Exemples d'invites, d'instructions négatives de l'IA pour un meilleur contenu

Vous écrivez enfin l'invite d'art parfaite pour l'IA. Vous appuyez sur « générer » et attendez, mais vous n'obtenez qu'un cauchemar déformé : membres déconnectés, traits du visage déformés et textures étranges.

Les modèles d'IA n'ont pas seulement besoin de bonnes invites, ils ont également besoin d'invites négatives pour filtrer les éléments indésirables. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos résultats contiennent des artefacts étranges ou des styles indésirables, c'est probablement parce que vous avez omis cette étape cruciale.

Dans ce guide, vous trouverez des exemples d'invites, d'instructions négatives en IA qui vous aideront à affiner le contenu généré, garantissant ainsi que vos créations soient nettes, précises et exactement telles que vous les aviez imaginées.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici pourquoi les invites négatives sont la clé pour améliorer le contenu généré par l'IA : Les invites négatives sont essentielles pour la précision : elles affinent les images et le texte générés par l'IA en supprimant les distorsions, les styles incorrects et les textes non pertinents pour des résultats professionnels

Utiliser des invites négatives spécifiques à chaque cas est important : Que vous créiez des portraits réalistes, des dessins animés, des photos réalistes, un article ou un script Python, adapter vos invites négatives garantit la cohérence et réduit les erreurs de l'IA

*l'équilibre est la clé lors de la création d'invites, d'instructions : surcharger les invites négatives peut dérouter l'IA, alors testez de manière itérative et utilisez des techniques de pondération pour contrôler

Les différentes plateformes d'IA gèrent les invites de manière unique : Par exemple, Stable Diffusion permet un réglage fin avancé des invites négatives, tandis que MidJourney n'utilise aucune commande pour exclure des éléments

Les invites négatives de l'IA ne sont qu'une partie du processus : l'optimisation des invites au fil du temps est cruciale pour l'efficacité. Des outils tels que ClickUp Brain & Tableau blanc aident au suivi des projets générés par l'IA

*que sont les invites, instructions négatives de l'IA ?

Les invites négatives de l'IA indiquent à un modèle d'IA ce qu'il doit éviter lors de la génération d'images ou de texte. Tout comme une invite ordinaire guide l'IA sur ce qu'elle doit inclure, une invite négative affine le résultat en supprimant les éléments indésirables.

Une invite, des instructions négatives sont couramment utilisées dans les modèles de génération de texte, d'image et de vidéo pour affiner les résultats et exclure les éléments indésirables. Cela est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de modèles d'IA qui génèrent des détails flous, des fonctionnalités mal rendues, des distorsions étranges, des détails superflus ou des styles incorrects.

Exemple : Si vous générez un portrait réaliste mais que vous obtenez toujours des arrière-plans flous et des traits du visage trop nets, votre invite, instructions, pourrait être : 👉 Invite, instructions habituelles : « Un portrait hyperréaliste d'une femme avec un éclairage doux » 👉 Invite, instructions négatives : « Arrière-plan flou, éclairage trop fort, visage déformé, membres en trop, couleurs artificielles »

En ajoutant des invites, instructions négatives, l'IA se concentre sur l'amélioration de la qualité des éléments souhaités tout en éliminant les défauts courants. Cette simple modification peut considérablement améliorer la précision et aider à générer des photos et des textes réalistes.

Les invites négatives sont principalement utilisées avec les modèles génératifs d'IA, en particulier ceux liés à la génération de texte en image ou de texte en texte.

Lors de l'utilisation d'un modèle avec assistance d'invites, instructions négatives (en particulier dans la génération d'images), l'IA ajuste la représentation de l'espace latent pour minimiser la présence des éléments indésirables spécifiés.

*pourquoi utiliser des invites, instructions négatives dans la génération d'images par IA ?

Les invites négatives empêchent les éléments indésirables dans les images générées par IA, les rendant plus soignées et précises. La suppression des distorsions et des détails non pertinents peut faire gagner du temps et améliorer la qualité. Voici pourquoi elles sont essentielles :

1. Évitez les fonctionnalités déformées ou artificielles

Les modèles d'IA génèrent parfois des membres déconnectés, des visages mal dessinés ou des parties du corps dépareillées, en particulier dans les portraits ou les dessins de caractères. Les invites négatives permettent de contrer ces problèmes.

Exemple : Invite : « Un guerrier fantastique détaillé en armure, éclairage cinématographique »

Voici ce que ChatGPT a créé avec l'invite, les instructions ci-dessus :

via ChatGPT

Cependant, la même invite avec une invite négative supplémentaire comme « Membres supplémentaires, visage déformé, proportions non naturelles, détails flous » donne le résultat suivant :

Invite, instructions négatives utilisant ChatGPT

La première image comportait des variations créatives, telles que des fonctionnalités exagérées ou une moindre attention portée aux proportions humaines standard. Celles-ci peuvent parfois se manifester par des éléments légèrement artificiels dans la représentation de l'apparence ou de la posture du guerrier.

La deuxième image, créée avec l'invite négative, évite spécifiquement ces fonctionnalités. Elle conserve les proportions humaines standard, garantissant que le visage et les membres apparaissent naturels et réalistes.

Les détails sont nets et précis, sans aucun flou qui détourne l'attention de la complexité de l'armure ou de la clarté générale de la scène.

2. Affiner les styles artistiques et la cohérence

L'IA peut mélanger les styles involontairement, en associant le réalisme à l'animation ou en ajoutant des textures picturales alors que vous souhaitez un rendu numérique épuré. Les invites négatives favorisent la cohérence.

Exemple : Invite : « Une illustration vectorielle nette d'un chat. »

Illustration vectorielle d'un chat

La même invite lorsqu'elle est donnée avec une invite négative, comme : « Aquarelle, peinture à l'huile, rendu 3D, bruit, texture rugueuse. » Le résultat change en :

Instructions négatives

Bien que nette et moderne, la première illustration vectorielle a été créée sans contraintes. Cela peut entraîner des variations involontaires de texture ou de style ressemblant à des formes d'art non vectorielles.

D'autre part, la deuxième illustration a été délibérément conçue pour exclure certaines caractéristiques, telles que les effets d'aquarelle, les textures de peinture à l'huile, les rendus 3D, le bruit et les textures rugueuses.

Le résultat est un graphique plus raffiné et strictement vectoriel, garantissant un design net, clair et aux couleurs solides.

3. Éliminer les couleurs et les problèmes d'éclairage indésirables

Parfois, l'IA sursature les couleurs ou introduit des effets d'éclairage violents qui perturbent l'ambiance souhaitée. Les invites négatives permettent de contrôler cela.

Exemple : Invite : « Une rue cyberpunk sombre avec des néons. »

Une rue cyberpunk sombre avec des néons

La même invite avec une invite négative ajoutée : « Tons délavés, sursaturation, éclat excessif, flou » donne :

Instructions négatives

En général, les visuels cyberpunk sans restriction peuvent s'appuyer fortement sur des effets atmosphériques tels que le brouillard et la lueur pour transmettre une humeur sombre et une sensation d'un autre monde. Le résultat est une apparence floue ou moins détaillée, avec des couleurs vives qui se fondent les unes dans les autres, créant un visuel plus abstrait.

En revanche, l'image avec une invite, des instructions négatives offre une représentation nettement plus nette et plus définie d'une scène de rue cyberpunk que ce à quoi on pourrait s'attendre d'une image générée sans ces restrictions.

💡 Conseil de pro : Une invite bien structurée garantit de meilleurs résultats de l'IA. Au lieu d'écrire des entrées vagues, utilisez des formulations claires et détaillées pour éviter le caractère aléatoire. Voir des exemples concrets d'ingénierie des invites ici.

*pourquoi utiliser des invites négatives dans la génération de texte par IA ?

Les invites négatives (ou contraintes directrices) dans la génération de texte permettent d'affiner les réponses, en s'assurant qu'elles répondent à des exigences spécifiques tout en évitant les contenus indésirables. Elles sont particulièrement utiles pour affiner les résultats dans des outils tels que ChatGPT, Claude, Gemini et Codex.

Voici un aperçu détaillé des raisons pour lesquelles les invites, instructions négatives sont précieuses dans la génération de texte par IA :

1. Améliorer la pertinence et la précision

Les réponses générées par l'IA incluent parfois des détails hors sujet, des informations redondantes ou des hypothèses qui réduisent la précision. L'utilisation d'invites négatives permet de filtrer le contenu non pertinent, ce qui rend la réponse plus ciblée et plus précise.

Exemple : Effet : Garantit que le résumé reste historique sans contenu spéculatif futur

Invite : « Résumez l'histoire de l'intelligence artificielle »

Invite, instructions négatives : « N'incluez pas de prédictions futuristes ni d'opinions personnelles »

2. Contrôler le style et le ton de l'écriture

L'IA peut générer des réponses trop formelles, informelles, trop détaillées ou trop techniques pour vos besoins. Les invites négatives peuvent guider le ton, la lisibilité et la profondeur du contenu.

Exemple : Effet : Garantit que l'explication est simple et adaptée aux débutants

Invite : « Expliquez la technologie blockchain aux débutants »

Instructions négatives : « Évitez le jargon technique et les explications mathématiques complexes »

via Perplexity

3. Éviter les contenus redondants ou répétitifs et encourager la créativité

L'IA répète parfois les mêmes points en utilisant des formulations différentes, ce qui rend les réponses inutilement longues. Elle peut parfois produire des phrases génériques ou surutilisées au lieu d'un contenu unique et engageant.

Les invites, instructions négatives aident à maintenir une écriture concise et engageante et poussent l'IA vers l'originalité.

Exemple : Effet : Oblige l'IA à lister des avantages uniques plutôt que de reformuler les mêmes points et d'éviter les phrases prévisibles

Invite : « Décrivez les bienfaits de l'exercice »

Instructions négatives : « Ne répétez pas le même avantage avec des mots différents et évitez les clichés tels que « Ne jamais abandonner » »

4. Éliminer les préjugés et la subjectivité

Les modèles d'IA sont entraînés sur de vastes ensembles de données, ce qui peut parfois introduire des biais ou des opinions subjectives dans les réponses. Les invites négatives aident à garder les réponses neutres et factuelles.

Exemple : Effet : Garantit que la réponse est objective et fondée sur des données plutôt que spéculative

Invite : « Discutez de l'impact de l'IA sur l'emploi »

Invite négative : « À ne pas faire : exprimer des opinions personnelles ou faire des déclarations non fondées »

5. Exclure les sujets indésirables ou les informations sensibles

Parfois, le contenu généré par l'IA inclut des sujets controversés, des détails sensibles ou des thèmes indésirables qui ne sont pas pertinents pour la demande. Les invites négatives peuvent filtrer explicitement ce type de contenu.

Exemple : Effet : Se concentrer sur les techniques de productivité sans aborder les facteurs liés à la santé

Invite, instructions : « Écrivez un blog sur les stratégies de gestion du temps »

Invite, instructions négatives : « Ne mentionnez pas le régime ou l'exercice physique »

Exemples d'invites, d'instructions négatives de l'IA par cas d'utilisation

Les invites négatives permettent d'affiner le contenu généré par l'IA en éliminant les distorsions, les éléments indésirables, les biais et les incohérences. Que vous travailliez sur des portraits réalistes, des dessins animés, des paysages, des photos de produits, des textes publicitaires ou un blog, les bonnes invites négatives font toute la différence.

Vous trouverez ci-dessous des exemples pratiques d'invites, d'instructions négatives adaptées à différents besoins créatifs.

1. Portraits humains réalistes

L'IA a du mal avec l'anatomie, la symétrie faciale et les fonctionnalités d'apparence naturelle. Ces invites négatives aident à maintenir le réalisme.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Membres supplémentaires, doigts supplémentaires, bras supplémentaires, visage mal dessiné, fonctionnalités asymétriques, mauvaise anatomie, yeux déformés, détails flous, texture plastique, vallée étrange, muscles exagérés et trop nets, peau granuleuse. »

💡 Conseil de pro : si l'IA continue de générer des mains effrayantes, ajoutez « mauvaises mains, doigts en trop, trop de doigts, doigts fusionnés, prise non naturelle » à votre invite négative.

2. Personnages de dessins animés et de bandes dessinées

L'IA peut mélanger les styles ou générer d'étranges erreurs anatomiques lors de la création d'art animé. Utilisez-les pour que vos caractères soient nets et précis :

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Détails réalistes, textures trop détaillées, éléments 3D, hyperréalisme, lignes floues, bords irréguliers, mauvaises proportions, yeux en trop, mains mal dessinées, mauvaises proportions d'anime, bruit, couleurs délavées, filtre de réalisme »

🧠 Fait amusant : Certains modèles d'IA ajoutent accidentellement des nez aux caractères d'anime parce qu'ils ont du mal avec la stylisation 2D !

3. Photographie de produits et images e-commerce

Pour les images centrées sur le produit, l'IA ajoute souvent des reflets indésirables, des arrière-plans encombrés ou ennuyeux, ou un éclairage incohérent. Les invites négatives suivantes peuvent y remédier :

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Texte, filigrane, logo, objets supplémentaires, ombres, encombrement, arrière-plan ennuyeux, reflets incorrects, éclairage inégal, mauvaise qualité, distorsion de la lentille de la pire qualité, mauvaise résolution, surexposé, flou, doigts laids, qualité normale, faible résolution »

💡 Conseil de pro : Les graphiques générés par l'IA doivent être affinés. Les invites négatives permettent de supprimer les éléments indésirables, garantissant ainsi des compositions plus propres. Découvrez comment l'IA peut améliorer la conception graphique ici.

4. Paysages et paysages urbains

Dans les images d'environnement, l'IA peut parfois générer des objets flottants, un éclairage irréaliste ou des foules indésirables.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Ombres artificielles, saturation excessive, objets flottants, bâtiments déformés, textures manquantes, reflets irréalistes, faible contraste, éclairage incorrect, artefacts, ciel délavé, hautes lumières surexposées, éléments dupliqués »

5. Cyberpunk et art futuriste de science-fiction

L'IA peut exagérer l'éclairage néon, les combinaisons de couleurs artificielles ou les éléments déformés dans les compositions de science-fiction.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Surexposition, éclat irréaliste, néon excessif, mauvaise perspective, reflets, bords flous, mauvais contraste, lumières supplémentaires, artefacts, pixellisation, géométrie déformée, bâtiments en double. »

🧠 Fait amusant : Les modèles d'IA manquent parfois de données pour certaines images de sortie, et dans ce cas, ils « hallucinent » souvent des réponses en interprétant mal les données ou en fabriquant des réponses !

6. Art fantastique et créatures mythiques

Les générations sur le thème de la fantasy ajoutent parfois des détails incohérents, des membres supplémentaires ou une anatomie incorrecte aux créatures mythiques.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Ailes supplémentaires, parties du corps disproportionnées, éléments lumineux aléatoires, texture plastique, couleurs trop saturées, jambes déformées, asymétrie, ombres mal placées, mauvaise perspective, détails mal fusionnés »

🎯 Conseil bonus : Évitez le réalisme de l'IA pour un look fantaisiste en ajoutant « photoréaliste, rendu 3D, hyper-détaillé, réaliste » à l'invite négative.

7. Styles artistiques vintage et rétro

L'IA ajoute parfois des textures modernes ou des palettes de couleurs incorrectes lorsqu'elle tente de reproduire des styles vintage.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « HD, haute définition, bords nets, artefacts numériques, style moderne, sursaturation, détails new age, époque incorrecte, éléments futuristes, texture plastique »

8. L'art d'horreur et de thèmes sombres

Les images d'horreur générées par l'IA peuvent parfois produire un effet comique involontaire ou un gore exagéré. Les invites négatives aident à affiner l'effet étrange.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Horreur caricaturale, loufoque, exagérée, sang excessif, couleurs trop détaillées et artificielles, expressions irréalistes, visage mal dessiné, contraste médiocre, tons délavés, arrière-plan vierge, corps flou. »

➡️ En savoir plus : Alternatives à Dall-E pour créer des images IA!

9. Rendu architectural et d'intérieur

L'IA ajoute souvent un éclairage incorrect, des meubles supplémentaires ou des structures déformées dans les images architecturales.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Éclairage inégal, murs déformés, reflets irréalistes, objets flottants, mauvaise perspective, meubles supplémentaires, arrière-plan encombré, proportions déformées, ombres incorrectes, détails manquants, distorsion en fisheye, proportions grossières »

10. Photographie culinaire et art culinaire

Les images de nourriture générées par IA semblent parfois trop artificielles, trop brillantes ou d'une texture étrange.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Texture plastique, brillance irréaliste, proportions incorrectes des aliments, objets supplémentaires, fouillis, texte, filigrane, logo, ingrédients erronés, éléments flottants, trop saturé, bords flous, caricatural, rendu 3D »

11. Rédaction publicitaire

L'IA peut générer un langage trop générique, exagéré ou trop commercial qui peut nuire à la crédibilité. Ces invites négatives aident à créer des publicités persuasives mais réalistes.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Appâts à clics, affirmations exagérées, trop promotionnel, phrases répétitives, enthousiasme artificiel, mots à la mode génériques, avantages vagues, ton robotique, urgence forcée, utilisation excessive de points d'exclamation, détails non pertinents. »

12. Création d'e-mails de prospection client

Les e-mails générés par l'IA peuvent sembler trop robotiques, impersonnels ou trop formels, ce qui les rend moins efficaces pour susciter l'engagement. Ces invites, instructions négatives aident à garder des e-mails naturels et auxquels on peut s'identifier.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Salutation générique, formalisme excessif, langage robotique, phrasé non naturel, ton trop apologétique, objet vague, approche impersonnelle, flatterie excessive, paragraphes trop longs, informations non pertinentes, CTA de type « appât à clics ». »

13. Rapports d'entreprise

Les rapports d'entreprise générés par l'IA peuvent parfois inclure du contenu de remplissage, des conclusions vagues ou un ton trop désinvolte. Ces invites négatives permettent de maintenir une approche professionnelle et fondée sur les données.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Allégations non fondées, langage informel, adjectifs excessifs, informations redondantes, conclusions vagues, narration inutile, verbiage excessif, opinions non étayées, statistiques trop générales, langage de style marketing. »

14. Rédaction d'articles

L'IA peut introduire des clichés, des points d'intrigue répétitifs ou un développement trop simpliste des caractères. Ces invites négatives encouragent l'originalité et la profondeur de la narration.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Intrigues clichées, scénario prévisible, caractères unidimensionnels, exposition excessive, dialogues irréalistes, informations superflues, phrases répétitives, tropes surutilisés, fins heureuses forcées, manque de profondeur émotionnelle. »

15. Extraits de code

L'IA peut générer du code inefficace, obsolète ou inutilement complexe. Ces invites, instructions négatives, permettent d'obtenir un code propre, moderne et lisible.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Fonctions obsolètes, boucles inefficaces, logique trop complexe, commentaires inutiles, indentation médiocre, imbrication excessive, pratiques non sécurisées, bibliothèques obsolètes, code redondant, absence de gestion des erreurs. »

16. Résumés d'actualités

L'IA peut introduire des biais, des opinions inutiles ou des détails excessifs dans les résumés d'actualités. Ces invites négatives permettent de garder des résumés factuels, concis et neutres.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives : « Spéculations, opinions personnelles, langage exagéré, formulation biaisée, détails de fond excessifs, mots à forte charge émotionnelle, titres trompeurs, répétitions inutiles, contenu de remplissage, ton désinvolte. »

17. Légendes pour les réseaux sociaux

Les légendes générées par l'IA peuvent être trop génériques, trop promotionnelles ou manquer d'engagement. Ces invites négatives aident à créer un contenu concis, pertinent et engageant.

❌ Exemples d'invites, d'instructions négatives :« Piège à clics, trop d'émojis, tout en majuscules, enthousiasme forcé, phrases génériques, ton robotique, trop formel, messages vagues, légendes trop longues, hashtags inutiles. »

➡️ En savoir plus : Meilleures alternatives de diffusion stable pour la génération d'art

Bonnes pratiques pour créer des invites, instructions négatives efficaces

Les invites, instructions négatives aident à affiner les images et les textes générés par l'IA, mais leur élaboration nécessite une stratégie. Au lieu de se contenter de verser une liste de termes génériques, affiner votre approche peut vous aider à obtenir des résultats précis et de haute qualité.

Voici quelques bonnes pratiques prêtes à l'emploi pour améliorer vos invites, instructions négatives de base.

1. Évitez de surcharger votre invite négative avec trop de termes

Il est tentant de jeter tous les éléments indésirables dans l'invite négative, mais trop de restrictions peuvent dérouter l'IA.

Cela peut aplatir les détails ou rendre les résultats imprévisibles. Commencez plutôt par des termes clés qui ciblent des problèmes spécifiques, comme « membres supplémentaires » ou « détails flous ». Si le problème persiste, affinez-le en ajoutant progressivement d'autres termes.

💡 Conseil de pro : Enregistrez et catégorisez les invites, instructions qui ont réussi pour améliorer votre efficacité. ClickUp vous aide à les suivre et à les affiner pour une utilisation future. Vous trouverez ici des modèles d'invites, instructions IA prêts à l'emploi.

2. Utilisez les ajustements de poids pour un contrôle plus précis

De nombreux outils d'IA pour la génération d'images permettent de pondérer les termes pour contrôler leur influence. En ajustant l'importance à l'aide d'une syntaxe telle que (mot : 1,5) ou [mot], vous pouvez donner la priorité aux défauts majeurs sans supprimer complètement les éléments mineurs.

✅ Exemple : Si l'IA continue de générer des ombres dures, essayez « ombres dures : (1,5), arrière-plan flou : (0,8) » pour atténuer le flou tout en réduisant fortement les ombres.

🎯 Pourquoi ça marche : Cela affine l'interprétation de l'IA plutôt que de bloquer complètement un élément, ce qui peut parfois créer des résultats inattendus.

3. Les invites négatives fonctionnent mieux lorsqu'elles sont associées à des invites principales précises

Une invite principale forte est tout aussi importante qu'une invite négative. Si votre invite positive est vague, l'IA a plus de place pour l'aléatoire, ce qui rend votre invite négative moins efficace. Soyez aussi détaillé que possible dans l'invite principale avant d'ajuster les termes négatifs.

🔹 Mauvais exemple : « Une belle femme dans une ville » + « mauvaise anatomie, flou » 🔹 Mieux : « Portrait très détaillé et symétrique d'une femme, éclairage doux, pose naturelle » + « Mauvaise anatomie, trop de doigts, asymétrie, sursaturation, artefacts JPEG. »

🚀 Conseil de pro : Une invite principale ciblée réduit les essais et les erreurs lors du raffinement des images.

4. Testez un changement à la fois au lieu de deviner à l'aveuglette

N'envoyez pas immédiatement des spams d'invites négatives si une image ou un texte généré par IA ne donne pas le résultat escompté. Modifiez plutôt un élément à la fois pour voir ce qui affecte le résultat.

⚒️ Comment résoudre les problèmes :

Exécutez votre invite, instructions sans aucun terme négatif et notez les erreurs

Ajoutez un terme négatif ciblant le plus gros problème

Générer à nouveau et comparer les modifications

Répétez en ajoutant ou en ajustant les termes progressivement

📌 Pourquoi ça marche : Cette approche isole ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui rend le raffinement plus rapide et plus intentionnel.

5. Ne vous contentez pas de supprimer des éléments, utilisez des invites négatives pour guider le style

Les invites négatives ne servent pas seulement à corriger les erreurs, elles peuvent aussi affiner le style artistique et l'ambiance. Si vous voulez un look artistique, vous pouvez inviter négativement le réalisme. Si vous préférez un art numérique lisse, supprimez les textures rugueuses et les détails bruyants.

De même, lorsque vous générez du texte, si vous avez besoin d'une copie qui se lit de manière légère et joyeuse, essayez d'utiliser un langage formel avec des invites négatives.

🎨 Exemple : ✅ Pour une esthétique anime épurée : Invite négative : « réalisme, photoréalisme, rendu 3D, peinture à l'huile, textures dures » ✅ Pour un look de film vintage : Invite négative : « numérique, mise au point nette, sursaturé, style moderne »

⚡ Conseil bonus : Pensez à ce que vous ne voulez pas stylistiquement, pas seulement aux défauts techniques. Les invites négatives sont tout aussi utiles pour la conservation de l'esthétique que pour le filtrage des erreurs.

Comment utiliser les invites négatives dans les plateformes d'IA

Les invites négatives permettent d'affiner le contenu généré par l'IA en supprimant les éléments indésirables. Différents outils d'IA pour les images, tels que Stable Diffusion et Midjourney, permettent aux utilisateurs d'ajouter des invites négatives pour contrôler le résultat final. De même, les outils d'IA générateurs de texte tels que ChatGPT et Claude reconnaissent également les invites négatives.

Vous trouverez ci-dessous des guides étape par étape pour utiliser efficacement les invites négatives sur les principales plateformes d'IA générative.

Utilisation des invites négatives de Stable Diffusion

Stable Diffusion offre aux utilisateurs un contrôle précis de la sortie, permettant des invites, instructions négatives détaillées.

⚒️ Étapes pour utiliser les invites négatives dans Stable Diffusion :

Étape 1 : Ouvrir l'interface utilisateur de Stable Diffusion

Utilisez des plateformes telles que Automatic1111, InvokeAI ou ComfyUI pour accéder à Stable Diffusion. Utilisons HuggingFace pour accéder au modèle 3. 5 de Stable Diffusion afin de comprendre comment donner des invites, des instructions.

Étape 2 : Saisissez votre invite principale

Soyez aussi précis que possible pour que l'IA comprenne le style et le sujet. Voici un exemple d'invite que vous pouvez donner :

« Générez un portrait hyperréaliste d'une femme avec un éclairage doux, une profondeur de champ cinématographique, une texture de peau détaillée et un flux naturel des cheveux. L'arrière-plan doit être un paysage urbain flou avec des tons dorés chauds au coucher du soleil. »

Étape 3 : Ajouter une invite négative

Recherchez la zone de saisie « Invite négative » et tapez les éléments à supprimer (par exemple, « flou, doigts en trop, visage déformé, texte, filigrane »)

Voici l'invite négative que vous pouvez donner :

« Flou, doigts en trop, bras manquants, jambes manquantes, mains mal dessinées, doigts manquants, éclairage artificiel, texture plastique, granuleux, trop net, filigrane, texte, logo, membres en trop. »

Étape 4 : Ajuster la méthode d'échantillonnage et les paramètres

Différents échantillonneurs (Euler, DDIM, etc.) traitent différemment les invites négatives, alors testez les variations.

Paramètres des plateformes IA

Étape 5 : Utiliser l'échelle et les étapes du CFG

Une échelle CFG plus élevée (7-12) garantit que l'IA suit strictement les invites, instructions, tandis que davantage d'étapes permettent d'affiner les détails.

Étape 6 : Générer et affiner

Exécutez l'invite, vérifiez les éléments indésirables et modifiez l'invite négative si nécessaire. Voici à quoi ressemble le résultat final :

Image générée par IA

💡 Conseil de pro : Si des artefacts ou des détails indésirables persistent, expérimentez avec des incorporations négatives (comme EasyNegative) pour affiner les résultats.

Utilisation des invites négatives dans Midjourney

Midjourney a une approche plus simple, mais permet toujours des invites négatives pour un meilleur contrôle.

⚒️ Étapes pour utiliser les invites négatives dans Midjourney :

Tapez votre invite principale : Commencez dans Discord en utilisant /imagine suivi de votre invite descriptive

Ajouter une invite négative : Utilisez « –no » suivi des termes que vous souhaitez supprimer (par exemple, « –no texte, filigrane, membres supplémentaires, flou, ombres sombres »)

Ajuster le format et la qualité : Utilisez –ar pour le format et –q pour la qualité de l'image afin d'affiner les résultats

Faites des essais avec les versions et les styles : Les différentes versions de Midjourney (V5, V6, etc.) gèrent les invites, instructions différemment, alors changez de version si nécessaire

Améliorer et affiner : si des éléments indésirables apparaissent toujours, répétez l'opération avec des invites négatives mises à jour ou utilisez les Variations pour peaufiner la composition

💡 Conseil de pro : MidJourney réagit différemment aux invites que Stable Diffusion. Si les résultats ne vous semblent pas corrects, modifiez les invites positives et négatives pour obtenir un meilleur équilibre. Découvrez ici les meilleurs exemples d'invites de MidJourney.

Utilisation des invites négatives dans DALL·E

Lorsque vous utilisez DALL·E, vous pouvez affiner vos résultats en ajustant la façon dont vous structurez vos invites, instructions.

⚒️ Étapes pour utiliser les invites négatives dans DALL·E :

Réécrivez votre invite pour exclure les éléments indésirables : Au lieu de « Une ville futuriste avec des gens », essayez « Une ville futuriste, des rues vides, pas de gens, une architecture épurée »

Spécifiez explicitement les attributs souhaités : Si DALL·E a tendance à générer quelque chose d'indésirable (par exemple, des images floues), mettez l'accent sur des mots tels que « net, très détaillé, éclairage professionnel »

*utilisez des descriptions contrastées : au lieu de dire « Pas de couleurs sombres », dites « Des couleurs vives et éclatantes dominent la scène »

Affinez et itérez : si des éléments indésirables apparaissent toujours, modifiez la formulation de votre invite, instructions et régénérez l'image pour obtenir de meilleurs résultats

Utilisation des invites négatives dans ChatGPT

Vous pouvez guider les réponses de ChatGPT en lui indiquant ce qu'il doit éviter dans votre invite, vos instructions.

⚒️ Étapes pour utiliser les invites négatives dans ChatGPT :

Indiquez ce que vous ne voulez pas : Au lieu de « Rédigez un résumé du changement climatique », dites « Rédigez un résumé du changement climatique sans opinions politiques ni spéculations »

Contrôlez le ton et le style : si vous souhaitez une explication neutre, dites : « Expliquez cela en termes simples, en évitant le jargon complexe »

Utilisez des exclusions explicites : Si ChatGPT fournit trop de détails, demandez « Limitez-vous à 100 mots, évitez les informations de fond inutiles »

Affinez avec des suivis : Si ChatGPT inclut quelque chose d'indésirable, vous pouvez dire : « Réécris ceci, mais supprime toutes les opinions personnelles ou le langage dramatique »

Utilisation des invites négatives dans Claude IA

Claude IA, comme ChatGPT, répond bien aux instructions structurées qui lui indiquent ce qu'il doit éviter dans ses réponses.

⚒️ Étapes pour utiliser les invites négatives dans Claude IA :

Soyez direct dans votre invite, vos instructions : Au lieu de « Expliquez la blockchain », dites « Expliquez la blockchain en termes simples, en évitant les détails techniques approfondis »

Spécifiez les éléments indésirables : Si vous souhaitez une réponse ciblée, dites : « Résumez cet article en excluant les opinions et les détails répétitifs »

Limite la longueur de la réponse : Demandez « un résumé concis de moins de 200 mots, en évitant les informations de contexte inutiles »

Itérer en fonction des résultats : Si Claude inclut quelque chose que vous ne voulez pas, affinez avec un suivi du type « C'est trop technique, réécris-le en termes simples »

Les invites négatives aident à affiner le contenu généré par l'IA, mais elles ne sont pas parfaites. Les modèles d'IA interprètent encore mal les entrées, ont du mal avec certains détails et peuvent ignorer complètement les invites. Voici quelques limites clés des générateurs d'art et de texte par IA habituels à garder à l'esprit :

L'IA peut encore générer des éléments indésirables : Certains termes sont ignorés, en particulier dans les invites, instructions complexes

Une utilisation excessive d'invites, d'instructions négatives peut rendre les images plates : Supprimer trop de détails peut faire perdre de la profondeur et du réalisme

Différents modèles d'IA interprètent les invites, instructions différemment : Ce qui fonctionne dans Stable Diffusion peut ne pas fonctionner dans Midjourney, vous pouvez donc tester différents exemples d'invites, instructions négatives d'IA avec différents modèles

Les invites, instructions négatives peuvent réduire la créativité : Trop de restrictions peuvent limiter les résultats uniques et artistiques

Efficacité limitée pour les détails très spécifiques : L'IA peut encore générer des artefacts ou des incohérences

Les performances varient selon la version du modèle : Certaines mises à jour de l'IA peuvent mieux gérer les invites négatives que d'autres

➡️ En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents de Midjourney pour la génération d'images par IA

ClickUp comme outil d'IA alternatif

Les outils artistiques générés par l'IA, tels que Stable Diffusion, Midjourney et DALL·E, ainsi que les outils de génération de texte par l'IA, tels que Claude AI et Chat GPT, se concentrent sur la génération d'images et de texte, mais manquent d'organisation, de collaboration et de gestion des flux de travail.

ClickUp se distingue dans ce domaine.

ClickUp Brain et les Tableaux blancs ClickUp fournissent un environnement de travail alimenté par l'IA qui aide les artistes et les ingénieurs à rationaliser leur processus créatif, à affiner les invites et les instructions, et à collaborer efficacement.

*clickUp comble le vide en

Améliorer le raffinement des invites : La rédaction assistée par IA permet d'affiner les invites négatives pour obtenir de meilleurs résultats de l'IA

Organisation des ressources et des versions : Suivi structuré des générations d'IA réussies, échouées et expérimentales

Renforcer la collaboration au sein de l'équipe : Idéal pour les indépendants et les équipes créatives travaillant sur plusieurs projets d'IA simultanément

ClickUp Brain : gestion de projet et de contenu par l'IA

Optimisez, suivez et perfectionnez vos invites, instructions IA, le tout au même endroit avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est un assistant IA intégré à ClickUp, conçu pour améliorer la gestion de projet, le brainstorming et la création de contenu. Pour les créateurs d'IA, cet outil simplifie le stockage, le raffinement et l'optimisation des invites afin d'améliorer l'efficacité du processus génératif.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez :

Organiser les invites de l'IA : Au lieu de perdre le suivi des invites efficaces, ClickUp Brain permet de les stocker, de les classer par catégories et de les récupérer pour une utilisation future

Générer des invites, instructions négatives structurées : L'IA peut suggérer des phrases d'invite, instructions négatives optimisées pour éliminer les éléments indésirables dans les images et les textes générés

*résumer et affiner les idées : les créateurs peuvent décomposer les flux de travail de l'IA en étapes claires, ce qui facilite l'itération et l'affinage du contenu

Supposons que vous ayez une invite d'IA qui fonctionne mais qui produit parfois des membres supplémentaires ou des visages déformés. ClickUp Brain suggère des invites négatives optimisées en fonction des résultats précédents, ce qui vous aide à affiner l'invite pour qu'elle soit plus précise sans trop d'essais et d'erreurs.

ClickUp Whiteboards : planification visuelle pour les projets artistiques IA

Forfait ClickUp Tableau blanc pour la planification, le suivi et le perfectionnement de votre flux de travail artistique IA

L'art généré par l'IA nécessite souvent d'expérimenter différents styles, références et itérations. Les tableaux blancs ClickUp servent d'outil de planification visuelle, aidant les artistes à suivre leur processus créatif, à tester les résultats et à visualiser les flux de travail des projets en un seul endroit.

Avec les Tableaux blancs ClickUp, vous pouvez :

Mapper les styles artistiques et les références : Utiliser une disposition visuelle pour organiser les différentes influences, thèmes et styles artistiques

Suivi des résultats des tests d'invites : Comparez les images générées par l'IA, prenez des notes sur ce qui fonctionne et affinez les futures invites en conséquence

Collaborez sur des projets d'IA : partagez des idées avec des équipes, des clients ou des collègues sans perdre le suivi des révisions ou des commentaires

💡 Conseil de pro : Au lieu de suivre manuellement les échecs des invites, instructions et les réussites des variantes, utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour créer des tableaux interactifs de contrôle des versions. Cela évite d'avoir des dossiers et des documents en désordre éparpillés dans différents outils.

Gérer des projets de contenu IA avec ClickUp

Les invites négatives sont des outils puissants pour affiner les images et les textes générés par l'IA, que vous souhaitiez obtenir des portraits réalistes, des textes courts, des rapports formels ou des illustrations stylisées. En supprimant stratégiquement les éléments indésirables, vous pouvez gagner du temps, réduire les erreurs et mieux contrôler vos créations.

Cependant, la création de l'invite négative parfaite nécessite de l'expérimentation et du raffinement, alors n'ayez pas peur de tester et d'ajuster votre approche. Utilisez les exemples d'invites négatives IA que nous avons partagés comme référence pour expérimenter davantage.

Pour ceux qui gèrent plusieurs projets d'IA, ClickUp Brain et ClickUp Tableau blanc permettent de rationaliser le suivi des invites, le brainstorming et les flux de travail créatifs. Que vous soyez artiste, marketeur, designer ou ingénieur en IA, ClickUp facilite la gestion de vos projets basés sur l'IA.

Commencez à utiliser ClickUp pour optimiser votre flux de travail. Essayez ClickUp gratuitement!