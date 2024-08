10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les services professionnels en 2024

Les services professionnels sont des offres spécialisées fournies par une personne ayant des connaissances et une expérience dans le domaine, comme les avocats, les architectes, les concepteurs ou les écrivains.

Les services professionnels peuvent être proposés par des particuliers [indépendants], des petites entreprises [comme les cabinets d'avocats] ou de grandes sociétés [comme McKinsey ou Accenture]. Quelle que soit l'échelle des opérations, les services professionnels sont généralement fournis sous forme de projets.

L'un des principaux avantages concurrentiels d'une organisation de services professionnels est de disposer d'un excellent système de gestion de projets. Il permet de démontrer aux clients que vous disposez des structures, des processus, des systèmes et des mécanismes de contrôle nécessaires pour mener à bien des projets complexes.

Vous vous demandez comment en choisir un ? Nous vous aidons !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de projet pour les services professionnels ?

Un bon logiciel de gestion de projet aidera les consultants et les sociétés de services professionnels à démontrer leur compétence opérationnelle. Voici comment.

Gestion de projet agile et holistique

Les solutions de gestion de projet renforcent la confiance dans votre capacité à résoudre des problèmes complexes. Pour le démontrer, recherchez :

Des fonctions de gestion des tâches avec des échéances, des ressources et des dépendances

Visibilité grâce à la liste, au tableau, à la chronologie, au diagramme de Gantt et à d'autres vues

Possibilité d'affecter des utilisateurs et des superviseurs

Documentation et gestion des connaissances

Les clients engagent des consultants pour leur expertise. Un bon outil de gestion de projet devrait vous aider à le démontrer. Recherchez :

Des fonctions de documentation pour présenter des cadres et des modèles

Des listes de contrôle pour exécuter des processus répétitifs

Outils d'IA pour le conseil pour résumer vos notes et créer automatiquement des tâches à partir de celles-ci

Créativité et collaboration

Pour résoudre des problèmes complexes, les équipes doivent se réunir et innover. Votre outil de gestion de projet doit avoir les caractéristiques suivantes

Tableaux blancs numériques

Des cartes heuristiques

Un flux de commentaires pour toutes les tâches

L'excellence des processus

Lors de la résolution de problèmes, il est essentiel de communiquer régulièrement et clairement avec toutes les parties prenantes. Un bon logiciel de gestion de projet pour consultants permet d'automatiser ce processus :

Notifications

Rappels

Modèles répétables

Voici les dix meilleurs logiciels de gestion de projet offrant toutes ces fonctionnalités et bien plus encore.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les services professionnels à utiliser en 2024

Au dernier décompte, il y avait 441 outils de gestion de projet parmi lesquels vous pouvez choisir. Chacun d'entre eux offre une combinaison unique de fonctions et de possibilités de gestion de projet. Il est donc compréhensible que vous soyez submergé par tous les choix qui s'offrent à vous.

Nous avons donc fait les recherches pour vous. Nous avons sélectionné les dix meilleurs logiciels, parfaits pour les services professionnels.

1. ClickUp

Exemple d'un espace de travail ClickUp pour un cabinet d'expertise comptable Le logiciel de gestion de projet tout-en-un de ClickUp permet de planifier, d'organiser et de collaborer sur le travail en utilisant des tâches, des processus documentaires, des objectifs, des tableaux blancs et bien plus encore ! Il est conçu pour être personnalisable à l'infini, quel que soit le secteur d'activité ou l'échelle de vos opérations.

Vous pouvez mettre en place des flux de travail personnalisés, télécharger des modèles propriétaires, collecter des données à l'aide de formulaires et rechercher tout ce dont vous avez besoin.

Vous pouvez assigner des utilisateurs selon les principes de responsabilité, d'obligation de rendre compte, de consultation et d'information \Matrice [RACI] à chaque tâche.

Utilisez le modèle de matrice RACI de ClickUp pour définir les rôles des membres de votre personnel dans les différentes tâches et activités

Des clients issus de cabinets comptables, d'entreprises immobilières et de fournisseurs de services informatiques utilisent ClickUp pour gérer leurs opérations. Avec ClickUp, gérez les tâches et respectez le budget, optimiser les processus de fixer des rappels et de simplifier les rapports, le tout en un seul endroit.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Gestion de projet hiérarchique : Décomposez vos projets en Espace de travail > Espace > Dossier > Listes > Tâches > Sous-tâches. Inclure éléments d'action et des listes de contrôle.

Priorités : Marquez les tâches comme étant urgentes, hautement, normalement ou faiblement prioritaires, et gérez-les en conséquence.

ClickUp Whiteboards est votre centre visuel centralisé pour transformer de manière collaborative les idées de l'équipe en actions coordonnées

Tableau blanc : Brainstorming, collaboration et cartographie de vos flux de travail sur un tableau blanc numérique partagé.

Docs : Documentez vos processus ou cadres et partagez-les sans effort. Vous pouvez également utiliser Docs pour prendre des notes, rédiger des comptes rendus de réunions, etc.

Plus de 15 vues : Visualisez vos projets comme vous le souhaitez : vue en liste pour toutes les tâches, vue en tableau regroupée par statut, vue chronologique pour suivre la progression, ou vue en calendrier pour regarder vers l'avenir.

Utilisez ClickUp pour gérer vos projets avec plus de 15 vues, des modèles pré-conçus et de nombreuses fonctionnalités de collaboration efficaces

Suivi du temps : Si vous êtes un consultant qui facture à l'heure, vous pouvez suivre le temps à la seconde près grâce au minuteur de ClickUp. Vous pouvez également ajouter des journaux de temps manuellement plus tard.

Personnalisation : Personnalisez les types de tâches, les flux de travail, les statuts, les champs et les étiquettes. Gérez votre projet à votre façon. Modèles de consultation : Battez le bloc du gestionnaire de projet avec des modèles personnalisables pour tous les cas d'utilisation dont vous avez besoin !

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses par courriel, et plus encore

ClickUp AI : Utilisez l'IA pour résumer des notes de réunion, générer automatiquement des tâches, créer des rappels, et plus encore !

Limitations de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs risquent d'être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Les utilisateurs externes tels que les entrepreneurs ou les clients peuvent avoir besoin d'un compte ClickUp pour voir les projets/plans que vous avez partagés avec eux, en fonction de vos paramètres

Prix de ClickUp

ClickUp propose des plans tarifaires adaptés à chaque consultant ou équipe :

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée disponible. Contactez notre équipe de vente pour trouver le meilleur plan pour vous

ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

G2: 4.7/5 [2,000+ reviews]

4.7/5 [2,000+ reviews] Capterra: 4.7/5 [2,000+ reviews]

2. Nifty

via Nifty Nifty est un espace de travail collaboratif qui réunit les équipes, les objectifs et les processus. Il vous permet de gérer des projets en créant des tâches et en les organisant sous forme de listes, de Kanban, de lignes de temps, de calendriers et de vues swimlane.

Il comprend des formulaires, des documents, des fichiers, des discussions, un suivi du temps et des rapports de projet automatisés.

Les espaces de travail collaboratifs peuvent rapidement devenir trop encombrés et envahissants. Nifty court également ce risque.

Les meilleures fonctionnalités de Nifty

Structure : Les projets sont structurés autour de jalons, puis décomposés en tâches. Lorsque vous terminez une tâche, l'état d'avancement du jalon est automatiquement mis à jour.

Tableau de discussion : Chaque projet comprend un forum de discussion et l'intégration de Zoom pour une meilleure collaboration.

Documents : Nifty comprend un éditeur de documents léger. Cependant, si vous avez des connaissances organisationnelles sur Google Docs, vous pouvez également l'intégrer.

Suivi du temps : Nifty offre aux consultants un moyen simple d'enregistrer le temps passé sur chaque tâche. Vous pouvez également définir des taux de facturation pour avoir une idée de la productivité de l'équipe.

Limites de Nifty

La navigation dans cet outil tout-en-un peut s'avérer difficile pour les nouveaux utilisateurs

L'affichage du calendrier peut être inadéquat

Flexibilité limitée dans l'ajout de champs personnalisés

Impossibilité d'ajouter le même projet à plusieurs portefeuilles

Prix de Nifty

Gratuit

Plus: 10 $ par utilisateur et par mois

10 $ par utilisateur et par mois Entreprise: 18 $ par utilisateur et par mois

18 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Contacter Nifty pour les tarifs

G2: 4.7/5 [5000+ reviews]

4.7/5 [5000+ reviews] Capterra: 4.8/5 \N-[2000+ avis\N]

3. Notion

via Notion Notion a commencé comme un outil de prise de notes propre avec une interface Markdown simple pour documenter les choses. Si vos services professionnels concernent l'éducation, la formation, le coaching ou la gestion des connaissances, Notion est une excellente option pour présenter vos contenus.

Bien qu'il ait évolué pour devenir un espace de travail de productivité complet, incluant des wikis, des bases de données et la gestion des tâches, il est à la traîne pour certaines fonctionnalités avancées.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Publication de contenu : Créez des pages web propres et sans encombrement avec une bannière et du texte Markdown et publiez-les en ligne gratuitement

: Créez des pages web propres et sans encombrement avec une bannière et du texte Markdown et publiez-les en ligne gratuitement Hiérarchie des documents : Organisez vos documents dans une hiérarchie de dossiers, de pages et de sous-pages

: Organisez vos documents dans une hiérarchie de dossiers, de pages et de sous-pages Recherche : Recherchez rapidement et avec précision tout ce dont vous avez besoin dans l'espace de travail

: Recherchez rapidement et avec précision tout ce dont vous avez besoin dans l'espace de travail IA générative : Rédigez ou modifiez rapidement des documents, y compris des plans de projet

Notion peut être utilisé comme logiciel de gestion de projet gratuit par des consultants indépendants, car il n'y a pas de limites de blocs pour les particuliers.

Les limites de Notion

Pas de suivi du temps intégré

Pas de fonctions de rapport et de vues personnalisées

Personnalisation limitée des types de tâches, des filtres ou des champs

Limitation de la taille des fichiers

Tarifs de Notion

Gratuit

Plus: 10 $ par utilisateur et par mois

10 $ par utilisateur et par mois Entreprise: 18 $ par utilisateur et par mois

18 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Contacter Notion pour les tarifs

G2: 4.7/5 [5000+ reviews]

4.7/5 [5000+ reviews] Capterra: 4.8/5 \N-[2000+ avis\N]

Bonus : Comparez

NOTION VS CLICKUP

4. Travail d'équipe

via Travail d'équipe Teamwork est une plateforme de gestion de projets en ligne avec des modules conçus sur mesure pour les organisations de services professionnels. Avec Teamwork, vous pouvez gérer de multiples livrables du projet les éléments du projet sont les tâches, les sous-tâches, les processus et le temps.

En tant que nouveau venu dans le paysage, Teamwork est encore en train de développer de nombreuses fonctionnalités avancées. Pour les consultants indépendants et les freelances, Teamwork peut également sembler complexe.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork

Tableau de bord intuitif des tâches : Ne voyez que vos tâches les plus récentes ; vous pouvez également personnaliser le tableau de bord pour y inclure le nom et le logo de votre entreprise

: Ne voyez que vos tâches les plus récentes ; vous pouvez également personnaliser le tableau de bord pour y inclure le nom et le logo de votre entreprise Intégration du courrier électronique : Intégration du courrier électronique : répondez aux commentaires et aux notifications par courrier électronique

: Intégration du courrier électronique : répondez aux commentaires et aux notifications par courrier électronique Facturation : Suivez votre temps sur Teamwork, calculez les heures facturables, générez des feuilles de temps et établissez des factures en un seul endroit

: Suivez votre temps sur Teamwork, calculez les heures facturables, générez des feuilles de temps et établissez des factures en un seul endroit Comptes clients gratuits : Permettre l'accès à plusieurs clients sans payer de frais supplémentaires

Les limites de Teamwork

Peut sembler compliqué à mettre en place et à intégrer

Pas de listes de contrôle

Intégrations limitées avec d'autres outils de productivité

Prix de Teamwork

Gratuit pour toujours: 0

0 Démarrage: 8,99

8,99 Deliver: $13.99

$13.99 Croissance: 25,99

25,99 Échelle: Contactez Teamwork pour connaître les prix

G2: 4.4/5 [1050+ critiques]

4.4/5 [1050+ critiques] Capterra: 4.5/5 [800+ avis]

5. Asana

via Asana Asana est l'une des applications de gestion de projets transversaux les plus populaires. Elle est conçue pour soutenir différentes équipes telles que le marketing, les opérations, l'informatique, les produits et les ventes. Elle est particulièrement populaire parmi les petites entreprises et les organisations dirigées par leurs fondateurs.

Malgré ses fonctions exceptionnelles de planification de projet, elle ne répond pas aux normes d'un outil tout-en-un. Il présente plusieurs lacunes.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Tâches dans plusieurs listes : Réduisez les doublons en ajoutant n'importe quelle tâche à plusieurs projets

: Réduisez les doublons en ajoutant n'importe quelle tâche à plusieurs projets Conception axée sur les objectifs : Alignez l'équipe sur les objectifs, suivez les projets et contrôlez l'état d'avancement

: Alignez l'équipe sur les objectifs, suivez les projets et contrôlez l'état d'avancement Intégration : Connectez plus de 200 outils à Asana pour une vue complète et transparente

: Connectez plus de 200 outils à Asana pour une vue complète et transparente Interface visuelle : Glissez-déposez les tâches dans les calendriers et les échéanciers pour faciliter la gestion

Les limites d'Asana

Fonctionnalités limitées dans la version gratuite

Cinq vues seulement, ce qui limite la visibilité pour les chefs de projet

Pas d'outils de collaboration visuelle, tels que les cartes heuristiques

Les tarifs d'Asana

Gratuit

Plus: 10 $ par utilisateur et par mois

10 $ par utilisateur et par mois Entreprise: 18 $ par utilisateur et par mois

18 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Contacter Asana pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 [1050+ reviews]

4.4/5 [1050+ reviews] Capterra: 4.5/5 [800+ avis]

Bonus:

Comparez Asana vs ClickUp

6. Wrike

via Wrike Wrike est une application web primée destinée à projet d'entreprise de gestion. Il est conçu pour être utilisé par de grandes équipes au sein d'entreprises exigeant des fonctionnalités complexes et une architecture robuste.

En conséquence, Wrike peut s'avérer trop lourd pour les petites entreprises et les consultants.

Les meilleures caractéristiques de Wrike

Vue à trois volets : Interface intuitive axée sur l'accessibilité et la productivité

: Interface intuitive axée sur l'accessibilité et la productivité Priorité des tâches : Marquez les tâches importantes/urgentes pour que les équipes travaillent dessus en premier

: Marquez les tâches importantes/urgentes pour que les équipes travaillent dessus en premier Rapports : Rapports complets pour surveiller et suivre les progrès

: Rapports complets pour surveiller et suivre les progrès Fil d'actualité : Fil d'actualité : Fil d'actualité similaire aux médias sociaux pour rester informé de ce qui se passe au sein de l'équipe

Les limites de Wrike

Le filtre intégré masque les tâches terminées par défaut, ce qui doit être supprimé manuellement pour voir toutes les tâches en même temps

Les notifications de certaines applications externes intégrées peuvent prendre jusqu'à une heure

Pas d'option de chat

Prix de Wrike

Personnel: 0

0 Démarrage: $13.49 par utilisateur et par mois

$13.49 par utilisateur et par mois Avancé: 30,49 $ par utilisateur et par mois

30,49 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Contacter Wrike pour les tarifs

Contacter Wrike pour les tarifs Entreprise+: Contacter Wrike pour les tarifs

G2: 4.4/5 [1050+ critiques]

4.4/5 [1050+ critiques] Capterra: 4.5/5 [800+ avis]

7. Kintone

via Kintone Kintone est un espace de travail personnalisable qui rassemble les données, les flux de travail et la collaboration. Avec Kintone, vous pouvez créer des applications de base de données, des flux de travail et des tâches personnalisés.

Vous pouvez également lier les conversations aux données pour une meilleure visibilité. Grâce à sa flexibilité dans la gestion des bases de données, Kintone est idéal pour être votre partenaire de travail logiciel de gestion des contacts .

Cette personnalisation s'accompagne également de complications et de confusion.

Les meilleures caractéristiques de Kintone

Collaboration : Fonction de chat qui maintient chaque conversation dans son contexte

: Fonction de chat qui maintient chaque conversation dans son contexte Services professionnels Automation : Rappels et notifications automatisésgagner du temps perdu en relances

: Rappels et notifications automatisésgagner du temps perdu en relances Personnalisation : Personnalisation des flux de travail, des tâches, des rappels, des approbations et des transferts de tâches

Les limites de Kintone

L'interface utilisateur encombrante vous oblige à appeler un représentant du service client à chaque fois que vous êtes bloqué

Options d'intégration limitées

Manque de vidéos/documents pour apprendre à utiliser l'outil

Prix de Kintones

24 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.6/5 \N- [200+ reviews\N]

4.6/5 \N- [200+ reviews\N] Capterra: 4.7/5 [140+ avis]

8. Paymoapp

via Paymoapp Paymo est un outil de gestion de projets de conseil destiné aux consultants individuels et aux petites entreprises. Il permet de gérer les projets, les tâches, les ressources, les dossiers, les finances, etc. Cet outil permet également de suivre le temps et la rentabilité.

Comme il est conçu pour les petites équipes, sa collaboration est limitée et il est possible d'utiliser des outils de gestion de projet gestion du flux de travail caractéristiques.

Les meilleures fonctionnalités de Paymoapp

Suivi du temps de travail : Une fois configuré, laissez-le fonctionner en arrière-plan et enregistrez vos temps de travail

: Une fois configuré, laissez-le fonctionner en arrière-plan et enregistrez vos temps de travail Facturation : Convertissez vos relevés de temps en feuilles de temps et en factures automatiquement

: Convertissez vos relevés de temps en feuilles de temps et en factures automatiquement Budgets de temps : Définissez une estimation du temps pour chaque tâche et comparez-la aux données réelles

: Définissez une estimation du temps pour chaque tâche et comparez-la aux données réelles Planificateur d'équipe : Comprendre la charge de travail pour une meilleure gestion des ressources

: Comprendre la charge de travail pour une meilleure gestion des ressources Tâches récurrentes : Créez automatiquement des tâches récurrentes sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle

Les limites de Paymoapp

Nombre limité de vues - seulement liste, tableau, tableau, calendrier et diagramme de Gantt

Peu d'options d'intégration par rapport à d'autres outils de gestion de projet

Manque d'intuitivité de l'interface utilisateur, d'où une courbe d'apprentissage abrupte

Les tarifs de Paymoapp

Gratuit

Débutant: 9,9 $ par utilisateur et par mois

9,9 $ par utilisateur et par mois Petit bureau: $15.9 par utilisateur et par mois

$15.9 par utilisateur et par mois Entreprise: 23,9 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.6/5 \N-[550+ reviews]

4.6/5 \N-[550+ reviews] Capterra: 4.8/5 [450+ avis]

9. Ruche

via Ruche Hive est un logiciel de gestion de projet conçu pour les équipes hybrides. Il aide les équipes de services professionnels à améliorer la visibilité, la collaboration et l'orientation des objectifs. Avec Hive, vous pouvez définir la portée du projet, assigner des tâches, suivre le temps, envoyer des mises à jour automatisées, recueillir des commentaires et surveiller les progrès.

Malgré ses fonctionnalités simples et faciles à utiliser, la maturité et la complexité de ses capacités de gestion de projet nous laissent sur notre faim.

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Relations entre les tâches : Liez facilement des cartes à des tâches pour montrer comment elles sont liées

: Liez facilement des cartes à des tâches pour montrer comment elles sont liées Dossiers maîtres : Rassemblez les informations et demandez des approbations, le tout en un seul endroit

: Rassemblez les informations et demandez des approbations, le tout en un seul endroit Hiérarchie des projets : Projet principal > sous-projets > tâches > flux de sous-tâches pour faciliter le suivi et la gestion

: Projet principal > sous-projets > tâches > flux de sous-tâches pour faciliter le suivi et la gestion Preuve : Vérification des documents et de la vidéo intégrée

Les limites de Hive

Les cartes de tâches ne prennent en compte que le texte et non les images ou tout autre média

Limite de 500 automatisations, quel que soit le plan

Impossibilité d'ajouter des règles partielles aux colonnes Kanban

Prix de Hive

Gratuit

Équipes: 5 $ par utilisateur et par mois

5 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Contacter Hive pour les tarifs

G2: 4.6/5 [450+ critiques]

4.6/5 [450+ critiques] Capterra: 4.5/5 [150+ avis]

10. Projets Zoho

via Projets Zoho Zoho Projects est un outil de gestion de projet polyvalent et entièrement personnalisable. Avec Zoho Projects, vous pouvez créer des tâches, automatiser des flux de travail et personnaliser les champs, les mises en page et les statuts.

Il comporte des modules conçus sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie, comme le suivi des problèmes et des ententes de niveau de service, les plans d'exécution, etc.

Bien qu'il s'agisse d'un lecteur robuste, il lui manque quelques fonctionnalités de base et intuitives pour l'utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

**Intégration : connectez tous les outils de l'espace de travail Google pour une vue unique. Il est également possible de connecter d'autres outils, notamment Dropbox, Github, Slack et Google Apps Marketplace

Personnalisation : Créez des présentations, des champs, des vues, des fonctions, des modèles de projet, des balises, des onglets Web, etc. personnalisés

: Créez des présentations, des champs, des vues, des fonctions, des modèles de projet, des balises, des onglets Web, etc. personnalisés Collaboration : surveillez les conversations sur le flux et communiquez en temps réel via des salons de discussion publics/privés

: surveillez les conversations sur le flux et communiquez en temps réel via des salons de discussion publics/privés Automatisation des tâches : Automatisez les règles métier, les SLA, les webhooks, les notifications et les règles de workflow pour une meilleure efficacité opérationnelle

Limites de Zoho Projects

Absence de fonctionnalités de reporting complètes

La recherche dans la barre des tâches est limitée aux tâches d'un projet particulier et non à l'ensemble de l'espace de travail

Prix de Zoho Projects

Gratuit

Premium: 5 $ par utilisateur et par mois

5 $ par utilisateur et par mois Entreprise: 10 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.3/5 [350+ reviews]

4.3/5 [350+ reviews] Capterra: 4.3/5 \N-[400+ avis\N]

Améliorez vos services professionnels avec le bon logiciel de gestion de projet

Il existe des centaines d'outils de gestion de projet de toutes formes et de toutes tailles. Nous avons sélectionné les dix meilleurs pour vous donner un aperçu de la situation. Choisissez l'un d'entre eux pour montrer à vos clients que vous êtes agile, orienté vers les processus et communicatif.

Honnêtement, à l'issue de cette recherche, nous pouvons affirmer que ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet complet de sa catégorie. Vous n'êtes pas convaincu ? Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui .

Honnêtement, à l'issue de cette recherche, nous pouvons affirmer que ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet complet de sa catégorie.