önnek, így egyetlen potenciális ügyfél sem marad ki a rendszerből.

A platform beépített hívásfunkciója lehetővé teszi, hogy közvetlenül a CRM-en belül kezdeményezzen és rögzítsen hívásokat. Ezen felül nyomon követheti az e-maileket és a hívásokat, sőt, integrálhatja a Google Maps szolgáltatást is, hogy megtalálja a közeli kapcsolatokat.

⏩ AI-képességek: Írjon kifogástalan üzeneteket, vagy foglalja össze a hosszú beszélgetéseket másodpercek alatt a Piepdrive e-mail generátorával és összefoglalójával. Ha pedig ki szeretné szűrni a legígéretesebb üzleteket, ajánlásokat kapni a következő legjobb lépésekre, és jelölni a késedelmes nyomon követéseket, egyszerűen használja az AI Sales Assistant szolgáltatást.

Ideális

Csapat mérete

KKV-k (1–50 értékesítő)

Használati eset

A legjobb megoldás azoknak az értékesítési csapatoknak, amelyek egyszerűen és vizuálisan szeretnék nyomon követni az üzletkötés fázisait

A legjobb funkciók

Kövesse nyomon hatékonyan az értékesítési leadeket egy vizuális értékesítési folyamat segítségével

Szerezzen személyre szabott, praktikus tanácsokat a potenciális ügyfelek üzletekké alakításához az AI-alapú Sales Assistant segítségével

Készítsen intelligens dokumentumokat, amelyek központosítják az összes lehetőség kontextusát

Előnyök

Vizuális értékesítési folyamatuknak köszönhetően a potenciális ügyfelek nyomon követése nagyon intuitív. Az automatizálási funkciók időt takarítanak meg a nyomon követés során, az e-mail nyomon követés pedig tökéletes a kampányok optimalizálásához. Könnyen használható, még a csapatunk nem technikai tagjai számára is.

Egyszerű használat

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket az üzleti lehetőség felmerülésétől a projekt befejezéséig

Hátrányok

A Pipedrive-ból hiányoznak a fejlett marketingautomatizálási és natív e-mail kampányeszközök, így a teljes értékesítési folyamat végrehajtásához integrációkra van szükség. A jelentések is korlátozottnak tűnhetnek a mélyreható marketingelemzések szempontjából.

Korlátozott jelentéskészítési és értékesítés utáni funkciók

Nincsenek natív e-mail marketing eszközök

Árak

Essential: 19 USD/hó felhasználónként

Advanced: 34 USD/hó felhasználónként

Professional: 64 USD/hó felhasználónként

Power: 74 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 99 USD/hó felhasználónként

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3500 értékelés)

8. Salesforce CRM

A Salesforce CRM egy hatékony platform, amelyet komplex B2B szervezetek számára fejlesztettek ki, nagy értékesítési folyamatokkal és még nagyobb csapatokkal. Olyan vállalatok számára készült, amelyeknek teljes átláthatóságra van szükségük – a potenciális ügyfelektől a szerződésmegújításig –, valamint rugalmasságra, hogy értékesítési folyamatukat a legapróbb részletekig modellezhessék.

Az eszköz lehetővé teszi több értékesítési folyamat felépítését, minden mező és objektum testreszabását, valamint a Slacktől az ERP-ig minden integrálását. Ráadásul a vezetők a műszerfalakon keresztül valós idejű frissítésekkel nyerhetnek betekintést a nyertes/vesztes ügyletekbe, az előrejelzések pontosságába és az értékesítési folyamat sebességébe. Nincs a piacon a legkönnyebb CRM, de vállalati szintű ellenőrzés és mélység tekintetében a Salesforce megbízható választás.

⏩ Mesterséges intelligencia: Az e-mailek és marketing szövegek megírásától kezdve a támogatási munkafolyamatokat irányító és az ügyfélvesztést jelző autonóm ügynökökig a Salesforce mesterséges intelligenciája aktívan dolgozik Önért, nem csupán tanácsokat ad.

Ideális

Csapat mérete

Vállalati

Használati eset

Kiválóan alkalmas nagy szervezetek számára, amelyek egységesítik a folyamatokat, a jóváhagyásokat és az AI-segédpilóta/ügynök használatát az értékesítési munkafolyamatokban

A legjobb funkciók

Támogassa ügyfeleit e-mailen, csevegőn, telefonon, közösségi médián és a weben keresztül egy egységes beérkező levelek mappából – intelligens irányítással és prioritásbeállítással kiegészítve.

Hozzon létre személyre szabott munkafolyamatokat és adatmodelleket egyedi objektumok segítségével

Bővítse a funkcionalitást azonnal az App Exchange-en található több ezer harmadik féltől származó alkalmazás segítségével

Konfigurálja a szerepkörökön alapuló hozzáférést, az adatmegosztási szabályokat és a beállításokat az érzékeny adatok széles körű védelme érdekében

Előnyök

Egyetlen helyen könnyedén nyomon követhetem az ügyfelek ügyeit, megtekinthetem az interakciók előzményeit, és rögzíthetem a frissítéseket több csatornán keresztül. A nyomon követés automatizálásának, a gyors szöveghasználatnak és a jelentések testreszabásának köszönhetően rendkívül hatékonyan kezelhetőek az ügyfélszolgálati munkafolyamatok.

Automatizálás az ismétlődő CRM-feladatokhoz

Fejlett leadkezelés az ügyfélfelvételtől a megtartásig

A Salesforce Einstein AI, amely megvalósítható javaslatokat kínál a potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározásához és az értékesítési stratégia optimalizálásához

Hátrányok

A platform rendkívül összetett, és egyáltalán nem felhasználóbarát azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek nem rendelkeznek saját technikai szakemberekkel.

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület nem intuitív és túlterhelő

A fejlett kiegészítők és funkciók drágák, és nehéz őket megvalósítani anélkül, hogy bevezetési partnereket alkalmaznánk.

Árak

Salesforce Foundations: Ingyenes

Starter Suite: 25 USD/felhasználó/hónap

Pro Suite: 100 USD/felhasználó/hónap

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: /5 (több mint 18 000 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A vezetők 19%-a szerint a csapattagoktól érkező időszerű frissítések megszerzése jelenti a legnagyobb átláthatósági kihívást. De még ha érkeznek is frissítések, azok gyakran következetlenek. Néhányuk homályos, mások túlságosan részletesek, míg mások teljesen hiányoznak. Ez a következetlenség zavart kelt ahelyett, hogy egyértelműséget teremtene. A ClickUp AI-kártyái, valamint az AI által generált állapot- és csevegésösszefoglalók segítenek egységessé tenni a haladásról szóló jelentéseket. A csapattagok egy kattintással strukturált frissítéseket generálhatnak, miközben Ön egységes, áttekinthető képet kap arról, hogy mi halad a tervek szerint, és mire kell figyelni. 💫 Valódi eredmények: A Pigment a ClickUp segítségével 20%-kal javította a csapatok közötti kommunikáció hatékonyságát, így a csapatok jobban összekapcsolódtak és összehangoltabbak lettek.

9. Salesflare CRM

A Salesflare egyszerűsíti a legfontosabb CRM-feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek és a kapcsolattartók kezelését, és olyan funkciókkal teszi még hatékonyabbá őket, mint a drag-and-drop folyamatok és a munkafolyamat-automatizálás. Intuitív e-mail-kereső funkciójával közvetlenül kereshet potenciális ügyfeleket a LinkedIn-en, ami különösen kényelmes eszköz a kapcsolattartói lista bővítéséhez.

A Salesflare felhasználóbarát kapcsolattartási adat-kiegészítő funkciójával a platform minden alkalommal kitölti a CRM-rekordok hiányzó adatait, amikor e-mailben vagy közösségi profilokon keresztül lép kapcsolatba potenciális ügyfelekkel. Mellékletet tartalmazó e-mailt kapott? A Salesflare automatikusan feltölti a fájlt a megfelelő fiókba, így biztosítva, hogy a fontos dokumentumok soha ne vesszenek el.

Ideális

Csapat mérete

Kis- és közepes méretű értékesítési csapatok

Használati eset

Ideális azoknak a kis létszámú B2B csapatoknak, amelyek automatikus adatgyűjtést és ügyfélmegkeresést keresnek

A legjobb funkciók

Hozzon létre több, egyedi értékesítési folyamatot, és néhány kattintással végezzen tömeges szerkesztéseket, áthelyezéseket vagy exportálásokat

Használja a fejlett lead-értékelést a proaktív értékesítés támogatásához

Kapjon értesítést, ha a potenciális ügyfelek érdeklődése alábbhagy, az e-mailekre nem érkezik válasz, vagy a megbeszélések után, így biztosítva, hogy egyetlen lehetőség se szaladjon el.

Készítsen e-mail-sorozatokat és újrafelhasználható sablonokat, hogy időt takarítson meg és következetes kapcsolattartást biztosítson

Előnyök

A Google Suite és a LinkedIn integrációjával ez a világpiacon jelenleg elérhető legjobb felület. Az ügyfélszolgálat nagyon gyors, a szoftver pedig rendszeresen frissül.

Könnyedén importálhatja a névjegyeket és fiókokat a Gmailből

A felhasználók dicsérik az ügyfélszolgálat gyors reagálását

Az automatizált adatgazdagítás egyszerűsíti a kapcsolatteremtést

Hátrányok

– amikor egy alkalmazott távozik – az átadás bonyolultabb, mint kellene. – A szűrőknek javítaniuk kellene a felhasználói élményen – kissé nehézkes a használatuk.

A szűrők alkalmazása néha nehézkes lehet

Egyes felhasználók panaszkodnak a felhasználói felület frissítésének hiányára

Árak

Growth: 35 USD/hó felhasználónként

Pro: 55 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 115 USD/hó felhasználónként (egyedi árazás öt vagy több felhasználó esetén)

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,8/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

10. Zoho CRM

A potenciális ügyfelek és az üzletek kezelésétől az értékesítési előrejelzésekig és az e-mailes marketingig a Zoho CRM egy átfogó B2B CRM szoftvermegoldás. Egyetlen, felhasználóbarát felületen egyesíti a legfontosabb kommunikációs csatornákat, mint például az e-mail, a közösségi média és a telefonhívások.

Pontszámítási szabályai és több érintési pontja ideálisak ahhoz, hogy a potenciális ügyfeleket hatékonyabban vezessék végig az értékesítési folyamaton, ami elengedhetetlen a gyorsabb konverziókhoz. Egy másik kiemelkedő funkciója a mobilalkalmazás. Ez lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy útközben is kapcsolatba lépjenek a potenciális ügyfelekkel, hozzáférjenek az ügyféladatokhoz, sőt, nyomon kövessék a KPI-ket is.

⏩ Mesterséges intelligencia: A Zoho saját mesterséges intelligenciájú asszisztense, a Zia, nemcsak előre jelzi az ügyfélvesztést, minősíti a potenciális ügyfeleket és készít e-mail-tervezeteket, hanem most már autonóm SDR- és coaching-ügynököket is magában foglal, amelyek irányítják a munkafolyamatokat és képezik az értékesítőket. Ezenkívül a termékhasználati adatokat is beépíti a mesterséges intelligencia modellekbe, hogy a megújítás előtt jelölje meg a kockázatnak kitett ügyfeleket.

Ideális

Csapat mérete

Kis- és középvállalkozásoktól a nagyvállalatokig

Használati eset

Sokoldalúan alkalmazható különböző iparágakban, különösen a moduláris CRM + automatizálások esetében

A legjobb funkciók

Központosítsa az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati tevékenységeket a szilók megszüntetése érdekében

A megbízható leadkezelő és prediktív értékesítési előrejelző eszközök segítségével azonosíthatja és rangsorolhatja a minőségi leadeket

Használja ki a beépített közösségi média kezelő eszközöket a márkafigyeléshez és a potenciális ügyfelek megszerzéséhez

Készítsen egyedi modulokat a beszállítók kezeléséhez, az új munkatársak beillesztéséhez stb.

Előnyök

A Zoho CRM legnagyobb előnye számunkra az ügyfélkapcsolat-kezelési funkciók voltak, amelyek egyszerűsítették az ügyfelekkel való interakciókat és kommunikációt, lehetővé téve számunkra az üzletek gyors lezárását. A Zoho CRM emellett csúcskategóriás elemzési funkciókat is kínál, amelyek pontos betekintést nyújtanak abba, hogyan javíthatjuk értékesítési eredményeinket.

Építsen tartós ügyfélkapcsolatokat azáltal, hogy újra bevonja a kihűlt potenciális ügyfeleket

Automatizálja a potenciális ügyfelek értékelését, és gyorsabban azonosítsa a komoly vásárlási szándékkal rendelkező potenciális ügyfeleket

Fedezzen fel új lehetőségeket és javítsa stratégiáit megbízható elemzési adatok segítségével

Egy speciális mobilalkalmazás segítségével útközben is hozzáférhet az ügyfelekkel való interakciókhoz, a kommunikációs előzményekhez és a legutóbbi tranzakciókhoz.

Hátrányok

Az AI eleinte nagyon hasznosnak tűnhet, de a bot könnyen összefüggéstelen beszélgetéseket generálhat. Figyelnem kell a csevegéseket, és szükség esetén be kell avatkoznom. Igen, segít az automatizálásban, de nem hagyhatom abba a felügyeletét.

A mobilalkalmazások hívásnaplói javíthatók

Az AI-alapú csevegőrobot felügyeletet és manuális irányítást igényel

Árak

Ingyenes verzió

Standard: 20 USD/hó felhasználónként

Professional: 35 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 50 USD/hó felhasználónként

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,1/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6900 értékelés)

11. Nimble

A Nimble egy közösségi alapú CRM, amelyet olyan kis B2B-csapatok számára terveztek, amelyek a kapcsolatokra építenek. Automatikusan kiegészíti a kapcsolattartói profilokat a LinkedIn, e-mail-szálak, vállalati információk és akár a közösségi média adataival is, így minden beszélgetés előtt teljes képet kaphat.

Akár az interneten keres potenciális ügyfeleket, akár egy ügyfélhívásra készül, a Nimble böngészőbővítményével egyetlen kattintással rögzítheti a leadeket, és közvetlenül szinkronizálhatja őket az értékesítési folyamatába. Különösen hasznos azoknak az alapítóknak, tanácsadóknak és értékesítési szakembereknek, akik intelligens, kontextusgazdag értékesítést szeretnének a hagyományos CRM-ek terhe nélkül.

⏩ AI-képességek: Integrálja az AI-alapú kapcsolattartási adatbővítést, a közösségi médiaelemző eszközöket és az ügyfélcsatorna-nyomon követést egyetlen hatékony rendszerbe.

Ideális

Csapat mérete

Kisvállalkozások

Használati eset

Ideális a közösségi médiában jártas csapatok számára, akiknek fejlett kapcsolattartási funkciókra van szükségük

A legjobb funkciók

Tartsa kézben kapcsolattartási tevékenységét az automatizált nyomonkövetési emlékeztetők és csoportos e-mail sorozatok segítségével

Egy kattintással rögzítheti a potenciális ügyfeleket a Gmailből, az Outlookból, a LinkedInről és a weboldalakról böngészőbővítmények segítségével

Tartsa összehangolva csapatát a megosztott névjegyzékek, naptárak, feladatok és automatizálások segítségével

Előnyök

Kiváló keresési funkciók, és a Csoportos üzenet funkció a legjobb. A „címke” funkció zseniális, folyamatosan használom. Remek alkalmazás! Az ügyfélszolgálat mindig készségesen segít!

Címkék segítségével csoportosítsa és rendezze a kapcsolattartókat

Könnyen használható és gyorsan elsajátítható

Automatizálja a nyomon követést, az emlékeztetőket és a potenciális ügyfelek minősítését

Küldjön szegmentált csoportos kampányokat vagy több lépésből álló ügyfélápolási sorozatokat, nyomon követve a megnyitási arányt

Hátrányok

A böngészőben futó widget gyakran hibás, és rendszeresen nem csatolja a kapcsolattartó képét a névjegyhez, még akkor sem, ha egyértelműen van profilképe a LinkedIn-en, a Facebookon stb. Ezenkívül, amikor a Nimble „javasolja”, hogy a kapcsolattartója ugyanaz lehet a különböző közösségi média platformokon, mindegyikre rá kell kattintania, hogy eljusson a profiljukhoz, mielőtt megtudhatná, hogy valóban ugyanarról van-e szó.

Korlátozza, hány emberrel léphet kapcsolatba

A rendszer automatikusan kitölti a potenciális ügyfelek adatait a közösségi médiából, de manuálisan kell ellenőriznie, hogy a potenciális ügyfél ugyanaz a személy-e a különböző csatornákon.

Árak

29,90 USD/felhasználó/hónap

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

12. Kevesebb bosszúságot okozó CRM

Ha Ön egy kisvállalkozás, amelynek elege van a rejtett költségekkel és meredek tanulási görbével járó, túlterhelt CRM-ekből, a Less Annoying CRM igazán méltó a nevéhez. Kifejezetten egyéni vállalkozók és kis létszámú csapatok számára tervezték, és a CRM-et a legfontosabb elemekre – kapcsolattartás, ügyfolyamat-nyomon követés, naptárintegráció és feladat-emlékeztetők – redukálja, így Ön a kapcsolatépítésre koncentrálhat, nem pedig a szoftverrel való küzdelemre.

A felület tiszta és intuitív, így perceken belül elindulhat. A napi napirendről szóló e-mailek biztosítják, hogy egyetlen nyomon követés se maradjon ki, és minden funkció elérhető egy fix havi díjért felhasználónként – nincs többszintű árazás, nincs felár. Ami igazán kiemeli a többi közül, az az ügyfélszolgálat: minden ügyfélszolgálati munkatárs termékszakértő, aki kész válaszolni a kérdéseire szövegkönyv vagy eskaláció nélkül.

Ideális

Csapat mérete

Kis csapatok (1–15 felhasználó)

Használati eset

Tökéletes megoldás egyéni vállalkozóknak vagy kis csapatoknak, akiknek egyszerű, megfizethető CRM-re van szükségük

A legjobb funkciók

Hozzon létre több, testreszabható munkafolyamatot korlátlan értékesítési folyamatokkal, hogy azok megfeleljenek a különböző értékesítési, ügyfélszolgálati vagy ajánlási folyamatoknak, biztosítva, hogy minden csapat a megfelelő szakaszokban haladjon az ügyfelekkel.

Rugalmasan címkézze és kategorizálja a kapcsolattartókat, majd könnyedén szűrje a nézeteket, és készítsen speciális jelentéseket ezekről a csoportokról

Rögzítse a teljes e-mail-előzményeket a kapcsolattartási rekordokban, és indítson egyszerű e-mail-kampányokat sablonok és ajánlások nyomon követésével

Kezelje a szerepköröket, az egyéni mezőket és a felhasználói jogosultságokat, valamint élvezze a sandbox tesztkörnyezetek előnyeit

Rugalmas irányítópultok, előrejelző eszközök és ad hoc jelentések segítségével tetszés szerint szűrheti a CRM-adatokat.

Előnyök

Az egyéni mezők létrehozása és módosítása nagyon egyszerű, és ezt nagyon jól tudjuk igényeinkhez igazítani. Tetszik az is, hogy API-hívással hozzáférhetek az adatokhoz, így fejlettebb elemzéseket is végezhetek. Nagyon sokat használjuk az e-mail integrációs funkciót. Mi egy nagyon kis vállalkozás vagyunk, de szerintem ez a platform sokkal nagyobb szervezetek számára is jól működik.

Korlátlan számú, nagymértékben testreszabható egyéni mező

Könnyű és egyszerű felhasználói felület ellenére rendkívül hatékony

Minden funkció és ingyenes frissítés egyetlen csomagban

Hátrányok

Jelenleg minden feltöltött adat új rekordot hoz létre, ahelyett, hogy összeolvadna a meglévőkkel. Jó lenne, ha lenne egy módja annak, hogy az összes kapcsolatot vagy ügyfélcsatornát táblázatos formátumban megtekintsem, hogy gyorsan meg tudjam állapítani, mely rekordokból hiányoznak mezők, és hogy a táblázatos nézetben tudjak szerkesztéseket végrehajtani.

Az új feltöltések nem egyesíthetők a meglévő adatokkal

Egyes felhasználók szerint a keresési eredmények javíthatók lennének

Árak

15 USD/felhasználó/hónap

G2 és Capterra értékelések

G2 : 4,9/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

A CRM használatának előnyei a B2B területén

A B2B CRM-rendszer egyik legfőbb előnye, hogy központosítja az ügyféladatokat és az interakciókat, így nem kell többé szétszórt rendszerekben vagy mappákban tárolt információkat keresgélni. Ez hatékonyságnövelést és jobb ügyfélélményt jelent.

Egy nemrégiben készült felmérésben a válaszadók azt állították, hogy a CRM szoftverek legnagyobb előnyei a magasabb értékesítési bevételek (57%), a jobb ügyfél-elégedettség/megtartás (53%) és a magasabb színvonalú ügyfélszolgálat/támogatás (49%).

A B2B CRM szoftverek további előnyei:

A bevételi célok elérése és túlteljesítése : Azok a vállalkozások, amelyek ezeket a megoldásokat alkalmazzák, : Azok a vállalkozások, amelyek ezeket a megoldásokat alkalmazzák, 86%-kal nagyobb valószínűséggel haladják meg az értékesítési célokat, mint azok, amelyek nem.

Tájékozott döntéshozatal : Az elemzésekhez és mutatókhoz, például Az elemzésekhez és mutatókhoz, például az értékesítési KPI-khez való hozzáférés alapot biztosít az adatközpontú stratégiákhoz

Pontos ügyfélmegkeresés : A B2B CRM-en belüli ügyfélszegmentálás célzott marketing- és értékesítési tevékenységeket tesz lehetővé, A B2B CRM-en belüli ügyfélszegmentálás célzott marketing- és értékesítési tevékenységeket tesz lehetővé, 8–14 nappal lerövidítve az értékesítési ciklusokat, miközben 21–30%-kal növeli a bevételt

Ügyfélmegtartás : Az ügyfélelégedettség nyomon követése segít csapatának azonosítani az értékesítési ciklus során felmerülő további értékesítési vagy szerződésmegújítási lehetőségeket Az ügyfélelégedettség nyomon követése segít csapatának azonosítani az értékesítési ciklus során felmerülő további értékesítési vagy szerződésmegújítási lehetőségeket

Hogyan válasszuk ki a megfelelő B2B CRM szoftvert: Melyek a legfontosabb szempontok a B2B CRM-eknél?

Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, hogy biztosan a legjobb eszközt válassza az értékesítés fellendítéséhez:

Leadkezelés : Keressen olyan megoldást, amely a teljes ciklust nyomon követi – a webes űrlapokon keresztül történő lead-gyűjtéstől a konverziós elemzésekig –, így az értékesítők elszalasztás nélkül ápolhatják a kapcsolatokat Keressen olyan megoldást, amely a teljes ciklust nyomon követi – a webes űrlapokon keresztül történő lead-gyűjtéstől a konverziós elemzésekig –, így az értékesítők elszalasztás nélkül ápolhatják a kapcsolatokat Adatkezelés: Szüksége lesz zökkenőmentes adatimportra és -exportra, valamint egyszerű adat tisztítási eszközökre. Az automatizálás kulcsfontosságú ahhoz, hogy visszanyerje azt az időt, amelyet az értékesítők az értékesítés helyett a kézi adatbevitelre fordítanak Testreszabás: Válasszon olyan rendszereket, amelyek lehetővé teszik az értékesítési folyamatok, egyéni mezők és munkafolyamatok testreszabását. A fiókalapú kapcsolattartáskezeléssel rendelkező B2B CRM-ek segítségével tükrözheti a tényleges üzletkötési szakaszokat és az érdekelt felek csoportjait Külső integrációk: Biztosítsa a kompatibilitást Biztosítsa a kompatibilitást a marketingautomatizálási, e-mail , naptár, ERP és ügyfélszolgálati eszközökkel. Sok szervezet éppen az egyszerű integrálhatóság miatt részesíti előnyben a felhőalapú CRM-eket Távoli hozzáférés: A felhőalapú hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések nyugodt munkavégzést biztosítanak Csapatmunka : Keressen olyan funkciókat, amelyek támogatják a belső üzenetküldést, a dokumentummegosztást, az emlékeztetőket és a közös láthatóságot – ezek elengedhetetlenek az értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatok közötti összehangoláshoz Keressen olyan funkciókat, amelyek támogatják a belső üzenetküldést, a dokumentummegosztást, az emlékeztetőket és a közös láthatóságot – ezek elengedhetetlenek az értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatok közötti összehangoláshoz

Próbálja ki a ClickUp-ot – a tökéletes CRM-et a B2B értékesítéshez

Bár az általunk áttekintett B2B CRM platformok lenyűgöző képességekkel és számos erősséggel rendelkeznek, egy közülük kiemelkedik rendkívüli rugalmasságával: a ClickUp!

A potenciális ügyfelek nyomon követésétől és az ügyféltervezéstől a nyomon követési automatizálásokig és a jelentési irányítópultokig a ClickUp az egész értékesítési ciklust egyetlen, letisztult munkaterületen központosítja. Átláthatóságot, összehangoltságot és gyorsaságot kap – anélkül, hogy nehézkes, egymástól független eszközökre lenne szüksége.

A ClickUp Forms segítségével közvetlenül a folyamatába rögzítheti a potenciális ügyfeleket, majd automatikusan elindíthat munkafolyamatokat, feladatokat rendelhet hozzájuk, vagy emlékeztetőket állíthat be. A ClickUp Brain intelligens összefoglalók, automatikusan frissülő jegyzetek és hang-szöveg átalakítású teendők segítségével biztosítja csapatának előnyét, így elkerülhetővé válik a hívások utáni felesleges munkavégzés. A vállalati értékesítéstől az ügyfélalapú kapcsolattartásig mindenre szabott CRM-sablonok segítségével pedig perceken belül – nem hónapok alatt – elindíthat egy kiválóan működő CRM-rendszert.

A ClickUp rendkívül sokoldalú eszközként mindenkinek kínál valamit – függetlenül attól, hogy Ön egy B2B-veterán vagy egy újonc, aki csak most kezd belekóstolni az ügyfélkapcsolatok világába.

Fedezze fel még ma ingyenesen a ClickUp-ot!