les 10 meilleurs détecteurs vocaux IA pour identifier et analyser la parole générée par IA

La technologie de l'IA a estompé la distinction entre les voix authentiques et artificielles. Vous pouvez désormais créer des clips vocaux réalistes qui imitent les tonalités de personnes réelles.

Cependant, ces voix générées par l'IA constituent également une menace sérieuse car le commun des mortels ne peut pas distinguer les vraies voix des discours générés par l'IA. Cela présente un risque de désinformation, de canulars et de fraude financière.

🔍 Le saviez-vous ? Les fraudes par deepfake ont augmenté de 1740 % et 1530 % rien qu'en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique.

Ainsi, que vous soyez créateur de contenu, passionné d'IA ou expert en cybersécurité, vous tirerez profit de l'utilisation d'un détecteur de voix IA pour assurer votre sécurité. Vous serez heureux d'apprendre que nous avons rassemblé 10 détecteurs de voix IA à essayer !

Que sont les détecteurs de voix IA et pourquoi les utiliser ?

Les détecteurs de voix IA sont des outils sophistiqués qui différencient les voix humaines des voix générées par l'IA. Ce mécanisme est soutenu par un algorithme d'apprentissage automatique qui analyse les variations de hauteur, de ton et de rythme ou de motifs pour détecter les voix IA.

Voici pourquoi les particuliers et les entreprises devraient utiliser des outils de détection vocale basés sur l'IA :

Protégez-vous contre la fraude ou la désinformation en identifiant les voix synthétiques ou les deepfakes audio

Protégez la réputation de votre marque en vous assurant que le contenu audio associé à votre entreprise est digne de confiance

Protéger les communications sensibles contre tout accès ou manipulation non autorisé

Respecter les normes juridiques et éthiques d'utilisation de l'IA dans votre secteur d'activité

Gardez une longueur d'avance sur les défis et les menaces liés à l'IA en suivant l'évolution constante du domaine de l'audio synthétique et en atténuant de manière proactive les risques

Que rechercher dans un détecteur de voix basé sur l'IA ?

Compte tenu de son rôle crucial, la sélection du bon outil de détection vocale par IA doit faire preuve d'un grand tact. Pour vous assurer de sélectionner la solution la plus efficace, tenez compte des fonctionnalités suivantes :

Précision : Recherchez des outils offrant des taux de précision élevés tout en faisant la distinction entre les voix humaines et les voix générées par l'IA

Analyse en temps réel : Sélectionnez un outil qui analyse l'audio en temps réel et fournit un retour instantané sur son authenticité

*assistance multilingue : disposer d'un logiciel qui prend en charge plusieurs langues élargit son utilisation

*interface conviviale : donnez la priorité aux outils dotés d'une interface simple pour rendre la détection vocale par IA accessible à tous les membres de votre équipe

Capacités d'intégration : choisissez un outil qui s'intègre parfaitement à votre pile technologique existante

mises à jour régulières* : recherchez un détecteur de voix IA qui suit les évolutions de la technologie IA

rapports et analyses* : choisissez un outil qui génère des rapports détaillés et offre un aperçu plus approfondi des anomalies détectées et des menaces potentielles

Les 10 meilleures applications de détection vocale par IA

Maintenant que vous savez ce que vous devez prioriser, voici le top 10 des outils de détection IA pour les deepfakes :

1. ElevenLabs (Meilleur pour le clonage et la détection vocaux avancés)

via ElevenLabs

ElevenLabs utilise un modèle d'IA avancé capable de cloner des voix humaines à partir de quelques minutes d'audio seulement. Cela lui permet de générer des voix réalistes et de doubler du contenu audio dans 29 langues. ElevenLabs a également lancé un classificateur de parole qui identifie les voix générées par l'IA afin d'éviter toute utilisation abusive de son outil.

Les meilleures fonctionnalités d'ElevenLabs

Convertir des invites, instructions, textes en flux de parole libre avec différentes voix

Entraînez le modèle d'IA à l'aide d'entrées vocales. Transformez facilement divers clips audio en votre voix

Doubler des clips vidéo et audio dans plusieurs langues pour une accessibilité universelle

Saisissez du texte pour créer des effets spéciaux et l'intégrer à votre audio pour le rendre dynamique

Limites d'ElevenLabs

Offre un contrôle limité de la prononciation, en particulier dans certaines langues

L'assistance multilingue nécessite des invites, instructions modifiées pour des résultats précis

Tarifs ElevenLabs

Free

Débutant : 5 $

Créateur : 22 $/mois

Pro : 99 $/mois

Échelle : 330 $/mois

Entreprise : 1 320 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et critiques d'ElevenLabs*

G2 : 4. 7/5 (plus de 160 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent d'ElevenLabs

J'utilise ElevenLabs de la manière suivante : un clone professionnel de ma propre voix. Cela me permet de faire de la synthèse vocale en temps réel d'une manière qui ressemble à 90-95 % à ma voix réelle, y compris mes manières et mon accent. J'ai un accent des Appalaches profond, donc peu commun. ElevenLabs le gère parfaitement.

2. Resemble. IA (Idéal pour la génération de voix par IA et la détection de deepfakes)

Resemble. L'IA joue un double rôle pour les clips vocaux. Tout d'abord, son IA générative convertit les entrées textuelles en parole. Ensuite, son détecteur de deepfake vous permet de télécharger des fichiers audio, vidéo et des images pour détecter tout type de manipulation.

Ces deux services complémentaires font de Resemble. IA une solution unique pour la création de contenu IA et la détection de deepfake audio.

Fonctionnalités IA les plus performantes

Clonez une voix humaine à partir d'échantillons audio ou faites votre sélection parmi des voix prédéfinies générées par IA

Assistance pour plus de 60 langues, telles que l'anglais, le japonais, le bengali, le vietnamien, le danois, etc

Détecter les deepfakes à l'aide d'une inspection multimodale des ondes sonores en temps réel

Ajoutez un filigrane IA à vos créations pour protéger la propriété intellectuelle

Resemble. Limites de l'IA

La qualité de la voix générée par l'IA n'est pas constante

Assistance pour les intégrations limitées

Resemble. Tarification de l'IA

Créateur : 20 $/mois

Professionnel : 99 $/mois

Entreprise : 499 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Resemble. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Le clonage vocal est plus connu que les deepfakes. Cependant, les gens sont plus préoccupés par les deepfakes que par les clones vocaux.

3. PlayHT Voice Classifier (idéal pour générer des voix synthétiques polyvalentes)

via PlayHT

PlayHT produit un son ultra-réaliste généré par IA, avec l'assistance de plus de 800 voix générées par IA au son naturel, dans plus de 130 langues et accents. Ces fonctionnalités riches offrent une immense flexibilité dans la création de fichiers audio de haute qualité.

En outre, l'API Voice Generation facilite le clonage et la génération de voix en temps réel pour des applications telles que l'apprentissage en ligne, le podcasting et l'IA conversationnelle.

Meilleures fonctionnalités du classificateur de voix PlayHT

Intégrer des éléments humains tels que les émotions dans les voix générées par l'IA

Ajoutez des prononciations personnalisées de termes de niche et d'acronymes à votre bibliothèque

Générez et publiez des podcasts directement sur des plateformes telles qu'iTunes, Spotify et Google Podcasts

Créer des agents vocaux IA pour le service client, les rôles d'accueil, l'assistance personnelle, etc

Limites du classificateur de voix PlayHT

L'interface utilisateur n'est pas très intuitive, ce qui rend la courbe d'apprentissage abrupte

Vous devrez peut-être jouer avec les paramètres des fichiers audio pour obtenir le naturel souhaité

Tarification de PlayHT Voice Classifier

PlayHT Studio

forfait Free

Créateur : 39 $/mois

Illimité : 99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

*aPI PlayHT

forfait Free

Hacker : 5 $/mois

Pro : 49 $/mois

Startup : 299 $/mois

Croissance : 999 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de PlayHT Voice Classifier

G2 : 4. 5/5 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de PlayHT Voice Classifier

Jouer. ht m'impressionne par sa vaste sélection de voix réalistes, offrant un intervalle d'accents et de langues qui rehaussent vraiment mon/notre contenu. L'interface est intuitive, ce qui facilite la conversion du texte en parole de manière transparente. Cette variété et cette facilité d'utilisation sont inestimables pour créer un contenu audio diversifié et attrayant

4. Détecteur de voix IA (Idéal pour une analyse complète de l'authenticité audio)

via Détecteur de voix IA

Comme son nom l'indique, le détecteur de voix IA identifie si un fichier audio est réel ou généré par IA.

L'outil intègre des fonctionnalités permettant d'éliminer le bruit de fond et la musique, et d'améliorer la précision de la détection. Il est disponible sur le Web et sous forme d'extension pour navigateur.

Meilleures fonctionnalités du détecteur de voix IA

Supprime le bruit de fond et la musique pour une plus grande précision de la détection vocale par IA

Travaille même avec des clips audio d'une durée aussi courte que sept secondes

Détecte les voix clonées à partir de diverses plateformes de génération de voix par IA

Ajoutez l'extension au navigateur pour analyser les voix provenant de plateformes telles que YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom et Google Meet

limites du détecteur de voix IA*

Légèrement peu fiable lors du travail avec des fichiers audio et des dialectes non anglais

Le prétraitement de l'audio en raison du bruit de fond ou de la musique affecte la précision

Tarification du détecteur de voix IA

Abonnement mensuel : 12,99 $/mois

Abonnement annuel : 130 $/an

Solution Enterprise et API : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AI Voice Detector

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

5. Veritone (le meilleur pour la détection des deepfakes au niveau de l'entreprise)

via Veritone Voice

Veritone fournit des logiciels, des applications et des services d'intelligence artificielle de niveau entreprise. Son offre phare est aiWARE, un système d'exploitation d'IA personnalisable et très flexible pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.

aiWARE dispose de moteurs de reconnaissance vocale basés sur l'IA qui identifient les locuteurs à l'aide de signes révélateurs tels que le ton, la hauteur, les pauses naturelles, etc. Il génère également des voix réalistes pour différents secteurs et applications.

Meilleures fonctionnalités de Veritone

Découvrez une suite complète d'outils, d'applications et de services basés sur la voix et l'IA

Créez des voix IA personnalisées ou clonez les voix de célébrités et de personnalités publiques

Choisissez parmi une bibliothèque de plus de 300 voix et traduisez le contenu dans plus de 150 langues

Intégrer une voix de marque générée par IA dans tous les produits et projets grâce à l'API

Limites de Veritone

Cible principalement les entreprises disposant du savoir-faire technique nécessaire pour utiliser ses différentes fonctionnalités

Offre une transparence limitée en matière de tarification

Tarification de Veritone

Voix personnalisées : à partir de 9 000 $/voix

Voix standard et premium : 500 $/mois

Flux de travail Enterprise : Tarification personnalisée

aPI et voix en temps réel* : tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Veritone

G2 : 4. 2/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Non disponible

🧠 Anecdote : Le mot « deepfake » a été inventé en 2017 par un utilisateur de Reddit connu sous le nom de « u/deepfakes ». Ce Redditor était connu pour créer des contenus répréhensibles en utilisant une technologie open source de substitution de visage.

6. Détecteur de deepfake (Idéal pour une identification rapide des deepfakes audio/vidéo)

via Détecteur de deepfake

Si vous cherchez à détecter les deepfakes générés par l'IA, l'outil Deepfake Detector est fait pour vous. Il vous permet de télécharger des fichiers audio et vidéo pour effectuer une analyse rapide et déterminer la probabilité de médias synthétiques.

Il est également disponible sous forme d'extension de navigateur, ce qui vous permet d'exécuter l'outil directement sur des sites web tels que YouTube et TikTok.

Meilleures fonctionnalités du détecteur de deepfake

Utilisez le suppresseur de bruit de fond et de musique intégré pour une plus grande précision

Ajoutez l'extension au navigateur pour exécuter le détecteur de deepfake directement sur différentes plateformes

Accédez à l'API pour une intégration plus facile dans les systèmes de votre entreprise

Limites du détecteur de deepfake

Tend à donner des faux positifs et des faux négatifs

Assistance pour tous les formats de fichiers

Tarification du détecteur de deepfake

Abonnement mensuel : 16,80 $/mois

Évaluations et avis sur Deepfake Detector

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

7. Otter. ai (Idéal pour la transcription précise de la parole générée par l'IA)

Otter. ai est un logiciel de synthèse vocale qui convertit les mots prononcés en texte écrit en temps réel. C'est un excellent outil pour générer des transcriptions de podcasts, de réunions, de conférences ou d'entretiens.

Outre la transcription audio, Otter. ai utilise l'apprentissage automatique pour sa méthode de détection des locuteurs afin d'identifier les locuteurs en fonction de leur voix, de leur tonalité et de leur style d'élocution.

Meilleures fonctionnalités d'Otter. ai

Remplir des transcriptions IA très précises à partir de fichiers audio/vidéo

Obtenez des notes et des résumés de réunion automatisés avec OtterPilot, l'assistant de réunion basé sur l'IA

Générez du contenu en utilisant Otter IA Discutez pour obtenir ou partager des mises à jour instantanées

Intégration avec des plateformes telles que Zoom, Slack, Salesforce, Microsoft SharePoint, etc.

Limites de l'IA Otter

Peut parfois avoir des difficultés à identifier précisément l'orateur

Le partage d'enregistrements entre les équipes peut parfois s'avérer difficile

Tarification de Otter. ai

Basic : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 90 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Otter. ai

Otter. ai est un excellent outil d'IA pour transcrire des fichiers audio et des vidéos. La version premium est géniale, car elle vous permet de télécharger plus de minutes audio. Le meilleur, c'est l'horodatage et la précision. J'utilise la version premium depuis longtemps maintenant et la récente mise à jour dans laquelle l'IA vous aide à extraire les informations requises de la discussion est extrêmement utile.

8. Murf (Idéal pour la génération de voix IA de haute qualité pour les podcasts)

Murf est un générateur de voix polyvalent et un logiciel de synthèse vocale à partir de texte. En tant que tel, il n'est pas surprenant qu'il soit l'un des meilleurs outils d'IA tout-en-un pour les podcasteurs. Que vous fassiez une voix off ou que vous doubliez votre contenu dans plus de 20 langues, Murf termine le travail.

Les meilleures fonctionnalités de Murf

Choisissez parmi plus de 120 voix générées par IA ou créez des voix clonées

Contrôler l'intonation, le rythme, la tonalité et d'autres caractéristiques vocales des voix clonées pour imiter de vrais locuteurs

Mettez l'accent sur des mots spécifiques de votre script pour transmettre l'intention exacte

Intégration avec des outils tels que PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe, etc

Limites de l'IA

La personnalisation de la voix est limitée par rapport aux autres outils de cette liste

La prononciation de l'IA peut parfois être inexacte et nécessiter une correction

Tarification de Murf

Murf Studio

Free

Créateur : 29 $/mois (Lite) ; 49 $/mois (Plus+)

Entreprise : 99 $/mois (Lite) ; 199 $/mois (Plus+)

Enterprise : Tarification personnalisée

Murf Dub

Free

Payez au fur et à mesure : 1 $/crédit

Enterprise : Tarification personnalisée

API Murf

Free

Paiement à l'utilisation : 1 $/10 000 caractères

Personnalisé : Tarification personnalisée

évaluations et critiques de Murf*

G2 : 4. 7/5 (plus de 1 320 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

9. Listnr IA (Idéal pour la conversion de texte en parole ou en vidéo)

via Listnr IA

Listnr AI est un générateur de voix IA ultra-réaliste. Il offre plus de 1 000 voix réalistes dans plus de 142 langues.

Il vous permet également de créer un clone de votre voix pour conserver la familiarité avec la voix de votre marque. Vous pouvez même l'utiliser pour générer des vidéos sans visage basées sur l'IA à partir d'une invite, d'instructions sous forme de texte.

Liste des meilleures fonctionnalités de l'IA

Faites votre choix parmi plus de 1 000 voix dans 142 langues et accents

Créez des clones vocaux à partir d'un simple échantillon de 5 secondes, même s'il n'est pas de haute qualité

Générez des vidéos sans visage avec des voix off pour seulement quelques dollars

Utilisez les fonctionnalités de pause et de ponctuation pour donner à votre audio le rythme et le flux souhaités

Liste des limites de l'IA

La voix ne semble pas aussi naturelle, ce qui peut être limitant pour certains utilisateurs

Ne dispose pas de forfait gratuit ou freemium, ce qui en fait une option plus coûteuse

Liste des prix de l'IA

Individuel : 19 $/mois

Solo : 39 $/mois

Agence : 99 $/mois

Évaluations et critiques de Listnr IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Listnr IA

Il est facile à tester et il existe une multitude de langues et d'accents parmi lesquels choisir. Récemment, ils ont ajouté le style de lecture, ce qui rend la vidéo encore plus facile à comprendre et à croire.

10. Deepware Scanner (Idéal pour scanner et détecter les vidéos deepfake)

Développé par Deepware. ai, le scanner Deepware permet de détecter les voix IA et les vidéos deepfake.

Exécutez l'analyse en téléchargeant un fichier ou en partageant l'URL de la vidéo directement sur la plateforme pour une analyse rapide. Le service est actuellement en étape bêta et devrait être affiné avec le temps.

Meilleures fonctionnalités de Deepware Scanner

Détectez les clones vocaux et les deepfakes en téléchargeant des fichiers ou en partageant des liens vidéo

Intégrez les outils de détection de deepfake dans votre flux de travail à l'aide de l'API

Limites du Deepware Scanner

Actuellement en étape bêta, il faudra du temps pour améliorer la précision

Prix du Deepware Scanner

Free

évaluations et avis sur Deepware Scanner*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Voici quelques autres outils à prendre en compte lors du choix d'un détecteur de voix IA :

KnowBe4 : formez vos employés à détecter les voix d'IA et les faux sons pour minimiser les risques humains

*deepgram : Utilisez les API pour les agents vocaux de synthèse vocale, de synthèse vocale à partir de texte et de synthèse vocale à partir de synthèse vocale

soiniox* : Utilisez cet outil pour comprendre les nuances des discussions, telles que les émotions et les signaux non verbaux

ClickUp (Idéal pour augmenter la productivité grâce à l'IA)

Bien que ClickUp ne soit pas un détecteur de voix basé sur l'IA, il utilise un assistant IA natif puissant pour augmenter la productivité et rendre vos flux de travail quotidiens (de la création de documentation aux rapports de progression) plus efficaces.

Résultat de l'utilisation de ClickUp : 87. 5 % des équipes rapportent une amélioration de la visibilité

87. 9 % rapportent une meilleure collaboration

96. 7 % rapportent une meilleure efficacité

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp combine la gestion de projets, la gestion des connaissances et la discussion, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

ClickUp Brain et ClickUp Clips fonctionnent ensemble pour simplifier les flux de travail basés sur la vidéo et la voix.

Enregistrez facilement des voix et des vidéos sans changer d'application grâce à ClickUp Clips

ClickUp Clips vous permet de capturer des enregistrements vidéo/d'écran et des messages vocaux. Utilisez-les pour créer des présentations de produits, transmettre facilement des concepts complexes et laisser des commentaires détaillés à votre équipe.

Vous pouvez partager ces enregistrements instantanément via des liens publics ou privés et même les joindre aux tâches ClickUp pertinentes pour centraliser le contexte. Que vous capturiez des idées ou documentiez des discussions, les Clips ClickUp garantissent que chaque détail est documenté avec précision.

Transcrivez automatiquement les clips audio et vidéo avec ClickUp Brain

ClickUp Brain facilite la transcription de la voix et de la vidéo, travaillant de manière transparente avec ClickUp Clips pour transformer les paroles en texte exploitable. Les Clips capturent l'audio et la vidéo tandis que Brain transcrit et affine automatiquement le contenu pour une meilleure accessibilité.

Plus besoin de parcourir les enregistrements, il suffit de rechercher les détails clés dans la transcription, d'extraire les éléments d'action et de les convertir instantanément en tâches. Besoin de partager des informations ? Générez des résumés, mettez en évidence les décisions et maintenez tout le monde sur la même longueur d'onde sans effort manuel.

Résumez le contenu de vos Clips ClickUp et trouvez n'importe quel élément de la transcription à l'aide de simples invites, instructions, grâce à ClickUp Brain

Vous pouvez même réutiliser ces enregistrements dans du contenu écrit en invitant ClickUp Brain à générer le matériel requis en fonction des informations partagées. C'est parfait pour les créateurs de contenu, les podcasteurs, les YouTubeurs, etc.

En intégrant l'IA dans votre flux de travail, ClickUp élimine le travail inutile, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : les tâches à faire.

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes ayant répondu à notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles pourraient manquer d'intégration contextuelle fluide qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation basé sur une invite en texte brut de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée dans tous les aspects de ClickUp, y compris, mais sans s'y limiter, le résumé des fils de discussion, la rédaction ou le peaufinage de texte, l'extraction d'informations de l'environnement de travail, la génération d'images, et plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application Tout pour le travail !

ClickUp nous a aidés à accroître la transparence et la visibilité. Il nous a également permis d'éliminer les processus redondants et de gagner en efficacité.

Création et partage de fichiers audio sans accroc grâce à ClickUp

À mesure que la technologie de l'IA progresse, nous devons déterminer comment nous l'utilisons. Des acteurs malveillants ont découvert des moyens de l'utiliser pour causer du tort, mais de bons samaritains ont également développé des outils d'écoute et de signalement de l'audio synthétique.

Nous avons présenté plusieurs détecteurs vocaux basés sur l'IA qui indiquent la probabilité qu'un son soit authentique ou synthétique. Nous avons également vu un exemple brillant de la façon dont l'IA peut être utilisée à bon escient, pour améliorer la productivité et l'efficacité. Des outils tels que ClickUp Brain sont exemplaires de la façon dont nous pouvons atteindre l'excellence grâce à l'IA.

Prêt à l'essayer par vous-même ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et constatez la différence que l'IA peut faire dans votre productivité quotidienne !