10 meilleurs logiciels de partage de fichiers sécurisés pour les entreprises

Le partage de fichiers dans le monde de l'entreprise est souvent un exercice d'équilibre délicat : il s'agit de gérer le besoin de rapidité tout en garantissant la sécurité des données sensibles.

Les risques de violation ou de mauvaise manipulation sont réels, car des informations confidentielles sur les clients, des contrats et des documents internes sont échangés quotidiennement.

Après avoir passé plusieurs années dans l'informatique, j'ai pu constater à quel point il peut être difficile de concilier sécurité et facilité d'utilisation. Grâce à mon expérience et à mes recherches, j'ai appris ce qui fonctionne - et ce qui ne fonctionne pas - lorsqu'il s'agit de partager des fichiers de manière sûre et fiable.

En m'appuyant sur ces connaissances et sur les recherches approfondies de l'équipe de ClickUp, j'ai dressé une liste des meilleures plateformes de partage de fichiers sécurisés pour les besoins des entreprises. Poursuivez votre lecture pour découvrir les outils qui peuvent assurer la sécurité de vos données sans sacrifier l'efficacité.

Que faut-il rechercher dans le partage sécurisé de fichiers ?

Choisir la sécurité solutions de partage de fichiers n'est pas seulement une question de prix ou de limites de stockage - il s'agit de trouver une solution qui offre un partage de fichiers sécurisé pour les données de l'entreprise tout en étant facile à utiliser.

Voici les fonctionnalités clés à prendre en compte lors de la sélection d'une plateforme :

Cryptage: L'épine dorsale de toute plateforme de partage de fichiers sécurisée est un cryptage fort, à la fois au repos et en transit. Recherchez des services qui offrent un cryptage de bout en bout pour minimiser le risque d'interception des données

Conformité : Selon votre secteur d'activité, la conformité à des réglementations telles que GDPR, HIPAA ou SOX est cruciale. Recherchez une plateforme qui trouve un équilibre entre le partage de fichiers sécurisé pour les entreprises tout en cochant toutes les cases nécessaires à la conformité

: Selon votre secteur d'activité, la conformité à des réglementations telles que GDPR, HIPAA ou SOX est cruciale. Recherchez une plateforme qui trouve un équilibre entre le partage de fichiers sécurisé pour les entreprises tout en cochant toutes les cases nécessaires à la conformité Contrôles d'accès granulaires : La possibilité de paramétrer des permissions utilisateur détaillées est essentielle pour contrôler qui peut afficher, partager ou modifier des fichiers. Cette fonctionnalité permet de réduire les menaces internes en gérant l'accès strictement sur la base du besoin de savoir

Pistes d'audit: Le contrôle des accès et des dates d'accès ajoute une couche de sécurité et de compte rendu. Cette fonctionnalité est essentielle pour suivre les problèmes éventuels et s'assurer que les informations sensibles n'ont pas été compromises

Le contrôle des accès et des dates d'accès ajoute une couche de sécurité et de compte rendu. Cette fonctionnalité est essentielle pour suivre les problèmes éventuels et s'assurer que les informations sensibles n'ont pas été compromises Facilité d'utilisation: En dépit des fonctionnalités de sécurité robustes, la plateforme que vous avez choisie doit être conviviale. Ainsi, tous les employés pourront l'utiliser efficacement sans avoir besoin d'une formation approfondie

Capacités d'intégration: Un service de partage de fichiers sécurisé doit s'intégrer harmonieusement à vos outils et flux de travail existants afin d'améliorer la productivité sans perturber les processus établis

Lorsque vous choisissez une solution de partage de fichiers sécurisée pour les entreprises, veillez à ce qu'elle soit évolutive pour s'adapter à vos besoins et à ce qu'elle propose des supports de formation conviviaux. Ces facteurs garantissent que la solution protège vos données tout en assistant l'efficacité de votre entreprise.

Les 10 meilleures solutions de partage de fichiers sécurisés pour les entreprises

Avec la bonne plateforme, vous pouvez protéger vos informations sensibles tout en facilitant le partage de fichiers.

Voici ma liste des dix meilleurs services de partage de fichiers sécurisés qui allient une sécurité renforcée à des fonctionnalités conviviales :

1. Google Drive (le meilleur pour la gestion collaborative des fichiers)

via la boîte de dépôt est une boîte de rangement Dropbox consolide le stockage, le partage et la collaboration en une seule plateforme de stockage cloud, améliorant ainsi notre travail. C'est un outil de collaboration sécurisé qui assiste la modification en cours et la gestion de documents et de vidéos directement au sein de la plateforme.

En outre, Dropbox Paper permet de stocker facilement des documents et d'y accéder de n'importe où, tandis que les annotations Dropbox permettent aux utilisateurs de surligner et de commenter des images pour un retour d'information efficace.

Ses fonctionnalités, comme la modification en cours des PDF, l'enregistrement de vidéos et la signature de documents, optimisent considérablement mes flux de travail. Grâce à son interface intuitive et à sa sécurité robuste, je peux gérer efficacement les tâches et collaborer avec mon équipe, tout en veillant à ce que mes données restent protégées et accessibles.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox

Stockez et partagez efficacement vos fichiers au sein d'une plateforme intégrée

Modifiez des PDF, signez des documents et assurez le suivi des engagements sans quitter Dropbox

Accédez à vos fichiers et gérez-les hors ligne en toute simplicité grâce à ses applications bureau et mobile

Collaborez sans effort avec votre équipe et livrez rapidement votre travail depuis n'importe quel emplacement

Limites de Dropbox

La synchronisation peut parfois être lente, ce qui peut retarder l'accès aux fichiers à des moments critiques

Bien que généralement sécurisé, certains utilisateurs ont fait part de leurs inquiétudes quant à la solidité des mesures de sécurité par rapport aux solutions de stockage sécurisé dédiées

Prix de Dropbox

Plus : 11,99 $/mois

: 11,99 $/mois Essentiels : 19,99 $/mois

: 19,99 $/mois Business: 18 $/mois

18 $/mois Business Plus: 30 $/mois

30 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (27 000+ avis)

4.4/5 (27 000+ avis) Capterra: 4.5/5 (21 000+ avis)

4. Microsoft OneDrive (le meilleur pour une intégration complète dans le cloud)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'argent de la poche nousTransférons WeTransfer simplifie l'envoi de fichiers volumineux en ligne, en vous permettant de télécharger et de partager gratuitement des fichiers jusqu'à 2 Go, avec des options permettant d'étendre la capacité jusqu'à 200 Go par transfert.

Je recommande ce service logiciel de partage de fichiers pour les professionnels de la création qui ont souvent besoin d'échanger des fichiers de projet importants et préfèrent éviter les inconvénients de l'e-mail ou des méthodes de stockage physique. Il s'agit d'une solution simple et efficace pour gérer les transferts de fichiers volumineux.

Les meilleures fonctionnalités de WeTransfer

Envoyez des fichiers volumineux jusqu'à 2 Go gratuitement et plus encore avec les forfaits payants

Gérez et stockez vos projets avec jusqu'à 1 To de stockage personnel

Améliorez la collaboration avec des portails illimités et des révisions pour les commentaires

Limites de WeTransfer

Le chargement et le téléchargement peuvent être lents, en particulier pour les fichiers très volumineux, ce qui peut avoir une incidence sur l'échéancier des projets

La version gratuite limite le partage de fichiers à trois destinataires seulement, ce qui peut s'avérer contraignant pour les projets collaboratifs

Prix de WeTransfer

Free Forever pour toujours

Pro: 15 $/mois (facturé annuellement)

15 $/mois (facturé annuellement) Premium: 25$/mois (facturé annuellement)

G2: 4.6/5 (501 commentaires)

4.6/5 (501 commentaires) Capterra: 4.8/5 (2,944 critiques)

6. GoAnywhere MFT (Meilleur pour le stockage et le transfert de fichiers sécurisés à haut volume)

via GoAnywhere MFT GoAnywhere MFT est une solution robuste de gestion de l'information logiciel d'organisation de fichiers il assiste les protocoles essentiels tels que HTTPS, SFTP et FTPS, qui sont indispensables pour protéger les données en transit et lorsqu'elles sont stockées.

Cette plateforme est particulièrement précieuse pour toute organisation comme la nôtre, traitant d'importants volumes de données et devant se conformer à des réglementations strictes telles que HIPAA, PCI DSS et GDPR. C'est un outil fiable pour transférer en toute sécurité vos données confidentielles et assurer la conformité sur l'ensemble des transactions.

GoAnywhere MFT meilleures fonctionnalités

Protégez les données pendant le transfert grâce à des protocoles sécurisés

Automatisez les transferts avec des déclencheurs et une planification pour rationaliser les processus

Assurez la conformité avec les normes HIPAA, PCI DSS et GDPR grâce à un chiffrement et une authentification solides

Limites de GoAnywhere MFT

Les coûts élevés peuvent être prohibitifs pour les petites et moyennes entreprises

L'installation complexe nécessite une expertise informatique importante, ce qui pourrait représenter un défi pour les organisations ne disposant pas de ressources informatiques dédiées

Prix de GoAnywhere MFT

Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (215 votes)

4.7/5 (215 votes) Capterra: 4.8/5 (125 votes)

7. FileCloud (Le meilleur pour un partage de fichiers sécurisé et personnalisable)

via FileCloud FileCloud offre un partage de fichiers hautement personnalisable et sécurisé pour les besoins des entreprises. Il convient aux entreprises qui ont besoin de fonctionnalités solides de protection des données et de conformité. Il s'intègre en douceur aux systèmes informatiques existants et assiste les déploiements sur le cloud et sur site, ce qui le rend polyvalent pour les différents besoins des entreprises.

Ce qui distingue vraiment FileCloud à mes yeux, ce sont ses fonctionnalités de sécurité avancées, telles que le chiffrement robuste et la gestion des droits numériques. Ces mesures garantissent que vos données sensibles restent constamment protégées contre tout accès non autorisé.

Les meilleures fonctionnalités de FileCloud

Déploiement flexible dans des environnements cloud, sur site ou hybrides

Personnalisation poussée pour refléter votre marque et contrôler l'expérience utilisateur

Assurez la sécurité grâce à des outils complets de protection des données et de conformité

Gérer efficacement les fichiers grâce à de puissantes fonctionnalités d'administration et de gouvernance

Limites de FileCloud

Ses fonctionnalités complexes peuvent nécessiter une formation supplémentaire, ce qui risque de ralentir l'adoption par les utilisateurs et de réduire l'efficacité

Le coût plus élevé que celui de certains concurrents peut grever le budget, en particulier pour les petites organisations

Prix de FileCloud

Essentiel: 12,50 $/mois

12,50 $/mois Avancé: 18,75 $/mois

18,75 $/mois GovCloud:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (144 commentaires)

4.5/5 (144 commentaires) Capterra : 4.6/5 (224 commentaires)

8. En cours MOVEit (Meilleur pour les transferts de fichiers sécurisés et conformes)

via Progression MOVEit offre une solution complète de transfert de fichiers géré (MFT) qui permet aux entreprises de gérer et de contrôler les transferts de données critiques en toute sécurité. Elle assiste la conformité à diverses normes telles que PCI-DSS, HIPAA, GDPR, et plus encore, en garantissant que les fichiers sensibles sont transférés de manière sécurisée et fiable.

MOVEit est crucial pour la maintenance de la sécurité et de l'intégrité des données. Il gère de manière fiable vos transferts de données et vous aide à répondre aux exigences réglementaires, ce qui en fait un élément clé de votre stratégie de protection des données.

Les meilleures fonctionnalités de MOVEit

Assurez la conformité avec des normes telles que PCI, HIPAA et GDPR

Automatisation des transferts de fichiers pour réduire les erreurs humaines et améliorer l'efficacité

Sécuriser le transfert de données avec des protocoles de chiffrement robustes

Surveiller et enregistrer les activités pour des pistes d'audit et une gouvernance achevées

Limites de MOVEit

La gestion des notifications par e-mail pour des tâches multiples peut s'avérer fastidieuse en raison de l'absence de contrôle centralisé

L'installation et la configuration initiales peuvent être complexes, en particulier pour les organisations ayant des exigences complexes ou une expertise technique limitée

Prix de MOVEit

Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (439 commentaires)

4.4/5 (439 commentaires) Capterra : 4.7/5 (93 commentaires)

9. Axway MFT Cloud Services (le meilleur pour une gestion de fichiers évolutive basée sur le cloud)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'Axway MFT dans le Cloud services cloud d'Axway MFT Le service de stockage cloud Axway MFT offre une haute disponibilité, des environnements sécurisés et une gestion experte. Il est parfait pour les organisations qui recherchent les avantages des opérations de transfert de fichiers dans le cloud sans les complexités d'une gestion en interne.

Pour le traitement des données confidentielles, Axway MFT assure le partage sécurisé des données et la conformité aux normes clés, en s'intégrant de manière transparente à nos services cloud existants. Il assiste les entreprises dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité des données.

Les meilleures fonctionnalités d'Axway MFT

Garantit une haute disponibilité avec un temps de fonctionnement pouvant atteindre 99,99 % dans les déploiements dans le cloud

Maintien de contrôles de sécurité stricts dans un environnement de cloud privé et géré par un seul locataire

Automatisation de la surveillance et des alertes pour une protection permanente contre les menaces

Externaliser la maintenance de l'infrastructure, des logiciels et de la sécurité

Limites d'Axway MFT

Les options de personnalisation peuvent être limitées en raison de la nature gérée du service cloud

La transition vers un service cloud géré peut nécessiter des ajustements dans les flux de travail et les processus informatiques

La dépendance à l'égard des contrats de niveau de service peut varier, ce qui nécessite une sélection rigoureuse pour répondre aux besoins de l'organisation

Prix d'Axway MFT

Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (60+ commentaires)

4.5/5 (60+ commentaires) Capterra: Pas assez d'avis

10. Sharefile par Citrix (Meilleur pour les portails clients sécurisés)

le tableau de bord est un outil de travail qui peut être utilisé par tous les acteurs de la société fichier de partage ShareFile simplifie le partage sécurisé de fichiers pour les besoins des entreprises tout en améliorant la productivité et la collaboration au sein des équipes. Il optimise les tâches de routine et s'intègre de manière transparente aux outils de travail les plus courants pour garantir un flux de travail fluide.

Avec des fonctionnalités telles que le partage et la collaboration sécurisés, des portails clients intuitifs et des capacités de signature électronique rapide, ShareFile est conçu pour améliorer l'expérience des clients. De plus, avec des modèles fiscaux personnalisés prêts à l'emploi, il optimise les processus financiers et aide les utilisateurs à répondre efficacement aux exigences de conformité.

Les meilleures fonctionnalités de ShareFile

Partagez des documents en toute sécurité grâce à un cryptage avancé

Bénéficiez d'une assistance complète en matière de conformité dans des secteurs tels que la santé et la finance

Automatisation des tâches de routine pour améliorer l'efficacité et le service aux clients

Limites de ShareFile

Les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la technologie du cloud peuvent avoir besoin de temps pour s'adapter aux fonctionnalités de ShareFile

La modification en cours d'un même document peut provoquer des conflits, ce qui pourrait entraîner une perte de données ou une confusion

Prix de ShareFile

Avancé: 17,60 $/mois

17,60 $/mois Premium: 27,50 $/mois

27,50 $/mois Avantage industrie pour la comptabilité : 45,83 $/mois

: 45,83 $/mois Salle de données virtuelle: 75 $/mois

ShareFile évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (1,422 critiques)

4.2/5 (1,422 critiques) Capterra: 4.5/5 (398 commentaires)

Autres logiciels de gestion de fichiers et de collaboration

Bien qu'il existe de nombreux outils de gestion de fichiers et de collaboration, ClickUp se distingue par ses fonctionnalités polyvalentes adaptées à l'amélioration du flux de travail et de la productivité.

l'accès des membres de l'équipe à ClickUp Docs est personnalisé afin de protéger les données sensibles

En outre, ClickUp's Connected Search (Recherche connectée) simplifie la recherche de fichiers à travers ClickUp et toutes les applications connectées. Sa puissante fonction de recherche réduit le temps passé à naviguer sur différentes plateformes, ce qui facilite la localisation et le partage des informations dont vous avez besoin.

trouvez des fichiers rapidement dans toutes les applications grâce à ClickUp_

Avec la documentation collaborative de ClickUp, vous pouvez : :

Collaborer en temps réel en modifiant les cours simultanément et en étiquetant les membres de l'équipe pour une communication efficace

Sécuriser vos données avec des paramètres de permission avancés et des fonctionnalités de sécurité conformes pour protéger les informations sensibles

Lier des documents directement à des tâches ou projets spécifiques, en veillant à ce que tous les fichiers pertinents soient accessibles dans le contexte du flux de travail

En outre, Détection de collaboration de ClickUp améliore le partage de fichiers en vous permettant de voir si des coéquipiers affichent ou modifient simultanément une tâche, ajoutent des commentaires ou effectuent des changements en temps réel. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience de collaboration transparente et vous restez informé des activités simultanées.

ajoutez des formes à votre canevas, liez-les à votre flux de travail et partagez-les facilement avec votre équipe à l'aide des tableaux blancs ClickUp_

En outre, avec Tableaux blancs ClickUp avec les tableaux blancs ClickUp, vous et votre équipe pouvez collaborer en temps réel, lancer des idées et forfaiter des projets ensemble. Cet outil est particulièrement utile pour les apprenants visuels qui ont besoin de voir les idées plutôt que de les lire.

Il offre des fonctionnalités dynamiques permettant de capturer et de développer des idées instantanément. Vous pouvez dessiner des maquettes, créer des diagrammes de flux et transformer des concepts en tâches réalisables ou en flux de travail directement à partir du Tableau. Grâce à l'enregistrement automatique, vous pouvez revenir à votre travail à tout moment sans perdre votre progression.

ClickUp offre des fonctionnalités de sécurité avancées avec ses capacités de partage de fichiers basées sur le cloud

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Partagez facilement des fichiers avec votre équipe et suivez-les à l'aide de différentes vues et outils

Créez et gérez des documents et des wikis, en les intégrant aux flux de travail pour une meilleure exécution des projets

Collaborez en temps réel en modifiant les documents ensemble et en étiquetant les membres de l'équipe

Assurez la sécurité des données grâce à des paramètres de permission avancés et à des fonctionnalités de conformité

Liez les documents aux tâches pour faciliter l'accès et le contexte au sein de vos projets

Suivez les mises à jour et les modifications apportées par les membres de l'équipe grâce à des notifications en temps réel

Concevoir et partager du contenu visuel pour le brainstorming et le forfait

Sauvegarder automatiquement le travail pour éviter les pertes de données et reprendre facilement les tâches

Limites de ClickUp

L'intervalle des fonctionnalités de collaboration avancées peut être difficile à maîtriser pour certains utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (9,700+ reviews)

4.7/5 (9,700+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,200+ reviews)

Optimisez votre processus de partage de fichiers avec ClickUp

Choisir le bon système de gestion documentaire est essentiel pour un partage et une création de documents en toute sécurité.

ClickUp se distingue en tant que plateforme sécurisée qui simplifie votre flux de travail en combinant la gestion de documents, le suivi de projet et la collaboration d'équipe en une seule plateforme. Grâce à ses fonctionnalités de partage de fichiers sécurisé, les équipes qui accordent la priorité à la sécurité des données peuvent travailler sans stress.

Grâce à un large intervalle de fonctionnalités et de modèles personnalisables et prêts à l'emploi, il vous aide à rationaliser les processus, à automatiser les tâches et à organiser votre équipe, tout en garantissant la sécurité de vos données. Prêt à améliorer votre productivité et à sécuriser vos informations ? Inscrivez-vous sur ClickUp et profitez-en dès aujourd'hui !