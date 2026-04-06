Tirez le meilleur parti de Gemini avec ClickUp AI

ClickUp ou Gemini ? Vous n'avez pas à choisir.

Votre équipe utilise Google Workspace, et Gemini y est intégré. Cela rend ClickUp encore plus utile, et non l'inverse.

Gemini est la couche d'IA des applications de productivité de Google : e-mails plus intelligents, documents améliorés, comptes-rendus de réunion. ClickUp AI est la couche d'intelligence qui optimise la façon dont vos équipes gèrent réellement leur travail : projets, sprints, tableaux de bord, coordination inter-équipes et agents autonomes.

Gemini peaufine les artefacts. ClickUp AI orchestre le système auquel ces artefacts sont destinés. Ensemble, ils couvrent tous les aspects et tous les utilisateurs.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment tirer le meilleur parti de Gemini grâce à ClickUp AI.

💡 Vous avez besoin d'aide pour déterminer comment ClickUp AI et Gemini pourraient s'intégrer à vos flux de travail ?

Comment fonctionne ClickUp AI

ClickUp AI est une suite complète de fonctionnalités d'IA intégrées à la plateforme sur laquelle vos équipes gèrent déjà leur travail.

Au lieu de considérer l'IA comme un module complémentaire distinct, déconnecté de votre travail, ClickUp vous propose le premier environnement de travail IA convergent au monde — où l'IA comprend en profondeur vos tâches, vos documents et vos discussions pour vous fournir une assistance pertinente, contextuelle et rapide à chaque étape de votre flux de travail.

L'avenir du travail, c'est la convergence + l'IA

Voici ce qui rend cela possible :

ClickUp Brain

ClickUp Brain est la couche d'intelligence intégrée à ClickUp. Elle rend l'ensemble de l'environnement de travail plus intelligent pour chaque utilisateur et chaque outil connecté.

Trouvez tout ce dont vous avez besoin dans votre environnement de travail en quelques secondes : il suffit de demander à ClickUp Brain

@mention Brain : Considérez Brain comme votre assistant intelligent disponible 24 h/24 et 7 j/7. Vous pouvez mentionner Brain comme un coéquipier dans n'importe quelle tâche, n'importe quel document ou n'importe quelle conversation pour obtenir de l'aide à la demande. : Considérez Brain comme votre assistant intelligent disponible 24 h/24 et 7 j/7. Vous pouvez mentionner Brain comme un coéquipier dans n'importe quelle tâche, n'importe quel document ou n'importe quelle conversation pour obtenir de l'aide à la demande.

Réponses contextuelles : au sein de ClickUp, l'IA répond automatiquement aux questions dans les fils de discussion et les fils de commentaires, afin que les utilisateurs n'aient pas à changer de contexte pour le faire. : au sein de ClickUp, l'IA répond automatiquement aux questions dans les fils de discussion et les fils de commentaires, afin que les utilisateurs n'aient pas à changer de contexte pour le faire.

Intelligence contextuelle : l'IA contextuelle de Brain surveille l'ensemble du travail afin de capturer et de mettre à jour les bases de connaissances en continu

Recherche d'entreprise : posez une question en langage naturel et obtenez des réponses issues des tâches, des documents, du chat, des commentaires et des pièces jointes. Respecte les permissions de l'environnement de travail : posez une question en langage naturel et obtenez des réponses issues des tâches, des documents, du chat, des commentaires et des pièces jointes. Respecte les permissions de l'environnement de travail

Champs personnalisés avec IA : champs qui se remplissent automatiquement en fonction du contenu de la tâche : sentiment, note de priorité, classification par catégorie et résumés. Aucune saisie manuelle requise

📮 ClickUp Insight : 47 % des équipes ne mesurent pas l'impact de l'IA, et seules 10 % effectuent le suivi des résultats à l'aide de véritables indicateurs. Dans de nombreux cas, les dirigeants ne parviennent souvent pas à identifier où les outils d'IA apportent de la valeur, voire s'ils en apportent. ClickUp Brain change la donne en intégrant l'IA dans un environnement de travail unifié où chaque action, mise à jour et résultat est connecté. Et l'impact est visible : plus de 150 000 entreprises, dont Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM et Fortinet, utilisent ClickUp Brain pour obtenir des résultats mesurables. Les équipes font état d'économies pouvant atteindre 88 %, d'un gain de temps de 1,1 jour par semaine et d'une exécution des tâches trois fois plus rapide, car ClickUp Brain remplace des dizaines d'outils disparates par une seule IA qui fonctionne sur l'ensemble de leur flux de travail.

Super Agents

Les Super Agents de ClickUp sont les premiers agents au monde dotés d'une intelligence comparable à celle des humains. Cela signifie qu'à l'instar des humains, ils sont capables de raisonnements complexes et d'exécuter des tâches de manière autonome. Vous pouvez les considérer comme des coéquipiers IA. Configurez-les à l'aide d'instructions, de déclencheurs, d'outils, de connaissances et de mémoire via le Super Agent Builder de ClickUp.

Utilisez le Super Agent Builder sans code de ClickUp pour lancer votre agent personnalisé en quelques minutes

Vous pouvez les taguer, leur attribuer des tâches, leur envoyer des messages privés dans le chat et même les @mentionner directement là où vous travaillez. Ils prendront les étapes nécessaires de manière autonome pour achever le travail qui leur a été confié.

Le plus beau dans tout ça ? Une fois que vous avez configuré l'agent, vous n'avez plus besoin de l'inviter à chaque étape. Et vous pouvez discuter avec lui naturellement pour affiner ses résultats.

🎥 Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la création et l'utilisation des Super Agents:

Chaque service de votre entreprise dispose de packs d'agents prédéfinis prêts à l'emploi avec ClickUp Accelerator:

Service Agents Gestion de projet Agent de réception, agent d'attribution, agent de gestion de projet, agent de réponses en direct Marketing Agent Brief, Agent Contenu, Agent Marque, Agent Live Intel Produit et ingénierie Agent PRD, agent de triage, agent Codegen, agent Live Answers RH Agent d'intégration, agent Pulse Check, agent formateur, agent Live Answers Leadership Agent de rappel des objectifs, agent d'alignement, agent des résultats clés, agent de mise à jour du statut Équipe commerciale Agents personnalisés pour les flux de travail de l'équipe commerciale

Bell Direct prouve qu'avec ClickUp, vous n'avez pas besoin d'une équipe technique pour adopter l'IA de manière pertinente.

Grâce à ClickUp Super Agents, l'équipe a automatisé un flux de travail complet de réception et de triage sans écrire de code ni ajouter de nouveaux outils.

Les résultats :

🌟 Gain de 20 % en efficacité opérationnelle📌 Plus de 800 e-mails triés quotidiennement en temps réel✅ Capacité gratuite pour 2 employés à temps plein afin qu'ils puissent se consacrer à un travail stratégique approfondi

💡 Vous recherchez des gains d'efficacité similaires pour votre équipe ?

Autopilot et Ambient Agents

Il s'agit d'agents toujours actifs qui fonctionnent en arrière-plan sans être invités par l'utilisateur. Pensez à :

Résumés du tableau de bord générés chaque matin

Mises à jour de statut envoyées sans intervention manuelle

Tâches triées automatiquement et acheminées par priorité

Éléments en retard signalés et transmis à un niveau supérieur

Des données enrichies en continu dans tout l'environnement de travail

Agents certifiés

Pour les flux de travail où les enjeux sont suffisamment importants pour justifier une solution personnalisée, les ingénieurs de ClickUp sur le terrain concevront et déploieront un agent adapté aux processus spécifiques de votre organisation. Avec les agents certifiés, vous bénéficiez d'une installation sur mesure ainsi que d'une utilisation illimitée.

👀 Le saviez-vous ? L'agent certifié de ClickUp a obtenu une note de 96 sur 100 lors d'un test comparatif direct portant sur des plans de projet prêts à être mis en œuvre. Le concurrent le plus proche a atteint 61, tandis que la plupart des autres se sont retrouvés coincés entre 40 et 50. Concrètement, les équipes pourraient passer de l'idée au forfait puis à l'exécution en une seule étape, avec un minimum d'intervention humaine. C'est ce qui distingue Certified Agent dans cette analyse comparative.

Réunions IA

Grâce au Calendrier ClickUp et à AI Notetaker, les équipes peuvent planifier des réunions en contexte et prendre des notes automatiquement.

Laissez ClickUp AI automatiser vos réunions, de la planification à la prise de notes et à la résumation

Utilisez des commandes en langage naturel pour consulter les calendriers de l'équipe afin de vérifier les disponibilités et planifier des réunions

Participez à des réunions depuis ClickUp, sans changer d'onglet

Recevez automatiquement les notes de réunion dans votre boîte de réception ClickUp, avec les libellés des intervenants, les résumés, les thèmes clés et les décisions mises en évidence

L'IA extrait les éléments à mener des comptes-rendus de réunion et les transforme en tâches ClickUp pouvant être suivies

Le suivi est lié au projet concerné

Les résumés sont publiés dans l'espace ClickUp correspondant

Chaque participant à la réunion a une visibilité sur ce qui a été discuté, les prochaines étapes à suivre et les personnes en charge.

📮ClickUp Insight : Faites-vous partie des 16 % des personnes interrogées qui jugent leurs réunions « très inefficaces », ou peut-être des 12 % chanceux qui les considèrent comme « super efficaces » ? Si vous êtes comme la plupart des équipes, vous vous situez probablement entre les deux : 35 % des personnes interrogées attribuent aux réunions une évaluation neutre de 3/5, ce qui indique qu’elles ne sont pas un échec total, mais qu’elles n’apportent pas non plus une valeur maximale. ClickUp transforme l'efficacité des réunions à chaque étape ! Planifiez avec des ordres du jour collaboratifs, consignez les décisions grâce à AI Notetaker et convertissez les discussions en tâches concrètes , le tout sur une seule plateforme. 💫 Résultats concrets : Les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp signalent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

Plusieurs options de modèles IA sur une seule plateforme

ClickUp est indépendant de tout modèle. Les utilisateurs peuvent activer/désactiver ChatGPT, Claude (y compris Opus 4.6), Gemini et 14 autres modèles d'IA de premier plan provenant de Google, OpenAI et Anthropic directement depuis la barre d'outils ClickUp sans quitter la plateforme.

Accédez à plusieurs modèles d'IA pour le prix d'un seul avec ClickUp Brain

Brain utilise ces modèles pour l'intelligence de l'environnement de travail, et les Super Agents peuvent exploiter n'importe quel modèle disponible. Les administrateurs peuvent limiter les modèles disponibles par environnement de travail.

Cela signifie que votre équipe bénéficie déjà de l'intelligence de Gemini au sein de ClickUp, ainsi que de tous les autres modèles de pointe, appliqués à l'ensemble du graphe de travail : tâches, documents, chat, tableaux de bord, clips, objectifs et formulaires.

📚 À lire également : Utilisez des modèles d'IA externes depuis ClickUp

Ce que Google Gemini apporte

Gemini est une suite d'IA performante intégrée à l'écosystème Google. Utilisée avec ClickUp, elle apporte une réelle valeur ajoutée aux équipes qui travaillent dans Google Workspace :

Gemini dans Gmail : rédigez des brouillons de réponse, résumez les fils d'e-mail et suggérez des réponses. Une IA qui fonctionne là où votre équipe communique

Gemini dans Docs : Aidez-moi à rédiger, : Aidez-moi à rédiger, résumer des documents et générer du contenu. Accélère la création de documents

Gemini dans Sheets : générez des formules, analysez des données, créez des diagrammes. Réduit le travail manuel sur les feuilles de calcul

Gemini dans Meet : obtenez des résumés de réunion, des transcriptions et l'extraction des éléments à mener. Capture ce qui a été dit

Gemini Code Assist/Jules : assistance au codage par IA dans un IDE et agent de codage asynchrone axé sur les cas d'utilisation des développeurs

NotebookLM : un assistant de recherche qui synthétise les informations provenant de sources téléchargées

Gemini peut se connecter à ClickUp via MCP grâce à Gemini CLI (94,7K étoiles sur GitHub, assistance complète de MCP avec des serveurs locaux et distants) et Gemini Code Assist (mode agent avec MCP dans VS Code), permettant ainsi aux développeurs d'accéder aux données ClickUp depuis leur terminal et leur IDE. Google propose également Jules (agent de codage asynchrone), Antigravity (plateforme de développement agentique) et Workspace Studio (automatisation sans code pour les applications Google avec intégration Gems).

C'est une bonne chose. ClickUp devient le système de contexte que les outils alimentés par Gemini peuvent lire et dans lequel ils peuvent écrire. Les clients de ClickUp sont d'accord :

Quatre raisons pour lesquelles ClickUp et Gemini sont plus efficaces ensemble

Plus besoin de choisir entre IA et action. Gemini et ClickUp forment une boucle ultra-rapide où les informations et l'exécution vont de pair. Si Gemini traite le monde qui vous entoure, ClickUp le capture, garantissant ainsi que vos meilleures idées avancent à la vitesse de la pensée.

Voici comment :

1. Peaufinez avec Gemini, coordonnez avec ClickUp

⭐️ Gemini excelle dans l'amélioration de l'expérience utilisateur des applications Google : un brouillon d'e-mail plus clair, un document résumé, une diapositive de présentation améliorée. Ce sont des résultats soignés.

🧠 C'est dans ClickUp que ces éléments s'intègrent au système de travail :

L'e-mail que Gemini a aidé à rédiger concerne un projet suivi dans ClickUp

Le document est lié à une tâche avec une date limite

Le résumé de la réunion génère des tâches de suivi avec des personnes assignées

La présentation alimente une campagne suivie sur un tableau de bord

Et ClickUp intègre déjà certaines de ces fonctionnalités : connectez votre messagerie et envoyez/recevez des e-mails directement depuis ClickUp, liés à vos tâches et à vos projets, et demandez à Brain de rédiger l'e-mail en tenant compte de l'ensemble du contexte du projet. Rédigez des documents ClickUp qui s'intègrent à votre environnement de travail et conservent le contexte des tâches parentes. Organisez des réunions avec des notes générées par l'IA et des actions à mener envoyées directement dans votre boîte de réception.

Grâce à l'environnement de travail IA convergent de ClickUp, vous n'avez plus besoin de quitter ClickUp pour effectuer bon nombre des activités que Gemini optimise dans des applications Google distinctes.

Il est vrai que Gemini améliore le contenu individuel. Mais ClickUp AI rend le travail autour de ce contenu visible, traçable et automatisé.

2. Graphique de travail convergent vs intelligence cloisonnée par application

⭐️ L'IA de Gemini est distribuée entre les différentes applications Google, et chaque instance fonctionne dans son propre contexte. L'IA de Gmail n'a pas connaissance de celle de Sheets. Le résumé de réunion dans Meet n'est pas automatiquement lié à un projet.

🧠 ClickUp AI a une vue d'ensemble :

Brain dispose d'un contexte couvrant les tâches, les documents, le chat, les tableaux de bord, les clips, les objectifs et les formulaires

Les Super Agents se déclenchent lorsque des modifications sont apportées n'importe où dans l'environnement de travail

Les champs personnalisés avec IA synthétisent les informations provenant de l'ensemble de votre environnement de travail

La recherche d'entreprise couvre tous les types de données, non seulement dans ClickUp, mais aussi dans les applications connectées, y compris, osons le dire, votre environnement de travail Google.

Lorsqu'une personne demande à Brain : « Quel est le statut du projet X ? », Brain puise dans toutes les sources pertinentes. Gemini ne peut répondre que dans l'application Google que vous utilisez actuellement.

Mettez en avant les informations clés, les suivis, les mises à jour de projet et les progrès depuis votre environnement de travail et vos applications connectées avec ClickUp Brain

3. Agents autonomes vs fonctionnalités assistées

⭐️ Gemini dans l’environnement de travail est avant tout réactif : vous lui demandez de faire quelque chose, il le fait. « Résume ce document. » « Rédige cet e-mail. » « Génère une formule. » Google Workspace Studio ajoute une automatisation de base, mais celle-ci se limite aux déclencheurs et actions des applications Google.

🧠 ClickUp AI est proactif :

Les agents Autopilot fonctionnent 24 h/24, 7 j/7 sans intervention manuelle et fournissent des synthèses de tableau de bord, des mises à jour de statut et des escalades en cas de retard.

Les Super Agents se déclenchent lors d'évènements du flux de travail : un changement de statut active un agent, un délai non respecté est signalé, et une nouvelle tâche est automatiquement triée.

Les agents certifiés sont conçus pour les flux de travail complexes et à enjeux élevés qui s'exécutent en continu sans que des humains aient besoin de les déclencher à chaque fois.

Créez et déployez plusieurs types d'agents IA à partir d'un seul environnement de travail : ClickUp

L'environnement de travail gagne en intelligence d'heure en heure, sans intervention active de quiconque.

4. Un flux contextuel qui rend les deux systèmes plus intelligents

ClickUp AI enrichit en permanence l'espace de travail : ClickUp Brain résume les projets, les champs personnalisés avec IA classent les tâches et les bases de connaissances se mettent à jour automatiquement. Lorsque votre équipe utilise Gemini en parallèle de ClickUp, le flux de contexte enrichi circule entre les deux.

Voici la boucle de renforcement :

ClickUp vs Gemini : l'outil d'IA adapté à chaque cas d'utilisation

Cas d'utilisation Meilleur outil Pourquoi Rédaction et résumation d'e-mails Gemini dans Gmail En contexte, là où la discussion se déroule Création de documents Gemini dans Documents Aidez-moi à rédiger, résumer, reformater Formules de feuille de calcul Gemini dans Sheets Du langage naturel à la formule, en passant par l'analyse des données Transcription de réunion Gemini dans la réunion Capture automatique, génération de résumés Synthèse de recherche NotebookLM Analyse multi-sources, aperçus audio Mises à jour sur le statut des projets ClickUp AI Toujours actif, généré automatiquement à partir de l'activité réelle Planification et suivi des sprints ClickUp AI Équilibrage de la charge de travail, détection des blocages, tableaux de bord Coordination entre les équipes ClickUp AI Graphique de travail complet, dépendances, objectifs Questions sur le travail Visible pour l'organisation, géré au niveau de l'environnement de travail Réponses instantanées à partir des tâches, des documents, du chat et des commentaires Acheminement et tri des tâches Super Agents Basé sur les évènements, adapté à l'environnement de travail, avec des permissions bien définies Tâches de suivi des réunions Réunions IA Les éléments à entreprendre deviennent des tâches suivies dans le projet Surveillance en arrière-plan Agents Autopilot 24 h/24, 7 j/7, sans invitation, instructions, toujours opérationnel Flux de travail personnalisé à enjeux élevés Agents certifiés Conçu sur mesure, compatible avec le chiffrement FDE, sans limite d'assistance Flux de travail partagé entre les équipes Super Agents Visible pour l'organisation, géré au niveau des environnements de travail

🔑 Point clé : Gemini gère l'intelligence au niveau des applications au sein de Google Workspace. ClickUp AI gère l'intelligence au niveau des tâches pour l'ensemble de l'entreprise. Grâce à ces deux outils, vous couvrez tous les aspects et tous les utilisateurs.

Ce que cela signifie pour votre organisation

Pour chaque membre de l'équipe

Une IA qui fonctionne dès l'ouverture de ClickUp, sans installation spécifique à Google et sans dépendance par rapport au client de messagerie utilisé. Brain répond à leurs questions, les agents gèrent les tâches répétitives, les champs personnalisés classent automatiquement les tâches et les notes de réunion deviennent des tâches suivies.

Pour les utilisateurs de Google Workspace

Gemini rend Gmail, Docs, Sheets et Meet plus intelligents. ClickUp AI relie le travail produit par ces outils aux projets, Sprints et tableaux de bord qui suivent les résultats de l'entreprise. Gemini peaufine le produit. ClickUp AI veille à ce qu'il génère des résultats.

Pour les services informatiques et les dirigeants

Une plateforme IA régie par une gouvernance unique, avec le même SSO, les mêmes permissions et la même posture de conformité que le reste de ClickUp. Certifiée ISO 42001 pour la gestion de l'IA, aucune conservation de données par les partenaires IA et des contrôles d'administration centralisés. La gouvernance de Gemini est liée à l'administration de Google Workspace. La gouvernance de ClickUp AI couvre la couche de gestion du travail de manière indépendante.

Pour la stratégie IA

ClickUp est indépendant des modèles et inclut Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 et 14 modèles d'IA de Google, OpenAI et Anthropic. Votre équipe bénéficie déjà de l'intelligence de Gemini au sein de ClickUp, ainsi que de tous les autres modèles de pointe. La couche d'IA reste cohérente, quel que soit le modèle sous-jacent le mieux adapté à chaque tâche.

Comment ClickUp et Gemini effectuent la connexion via MCP : l'architecture

Transformez l'intelligence en action concrète avec Gemini et ClickUp AI

Google Gemini est la couche d'IA pour vos applications de productivité. ClickUp AI permet de gérer, d'automatiser et d'accélérer le travail à l'échelle de toute l'organisation.

Brain rend l'environnement de travail plus intelligent de l'intérieur

Les Super Agents fournissent à chaque équipe des coéquipiers IA disponibles 24 h/24, 7 j/7

Gemini améliore les applications Google que votre équipe utilise déjà

Ensemble, ils se complètent

L'adoption de l'IA dans votre organisation ne se résume pas à un choix entre ClickUp AI et Gemini. Gemini gère l'intelligence des applications. ClickUp AI gère l'intelligence du travail. En les combinant, vous comblez le fossé entre la connaissance et l'action.