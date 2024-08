Confluence Vs. SharePoint : Quel est le meilleur outil de collaboration ?

Jonglerie communication et collaboration au sein d'une équipe peuvent parfois ressembler à des assiettes tournantes. Ces moments où des messages se perdent dans la traduction ou objectifs de l'équipe semblent être des cibles mouvantes peut être particulièrement frustrant.

C'est ici que les outils de collaboration en ligne entrent en jeu. Ils sont conçus pour rationaliser le flux de travail de votre équipe et faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, parfois même littéralement (imaginez si vous deviez tous modifier la même page simultanément) ! 👀

Dans le monde des logiciels de collaboration, Confluence et Microsoft SharePoint se sont imposés comme les précurseurs du secteur. Ils prétendent tous deux être les meilleurs, alors comment faire pour les départager ?

Dans cet article, nous avons soigneusement analysé Confluence par rapport à SharePoint, en proposant une comparaison côte à côte de leurs fonctionnalités. Et c'est là que le bât blesse : Alors que vous pensez avoir trouvé la meilleure option pour votre équipe, nous vous présentons une solution alternative qui pourrait être l'as dans votre manche pour stimuler la productivité. 🙌

Qu'est-ce que Confluence ?

Via Confluence Confluence est un hub centralisé où convergent les grandes idées de votre équipe, les détails du projet et la documentation essentielle, un peu comme des ruisseaux qui se rejoignent pour former une rivière - d'où son nom. 🌊

Mais Confluence est bien plus qu'un espace de stockage statique : c'est un espace de jeu interactif et collaboratif où se mêlent les idées de chacun. La plateforme favorise une culture de la transparence et de la connaissance collective, servant de le wiki personnel de votre équipe .

La simplicité d'utilisation intuitive paramètre vraiment Confluence, le rendant accessible aux équipes de tous les niveaux de compétence et d'expérience.

Caractéristiques de Confluence

De ses prouesses en matière de gestion de contenu, de versionnement intelligent et de personnalisation facile aux outils de collaboration inclusifs, Confluence garantit que votre équipe dispose de toutes les fonctionnalités dont elle a besoin pour collaborer efficacement. ⚒️

Décortiquons les fonctionnalités qui font de Confluence un outil de collaboration efficace l'un des acteurs les plus importants dans le domaine de la collaboration entre équipes.

1. Espaces et pages illimités, et organisation structurée de l'arborescence des pages

Confluence offre la liberté de créer autant d'espaces et de pages que votre équipe en a besoin, ce qui garantit que vos idées ont de la place pour grandir et évoluer. 🌳

Et grâce à l'organisation structurée de l'arborescence des pages, tout a sa place, ce qui facilite la navigation et l'emplacement de votre contenu. 🧭

Confluence fournit un environnement interactif où chacun peut contribuer simultanément. Il assiste la modification en cours et les commentaires en temps réel pour encourager les discussions et les collaborations dynamiques. De plus, grâce à son système de notifications, vous êtes toujours au courant des mises à jour ou des changements. 🆕

3. Version des pages

Modifier en toute sérénité est possible grâce au versionnage des pages de Confluence. Il suit l'historique des modifications et vous permet de comparer différentes versions ou de revenir à une version précédente si nécessaire.

4. Bibliothèque de modèles

Démarrez rapidement et efficacement avec la bibliothèque de modèles de Confluence. Elle regorge de cadres prêts à l'emploi pour divers cas d'utilisation, et vous avez également la possibilité de créer des modèles personnalisés pour des besoins plus spécifiques.

5. Inspecter les permissions et la collaboration externe

Avec Confluence, la gestion de l'accès à votre contenu est simplifiée. Attribuez, modifiez et révisez les permissions facilement, en veillant à ce que les bonnes personnes aient le bon accès. La possibilité d'inclure jusqu'à cinq invités par utilisateur payant signifie que vous pouvez étendre votre cercle de collaboration au-delà de l'équipe immédiate.

Prix de Confluence

Free jusqu'à 10 utilisateurs

jusqu'à 10 utilisateurs Standard: 5,75 $/mois par utilisateur

5,75 $/mois par utilisateur Premium: 11$/mois par utilisateur

11$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez l'équipe commerciale pour une tarification personnalisée

Qu'est-ce que SharePoint ?

Via : SharePoint Faisant partie de la suite Microsoft Office, SharePoint est conçu pour rassembler votre équipe et rationaliser les flux de travail. Il sert de hub pour centraliser toutes les informations, tous les fichiers et toutes les mises à jour de votre projet, mais votre équipe peut également participer activement au contenu stocké.

Grâce à son haut degré de personnalisation, SharePoint peut être adapté au flux de travail et au style de collaboration propres à votre équipe. Il vous permet également de construire des sites web personnalisés pour différents départements ou projets, ce qui facilite le maintien de tout et de tout le monde dans la boucle.

Caractéristiques de SharePoint

SharePoint fournit un large intervalle d'autres outils de collaboration pour le stockage de documents et la communication. Pour vous aider, nous vous présentons ci-dessous ses fonctionnalités clés évaluer si SharePoint correspond aux besoins de votre équipe .

1. Un espace de stockage important

SharePoint offre un généreux 1TB de stockage OneDrive par utilisateur dans tous les forfaits. C'est suffisant pour partager des fichiers, des données, des actualités et des ressources. Il est accessible sur les PC, les Mac et les appareils mobiles, ce qui en fait un outil pratique pour les équipes qui évoluent dans des environnements variés.

2. Co-création en temps réel

Les versions web et bureau d'autres outils Microsoft permettent la coécriture en temps réel. Cela signifie que vous et votre équipe pouvez travailler en même temps sur le même document Word ou PowerPoint - même certaines versions plus récentes d'Excel assistent cette fonctionnalité. L'auteur doit cependant partager le document via SharePoint.

3. Sites intranet et portails

SharePoint vous permet de construire des sites et des portails personnalisés et sites intranet maintenus . Ils sont facilement accessibles et se présentent bien sur n'importe quel appareil (grâce à l'application mobile SharePoint). Les informations partagées sur l'intranet peuvent inclure des évènements d'entreprise, des ressources et du contenu personnalisé, comme des mises à jour d'actualités de vos sites web les plus consultés.

4. Gestion de contenu et connaissance collective

Les riches capacités de gestion de contenu et les puissantes fonctionnalités de recherche de SharePoint font de la recherche d'informations un jeu d'enfant. 🍃

La plateforme est conçue pour améliorer le flux de connaissances au sein d'une organisation, en maximisant la vitesse à laquelle les informations sont partagées, et les décisions prises.

5. Invités et permissions

SharePoint facilite le partage sécurisé de fichiers à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation. Grâce à sa fonctionnalité de permissions, vous pouvez contrôler qui a accès à quelles informations, ce qui constitue un niveau de sécurité supplémentaire.

Prix de SharePoint

SharePoint (Forfait 1): 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur SharePoint (Forfait 2): 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Office 365 E3: 23 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Confluence Vs. SharePoint : Comparaison des fonctionnalités

Confluence et SharePoint sont tous deux des plateformes complètes offrant des outils robustes pour la collaboration d'équipe et la gestion de contenu. Elles offrent des fonctionnalités de modification en cours en temps réel, permettant des interactions transparentes entre les membres de l'équipe et une création de contenu plus fluide.

Mon travail consiste également à garantir une collaboration sûre grâce à une gestion sophistiquée des permissions, qui permet aux équipes de contrôler l'accès à leur contenu.

Ils divergent en termes de stockage, SharePoint se distinguant par son offre substantielle de 1 To de stockage OneDrive par utilisateur, même dans son forfait de base.

Faisons donc une dernière confrontation des fonctionnalités de SharePoint vs Confluence, où nous les croiserons sur la base des trois critères essentiels.

Intégrations

Confluence et SharePoint ont des capacités d'intégration aussi impressionnantes l'une que l'autre

Confluence a été créé par Atlassian et s'inscrit donc parfaitement dans l'écosystème Atlassian. Si votre équipe utilise des outils tels que Jira pour la gestion de projet ou HipChat pour la communication, Confluence se lie à ces systèmes pour créer un environnement de travail rationalisé. L'interaction entre ces plateformes peut simplifier l'échange d'informations et stimuler la productivité, même si la courbe d'apprentissage est très raide.

De même, SharePoint travaille main dans la main avec le vaste intervalle d'outils de Microsoft 365. Si vous utilisez déjà OneDrive pour le stockage de fichiers, Outlook pour les e-mails ou Microsoft Teams pour la collaboration, SharePoint s'intégrera parfaitement dans votre zone de confort.

Personnalisation

Dans le coin de la personnalisation, SharePoint remporte le trophée à l'Accueil. 🏆

Il regorge d'options et de fonctionnalités de personnalisation, notamment sa capacité à créer des sites intranet et à mettre en place des flux de travail automatisés. Cela fait de SharePoint l'outil de prédilection des grandes entreprises qui ont besoin d'un environnement de collaboration complexe et hautement personnalisable.

Bien que Confluence offre de bonnes possibilités de personnalisation, il ne peut tout simplement pas rivaliser avec les capacités étendues de SharePoint.

Facilité d'utilisation

Sur le front de la facilité d'utilisation, Confluence est le champion incontesté. 🏅

Son interface conviviale et intuitive, ses fonctions de recherche fiables et son organisation simple des documents lui ont valu beaucoup d'amour, en particulier de la part des petites et moyennes entreprises et de ceux d'entre nous qui ne sont pas des as de la technologie.

Bien qu'il regorge de fonctionnalités, SharePoint s'accompagne d'une courbe d'apprentissage plus abrupte qui peut s'avérer difficile pour les nouveaux venus. Néanmoins, pour ceux qui sont déjà plongés dans l'écosystème Microsoft, c'est un peu comme apprendre un nouveau dialecte d'une langue que vous parlez déjà, ce qui rend le défi surmontable avec un peu d'effort.

Qu'est-ce qui est mieux, Confluence ou SharePoint ?

Chaque plateforme ayant ses points forts, il n'est pas facile de déclarer un vainqueur clair dans le match Confluence vs. SharePoint ! 🍪

Si vous êtes à la recherche d'une expérience de gestion de contenu et de collaboration intégrée et transparente, en particulier si vous utilisez déjà Jira ou HipChat, Confluence pourrait être votre choix. À fait un travail louable en facilitant la mise en place d'un système de gestion de contenu la collaboration en temps réel et l'organisation efficace du contenu.

D'autre part, SharePoint offre une polyvalence impressionnante. Il va au-delà de la gestion de contenu pour offrir un stockage substantiel, même sur les forfaits de base, ce qui peut changer la donne. De plus, si votre équipe utilise déjà des outils Microsoft 365, SharePoint peut se sentir comme une extension naturelle de votre espace de travail.

En substance, la résolution du dilemme SharePoint vs. Confluence dépend largement des besoins spécifiques de votre équipe, de l'écosystème logiciel existant et de ce que vous chérissez le plus dans un outil de collaboration.

Plutôt que de chercher une réponse définitive, il est préférable de considérer les points forts de chaque plateforme et de les faire correspondre aux besoins et au style de travail de votre équipe. Vous pourrez ainsi trouver l'outil idéal pour votre équipe et en tirer le meilleur parti !

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Confluence et SharePoint ClickUp est un excellent choix pour les équipes à la recherche d'une solution de gestion de projet complète. Comme il a été explicitement conçu pour améliorer la productivité des équipes, il se distingue comme une alternative exceptionnelle à la fois à SharePoint et à Confluence.

La pierre angulaire de ClickUp réside dans l'étendue de ses options de personnalisation. Qu'il s'agisse de partir d'un modèle préconstruit ou de créer votre espace de travail à partir de zéro, ClickUp vous permet d'adapter votre aire de jeu de gestion de projet à vos besoins spécifiques.

Il offre plus de 15 vues différentes, dont la Liste, le tableau Kanban et le diagramme de Gantt, ce qui permet de visualiser votre charge de travail de la manière qui vous convient le mieux.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Mais ClickUp ne s'arrête pas à la visualisation. Ses fonctions de hiérarchisation des tâches, telles que les statuts personnalisés, les étiquettes, les libellés et les points sprint, vous offrent une suite d'outils pour gérer efficacement votre charge de travail.

Vous pouvez même rationaliser votre flux de travail avec automatisations personnalisées .

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automatisation personnalisée dans ClickUp /$$img/

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins

ClickUp, c'est la collaboration. La plateforme s'intègre à plus de 1 000 outils ce qui permet aux équipes de regrouper tout leur travail en un seul endroit. L'interface utilisateur intuitive, dotée de modes en ligne et hors ligne, facilite la collaborer de manière asynchrone ce qui permet aux équipes de rester informées et alignées, où qu'elles se trouvent.

ClickUp va au-delà de la gestion de projet avec des fonctionnalités telles que ClickUp Terminé pour la gestion des connaissances, ClickUp Tableau blanc pour les flux de travail complexes, et ClickUp IA pour l'automatisation des activités de rédaction afin de vous aider à faire votre travail de manière plus terminée. Explorons-les plus en détail.

ClickUp Docs pour la modification en cours en collaboration et plus encore

Si vous envisagez Confluence par rapport à SharePoint pour la documentation parce que votre équipe a besoin d'un système centralisé de gestion des documents base de connaissances centralisée vous trouverez la Documents ClickUp est une fonctionnalité particulièrement pratique.

Il s'agit essentiellement de la possibilité de créer et gérer des documents directement dans votre environnement de travail ClickUp. Cela signifie que toutes vos notes, rapports, directives et pages wiki illimitées se trouvent désormais au même endroit, accessibles à tout moment.

ClickUp Docs permet de mettre en forme et d'éditer des documents Les commandes slash pour un travail plus efficace

Structurer votre contenu est un jeu d'enfant dans ClickUp Docs. Vous pouvez facilement imbriquer les pages les unes dans les autres et ajouter un peu de style avec des images de couverture et des icônes personnalisées. Parallèlement, la fonctionnalité de recherche vous permet de trouver en un clin d'œil le contenu exact dont vous avez besoin dans un document. 🔍

Parlons maintenant de la collaboration. ClickUp Docs assistance modification en cours et offrent de riches fonctionnalités de commentaire, permettant un retour d'information et des discussions en temps réel. Vous pouvez même étiqueter des documents spécifiques pour faciliter le filtrage, de sorte que vous n'aurez jamais de mal à vous y retrouver dans une mer de contenus. 🏷️

Utilisez ClickUp Docs pour collaborer sans effort et sans chevauchement

Pour les moments où vous souhaitez avoir un aperçu de la progression d'un document, la fonctionnalité histoire est très utile. Vous pouvez coller des versions antérieures et voir quelles modifications ont été apportées et par qui. En outre, vous pouvez attribuer des rôles de propriété et de collaborateur, ce qui ajoute de la responsabilité et de la clarté à votre processus de documentation.

Donnez vie à vos idées avec les Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs de ClickUp de ClickUp permet à toute l'équipe, y compris les clients et les parties prenantes, d'être sur la même page. Cet outil est conçu pour faire passer la gestion de projet au niveau supérieur, que vous l'utilisiez pour

le développement de logiciels ou des sessions de brainstorming créatif. 💡

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochain projet

Un autre aspect intéressant des Tableaux blancs ClickUp est qu'ils sont souvent inclus dans les modèles prêts à l'emploi de la plateforme. Les diagrammes, les diagrammes et les cadres préconstruits aident à lancer vos projets en fournissant une structure et en vous faisant gagner du temps lors de la phase de planification.

Les modèles sont hautement personnalisables et répondent à différents cas d'utilisation, ce qui les rend adaptés à tous, quelle que soit leur expérience ou leur niveau de confort avec les tableaux blancs en général.

Passez moins de temps à écrire et plus de temps à innover avec ClickUp AI

Les ClickUp AI la fonctionnalité ClickUp AI permet de débloquer des niveaux de productivité sans précédent. Ses pouvoirs sont particulièrement évidents lorsqu'il s'agit de transformer votre écriture. ✍️

Vous pouvez mettre en surbrillance n'importe quel texte dans ClickUp, qu'il s'agisse d'un document, d'un commentaire ou d'une description de tâche, et laisser la barre d'outils IA l'améliorer en le rendant plus long, plus court, meilleur ou plus simple.

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

La fonctionnalité IA aide à la rédaction de texte ou de copie pour n'importe quel sujet, réduisant considérablement le temps que vous passez habituellement à ébaucher un e-mail ou à tracer les grandes lignes d'un article de blog. Elle est conçue pour éliminer les tâches administratives en résumant les documents ou en générant des éléments d'action, fournissant ainsi des récapitulatifs instantanés et extrayant efficacement les prochaines étapes.

Résumer des textes longs avec ClickUp AI

En outre, la fonctionnalité IA vous permet de rattraper les conversations, de générer des éléments d'action, de vérifier l'orthographe et la grammaire, et même de traduire des langues, le tout au sein de la plateforme ClickUp. Ces fonctions permettent non seulement d'augmenter votre productivité, mais aussi de faire de ClickUp un outil capable de s'adapter aux divers besoins de votre équipe et à sa présence mondiale. 🌏

Modèle de wiki ClickUp

Créez un hub d'information centralisé et facile à naviguer pour votre organisation avec ClickUp Wiki Template Modèle de wiki de ClickUp est un excellent outil pour aider votre équipe à préciser, organiser et partager des informations essentielles. La flexibilité du modèle lui permet d'être adapté à l'image de marque de votre entreprise tout en permettant une création plus rapide de nouveaux contenus. Ainsi, tous les membres de l'équipe peuvent facilement accéder à la base de connaissances et y contribuer efficacement.

Le modèle comprend divers éléments personnalisés tels que des statuts, des champs et des affichages qui facilitent la gestion de vos pages wiki. De plus, il offre des fonctionnalités telles que les réactions aux commentaires, la modification en cours et l'IA pour améliorer le suivi du wiki.

En intégrant d'autres fonctionnalités de ClickUp comme les Tableaux blancs pour les sessions de brainstorming et les Documents pour la rédaction de contenu, le modèle accélère votre flux de travail !

L'utilisation du modèle de wiki de ClickUp est très simple. Après vous être inscrit et avoir ajouté le modèle à votre environnement de travail, vous pouvez inviter les membres de votre équipe à commencer à collaborer.

Ses fonctions complètes vous permettent de stocker toutes les informations en un seul endroit, d'assigner des tâches, de collaborer avec les parties prenantes et de surveiller les tâches de manière efficace. En conséquence, le modèle de wiki apparaît comme un outil inestimable pour la gestion des connaissances et le travail collaboratif au sein de votre organisation.

Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui

Montez à bord de ClickUp et vous découvrirez qu'il s'agit de bien plus qu'un simple outil de gestion de documents ou de brainstorming - c'est votre guichet unique pour tout ce qui concerne le travail, de la gestion de projet à la collaboration d'équipe et bien plus encore.

ClickUp rivalise facilement avec Sharepoint et Confluence sur leur propre terrain. Néanmoins, son incroyable intervalle de fonctionnalités et d'applications le place dans une ligue à part lorsqu'il s'agit de stimuler la productivité et l'organisation. Souscrivez au forfait Free Forever de ClickUp pour l'essayer et constater la différence.