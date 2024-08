10 Meilleures choses 3 Alternatives pour la gestion des tâches en 2024

Il y a trois choses que nous aimons à propos de Things 3 : son interface utilisateur propre, plusieurs intégrations de calendriers, et il ressemble à une trilogie de films de monstres classiques - Quelqu'un a vu Things 1 et 2 ? 🧟‍♀️

Mais même nos favoris ont leurs défauts, et Things 3 ne fait pas exception à la règle. L'accessibilité, le prix, la fonction globale et le manque de fonctionnalités de collaboration laissent beaucoup à désirer en ce qui concerne Things 3.

à faire ?

Vous cherchez une alternative capable de combler toutes les lacunes en termes de fonctionnalités, et même plus. Et nous sommes là pour vous aider !

Avec toutes les applications de productivité il peut être difficile de trouver une solution ailleurs. Nous vous aidons à faire le tri avec cette liste des neuf meilleures alternatives à Things 3.

Que rechercher dans une alternative à Things 3 ?

Things 3 n'est disponible qu'au sein de l'écosystème Apple, ce qui signifie que vous aurez besoin d'un Mac, d'un iPhone ou d'un iPad pour l'utiliser. À défaut d'application Web, vous ne pouvez accéder à vos listes de choses à faire qu'à partir de vos appareils, et non à partir de n'importe quel appareil disposant d'un accès à Internet.

Prenez rapidement des notes, mettez en forme avec une modification en cours et transformez les entrées en tâches traçables auxquelles vous pouvez accéder de n'importe où

Bien qu'il n'y ait pas de frais d'abonnement pour Things 3, il n'y a pas non plus de version gratuite de cette application. De plus, vous devrez payer des frais distincts pour chacun de vos appareils iOS (49,99 $ pour l'ajouter à votre Mac, 19,99 $ pour l'ajouter à votre iPad et 9,99 $ pour l'ajouter à votre iPhone ou à votre Apple Watch, soit un grand total de 80 $).

Il n'y a pas non plus de fonctionnalités de collaboration, de sorte que cette application fonctionne mieux pour les individus que pour les équipes. Même les personnes qui essaient de forfaiter des vacances à la plage avec leurs meilleures amies devront peut-être chercher ailleurs pour que tout le monde soit sur la même page. 🏝️

Lorsque nous cherchons la meilleure alternative à Choses 3, nous voulons une application qui présente des points forts similaires, mais moins d'inconvénients. Voici notre checklist des fonctions et fonctionnalités que toute bonne application doit posséder application de liste à faire doit offrir :

Un design convivial

Modèles de listes À faire pour une installation rapide

Une application web

Fonctionnalités de collaboration

Des forfaits gratuits ou abordables

Les 10 meilleures alternatives de Things 3 à utiliser en 2024

Voici quelques-unes de nos alternatives Things 3 favorites. Bien qu'aucune d'entre elles ne soit livrée dans des paquets de papier brun attachés avec des chaînes, ces neuf applications offrent une combinaison solide des fonctionnalités énumérées ci-dessus et comprennent des options pour les utilisateurs iOS, Android et Microsoft.

Créez des listes de tâches claires et multifonctionnelles pour gérer facilement vos idées et travailler de n'importe où avec une checklist de tâches ClickUp

ClickUp n'est pas seulement un outil de gestion des tâches, c'est toute une boîte à outils. 🛠️

Alors que les applications de listes de tâches sont conçues pour les individus et les outils de gestion de projet sont conçus pour les équipes, ClickUp est conçu pour les deux. Ses fonctionnalités puissantes s'adaptent aux projets de toutes tailles. Ainsi, que vous essayiez d'organiser une recherche d'appartement ou le lancement d'un produit, ClickUp peut vous aider à le faire terminé.

Cette plateforme propose des espaces de création, tels que Tableaux blancs ClickUp et Docs, où vous pouvez lancer des idées, et des tableaux de projet où vous pouvez créer des projets imbriqués Checklists de tâches et les confier à d'autres membres.

Grâce à une interface utilisateur intuitive qui inclut la fonction glisser-déposer et des centaines de fonctionnalités dynamiques de gestion des tâches telles que les Étiquettes, les Checklists et les champs personnalisés, vous pouvez organiser votre flux de travail à votre façon. Et grâce aux applications bureau, web et mobile pour iPhone ou Android de ClickUp, vous aurez accès à votre travail où que vous alliez.

Meilleures fonctionnalités

Bibliothèque de modèles de ClickUp avec plus de 1 000 ressources préconstruites pour tous les cas d'utilisation, y compris la bibliothèque de modèlesModèle de gestion des tâches et le modèle de gestion des tâchesModèle pour faire Terminé pour établir rapidement votre liste de tâches

Documents ClickUp sont idéaux pour le brainstorming et l'organisation de vos projetsTâches ClickUp. Si vous utilisez la méthode de gestion des tâches "Getting Things Terminé" (GTD), Terminé vous aidera à rester organisé pendant la phase de capture des idées

Les fonctionnalités de collaboration vous permettent d'attribuer des tâches et des dates d'échéance à d'autres personnes. Vous pouvez également laisser des commentaires, discuter et modifier des documents en même temps que d'autres personnes

Suivi du temps intégré vous aide à visualiser la durée des différentes tâches et à prendre des décisions plus éclairées sur les dates d'échéance à l'avenir

Les intégrations facilitent la connexion de votre liste de tâches ClickUp à votre application Calendrier Apple, Outlook ou Google Agenda

Limites

Parce que ClickUp a tellement de fonctionnalités personnalisables, il peut y avoir une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs débutants

Toutes les fonctionnalités de ClickUp ne sont pas disponibles dans le forfait Free

Prix

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7 par utilisateur et par mois

$7 par utilisateur et par mois Business: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (8,350+ reviews)

4.7/5 (8,350+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,720+ commentaires)

2. Workflowy

via Workflowy La devise de Mon travail est "une façon plus simple d'organiser votre travail" La simplicité est de loin la plus grande force de Workflowy.

Cette application de gestion des tâches vous permet de créer des listes à puces imbriquées, de sorte que vous pouvez organiser vos tâches parentales en une seule liste, puis décomposer chaque puce en sous-tâches en ajoutant une liste imbriquée sous votre tâche principale.

Vous pouvez continuer à décomposer les puces en d'autres listes imbriquées, de sorte que vous pouvez ajouter des sous-tâches, des sous-sous-tâches, des sous-sous-sous-tâches, et ainsi de suite.

Workflowy est disponible sous forme d'application web, d'application bureau pour Windows, MacOS et Linux, et d'application mobile pour iOS ou Android.

Meilleures fonctionnalités

Le design simple rend cette application incroyablement facile à utiliser, sans courbe d'apprentissage ni temps de démarrage

Les fonctionnalités de collaboration intuitives vous permettent d'inviter n'importe qui à votre liste en partageant un lien, et vous pouvez afficher des permissions de lecture seule ou d'éditeur à chacun de vos collaborateurs

Limites

Workflowy a des options de mise en forme limitées, ce qui peut rendre plus difficile la différenciation de vos tâches en un coup d'œil

L'interface utilisateur n'est pas de type pointer-cliquer comme beaucoup d'autres applications de cette liste, et vous devrez peut-être apprendre une variété de raccourcis clavier pour utiliser cette plateforme de manière efficace

Prix

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 4,99 $ par mois

G2: 4.4/5 (20+ commentaires)

4.4/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (10+ commentaires)

3. Tâches Google

via Google TasksBoard Si vous êtes déjà familiarisé avec l'environnement de travail de Google, alors Tâches Google pourrait s'intégrer facilement à votre flux de travail existant.

Alors que les utilisateurs se plaignaient que Google Tasks ne disposait pas de certaines fonctionnalités clés offertes par d'autres listes de tâches (comme la synchronisation avec votre application de calendrier), les dernières mises à jour ont apporté de grandes améliorations. Ainsi, cette application incarne vraiment le mantra "Si au début vous ne réussissez pas ...". 🏅

Désormais, toutes les tâches que vous obtenez via Gmail, les rendez-vous que vous ajoutez à Google Agenda ou les rappels que vous définissez via Google Assistant sont ajoutés à l'application Tâches en temps réel. Vous pouvez donc arrêter de faire du ping-pong entre les applications. 🏓

Désormais, lorsque vous consulterez Google Tâches, vous verrez toutes vos tâches quotidiennes au même endroit. Parce qu'elle est faite par Google, c'est une excellente application pour les utilisateurs d'Android, mais ils offrent également des applications pour iOS et le bureau.

Meilleures fonctionnalités

Si vous faites déjà partie de l'écosystème Google, la synchronisation en temps réel avec d'autres applications Google facilite l'organisation de toutes vos tâches en un seul endroit

Les fonctionnalités de partage, similaires à celles de Google Docs, vous permettent d'inviter d'autres personnes à afficher ou à modifier vos listes

Les tableaux Kanban vous permettent de suivre la progression de vos tâches ou d'organiser vos listes de tâches par thèmes

Limites

Google Tasks est définitivement une application de liste de tâches et non un outil de gestion de projet. Il n'y a pas dede calendriers de gestion de projetet ses fonctionnalités ne sont pas suffisamment avancées pour organiser des projets complexes

Si vous utilisez plusieurs comptes Google, par exemple des comptes professionnels et personnels distincts, vous ne pourrez pas consulter toutes vos tâches au même endroit. Vous devrez consulter séparément le compte Tâches associé à chaque compte Google

Tarifs

**Free

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

4. 2Do

via 2Do 2Do est une application de liste à faire riche en fonctionnalités et dotée d'une interface utilisateur que même les designers admirent.

Même avec la possibilité de trier, de filtrer, d'étiqueter, d'ajouter des emplacements, de définir des intervalles de dates et de modifier par lots, l'une des choses les plus impressionnantes à propos de 2Do est qu'elle intègre autant de fonctions dans une disposition aussi épurée. 🧹

Vous pouvez utiliser cette application pour mettre en place une simple liste de tâches à faire ou des paramètres similaires À$$a, vous pouvez l'utiliser pour mettre en place une liste de tâches à faire À faire Terminé (GTD), un forfait de productivité qui vous permet de capturer vos idées et hiérarchiser votre travail .

2Do se présente comme un gestionnaire de tâches personnel, et il est définitivement conçu pour la productivité individuelle, et non pour celle de l'équipe. Cette application est destinée aux loups solitaires de ce monde. 🐺

C'est aussi la meilleure solution pour les utilisateurs de Mac. Cette plateforme a commencé par être un application de liste à faire pour Mac et iOS uniquement, mais elle est désormais également disponible en tant qu'application Android. La version bureau n'est encore disponible que sur macOS.

Meilleures fonctionnalités

Les notifications basées sur l'emplacement vous rappellent les tâches, comme "faire les courses" ou "passer au pressing", dès qu'elles sont à proximité et faciles à achever

Les fonctionnalités avancées de planification facilitent la mise en place de tâches récurrentes à la fréquence de votre choix

La recherche avancée vous permet de forfaiter plusieurs projets et des centaines de tâches simultanément, sans en perdre une seule de vue

Limites

Le modèle de tarification de 2Do est très similaire à celui de Things 3, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de version gratuite. Vous paierez une redevance unique et aurez accès à l'installation du programme sur un maximum de cinq appareils

Il n'y a pas de fonctionnalités de collaboration, vous ne pouvez donc pas inviter d'autres personnes à modifier vos listes ou à assigner des tâches

Tarifs

Licence mono-utilisateur: $49.99

$49.99 Licence multi-utilisateurs: $149.99

G2: 3.5/5 (2+ reviews)

3.5/5 (2+ reviews) Capterra: Pas de commentaires disponibles

5. Parti

via Parti Si la gamification est le seul moyen que vous avez de vous convaincre de faire quoi que ce soit, nous comprenons. Nous avons tous besoin d'un peu de motivation supplémentaire parfois. L'application Gone fournit cette productivité en agissant comme votre chronomètre dans un jeu de productivité. ⏱️

Une fois que vous avez ajouté un élément à faire, il n'est disponible dans votre liste que pendant 24 heures avant de disparaître. Achevez toutes vos tâches pour remporter la journée.

Vous recevrez des notifications lorsque des tâches sont sur le point de disparaître, ce qui vous permettra de vous y atteler à temps. À la fin de la semaine, vous obtiendrez un score indiquant le pourcentage de tâches que vous avez achevées dans les 24 heures. Ce système peut vous donner une meilleure idée de ce que vous pouvez accomplir en une journée et vous aider à développer des compétences plus solides la gestion de la charge de travail compétences au fur et à mesure.

Meilleures fonctionnalités

L'élément de gamification de cette application peut vous motiver à achever plus de tâches

La conception simple de la checklist est facile à utiliser sans courbe d'apprentissage

L'échéancier de 24 heures vous aide à vous concentrer sur vos tâches quotidiennes et à éviter de vous surcharger

Limites

Gone est uniquement disponible en tant qu'application mobile pour les appareils iOS. Elle n'est pas disponible pour les ordinateurs de bureau ou pour Android, et vous ne pourrez y accéder qu'à partir de votre iPhone ou iPad - et non à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet

La disparition de tâches peut conduire certains éléments de votre liste de tâches à passer entre les mailles du filet ou vous obliger à saisir plusieurs fois des éléments avant de les faire

Prix

Free

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

6. Akiflow

via Akiflow Cette application est destinée aux super-tâches. 🦸

Autant une logiciel de planification des tâches comme il s'agit d'une liste de tâches, Akiflow vous aide à suivre vos tâches et votre Calendrier en même temps. Il s'intègre également à d'autres outils de gestion de projet, tels que ClickUp, Asana, Trello, Jira et Todoist, de sorte que vous pouvez importer vos tâches à partir de plusieurs plateformes et utiliser Akiflow pour organiser, hiérarchiser et planifier chaque tâche.

Cette application est un excellent choix pour les utilisateurs qui souhaitent une répartition extrêmement détaillée de leurs journées. Elle est disponible sous forme d'application web ou d'application bureau pour Mac ou Windows. Les applications mobiles pour iOS et Android sont actuellement en phase de bêta test.

Meilleures fonctionnalités

Le blocage du temps vous permet de glisser-déposer des éléments de votre liste de tâches à faire vers votre calendrier pour programmer instantanément chaque tâche

La fonctionnalité de boîte de réception et de calendrier simplifie le processus de collecte et de planification de vos tâches en affichant côte à côte votre liste de tâches et votre calendrier

Les intégrations vous permettent d'importer des tâches depuis vos applications les plus utilisées, comme Slack, Gmail, Notion et ClickUp, afin que vous passiez moins de temps à compiler vos tâches

Limites

Bien qu'il y ait un essai gratuit de sept jours, il n'y a pas de forfait Free, et les tarifs mensuels sont élevés par rapport à d'autres applications de liste à faire

De nombreux utilisateurs trouvent que les fonctionnalités fonctionnent mieux pourla gestion des tâches plutôt que la gestion de projetil se peut donc que vous ayez besoin d'un autre outil si vous planifiez des projets d'équipe complexes

Prix

Forfait mensuel: $24.99 par mois

$24.99 par mois Forfait annuel: $14.99 par mois

G2: 5/5 (30+ commentaires)

5/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (50+ commentaires)

7. Microsoft À faire

via Microsoft À faire En 2015, Microsoft a acheté Wunderlist, l'une des applications de liste de choses à faire les plus populaires à l'époque. Ils ont pris les fonctionnalités clés de Wunderlist, les ont intégrées dans l'application Microsoft À faire , et a abandonné la première application au profit de À faire, qui s'intègre à l'écosystème Microsoft 365.

Ainsi, si tout ce que vous faites passe par cet écosystème, Microsoft To Do s'intégrera de manière symbiotique dans votre flux de travail.

Ce programme s'intègre parfaitement à Microsoft Planner et Outlook, et ajoutera automatiquement les tâches assignées dans Planner ou les e-mails marqués dans Outlook à votre liste de choses à faire. Et bien que cette application soit la plus judicieuse pour les utilisateurs de 365, elle est également disponible pour iOS ou Android.

Meilleures fonctionnalités

La disposition de cette application ressemble beaucoup à celle d'unagenda quotidienvous pourrez donc visualiser votre journée et votre semaine à venir dans une forme qui vous est familière

Il est facile de programmer des tâches récurrentes, même selon un calendrier personnalisé

Vous pouvez collaborer à des tâches en assignant des éléments à d'autres personnes directement dans À faire ou dans Microsoft Planner

Limites

À faire dispose de quelques options pour personnaliser la disposition visuelle de l'application, mais ces options sont limitées et de nombreux utilisateurs se plaignent du manque de fonctionnalités de mise en forme avancées

Il n'y a pas d'affichage de calendrier intégré, de sorte que vous ne pouvez voir vos tâches que sous la forme d'une liste

Prix

**Free

G2: 4.4/5 (60+ commentaires)

4.4/5 (60+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,750+ commentaires)

8. Taskade

via TaskadeTaskade est à cheval entre une application de gestion de tâches personnelles et une application de gestion de projets d'équipe, avec des fonctionnalités qui se situent quelque part entre les deux. 🤸‍♂️

C'est un bon choix pour les super utilisateurs individuels ou les petites équipes. En revanche, les grandes équipes pourraient trouver que les fonctionnalités ne sont pas assez robustes.

Si vous consultez principalement votre liste de tâches depuis votre appareil mobile, vous adorerez l'application native de Taskade. Elle fonctionne rapidement et propose des options de widgets qui peuvent vous aider à visualiser vos tâches et la progression de vos projets.

L'application mobile est disponible pour iOS ou Android. Il existe également des applications de bureau pour Mac, Windows et Linux, ainsi que des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Edge.

Meilleures fonctionnalités

Taskade facilite la gestion de vos tâches professionnelles et personnelles dans une seule application, avec des zones distinctes pour chaque partie de votre vie

Les fonctionnalités de collaboration comprennent non seulement la possibilité d'assigner des tâches à des coéquipiers, mais aussi une fonctionnalité de visioconférence dans l'application qui vous permet de discuter en face à face

Elle dispose de solides fonctionnalités de prise de notes pour le brainstorming et la documentation, ou pour la phase de capture de votre processus À faire Terminé

Capacités de mise en évidence pour gérer les tâches

Limites

Taskade ne propose que quelques intégrations, vous devrez donc ajouter la plupart de vos tâches manuellement, plutôt que de les voir importées automatiquement

De nombreux utilisateurs déclarent qu'ils aimeraient voir plus d'options de personnalisation et disent que l'interface peut sembler encombrée

Prix

Free

Débutant: 4 $ par mois

4 $ par mois Plus: 8 $ par mois

8 $ par mois Pro: 19 $ par mois

19 $ par mois Business: 49 $ par mois

49 $ par mois Ultimate: 99 $ par mois

G2: 4.7/5 (25+ commentaires)

4.7/5 (25+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (45+ commentaires)

9. Todoist

via Todoist Pour une application de gestion des tâches simple, propre et organisée, Todoist est une option facile à utiliser.

Vous pouvez créer une checklist quotidienne de base ou vous pouvez ajouter plusieurs projets et créer des checklists distinctes pour chacun d'entre eux. Les fonctionnalités de partage sont simples. Et vous pouvez inviter d'autres personnes à vos projets et déléguer vos tâches à des membres de votre famille ou de votre équipe.

Cette application travaille avec une variété de stratégies de productivité personnelle, y compris GTD et la technique Pomodoro. Bien que vous puissiez également l'utiliser pour organiser des projets d'équipe simples, c'est un meilleur outil de gestion des tâches qu'un outil de gestion de projet.

Todoist est disponible sous forme d'application de bureau pour Mac, Windows ou Linux, d'application mobile pour iOS ou Android, et d'extension de navigateur pour Chrome, Firefox, Edge et Safari.

Meilleures fonctionnalités

Les invites en langage naturel vous permettent de créer une nouvelle tâche ou un calendrier récurrent personnalisé simplement en tapant ce qui vous passe par la tête

La fonctionnalité Projets vous permet de créer des tâches distinctesdistinctes pour votre travail, votre vie personnelle et d'autres catégories* La fonctionnalité Karma vous permet de suivre visuellement votre productivité à l'aide de graphiques et de diagrammes qui indiquent votre taux d'achèvement des tâches

Limites

Les rappels ne sont pas disponibles dans le forfait Free

Les intégrations limitées rendent difficile la connexion à vos applications d'e-mail, de calendrier ou de prise de notes

Prix

Forfait Débutant: Gratuit

Gratuit Forfait Pro: 4 $ par mois

4 $ par mois Forfait Business: 6$ par membre et par mois

G2: 4.4/5 (760+ commentaires)

4.4/5 (760+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,250+ reviews)

10. TickTick

via TickTick TickTick est une application populaire de gestion des tâches qui aide les individus et les équipes à rester organisés et productifs. Avec TickTick, les utilisateurs peuvent créer des listes à faire, définir des rappels, programmer des tâches et collaborer avec d'autres personnes.

Meilleures fonctionnalités

Intégré Chronomètre Pomodoro * Rappels pour les horaires ainsi que des alertes basées sur l'emplacement

Disponible pour iOS (iPhone et iPad) et Android

Limites

Pas de synchronisation native du calendrier

Options d'intégration limitées

La version gratuite est limitée à seulement 99 tâches (on aurait aimé que ce soit au moins un nombre rond 😏)

Prix

Le forfait de base peut être mis à niveau vers le forfait premium à 27,99 $ par an

Capterra: 4.8/5 (80+ commentaires)

4.8/5 (80+ commentaires) G2: 4.5/5 (80+ avis)

Trouver la bonne chose pour remplacer les choses 3

On dit que les meilleures choses dans la vie sont gratuites, et vous pouvez commencer à utiliser ClickUp - l'une des meilleures alternatives à Things 3 - gratuitement dès maintenant.

Avec ClickUp, vous avez le pouvoir d'organiser votre environnement de travail à votre façon. Vous pouvez créer des listes de tâches distinctes pour votre vie professionnelle et votre vie personnelle, et vous pouvez organiser vos tâches pour atteindre vos objectifs à long terme.

De plus, plus de 1 000 modèles personnalisables vous guident dans les tâches associées aux grands moments de la vie. Qu'il s'agisse de fermer votre première maison, de planifier votre mariage ou d'organiser un calendrier de contenu pour votre blog, ClickUp vous aidera à déterminer tout ce que vous devez faire et à le terminer.

C'est l'application parfaite pour le forfait des petites choses, des grandes choses et de tout ce qui se trouve entre les deux. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .