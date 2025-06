10 modèles et exemples gratuits de feuilles de route marketing

Que vous soyez un professionnel du marketing ou un entrepreneur en herbe, convertir des idées en tâches, stratégies et objectifs concrets est un véritable défi. C'est là qu'une feuille de route marketing s'impose comme un guide idéal pour définir vos initiatives marketing.

Une feuille de route vous aidera à visualiser et à mapper vos plans de marketing numérique, à définir des objectifs clairs et à tenir votre équipe marketing informée à tout moment.

Cependant, créer une feuille de route à partir de zéro peut s'avérer difficile et chronophage, au point d'aller à l'encontre de son objectif initial : rationaliser les activités marketing. C'est là que les modèles de feuille de route marketing numérique viennent à la rescousse !

Découvrez notre sélection des 10 meilleurs modèles gratuits de feuille de route marketing en 2024. Découvrez toutes leurs fonctionnalités uniques et comment les utiliser pour booster votre stratégie marketing !⚡

Qu'est-ce qu'un modèle de feuille de route marketing ?

Une feuille de route marketing représente un plan d'action stratégique et complet visant à atteindre des objectifs marketing spécifiques. Les feuilles de route marketing comprennent généralement des jalons, des échéanciers, des ressources et des livrables pour différents services, offrant ainsi un aperçu « en temps réel » des tâches en cours.

Un modèle de feuille de route marketing est comme une boîte à outils prête à l'emploi pour définir et intégrer vos objectifs à vos tâches. Il est doté d'une disposition conviviale et d'un forfait étape par étape pour atteindre vos objectifs marketing, tels que renforcer votre marque ou attirer plus de prospects. Considérez-le comme un guide utile qui permet à tout le monde d'être sur la même page lors de la préparation du lancement d'une campagne.

Voici quelques-uns des principaux avantages de ce modèle :

Clarté : le modèle fournit des tâches et des objectifs clairement définis pour rationaliser vos efforts marketing Efficacité : la conception prête à l'emploi vous aide à travailler plus rapidement avec moins de ressources Cohérence : vous pouvez suivre la même disposition organisée du modèle pour diverses campagnes marketing Vérification de la progression : vous pouvez mesurer et suivre systématiquement la progression et la réussite de votre plan marketing

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de marketing numérique ?

Un modèle de feuille de route marketing pratique doit :

Ayez un aperçu clair et concis : les sections consacrées à la stratégie marketing, aux objectifs et aux étapes spécifiques doivent être clairement structurées afin que le responsable marketing puisse les personnaliser

Offrez une grande flexibilité de personnalisation : Un bon modèle répond aux besoins uniques de chaque campagne marketing et permet de personnaliser la marque

Intégrez des jalons : il doit y avoir un échéancier clair avec la possibilité d'ajouter des jalons afin que vous puissiez suivre la progression des projets marketing

Encouragez la collaboration : le modèle doit faciliter la communication entre les membres de l'équipe et la gestion des priorités

Soyez visuellement attrayant : vous devez pouvoir inclure des éléments visuels pour améliorer la lisibilité et l'attractivité de votre feuille de route marketing

10 modèles et exemples gratuits de feuilles de route marketing

Il peut être difficile de s'y retrouver parmi toutes les options disponibles, et les contraintes budgétaires peuvent rendre la tâche encore plus ardue. Mais ne vous inquiétez pas ! Nous vous proposons 10 modèles de feuilles de route marketing fantastiques créés par ClickUp, parfaits pour les débutants comme pour les spécialistes du marketing chevronnés. Et devinez quoi ? Ils offrent un avantage imbattable : ils sont entièrement gratuits !

1. Modèle de forfait de feuille de route marketing ClickUp

Télécharger ce modèle Réussissez votre marketing sans effort grâce au modèle de plan marketing ClickUp

Commencez votre ambitieux parcours de planification avec le modèle de plan marketing ClickUp. Il est idéal pour créer des feuilles de route simples ou complexes pour des équipes interfonctionnelles, des campagnes et des groupes de clients ! 🤩

Ce modèle de plan marketing convivial vous permet de définir vos objectifs dans la vue Liste des objectifs. Une fois que vous êtes satisfait des objectifs, ajoutez les tâches nécessaires pour les atteindre et observez leur progression automatiquement dans la barre de progression du modèle.

Le modèle propose également la vue Résultats clés, qui liste les objectifs que vous avez définis ainsi que les champs personnalisés décrivant des détails tels que le statut, la progression et la date d'échéance de chaque tâche.

Ensuite, il y a la vue Tableau de progression, qui transforme vos résultats clés en un tableau Kanban de type carte. Les cartes sont classées par statuts personnalisés tels que En cours, Annulé, Achevé, Planifié et Besoin d'informations. Filtrez-les en fonction des résultats clés et mettez à jour les statuts à l'aide de l'éditeur intuitif par glisser-déposer.

Enfin, la vue Échéancier illustre la durée de vos objectifs marketing et des résultats clés. Apportez des modifications en cliquant sur le bouton période et en choisissant parmi les options telles que Jour, Semaine et Mois.

2. Modèle de forfait marketing stratégique ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de plan marketing stratégique de ClickUp pour définir des objectifs concrets pour votre équipe

Dites adieu au stress lors de la création de votre prochaine stratégie marketing. Le modèle de plan marketing stratégique ClickUp vous permet de suivre la réussite de votre plan grâce à des OKR (objectifs et résultats clés) concrets. Il vous aide à définir vos objectifs marketing, à planifier les résultats clés, à gérer votre budget, et bien plus encore. 🙌

Commencez par la vue Liste OKR pour définir vos objectifs marketing, inclure les résultats clés importants et suivre automatiquement la progression des tâches en ajoutant le champ personnalisé Progression (auto).

Dans la vue Liste du plan marketing, vous trouverez une ventilation des tâches liées à vos projets. Ici, vous pouvez facilement suivre votre budget, vos dépenses, vos canaux et leur connexion aux OKR pertinents.

Vous pouvez personnaliser votre modèle en sélectionnant la vue Tableau, qui affiche les résultats clés et les tâches du projet sur un tableau Kanban. Suivez la progression de votre projet à l'aide de statuts personnalisés tels que Ouvert, Planifié, En cours, Annulé et Achevé.

Pour personnaliser davantage votre plan marketing, le modèle propose divers champs personnalisés, notamment :

Champs libellés : identifiez les OKR, différenciez les résultats clés et les objectifs, et suivez la progression

Champs du menu déroulant : incluez une liste détaillée des canaux marketing et indiquez le trimestre au cours duquel un projet ou un OKR a lieu

Champs financiers : mettez en évidence le budget estimé pour chaque projet individuel et surveillez les dépenses associées

Champs de progression manuelle : suivez et ajustez manuellement le pourcentage de progression d'un objectif et de ses résultats clés

3. Modèle de feuille de route pour le marketing de contenu ClickUp

Télécharger ce modèle Améliorez la planification de votre contenu grâce au modèle de plan de marketing de contenu de ClickUp

Il est pratiquement impossible de créer une entreprise en ligne sans investir dans le marketing de contenu. Grâce au modèle de feuille de route pour le marketing de contenu ClickUp, créer et organiser une feuille de route complète pour votre stratégie de marketing de contenu afin d'élargir votre clientèle n'a jamais été aussi simple !

Utilisez la vue Liste du contenu, le plan initial du modèle, pour obtenir un aperçu complet de votre contenu sous forme de tâches. Les entrées sont organisées en fonction de leur mois de publication et contiennent des champs personnalisés pour simplifier le processus marketing de suivi des assignés, des priorités, des types de contenu, des canaux, des dates de publication, etc.

Dans la vue Tableau des statuts, les tâches sont représentées sous forme de cartes et organisées selon des statuts personnalisés tels que À faire, En cours, En attente d'approbation, Rejeté et Achevé, ce qui facilite la vérification rapide de leur approbation ou de leur achèvement. Cliquez sur une carte de tâche pour accéder à des informations détaillées et modifier le statut du contenu à l'aide de simples actions de glisser-déposer.

Pour suivre le calendrier de production de contenu, utilisez la vue Calendrier des dates de publication, qui met en évidence les différents créneaux de publication de votre contenu, codés par couleur selon leur type (article de blog, vidéo, infographie ou affiche). Cette vue vous permet de suivre vos tâches non planifiées et en retard sur le côté droit de l'écran.

Enfin, l'affichage Échéancier du service vous permet d'explorer les échéanciers de contenu regroupés par service (Ressources humaines, Équipe commerciale et Marketing, Administration).

4. Modèle de tableau blanc pour feuille de route ClickUp

Télécharger ce modèle Organisez clairement vos idées et commencez à conquérir le marché grâce à ce modèle de tableau blanc ClickUp Roadmap

Avec le modèle de tableau blanc ClickUp Roadmap, concevoir un plan d'action entièrement personnalisable et visuellement attrayant pour votre nouveau produit ou projet est un jeu d'enfant. 🎂

En tant que modèle Tableau blanc, il sert de canevas entièrement personnalisable pour ajouter des éléments multimédias tels que des formes, du texte ou des notes autocollantes et les convertir en tâches concrètes. De plus, vous pouvez utiliser des connecteurs (lignes et flèches) pour établir des relations entre les tâches ou créer des cartes mentales afin de décomposer des idées complexes.

Le modèle intègre de manière transparente des aides visuelles, des outils collaboratifs et des fonctionnalités organisationnelles pour garantir que tout le monde est au courant de la trajectoire du projet. L'outil vous aide également à visualiser la progression et les objectifs du projet.

Ajoutez des tâches ou des documents en cliquant sur l'icône Tâche ou Document et organisez-les comme vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite modifier le statut du projet, ajouter des assignés ou lier les tâches à l'aide de connecteurs pour définir des dépendances.

Les membres de l'équipe peuvent se mentionner mutuellement sur le Tableau blanc et accélérer le travail. De plus, l'espace est illimité, ce qui permet aux équipes marketing de conserver toutes leurs cartes mentales et leurs conceptions au même endroit tout en améliorant leurs flux de travail.

5. Modèle de feuille de route ClickUp Kanban Afficher

Télécharger ce modèle Restez sur la bonne voie et gardez vos objectifs sous contrôle grâce à ce modèle de feuille de route Kanban visuellement attrayant de ClickUp

Si vous cherchez à créer des plans marketing qui évoluent avec le temps, il y a de fortes chances que les feuilles de route traditionnelles ne vous soient pas d'une grande aide. Accélérez plutôt le développement de vos produits grâce au modèle de feuille de route Kanban View de ClickUp! Ce plan entièrement personnalisable vous permet de gérer les tâches et les cibles sous forme de cartes grâce à une interface conviviale de type glisser-déposer. 🌻

Les principaux avantages de ce modèle de feuille de route pour le marketing produit sont une communication plus facile entre les parties prenantes et une meilleure compréhension de la feuille de route en constante évolution et de sa progression. De plus, il contribue à améliorer la responsabilité en attribuant des tâches à des membres désignés de l'équipe et en modifiant les échéanciers en fonction des commentaires des clients et de la dynamique du marché.

Débloquez tout le potentiel du modèle en profitant des avantages suivants :

Vues personnalisées : utilisez la vue Échéancier pour suivre les tâches en retard et non planifiées ou la vue Charge de travail de l'équipe pour voir la quantité de travail attribuée à chaque membre au cours d'une période spécifique

Statuts personnalisés : étiquetez les tâches avec des statuts tels que Urgent, Élevé, Faible, Normal ou Sans priorité dans la vue Tableau des priorités pour assurer un suivi transparent de la progression

Champs personnalisés : ouvrez la vue Liste de la feuille de route et ajoutez des champs personnalisés tels que « Assigné », « Équipe », « Priorité » et « Date d'échéance » pour visualiser la progression de manière transparente

6. Modèle de feuille de route produit ClickUp

Télécharger ce modèle Décomposez les tâches, attribuez les ressources et suivez efficacement la progression grâce au modèle de feuille de route produit de ClickUp

Le modèle de feuille de route produit ClickUp vous permet de visualiser chaque étape du processus de développement d'un produit, de la génération d'idées au lancement du produit final.

Il est important de noter que chaque vue personnalisée de ce modèle de feuille de route marketing produit au niveau du dossier est unique et vous aidera à différentes étapes du développement de votre produit. Par exemple, vous pouvez utiliser la vue Accueil pour aider les nouveaux utilisateurs à tout savoir sur le produit ou profiter de la vue Feuille de route trimestrielle pour mapper le cycle de développement de votre produit.

Dans la vue Feuille de route trimestrielle, utilisez les champs personnalisés tels que Initiative, Équipe et Statut de la version pour classer votre flux de travail. Vous pouvez également ajouter des options de statut personnalisées telles que En bonne voie, Achevé et À suivre pour gérer la sortie du produit.

Ouvrez la vue Formulaire de demande de produit pour créer un formulaire de demande personnalisé en faisant glisser et en déposant des champs de tâche tels que Priorité, Date de début, Date d'échéance, Pièce jointe, etc. Vous pouvez également insérer des champs entièrement personnalisables pour adapter le formulaire à votre produit spécifique, ajouter un assigné et un demandeur, et modifier la couleur du thème pour faciliter le suivi.

7. Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Télécharger ce modèle Gérez vos campagnes marketing comme un pro et réalisez vos rêves marketing grâce au modèle de gestion de campagne marketing de ClickUp

Le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp contient tous les éléments essentiels pour lancer votre campagne et garantir la visibilité de votre marque numérique! Utilisez-le pour élaborer une stratégie marketing parfaite, coordonner vos efforts et suivre votre progression.

La vue Campagne de lancement de produit du modèle offre un aperçu complet des étapes et des actions requises tout au long de la campagne. Les tâches sont organisées par phase de campagne pour faciliter la navigation. Chaque tâche est définie par des champs personnalisés tels que l'équipe assignée, le canal marketing, le budget et le type de livrable.

La vue Suivi des réseaux sociaux est une liste spécialement conçue pour les tâches en phase de production. Elle offre un aperçu clair des missions de l'équipe chargée des réseaux sociaux qui nécessitent des livrables. Des champs personnalisés sont associés à chaque livrable, notamment les plateformes de réseaux sociaux, le type de contenu, les brouillons, le contenu final et l'approbation.

La vue Phase marketing offre un aperçu visuel de votre progression à chaque étape de la campagne. Les tâches sont représentées par des cartes sur un tableau et peuvent être enrichies avec des champs personnalisés pour une analyse plus approfondie.

Lancez votre entreprise marketing avec les meilleurs outils marketing pour les nouvelles entreprises!

8. Modèle de document de feuille de route visuelle ClickUp

Télécharger ce modèle Définissez vos aspirations à l'aide d'échéanciers, de jalons et de tâches grâce au modèle de document de feuille de route visuelle de ClickUp

Le modèle de document de feuille de route visuelle ClickUp est la solution idéale pour centraliser et documenter les objectifs spécifiques de vos campagnes et projets, créer un échéancier des tâches et définir des jalons à l'avance. 🏆

Commencez par ajouter les informations relatives à votre entreprise et à votre projet dans les champs prévus à cet effet dans ce modèle de document. En faisant défiler la page vers le bas, vous arriverez à la section Profil de l'équipe, où vous pourrez insérer les noms des membres de votre équipe ainsi que leurs rôles, leurs services et leurs responsabilités.

Ensuite, vous devrez vous concentrer sur les éléments spécifiques de votre plan d'action :

Résumé du projet : Pourquoi voulez-vous que ce projet réussisse ? En quoi consiste le projet ? Qu'est-ce qui vous a conduit à ce projet ? Objectifs et jalons : Que souhaitez-vous accomplir avec ce projet ?

Une fois que vous avez défini vos objectifs et vos jalons, utilisez la section Feuille de route trimestrielle pour superviser les performances de l'équipe. Enregistrez les réalisations sur une base trimestrielle et modifiez les couleurs des cellules dès qu'une équipe a atteint un objectif particulier. Vous pouvez également attribuer des couleurs uniques à chaque service pour faciliter le suivi de la progression.

9. Modèle de document de feuille de route simple ClickUp

Télécharger ce modèle Personnalisez facilement votre chemin vers la réussite du marketing numérique grâce au modèle de document de feuille de route simple de ClickUp

Découvrez le modèle de document de feuille de route simple ClickUp, un outil convivial pour les débutants qui vous permet d'organiser vos tâches en sections simples, d'établir un calendrier clair et de suivre la progression de votre projet du début à la fin.

Commencez votre parcours avec un document de feuille de route simple et tirez parti d'autres options d'affichage personnalisées au fur et à mesure de la progression de votre projet.

Suivez la progression, les tâches et les livrables de votre équipe dans la vue Gantt, qui affiche vos tâches réparties sur un échéancier.

Utilisez la vue Calendrier pour suivre facilement vos tâches en retard et non planifiées en les filtrant par assignés, statut, priorité, étiquettes, etc. Ou simplifiez le suivi de la progression grâce à la vue Tableau, qui vous permet de libeller vos tâches avec des statuts entièrement personnalisables tels que À faire, En cours, Besoin d'informations et En test.

Enrichissez votre document avec des liens, des images, des vidéos et d'autres types de médias. Vous contrôlez qui peut modifier, partager et afficher le document afin de garantir la cohérence de votre feuille de route. Le modèle simplifie la communication au sein de l'équipe à l'aide d'étiquettes et de commentaires.

10. Modèle de feuille de route pour projet marketing ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez la vision à long terme de vos projets grâce au modèle de feuille de route de projet de ClickUp

Embarquez pour un voyage vers la réussite de vos projets grâce au modèle de feuille de route marketing ClickUp! Quelle que soit la complexité de votre projet, ce modèle de feuille de route riche en fonctionnalités vous fournit tous les outils nécessaires pour commander votre marché. 🧰

Il offre cinq vues uniques et personnalisables. Par exemple, essayez la vue Liste pour organiser tous les aspects de la sortie de votre produit dans une liste personnalisable. La vue Charge de travail vous permet d'évaluer la disponibilité et la capacité de votre équipe afin d'allouer les ressources plus efficacement.

Utilisez la vue Calendrier pour suivre les dates de sortie et les échéances. Pour avoir une vue d'ensemble des jalons et des dépendances du projet, passez à la vue Gantt. Enfin, la vue Tableau fournit un tableau Kanban visuel pour suivre les flux de travail à l'aide d'une fonction glisser-déposer.

Chaque vue comprend des champs personnalisés et des statuts personnalisés prédéfinis pour saisir les informations essentielles et suivre la progression des tâches. Le modèle comprend également des listes trimestrielles prédéfinies pour organiser efficacement votre feuille de route produit et les éléments essentiels de votre projet.

Essayez les modèles de feuille de route marketing numérique dans ClickUp

Imaginez un avenir où la planification est un jeu d'enfant, la collaboration est fluide et la réussite semble aller de soi. Avec les modèles gratuits de feuille de route marketing de ClickUp, tout cela est possible, et bien plus encore !

Accédez à la bibliothèque de modèles ClickUp pour tirer parti de ressources précieuses qui vous permettront de passer à la vitesse supérieure en matière de marketing. Vous y trouverez des modèles pour améliorer vos performances et ouvrir la voie à une croissance remarquable ! 🌱