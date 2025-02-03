A 20 legjobb B2B marketing szoftvereszköz 2025-re

A B2B a helyes út. Termékének más vállalkozásoknak történő értékesítése a fogyasztók helyett számos előnnyel jár, de ez a stratégia igazi művészet.

A fogyasztók változékonyak lehetnek, döntéseiket gyakran számos különböző tényező alapján hozzák meg. A vállalkozások viszont gyakorlatiasabb döntéseket hoznak, amelyek adatokon és ésszerűségeken alapulnak. Olyan jó terméket akarnak, amely megfelel üzleti igényeiknek és költségvetésüknek. Egyszerű.

Ennek ellenére a B2B ügyfelek elérésének még mindig... bonyolult.

Ha fogyasztóknak értékesít, és célközönsége a 18 és 35 év közötti férfiak, akkor sokkal szélesebb potenciális ügyfélkörrel rendelkezik, mint azok, akik kizárólag a 200 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok marketingigazgatóit célozzák meg.

De függetlenül attól, hogy milyen széles vagy specifikus a célközönsége, a megfelelő B2B marketing szoftver segíthet új ügyfeleket találni, a megfelelő időben felvenni velük a kapcsolatot és több üzletet kötni. A szoftver elvégzi a B2B marketing nehéz részét, így Ön a könnyű részre koncentrálhat: elmagyarázhatja, miért a termékük a legjobb.

Íme 20 marketingeszköz, amelyek segítségével 2024-ben több B2B ügyfelet vonzhat.

Mi az a B2B marketing?

A B2B marketing a business-to-business marketing rövidítése. Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy egyedi fogyasztókat próbálna vonzani, egy vállalkozás más vállalkozásokat keres, hogy azok megvásárolják termékeit.

A B2B marketingben a célközönség más vállalkozások, a potenciális ügyfelek pedig ezeknek a vállalkozásoknak a döntéshozói. Ide tartozhatnak osztályvezetők, létesítménymenedzserek vagy vezetők.

A B2B marketing szoftverek valójában a B2B marketing egyik legjellemzőbb példái. Céljuk, hogy az Ön vállalkozását rávegyék a szoftverük megvásárlására. Tehát bármikor, amikor hirdetést lát, e-mailt kap vagy cikket olvas egy új marketing szoftverről, a B2B marketing működését tapasztalja. Még ez a cikk is, amelyet éppen olvas, a B2B marketing egyik formája. ?

A különböző B2B marketing szoftverek különböző célokat szolgálnak és különböző problémákat oldanak meg. Lehet, hogy végül két vagy három különböző funkciókkal rendelkező programot választ, hogy minden marketing igényét lefedje – egyet a tartalomhoz, egyet az e-mailekhez és így tovább. De bármelyik programot is vásárol, figyeljen ezekre a három tulajdonságra, hogy biztosan jövőbiztos legyen:

Skálázhatóság: Amint marketingtevékenységei meghozzák gyümölcsüket, több fiókot kell hozzáadnia ügyfélkapcsolat-kezelő platformjához, és több e-mailt kell küldenie minden e-mailes marketingkampány során. Győződjön meg arról, hogy a választott csomagban van hely az azonnali növekedésre, és hogy a program lehetővé teszi a csomag frissítését, ha igényei növekednek.

Költséghatékony: A leghatékonyabb B2B marketingeszközök egy része kisvállalkozások számára megfizethetetlen lehet. Ha nem engedheti meg magának a legátfogóbb rendszereket, keressen olyan szoftvert, amely freemium árazási modellt alkalmaz, hogy elindulhasson, és növekedésével frissíthesse a rendszert.

Nincsenek párhuzamos funkciók: Nem kell kétszer fizetnie ugyanazért. Kezdje tehát egy olyan eszközzel, amely a marketing igényeinek nagy részét lefedi, és csak akkor bővítse technológiai eszköztárát, ha egy másik eszköz teljesen különálló funkciót lát el.

A 20 legjobb B2B marketing szoftver

A jó szoftver olyan, mint egy jó csapattag: jelenléte mindenki munkáját könnyebbé és élvezetesebbé teszi. Készüljön fel tehát B2B marketingcsapatának következő VIP-jére (nagyon fontos programra), mert ez a 20 eszköz megváltoztatja a munkamódszereit.

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára a fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

Ha egyszerűsíteni szeretné B2B marketing tevékenységét, javítani szeretné a csapat együttműködését és összes munkáját egyetlen platformon szeretné összefogni, akkor szüksége van a ClickUp-ra – a legkiválóbb termelékenységi szoftverre. ?️

A ClickUp számos dinamikus funkcióval rendelkezik CRM-csapatok, értékesítési csapatok és marketingcsapatok számára, mindezt egy helyen. Akár hatékonyabb módszert keres az értékesítési csatorna vizualizálására, értékesítési szkriptek írására vagy tartalomnaptár készítésére, a ClickUp a megoldás. Az iparágakban működő vállalkozások számára tervezett, hatékony platform különböző beépített együttműködési eszközökkel, több mint 15 rugalmas nézettel, több mint 1000 integrációval és hatalmas sablonkönyvtárral hozza össze a csapatokat.

Egyszerűen fogalmazva: a ClickUp minden szükséges eszközzel rendelkezik a sikeres B2B kampányok elindításához.

A legjobb funkciók

A ClickUp Docs segítségével együttműködhet csapatával a marketing terv, az értékesítési forgatókönyvek, a stílusútiasítás, a kommunikációs irányelvek és bármely más írásos dokumentum kidolgozásában.

A ClickUp Dashboards egy pillanat alatt megmutatja a legfontosabb mutatókat, így nyomon követheti legújabb kampányának konverziós arányait, a CRM-ben szereplő ügyfelek életre szóló értékét vagy más KPI-ket.

A ClickUp Automations automatikusan elvégzi a rutinmunkákat, mint például a feladatok kiosztása, az ügyfelek státuszának frissítése és az adatok átszervezése, így hatékonyabbá téve munkáját.

A ClickUp AI kifejezetten a szervezetében betöltött konkrét szerepekhez lett kifejlesztve. Segítségével csapata írhat, szerkeszthet és formázhat tartalmakat, ötleteket gyűjthet kampányokhoz, új termékeket nevezhet el és még sok minden mást tehet.

Korlátozások

Mivel a ClickUp számos funkcióval rendelkezik, az új felhasználóknak lehet, hogy egy kis tanulási időre lesz szükségük.

A webalkalmazás egyes funkciói még nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

Árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8705+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3795+ értékelés)

2. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot olyan, mintha hat B2B marketing szoftvereszközt kapna egyben. Alapvetően egy marketing szoftver burrito. ?

A HubSpot egy CRM-platform, amely különböző „központokkal” rendelkezik a marketing, értékesítés, ügyfélszolgálat, tartalom, műveletek és e-kereskedelem csapatok számára. Ha minden csapata egy platformon található, könnyebb lesz a megfelelő időben visszajelentkezni az ügyfeleknél, és megakadályozni, hogy csapatait szigeteken dolgozzanak. Mindenki hozzáfér ugyanazokhoz az információkhoz, így könnyebb lesz egy következetes kommunikációs tervet készíteni minden ügyfél-érintkezési pontra vonatkozóan – mert a kommunikáció kulcsfontosságú. ?️

A legjobb funkciók

A weboldal lead generáló eszközök lehetővé teszik, hogy csevegjen a weboldal látogatóival, vagy gyűjtsön információkat róluk.

A beépített marketingautomatizálási eszközök segítségével hatékonyabban hajthatja végre marketingtervét.

A jelentéskészítő eszközök segítségével nyomon követheti kampányai sikerét.

Korlátozások

Számos felhasználó panaszkodik arra, hogy a HubSpot legjobb funkciói csak a drágább csomagokban érhetők el.

Egyes felhasználók szerint kihívást jelenthet egyedi jelentések készítése és a szükséges adatok összegyűjtése.

Árak

Csak Marketing Hub:

Ingyenes csomag

Starter: 18 dollár havonta

Professzionális: 800 dollár havonta

CRM Suite összes eszköz:

Ingyenes csomag

Starter: 20 dollár havonta

Professzionális: 1600 USD havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10 105+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5650 értékelés)

3. ActiveCampaign

az ActiveCampaign segítségével

Ez a B2B marketing automatizálási platform eszközöket kínál marketing-, értékesítési és e-kereskedelmi csapatainak. Az automatizálás segítségével személyre szabhatja kommunikációját, gyorsabban reagálhat és a megfelelő csapat tagoknak küldheti el a potenciális ügyfeleket.

Ez a marketing automatizáló szoftver racionalizálja marketing munkafolyamatát és növeli csapata termelékenységét. Így okosabban, nem pedig keményebben dolgozhat, és még mindig marad ideje a happy hourra. ?

A legjobb funkciók

Az e-mail automatizálás lehetővé teszi, hogy üdvözlő sorozatot hozzon létre, vagy szegmentálással személyre szabott nyomon követő üzeneteket és kosárelhagyási értesítéseket küldjön.

A kapcsolattartási pontszámok segítségével nyomon követheti az ügyfelek elkötelezettségét, így értékesítési csapata a megfelelő időben tud lépéseket tenni.

A Slack, Salesforce, Shopify, Calendly, Google Analytics, ClickUp és mások integrációja lehetővé teszi az automatizálást az egész munkafolyamat során.

Korlátozások

Több felhasználó is arról számolt be, hogy a szoftver használatának elsajátítása időbe telik, részben azért, mert a platform kifejezései nem intuitívak.

Egyes felhasználók szerint az ActiveCampaign ügyfélszolgálati csapata több napot is igénybe vehet, mire válaszol a megkeresésekre.

Árak

Kizárólag marketingeszközök:

Plusz: 49 dollár havonta

Professzionális: 149 USD havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Kizárólag értékesítési eszközök:

Plusz: 19 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Marketing és értékesítési csomag:

Plusz: 93 dollár havonta

Professzionális: 386 USD havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 10 350 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2250+ értékelés)

4. Leadfeeder

via Leadfeeder

A Leadfeeder jelenleg a Dealfront tulajdonában van, amely számos értékesítési intelligencia és potenciális ügyfélszerzési eszközt kínáló szoftverfejlesztő cég. A Leadfeeder azonban a legfényesebb eszköz a szerszámosládában. ?

Ez a program kiváló minőségű potenciális ügyfeleket biztosít Önnek azáltal, hogy azonosítja webhelye látogatóit és a vállalatokat, amelyeknél dolgoznak (még akkor is, ha alkalmazottaik távoli munkavégzéssel foglalkoznak). Így láthatja, mely vállalatok már érdeklődnek terméke iránt, és értékesítési csapata felveheti velük a kapcsolatot.

A legjobb funkciók

Azonosítsa webhelye látogatóit, és kövesse nyomon pontos viselkedésüket, miközben böngészik a webhelyén.

Használja a szegmentálást, hogy a vásárlási szándék és a potenciális érték alapján értékelje a potenciális ügyfeleket.

Határozza meg, ki a legjobb kapcsolattartó az Ön webhelyét felkereső vállalatoknál!

Korlátozások

Egyes felhasználók hibákat jelentenek, amikor a Leadfeeder adatokat importál a CRM-jükbe.

Mások úgy érzik, hogy a Dealfront ügyfélszolgálati csapata lassan reagál.

Árak

Ingyenes

Fizetős: 139 dollár havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (765+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (120+ értékelés)

5. Ahrefs

via Ahrefs

Az adatok hatalom. És ha SEO stratégiáról van szó, az Ahrefs hatékony adatokat biztosít. Ez a teljes körű SEO kutatási, elemzési és auditáló szoftver lehetővé teszi, hogy megalapozottabb döntéseket hozzon tartalmi stratégiájával kapcsolatban. Az Ahrefs olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel új tartalmi lehetőségeket találhat, technikai fejlesztéseket hajthat végre webhelyén, és akár versenytársai legnépszerűbb kulcsszavait is megfigyelheti. ?

A legjobb funkciók

A műszerfalon egy pillanat alatt áttekintheti a fontos SEO-mutatókat, így nyomon követheti webhelye teljesítményét.

A webhely-felfedező segítségével nyomon követheti versenytársai kulcsszavainak rangsorolását és visszautaló linkjeit.

A kulcsszó-kereső segít megtervezni tartalmi stratégiáját és új lehetőségeket találni.

Korlátozások

A backlink-jelentések betöltése lassú lehet, és egyes felhasználók panaszkodnak, hogy azok nem mindig egyeznek a Google Analytics backlinkjeivel.

Mivel ez a program nagyon sok funkciót tartalmaz, nehéz lehet megtalálni a felhasználói felületen a szükséges funkciót.

Árak

Lite: 99 dollár havonta

Standard: 199 USD havonta

Haladó: 399 USD havonta

Vállalati: 999 USD havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (485+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (525+ értékelés)

6. Sprout Social

via Sprout Social

Ha a közösségi média fontos szerepet játszik B2B marketing tevékenységében, a Sprout Social segítségével egyszerűsítheti tartalomkészítését, közzétételét és elemzését.

Beépített tartalomnaptárral és együttműködési eszközökkel rendelkezik, és integrálható az összes közösségi média csatornájával – Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger és Google Business Messages – az egyszerű közzététel és ütemezés érdekében. Sőt, közösségi médiafigyelő eszközökkel is rendelkezik, így online hírnevével kapcsolatban mindig nyitott füllel hallgathat. ?

A legjobb funkciók

Készítse el tartalomtervét megosztott eszközkönyvtár, tartalomnaptár, megjegyzések és jóváhagyások segítségével.

Optimalizálja és tegye közzé tartalmát egyszerre több közösségi média platformon

Használja a beépített marketingautomatizálási eszközöket és testreszabható munkafolyamatokat, hogy gyorsabban reagálhasson és kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel.

Korlátozások

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az automatizálási funkciók nem elég testreszabhatók vagy specifikusak.

Mások úgy találják, hogy a közösségi médiafigyelő eszközök nem teszik lehetővé számukra, hogy elegendő említést, kulcsszót vagy kifejezést kövessenek nyomon.

Árak

Standard: 249 USD havonta

Professzionális: 399 USD havonta

Haladó: 499 USD havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2570+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (555+ értékelés)

7. Google Analytics

a Google Analytics segítségével

Ha meg akarja érteni webhelye forgalmát, szüksége van a Google Analyticsre. Beállíthatja úgy, hogy a számára legfontosabb webhelyadatokat figyelje – az organikus forgalom növekedésétől kezdve a webhely látogatóinak származási csatornáin át a leggyakrabban látogató ügyfelek típusáig. Webhelye forgalma nem kell rejtély maradjon. ??

A legjobb funkciók

A testreszabható irányítópult segítségével rendszerezheti, vizualizálhatja és megoszthatja a számára legfontosabb adatokat.

A valós idejű adatok megmutatják az ügyfelek élő útját a webhelyén, és megjeleníti, honnan érkezik a bejövő forgalom.

A közönséginformációk megmutatják ügyfelei demográfiai adatait, érdeklődési körét, helyét, viselkedését és életre szóló értékét.

Korlátozások

Sok felhasználó szerint időigényes beállítani a platformot úgy, hogy az a kívánt adatokat és információkat jelenítsen meg.

Mivel a Google felhasználói adatokat gyűjt, egyes felhasználók aggódnak a magánélet védelmével kapcsolatos kérdések miatt.

Árak

Ingyenes

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (6180+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7580+ értékelés)

8. Google Search Console

a Google Search Console segítségével

Lássuk be: mindannyian, akik a keresőmotorok rangsorához optimalizált tartalmakat hozunk létre, alapvetően a Google-nak dolgozunk. Tehát akár közvetlenül a főnöktől (azaz a Google botoktól) is kaphatjuk az utasításokat. ?

A Google Search Console megmutatja, hogyan optimalizálhatja tartalmát, és elmagyarázza azokat a problémákat, amelyek megakadályozzák webhelye rangsorolását. Ingyenesen biztosítja azokat az információkat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy megjelenjen a keresőmotorok találati oldalain.

A legjobb funkciók

Figyelje nyomon az organikus forgalmát és webhelye teljesítményét

Küldje el webhelytérképét vagy az egyes URL-eket, hogy azok gyorsabban indexelésre kerüljenek és jobb rangsort érjenek el.

Lássa meg azokat a problémákat, amelyek megakadályozzák webhelye rangsorolását

Korlátozások

Nincs testreszabási lehetőség

Nem nyújt valós idejű adatokat – a legtöbb adat pár napos lesz.

Árak

Ingyenes

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (215+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (165+ értékelés)

9. Zoom

a Zoom segítségével

Hacsak nem éltél elzárva a külvilágtól az elmúlt három évben (amiért nem hibáztatnánk), valószínűleg hallottál már a Zoomról, és valószínűleg használtad is. Ez az egyik legjobb videokonferencia-platform, amelyet kibővítettek, hogy jobb erőforrásokat biztosítson nagy online események és webináriumok szervezéséhez. Lehetővé teszi, hogy személyesen találkozz az ügyfelekkel szerte a világon – magánrepülőgép nélkül. ?️

A legjobb funkciók

A virtuális találkozók lehetővé teszik az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára, hogy bárhol is legyenek a világon, kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel.

Az események platformja lehetővé teszi virtuális konferenciák, képzések vagy szakkiállítások szervezését az eseménymarketing és az ügyfél-elkötelezettségi kezdeményezések részeként.

A találkozóütemező segítségével könnyedén meghívhatja ügyfeleit, és megoszthatja velük a csatlakozáshoz szükséges linket.

Korlátozások

Az ingyenes csomag 40 perc után automatikusan befejezi a találkozót.

A platformnak korábban voltak biztonsági és adatvédelmi problémái, ezért érzékeny információk megosztására nem feltétlenül a legjobb választás.

Árak

Alap: Ingyenes

Pro: 149,90 USD

Üzleti: 199,90 USD

Business Plus: 250 dollár

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (53 510+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 630 értékelés)

10. BuzzSumo

via BuzzSumo

A BuzzSumo egy átfogó keresőmotor-optimalizálási, tartalommarketing és hírnévkezelő eszköz. Tartalommarketing-csapata felhasználhatja tartalomnaptárának tervezéséhez és több organikus forgalom generálásához, PR-csapata pedig online hírnevének kezeléséhez és márkaismertségének növeléséhez. Akár versenytársait is ellenőrizheti vele, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon. ?

A legjobb funkciók

A felfedező és kutató eszközök segítenek megtalálni a kulcsszavakat és a SEO tartalommarketing témákat, majd megtekinthetik a legnépszerűbb cikkeket ezekről a témákról.

A figyelési funkciók lehetővé teszik az új visszalinkelések nyomon követését, valamint a márkádra vonatkozó említések és a számodra fontos témákról szóló riasztások beállítását.

A szerzők, alkotók és újságírók adatbázisa segít kapcsolatba lépni azokkal az influencerekkel, akik érdeklődnek a márkád kínálata iránt.

Korlátozások

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a jelentéskészítési funkciók intuitívabbak és felhasználóbarátabbak lehetnének.

Ha a program összes funkcióját teljes mértékben ki akarja aknázni, akkor meredek tanulási görbével kell számolnia.

Árak

Tartalomkészítés: 199 USD havonta

PR és kommunikáció: 299 USD havonta

Csomag: 499 USD havonta

Vállalati: 999 USD havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

11. Leadpages

via Leadpages

Tervezze meg weboldalát a Leadpages segítségével, szem előtt tartva a potenciális ügyfelek generálását. Ez a platform ideális weboldal-készítő kis B2B vállalkozások számára. Segítségével könnyedén elkészítheti weboldalát, anélkül, hogy bármilyen tapasztalattal vagy programozási ismeretekkel rendelkezne. Minden oldal pedig az értékesítésre van optimalizálva. Még a kezdők is könnyűnek fogják találni. ?

A legjobb funkciók

Több száz weboldal-sablon, amelyek lead scoringra és konverziókra vannak optimalizálva

Az AI technológia segítségével perceken belül szöveget és képeket hozhat létre weboldalaihoz.

A céloldal-készítő segít bemutatni termékének előnyeit.

Korlátozások

A felhasználók szerint a testreszabási lehetőségek korlátozottak.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a beépített űrlapok nem gyűjtenek elegendő információt a potenciális ügyfelekről.

Árak

Standard: 37 USD/hó

Pro: 74 dollár havonta

Haladó: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (210+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 290 értékelés)

12. Sumo

via Sumo

Ismeri azokat a felugró ablakokat, amelyek szinte minden weboldalon megjelennek, és arra kérik, hogy adja meg e-mail címét cserébe valamiért (kedvezménykód, e-könyv, ingyenes oktatási anyag)? Nagy valószínűséggel ezeket a Sumo segítségével készítették.

Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy e-mail-beviteli felugró ablakot adjon hozzá webhelyéhez, és minden webhely-látogatóval bővítse előfizetőinek listáját. Csak be kell állítania, majd hátradőlni, pihenni és e-maileket küldeni. ?

A legjobb funkciók

A felugró ablak felkéri webhelye látogatóit, hogy osszák meg e-mail címüket, így bővítheti előfizetőinek listáját.

A Smart Bar segítségével e-mail gyűjtő mezőt ágyazhat be weboldalai és bejegyzései tetejére vagy aljára.

Pluginek WordPresshez, Shopifyhoz és Google Tag Managerhez

Korlátozások

Bár ez az alkalmazás integrálható a legnépszerűbb marketingeszközök többségével, egyes felhasználók panaszkodnak, hogy nincs integráció a niche e-mail marketingeszközökkel.

Az ingyenes verzióban a Sumo márkajelzés jelenik meg a felugró ablakban.

Árak

Ingyenes

Pro: 39 dollár havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (65+ értékelés)

13. Litmus

via Litmus

Ez az e-mail marketing eszköz az ötlettől a megvalósításig kíséri Önt. ? ?

A Litmus segítségével egyetlen helyről készítheti el e-mailjeit, együttműködhet csapatával, jóváhagyást szerezhet, tesztelhet, személyre szabhat, elküldhet és elemezhet e-mail kampányait. Az e-mail marketing továbbra is az egyik legköltséghatékonyabb hirdetési módszer a B2B vállalkozások számára, és ez az eszköz segíthet abban, hogy ezt a leghatékonyabban használja ki.

A legjobb funkciók

Hozzon létre egy könyvtárat a jelenlegi e-mail marketing eszközeiből, például képekből, grafikákból, gombokból és logókból.

Készítsen és személyre szabott e-mail kampányokat élő e-mail tartalommal és AI-alapú ajánlásokkal.

Tesztelje a kézbesíthetőséget, hogy elkerülje a spam mappákba való bekerülést.

Korlátozások

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a képek és az e-mailek előnézete lassan töltődik be.

A műszerfal elrendezésének testreszabási lehetőségei korlátozottak.

Árak

Alap: 99 USD havonta

Plusz: 199 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

14. Moz

via Moz

Ha készen állsz a webhelyed organikus forgalmának növelésére, ez a SEO eszköz a vezetőülésbe ültet. ?️

Az Ahrefs vagy a Semrush programokhoz hasonlóan a Moz is egy keresőmotor-optimalizáló program, amely segít megtervezni B2B tartalommarketing stratégiáját és több látogatót vonzani webhelyére. Elemezheti webhelye rangsorolásának hatékonyságát, összehasonlíthatja magát a versenytársakkal, és felfedezheti, hogyan javíthatja webhelyét vagy bővítheti tartalmát.

A legjobb funkciók

A kulcsszó-kutató eszköz segít felfedezni a hasznos B2B-tartalom létrehozásának lehetőségeit.

A tartalomoptimalizáló eszköz megmutatja, hogyan javíthatja az oldal SEO-ját, hogy landing page-ei vagy blogjai magasabb rangsort érjenek el.

A linkkutató eszköz nyomon követi webhelyére mutató visszautalások minőségét és mennyiségét.

Korlátozások

Több felhasználó panaszkodik, hogy a kialakítás nem olyan felhasználóbarát, mint a hasonló eszközöké.

Másoknak nehézséget okoz a fejlett elemző eszközök elsajátítása.

Árak

Standard: 99 USD havonta

Közepes: 179 USD havonta

Nagy: 299 USD havonta

Prémium: 599 USD havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (385+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (340+ értékelés)

15. Google Attribution

a Google Attribution segítségével

Hol vannak az első felhasználók? Mert ez a Google-alkalmazás még gyerekcipőben jár. ?

A Google Attribution még béta tesztelés alatt áll, de ingyenesen kipróbálható, így az egyik legköltséghatékonyabb marketingeszköz a B2B vállalatok számára. A Google gépi tanulási algoritmusait használja, hogy pontosan hozzárendelje a konverziókhoz vezető hirdetéskattintások érdemét, ami segíthet abban, hogy jobb döntéseket hozzon a fizetett hirdetési költségvetésében az erőforrások elosztásáról.

A legjobb funkciók

A legtöbb B2B marketing szoftver nem ingyenes, ez viszont az.

Segít megérteni, mely fizetett hirdetési csatornák rendelkeznek a legjobb konverziós aránnyal.

Ez lehetővé teszi, hogy elemezze a költségvetés különböző fizetett csatornák közötti újraelosztásának potenciális hatását.

Korlátozások

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz az adatok konfigurálása és a részletes jelentések futtatása.

Mások azt kifogásolják, hogy csak korlátozott számú felhasználót lehet hozzáadni, ezért ez az alkalmazás nagyobb csapatok számára nem feltétlenül megfelelő.

Árak

Ingyenes

Értékelések és vélemények

G2: 4/5 (15+ értékelés)

Capterra: N/A

16. Hootsuite

via Hootsuite

A Hootsuite az egyik legnagyobb név a közösségi média menedzsment területén. Funkciói pedig a közösségi média kampányok kezelését gyerekjátékká teszik! ?

Az alkalmazásból tervezhet, ütemezhet, posztolhat, valamint nyomon követheti a fizetett hirdetéseket, kommenteket, beszélgetéseket és teljesítménymutatókat. Így függetlenül attól, hogy hány közösségi média csatornán posztol, minden anyagát egy helyen találja meg.

A legjobb funkciók

Tervezze meg közösségi média tartalom naptárát , és tegye közzé bejegyzéseit az összes csatornáján egy helyről.

Az összes közösségi média értesítését egy beérkező levelek mappában tekintheti meg.

Használja az integrációkat minden jelentős közösségi média platformmal, valamint olyan népszerű marketing eszközökkel, mint a Mailchimp, a HubSpot, a Dropbox és a Canva.

Korlátozások

A címkék, említések és egyéb funkciók nem minden közösségi média csatornán elérhetők a Hootsuite-ban, ami azt jelenti, hogy a bejegyzéseket közzététel után esetleg szerkesztenie kell.

Egyes felhasználók a program beépített AI írási eszközeinek hibáiról számoltak be.

Árak

Professzionális: 99 USD havonta

Csapat: 249 USD havonta

Üzleti: 739 USD havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (4040+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3475+ értékelés)

17. Említés

via Mention

Ha valaha is úgy érezte, hogy a márkájához kapcsolódó közösségi média kommenteket megtalálni olyan, mint tűt keresni a szénakazalban, akkor szüksége van a Mentionre. Segítenek megtalálni minden tűt minden online szénakazalban. ?

A Mention szociális médiafigyelést végez, vagyis több milliárd online forrást figyel, hogy megtalálja a márkájára vagy a márkájához kapcsolódó kulcsszavakra vonatkozó említéseket, ami megkönnyíti a beszélgetésbe való bekapcsolódást.

A legjobb funkciók

Értesítéseket kaphat a márka említéseiről, kulcsszavakról, iparági témákról vagy konkrét publikációkról.

Tekintse meg a közönségével, márkájával, versenytársaival vagy egy iparági témával kapcsolatos adatelemzéseket.

Egy helyről tegyen közzé bejegyzéseket az összes közösségi média marketingcsatornáján.

Korlátozások

Egyes felhasználók szerint könnyű elmulasztani a megemlítéseket, ha nem vagy elég alapos a riasztások beállításakor.

Mások szerint a program gyakran kihagy olyan említéseket, amelyek rövidítéseket tartalmaznak, vagy inkább niche weboldalakon találhatók.

Árak

Solo: 41 dollár havonta

Pro: 83 dollár havonta

Pro Plus: 149 USD havonta

Vállalat: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (435+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 280 értékelés)

18. Kissmetrics

via Kissmetrics

A marketing az emberekről szól, és a Kissmetrics is erről szól. ?

Ez a platform nyomon követi webhelye látogatóit és alkalmazásainak felhasználóit, hogy láthassa, mely oldalakat kattintanak meg, mely tartalmakat olvasnak és mely termékeket vásárolnak. Igen, a Kissmetrics segítségével nagy léptékű adatokat láthat webhelyéről, például mely oldalak konverziós aránya a legmagasabb, de azt is megnézheti, hogy egy adott ügyfél milyen utat jár be attól a pillanattól kezdve, hogy megérkezik a webhelyére.

A legjobb funkciók

A testreszabható irányítópulton nyomon követheti az Ön számára fontos adatokat, a napi konverziós aránytól a különböző marketingcsatornák teljesítményéig.

Az A/B tesztelési jelentések lehetővé teszik új céloldalak vagy alkalmazásfunkciók tesztelését, hogy a legsikeresebb tartalmakat válassza ki.

A termékalapú betekintés megmutatja, mely funkciókat és csomagokat használják leggyakrabban az ügyfelei.

Korlátozások

A részletes adatreportok betöltése hosszú időt vehet igénybe.

Korlátozott integráció más marketingeszközökkel

Árak

Fizetés használat alapján: 0,0025 USD eseményenként

Silver: 199 USD havonta

Gold: 499 USD havonta

Platinum: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (165+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (15+ értékelés)

19. Metaadatok

via Metadata

Ha marketingcsapata néha nehezen éri el a megfelelő célközönséget, készüljön fel arra, hogy telitalálatot érjen el. ?

A Metadata kettős tölcsér módszert alkalmaz, hogy segítsen nyomon követni és optimalizálni marketingkampányait (első tölcsér) és fiókalapú marketingtevékenységeit (második tölcsér). Az alkalmazáson belül elindíthatja és kezelheti közösségi média marketingkampányait és kattintásonkénti fizetésű hirdetési kampányait, valamint a közönségcélzással biztosíthatja, hogy minden platformon – az Instagramtól a Google Ads-ig – a megfelelő embereket éri el.

A legjobb funkciók

Készítsen célközönség-profilokat több mint 10 különböző adatforrás felhasználásával, beleértve CRM-eszközét, szándékadatok, demográfiai, firmográfiai és technográfiai adatokat.

Használja a kampányeszköz-könyvtárat, hogy gyorsan elindíthassa digitális marketingkampányait több platformon.

Indítson kampánykísérleteket, és kövesse nyomon azok eredményeit, hogy új közönségeket, üzeneteket vagy marketingstratégiákat tesztelhessen.

Korlátozások

Korlátozott integrációk az újabb és niche marketing eszközökkel (a CRM-eken és hirdetési csatornákon túl), és nincs nyílt API.

Egyes felhasználók szerint a közönségfejlesztési folyamat időigényes.

Árak

Metadata Demand Hub: 60 000 dollár évente

Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 270 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (25+ értékelés)

20. Owler

via Owler

Az Owler egy mélyreható kutatási eszköz értékesítési csapatok számára. Használhatja arra, hogy további információkat szerezzen a SaaS CRM rendszerében már szereplő ügyfelekről, vagy új ügyfeleket fedezzen fel, akik megfelelnek az ideális ügyfélprofiljának. Ez a program segít Önnek minden szükséges információt kideríteni a potenciális ügyfelekről, mielőtt megkezdené az ügyfélszerzést. ?️

A legjobb funkciók

Több mint 15 millió vállalat adatbázisa, amelyet üzleti jellemzők szerint szűrhet és rendezhet.

Bepillantás a vállalat finanszírozásába, felvásárlásába, híreibe, befektetéseibe, vezetői változásaiba és még sok másba.

Integrációk a Salesforce, Hubspot, Slack, Microsoft Teams és ChatGPT rendszerekkel.

Korlátozások

Korlátozott információk a niche és kisvállalkozásokról

Az ingyenes csomag csak 5 vállalat követését teszi lehetővé, ami a legtöbb értékesítési csapat számára nem elegendő.

Árak

Közösség: Örökre ingyenes

Pro: 35 dollár havonta

Max: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (445+ értékelés)

Capterra: 4/5 (3+ értékelés)

Vigye B2B marketingjét a következő szintre a ClickUp segítségével

A megfelelő B2B marketing szoftver nemcsak új ügyfelek megszerzésében segít, hanem a meglévő ügyfelekkel való kapcsolatok jobb kezelésében is. Így tartós lojalitást építhet ki és növelheti az eladásait az ügyfél életciklusának egészében.

Ráadásul a jó szoftver megkönnyíti csapata tagjainak életét, mivel leveszi a vállukról a fárasztó munkát. Az eredmény: elégedettebb ügyfelek, elégedettebb csapat és elégedettebb világ. ?

Ha pedig olyan B2B marketing eszközt keres, amely a költségvetését is kíméli, próbálja ki a ClickUp-ot. Ez az eszköz több marketing eszközt is helyettesíthet, és már ma ingyenesen elkezdheti használni.