Plus de 50 invites d'images / IA pour créer des visuels époustouflants

Imaginez : il est tard dans la nuit, et vous êtes pris dans un cycle sans fin où vous dessinez, effacez et réfléchissez trop. Vous essayez une palette de couleurs, puis une autre, vous modifiez la composition, mais votre image ne vous satisfait toujours pas.

Les générateurs d'images IA permettent aux artistes et à ceux d'entre nous qui n'ont pas de compétences en conception de créer des visuels époustouflants simplement en décrivant leurs concepts avec des mots.

Cependant, comme pour les autres outils d'IA, vos visuels dépendent des invites que vous fournissez. Des portraits réalistes aux paysages abstraits oniriques, vous pouvez créer des visuels à l'infini.

Dans cet article, nous allons explorer plus de 50 invites d'images / IA pour vous aider à donner vie à votre vision dans de multiples cas d'utilisation. 🎯

⏰ Résumé en 60 secondes Voici comment créer des visuels époustouflants à l'aide de suggestions basées sur l'IA : Fournissez des instructions claires aux outils d'IA pour générer des images, allant d'une description simple à détaillée. Indiquez le type d'image, le sujet principal, l'arrière-plan, le style de composition et tout autre détail supplémentaire. Soyez précis, transmettez une ambiance, utilisez des références artistiques, affinez votre travail par itération et expérimentez pour créer des images générées par l'IA.

Vous pouvez créer des images pour le design professionnel, l'art, les dessins animés, les jeux vidéo, les brochures marketing, les évènements, et bien plus encore !

Que sont les invites d'images générées par l'IA ?

Une suggestion d'image IA est une instruction ou une description claire utilisée pour générer une image visuelle. Il s'agit d'un guide détaillé destiné à l'outil IA, qui décrit des aspects tels que le sujet, le style, l'éclairage, la palette de couleurs et l'ambiance.

La qualité de l'invite dépend de la façon dont vous décrivez votre vision. Une invite claire et détaillée réduit la confusion et conduit à de meilleurs résultats.

Les éléments essentiels d'une bonne invite, instructions

Une invite efficace est claire, précise et attrayante. Elle fournit à l'IA suffisamment de contexte pour orienter sa réponse tout en laissant de l'espace à la créativité.

Il doit décrire la mise en forme ou le résultat souhaité (qu'il s'agisse d'un essai, d'une liste ou d'un récit) et inclure tous les détails clés qui aideront à former la réponse.

Explorons quelques conseils sur les invites d'images / IA. 👇

Type d'image

Choisissez le type d'image que vous souhaitez : un modèle 3D, une illustration, une scène animée ou même un croquis dessiné à la main. Vous devez également préciser vos préférences en matière de style visuel, par exemple cartoon ou hyperréaliste.

📌 Exemple : « Créez un modèle 3D hyperréaliste d'une voiture de sport futuriste aux courbes élégantes et au rétroéclairage bleu lumineux. »

Sujet principal

Indiquez clairement le sujet clé de l'image. Il peut s'agir d'un caractère, d'un objet, d'un animal ou même d'un paysage, comme une chaîne de montagnes ou la silhouette d'une ville. Soyez aussi précis que possible ; vous pouvez décrire leur pose, leur apparence ou leur rôle dans la scène si nécessaire.

📌 Exemple : « Un caractère inspiré du cyberpunk, vêtu d'une veste en cuir, avec des bras cybernétiques lumineux, debout avec assurance sous la pluie. »

Scène d'arrière-plan

Définissez l'environnement de votre sujet. Qu'il s'agisse d'une rue animée, d'une forêt paisible ou d'un élément abstrait, l'arrière-plan contribue à former l'image.

📌 Exemple : « Un marché futuriste animé avec des enseignes holographiques, des vendeurs robotisés et une foule animée. »

Style de composition

Exprimez la manière dont vous souhaitez que l'image soit agencée. S'agit-il d'un gros plan ou d'un grand angle ? Souhaitez-vous un design épuré et minimaliste ou plus détaillé ? Envisagez d'inclure des éléments qui créent une ambiance, tels que des ombres dramatiques ou un éclairage doux et chaleureux, dans vos idées de suggestions artistiques générées par l'IA.

📌 Exemple : « Gros plan spectaculaire sur l'œil d'un dragon, reflétant la silhouette d'un chevalier qui s'approche, l'épée levée. »

🔍 Le saviez-vous ? Selon un sondage mondial mené par Adobe, 83 % des professionnels de la création utilisent l'IA générative dans leur travail. 20 % d'entre eux rapportent que leurs employeurs ou leurs clients leur demandent d'utiliser l'IA dans leur travail. Cela souligne l'attente croissante des professionnels à l'égard de l'intégration de l'IA dans leur processus de conception.

Informations supplémentaires

Ajoutez des détails uniques aux invites du générateur d'art IA et donnez plus de caractère à votre image. Il peut s'agir de textures telles que la rugosité d'un mur de pierre ou la douceur d'une surface en verre.

Vous pouvez également décrire les combinaisons de couleurs, l'énergie de la scène ou même les influences artistiques, comme les couleurs vives inspirées du pop art ou un aspect doux et délavé semblable à celui des photos vintage.

📌 Exemple : « Les plumes du phénix doivent scintiller de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et ses yeux doivent briller comme de la lave en fusion. »

Pourquoi il est important de maîtriser les invites d'images générées par l'IA

Maîtriser les invites d'IA vous permet de débloquer pleinement le potentiel des générateurs d'images, comblant ainsi le fossé entre des idées vagues et des visuels époustouflants. Cela vous permet de contrôler le style, l'ambiance et d'autres détails complexes afin de réunir votre vision artistique.

Voici comment ces invites, instructions peuvent vous aider :

Créativité améliorée : vous pouvez rapidement explorer un intervalle plus large de concepts et de styles afin de générer des idées visuelles non conventionnelles et expérimentales.

Efficacité accrue : les outils d'IA automatisent et accélèrent le processus de conception pour des flux de travail de conception agiles, tels que les campagnes marketing.

Amélioration de la prise de décision : l'ingénierie des invitations facilite l'obtention rapide de commentaires et d'informations visuelles sur les choix de conception, ce qui permet aux parties prenantes d'évaluer rapidement différents concepts.

Rentabilité : la création d'images à l'aide d'invites générées par l'IA réduit la dépendance aux ressources traditionnelles de conception graphique, qui peuvent être coûteuses et prendre beaucoup de temps.

Exemples d'invites d'images IA efficaces

Pour créer des illustrations inspirantes et uniques, le bon prompt peut faire toute la différence. Explorons quelques exemples d'invites d'IA générées par l'IA pour obtenir un excellent prompt d'image généré par l'IA. Nous examinerons également d'autres cas d'utilisation. 💁

l. Art

Voici quelques invites efficaces pour créer de superbes œuvres d'art générées par l'IA à l'aide d'

Création de storyboards : Générez des panneaux de storyboard pour [type de film], illustrant des moments clés tels que [description de la scène]. Concentrez-vous sur [les émotions] avec un style qui combine [style visuel]. Illustrations éditoriales : Créez une illustration éditoriale pour [type de publication] sur [sujet, par exemple, la santé mentale]. Utilisez [éléments artistiques] pour représenter visuellement [concept].

via Stable Diffusion

Illustrations de livres pour enfants : Concevez des caractères fantaisistes pour une histoire pour enfants sur [thème], fonctionnant avec [détails]. Intégrez des paramètres tels que [emplacement] avec un [style] cohérent. Art surréaliste : Générez des images surréalistes illustrant [concept] avec [éléments clés]. Utilisez un mélange de [palettes de couleurs de couleur] pour créer une [ambiance]. Art abstrait : Générez des images surréalistes illustrant [concept] avec [éléments de clé]. Utilisez un mélange de [palettes de couleurs de couleur] pour créer une [ambiance] Art expérimental : Produisez une œuvre expérimentale où [élément] est mélangé à [formulaires inattendus], dans une fusion surréaliste mais harmonieuse.

Art paysager : Générez une représentation de style impressionniste de [paramètre], avec des coups de pinceau épais et des tons chauds pour évoquer [émotion] Portrait artistique : Créez un portrait fantaisiste de [caractère], en y incorporant des éléments surréalistes tels que des lanternes flottantes ou des animaux de compagnie aux expressions humaines. Art conceptuel : Concevez une œuvre conceptuelle illustrant [idée], en combinant des éléments tels que l'architecture ancienne entrelacée de fils et d'écrans éclairés au néon.

II. Designs professionnels

Voici quelques exemples d'invites d'IA pour des designs professionnels :

Mise en page d'un site web de commerce électronique : Créez une disposition [adjectif] pour un site web de commerce électronique vendant [catégorie de produits]. La page d'accueil doit inclure une grande image principale du [produit phare] avec une fonctionnalité et inclure une navigation claire avec des sections pour [catégories spécifiques]. Utilisez une palette de couleur moderne et veillez à ce que la disposition soit facile à naviguer en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur. Conception d'une brochure d'entreprise : Concevez une brochure d'entreprise pour [nom de l'entreprise], une [type d'industrie]. La brochure doit comprendre des sections présentant l'aperçu de la société, les services proposés et les témoignages de clients. Utilisez [palette de couleurs] et intégrez [éléments visuels spécifiques]

via Stable Diffusion

Conception du logo pour [Nom de l'entreprise] : Concevez un logo maximaliste pour [nom de l'entreprise], une [industrie]. Le logo doit utiliser [style de police de caractère] et inclure un élément graphique subtil qui reflète les [valeurs] de l'entreprise. La palette de couleurs doit être [couleurs] pour un look moderne et épuré. Conception de l'interface utilisateur d'une application mobile : Concevez une interface utilisateur élégante et intuitive pour une application mobile destinée à [nom de l'application], une [fonctionnalité de l'application]. L'application doit présenter une [palette de couleurs] et inclure des onglets, des boutons et des notifications faciles à naviguer. L'écran d'accueil doit afficher les [fonctionnalités clés] et l'application doit comporter des [éléments de conception spécifiques]. Rendu 3D du produit [Nom du produit] : Créez un rendu 3D photoréaliste du [nom du produit], montrant ses fonctionnalités dans [le paramètre]. Le [produit] doit être positionné sur une surface lisse avec des reflets lumineux. Le rendu doit mettre en valeur [les fonctionnalités spécifiques], avec un [éclairage] qui souligne les textures et les contours du produit.

Conception d'emballage de produit : Concevez un emballage élégant et moderne pour [nom du produit]. Il doit présenter [fonctionnalité spécifique de matériau] et une [palette de couleurs]. Le logo du produit doit avoir une typographie minimaliste ; tout texte supplémentaire doit être en [police de caractère]. Le design doit transmettre [les attributs de la marque].

III. Photographie

Voici quelques invites d'images générées par l'IA pour différents types de photographie :

via Adobe Firefly

Blogs/sites web de voyage : Générez des photos du coucher de soleil sur [destination de voyage spécifique], capturant la lueur chaude du crépuscule. Incluez [des détails tels que des silhouettes de bâtiments ou un ciel coloré avec des dégradés d'orange, de rose et de violet]. Présentation du produit : Prenez une photo haute résolution d'un [type de produit] placé sur une [surface] dans un [paramètre]. Composez l'image dans un [style de composition] afin de mettre en valeur les [fonctionnalités du produit], telles que [caractéristiques spécifiques]. Magazines lifestyle : Générez des photos d'[environnement domestique], baignées de lumière naturelle provenant de [type de fenêtres]. Mettez en valeur [éléments de décoration clés], avec de petits détails tels que [accents décoratifs]. Blogs sur le bien-être : Créez des images sereines représentant des personnes pratiquant [une activité de bien-être] à [un emplacement] pendant [un moment de la journée]. Utilisez une palette de [couleurs spécifiques] pour évoquer [une sensation].

Utilisation d'un produit lifestyle : Capturez une image d'une [personne, par exemple un homme, une femme ou un enfant] utilisant un [type de produit] dans un [emplacement spécifique, par exemple une cuisine ou un salon]. Montrez-la en train de [réaliser une action spécifique, par exemple déguster une tasse de café ou utiliser le produit] sous un éclairage doux et naturel provenant d'une [source de lumière, par exemple une fenêtre ou une lampe]. Éditorial de mode : Créez un shooting éditorial haute couture fonctionnel sur le thème [thème] à [emplacement]. Incluez des mannequins habillés avec [éléments] et posant dans des [postures dynamiques]. Utilisez un éclairage qui met en valeur [ambiance] pour souligner [caractéristiques clés].

IV. Dessins animés et caricatures

Voici quelques invites d'images IA pour créer des dessins animés et des caricatures :

Conception de caractères pour une série web : Créez des caractères uniques pour [thème de la série], en intégrant [fonctionnalités de conception]. Mettez l'accent sur [ton spécifique] avec un [style]. Caricatures de promotion : Concevez des caricatures humoristiques pour [type d'évènement], dotées de la fonctionnalité [des expressions exagérées, des accessoires clés ou des paramètres ludiques] en accord avec le [thème] de la campagne.

via Adobe Firefly

Souvenirs personnalisés : Générez des caricatures de [personnes spécifiques], en capturant [les détails clés] qui reflètent leurs [expériences ou personnalités]. Fresques murales publiques : Concevez un concept de fresque murale dynamique célébrant [thème], en intégrant [éléments clés]. Assurez-vous que le design véhicule [messages spécifiques] dans un [style].

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché mondial des générateurs d'images IA , projetée à 917 448 000 dollars au cours des cinq prochaines années.

V. Conception de jeux vidéo

Voici quelques invites d'images générées par IA pour la conception de jeux vidéo :

Palettes de couleurs et thèmes : Développez une palette de couleurs pour [type de jeu], avec [fonctionnalités spécifiques] qui évoquent [émotions]. Assurez-vous que la palette complète [éléments clés]. Conception de caractères : Créez des designs pour [type de caractère] dans [paramètre du jeu]. Concentrez-vous sur [les détails] qui reflètent leurs [rôles]. Concepts d'environnement : Générez des visuels d'[emplacement spécifique], mettant en valeur [détails]. Utilisez [éclairage] pour améliorer [ton] de l'environnement Matériel promotionnel pour un jeu : Concevez une image de bannière pour [type de jeu] fonctionnant avec [fonctionnalité principale ou scène]. Incluez [détails] pour attirer l'attention et mettre en avant les [arguments de vente uniques] du jeu.

VI. Image de marque et identité

Voici quelques invites d'IA que vous pouvez utiliser pour les images liées à l'image de marque et à l'identité :

Supports de marque : Créez des supports visuels tels que des cartes et des en-têtes de lettre en utilisant le logo et la palette de couleurs de [nom de la marque]. Assurez-vous que tout est cohérent et reflète l'identité de la marque, avec des éléments tels que [par exemple, des lignes épurées, des polices de caractère professionnelles]. Conception d'emballages : Concevez des concepts d'emballage pour [type de produit], en utilisant des matériaux écologiques tels que [par exemple, du papier recyclé, du plastique biodégradable] et des éléments de design modernes qui reflètent [le style de la marque]. Maquettes de produits dérivés : Créez des maquettes de produits dérivés de marque, tels que des t-shirts ou des mugs dotés de la fonctionnalité du logo [nom de la marque], afin de montrer à quoi ressembleraient vos produits dans la vie réelle.

via Stable Diffusion

Conception d'un stand d'évènement : Concevez des visuels pour un stand d'évènement fonctionnant avec les produits de [nom de la marque]. Intégrez des bannières, des installations et des éléments tels que [par exemple, des accessoires de marque] afin de représenter efficacement la marque.

VII. Typographie et conception graphique

Voici quelques invites, instructions qui vous aideront à utiliser l'IA pour la conception graphique et la typographie :

Dispositions typographiques expérimentales : Créez un design typographique audacieux et futuriste avec la fonctionnalité de lettres surdimensionnées et superposées dans [palette de couleur]. Intégrez des motifs géométriques et des formes abstraites comme compléments visuels, afin d'assurer un flux dynamique des éléments du texte. Illustrations intégrées au texte : Concevez une œuvre typographique dans laquelle les lettres font partie intégrante de l'illustration, comme [exemple de thème]. Utilisez [style spécifique] pour fusionner harmonieusement le texte et l'image. Conception d'affiche : Générez une affiche graphique de [style] mettant l'accent sur une typographie épurée et un espace négatif audacieux. Utilisez une police simple avec une [palette de couleur spécifique] pour mettre l'accent sur la clarté et l'impact. Motifs typographiques : Concevez un motif répétitif entièrement composé de typographie, où les lettres sont déformées, pivotées ou abstraites en motifs décoratifs. Choisissez [un thème] et une palette de couleur harmonieuse pour obtenir un design cohérent.

via Adobe Firefly

Fusion entre typographie et photographie : Concevez un visuel où la typographie est intégrée à une photographie, par exemple des mots formant un [monument ou un objet]. Veillez à ce que les lettres imitent la texture et l'éclairage de la photo pour un mélange harmonieux

VIII. Visuels marketing

Voici quelques invites d'images / IA pour le marketing :

Style infographie pour les réseaux sociaux : Créez une infographie de couleur qui met en avant les avantages de [service/produit]. Utilisez des icônes telles que [exemples d'icônes] et du texte court pour rendre le résultat visuellement attrayant et facile à comprendre. Compte à rebours pour les réseaux sociaux : Créez un graphique de compte à rebours pour la prochaine vente du [produit]. Utilisez des éléments dynamiques tels que des horloges ou des chronomètres, accompagnés de phrases telles que « [nom de la vente] » ou « [détails du compte à rebours] » pour susciter l'anticipation. Image d'en-tête pour le marketing par e-mail : Concevez un en-tête épuré et attrayant pour votre newsletter électronique, avec la fonctionnalité [thème ou produit], avec votre logo d'un côté et un arrière-plan simple de [couleur/texture] Bannière promotionnelle : Créez une bannière pour la campagne d'e-mails de [produit] afin de promouvoir la réduction sur [produit/service]. Utilisez une typographie audacieuse en mettant l'accent sur [pourcentage de réduction] et des couleurs vives pour attirer l'attention. Bouton d'appel à l'action : Concevez un bouton lumineux et accrocheur pour un appel à l'action. Le texte doit être « [phrase d'action] » en caractères gras et de couleur vive pour encourager les clics.

via Stable Diffusion

Visuels de la page d'accueil : Concevez des visuels pour la page d'accueil du [nom du site web] mettant en avant les fonctionnalités clés du [produit/service]. Utilisez des icônes et du texte court tels que « [Fonctionnalité 1], [Fonctionnalité 2], [Fonctionnalité 3] » pour que le résultat soit simple et percutant. Illustrations personnalisées : Développez des illustrations uniques pour [nom du site web] qui représentent [les valeurs fondamentales de votre marque], sur des arrière-plans pertinents qui correspondent au message, comme [par exemple, la silhouette d'une ville, des motifs inspirés de la nature]. Image publicitaire : Concevez une publicité fonctionnant avec [type de produit] sur un fond épuré. Utilisez un texte en gras tel que « [principal avantage du produit] » et des couleurs accrocheuses telles que [orange vif, bleu, etc.] pour la mettre en valeur. Miniature vidéo : générez une miniature accrocheuse pour votre publicité vidéo sur [service/produit]. Utilisez des visuels attrayants tels que [par exemple, produit en action, texte animé] et des superpositions de texte pour attirer l'attention. Flyer promotionnel : Créez un flyer attrayant pour promouvoir votre évènement ou votre vente. Incluez des visuels des [fonctionnalités] et toutes les informations clés sur l'évènement, telles que [la date et l'emplacement], dans un format clair et facile à lire. Infographie d'étude de cas : Créez une infographie résumant les conclusions clés d'une étude de cas sur [sujet ou produit], afin de la rendre plus facile à comprendre visuellement Visuels pour livre blanc : Concevez des graphiques pour un livre blanc sur [sujet], en décomposant des idées complexes en éléments visuels simples afin d'en faciliter la compréhension.

IX. Marketing d'évènement

Voici quelques invites, instructions d'IA pour générer des images pour le marketing d'évènement :

Bannière de conférence : Concevez des visuels pour les bannières de conférence, afin de promouvoir des sessions sur des thèmes liés à [l'industrie ou le sujet] et de les mettre en valeur. Graphisme d'invitation à un évènement : Créez un graphisme d'invitation pour votre évènement, indiquant clairement la date, l'heure, l'emplacement et les détails de confirmation de participation, avec un design attrayant.

via Adobe Firefly

Signalétique de reconnaissance des sponsors : Concevez une signalétique qui reconnaît les sponsors de votre évènement, en intégrant leurs logos et leurs éléments de marque dans une disposition épurée et professionnelle Conception d'un fond pour photomaton : Créez un fond amusant pour le photomaton de votre évènement, en intégrant le thème de l'évènement et en laissant de l'espace pour votre logo. Graphique récapitulatif post-évènement : Concevez des graphiques qui résument les moments forts de votre évènement, y compris les citations clés, les réflexions des intervenants et les témoignages des participants.

🔍 Le saviez-vous ? Aux États-Unis, 71 % des images partagées sur les réseaux sociaux sont générées par l'IA. Ce chiffre est plus élevé au Canada et dans la région APAC, où il atteint 77 %, tandis qu'il est de 68 % en Europe.

Avant d'apprendre à rédiger une invite d'image IA, familiarisons-nous avec les outils de génération d'art IA.

En voici quelques-unes que vous pouvez utiliser : DALL. E 3 : Intégré à ChatGPT, il offre une expérience fluide pour créer des invites et les générer. Midjourney : Réputé pour ses créations artistiques, Midjourney génère des images qui ressemblent souvent à des illustrations professionnelles et à de l'art conceptuel. Stable Diffusion : adapté aux développeurs et aux créateurs pour sa flexibilité et sa personnalisation, il s'agit d'un outil IA open source utilisé pour le réglage fin. Adobe Firefly : intégré à la suite Adobe Creative Suite, Firefly est idéal pour les spécialistes du marketing et les designers qui travaillent sur des contenus raffinés.

Les bons outils simplifient ce processus, rendant la création d'invites, d'instructions plus intuitive et plus efficace.

Des outils d'ingénierie d'invites, d'instructions tels que ChatGPT peuvent vous aider à affiner et à réfléchir à des invites créatives, tandis que des plateformes telles que Canva permettent d'ajuster les concepts générés.

Mais il existe quelque chose de mieux.

🧠 Anecdote amusante : l'œuvre d'art IA la plus chère a été vendue 432 000 dollars. Elle s'intitule Portrait d'Edmond de Belamy et représente le portrait d'une personne imaginaire créée par une IA appelée « réseau antagoniste génératif ». Elle a été réalisée par les membres du collectif artistique français « Obvious Art ».

bonnes pratiques et conseils pour affiner vos invitations

La création d'invites efficaces pour la génération d'images par /IA est essentielle pour obtenir les résultats visuels souhaités.

Voici quelques stratégies clés pour améliorer vos invites, instructions : Ambiance et style : les adjectifs sont un excellent moyen de transmettre l'ambiance ou l'esthétique que vous recherchez. Si vous recherchez un style moderne et épuré, vous pouvez préciser : « Créez un design minimaliste avec des lignes nettes et une palette de couleurs neutres ». Références artistiques : faites référence à des artistes ou des mouvements célèbres. En exemple, demandez « une image impressionniste » ou « qui rappelle les œuvres abstraites de Picasso ». Équilibre entre longueur et détails : une bonne invite, instructions doit être détaillée, mais sans surcharger le générateur d'images. Pour les concepts simples, 5 à 7 mots font bien le travail, tandis que les invites, instructions complexes peuvent nécessiter un peu plus d'explications. Affinez votre travail par itération : si l'IA ne parvient pas à saisir votre vision dès le premier essai, ajustez votre invite et réessayez. De petits ajustements peuvent faire une grande différence, et le fait de conserver un journal des invitations de réussite permet d'améliorer les résultats futurs. Testez différentes variantes : essayez de modifier les adjectifs ou d'ajouter de nouveaux éléments pour explorer différents résultats. En testant différentes formulations ou différents détails, vous découvrirez de nouvelles interprétations visuelles et vous vous rapprocherez du résultat parfait.

