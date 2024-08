Confluence Vs. Google Docs : Quel est le meilleur outil de collaboration ?

Confluence et Google Docs sont tous deux d'excellentes options si vous cherchez un endroit pour vous réunir avec les membres d'une équipe à distance, collaborer sur des documents et constituer une bibliothèque de fichiers organisée. Mais lequel vous convient le mieux ?

Dans ce guide, nous comparons Confluence et Google Docs pour voir lequel l'emporte. Nous avons fait des recherches sur les fonctionnalités clés qui comptent le plus et sur la façon dont chaque outil se compare. Bonus : nous vous parlerons d'une alternative impressionnante à ces outils de collaboration d'équipe populaires.

Plongeons dans la bataille Confluence vs Google Docs et voyons ce qui en ressort. 🥊

Qu'est-ce que Confluence ?

via AtlassianConfluence est une plateforme de travail collaboratif de la célèbre société de logiciels Atlassian. L'outil veut agir comme votre environnement de travail numérique - un endroit où l'on se réunit et où l'on a des idées, où l'on collabore, où l'on modifie et où l'on prend des décisions.

Les fonctions d'Atlassian Confluence comprennent les Pages (pour les documents textuels), les Tableaux blancs (pour la collaboration numérique) et les Espaces (pour regrouper des pages spécifiques), et elles sont toutes incluses dans chaque forfait. L'outil est en constante amélioration, avec de nouvelles fonctionnalités comme les bases de données (une Notion ou Google Sheets ) sera bientôt disponible.

Fonctionnalités de Confluence

L'ensemble des fonctionnalités de Confluence le positionne comme un bon endroit pour faire du travail, mais quelles sont les plus pertinentes lorsqu'il s'agit de le comparer à Google Docs ? Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus remarquables des deux applications.

Travail collaboratif

via Atlassian Comme tout bon outil de collaboration d'entreprise l'une des principales priorités de Confluence est de faciliter le travail en commun.

Les fonctionnalités de collaboration de Confluence permettent aux équipes de mieux travailler ensemble dans différentes formes, y compris les tableaux blancs. Co-éditez avec les membres de votre équipe grâce à la modification en cours, un historique suivi, des changements surlignés et des commentaires. Les notifications permettent à chacun de rester informé des mises à jour et des modifications.

Au-delà de la collaboration sur un document ou un tableau blanc, la plateforme facilite également le partage d'informations. Des flux d'Accueil personnalisés permettent aux membres de l'équipe de se tenir au courant des projets les plus pertinents pour eux et de voir les annonces de l'entreprise.

La sécurité est également au rendez-vous. Les administrateurs du système peuvent personnaliser les permissions des utilisateurs pour ne partager que les fichiers pertinents avec les bonnes personnes. 🔐

Modèles

Lorsque vous démarrez avec un nouvel outil de collaboration à partir de zéro, une page blanche peut être intimidante. Confluence dispose d'une collection de modèles pour faciliter cette transition.

De la gestion de projet aux campagnes d'e-mail en passant par les listes de tâches, la vaste collection de modèles permet aux utilisateurs de démarrer rapidement leurs documents en ligne au lieu de perdre un temps précieux à essayer de tout faire à partir de zéro.

Intégrations

Confluence s'intègre naturellement avec d'autres produits Atlassian, notamment Jira Software, Jira Service Management et Trello .

Au-delà, vous pouvez personnaliser votre expérience en connectant Confluence à un intervalle d'autres applications. Il s'agit notamment de Salesforce, Microsoft Teams et Google Drive. La bibliothèque d'applications de Confluence est très étendue, avec des liens vers des applications généralement utilisées (comme Slack ) et plus spécialisés (comme GitHub ).

Prix de Confluence

Forfait gratuit

Standard: $5.75/mois par utilisateur

$5.75/mois par utilisateur Premium: 11$/mois par utilisateur

11$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Qu'est-ce que Google Docs ?

via Google DocsGoogle Docs est l'un des outils de création et de gestion de documents les plus connus. Il est devenu la référence pour les utilisateurs qui souhaitent créer des documents entièrement personnalisés sans avoir à investir dans l'outil de création de documents Microsoft Office écosystème.

L'application de documents de Google regorge de fonctionnalités qui facilitent la rédaction, la modification en cours et le partage de documents. Les utilisateurs peuvent créer et enregistrer rapidement des fichiers sur leur Google Drive , de collaborer par le biais de commentaires et d'enregistrer des fichiers dans une variété de types de fichiers.

Nous concentrons cette comparaison sur Confluence vs. Google Docs, mais il est important de mentionner que l'ajout d'autres produits de l'environnement de travail de Google peut vous aider à créer un environnement similaire à Confluence.

La combinaison de Google Docs avec Google Sheets (pour les bases de données), Google Jamboard (pour les tableaux blancs) et Google Drive (pour la gestion des connaissances) permet de créer un espace de travail partagé riche en fonctionnalités pour votre équipe. ✨

Fonctionnalités de Google Docs

Google Docs est peut-être bien connu, mais comment ses fonctionnalités se présentent-elles ? Voyons ce que cet outil de création de documents populaire a à offrir dans les mêmes catégories.

Travail collaboratif

Mon travail est un outil de collaboration documentaire qui vous aide à bien travailler ensemble. Les utilisateurs peuvent effectuer des modifications directement ou en mode suggestion, laisser des commentaires aux autres et voir facilement ce qui a été modifié grâce à l'historique des versions.

Google Docs offre des moyens utiles de collaborer au sein d'un document, mais c'est à peu près tout. Comme il s'agit d'un ensemble d'applications et non d'une plateforme aux fonctionnalités complètes, vous devrez ajouter d'autres produits Google ou intégrer des applications tierces pour bénéficier de fonctionnalités de collaboration supplémentaires.

Modèles

Comme Confluence, Google Docs propose un intervalle de modèles. Ceux-ci sont facilement accessibles à partir de votre document et constituent un guide utile si vous partez de zéro.

La collection de modèles est plus limitée que celle de Confluence et se concentre sur des types de documents plus traditionnels tels que les notes de réunion, les lettres et les CV. Mais il est également possible d'accéder à des modèles juridiques, commerciaux et stratégiques en tant que modules complémentaires gratuits pour les partenaires. 📄

Intégrations

via Google Docs Il est facile d'ajouter de nouvelles applications et fonctionnalités à Google Docs à partir du document sur lequel vous travaillez. Ouvrez le menu Modules complémentaires pour découvrir un large éventail d'applications et d'intégrations.

Vous avez le choix entre Outils d'écriture IA aux applications de signature électronique et aux créateurs de formulaires. Outre ces intégrations tierces, Google a construit des intégrations directement pour Salesforce et Zendesk.

Prix de Google Docs

**Free

Confluence vs. Google Docs : Comparaison des fonctionnalités

Nous avons examiné les deux outils et leur travail, mais comment se font-ils l'un par rapport à l'autre ? Voici un aperçu des fonctionnalités les plus intéressantes de Confluence et de Google Docs.

Travail collaboratif

Google Docs est intuitif et facile à utiliser. Presque tout le monde l'a déjà utilisé, ce qui rend le travail collaboratif fluide. Cependant, il manque des fonctionnalités standard dans Confluence, comme les tableaux blancs, un tableau de bord personnalisable et une organisation efficace des documents.

Pour la collaboration sur des documents texte, Google Docs semble l'emporter. Pour une collaboration plus large, Confluence offre davantage aux utilisateurs. 🙌

Modèles

via Atlassian Les deux outils disposent d'une collection de modèles prêts à l'emploi, disponibles sans frais supplémentaires. Confluence l'emporte ici sur Google Docs avec une collection plus impressionnante qui vous apporte non seulement des modèles prêts à l'emploi, mais aussi des conseils utiles pour vous aider à en tirer le meilleur parti.

Intégrations

Confluence et Google Docs offrent tous deux une bonne variété d'intégrations d'applications pour une expérience meilleure et plus riche en fonctionnalités. Les deux plateformes adoptent une approche de place de marché pour les intégrations, avec des applications provenant à la fois de partenaires bénéficiant d'une assistance et de tiers.

Cette manche est un match nul. Quelle que soit la plateforme que vous choisissez, des intégrations pour presque tous les désirs ou besoins sont facilement disponibles. 🧩 Compare Confluence Vs. Microsoft Teams !

Confluence Vs. Google Docs sur Reddit

Confluence et Google Docs sont deux outils populaires pour la collaboration documentaire et la gestion de projet, et il y a des avantages et des inconvénients à les utiliser tous les deux. Nous nous sommes rendus sur Reddit pour nous faire une idée de ce que les utilisateurs du monde réel pensent de ces outils.

Pour administrateur du réseau et du système , les utilisateurs de Reddit sont en faveur de Confluence :

"Nous venons de passer à l'ensemble de la suite Atlassian (Confluence, Jira, Bitbucket), et je trouve que Confluence est très propre et facile à travailler pour mettre en place..." de la documentation technique . Nous n'avons jamais utilisé Google Docs au niveau de l'entreprise, mais l'ayant utilisé pour des projets plus petits dans le passé, je choisirais définitivement Confluence Docs pour tout type de cas d'utilisation de la documentation d'entreprise - en particulier si vous avez besoin de contrôler qui a accès à quelles catégories de documentation, sur la base des groupes d'utilisateurs et des rôles."

Lorsqu'il s'agit de Les utilisateurs de Reddit discutant de la gestion des produits un utilisateur propose une meilleure alternative : ClickUp :

"Je suis étonné que personne n'ait dit cela, mais ClickUp. Ils ont un tableau blanc intégré à l'application, et vous pouvez intégrer d'autres outils directement dans les documents. La modification en cours est nettement plus facile, et si vous l'utilisez pour la construction de feuilles de route et le suivi de sprint, vous pouvez garder les choses vraiment propres." 🤩

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Confluence et Google Docs

ClickUp n'est pas seulement aimé par cet utilisateur de Reddit. Il est rapidement devenu la meilleure alternative à logiciel de collaboration et base de connaissances comme Confluence et Google Docs.

Avec ClickUp, la collaboration est au centre de tout ce que vous faites. Travaillez ensemble dans un espace de travail basé sur le web à travers les documents, les Tableaux blancs, les tâches, les Objectifs, et plus encore. Maintenez la discussion en temps réel avec le Chat, étiquetez les utilisateurs sur les tâches et les projets, et laissez des commentaires pour collaborer dans les documents.

Et nous allons au-delà de la collaboration sur les documents. Les projets de développement de logiciels et autres projets se déroulent sans heurts grâce à nos fonctionnalités impressionnantes de gestion de projet. Montez un système de gestion de la relation client (CRM) qui fonctionne exactement comme vous le souhaitez. Gérez toutes vos opérations à partir d'un seul endroit.

ClickUp n'est pas seulement un endroit où l'on peut coéditer des documents texte ou créer des idées sur un tableau blanc - c'est une application qui les remplace toutes. ✨

ClickUp Documents

Détection et modification en cours, ajout de commentaires et intégration de liens dans ClickUp Docs ClickUp Documents vous offre la facilité d'utilisation de Google Docs et les capacités d'organisation de Confluence. Profitez d'une méthode plus fluide pour créer, modifier et partager des documents de tout type, avec une collaboration intégrée.

Créez non seulement des documents autonomes, mais aussi des collections de pages et de documents Wiki -parfaits pour construire une puissante base de connaissances interne de documents, de modèles et d'informations la documentation du projet .

ClickUp vous permet de regrouper vos documents dans des catégories et des pages imbriquées, et de les retrouver rapidement à l'aide de signets. Personnalisez-les en les mettant en forme, en ajoutant des images d'en-tête et en créant une image de marque.

Notre éditeur transforme la pensée en action. Modifier les documents avec votre équipe en temps réel. Étiquettez les autres utilisateurs là où vous avez besoin de leur attention et convertissez facilement les commentaires en tâches que vous pouvez suivre dans ClickUp.

Les documents se connectent également aux tâches, et les widgets mettront à jour les flux de travail et attribueront les tâches, afin que votre équipe ne manque aucune étape.

Et comme la collaboration est avant tout une question de partage et de sécurité, nous avons également simplifié ces aspects. Utilisez nos fonctionnalités robustes de gestion des permissions pour vous assurer que vos documents ne parviennent qu'aux personnes qui doivent y avoir accès. Créez facilement des liens partageables et offrez un accès invité ou public aux documents publics.

ClickUp IA

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton à l'aide de ClickUp AI

Dites bonjour à une fonctionnalité qui va vous aider à faire votre travail plus rapidement... ClickUp IA .

ClickUp AI est un assistant alimenté par l'IA qui vous aide à optimiser votre temps en facilitant ces tâches répétitives ou chronophages.

Utilisez notre puissant Outil d'IA pour la prise de notes et de création de contenu pour générer des résumés de documents en quelques secondes au lieu d'examiner et de rédiger des notes manuellement. Ou de créer une liste de éléments d'action sur la base des informations contenues dans vos tâches et vos documents, et commencez à progresser plus rapidement.

Notre IA améliorera également votre façon de communiquer, avec des suggestions sur la façon de rendre vos écrits plus clairs, plus concis et plus engageants. Et grâce aux en-têtes, tableaux et autres éléments pré-structurés, vous passerez moins de temps à mettre en forme et plus à créer.

Lorsqu'il s'agit d'idéation, ClickUp AI accélère le processus et vous donne des idées fraîches à prendre en considération. Faites un remue-méninges pour élaborer des stratégies de campagne créatives, des forfaits d'évènement, des slogans et bien plus encore.

D'autres fonctionnalités sont en cours de développement. Bientôt, vous pourrez générer rapidement des résumés de projets et de standups, créer des tâches et des sous-tâches, et profiter de ClickUp AI en déplacement.

Tableaux blancs ClickUp

Faites un brainstorming, ajoutez des notes et rassemblez vos meilleures idées sur un canevas créatif avec les Tableaux blancs ClickUp

Bien que Confluence dispose d'une fonctionnalité de tableau blanc et que Google propose Jamboard, rien n'est comparable à Tableaux blancs ClickUp . Collaborez visuellement dans un espace numérique, puis transformez vos idées et concepts en tâches réalisables en quelques clics.

Les Tableaux blancs ClickUp prennent en charge l'idéation et la la collaboration de l'équipe et les rationaliser. Au lieu d'écrire des notes et de réfléchir ensuite aux étapes à suivre, les Tableaux blancs transforment directement les commentaires et les suggestions en tâches d'action.

Utilisez les Tableaux blancs pour faire des brainstormings, trouver des idées de stratégie, cartographier les parcours clients et visualiser les étapes de votre Flux de travail agile . Travailler ensemble en temps réel sur les meilleur logiciel de Tableau blanc quel que soit votre lieu d'implantation.

Visualisez vos idées, créez des feuilles de route et des flux de travail avec des objets intégrés, et ajoutez des images et des liens pour créer une expérience plus immersive.

Compare SharePoint Vs Confluence !

Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui

Vous envisagez peut-être Confluence ou Google Docs, mais il semble que la meilleure option soit ClickUp. Avec la modification en cours et la collaboration en temps réel à travers les Docs, les Tableaux blancs et l'ensemble du processus de gestion de projet, ClickUp vous en donne tout simplement plus.

Si vous êtes prêt à essayer une meilleure approche du travail collaboratif, essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui . ✨