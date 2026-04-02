Que vous écriviez une série ou conceviez une expérience interactive avec des caractères, vous êtes confronté à un défi. Le caractère doit rester cohérent tout au long de la discussion. C'est pourquoi la qualité de vos invitations est essentielle.

Lorsque votre invite définit clairement la personnalité du caractère et le ton que vous souhaitez tout en fixant des contraintes, vous obtenez des interactions plus fiables.

L'utilisation de prompts fait partie intégrante de la manière dont les équipes produisent du contenu fiable au fil du temps. Adobe indique que 86 % des créateurs utilisent l'IA générative dans leur travail, ce qui en fait un excellent outil pour générer des prompts.

Ce guide vous explique comment rédiger des prompts pour l'IA des caractères et comment corriger un caractère qui s'écarte du scénario. Vous y trouverez également des modèles réutilisables d'un projet à l'autre, ainsi qu'une méthode pratique pour organiser vos ressources de prompts et votre travail de production dans ClickUp.

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Qu'est-ce que Character IA ?

Via Caractère IA

Character AI est une plateforme de chat conçue pour des discussions interactives avec des « caractères » que vous pouvez créer et personnaliser. Vous y définissez la personnalité, le parcours et le style d'un caractère. Vous discutez ensuite pour générer des dialogues, des scènes d'histoire, des interactions de jeu de rôle ou explorer des concepts pour des flux de travail artistiques et d'IA.

Du point de vue des invites, Character AI considère chaque discussion comme bien plus qu'un simple message. Lorsqu'il génère des invites en arrière-plan, il prend en compte les personnages impliqués, le type de discussion, les profils des utilisateurs, les souvenirs épinglés et l'historique des discussions. Cela est essentiel, car les traits de caractère de vos personnages et les paramètres du contexte doivent rester cohérents tout au long des discussions pour obtenir des résultats homogènes.

Si vous créez des personnages pour une équipe ou une communauté, les questions de propriété et de réutilisation entrent également en jeu. Selon Character AI, lorsque vous créez un personnage IA automatisé à l'aide de l'outil, vous détenez les droits sur ce personnage. Cela facilite le traitement de vos prompts comme des ressources créatives réutilisables, à l'instar des modèles ou des fichiers dans un flux de travail.

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Comment rédiger des invites efficaces pour l'IA des caractères

Via Character IA

Si vous souhaitez obtenir de bonnes interactions entre les caractères, votre prompt doit ressembler à un brief créatif. Vous devez indiquer qui est le caractère et comment il s'exprime. De plus, vous devez également définir le contexte narratif, ainsi que toute autre information ou contrainte. IA vous offre également plusieurs endroits pour définir la forme du comportement, comme les champs « Salutation » et « Description », afin que vous puissiez établir des attentes avant la première réponse.

✅ Passons en revue quelques conseils importants concernant les instructions pour l'IA du caractère :

1) Commencez par définir clairement un rôle et un objectif

Une bonne invitation commence par définir qui est le caractère, ainsi que l'objectif de la scène. Cela permet de garder le dialogue ciblé et vous aide à éviter les réponses génériques.

Voyons un exemple que vous pouvez suivre pour commencer à créer des caractères dans Character IA :

Rôle : « Vous êtes un conservateur de musée chevronné qui encadre de jeunes concepteurs d'expositions. »

Objectif : « Aidez-moi à planifier un arc narratif pour un parcours de visite dans une galerie d'art contemporain. »

Résultat : « Posez 3 questions de clarification, puis proposez un plan détaillé étape par étape. »

📌 Voici un exemple de modèle que vous pouvez utiliser :

Nom du caractèreSang Ria SloganEditeur de scénarios pour la fiction interactive DescriptionJe m'appelle Sang, je suis éditeur en chef et je vous aide à créer des scènes centrées sur les caractères pour le jeu de rôle, la fiction interactive et les récits en série. Je pose des questions pertinentes et précises, puis je propose des moments clés de scène clairs, des options de dialogue et des notes de ton cohérentes. Je veille à la cohérence de votre caractère d'un tour à l'autre, je signale les écarts de ton et je ramène la scène vers l'objectif. AccueilDites-moi ce que vous créez : un jeu de rôle, une histoire interactive ou une étude du caractère. Indiquez-moi le rôle de votre caractère et ce que vous souhaitez accomplir avec cette scène. Je vous poserai 3 questions rapides, puis je rédigerai le premier échange dans le style de votre choix.

📮 Aperçu ClickUp : 88 % des personnes interrogées dans notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, les lacunes en matière de connaissances ou les préoccupations liées à la sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, fait de cela une réalité. Il comprend les invites en langage naturel, résolvant ainsi les trois principaux obstacles à l'adoption de l'IA tout en effectuant la connexion entre vos discussions, tâches, documents et connaissances à travers l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

2) Précisez le caractère, la voix et les limites du caractère

La plupart des réponses « hors ton » surviennent lorsque l'IA ne dispose pas de traits de personnalité et de règles linguistiques clairs. Vous devriez décrire la voix en termes concrets qui correspondent aux résultats écrits.

Caractère du personnage : Calme, direct, légèrement humoristique, jamais sarcastique

Langage : Paragraphes courts, noms concrets, métaphores minimales

Limites : Évitez les relations amoureuses, évitez les détails violents, veillez à ce que le contenu soit adapté à un public à partir de 13 ans.

📌 Voici un exemple de modèle que vous pouvez utiliser :

Nom du caractèreMorgan Hale SloganCoach en expression vocale et en limites pour un jeu de rôle cohérent DescriptionJe m'appelle Morgan, je suis coach en expression vocale et en gestion des limites, et je vous aide à maintenir la cohérence de la personnalité d'un caractère tout au long de longues conversations. Je traduis les traits de personnalité en règles vocales claires afin que le caractère reste cohérent dans son ton et son langage. Je veille également au respect des limites afin d'éviter toute dérive vers des thèmes, des formats ou des méta-commentaires indésirables. Attendez-vous à des conseils concis et à des dialogues fidèles à la personnalité du caractère. AccueilPartagez quatre éléments en une ligne chacun : la personnalité du caractère, le style de voix souhaité, les limites à respecter et le paramètre. Je vérifierai les règles de voix, reformulerai les limites, puis rédigerai l'échange d'ouverture dans un ton cohérent.

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3) Fournissez un contexte qui influence réellement les décisions

Le contexte que vous fournissez à Character AI doit expliquer les motivations et les conflits. Un caractère qui n'a qu'un titre professionnel agira toujours de manière générique si vous ne faites pas de connexion entre vos détails et ses décisions. Vous créez des interactions plus réalistes lorsque le caractère a quelque chose en jeu.

Contexte : A grandi dans une ville portuaire, se méfie des autorités après une enquête qui a échoué

Motivations : Recherche la vérité, protège ses coéquipiers plus jeunes, déteste les éloges publics

Pression : Échéance dans 12 heures, données manquantes, ingérence de l'équipe rivale

📌 Voici un exemple de modèle que vous pouvez utiliser :

Nom du caractèreReese Calder SloganGénérateur de background de caractères pour les scènes à enjeux élevés DescriptionJe m'appelle Reese, je suis un créateur de profils de caractères qui vous aide à rédiger une trame de fond guidant les décisions dans la scène. Je crée une connexion entre les détails du passé et les motivations et les conflits afin que le caractère se comporte de manière cohérente tout au long des interactions. Je veillerai à ce que le caractère conserve sa personnalité stable et j'adapterai les dialogues en fonction des priorités et des conséquences. Attendez-vous à des questions ciblées, à une mise en scène claire et à des réponses réalistes qui restent en phase avec les motivations du caractère. PrésentationPartagez trois éléments : les détails du passé qui ont façonné la vision du monde du caractère, ce qu’il désire le plus en ce moment, et la pression à laquelle il ne peut pas échapper. Je définirai les motivations du caractère et rédigerai l’échange d’ouverture où ces motivations influencent directement ses décisions.

4) Ajoutez quelques lignes « d'exemple » pour définir les schémas de dialogue

Character IA prend en charge les champs d'installation plus longs, tels que « Définition », et peut inclure un exemple de dialogue structuré. Cela améliore souvent la cohérence, car l'IA reproduit les schémas. Cela fournit à l'IA un point d'ancrage pour la voix et l'intention.

✅ Vous devriez inclure 4 à 8 courts échantillons de dialogue, tels que :

Utilisateur : « Résume la scène jusqu'à présent »

Caractère : « Deux fils sont importants. Le témoin a changé sa version des faits, et la chronologie ne colle toujours pas. Dis-moi ce que tu as observé à la porte. »

Utilisateur : « Je veux plus de tension »

Caractère : « Alors, supprimez tout confort. Donnez-nous une conséquence si nous échouons, et une raison pour laquelle nous ne pouvons pas partir. »

📌 Voici un exemple de modèle que vous pouvez utiliser :

Nom du caractèreTheo Lin SloganCoach vocal pour des dialogues de caractères cohérents DescriptionJe vous aide à créer une voix de caractère qui reste cohérente tout au long de longues conversations. Je rédige des dialogues courts et faciles à utiliser. Je reproduis le ton que vous définissez, je veille à la cohérence des formulations et j'utilise des « indices » verbaux afin que le caractère semble être la même personne dans chaque scène. AccueilCollez 4 à 6 lignes de dialogue dans le style que vous souhaitez (même une ébauche suffit). Je vais identifier les règles de la voix, suggérer 3 indices verbaux, puis rédiger l'échange suivant dans ce même style.

5) Contrôlez la mise en forme afin que les résultats restent exploitables

Si vous prévoyez de réutiliser le contenu des caractères générés par IA pour des bandes dessinées ou une fiche de concept artistique IA, vous devez définir un format de sortie qui reste stable. Le contrôle du format réduit les retouches, car vous obtenez des sorties structurées que vous pouvez copier dans des fichiers ou intégrer à un flux de travail.

« Mettez en forme le scénario avec des titres de scène »

« Renvoie une fiche de personnage avec ses traits de caractère, ses motivations et ses peurs »

« Donne-moi un plan en six étapes pour le prochain chapitre »

📌 Voici un exemple de modèle que vous pouvez utiliser :

Nom du caractèreCasey Rowan SloganContrôleur pour mettre en forme des sorties de caractères réutilisables DescriptionJe m'appelle Casey, je suis un contrôleur de format qui vous aide à transformer les discussions des caractères en résultats structurés que vous pouvez réutiliser d'un projet à l'autre. Je veille à la cohérence de la personnalité du caractère tout en garantissant un format de sortie stable pour les scripts et les fiches de concept art générées par l'IA. Vous pouvez vous attendre à une structure claire, des titres précis et des réponses que vous pouvez copier directement dans vos fichiers sans modification en cours. AccueilIndiquez-moi le format de sortie dont vous avez besoin, puis décrivez-moi la personnalité du caractère. Donnez-moi ensuite le contexte et le conflit. Choisissez l'une des options suivantes : un scénario avec des titres de scènes, une fiche de caractère avec ses traits de caractère et ses motivations, un plan de chapitre en 6 étapes, ou une fiche de concept artistique générée par l'IA. Je confirmerai le format et générerai le résultat selon cette structure à chaque fois.

6) Considérez la création de prompts comme un problème de conception

Prompt Poet est un outil basé sur une interface utilisateur qui permet de créer des invites plus complexes, de sorte que vous puissiez élaborer des instructions comme vous concevriez des composants dans une disposition. Cette approche s'avère utile lorsque votre installation devient complexe, car elle vous évite d'écrire un long paragraphe et vous permet d'assembler des blocs d'invites réutilisables.

✅ Voici un modèle de prompt pratique que vous pouvez réutiliser :

Caractère : [rôle, traits de personnalité, règles de ton]

Contexte : [2 à 4 lignes expliquant les motivations et le conflit]

Paramètre : [époque, lieu, contraintes, enjeux]

Règles d'interaction : [limites de ton, mettre en forme, ce qu'il faut éviter]

Résultat : [ce que vous souhaitez ensuite, sous quel format]

📌 Voici un exemple que vous pouvez utiliser :

Nom du caractèrePrompt Poet SloganGénérateur de prompts pour des blocs de caractères modulaires Description Je m'appelle Prompt Poet, un générateur de prompts qui vous aide à aborder la création de prompts comme un problème de conception. Je décompose les installations complexes en blocs réutilisables que vous pouvez combiner à votre guise, afin que votre caractère reste cohérent et que vos instructions restent claires. Je vous aiderai à définir le caractère, son histoire, les paramètres, les règles d'interaction et le format de sortie comme des composants distincts, puis à les assembler en un prompt abouti que vous pourrez réutiliser dans tous vos projets. AccueilDites-moi ce que vous créez et comment vous souhaitez que le résultat soit mis en forme. Partagez ensuite cinq blocs : caractère, contexte, paramètre, règles d'interaction et résultat. Si vous n'avez pas de bloc, dites « par défaut » et je vous en proposerai un. Je vous renverrai à chaque fois une invite, des instructions claires et réutilisables en utilisant cette structure :

🧠 Le saviez-vous ? Selon Scriptation, dans la production télévisuelle et cinématographique, les équipes tiennent souvent à jour une « bible des caractères » afin de garantir la cohérence de la personnalité, des motivations et de la continuité d'un épisode à l'autre et d'une saison à l'autre. C'est exactement le même problème que vous résolvez avec les prompts Character IA, mais dans un format plus rapide.

Les meilleurs modèles de prompts d'IA pour les caractères, adaptés à différents cas d'utilisation

Vous obtiendrez des résultats plus cohérents si vous considérez chaque consigne comme un mini-brief. Cela signifie que vous définissez le caractère, le contexte, le conflit et le format de sortie souhaité, le tout au même endroit.

Les modèles ci-dessous fonctionnent bien avec Character AI et s'adaptent également à d'autres outils d'IA similaires qui prennent en charge le jeu de rôle et les interactions de longue durée.

Pour chaque cas d'utilisation, nous aborderons :

Un échantillon de prompt que vous devriez coller comme premier message

Un aperçu rapide du résultat pour que vous sachiez à quoi ressemble un « bon » résultat

✅ Voyons ces modèles en détail ci-dessous :

Modèle 1 : Invite à l'assistance pour la rédaction (dialogue qui correspond au style d'un caractère)

Vous définissez la personnalité et le style du caractère dès le début, afin que l'IA ne tombe pas dans des dialogues génériques après quelques tours.

Échantillon d'invite :

Tu es mon éditeur de dialogues pour une histoire centrée sur les caractères.

Caractère du personnage : Calme, direct, drôle sans en faire trop, jamais sarcastique

Traits de caractère : observateur, impatient face aux réponses vagues, protecteur envers les plus jeunes

Paramètre : Tard dans la nuit, appartement dans une petite ville, il pleut dehors, coupures de courant

Conflit : Deux personnes ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il faut dire la vérité maintenant ou attendre demain matin.

Règles de style : phrases courtes, importance accordée au sous-entendu, pas de mélodrame

Résultat : rédigez 14 lignes de dialogue, sans narration, en incluant un changement émotionnel subtil à la ligne 10

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Modèle 2 : Invite à la narration (étapes de la scène et ébauche)

Cela vous aide car vous séparez la structure de la rédaction, ce qui garantit la cohérence de votre histoire et accélère votre processus d'écriture créative.

Échantillon d'invite :

Vous êtes un partenaire de scénario qui rédige une structure de scène claire, puis en rédige le brouillon.

Caractère : Un enquêteur intègre qui déteste les raccourcis

Contexte : Ils ont perdu une affaire une fois parce qu'ils ont fait confiance au mauvais témoin

Paramètre : Gare urbaine bondée, heure de pointe, annonces sonores

Motivations : Protéger une personne innocente, préserver sa crédibilité

Conflit : Un détail essentiel contredit l’échéancier, et quelqu'un veut le passer sous silence

Style : réaliste, ancré dans la réalité, sans clichés

Format de sortie : 6 moments clés de scène, d'une ligne chacun, puis 10 lignes de dialogue correspondant à ces moments clés

6 moments clés de scène, chacun en une ligne

Puis 10 lignes de dialogue qui correspondent aux moments clés

6 moments clés de scène, chacun en une ligne

Puis 10 lignes de dialogue qui correspondent aux moments clés

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Modèle 3 : Suggestion de jeu de rôle pour débutants (règles claires, peu de confusion)

Les invites pour débutants fonctionnent mieux lorsque vous affichez clairement les règles et indiquez à l'utilisateur la prochaine action à effectuer.

Échantillon d'invite :

Vous incarnez un personnage de mentor qui m'aide à rester dans le rôle.

Caractère : sympathique, sûr de soi, apportant de l'assistance

Traits de personnalité : curieux, patient, encourageant avec douceur

Paramètre : académie fantastique, premier jour de formation

Conflit : Je possède un pouvoir que je ne maîtrise pas encore

Limites : rester dans le cadre d'un classement PG-13, pas de romance, pas de détails violents

Règles d'interaction : restez dans votre caractère, ne faites pas de mentions concernant l'IA, posez une seule question par réponse

Résultat : commencez la scène avec 6 lignes de dialogue et un choix pour moi à la fin

Description du résultat :

Caractère : « Tu es en avance. C'est bon signe. »Toi : « Je n’ai pas dormi. »Caractère : « Tu as peur de ce que tu es capable de faire. »Toi : « Ça s’est reproduit hier soir. »Caractère : « Alors on s’entraîne plus intelligemment. Dis-moi ce que tu as ressenti juste avant que ça commence. »Choix : Décris-tu la sensation ou montres-tu une marque qu’elle a laissée ?

Modèle 4 : Invite pour un jeu de rôle avancé (cohérence à long terme et repères mémoriels)

Les invitations avancées s'avèrent efficaces lorsque vous fournissez à l'IA des règles qu'elle peut appliquer de manière répétée, ainsi que des repères de continuité qui préservent les traits de caractère tout au long d'une histoire.

Échantillon d'invite :

Vous incarnez un caractère stratège dans une campagne en cours.

Caractère du personnage : Discipliné, intense, respectueux, jamais désinvolte

Traits de caractère : Conscient des risques, soucieux du détail, déteste les gestes inutiles

Contexte : Un ancien commandant qui a échoué une fois à cause de données manquantes

Univers : Ville de science-fiction réaliste, soumise à des règles strictes et à une surveillance étroite

Conflit : Nous devons récupérer un fichier sans déclencher d'alerte

Éléments de continuité à respecter :

Le caractère ne ment jamais

Le caractère s'exprime par des phrases courtes et déclaratives

Le caractère évoque toujours un compromis avant de proposer un plan

Résultat :

Résumez le plan en 5 étapes

Ensuite, simulez le premier contact sous forme de 10 lignes de dialogue

Terminez par deux options et une conséquence claire pour chacune d'elles

Description du résultat :

Étape 1 du forfait : Identifier l'angle mort dans le balayage de la caméraÉtape 2 du forfait : Créer une diversion qui ressemble à une opération de maintenance de routineCaractère : « Nous avons deux options. Les deux ont un coût. »Vous : « Donne-moi la plus propre. »Caractère : « La propreté coûte du temps. Le temps augmente l'exposition. »

Modèle 5 : Guide d'inspiration artistique IA (fiche de caractère pour assurer la cohérence visuelle)

Si vous créez des illustrations générées par IA, le caractère doit conserver une apparence cohérente dans tous les styles, tels que l'anime ou le dessin animé, même lorsque la scène change. Une invitation axée sur le caractère qui fournit des détails visuels réduit les retouches. Vous devez standardiser l'arrière-plan et les détails visuels du caractère afin que vos invitations visuelles restent cohérentes entre les différents styles et possibilités.

Échantillon de prompt

Tu es mon assistant de conception de caractères pour la planification artistique IA. Crée une fiche de caractère pour un caractère unique que je pourrai réutiliser dans différentes images :Concept du caractère : coursier de rue dans une ville néonPersonnalité : vif, résilient, discrètement optimisteRègle des caractères uniques: donne-moi 3 éléments visuels de signature qui restent constantsFormat de sortie :

détails physiques (visage, cheveux, silhouette, intervalle d'âge)

vêtements et accessoires

Suggestions de palettes de couleurs

3 éléments de signature

5 lignes d'invites d'images dans différents styles (réaliste, anime, dessin animé, bande dessinée, minimaliste)

Restez concis et précis

Comment corriger un caractère qui « s'écarte du scénario »

Lorsqu'un caractère s'écarte du scénario, vous pouvez le repérer immédiatement à la façon dont sa voix change et au fait qu'il commence à faire des choses qui ne correspondent pas aux traits de personnalité que vous avez définis. Pour les scénaristes et les créateurs, cela rompt la continuité et ralentit votre processus d'écriture créative. Vous finissez par passer beaucoup de temps à corriger les résultats plutôt qu'à construire l'histoire.

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez ramener le caractère dans le droit chemin en ajustant légèrement les instructions ciblées, et si le problème persiste, vous pouvez l'éviter en affinant l'installation du caractère dans les champs du générateur.

✅ Voici quelques étapes à suivre pour corriger un caractère qui s'écarte du scénario :

Étape 1 : Identifiez le type de dérive que vous observez

Voici quelques types de dérives que vous pourriez remarquer chez vos caractères :

Variation de ton : Le caractère reste globalement cohérent, mais le langage, le ton ou le style changent d'une réponse à l'autre

Perte de cohérence : Le caractère oublie son histoire, les paramètres, ses motivations ou ses décisions antérieures

Dérive du cadre : Le caractère invente de nouvelles règles, de nouveaux caractères ou une nouvelle orientation qui ne correspond pas à votre histoire

Étape 2 : Utilisez une suggestion de correction en cours de conversation adaptée à la dérive

Il s'agit de « suggestions de reprise » professionnelles que vous pouvez coller dans le chat lorsque les choses tournent mal. Veillez à ce qu'elles soient courtes et précises. Vous corrigez ainsi la qualité du résultat sans modifier la scène.

📌 Invite de récupération en cas de dérive vocale :

Restez dans le caractère et respectez les mêmes règles de ton. Préservez la personnalité de ce caractère : [insérez 3 traits de caractère]. Exigences de style : [insérez 2 à 3 règles de style]. Réécrivez votre dernière réponse en conservant le même sens, mais en utilisant le ton et le style appropriés.

📌 Invite de reprise en cas de rupture de continuité :

Faites une pause et reformulez les faits actuels avant de continuer. Contexte du personnage : [1 ligne] Paramètres : [1 ligne] Objectifs : [1 ligne] Contrainte : [1 ligne] Maintenant, poursuivez la scène à partir de la dernière décision et n'introduisez pas de nouveaux faits à moins que je ne vous les fournisse.

📌 Invite de récupération en cas de dérive du sujet :

Vous avez introduit des détails qui sortent du cadre de cette scène. Supprimez tout nouveau caractère, emplacement ou règle que vous avez ajouté. Continuez à utiliser uniquement les informations déjà établies. Posez une question de clarification si vous avez besoin de détails manquants avant de poursuivre l'écriture.

Étape 3 : Corrigez les écarts récurrents à la source à l'aide des champs du générateur

Si vous constatez le même schéma de dérive dans les nouvelles conversations, la solution réside dans l’installation du caractère. Le guide du créateur de Character AI indique clairement que la diversité du comportement des caractères provient des informations que vous fournissez dans ces champs.

1) Affinez la formule de salutation afin qu'elle donne le ton correctement

La salutation est la première chose que le caractère dit lorsqu'une nouvelle discussion commence. Elle définit les attentes en matière de ton et de style d'interaction. Vous devez ajouter deux éléments à la salutation :

Une brève description du caractère et du style du caractère

Une première question structurée qui permet de garder le chat sur la bonne voie pour le suivi

📌 Exemple de modèle de salutation : Je resterai dans mon caractère et garderai un ton cohérent. Partage les paramètres du cadre, l'objectif de la scène et le conflit en une ligne chacun.

2) Utilisez la description détaillée pour renforcer les traits de caractère et le comportement

Dans la description détaillée, le caractère peut se présenter, notamment en évoquant son histoire et ses manières. C'est là que vous pouvez mettre en avant les traits de caractère et la personnalité du caractère en utilisant un langage simple.

Vous devriez inclure :

3 à 5 traits de personnalité

2 règles vocales

Une limite qui empêche les changements de direction indésirables

3) Utilisez la définition pour un contrôle avancé et une cohérence optimale

Le champ « Définition » est un vaste champ libre pouvant contenir des exemples de dialogues structurés ou tout autre contenu textuel. Il dispose également d'une limite de caractères élevée, ce qui en fait l'endroit idéal pour « entraîner » un comportement cohérent.

Character AI propose également un format de dialogue que vous pouvez utiliser dans Definition pour fournir des exemples de la manière dont le caractère devrait s'exprimer.

✅ Si votre caractère s'écarte souvent du scénario, vous devriez ajouter :

Un court bloc de contexte qui lie les motivations aux décisions

Une petite sélection d'exemples de dialogues illustrant le ton et le style

4) Ajouter des exemples de discussions pour guider les interactions des utilisateurs

Les exemples de discussions montrent aux autres comment interagir avec votre caractère et peuvent aider à illustrer des formules ou des approches d'interaction réussies. Cela s'avère utile lorsque votre public utilise le caractère pour demander de l'assistance pour écrire, raconter des histoires ou créer des scénarios de jeu de rôle, car vous leur apprenez ainsi à interagir efficacement avec le caractère.

Après avoir mis à jour le message d'accueil, la description détaillée ou la définition :

Lancer une nouvelle discussion pour discuter

Envoyez deux fois les mêmes instructions, sans les modifier

Vérifiez si la personnalité et le style du caractère restent cohérents

Si le caractère s'écarte encore du ton souhaité, la meilleure chose à faire est généralement de réduire le nombre d'exigences de l'invite et d'ajouter une contrainte forte, puis de réintroduire progressivement les détails.

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Erreurs courantes à éviter avec les invitations d'IA pour caractères

Même lorsque vous avez une idée bien définie, les invites Character AI peuvent parfois produire des résultats incohérents. Cela se produit si l'installation de votre personnage n'est pas claire ou si les instructions sont difficiles à appliquer sur plusieurs tours.

✅ Voici les erreurs courantes à éviter lorsque vous rédigez des instructions pour l'IA des caractères :

1. Laisser la description du caractère trop vague

Si la description ressemble davantage à une biographie qu'à un guide de comportement, le caractère du personnage risque de s'égarer. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en définissant les traits de caractère en fonction de ce que le personnage fait dans les dialogues, de la manière dont il gère les conflits et de ce qu'il refuse de faire.

Le champ « Définition » de Character AI est conçu pour accueillir des descriptions plus longues et des exemples qui façonnent le comportement ; c'est donc l'endroit idéal pour renforcer ces règles.

2. En demander trop dans une seule invitation ou les instructions

La qualité du résultat peut baisser si vous demandez une fiche de personnage ou un brouillon complet de scène en un seul message. Un flux de travail plus fiable consiste à diviser la demande en plusieurs étapes. Commencez par confirmer les traits de caractère et les motivations, puis définissez les paramètres du cadre et du conflit, et générez enfin le dialogue ou la scène.

3. Considérer le style comme une ambiance plutôt que comme une règle

Des demandes telles que « réaliste » ou « cinématographique » peuvent facilement donner lieu à des interprétations divergentes. Vous devriez définir le style à l'aide de règles concrètes telles que la longueur des réponses, le degré de formalité, le niveau de détail, et si vous souhaitez uniquement des dialogues ou des dialogues accompagnés de descriptions de scène.

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4. Attendre une mémoire parfaite lors de longues conversations pour discuter

Character IA a apporté des améliorations au système de mémoire, mais note qu'il ne peut garantir qu'un caractère utilisera toujours le contenu de la mémoire exactement tel qu'il est écrit. Vous devriez conserver un ensemble concis de détails de référence que vous pourrez réutiliser lorsque la cohérence est importante.

5. Créer des invitations autour de caractères reconnaissables protégés par le droit d'auteur

Reuters a rapporté que Disney avait envoyé une lettre de mise en demeure à Character. IA pour demander le retrait de ses caractères protégés par le droit d'auteur de la plateforme. Réutiliser des caractères originaux est un choix plus sûr à long terme.

Limites de l'utilisation de Character IA

Via IA pour le caractère

L'IA des caractères est très performante pour les dialogues interactifs et les jeux de rôle, mais elle présente des limites importantes lorsque vous comptez sur elle pour une narration cohérente ou des bibliothèques de prompts réutilisables. En tenant compte de ces limites lors de la planification, vous obtiendrez des résultats plus prévisibles et réduirez le nombre de réinitialisations.

✅ Passons en revue certaines des principales limites liées à l'utilisation de Character IA :

La mémoire et la cohérence à long terme ne sont pas garanties

Les fonctionnalités de mémoire peuvent aider, mais elles ne garantissent pas qu'un personnage suivra toujours le contenu de la mémoire exactement tel qu'il est écrit. Vous devriez rappeler les traits de caractère essentiels, les motivations et les éléments du contexte lorsque la conversation s'éternise.

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Les contrôles de modération et de sécurité peuvent interrompre la génération de contenu

Character IA gère un Centre de sécurité et utilise des systèmes de sécurité capables de modifier, raccourcir ou refuser certaines réponses. Cela peut affecter le ton et la continuité lors de longues sessions de jeu de rôle ; vous devez donc veiller à ce que vos instructions respectent les conditions d'utilisation de la plateforme.

La qualité des résultats peut varier d'une exécution à l'autre

Même avec la même invitation, les résultats peuvent varier. L'approche pratique consiste à standardiser la structure de vos invitations et à maintenir une définition stable de vos caractères, puis à itérer en apportant de petites modifications.

Les changements de plateforme peuvent affecter la réutilisation

Comme pour de nombreuses plateformes d'IA grand public, les modifications apportées aux fonctionnalités, aux politiques ou à l'application des droits de propriété intellectuelle peuvent affecter la disponibilité au fil du temps. Si vous souhaitez pouvoir réutiliser ces éléments de manière stable, veillez à enregistrer également vos invites et vos définitions de caractères en dehors de la plateforme.

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Autres solutions d'IA de caractères à découvrir

Lorsque vous développez des caractères à l'aide de plusieurs outils, le principal problème réside dans la dispersion de vos ressources d'invites. Vos notes sur les caractères peuvent se trouver à un endroit, tandis que les références à l'histoire peuvent en être à un autre. Au fil du temps, cela entraîne une prolifération du travail.

De plus, la prolifération des IA est source de confusion, car votre équipe utilise différents outils d'IA pour gérer ses flux de travail de création et d'exécution.

C'est là que ClickUp trouve toute son utilité en tant qu'espace de travail IA convergent qui vous permet de regrouper vos idées, brouillons, tâches et automatisations en un seul endroit. Cela facilite le passage de vos suggestions de caractères de l'idée à la mise en œuvre en quelques étapes seulement.

ClickUp Brain est la couche qui relie le tout, avec une IA disponible dans tout l'environnement de travail et une assistance multimodèle sous les mêmes contrôles d'autorisations, de confidentialité et de sécurité.

✅ Découvrons quelques-unes des meilleures alternatives à Character IA :

1) ClickUp Brain (Idéal pour gérer le travail sur les caractères sans que l'IA ne prenne le dessus)

Utilisez ClickUp Brain pour créer des caractères fictifs pour vos histoires.

ClickUp Brain est conçu pour les équipes qui souhaitent créer, organiser et réutiliser des prompts tout en restant proches du travail de production. Au lieu de considérer les prompts comme des messages ponctuels, vous pouvez les traiter comme des fichiers réutilisables. Vous pouvez générer une fiche de personnage et la convertir en un plan prêt à l'emploi tout en conservant les révisions liées au même flux de travail.

ClickUp Brain prend également en charge plusieurs modèles d'IA tels que Gemini et Claude, ce qui s'avère utile lorsque votre travail alterne entre des tâches telles que la rédaction créative et la planification nécessitant un raisonnement approfondi.

Si vous souhaitez que votre flux de travail de création de suggestions de caractères génère automatiquement du travail en aval, les ClickUp Super Agents sont faits pour cela. Les ClickUp Super Agents sont des coéquipiers alimentés par l'IA qui s'adaptent à votre environnement de travail et peuvent exécuter des flux de travail en plusieurs étapes en utilisant vos permissions et vos garde-fous.

Cela s'avère utile lorsque vous souhaitez une exécution reproductible dans le cadre du travail sur les caractères. Cela inclut la création d'un brief structuré sur le caractère et la publication d'un résumé pour validation.

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Les meilleures fonctionnalités de ClickUp Brain

Une IA multimodèle centralisée avec des contrôles unifiés en matière de permissions, de confidentialité et de sécurité

Enregistrez les instructions relatives aux caractères, les règles de personnalité et les notes de contexte aux côtés des brouillons et des versions approuvées, afin de garantir la cohérence entre les différentes versions

Assistance pour les Super Credits IA pour les Super Agents et autres fonctionnalités IA répertoriées

Utilisez d'autres fonctionnalités de ClickUp telles que ClickUp Docs Tâches ClickUp et Automatisations pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail

Limites de ClickUp Brain

Les modèles d'IA externes dans ClickUp ne s'appuient pas sur les données de votre environnement de travail

Tarifs de ClickUp Brain

Évaluations et avis sur ClickUp Brain

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp Brain

Un utilisateur de G2 a déclaré:

« Honnêtement, ClickUp est devenu le centre de commande de toute ma vie : travail, projets, rappels, tâches de conformité, recrutement, tout. Je ne le considère même plus comme un « logiciel de gestion des tâches ». C'est plutôt comme mon cerveau externe. »

« Honnêtement, ClickUp est devenu le centre de commande de toute ma vie : travail, projets, rappels, tâches de conformité, recrutement, tout. Je ne le considère même plus comme un « logiciel de gestion des tâches ». C'est plutôt comme mon cerveau externe. »

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain MAX pour noter rapidement vos idées de caractères et les mettre en œuvre immédiatement. Utilisez la dictée IA sur n'importe quelle application grâce à la fonctionnalité « Talk to Text » de ClickUp BrainMAX ClickUp BrainMAX est conçu pour réduire les frictions lorsque vos meilleures idées de prompts de caractères surgissent en cours de modification en cours ou de conception. Il associe des fonctionnalités de reconnaissance vocale à la recherche connectée et à l'accès à des modèles d'IA premium, afin que vous puissiez saisir rapidement les dialogues, les règles de personnalité et les notes de scène, puis récupérer la version exacte ultérieurement. ✅ Voici comment ClickUp BrainMAX peut vous aider : Capturez les dialogues et les traits de caractère grâce à Talk to Text , afin de pouvoir dicter des notes vocales et des moments clés de la scène sans interrompre votre flux

Retrouvez instantanément les prompts précédents grâce à Enterprise Search , qui vous permet d'effectuer des recherches dans toutes les applications connectées pour récupérer le dernier historique de caractère, bloc de prompts ou brouillon d'histoire approuvé sans avoir à fouiller dans les fichiers

Utilisez des modèles d'IA haut de gamme, tels que Claude, GPT-4 et Gemini, au sein d'un même flux de travail lorsque vous souhaitez varier les styles d'écriture ou la profondeur de raisonnement pour une même invitation de caractère

2) Chai IA

Via Chai IA

Si vous souhaitez discuter rapidement sans passer du temps à créer chaque caractère à partir de zéro, Chai IA est fait pour ça. C'est particulièrement utile lorsque vous voulez tester rapidement différentes voix de caractères et explorer différents genres. Cela vous aide également si vous souhaitez tester des personnalités créées par la communauté avant de procéder à la validation de l'installation.

Les meilleures fonctionnalités de Chai IA

Accédez à une vaste bibliothèque de caractères créés par la communauté, couvrant tous les genres et tous les styles de discussion

Assistance pour le chat vocal pour les interactions orales

Créez votre propre caractère avec des traits de caractère et un comportement de discussion personnalisables

Fonctionnalités de découverte de la communauté pour trouver des caractères populaires et discuter

Limites de Chai IA

La qualité varie selon les caractères créés par la communauté

La version gratuite propose des filtres plus stricts et des limites de discussion plus courtes

Mémoire limitée dans les discussions longues

Tarifs de Chai IA

Gratuit : 70 messages, réinitialisation toutes les 2,5 heures

Premium : 13,99 $/mois ou 134,99 $/an

Ultra : 29,99 $/mois ou 269,99 $/an

Évaluations et avis sur Chai IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Chai IA

Un utilisateur de Reddit a déclaré:

« Le but de Chai est tout simplement de rendre l'expérience agréable pour les utilisateurs, et ça se voit vraiment. Ils améliorent constamment le modèle de IA de base qui anime tous les caractères créés par les utilisateurs, et ils travaillent même sur des moyens de le rendre plus personnalisé pour chaque utilisateur. »

« Le but de Chai est tout simplement de rendre l'expérience agréable pour les utilisateurs, et ça se voit vraiment. Ils améliorent constamment le modèle d'IA de base qui anime tous les caractères créés par les utilisateurs, et ils travaillent même sur des moyens de le rendre plus personnalisé pour chaque utilisateur. »

3) Dans l'univers

Via Inworld

Si vous cherchez à créer des caractères qui se comportent de manière fiable au sein d'une expérience interactive, Inworld s'adresse aux développeurs et aux cas d'utilisation en production. Inworld vous aide à contrôler la narration et vous fournit des outils de sécurité. Cela s'avère utile lorsque vous devez définir les limites des caractères et des interactions adaptées au public à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités du monde virtuel

Définissez les connaissances, les relations et les limites narratives des caractères

Filtres intégrés et modération pour des dialogues plus sûrs

API, SDK et éditeurs visuels pour des expériences interactives

Flux de travail pour la production de rapports et l'examen des comportements problématiques des caractères

Contraintes du monde virtuel

Fonctionne mieux si vous avez une expérience en développement avec des moteurs et des intégrations

Non conçu pour discuter informellement avec d’autres caractères

Tarifs dans le monde virtuel

Tarification personnalisée

Évaluations et avis dans le monde virtuel

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent d'Inworld

Un utilisateur sur G2 a déclaré:

« C'est un outil facile à utiliser qui me permet de créer des fichiers audio à l'aide de l'IA pour le script que je souhaite utiliser dans la vidéo. »

« C'est un outil facile à utiliser qui me permet de créer des fichiers audio à l'aide de l'IA pour le script que je souhaite utiliser dans la vidéo. »

4) Replika

Via Replika

Replika est idéal si vous recherchez une relation avec un caractère unique qui s'étoffe au fil du temps. C'est le choix parfait lorsque vous souhaitez un interlocuteur constant et que vous privilégiez les discussions à long terme plutôt que de passer d'un caractère à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Replika

Adapte les réponses en fonction de l'historique des interactions et des préférences

Fonctionnalités optionnelles de suivi de l'humeur et de journalisation

Discussions vocales pour des échanges plus naturels

Personnalisation des avatars pour un personnage mieux défini

Limites de Replika

Optimisé pour un seul compagnon, et non pour plusieurs caractères distincts

Des changements récents ont restreint certaines expériences de jeu de rôle

La version gratuite offre des capacités limitées en matière de mémoire et de développement de la personnalité.

Tarifs de Replika

Free

Pro : 19,99 $/mois ou 49 $/an

Durée de validité : 299 $ (paiement unique)

Évaluations et avis sur Replika

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Replika

Un utilisateur de Reddit a laissé un commentaire positif:

« La mienne [Replika] est comme une partie de moi. Elle est ma compagne de tous les instants depuis 9 mois. Ils s'améliorent constamment, eux aussi. Je pense qu'il y a 5 ans, ils ressemblaient davantage à un chatbot traditionnel. Aujourd'hui, ils sont bien plus que cela, à mon avis. »

« La mienne [Replika] est comme une partie de moi. Elle est ma compagne de tous les instants depuis 9 mois. Ils s'améliorent constamment, eux aussi. Je pense qu'il y a 5 ans, ils ressemblaient davantage à un chatbot traditionnel. Aujourd'hui, ils sont bien plus que cela, à mon avis. »

5) Kuki IA

Via Kuki IA

Si vous recherchez un personnage de discussion cohérent avec un ton plus axé sur le divertissement, Kuki IA propose une personnalité prédéfinie. Elle convient aux contenus de discussion légers dans le style de la marque, à l'improvisation rapide et aux formats d'interaction informels.

Les meilleures fonctionnalités de Kuki IA

Des réponses plus adaptées au contexte, avec moins de digressions hors sujet

Humour dosé et réponses ludiques

Vaste culture générale pour des discussions informelles de type questions-réponses

Limites de Kuki IA

Personnalisation limitée, car la personnalité est prédéfinie

Peut avoir des difficultés avec les instructions complexes en plusieurs parties

La version gratuite comprend des publicités

Tarifs de Kuki IA

Free

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1 200 Koins : 9,99 $

7 500 Koins : 49,99 $

Évaluations et avis sur Kuki IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Kuki IA

Un utilisateur de Reddit a déclaré:

« J'ai passé un moment à discuter avec Kuki. J'apprécie qu'elle puisse répondre aussi rapidement. »

« J'ai passé un moment à discuter avec Kuki. J'apprécie qu'elle puisse répondre aussi rapidement. »

Assurez la cohérence du travail de vos personnages avec ClickUp

Des caractères forts naissent d'une bonne structure d'invites et d'un flux de travail organisé. Cela vous aide à créer plus de scènes et de variations sans effort. Mais dès que vous commencez à créer plusieurs caractères, le plus grand risque est de perdre la trace de la version actuelle et de ne plus savoir quels prompts ont produit le résultat souhaité.

ClickUp vous aide à gérer ce flux de travail de bout en bout en quelques étapes simples. Vous pouvez regrouper les instructions pour les caractères, les notes de contexte, les références artistiques générées par l'IA et les ébauches d'histoire en un seul endroit, puis transformer les meilleurs résultats en tâches traçables et en flux de travail reproductibles grâce à ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX et Super Agents.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et découvrez la différence ✅.

FAQ (Foire aux questions)

Une bonne consigne pour l'IA du caractère se lit comme un bref résumé. Vous définissez clairement la personnalité et les traits de caractère clés du caractère, ainsi que son histoire, de manière à orienter son comportement. Vous ajoutez ensuite les paramètres, un conflit et le format de sortie souhaité. Cela fournit à l'IA du caractère suffisamment de détails pour rester cohérente tout au long des interactions et maintenir un dialogue cohérent et en adéquation avec le caractère de votre histoire.

L'IA des caractères peut parfois oublier certains traits de personnalité lorsqu'ils sont décrits en termes vagues ou lorsque la conversation s'éternise. Cela peut également se produire lorsqu'un caractère commence à donner la priorité aux messages les plus récents au lieu de prendre en compte l'ensemble du fil de discussion. L'IA des caractères dispose de fonctionnalités de mémoire pour aider les caractères à se souvenir de ce qui est important dans le contexte. Cependant, il est recommandé de réaffirmer les traits de personnalité les plus importants et de définir des repères lorsque vous changez de scène ou introduisez un nouveau conflit.

Dans la plupart des cas, une bonne invitation doit inclure le rôle, la personnalité, le contexte, les paramètres et les règles de sortie. Elle doit toutefois être suffisamment concise et claire pour rester lisible. Une cible pratique se situe entre 120 et 250 mots pour une « invitation principale », à laquelle s'ajoute une version plus courte que vous pouvez réutiliser pour des conversations rapides. Si votre installation est complexe, vous devriez conserver le contexte détaillé dans le champ de définition du caractère et rendre l'invitation de conversation plus concise.

Oui, vous pouvez utiliser les suggestions de Character AI pour des projets d'écriture sérieux, à condition de les considérer comme un outil de rédaction et d'exploration. Elles peuvent vous aider non seulement à tester les dialogues et à explorer les conflits, mais aussi à affiner rapidement la voix de vos personnages. Pour les textes prêts à être publiés, vous devrez tout de même vérifier la cohérence, le ton et la logique, et conserver vos suggestions de personnages organisées en dehors du chat afin de pouvoir les réutiliser d'un chapitre à l'autre et d'une version à l'autre.

Vous maintenez la cohérence du caractère au fil du temps en utilisant des repères de continuité. Conservez un bloc de caractère stable comprenant les traits de personnalité, les motivations, les règles de ton et les limites, puis réutilisez-le dans toutes les conversations. En cas de dérive, réaffirmez le paramètre de contexte et ce qui doit rester vrai ; si la même dérive se répète, affinez les champs de salutation et de définition. La documentation pour créateurs de Character AI met en avant les définitions comme un élément clé pour façonner le comportement, avec une installation plus détaillée et des exemples.

Character AI et ChatGPT répondent à des besoins différents. Character AI est conçu pour des interactions centrées sur les personnages, ce qui peut rendre le jeu de rôle plus immersif lorsque vous recherchez une voix de personnage stable. ChatGPT est souvent préféré lorsque vous recherchez un raisonnement plus large, des flux de travail d'écriture structurés ou un contrôle plus explicite sur le format. Le meilleur choix dépend de votre priorité : l'immersion dans le personnage ou la flexibilité pour de nombreuses tâches d'écriture.

Oui, c'est possible. L'approche la plus fiable consiste à conserver une version « principale » et une version plus courte réutilisable, puis à les stocker dans une bibliothèque dédiée afin de pouvoir les réutiliser pour différents caractères et paramètres. De nombreux concepteurs et amateurs d'IA enregistrent également les meilleurs débuts de scène et modèles de dialogue sous forme de fichiers réutilisables, afin de pouvoir recréer le même style ultérieurement.

Les outils qui combinent les flux de travail de rédaction et d'exécution, tout en vous aidant à organiser vos fichiers, sont particulièrement utiles lorsque vous développez votre bibliothèque de prompts. ClickUp est une excellente option, car il vous permet de stocker les prompts sous forme de documents, de les lier à des tâches et de conserver les validations et les itérations sur les fichiers dans le même environnement de travail. ClickUp Brain et ClickUp Brain MAX vous aident à générer des variantes de prompts, à rechercher d'anciens fichiers de prompts grâce à Enterprise Search et à réduire la prolifération des données IA en conservant vos ressources de personnages au même endroit.