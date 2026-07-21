Les 12 meilleurs logiciels de collaboration client en 2026

Les outils de collaboration client se divisent en deux catégories. D'un côté, vous avez les outils natifs de portail qui offrent aux clients un espace dédié à l'image de leur marque. De l'autre, il existe des outils internes avec accès invité qui permettent aux clients d'accéder à une vue restreinte de votre environnement de travail.

Si vous faites le mauvais choix, vous vous retrouverez aussitôt confronté à des validations manquées, à des versions multiples de fichiers et à un périmètre de projet modifié dans une réponse que personne n’a vue.

Ce guide compare les 12 meilleurs outils logiciels de collaboration client en fonction des critères essentiels pour le travail externe, afin que vous puissiez présélectionner ceux qui s'intègrent le mieux à votre environnement technologique.

Outil Idéal pour Fonctionnalité phare Tarifs* Ses points faibles Teamwork.com Agences de taille moyenne gérant des cycles de vie clients complexes et à plusieurs niveaux Accès externe gratuit aux tableaux de bord, aux jalons et aux tâches partagées, avec des chronomètres intégrés qui calculent les coûts des ressources par rapport au budget À partir de 9,99 $/mois (facturation annuelle) Utilise des estimations en heures, et non en « story points », ce qui fait que les équipes de développement agiles ne peuvent pas planifier leurs sprints Moxo Entreprises des secteurs réglementés mettant en œuvre une intégration client très personnalisée Des entrées distinctes, personnalisées à l’image de la marque, pour les clients et les fournisseurs, avec des flux de travail clairs et des signatures électroniques cryptées Gratuit ; version Business : 960 $/an La version d'entrée de gamme limite les intégrations et ne dispose pas de chronomètres internes pour la facturation à l'heure. monday.com Agences de marketing ayant besoin d'un suivi de l'avancement très visible, avec un code couleur Des tableaux de statut à code de couleur qui mettent en évidence les retards Gratuit ; à partir de 9 $/mois Pas de confidentialité au niveau des colonnes, il est donc difficile de masquer les informations sensibles aux prestataires ClickUp Entreprises en pleine croissance, équipes pluridisciplinaires souhaitant rationaliser leurs opérations internes et leur travail avec les clients Les autorisations d'invité permettent de contrôler précisément ce que voit un client, avec les tâches, les documents, les révisions, le chat et les formulaires regroupés dans un seul environnement de travail, ainsi que des invités en lecture seule gratuits. Gratuit ; version payante à partir de 7 $ par utilisateur et par mois Les équipes utilisant une application monofonctionnelle ont besoin d'une à deux semaines pour configurer les Espaces et les permissions. Asana Petites équipes chargées de coordonner des jalons rigides et soumis à un échéancier strict pour les clients Suivi des dépendances permettant de respecter les délais de transfert des tâches en fonction de l’échéancier Gratuit ; version payante à partir de 10,99 $/mois Conçu pour les échéanciers plutôt que pour une communication intensive avec les clients ; nécessite une hiérarchie claire pour rester utilisable Basecamp Agences en pleine croissance à la recherche d'une tarification forfaitaire avec un nombre illimité d'utilisateurs clients Tarification forfaitaire sans frais par place pour un nombre illimité d'utilisateurs clients Gratuit ; Pro 15 $/mois/utilisateur ; Pro Unlimited 299 $/mois Manque de permissions granulaires pour restreindre l'accès aux données sensibles sur les tableaux partagés Slack Les équipes d'ingénierie et techniques qui privilégient une communication rapide et en temps réel avec les clients Des canaux Slack Connect gratuits qui permettent d'intégrer des partenaires externes à une discussion partagée Gratuit ; à partir de 8,75 $/mois/utilisateur Les mises à jour importantes peuvent passer inaperçues sur les canaux très fréquentés ; l'offre gratuite limite l'historique des messages Google Workspace Équipes dispersées ayant besoin d'un outil léger permettant la modification en cours de documents avec les clients Une modification en cours et native du cloud qui met fin au cycle « envoyer-réviser-joindre une pièce jointe ». À partir de 7 $/mois (facturation annuelle) Optimisé pour les documents plutôt que pour les données volumineuses ; les feuilles de calcul très volumineuses contenant des formules peuvent donc ralentir le système ; les alertes provenant de différentes applications s’accumulent. Notion Les agences de création ayant besoin de tableaux de bord clients et de hubs de ressources hautement personnalisables Des blocs flexibles et la séparation des espaces d'équipe pour créer des portails clients personnalisés Gratuit ; à partir de 10 $/mois Les bases de données volumineuses peuvent ralentir le système ; accès hors ligne limité FuseBase Agences en contact direct avec leurs clients à la recherche de portails entièrement en marque blanche, de type site web Des espaces intégrés au portail qui ressemblent à des sites web, avec un accès par lien magique et une personnalisation complète en marque blanche À partir de 32 $/mois (facturation annuelle) Temps de chargement plus longs et impossibilité d'exporter directement les données vers Google Sheets Zoho Projets Les équipes soucieuses de leur budget qui recherchent des mises à jour destinées aux parties prenantes, dans un format familier inspiré des réseaux sociaux Un fil d'actualité de type réseaux sociaux pour les mises à jour, les fichiers et les commentaires concernant les projets Gratuit ; à partir de 4 $/mois Très riches en fonctionnalités, leur navigation peut sembler plus chargée que celle d'un outil minimaliste lorsqu'il s'agit de gérer des portefeuilles importants Trello Les indépendants et les petites équipes qui souhaitent mettre en place des flux de travail simples et visuels pour les clients Une boîte de réception centralisée qui convertit automatiquement les e-mails des clients en cartes de tâches déplaçables Free ; à partir de 5 $/mois Pas de dépendances natives ni de suivi du temps pour les projets complexes à plusieurs niveaux

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs ; vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Qu'est-ce qu'un logiciel de collaboration client ?

Les logiciels de collaboration client offrent aux clients externes un espace partagé et sécurisé pour travailler aux côtés de votre équipe. Ils peuvent ainsi afficher l'avancement des projets, échanger des fichiers, valider les livrables et vous envoyer des messages, le tout sans interférer avec vos opérations internes.

Ces outils ne sont pas comparables aux outils de collaboration interne, qui sont conçus pour les employés. Ils se distinguent également des logiciels de gestion de la relation client, qui servent au suivi de la relation plutôt qu’au partage du travail.

La différence qui compte : les bons outils de collaboration avec les clients vous permettent de contrôler exactement ce que le client voit, de sorte que le travail reste partagé mais que votre environnement de travail reste privé.

Les critères à prendre en compte dans le choix d'un logiciel de collaboration client

Évaluez chaque outil selon neuf critères : modèle d'accès externe, partage sécurisé de fichiers et permissions, validations et révisions, collaboration en temps réel, visibilité des projets pour les clients, marque blanche, intégrations, tarifs pour les invités et effort de mise en place.

Ces critères permettent de distinguer un outil conçu pour les intervenants externes d’un outil interne auquel on aurait simplement ajouté une place d’invité. Voici pourquoi chaque critère est particulièrement important pour le travail avec les clients :

Modèle d'accès externe (portail vs. invité vs. les deux) : déterminez quelle partie de votre activité le client peut voir. Un portail est un espace distinct, à l'image de votre marque, auquel il se connecte ; l'accès en tant qu'invité lui permet d'accéder à votre environnement de travail avec certaines limites.

Partage sécurisé de fichiers et permissions : contrôlez qui peut afficher, commenter, modifier ou télécharger chaque fichier individuellement, et pas seulement au niveau de l’environnement de travail. Le travail avec les clients repose entièrement sur les documents, ce qui rend : contrôlez qui peut afficher, commenter, modifier ou télécharger chaque fichier individuellement, et pas seulement au niveau de l’environnement de travail. Le travail avec les clients repose entièrement sur les documents, ce qui rend le partage sécurisé de fichiers indispensable pour les activités soumises à une réglementation.

Validations et révisions : consignez les validations par écrit plutôt que de les laisser se perdre dans les e-mails. Les clients valident les livrables et annotent les créations en un seul et même endroit, et les meilleurs : consignez les validations par écrit plutôt que de les laisser se perdre dans les e-mails. Les clients valident les livrables et annotent les créations en un seul et même endroit, et les meilleurs outils de révision en ligne permettent de conserver ces commentaires en pièces jointes au travail.

Collaboration en temps réel : réduisez les allers-retours en permettant à vos clients de réaliser des modifications en cours sur des documents et de participer à des séances de brainstorming à vos côtés dans des documents et des Tableaux blancs partagés

Visibilité des projets pour les clients : présentez aux clients le statut, l'échéancier et la répartition des responsabilités, sans dévoiler les sous-tâches internes ni les échanges au sein de l'équipe

Marque blanche et image de marque : affichez votre logo sur le portail, et non celui du fournisseur. Pour les consultants et les agences, cela fait partie de l'image professionnelle.

Intégrations : effectuez la connexion aux solutions de stockage de fichiers, de discussion instantanée et de Calendrier que vos clients utilisent déjà, afin que personne n'ait à abandonner ses outils habituels.

Modèle tarifaire pour les invités et les clients : surveillez bien ce point : certains outils facturent chaque invité, d’autres les incluent dans le forfait, d’autres encore fixent un plafond ; pour le travail des clients, cela peut représenter un coût bien supérieur à l’abonnement de base.

Effort d’intégration des clients : une intégration fluide favorise l’adoption ; si un client a besoin d’une formation simplement pour publier un commentaire, le processus s’enlise. Associez votre outil à : une intégration fluide favorise l’adoption ; si un client a besoin d’une formation simplement pour publier un commentaire, le processus s’enlise. Associez votre outil à un logiciel dédié à l’intégration des clients pour établir des relations personnalisées.

Si vous penchez pour un portail client personnalisé à l'image de votre marque, cette vidéo vous présentera quelques options :

Douze outils de collaboration figurent dans cette liste : Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects et Trello.

Chacun d’entre eux excelle dans une installation particulière et présente des lacunes dans une autre. Chaque sélection ci-dessous fait l’objet d’une analyse identique : à qui elle s’adresse, ce qu’elle fait le mieux, ses points faibles et son coût.

1. Teamwork.com (Idéal pour la gestion des clients d'agences au sein d'équipes de taille moyenne)

Si votre équipe a besoin de coordonner les livrables destinés aux clients sans avoir à payer de licences logicielles supplémentaires, Teamwork.com est la solution qu'il vous faut. Il offre aux parties prenantes externes un accès gratuit aux tableaux de bord, aux jalons et aux tâches partagées. Cela en fait un choix idéal pour les cabinets de services professionnels qui ont besoin de transparence tout au long des cycles de vie des projets.

Imaginons qu'une agence de marketing gère la création d'un site web. Le client est invité à examiner directement les tâches de développement, à enregistrer ses commentaires ou à suivre les heures consacrées au projet dans la liste partagée. Les responsables peuvent également activer des chronomètres intégrés pour chaque mission, et la plateforme calcule automatiquement les coûts des ressources par rapport au budget total.

Principales fonctionnalités et points forts

Évitez les discussions éparpillées : créez des canaux de discussion temporaires pour les projets à court terme afin d'isoler automatiquement les discussions.

Réduisez les tâches administratives manuelles grâce à l'IA : utilisez Teamwork IA pour résumer les mises à jour des projets, rédiger du contenu et répondre aux questions concernant les données des projets

Découvrez le contexte des décisions passées : effectuez une recherche dans l'historique complet des messages pour mettre en évidence le raisonnement sans avoir à parcourir les fils de discussion par e-mail

Mettez à jour vos tâches depuis vos canaux existants : effectuez la connexion avec Slack pour modifier directement vos listes de tâches sans effectuez la connexion avec Slack pour modifier directement vos listes de tâches sans multiplier les outils

Tarifs

Forfait de base : 9,99 $/mois par utilisateur

Accelerate : 24,99 $/mois par utilisateur

Optimisation : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations

G2 : 4,4/5 (plus de 1 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Les points faibles de Teamwork.com : les équipes de développement Agile rencontreront des problèmes d’adéquation, car l’outil utilise des estimations en heures plutôt qu’en points de story. La plateforme ne dispose pas non plus de fonctionnalités avancées de gestion du backlog ni de flux de travail détaillés pour le cycle de vie des bugs. Évitez Teamwork.com si : vos équipes ont besoin de cadres de planification de sprints natifs ou doivent visualiser simultanément les tâches achevées et en cours sur un seul écran.

Que disent les utilisateurs réels à propos de Teamwork.com ?

Découvrez l'avis de cet utilisateur de G2 sur Teamwork.com :

Ce que j'apprécie le plus chez Teamwork.com, ce sont ses fonctionnalités complètes de gestion de projet, notamment le suivi des tâches, la gestion du temps, les outils de collaboration et les fonctionnalités de rapports. Cela aide les équipes à rester organisées, à améliorer leur productivité, à respecter efficacement les délais et à maintenir une communication claire tout au long du cycle de vie des projets.

Ce que j'apprécie le plus chez Teamwork.com, ce sont ses fonctionnalités complètes de gestion de projet, notamment le suivi des tâches, la gestion du temps, les outils de collaboration et les fonctionnalités de rapports. Cela aide les équipes à rester organisées, à améliorer leur productivité, à respecter efficacement les délais et à maintenir une communication claire tout au long du cycle de vie des projets.

2. Moxo (Idéal pour l'automatisation de l'intégration au portail client)

via Moxo

Conçu pour intégrer la gestion des comptes clients dans des environnements de travail unifiés, Moxo crée des points d’accès distincts pour les différentes parties prenantes externes. Les clients accèdent à une interface de portail unique, les prestataires interagissent via une disposition distincte, et les équipes internes décrivent les étapes de livraison en langage clair afin de générer des flux de travail. Les parties externes restent ainsi informées des échéanciers de livraison dès le premier jour.

Une agence immobilière peut s'en servir pour gérer l'intégration de ses partenaires. L'entreprise partage les supports promotionnels des annonces et planifie les appels d'installation depuis l'application mobile. Les nouveaux agents signent les documents d'intégration directement via l'interface sécurisée, et les signatures des clients sont protégées par un chiffrement de niveau entreprise.

Principales fonctionnalités et points forts

Augmentez votre capacité opérationnelle quotidienne : déployez des assistants IA formés aux compétences internes de l’entreprise pour gérer le travail routinier

Identifiez immédiatement les projets bloqués : effectuez une requête pour consulter les données de performance de l'équipe en temps réel, présentées en langage clair, pour mettre en évidence les goulots d'étranglement

Adaptez-les à votre identité d'entreprise : intégrez vos logos et les couleurs de votre marque dans chaque tableau de bord destiné aux parties prenantes

Accélérez la collecte de documents : demandez, recevez et organisez les fichiers de vos clients en toute sécurité, sans avoir à recourir aux pièces jointes par e-mail

Tarifs

Free

Entreprise : 960 $ / facturation annuelle

Pro : 4 800 $ / facturation annuelle

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations

G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 20 avis)

Les points faibles de Moxo : la formule d'entrée de gamme limite les connexions directes aux bases de données externes et aux dossiers de stockage cloud. Cette limitation oblige à dupliquer manuellement les données, tandis que l'absence de chronomètres internes ralentit la préparation des rapports. Évitez Moxo si : l'entreprise nécessite une facturation horaire précise ou des intégrations étendues au niveau de l'offre de base.

Que disent les utilisateurs de Moxo ?

Découvrez ce qu'un évaluateur de G2 apprécie chez Moxo :

J'apprécie l'expérience client améliorée et la conception conviviale. La possibilité de personnaliser les formulaires et les notifications pour nos clients s'est avérée extrêmement précieuse pour notre équipe. De plus, l'équipe d'assistance s'est montrée très réactive et constitue une ressource fiable chaque fois que j'ai besoin d'aide.

J'apprécie l'expérience client améliorée et la conception conviviale. La possibilité de personnaliser les formulaires et les notifications pour nos clients s'est avérée extrêmement précieuse pour notre équipe. De plus, l'équipe d'assistance s'est montrée très réactive et constitue une ressource fiable chaque fois que j'ai besoin d'aide.

3. monday.com (Idéal pour le suivi visuel des projets dans les agences de marketing)

Si votre équipe utilise actuellement des feuilles de calcul éparpillées pour suivre les comptes clients, monday.com les remplace par des tableaux de suivi à code couleur. Vous pouvez visualiser les échéances et planifier en conséquence. Les mises à jour sont directement associées à des livrables spécifiques, et une colonne dédiée aux responsables indique à qui revient chaque tâche sans qu'il soit nécessaire d'organiser des réunions de suivi constantes.

Une agence créative gérant une campagne multicanal peut mettre en place un tableau collaboratif accessible à ses partenaires externes. Les nouvelles demandes de ressources sont transmises via des formulaires Web intégrés qui remplissent automatiquement les lignes avec les détails relatifs aux délais. Les chargés de compte cliquent sur une horloge intégrée pour suivre les heures facturables consacrées aux révisions, et ces données sont directement transférées dans les rapports d'avancement destinés aux clients.

Principales fonctionnalités et points forts

Organisez votre journée en un seul coup d'œil : regroupez vos missions personnelles issues de tous les comités actifs dans un échéancier hebdomadaire unique

Conservez un historique complet des interactions avec les clients : enregistrez les appels, les e-mails et les notes de réunion dans un journal de contacts centralisé.

Afficher la capacité disponible : coordonnez visuellement les charges de travail sur une colonne d’échéancier pour identifier les créneaux disponibles pour les nouvelles missions des clients

Obtenez plus rapidement des informations sur vos projets grâce à l'IA : utilisez monday IA pour générer des mises à jour, résumer les éléments de travail, classer les demandes et faciliter la création de flux de travail.

Tarifs

Free

Formule de base : 9 $/mois par utilisateur

Forfait Standard : 12 $/mois par utilisateur

Avantage : 19 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations

G2 : 4,7/5 (plus de 16 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 900 avis)

Les points faibles de monday.com : les tableaux de monday.com ne permettent pas de restreindre l’accès à certaines colonnes ; il faut donc s’organiser pour masquer les informations sensibles des clients aux prestataires externes sur un tableau partagé. De plus, son générateur d’automatisations est puissant, mais nécessite une intervention manuelle pour les logiques « si/alors » complexes. Les chaînes de règles complexes conviennent mieux aux équipes prêtes à consacrer du temps à l’installation. Évitez monday.com si : votre activité nécessite des contrôles de confidentialité stricts au niveau des colonnes lors du partage de tableaux de suivi actifs avec des partenaires externes.

Que disent les utilisateurs réels à propos de monday.com ?

Découvrez l'avis de cet évaluateur G2 sur monday.com :

Ce que j’apprécie le plus dans monday Work Management, c’est la facilité avec laquelle on peut visualiser le travail d’un seul coup d’œil. Je peux ouvrir un tableau et, en quelques secondes, comprendre ce qui est en cours, ce qui est en attente de la part du client et ce qui est en retard. Les libellés de statut, les propriétaires et les dates d’échéance sont très clairs, ce qui réduit les conjectures et les messages du type « Qui s’en occupe ? » sur Slack ou par e-mail.

Ce que j’apprécie le plus dans monday Work Management, c’est la facilité avec laquelle on peut visualiser le travail d’un seul coup d’œil. Je peux ouvrir un tableau et, en quelques secondes, comprendre ce qui est en cours, ce qui est en attente de la part du client et ce qui est en retard. Les libellés de statut, les propriétaires et les dates d’échéance sont très clairs, ce qui réduit les conjectures et les messages du type « Qui s’en occupe ? » sur Slack ou par e-mail.

4. ClickUp (Meilleure plateforme tout-en-un pour le travail avec les clients et en interne)

Contrôlez ce que les clients voient grâce aux permissions d'invité dans ClickUp

La plupart des équipes gèrent les projets clients dans un outil et les tâches internes dans un autre. ClickUp met fin à cette séparation. Tâches, documents, Tableaux blancs, chat, tableaux de bord, révision et formulaires : tout est regroupé dans un seul environnement de travail. Les types d’invités en lecture seule et à accès contrôlé vous permettent de contrôler précisément ce qu’un client peut voir. Pour un accès sans connexion, les vues partagées publiques permettent à n’importe qui de suivre l’avancement du projet via un lien.

Voici comment cela se passe concrètement. Une agence de branding configure le dossier ClickUp d’un client avec une liste des livrables, un document contenant le brief et des tableaux de bord ClickUp pour suivre l’avancement du projet. Le client se connecte, ajoute des annotations de révision sur les fichiers de conception (PNG, PDF ou vidéo) et envoie des messages à l’équipe via le chat. Il n’a jamais accès aux tableaux de sprint internes ni aux discussions de l’équipe.

ClickUp Forms recueille les nouvelles demandes de ressources et crée automatiquement des tâches dans la liste appropriée. La fonctionnalité « Collaboration Detection » indique en temps réel quand un client consulte ou effectue une modification en cours sur un document. Les documents sont enregistrés automatiquement environ 1,5 seconde après que l'utilisateur a cessé de taper, ce qui rend la co-édition quasi instantanée.

Principales fonctionnalités et points forts

Remplacez les discussions dispersées par le chat : conservez les discussions consultables aux côtés des tâches auxquelles elles font référence grâce aux canaux conservez les discussions consultables aux côtés des tâches auxquelles elles font référence grâce aux canaux de chat ClickUp dédiés à chaque projet.

Accélérez la prestation de services aux clients : automatisez les validations, les tâches récurrentes, les mises à jour de statut et les transferts de dossiers grâce à des flux de travail sans code.

Obtenez des réponses instantanées : effectuez des recherches dans les tâches, les documents et le chat à l'aide de effectuez des recherches dans les tâches, les documents et le chat à l'aide de Brain MAX pour générer des résumés de projet, trouver des fichiers ou rédiger des mises à jour de statut sans avoir à fouiller dans les dossiers

Délestez-vous des questions courantes des clients : attribuez un attribuez un « Super Agent » alimenté par l’IA que les invités peuvent @mentionner pour obtenir des mises à jour, rechercher des fichiers ou demander des éléments à entreprendre, libérant ainsi votre équipe des demandes de statut répétitives.

Tarifs

Évaluations

G2 : 4,6/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Les points faibles de ClickUp : l’étendue des fonctionnalités qui permet à ClickUp de regrouper différents outils implique également une installation initiale plus longue : les équipes habituées à une application monofonctionnelle ont généralement besoin d’une semaine ou deux pour configurer les espaces, les vues et les permissions avant de pouvoir s’y retrouver. Évitez ClickUp si : un portail personnalisé, de type microsite, est indispensable, et sa mise en place via des permissions d'invité vous semble trop fastidieuse pour votre flux de travail.

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

En quoi le fait que ClickUp soit une plateforme tout-en-un aide cet avis publié sur G2:

Ce que j’apprécie le plus, c’est que tout est regroupé au même endroit. Avant ClickUp, le suivi des projets, le travail avec les clients et la coordination de l’équipe étaient dispersés entre différents outils ; désormais, tout est regroupé dans un seul système. Je peux gérer nos projets, veiller au bon déroulement des livrables clients et assurer la coordination de l’équipe sans avoir à passer d’une application à l’autre. Cette installation, qui offre une source unique de vérité, a été notre plus grand atout au cours de l’année écoulée.

Ce que j’apprécie le plus, c’est que tout est regroupé au même endroit. Avant ClickUp, le suivi des projets, le travail avec les clients et la coordination de l’équipe étaient dispersés entre différents outils ; désormais, tout est centralisé dans un seul système. Je peux gérer nos projets, veiller au bon déroulement des livrables clients et assurer la coordination de l’équipe sans avoir à passer d’une application à l’autre. Cette installation, qui offre une source unique de vérité, a été notre plus grand atout au cours de l’année écoulée.

Découvrez comment inviter et gérer des invités dans ClickUp :

5. Asana (Idéal pour la coordination de l’échéancier au sein de petites équipes)

via Asana

Asana permet d’organiser le travail avec les clients grâce à des projets structurés, des échéanciers et des dépendances entre les tâches, ce qui facilite le suivi de l’avancement. Les équipes peuvent inviter les clients à collaborer sur des projets spécifiques, recueillir des retours directement sur les tâches et réaliser l’automatisation des mises à jour de routine sans créer de longues chaînes d’e-mails. La plateforme apporte de la clarté sur la propriété, les échéances et les prochaines étapes.

Le propriétaire d’une petite entreprise chargé de la formation des clients peut utiliser les modèles Asana pour créer un flux de travail d’intégration qui génère instantanément 40 à 50 tâches dépendantes. Le système effectue le suivi des dépendances pour garantir que les transferts internes s’effectuent dans les délais prévus. Les collaborateurs peuvent ajouter des commentaires sur les cartes individuelles, télécharger des fichiers de projet et mentionner des collègues pour partager le contexte.

Principales fonctionnalités et points forts

Automatisez les étapes opérationnelles récurrentes : appliquez une logique de déclenchement personnalisée pour déplacer automatiquement les cartes lorsque des conditions spécifiques sont remplies

Célébrez les jalons achevés : déclenchez des animations de remerciement à l'écran pour stimuler la motivation de l'équipe

Gardez une longueur d'avance sur les échéances : visualisez les dépendances et les échéanciers pour identifier les obstacles avant qu'ils ne retardent la livraison

Gagnez du temps grâce à l'IA : utilisez l'IA d'Asana pour résumer les projets, identifier les risques, recommander les prochaines étapes et répondre aux questions concernant le travail en cours.

Tarifs

Particuliers : Gratuit

Formule Starter : 10,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations

G2 : 4,4/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 400 avis)

Les points faibles d’Asana : les mises à jour de la plateforme modifient parfois des fonctionnalités bien établies, ce qui oblige les utilisateurs à passer du temps à trouver de nouvelles solutions de contournement. Les utilisateurs notent également que le simple fait de passer la souris sur une tâche suffit à l’ouvrir automatiquement, ce qui crée un léger désagrément lors de la navigation quotidienne. Évitez Asana si : votre équipe ne dispose pas d'une hiérarchie structurelle unifiée, car la base de données risque de devenir un véritable fouillis où s'entassent les tâches.

Que disent les utilisateurs d'Asana ?

Pourquoi cet avis publié sur G2 trouve qu'Asana est convivial pour les utilisateurs :

Je trouve Asana incroyablement intuitif et facile à utiliser. Il convient parfaitement à ma petite équipe de taille. J’apprécie l’intégration de l’application avec Clockify, qui nous fait gagner beaucoup de temps, à mon stagiaire et à moi-même, pour la facturation, le suivi des heures et le relevé de temps. La visibilité qu’il offre à mon équipe sur les projets et les tâches des clients est vraiment un atout.

Je trouve Asana incroyablement intuitif et facile à utiliser. Il convient parfaitement à la petite taille de mon équipe. J'apprécie l'intégration de l'application avec Clockify, qui nous fait gagner beaucoup de temps, à mon stagiaire et à moi-même, pour la facturation, le suivi des heures et le relevé de temps. La visibilité qu'il offre à mon équipe sur les projets et les tâches des clients est vraiment un atout.

6. Basecamp (Idéal pour la collaboration avec les clients à forfait dans les agences en pleine croissance)

via Basecamp

Grâce à sa tarification forfaitaire et à l’absence de frais par poste pour les clients, Basecamp constitue la solution la plus simple pour les agences en pleine croissance qui souhaitent simplement éviter la dispersion des informations relatives à leurs projets. La plateforme remplace les fils de discussion par e-mail par des forums centralisés et des listes de tâches transparentes. Les équipes internes peuvent ajouter des prestataires externes et des clients à des projets spécifiques sans frais supplémentaires.

Le directeur d’une agence peut utiliser le tableau de bord Mission Control pour afficher instantanément l’état d’avancement des projets. L’équipe consulte un indicateur visuel pour évaluer la progression sans avoir à ouvrir chaque tableau individuellement. Les clients participent aux discussions sur Campfire ou consultent les fichiers directement depuis l’interface partagée.

Principales fonctionnalités et points forts

Identifiez les goulots d'étranglement à temps : suivez l'avancement des missions pour savoir si elles en sont à la phase de réflexion ou à celle d'exécution à l'aide des diagrammes de Hill.

Réduisez le nombre de réunions de suivi : programmez des rappels récurrents qui recueillent automatiquement les mises à jour de l'équipe

Retrouvez rapidement les ressources égarées : regroupez tous les fichiers actifs et les commentaires sur un seul écran « vue Tout »

Rédigez plus rapidement les mises à jour de projet : utilisez Basecamp IA pour rédiger des mises à jour de statut, trouver des idées et résumer les discussions en cours

Tarifs

Free

Avantage : 15 $/mois par utilisateur

Pro Unlimited : 299 $/mois

Évaluations

G2 : 4,1/5 (plus de 5 300 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 200 avis)

Les limites de Basecamp : il privilégie la simplicité au détriment des contrôles granulaires ; par conséquent, empêcher l'accès des collaborateurs externes aux données sensibles sur les tableaux partagés n'est pas son point fort. Les équipes ayant besoin de permissions strictes pour chaque élément doivent en tenir compte en priorité. Évitez Basecamp si : vous devez restreindre l'accès aux données sensibles sur les tableaux partagés ou définir des permissions strictes, élément par élément, pour les collaborateurs externes.

Que disent les utilisateurs de Basecamp ?

Découvrez comment cet évaluateur G2 utilise Basecamp :

Je suis chargé de veiller à la coordination de plusieurs équipes ; Basecamp facilite la communication et la collaboration au sein de toute l’organisation. Il permet de mettre facilement à la disposition de toutes les personnes concernées les documents de référence, les dossiers de projet et les fichiers de travail, ce qui réduit la confusion et les problèmes liés à la gestion des versions. Il effectue facilement la connexion avec les outils de CRM, de marketing et de service client, ce qui me permet d’aligner mon travail en contact avec les clients sur les opérations internes.

Je suis chargé de veiller à la coordination de plusieurs équipes ; Basecamp facilite la communication et la collaboration au sein de toute l’organisation. Il permet de mettre facilement à la disposition de toutes les personnes concernées les documents de référence, les dossiers de projet et les fichiers de travail, ce qui réduit la confusion et les problèmes liés à la gestion des versions. Il s’intègre facilement aux outils de CRM, de marketing et de service client, ce qui me permet d’aligner mon travail en contact avec les clients sur les opérations internes.

7. Slack (Idéal pour la communication en temps réel au sein des équipes d'ingénierie)

via Slack

Slack simplifie la communication avec les clients en remplaçant les longues chaînes d'e-mails par une messagerie en temps réel au sein d'un même espace numérique.

Une équipe d'ingénieurs chargée de résoudre un pic de trafic sur une base de données peut lancer une réunion quotidienne au sein d'un canal de surveillance. Les ingénieurs partagent leurs écrans et discutent instantanément des solutions sans avoir à basculer vers une application tierce. Ces fils de discussion créent un historique consultable qui fait office de documentation évolutive pour une analyse ultérieure.

La collaboration externe s'effectue via des invitations envoyées gratuitement à des partenaires via un canal sécurisé, leur permettant ainsi de participer aux validations créatives. Cela transforme une application de chat en un environnement de travail partagé pour les partenaires externes.

Principales fonctionnalités et points forts

Automatisez les validations sans code : créez des flux de travail opérationnels courants à l'aide de déclencheurs et d'actions par glisser-déposer

Accélérez les échéanciers de révision externe : invitez vos fournisseurs à rejoindre des canaux partagés sécurisés, sans aucun coût pour eux.

Détectez instantanément les divulgations accidentelles de clés : identifiez les jetons API privés dans les messages avant que des failles de sécurité ne se produisent

Trouvez des réponses sans avoir à faire défiler la page : posez des questions à l'IA de Slack en langage naturel pour extraire des informations des discussions et des connaissances partagées sur l'ensemble des canaux

Tarifs

Free

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Business+ : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations

G2 : 4,5/5 (plus de 39 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 24 000 avis)

Les limites de Slack : Slack étant conçu pour le chat en temps réel, les mises à jour importantes peuvent passer inaperçues dans les canaux très fréquentés ; il est donc plus efficace lorsqu'il est associé à un système d'archivage des décisions. Évitez Slack si : votre équipe utilise la version gratuite pour conserver une archive permanente et consultable des décisions passées.

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slack ?

Les avantages de Slack, selon cet avis publié sur G2:

Ce que j’apprécie le plus chez Slack, c’est l’historique et l’option de recherche. Toutes les discussions que j’ai eues sur Slack sont soigneusement archivées, tout comme l’ensemble de mes documents et de mes données. Même si j’ai perdu un client et qu’il n’est plus en contact avec moi, toutes les discussions que j’ai eues avec lui resteront stockées dans l’historique de cette discussion particulière, ce qui est très utile.

Ce que j'apprécie le plus chez Slack, c'est l'historique et l'option de recherche. Toutes les discussions que j'ai eues sur Slack sont bien archivées, et tous mes documents ainsi que toutes mes données sont conservés. Même si j'ai perdu un client et qu'il n'est plus en connexion avec moi, toutes les discussions que j'ai eues avec lui resteront stockées dans l'historique de cette discussion particulière, ce qui est très utile.

8. Google Workspace (Idéal pour la co-édition de documents légers avec les clients)

Google Workspace rassemble l’e-mail, les documents, les feuilles de calcul, les présentations, les réunions vidéo et le stockage cloud au sein d’un environnement de travail unique et interconnecté. Au lieu de transférer des fichiers d’une application à l’autre, les équipes internes et les clients travaillent ensemble sur des documents partagés, avec des commentaires en temps réel, des suggestions et un historique des versions. Les contrôles d’accès permettent de partager facilement uniquement les informations pertinentes avec les parties prenantes externes.

Une agence de marketing qui prépare le lancement d’un produit peut rédiger le texte de la campagne dans Google Docs tandis que le client ajoute ses commentaires en temps réel. Les graphistes téléchargent les éléments créatifs sur Drive, l’équipe discute des modifications dans Google Meet, et les validations finales s’effectuent sans avoir à envoyer de multiples pièces jointes par e-mail. Tout le monde travaille à partir d’une source d’information unique et fiable.

Principales fonctionnalités et points forts

Accélérez la validation des projets : signez les accords et contrats avec les prestataires directement dans des textes grâce aux signatures électroniques natives.

Collaborez où que vous soyez : effectuez la modification en cours simultanément sur votre bureau et vos appareils mobiles pour des documents, des feuilles de calcul et des présentations

Réduisez le travail répétitif grâce à l'IA : utilisez Gemini dans l'environnement de travail pour résumer vos réunions, rédiger des e-mails et générer du contenu dans Docs, Gmail, Sheets et Meet.

Protégez automatiquement les données de vos clients : classez les documents sensibles à l'aide de contrôles de conformité basés sur l'IA et de règles de sécurité internes

Tarifs

Formule Starter : 7 $/mois par utilisateur

Formule Standard : 14 $/mois par utilisateur

En plus : 22 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations

G2 : 4,6/5 (plus de 47 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 17 500 avis)

Les points faibles de Google Workspace : les tableaux de suivi très volumineux et riches en formules peuvent ralentir lorsque plusieurs éditeurs les modifient simultanément. Les notifications regroupées provenant de Gmail, Docs et Google Agenda peuvent également rendre le tableau de bord difficile à gérer pendant les heures de pointe. Évitez Google Workspace si : votre travail avec vos clients s'appuie sur des outils de suivi volumineux et riches en formules, ou si vous avez besoin d'un système de gestion de projet structuré plutôt que d'une pile de documents partagés.

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Workspace ?

Voici ce qu'un évaluateur de G2 a à dire à propos de Google Workspace :

La collaboration en temps réel est pour moi le principal atout. J’apprécie énormément de pouvoir travailler sur une feuille de calcul ou un document en même temps que mon équipe, sans avoir à me soucier de la gestion des versions ni à échanger des fichiers par e-mail. Tout étant synchronisé dans un hub unique basé sur le cloud, je peux facilement passer de mon ordinateur portable à mon téléphone tout en gardant tous mes projets bien organisés.

La collaboration en temps réel est pour moi le principal atout. J’apprécie énormément de pouvoir travailler sur une feuille de calcul ou un document en même temps que mon équipe, sans avoir à me soucier de la gestion des versions ni à échanger des fichiers par e-mail. Comme tout est synchronisé dans un hub unique basé sur le cloud, je peux facilement passer de mon ordinateur portable à mon téléphone tout en gardant tous mes projets bien organisés.

9. Notion (Idéal pour les wikis destinés aux clients et les documents partagés)

via Notion

Si votre équipe créative a besoin de tableaux de bord hautement personnalisables pour suivre les livrables des clients, Notion mérite le détour. Il traite la documentation du projet comme des blocs flexibles plutôt que comme des modèles rigides. Les équipes peuvent créer des portails clients personnalisés qui regroupent côte à côte les directives de marque, les budgets et les calendriers.

Un studio de photographie peut utiliser l'infrastructure de base de données pour gérer des calendriers de prises de vue complexes. Le responsable fait passer le même ensemble de données d'une liste plate à une vue calendrier en fonction des besoins immédiats. Cette source de données unique relie les photographes internes aux éditeurs externes autour d'une source de vérité unique et actualisée en temps réel. Les modifications de pages en temps réel permettent aux équipes dispersées de collaborer de manière asynchrone, quel que soit le fuseau horaire.

Principales fonctionnalités et points forts

Préservez la confidentialité des comptes : isolez les environnements de travail sensibles des clients des dossiers internes grâce aux séparations Teamspace

Contrôlez ce que voient les prestataires externes : définissez des permissions d'accès granulaires à la base de données au niveau des dossiers au sein des documents partagés

Éliminez les vérifications manuelles du statut : suivez chronologiquement les mentions et les révisions de pages dans une boîte de réception automatisée.

Trouvez des réponses instantanément grâce à l'IA : utilisez Notion IA pour résumer les notes de réunion, générer du contenu, effectuer des recherches dans l'environnement de travail et répondre à des questions à partir de différents documents

Tarifs

Free

En plus : 10 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations

G2 : 4,6/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Les points faibles de Notion : Notion reste réactif pour les documents et les petites bases de données, mais les bases de données très volumineuses ou profondément imbriquées peuvent le ralentir. Les équipes traitant de grandes quantités de données devraient effectuer des tests à grande échelle avant la validation. L'accès hors ligne est également limité, ce qui est particulièrement important si votre équipe de terrain travaille sans connexion fiable. Évitez Notion si : vos activités sur le terrain nécessitent une application de bureau fonctionnant de manière fiable sans connexion Internet active.

Que disent les utilisateurs de Notion ?

Voici ce qu'un évaluateur de G2 pense de Notion :

J'apprécie particulièrement l'espace d'équipe partagé de Notion pour la gestion des clients. Il nous aide à consigner les notes de réunion et à partager efficacement les listes de tâches. Nous utilisons et apprécions également beaucoup la fonctionnalité de calendrier. La fonctionnalité de liste de tâches nous permet de définir des tâches, de les attribuer à différentes personnes, de modifier les dates d'échéance et de définir des priorités, ce qui s'est avéré être un outil très utile pour nous.

J'apprécie particulièrement l'espace d'équipe partagé de Notion pour la gestion des clients. Il nous aide à consigner les notes de réunion et à partager efficacement les listes de tâches. Nous utilisons et apprécions également beaucoup la fonctionnalité de calendrier. La fonctionnalité de liste de tâches nous permet de définir des tâches, de les attribuer à différentes personnes, de modifier les dates d'échéance et de définir des priorités, ce qui s'est avéré être un outil très utile pour nous.

10. FuseBase (Idéal pour les portails clients de type microsite au sein des agences)

via FuseBase

Fusebase réunit les portails clients, la collaboration sur les projets et la documentation au sein d’un seul et même environnement de travail. Les agences créent des portails à l’image de leur marque où les clients peuvent accéder aux mises à jour des projets, valider les livrables, échanger des fichiers et trouver des réponses sans avoir à fouiller dans des fils de discussion par e-mail. Cela élimine la courbe d’apprentissage pour les partenaires qui ont du mal à se familiariser avec les tableaux de bord de projet traditionnels.

Une agence peut mettre en place un espace de vente numérique pour partager des fichiers et recueillir des signatures légales. L'accès via des liens magiques sans mot de passe garantit une entrée immédiate des parties prenantes. Les notes internes sont conservées dans un environnement de travail backend distinct qui masque entièrement leur contenu aux clients.

Principales fonctionnalités et points forts

Identifiez les contenus qui trouvent un écho auprès de vos clients : suivez les indicateurs d'engagement sur l'ensemble des ressources du portail grâce aux outils d'analyse intégrés.

Travaillez plus intelligemment grâce à l'IA : utilisez l'assistant IA intégré pour effectuer des recherches dans la base de connaissances de l'entreprise, générer du contenu, résumer des documents et répondre aux questions à partir des données de votre environnement de travail

Supprimez toute mention de la marque de la plateforme : ajoutez des paramètres SMTP personnalisés, des logos et des noms de domaine pour un contrôle total en marque blanche

Réduisez les échanges incessants : centralisez les discussions, les fichiers et les mises à jour de projet au sein d'environnements de travail dédiés aux clients

Tarifs

Solo : 32 $/mois

Essentials : 82 $/mois (jusqu'à 5 utilisateurs)

Formule Avancée : 266 $/mois (jusqu'à 50 utilisateurs)

Unlimited : Tarification personnalisée

Évaluations

G2 : 4,7/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 140 avis)

Les points faibles de FuseBase : FuseBase est conçu avant tout comme un portail ; il n’est donc pas particulièrement performant pour les flux de travail impliquant de grandes quantités de données. Il n’y a pas d’exportation directe vers Google Sheets ; les équipes qui travaillent principalement sur des feuilles de calcul devront donc trouver une solution de contournement pour extraire leurs données. Évitez FuseBase si : votre agence a besoin de fonctionnalités d'exportation rapide des données vers des tableurs externes secondaires.

Que disent les utilisateurs de FuseBase ?

Découvrez l'avis de cet utilisateur de G2 sur FuseBase :

Mon équipe dispose d’un espace interne dédié, équipé d’outils de gestion de projet et d’un éditeur de documents, tandis que nos clients bénéficient d’un portail personnalisé doté d’un assistant IA. FuseBase gère les données de manière fluide, ce qui permet à nos équipes commerciales et d’intégration de se concentrer davantage sur le développement des relations que sur les tâches administratives.

Mon équipe dispose d’un espace interne dédié avec des outils de gestion de projet et un éditeur de documents, tandis que nos clients bénéficient d’un portail personnalisé doté d’un assistant IA. FuseBase gère les données de manière fluide, ce qui permet à nos équipes commerciales et d’intégration de se concentrer davantage sur le développement des relations plutôt que sur les tâches administratives.

11. Zoho Projects (Idéal pour une collaboration entre parties prenantes de type « réseaux sociaux » pour des projets)

via Zoho Projects

Abordable, Zoho Project est conçu pour les équipes qui souhaitent que la communication avec les parties prenantes se fasse de manière familière. Il emprunte des éléments de conception aux réseaux sociaux : un fil d'actualité interactif où les équipes publient des statuts, téléchargent des pièces jointes et enregistrent des commentaires en temps réel.

Un coordinateur de clinique peut organiser les notes relatives aux comptes d'entreprise et les plannings personnalisés dans un seul environnement de travail, tout en effectuant le suivi des prochains rendez-vous de suivi des patients sur un tableau Kanban visuel. Des salons de discussion et des forums de discussion intégrés permettent aux collègues de résoudre leurs questions sans avoir à ouvrir d'applications externes.

Principales fonctionnalités et points forts

Restez rapidement au courant des changements : consultez un flux d'activité interactif répertoriant les dernières modifications apportées aux tâches, sous la forme d'un fil d'actualité de type réseau social.

Discutez des décisions sans encombrement de communication : activez/désactivez les salons de discussion privés et de groupe intégrés à l'environnement de travail

Conservez l'historique des campagnes : stockez les longues discussions dans des forums de projet organisés et consultables

Travaillez plus vite grâce à l’IA : utilisez Zia, l’assistant IA de Zoho, pour générer du contenu, résumer des informations et mettre en évidence des insights dans l’ensemble de l’écosystème Zoho.

Tarifs

Free

Formule Premium : 4 $/mois par utilisateur

Enterprise : 9 $/mois par utilisateur

Ultimate : 14 $/mois par utilisateur

Évaluations

G2 : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Les points faibles de Zoho Projects : Zoho offre une grande richesse de fonctionnalités, et cette complexité se ressent. Les équipes gérant des portfolios très volumineux ou des environnements de travail comportant de nombreuses étiquettes trouveront la navigation plus chargée que sur un outil minimaliste. Il convient particulièrement aux équipes prêtes à sacrifier un peu de simplicité au profit d'une gamme de fonctionnalités plus étendue. Évitez Zoho Projects si : les membres de votre équipe n'ont pas de connaissances techniques et ont besoin d'une interface de suivi simple et minimaliste.

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Projects ?

Le verdict d'un évaluateur G2 sur Zoho Projects :

J'apprécie Zoho Projects car il offre un aperçu clair de l'avancement des projets, aide à gérer efficacement les tâches et les échéances, et améliore la coordination au sein de l'équipe grâce à une plateforme centralisée.

J'apprécie Zoho Projects car il offre un aperçu clair de l'avancement des projets, aide à gérer efficacement les tâches et les échéances, et améliore la coordination au sein de l'équipe grâce à une plateforme centralisée.

12. Trello (Idéal pour la représentation visuelle des tâches des clients)

via Trello

Les équipes qui raisonnent en termes de pipelines visuels se sentiront comme chez elles dans Trello. Cet outil transforme les messages entrants des clients en cartes déplaçables d'une étape personnalisée à l'autre, ce qui permet de garder les livrables en cours bien visibles sans créer de confusion administrative.

Un graphiste chargé de coordonner le lancement d'une marque peut créer un tableau client dédié dans Trello. Lorsqu'un client envoie une mise à jour par e-mail, le responsable la transfère vers la boîte de réception du tableau. Le système convertit automatiquement le message en une carte de tâche.

La synchronisation des cartes affiche des tâches identiques sur des tableaux d'équipe distincts afin d'éviter les mises à jour de progression décousues. Les avis clients continuent d'avancer sans encombrer les canaux de discussion avec des messages non urgents.

Principales fonctionnalités et points forts

Recueillez les retours des clients sous forme de cartes de tâches : enregistrez les commentaires sur la conception du site web avec des captures d'écran en pièces jointes via le Power-Up Feedbucket

Automatisez les étapes administratives répétitives : créez des règles Butler personnalisées déclenchées par des dates d'échéance ou des mouvements de carte

Recevez des retours d'essai accompagnés de captures d'écran : importez directement les rapports des utilisateurs dans des listes de cartes grâce à l'intégration Ybug

Accélérez votre travail grâce à l'IA : utilisez Atlassian Intelligence pour résumer des cartes, générer du contenu et répondre à des questions dans tous les environnements de travail Trello

Tarifs

Free

Formule Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (coût estimé sur la base de 50 utilisateurs)

Évaluations

G2 : 4,4/5 (plus de 13 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 400 avis)

Les points faibles de Trello : la plateforme ne dispose pas de dépendances natives entre les tâches ; les responsables doivent donc ajuster manuellement chaque carte associée lorsque les plannings changent. Les projets de grande envergure peuvent également encombrer les tableaux, ce qui ralentit les recherches de texte quotidiennes visant à trouver des détails spécifiques sur une tâche. Évitez Trello si : votre entreprise gère des projets clients complexes et à plusieurs niveaux qui nécessitent un logiciel de suivi du temps intégré ou des ajustements automatiques de l’échéancier.

Que disent les utilisateurs de Trello ?

Pourquoi cet avis G2 recommande Trello :

J'utilise principalement Trello pour m'organiser dans le cadre de mon travail avec les clients et des livrables, afin de m'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet, qu'il s'agisse de tâches simples ou de planification à long terme. J'apprécie la capacité de Trello à m'aider à suivre les priorités concurrentes et à gérer les tâches à accomplir, ce qui me procure une tranquillité d'esprit en sachant que rien ne sera oublié. J'aime la disposition visuelle, qui permet de voir d'un seul coup d'œil ce qui est en cours, ce qui est terminé, ce qui est bloqué et ce qui avance actuellement.

J'utilise principalement Trello pour m'organiser dans le cadre de mon travail avec les clients et des livrables, afin de m'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet, qu'il s'agisse de tâches simples ou de planification à long terme. J'apprécie la capacité de Trello à m'aider à suivre les priorités concurrentes et à gérer les tâches à accomplir, ce qui me procure une tranquillité d'esprit en sachant que rien ne sera oublié. J'aime la disposition visuelle, qui permet de voir d'un seul coup d'œil ce qui est en cours, ce qui est terminé, ce qui est bloqué et ce qui avance actuellement.

Quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les équipes dans l'utilisation des logiciels de collaboration client ?

La plupart des équipes achètent des logiciels de collaboration client pour intégrer leurs clients dans leur environnement de travail interne : une place d’invité par-ci, un tableau partagé par-là. La meilleure stratégie consiste généralement à faire le contraire. Offrez au client un espace dédié et restreint, et cachez-lui le travail interne fragmenté.

L'approche consistant à « ajouter les clients à Tout » échoue à double titre. Soit les clients se retrouvent submergés par des tâches internes et des discussions qui ne les concernent pas, soit votre équipe commence à s'autocensurer parce qu'un client observe. L'outil censé réduire les frictions ne fait que les accroître.

Montrer aux clients le montant exact présente un avantage contre-intuitif, étayé par des études. Ryan W. Buell, professeur à la Harvard Business School, a constaté que la transparence opérationnelle modifie les comportements :

Le fait de voir le travail en coulisses effectué pour leur compte rend les clients plus satisfaits, plus disposés à payer et plus fidèles.

Le fait de constater le travail en coulisses effectué pour leur compte rend les clients plus satisfaits, plus disposés à payer et plus fidèles.

L’objectif n’est ni un accès maximal, ni un accès minimal. Il s’agit d’un accès conçu : afficher les avancées, les livrables et les décisions qui renforcent la confiance, et masquer les remous internes qui ne font qu’ajouter du bruit. C’est là que se situe la différence entre un portail et un accès « invité », et c’est pourquoi ce critère l’emporte sur n’importe quelle checklist de fonctionnalités.

La vraie question n’est donc pas de savoir « quel outil offre le plus de fonctionnalités », mais plutôt quelle partie de votre environnement de travail le client doit pouvoir voir.

Cela permet de distinguer clairement les deux catégories : les outils natifs de portail (Moxo, FuseBase) offrent aux clients une interface épurée à l’image de votre marque, mais sont plus coûteux et impliquent des frais d’installation. À l’inverse, les outils internes avec accès invité (ClickUp, monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello) sont moins chers et plus familiers, mais exposent davantage votre environnement de travail. Il suffit alors d’une seule erreur de permission pour que le client ait accès à vos discussions internes.

Pour réduire cette liste de douze outils à une sélection restreinte, il faut se poser quatre questions sur votre travail, et non pas se concentrer sur la liste des fonctionnalités des outils. Répondez-y dans l'ordre : chacune d'entre elles élimine une catégorie jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux ou trois choix.

Quel est le degré de formalité de la relation ? Le travail réglementé, impliquant de nombreux documents ou soumis à des contrats nécessite un portail à l'image de la marque. La collaboration quotidienne sur des projets n'en a pas besoin.

Dans quelle mesure le travail lié aux clients et le travail interne se recoupent-ils ? Si le recoupement est important, il est plus avantageux d’utiliser un seul système de référence avec accès d’invité plutôt que deux outils distincts.

Quel est le mode d'utilisation principal ? S'agit-il principalement de discussions, de documents ou de livrables en suivi ? C'est ce qui déterminera si vous opterez pour S'agit-il principalement de discussions, de documents ou de livrables en suivi ? C'est ce qui déterminera si vous opterez pour un logiciel de chat, de gestion de documents ou de gestion de projet

Combien vous coûteront réellement les invités ? La tarification par invité peut rapidement faire grimper le coût de votre forfait de base ; il est donc préférable de définir le prix des places de client avant celui des places d’équipe.

Voici le classement de chacun d'entre eux et les outils par lesquels commencer :

Si c'est votre cas Votre camp Commencez par Travail avec les clients formel, réglementé ou impliquant un volume important de documents Portail client Moxo, FuseBase Le travail avec les clients et le travail interne se recoupent largement Environnement de travail avec des invités ClickUp, Monday.com, Asana La discussion en temps réel est le besoin principal Priorité à la discussion Slack Le travail consiste principalement en des documents partagés et une coordination simple Doc-first Google Workspace, Notion

Offrez à vos clients le niveau de visibilité adéquat

Le meilleur logiciel de collaboration client est celui qui offre à vos clients une transparence totale, tout en filtrant les mises à jour non pertinentes. Déterminez la partie de votre environnement de travail qu'un client doit pouvoir consulter, choisissez la solution qui vous convient, puis sélectionnez deux ou trois outils parmi la liste ci-dessus pour réaliser un essai avec un projet concret.

Si vous souhaitez que le travail des clients et le travail interne partagent l'espace avec une IA à l'échelle de l'entreprise, ClickUp est conçu exactement pour cela. Commencez à utiliser ClickUp gratuitement et configurez votre premier espace dédié aux clients en un après-midi.

Les logiciels de collaboration client sont-ils sécurisés ?

Oui. Les outils réputés sécurisent le travail externe grâce à des autorisations par fichier, au chiffrement et à des contrôles d’accès qui empêchent les clients d’accéder à votre espace de travail interne. Les outils intégrés à un portail, tels que Moxo et FuseBase, sont conçus pour les flux de travail réglementés des secteurs de la finance, du droit et de la santé, tandis que les outils d’accès invité, comme ClickUp, limitent l’accès d’un client à un seul Espace, une seule Liste ou un seul Document. La sécurité dépend toutefois de la configuration ; veillez donc à vérifier les paramètres d’autorisation avant d’inviter quiconque.

Les clients ont-ils besoin d'un compte payant pour collaborer ?

En général, les clients n’ont pas besoin d’un compte payant pour collaborer. La plupart des outils permettent aux clients de se connecter en tant qu’invités (gratuitement ou à moindre coût) plutôt que d’acheter des licences payantes à part entière. ClickUp, monday.com, Asana, Notion et Trello prennent tous en charge l’accès invité, et la formule forfaitaire « Pro Unlimited » de Basecamp permet d’inviter un nombre illimité d’utilisateurs clients pour un prix unique. Vérifiez les limites d’invités sur les formules gratuites et les frais par invité sur les formules supérieures, qui varient selon les fournisseurs.

Quel est le meilleur logiciel de collaboration client pour les petites entreprises ?

Pour les petites entreprises, Trello, Basecamp et le forfait Free Forever de ClickUp offrent un démarrage sans encombre, alliant un partage simple avec les clients à une installation minimale. Trello et Basecamp se distinguent par la rapidité de l’intégration d’un client, tandis que ClickUp permet de regrouper les tâches internes et celles destinées aux clients à mesure que votre entreprise se développe. Les petites entreprises évoluant dans des secteurs réglementés devraient toutefois envisager un outil natif de portail tel que Moxo pour disposer d’un espace conforme et à l’image de leur marque.

En quoi un logiciel de collaboration client diffère-t-il d'un logiciel de gestion de projet ?

Les logiciels de collaboration client sont conçus pour permettre aux clients externes de participer en toute sécurité à un travail partagé, tandis que les logiciels de gestion de projet sont principalement destinés à gérer les projets internes d’une équipe. De nombreux outils de gestion de projet (ClickUp, monday.com, Asana) remplissent ces deux fonctions en proposant un accès invité, tandis que les outils intégrés à un portail (Moxo, FuseBase) se concentrent uniquement sur l’aspect orienté client. Faites votre choix en fonction du rôle de vos clients : sont-ils des participants actifs ou de simples observateurs occasionnels ?

Combien coûte un logiciel de collaboration client ?

Les logiciels de collaboration client vont de la gratuité à environ 12 $ par utilisateur et par mois pour les formules payantes d'entrée de gamme, tandis que les outils intégrés à un portail proposent souvent des tarifs d'entreprise personnalisés uniquement après une démonstration. Le forfait Unlimited de ClickUp commence à 7 $ par utilisateur et par mois ; le portail de FuseBase coûte environ 32 $ par mois. Les licences pour invités et clients peuvent coûter plus cher que votre abonnement de base, alors vérifiez les frais par invité avant la validation.