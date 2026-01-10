Nous avons testé les 10 meilleurs outils d'IA pour les chefs de produit en 2026

La croissance explosive du secteur de l'IA a pris d'assaut la majeure partie du monde. Les outils qui ont été créés bouleversent déjà les secteurs existants, améliorent l'efficacité des chefs de produit et promettent de créer de nouvelles carrières à partir de rien. Mais avec littéralement des milliers d'outils disponibles, et de nouveaux qui apparaissent chaque semaine, il est difficile de ne pas se sentir dépassé.

C'est pourquoi nous avons passé du temps à rechercher les 10 outils d'IA les plus efficaces que tout chef de produit devrait essayer d'intégrer à son flux de travail quotidien !

Nous avons terminé des recherches et identifié les outils d'IA destinés aux chefs de produit que vous pouvez adopter pour augmenter votre productivité, communiquer plus efficacement avec votre équipe et commercialiser de meilleurs produits.

Que vous cherchiez à améliorer votre processus de développement produit, à rédiger des cahiers des charges pour une nouvelle fonctionnalité, ou simplement à perfectionner vos compétences en tant que chef de produit, ces outils vous offriront de l’assistance et optimiseront vos processus à chaque étape !

1. ClickUp – Idéal pour la gestion de projet, la collaboration en équipe et la productivité

ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un conçu pour aider les particuliers et les équipes de toutes tailles, dans différents secteurs, à rationaliser leur flux de travail, à améliorer la collaboration au sein de l'équipe et à booster l'efficacité globale au travail.

Ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs outils de gestion de produits et l'un des mieux évalués du marché, c'est sa personnalisation et ses fonctionnalités conviviales pour le développement de produits, la planification et bien plus encore.

Il offre une plateforme entièrement personnalisable ainsi que des centaines de fonctionnalités avancées et de modèles pour la planification de produits, les feuilles de route, le lancement de fonctionnalités et d'autres modèles essentiels pour les équipes produit. Ce type de flexibilité et ces ressources utiles permettent à n'importe quelle équipe de configurer ClickUp de la manière la plus adaptée à son flux de travail complexe et à ses préférences spécifiques.

Mais comment ClickUp s'intègre-t-il dans cette sélection d'outils d'IA?

En plus de sa liste complète de fonctionnalités, ClickUp intègre également des fonctionnalités d'IA et propose de multiples façons d'automatiser votre travail, notamment :

Automatisation des flux de travail : gagnez un temps précieux en : gagnez un temps précieux en automatisant les tâches routinières en fonction de déclencheurs et de conditions spécifiques. Utilisez les automatisations prédéfinies ou créez les vôtres pour réduire les processus manuels et accélérer vos flux de travail ainsi que vos processus de développement de produits

Recherche intelligente/universelle : la recherche universelle apprend constamment à mieux vous connaître pour vous fournir des résultats de recherche plus personnalisés et pertinents en un clin d'œil. Trouvez rapidement n'importe quel fichier, qu'il se trouve dans ClickUp, une application connectée ou sur votre disque local, le tout depuis un seul et même endroit

ClickUp AI : rédigez de meilleurs textes, améliorez votre écriture, résumez des textes longs et bien plus encore avec : rédigez de meilleurs textes, améliorez votre écriture, résumez des textes longs et bien plus encore avec ClickUp AI . Intégrée à la plateforme ClickUp, ClickUp AI offre une expérience sur mesure conçue pour éliminer les incertitudes liées à l'utilisation de l'IA au travail, quel que soit le rôle occupé. Cette fonctionnalité comprend plus de 100 outils d'IA optimisés pour chaque rôle et chaque cas d'utilisation, y compris pour les chefs de produit et leurs équipes. Découvrez ClickUp AI en action ici :

Découvrez ClickUp AI en action ici :

Mieux encore, ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils, tels que GitHub, Slack et Google Agenda, ce qui en fait un choix évident pour les chefs de produit.

Principales fonctionnalités

Plateforme entièrement personnalisable : personnalisez chaque aspect de ClickUp et configurez-le selon vos besoins grâce aux champs personnalisés, aux statuts personnalisés, aux ClickApps et bien plus encore

Plus de 15 vues personnalisées : choisissez parmi plus de 15 façons de visualiser votre travail, notamment l’échéancier, le Tableau, le diagramme de Gantt, les Tableaux blancs et même une vue sous forme de formulaire pour recueillir les commentaires des clients

Fonctionnalité glisser-déposer : apportez facilement et rapidement des modifications dans votre environnement de travail ClickUp. Il vous suffit de glisser-déposer des éléments, sans aucune compétence technique requise.

Fonctionnalités d'automatisation : accélérez tous vos processus grâce à des automatisations prêtes à l'emploi et configurez des recettes personnalisées avec l'automatisation ClickUp — aucun codage requis

Documentation : enregistrez vos notes importantes, telles que les études de marché et les informations clients, avec : enregistrez vos notes importantes, telles que les études de marché et les informations clients, avec ClickUp Docs

Gestion des ressources : surveillez vos ressources grâce à la vue Charge de travail et aux tableaux de bord

Capacités d'intégration : effectuez la connexion de ClickUp à plus de 1 000 outils de travail pour regrouper vos applications et rationaliser votre flux de travail

Disponible sur tous les appareils : disponible sur bureau, mobile (applications Android et iOS), assistant vocal et navigateur

Guide du chef de produit : découvrez comment : découvrez comment tirer le meilleur parti de ClickUp pour la gestion de produits grâce à ce guide complet

Bibliothèque de modèles : faites votre choix parmi plus de 1 000 modèles adaptés à tous les cas d'utilisation et à toutes les équipes, notamment pour les études de marché, le développement de produits, les développeurs de logiciels, les retours clients et : faites votre choix parmi plus de 1 000 modèles adaptés à tous les cas d'utilisation et à toutes les équipes, notamment pour les études de marché, le développement de produits, les développeurs de logiciels, les retours clients et le marketing produit

Limites

Il faut parfois un certain temps pour se familiariser avec l'intervalle de fonctionnalités

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles sur l'application

Tarifs

Ajoutez facilement ClickUp AI à n'importe quel environnement de travail payant pour seulement 5 $ par membre et par mois.

Free Forever : forfait gratuit riche en fonctionnalités

Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 12 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,7 sur 5 (plus de 6 954 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (plus de 3 676 avis)

Bonus : outils de marketing produit!

2. Jam – L'outil idéal pour l'assistance au débogage IA

Identifiez le bug, recevez le code pour le corriger et partagez-le avec votre équipe, le tout via un seul lien avec JamGPT

Jam a lancé JamGPT, l'un des tout derniers outils d'IA disponibles sur le marché, capable d'aider les chefs de produit à comprendre la signification des bugs qu'ils ont détectés et même de leur proposer des solutions qu'ils peuvent partager avec leurs équipes d'ingénieurs. Ainsi, leur efficacité est renforcée et ils peuvent également participer aux discussions techniques.

L'exploitation des journaux de développement déjà capturés par l'extension au moment où un bug est détecté en fait l'un des outils de test les plus précieux. JamGPT peut fournir du contexte même aux chefs de produit non techniciens, que ce soit via des explications détaillées ou des résumés rapides, facilitant ainsi le lancement de fonctionnalités à chaque étape.

Ils facilitent le partage et la collaboration pour améliorer votre produit en intégrant à la fois un assistant IA performant et les précieuses données recueillies par la fonctionnalité principale de signalement des bugs, grâce à une intégration avec des outils de gestion de projet tels que ClickUp, Slack ou GitHub.

Meilleures fonctionnalités

Obtenez des suggestions IA ou des résumés rapides pour la plupart des bugs

Enregistrements d'écran avec annotations détaillées

Intégrations essentielles avec des outils de gestion de produits tels que ClickUp

Capturez automatiquement les journaux de console et les requêtes réseau pertinents

Partagez des rediffusions instantanées avec votre équipe technique

Limites

Pour certains chefs de produit moins versés dans la technique, les réponses générées par l'IA pourraient leur être inconnues

Tarifs

Particuliers : Forfait Free

Équipe : 10 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé

Évaluations et avis des clients

Product Hunt : 4,7 sur 5 (3 400 votes positifs)

3. ChatGPT – Idéal pour optimiser le processus de développement de produits

Saisissez une invite, par exemple pour obtenir une réponse détaillée avec ChatGPT

ChatGPT est devenu l'un des outils de traitement du langage naturel (NLP) les plus utilisés par les chefs de produit, car il fournit des réponses pertinentes à la plupart des questions des utilisateurs, offrant ainsi une expérience bien supérieure à celle d'une requête classique sur un moteur de recherche. Bien sûr, il faut savoir s'y prendre pour obtenir les bonnes réponses, et les chefs de produit qui l'essaient se rendent compte que les résultats varient en fonction de la qualité de leurs requêtes.

Vous pouvez utiliser ChatGPT pour une multitude de cas d'utilisation différents. Il vous suffit de saisir des invites spécifiques pour améliorer votre processus de développement de produits, obtenir des informations sur la manière d'améliorer vos interactions avec les clients, et bien plus encore. Il peut même être utilisé pour identifier les besoins et les points faibles de vos clients à partir des commentaires recueillis, inspirer les idées de votre prochaine feuille de route produit, et même effectuer une analyse des sentiments en fonction des données que vous lui partagez, ce qui le rend très utile pour les tâches souvent fastidieuses du flux de travail quotidien des chefs de produit.

Meilleures fonctionnalités

Analysez les données clients ou les données d'utilisation au sein du produit pour réaliser l'automatisation des interactions avec les clients

Capable de fournir des informations précieuses à partir de sa base de connaissances

S'intègre à des plugins tiers

Peut assumer un rôle attribué pour répondre aux questions

Offre d'assistance pour la rédaction de documents relatifs aux produits, tels que les PRD

Limites

La qualité des réponses dépend de la capacité de l'utilisateur à rédiger des invites

Tarifs

Forfait Free : disponible

ChatGPT Plus : 20 $ par mois

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,6 sur 5 (plus de 209 avis)

Product Hunt : 4,4 sur 5 (585 votes positifs)

Découvrez ces alternatives à ChatGPT!

4. Canva – Idéal pour la conception graphique générée par l'IA

Créez des images en un clin d'œil grâce à la fonctionnalité de génération d'images par IA de Canva

Canva propose un générateur d'images gratuit, ce qui permet de constater facilement à quel point il peut être utile dans les tâches quotidiennes d'un chef de produit. Trouver les bonnes images pour vos présentations et vos supports destinés aux réunions avec les parties prenantes, aux lancements de produits, etc. a toujours été un casse-tête. Vous avez souvent une idée de ce que vous voulez, mais les banques d'images ne correspondent pas à votre vision.

Grâce à l'outil basé sur l'intelligence artificielle de Canva, vous pouvez désormais générer des idées et modifier les résultats jusqu'à trouver l'image parfaite, en vous basant uniquement sur vos propres données, pour disposer en permanence d'un calendrier de contenu de haute qualité.

Principales fonctionnalités

Utilisez la génération de texte en image

Gomme magique pour supprimer les éléments indésirables des images

Collaborez en temps réel avec votre équipe

Importez facilement des images dans un planificateur de contenu pour le contenu

Traduisez automatiquement les designs que vous créez

Limites

La question des droits d'auteur reste floue, alors soyez prudent concernant les ressources destinées au grand public.

Tarifs

Disponible avec un forfait Free

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,7 sur 5 (plus de 4 092 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (plus de 11 209 avis)

5. TLDV – Idéal pour enregistrer et transcrire les réunions afin de recueillir les commentaires des clients

Utilisez TLDV, un logiciel de réunion basé sur GPT, pour enregistrer, transcrire, surligner et partager vos réunions en ligne en format vidéo

Soyons réalistes : dans la gestion de produits, une grande partie de votre temps est consacrée aux réunions. Que vous cherchiez à présenter vos idées aux parties prenantes ou à obtenir l'adhésion de votre équipe d'ingénieurs pour une nouvelle fonctionnalité de produit.

TLDV est un logiciel d'IA qui améliore considérablement votre productivité en prenant des notes lors de vos réunions et en les résumant sous forme de points faciles à lire.

Il est extrêmement important de pouvoir accorder toute votre attention aux utilisateurs pendant vos entretiens, et grâce à TLDV, vous pouvez vous concentrer sur l'optimisation de chaque discussion tandis que l'IA se charge de la tâche fastidieuse de la prise de notes à votre place.

Meilleures fonctionnalités

Enregistrez automatiquement vos appels Zoom ou Google Meet lors de réunions ou de réunions

Comptes-rendus de réunion transcrits par l'IA

Étiquetage automatique des intervenants et des noms

Intégrations avec HubSpot et Salesforce

Fonctionnalité de capture et de partage facile à utiliser

Limites

Les vidéos plus longues risquent de ne pas être transcrites correctement

Tarifs

Forfait Free : disponible

Forfait Pro : 25 $ par utilisateur d'enregistrement et par mois

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,9 sur 5 (plus de 33 avis)

Product Hunt : 4,7 sur 5 (3 700 votes positifs)

6. Notion – Idéal pour résumer des notes et créer des éléments à mener

Résumez les éléments à mener et les points clés à retenir avec Notion IA

Notion est l'un des outils de prise de notes les plus utilisés et il a ajouté des fonctionnalités d'IA très utiles pour améliorer l'expérience utilisateur.

Dans le cadre des flux de travail quotidiens de gestion de produit, cela signifie qu'ils peuvent prendre plaisir à créer des feuilles de route pour les produits et des wikis d'entreprise, tout en bénéficiant de l'assistance d'une IA performante pour mieux communiquer et réduire le temps consacré aux tâches répétitives, telles que la résumation.

Principales fonctionnalités

Éléments à prendre et informations générées par l'IA

Intégrez-les à des outils de gestion de produits tels que ClickUp

Espaces privés pour les équipes

Contrôles de sécurité avancés

Historique des modifications de la page pendant 90 jours maximum

Limites

La composante d'intelligence artificielle ne fait pas partie de l'offre de base et doit être payée séparément

Tarifs

Forfait Free : disponible

En plus : 10 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 18 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Demander une démonstration

IA : 8 $ supplémentaires par utilisateur et par mois

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,7 sur 5 (plus de 4 532 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (plus de 1 663 avis)

7. Otter. IA – Idéal pour la prise de notes lors de réunions vocales et la transcription en temps réel

Assistant de réunion qui enregistre l'audio, prend des notes, capture automatiquement les diapositives et génère des résumés.

Otter.AI améliore la qualité de vos réunions en vous proposant un assistant IA qui enregistre vos conversations, transforme vos longues notes en résumés utiles et capture même les diapositives des présentations partagées.

Les chefs de produit et leurs équipes peuvent rester alignés sur la vision du produit grâce à l'IA, qui est capable de créer automatiquement un échéancier concret à partir des discussions menées lors de n'importe quelle réunion.

Meilleures fonctionnalités

Transcription des notes de réunion grâce à l'IA

Fournit des points clés et des plans automatisés

Fonctions avancées de recherche, d'exportation et de lecture

L'assistant IA participe à la réunion même en cas de triple réservation

Limites

L'anglais est la seule langue pouvant être transcrite

Tarifs

Forfait Free : disponible

Pro : 17 $ par mois

Entreprise : 30 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,1 sur 5 (plus de 111 avis)

Capterra : 4,5 sur 5 (plus de 63 avis)

8. Collato – Idéal pour un moteur de recherche basé sur l'IA

Regroupez vos informations dispersées en un seul endroit et rendez votre documentation plus accessible grâce à Collato

Vous avez du mal à trouver des informations sur les produits parmi les centaines de documents créés par votre équipe ? Collato utilise l'apprentissage automatique pour servir de « cerveau collectif » à votre équipe, afin que tout ce qui doit être facilement accessible soit à portée de clic.

En tant que chefs de produit, vous pouvez synchroniser et intégrer plusieurs outils dans une carte visuelle et éliminer les informations qui sont généralement cloisonnées. Cela vous fait gagner du temps en mettant à votre disposition tous les fichiers pertinents, au lieu de passer 30 minutes à chaque fois qu’un document important pour votre feuille de route produit est égaré.

Meilleures fonctionnalités

Recherchez des informations sur n'importe quelle plateforme ayant une connexion

S'intègre à des outils tels que Google Docs ou Confluence

Des cartes visuelles faciles à parcourir

Moteur de recherche sémantique : informations pertinentes

Données entièrement cryptées

Limites

Nombre d'intégrations limité pour l'instant

Tarifs

Bêta gratuite

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,8 sur 5 (plus de 5 avis)

Product Hunt : 4,7 sur 5 (1 700 votes positifs)

9. Midjourney IA – L'application idéale pour générer des images grâce à l'IA

Créez des vidéos IA en saisissant simplement du texte avec Midjourney IA

Midjourney IA est devenu l'un des logiciels basés sur l'IA les plus utilisés, juste derrière ChatGPT, grâce aux images extraordinaires, et parfois presque réalistes, qu'il est capable de générer. Il est capable de prendre n'importe quelle invite que vous pouvez imaginer et de produire des résultats étonnants.

S'il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que vous ferez forte impression avec vos présentations et les visuels qu'elles contiennent, qui seront à la fois beaucoup moins coûteux à créer et plus captivants que ce que propose un fournisseur de banques d'images classique. Vos présentations auront toujours un aspect professionnel et votre vision du produit sera sans aucun doute plus inspirante pour votre public.

Meilleures fonctionnalités

Génération de textes en images réalistes

Possibilité de modifier même les plus petits détails de vos images finales

Imitez des styles d'illustration artistique connus

Contrôle technique des invites textuelles

Limites

La précision des résultats dépend de la capacité de l'utilisateur à comprendre les instructions créatives et techniques.

Tarifs

Essai gratuit : disponible

Forfait de base : 10 $ par mois

Forfait Standard : 30 $ par mois

Forfait Pro : 60 $ par mois

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,6 sur 5 (plus de 4 avis)

Product Hunt : 4,6 sur 5 (1 100 votes positifs)

Découvrez ces alternatives à Midjourney!

10. H2O. IA – Idéal pour utiliser l'automatisation afin de comprendre le comportement des clients

Créez des modèles prédictifs et obtenez rapidement et facilement des informations sur le comportement des clients, les études de marché et d'autres données grâce à H2O IA

H2O permet à toutes les entreprises de créer facilement leurs propres modèles linguistiques et Outils d'IA, tout en leur offrant la possibilité de préserver la confidentialité de leurs données, un problème qui fait depuis longtemps l'objet de débats autour des technologies d'IA.

Si vous disposez d'une grande quantité de données clients propriétaires et d'informations sur les tendances du marché, H2O.AI vous permet de créer très facilement vos propres Outils d'IA en y intégrant simplement vos données, ce qui prenait auparavant des mois.

En rationalisant les processus de traitement du langage naturel, vous pouvez vous concentrer sur la conception de fonctionnalités et la création de solutions pour les utilisateurs finaux, alimentées par les données que vous avez accumulées au fil du temps, ce qui facilite grandement le travail de gestion de produit.

Meilleures fonctionnalités

Créez des modèles IA en quelques minutes

Obtenez des informations sur le comportement des utilisateurs et analysez les commentaires des clients en tirant parti de l'apprentissage automatique

Préservez la confidentialité des données de votre entreprise tout en tirant parti de l'apprentissage automatique

Créez des modèles prédictifs pour l'analyse de marché et détectez les anomalies dans vos bases de données

Limites

Ces outils sont particulièrement utiles pour les entreprises qui sont proches de l'étape de l'entreprise ou qui en sont déjà à cette étape.

Tarifs

Demandez une démonstration

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,5 sur 5 (plus de 24 avis)

Capterra : 4,6 sur 5 (plus de 10 avis)

Nous pensons que l'ère des outils d'IA ne fait que commencer et que nous n'avons encore qu'une vague idée de ce qui sera possible l'année prochaine ou de l'importance des outils d'IA pour la gestion des ressources. Ces outils peuvent vous aider dans presque tous les aspects de votre travail. Qu'il s'agisse d'études de marché, de collecte de données sur le comportement des clients ou d'affiner votre message pour attirer votre marché cible et vos clients potentiels, les outils basés sur l'IA peuvent améliorer vos processus et vous aider à prendre de meilleures décisions fondées sur les données.

Qu'il s'agisse d'accélérer vos tâches récurrentes de gestion de produit avec ClickUp, de vous faire une place à la table des discussions avec l'équipe d'ingénieurs grâce à Jam, ou même de créer de superbes illustrations comme le faisaient vos designers avec Midjourney AI, nous pouvons affirmer sans hésiter que vous allez devenir incroyablement productif dès que vous utiliserez au moins un, voire plusieurs, de ces outils d'IA.

Que vous soyez seul en charge de la documentation produit au sein de votre entreprise ou que vous fassiez partie d'une équipe plus large, ClickUp vous aidera à garder une vue d'ensemble de ce qui est important dans votre processus de développement produit, à maintenir la cohésion de vos équipes et à améliorer votre productivité globale au travail. Bien sûr, ce n'est qu'un début, alors essayez-le vous-même et profitez pleinement de toutes les fonctionnalités exceptionnelles qu'il offre.

Auteur invité :

Michael Stroe est responsable de la croissance chez Jam, une entreprise qui aide des milliers d'équipes à livrer plus rapidement des logiciels de haute qualité. Pendant son temps libre, il apprécie les bons hamburgers et remporter des parties amicales d'UNO.