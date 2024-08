Confluence Vs. Teams : Quel est le meilleur outil de collaboration ?

La productivité est tout ce qu'il y a de plus important dans le monde du travail. Mais entre les e-mails, les discussions et les réunions, il est difficile de gérer tout ce que le lieu de travail exige de vous.

Au lieu de vous perdre dans les e-mails et les feuilles de calcul, optez pour des solutions intelligentes outils de collaboration d'équipe pour en faire plus en moins de temps. Ces outils gèrent les communications, la charge de travail et les stratégies de votre équipe, entre autres. ⚒️

Si vous êtes à la recherche d'un outil de collaboration, vous êtes probablement tombé sur Atlassian Confluence et Microsoft Teams. Mais quelle est la meilleure option ?

Ne vous inquiétez pas, nous avons étudié les deux plateformes pour vous aider à choisir la meilleure option.

Dans ce guide, nous allons comparer Confluence versus Teams, expliquer où chaque outil est le plus performant, et partager une troisième option pas si secrète qui souffle Confluence et Teams hors de l'eau. 🤩

Qu'est-ce que Confluence ?

Via AtlassianAtlassian Confluence est ce que vous obtenez lorsque vous combinez un fichier collaboration à un projet avec une plateforme de gestion des connaissances.

La gestion de la connaissance fonctionne comme la gestion interne de l'entreprise logiciel wiki qui permet d'extraire toutes les connaissances institutionnelles des boîtes e-mail de votre équipe et de les intégrer dans une documentation structurée.

Par exemple, si Steve travaille dans l'entreprise depuis 25 ans et qu'il la quitte, vous risquez d'être dans l'embarras parce qu'il en sait beaucoup. Vous devez faire entrer son cerveau dans Confluence. La plateforme enregistre les connaissances et les rend partageables afin que chaque membre de l'équipe ait accès à ces connaissances. 🧠

Côté collaboration, Confluence réunit les équipes pour qu'elles collaborent sur n'importe quoi, n'importe où. Laissez des commentaires, mentionnez des membres de l'équipe et même corédigez en cours.

Fonctionnalités de Confluence

L'avantage d'Atlassian Confluence est que ses fonctionnalités conviennent aussi bien aux équipes en personne qu'aux équipes à distance. Après avoir testé la plateforme, nous pensons que ces fonctionnalités sont les plus convaincantes pour les entreprises occupées. 🙌

1. Gestion des connaissances

Les informations cloisonnées ne sont pas exploitables. Confluence organise toutes vos informations en un seul endroit. Il regroupe les forfaits de projet, les mises à jour de statut et le contexte informationnel dans un référentiel unique.

Au lieu de passer d'une plateforme à l'autre à la recherche de procédures opératoires normalisées et de manuels, tout est à portée de main dans Confluence.

Via Atlassian Confluence inclut une robuste fonction de base de connaissances . Grâce à sa fonction de recherche avancée et à ses libellés, il est très facile de trouver les informations dont vous avez besoin.

Les permissions sont une fonctionnalité qui n'est disponible que sur les forfaits premium, mais elles vous permettent de paramétrer plusieurs niveaux d'accès pour garder les informations sensibles top secrètes.

Si vous êtes manager, consultez les analyses de Confluence pour connaître les tâches, la charge de travail et les statistiques de la base de connaissances de votre équipe. Si vous vous êtes donné la peine d'élaborer des procédures opératoires normalisées, vérifiez vos analyses pour voir si les gens les lisent vraiment.

La hiérarchie du contenu de Confluence facilite également la compréhension des informations contenues dans le système - aucune formation n'est nécessaire. Cela dit, si vous vous sentez bloqué, inscrivez-vous à l'Université Atlassian.

Cette ressource gratuite est parfaite pour les administrateurs et les utilisateurs quotidiens. Il s'agit d'une plateforme d'apprentissage à la demande qui vous apprendra à tirer le meilleur parti de Confluence.

Il existe également des tonnes d'options d'assistance, allant des forums communautaires à une base de connaissances en passant par le service client.

2. Intégrations

Plus de 3 000 intégrations sont disponibles sur la place de marché d'Atlassian, ce qui facilite grandement la combinaison de tous vos systèmes dans un seul tableau de bord.

Voici quelques-unes de nos intégrations favorites pour Confluence :

Jira

Trello

Slack

Figma

Dropbox

Confluence Cloud

Google Drive

Confluence propose également une intégration pour Microsoft Teams.

3. Pages Les pages de Confluence travaillent comme des Google Docs . Sur une page, votre équipe crée du contenu et des

travaille ensemble en temps réel . Comme Google Docs, Pages inclut l'historique des versions et le suivi des modifications, de sorte que vous pouvez toujours revenir en arrière et revenir à une version antérieure si vous le souhaitez.

Pages permet d'ajouter des commentaires textuels classiques, mais si vous voulez un peu plus d'éclat, ajoutez quelques GIF ou emojis amusants. Vous pouvez également étiqueter votre équipe pour attirer son attention sur certaines parties de la page. ✨

Besoin de planifier une réunion ? Confluence s'intègre aux calendriers des équipes pour que vous voyiez les disponibilités de chacun en un seul endroit. Il n'inclut pas de fonction de messagerie vidéo native comme l'application Microsoft Teams, vous devrez donc toujours gréer votre logiciel vidéo pour qu'il s'intègre à Confluence.

P.S. Confluence dispose également d'applications mobiles pour iPhone et Android qui permettent de collaborer en déplacement.

4. Tableaux blancs

Via Atlassian La fonctionnalité de tableaux blancs de Confluence le rend parfait pour les équipes à distance. Cette version numérique d'un tableau blanc est parfaite pour le brainstorming et la visualisation des grandes idées de votre équipe. 💡

Les tableaux blancs de Confluence sont dotés de notes adhésives virtuelles, comme un tableau blanc classique, mais ils comprennent également des sondages de vote et des chronomètres. Utilisez la fonctionnalité de liens intelligents pour intégrer du contenu provenant d'autres pages ou sites Web afin d'ajouter plus de contexte.

P.S. Si vous travaillez dans le développement de logiciels, les tableaux blancs Confluence se convertissent en Jira en quelques clics.

5. Modèles

Vous voulez gagner encore plus de temps ? Confluence est livré avec un nombre limité de modèles de pages. Utilisez ces modèles pour la planification stratégique, les forfaits de communication ou même des campagnes d'e-mailing.

Ces modèles sont accompagnés de tableaux, de mises en forme, d'images et même de code. Considérez ces modèles comme un point de départ utile et personnalisez-les à votre guise.

Les membres de la communauté Confluence soumettent des modèles, de sorte que le nombre de modèles augmentera probablement au fil du temps - gardez l'œil ouvert pour en trouver d'autres ! 👀

Prix de Confluence

Free

Standard: 5,75 $/mois pour un à 100 utilisateurs

5,75 $/mois pour un à 100 utilisateurs Premium: 11$/mois pour un à 100 utilisateurs

11$/mois pour un à 100 utilisateurs Enterprise: Contacter pour les tarifs

Qu'est-ce que Teams ?

Via MicrosoftMicrosoft Teams est la plateforme de collaboration de Microsoft qui a vraiment gagné ses ailes pendant la pandémie.

Teams est purement une outil de collaboration en ligne tandis que Confluence est également une plateforme de base de connaissances. Microsoft Teams n'est pas nécessairement aussi riche en fonctionnalités que Confluence, mais il s'agit tout de même d'une bonne option, surtout si votre équipe organise beaucoup de réunions.

MS Teams permet le partage et la modification en cours de fichiers en temps réel. Collaborez avec des membres à l'intérieur et à l'extérieur de votre entreprise et créez des canaux partagés avec différents membres de l'équipe de projet.

Teams travaille entièrement dans le cloud, ce qui vous permet de partager des fichiers et de collaborer depuis n'importe où. La gestion des accès est intégrée à la plateforme, ce qui vous permet de contrôler totalement qui voit quoi.

Ce qui est intéressant avec Teams, c'est que vous pouvez collaborer au sein d'un document, d'un canal Teams, d'une réunion ou d'une discussion. Il vous suffit de saisir le lien vers votre document et de le coller à l'endroit où vous souhaitez travailler dessus. Sympa, non ? 🤩

Fonctionnalités de Teams

Lorsque l'on compare Confluence à Teams, il est important de reconnaître que les deux plateformes ont des objectifs différents. Les fonctionnalités de Microsoft Teams sont davantage adaptées à la communication et à la collaboration qu'à la gestion des connaissances. Voici nos fonctionnalités Teams les plus favorites.

1. Réunion

Contrairement à Confluence, vous pouvez organiser des réunions d'équipe dans Teams pour un maximum de 1 000 participants. Comme il s'agit d'un produit Microsoft, vous avez la liberté d'améliorer les réunions avec d'autres outils Microsoft, comme PowerPoint Live ou Microsoft Tableau blanc.

Vous en avez assez de prendre des notes de réunion ? Meet est livré avec des notes de réunion générées par l'IA. Il est préférable d'en vérifier l'exactitude, mais cela peut tout de même faire gagner beaucoup de temps.

Microsoft Teams propose également des appels de groupe, des transferts d'appels et une messagerie vocale. C'est idéal si votre travail consiste à discuter souvent au téléphone - ou si vous ne voulez pas qu'un client bavard ait votre numéro de téléphone personnel. 📞

2. Discuter

Discussions dans Microsoft Teams

Vous souhaitez attirer l'attention de quelqu'un ? Lancez un fil de discussion, étiquetez-le et les notifications Teams s'occupent du reste. Les discussions sont également dotées de traductions en un clic pour 35 langues, d'une messagerie vocale et de suggestions de réponses.

Nous apprécions également la fonctionnalité Microsoft Loop, qui vous permet de collaborer sur les sujets suivants travailler ensemble en temps réel au sein d'un groupe de discussion. Cette méthode n'est pas idéale pour les documents volumineux. Mais c'est parfait si vous avez besoin de quelqu'un pour revoir rapidement un tableau avant de l'ajouter à une présentation PowerPoint. 📊

3. Intégrations

Microsoft appelle ses intégrations des "applications" Grâce à ces applications, vous pouvez personnaliser Teams en y ajoutant des fonctions provenant d'autres solutions que vous utilisez déjà. Cela permet d'adopter l'automatisation dans presque tous vos flux de travail.

Nous recommandons les applications Teams pour :

Figma

Trello

ClickUp

Zapier

Adobe Creative Cloud

Zendesk

Teams s'intègre naturellement aux autres produits Microsoft. Si vous êtes déjà un fanatique de Microsoft, cette option a du sens purement en raison de la façon dont les produits de Microsoft fonctionnent ensemble.

P.S. Si vous préférez Microsoft Teams, il existe également une application pour Confluence.

Prix de Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/mois par utilisateur, payé annuellement

4 $/mois par utilisateur, payé annuellement Microsoft 365 Business Basic: 6$/mois par utilisateur, payé annuellement

6$/mois par utilisateur, payé annuellement Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur, paiement annuel

Confluence Vs. Teams : Comparaison des fonctionnalités

Dans l'épreuve de force entre Confluence vs. Teams, qui règne en maître ? 🏆

Comme d'habitude, la "bonne" réponse dépend du travail de votre entreprise et de ce que vous recherchez. Voici comment Confluence et Teams se positionnent l'un par rapport à l'autre.

1. Collaboration

Confluence et Teams sont toutes deux des plateformes de collaboration, mais elles facilitent la collaboration de différentes manières.

Par exemple, Microsoft Loop est une fonctionnalité intéressante pour faire passer de petites choses à votre patron. Mais les tableaux blancs de Confluence sont utiles pour les brainstormings à distance.

Les options de vidéoconférence de Teams constituent une grande différence. Cela permet d'intégrer la vidéo conférence à votre plateforme de collaboration, ce que Confluence n'offre pas aussi directement ou efficacement.

Si vous êtes plutôt une équipe à distance basée sur le texte, optez pour Confluence. En revanche, si vous préférez la vidéo ou les visioconférences, optez pour Teams.

Gagnant: Teams pour les visioconférences ; Confluence pour la collaboration textuelle

2. Modèles

Teams propose quelques modèles, mais la variété est limitée. En fait, il ne s'agit pas vraiment de modèles. Il s'agit plutôt de "paramètres enregistrés" qui permettent de gagner du temps si vous créez fréquemment des groupes ou des équipes.

Confluence, en revanche, dispose d'une bibliothèque croissante de modèles personnalisables. Si vous tenez à disposer de modèles prêts à l'emploi, Confluence est le meilleur choix.

Gagnant: Confluence

3. Intégrations

Confluence et Teams proposent tous deux des centaines d'intégrations. Tout dépend de la façon dont votre organisation est déjà paramétrée.

Si vous êtes une entreprise Microsoft de bout en bout, Teams est plus logique car il fonctionne déjà bien au sein de l'écosystème Microsoft.

Mais si vous êtes un adepte de Jira, Confluence est un meilleur choix car il s'intègre aux produits Atlassian.

Gagnant: Teams si vous utilisez Microsoft ; Confluence si vous utilisez Jira

4. Gestion des connaissances

Le grand argument de vente de Confluence est qu'il s'agit d'un outil combiné de gestion des connaissances et de collaboration.

Ce n'est pas le cas de Microsoft Teams. Il faudrait utiliser quelque chose comme Microsoft SharePoint pour obtenir une base de connaissances dans la suite de produits Microsoft.

S'il est important que votre collaboration et votre base de connaissances soient sur la même plateforme, optez pour Confluence.

Gagnant: Confluence

Confluence Vs. Microsoft Teams sur Reddit

Nous avons creusé en profondeur dans Confluence vs Teams pour trouver les différences les plus convaincantes entre ces plateformes.

D'après Reddit la fonctionnalité wiki de Teams est difficile à utiliser pour le partage des connaissances :

"Mon équipe était en train d'élaborer un "mode d'emploi" étape par étape dans le $Wiki _de Teams (cela a pris quelques semaines) et nous avons découvert que le $Wiki était vraiment affreux. Il était bogué, il supprimait les photos que nous téléchargions, etc

Dans un autre projet de Reddit un utilisateur des deux plateformes a estimé que Confluence était le meilleur choix pour la collaboration :

"J'ai utilisé les deux. Confluence _est bien meilleur pour la collaboration"

Si les utilisateurs ont clairement une préférence pour Confluence, certains expriment que leur préférence n'a pas d'importance parce que _"la politique de l'entreprise est 'Tout doit être dans Teams'"

Il est difficile de persuader la haute direction - ou les responsables informatiques - d'autoriser l'utilisation de différentes plateformes. Si vous êtes une organisation Microsoft, il se peut que vous soyez _$$a obligé d'utiliser Teams, que vous le vouliez ou non, souvent pour des raisons de licence ou de sécurité. 🤷🏽

Compare Confluence Vs. SharePoint !

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Confluence et Teams

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Confluence et Teams ont définitivement leur place. Mais il n'y a qu'un seul problème : ils n'apportent pas la gestion des tâches dans un emplacement central.

Bien sûr, des applications et des intégrations peuvent vous aider à faire cela. Mais pourquoi bricoler quelque chose alors que vous pourriez avoir un système qui inclut déjà tout ce dont vous avez besoin pour vous occuper de votre entreprise ?

ClickUp est la solution de collaboration la plus favorisée au monde, qui rassemble tout votre travail en un seul endroit. Et ses fonctions sont si bonnes qu'elles font sauter de joie les professionnels obsédés par l'efficacité. 🤸

Collaborer en temps réel, sans souci ClickUp Documents vous permet de créer du contenu, des forfaits de projet et même des wikis pour la conservation des connaissances. (Confluence, qui ?)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif Confluence vs Teams : mise en forme riche et commandes slash dans les documents ClickUp /$$img/

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash pour un travail plus efficace

Incorporez du contenu, ajoutez des tableaux et personnalisez la mise en forme de votre document pour créer des informations utiles et accrocheuses qui encouragent la collaboration.

Tous les documents ClickUp permettent une modification en cours avec votre équipe. Convertissez du texte ou des commentaires en tâches d'un simple clic - il n'y a pas besoin d'une double entrée ici.

Discutez avec votre équipe sur une seule plateforme

Avec Affichage du ClickUp Chat avec ClickUp Chat, toutes vos mises à jour, tous vos liens et toutes vos communications sont regroupés en un seul endroit. Attribuer des éléments d'action en étiquetant des personnes ou en intégrant des vidéos, des pages ou des feuilles de calcul pour ajouter du contexte aux discussions. 👋

Partagez facilement des mises à jour, des liens, des réactions et consolidez les discussions importantes grâce à l'affichage Chat dans ClickUp

Nous aimons également la fonctionnalité de modification en cours pour mettre en forme les discussions. Ajoutez des blocs de code, des puces et des bannières pour mettre en valeur vos messages.

Combler le fossé entre le brainstorming et le faire Tableaux blancs ClickUp facilitent la collaboration à distance. Ils sont très visuels et achevés grâce à notre gigantesque bibliothèque de modèles de Tableaux blancs. Vous pouvez soit voler l'un des nôtres (cela ne nous dérange pas), soit créer votre propre modèle.

Collaborer plus efficacement avec les clients ou les équipes internes grâce à des Tableaux blancs virtuels pour stimuler l'innovation Utiliser les Tableaux blancs pour organiser des séances de brainstorming avec votre équipe, en personne ou à distance. Transformez vos idées en tâches et assignez-les à votre équipe d'un simple clic. C'est le meilleur moyen de rendre vos grands forfaits réalisables en toute simplicité.

Combinez tâches et gestion de documents avec ClickUp

ClickUp est bien plus qu'un outil de collaboration. La plateforme est à la fois un logiciel de gestion de projet, un outil de collaboration et un référentiel de modèles. Commencez dès aujourd'hui avec le forfait Free Forever !