Le marché des logiciels de gestion du cycle de vie des produits est évalué à 38,62 milliards de dollars.

Cela vous apprend quelque chose d'important. Aujourd'hui, les équipes produit ne gèrent plus seulement les lancements. En fait, elles gèrent tout le cycle de vie des décisions, des dépendances et du suivi.

Et c'est là que les choses se compliquent. Une bonne idée de produit ne suffit pas. Vous avez besoin d'une méthode claire pour planifier, créer, lancer et tirer des enseignements sans avoir à réinventer le processus à chaque fois.

À faire et bien plus encore, vous devriez utiliser des modèles de cycle de vie des produits.

Dans cet article, nous allons examiner 10 modèles gratuits de cycle de vie des produits, ce que chacun d'entre eux vous aide à gérer et comment choisir celui qui convient le mieux à votre équipe.

Qu'est-ce qu'un modèle de cycle de vie des produits ?

via Roman Pichler

Un modèle de cycle de vie des produits est un cadre prédéfini qui aide votre équipe à planifier, suivre et gérer l'ensemble du parcours d'un produit. Cela couvre tout, de l'idée initiale et du développement au lancement, à la croissance, à la maturité et au retrait éventuel.

Il s'agit d'un cadre utilisé par les chefs de produit, les équipes interfonctionnelles et les spécialistes du marketing pour suivre les performances d'un produit et décider des stratégies à déployer en fonction de son âge actuel et de la santé du marché.

Le graphique classique du cycle de vie d'un produit suit une courbe en S simple que tous les chefs de produit connaissent bien. Il retrace le parcours à travers quatre étapes clés :

Introduction : votre produit arrive sur le marché après la phase de développement. Cette étape nécessite un investissement important pour le faire connaître et encourager son adoption précoce.

Croissance : les ventes et l'utilisation augmentent rapidement à mesure que le produit trouve sa place et gagne en popularité sur le marché.

Maturité : le taux de croissance ralentit à mesure que le marché arrive à saturation. Vous passez alors de l'acquisition à la fidélisation et à l'optimisation.

Déclin : les ventes et l'utilisation commencent à diminuer, ce qui nécessite de prendre des décisions importantes concernant la refonte du produit ou la planification de son retrait.

🧠 Anecdote : Neil McElroy, cadre junior chez Procter & Gamble, a en quelque sorte inventé la « gestion de produit » en 1931 avec une simple note de service de 800 mots. Il y défendait la nécessité de disposer de « responsables de marque » qui seraient entièrement responsables de la réussite d'un produit, de sa fabrication à sa commercialisation.

10 modèles gratuits de cycle de vie des produits

Les modèles suivants sont conçus pour couvrir différentes phases et différents cas d'utilisation. Certains fournissent un cadre pour l'ensemble du cycle de vie, tandis que d'autres se concentrent sur des étapes spécifiques et critiques telles que le développement ou la fin de vie du produit.

Tous ces modèles sont gratuits et entièrement personnalisables dans ClickUp, vous pouvez donc les adapter au flux de travail unique de votre équipe. 🛠️

1. ClickUp Quick Start : modèle de gestion de produit

Obtenir un modèle gratuit Gérez les éléments essentiels de la gestion de produits avec ClickUp Démarrage rapide : modèle de gestion de produits

Commencer un nouveau plan produit à partir d'une page blanche est la recette idéale pour passer à côté de certaines mesures et obtenir un suivi incohérent. Le modèle ClickUp Quick Start : Product Management Template est la solution qu'il vous faut. Il est conçu pour les équipes qui souhaitent se lancer rapidement dans la gestion de produits.

Il combine le suivi des tâches, la planification des sprints et la gestion des retards dans un seul environnement de travail préconfiguré, ce qui vous permet d'éviter l'installation et de passer directement à la création.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Vues préconfigurées : plusieurs plusieurs vues ClickUp sont déjà configurées, ce qui permet à chaque membre de l'équipe de travailler comme il le souhaite sans avoir à configurer quoi que ce soit.

Statuts personnalisés : les étapes du flux de travail sont déjà définies avec les étapes du flux de travail sont déjà définies avec les statuts personnalisés ClickUp tels que « En attente », « En cours », « En révision » et « Terminé ».

Flux de travail d'automatisation : ClickUp Automations déplace les tâches d'une étape à l'autre lorsque certaines conditions sont remplies, ce qui réduit le temps consacré aux mises à jour manuelles du statut.

✅ Idéal pour : les équipes de produits de start-up qui souhaitent mettre en place un flux de travail structuré sans avoir à créer le système à partir de zéro.

🚀 Avantage ClickUp : utilisez ClickUp Brain pour vérifier les lacunes avant le partage de votre projet avec les parties prenantes. Déposez votre brouillon dans le document, puis demandez à ClickUp Brain de signaler les exigences floues, les cas limites manquants et les questions sans réponse par persona. Utilisez ClickUp Brain pour détecter les exigences manquantes et les cas particuliers avant l'examen par les parties prenantes. Ensuite, transformez vos critères de lancement en une checklist UAT claire afin que les approbations ne restent pas bloquées dans des boucles d'opinions.

2. Modèle de stratégie produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez la vision, le positionnement et les priorités de vos produits grâce au modèle de stratégie produit ClickUp.

Le modèle de stratégie produit ClickUp vous aide à définir votre vision, votre positionnement et vos priorités avant même d'écrire la moindre ligne de code.

C'est là que vous définissez la raison d'être de votre produit, en veillant à ce que toutes les parties prenantes soient sur la même longueur d'onde.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Alignement du produit dès les premières étapes : définissez votre vision du produit, les catégories de fonctionnalités et les priorités dans un seul environnement de travail avant le début du développement.

Hiérarchisation en fonction du contexte : regroupez les fonctionnalités actives par niveau d'effort et suivez leur statut, leur chef d'équipe et leur échéancier sans perdre de vue la situation dans son ensemble.

Planification claire du cycle de vie : mappez les fonctionnalités du lancement à la révision grâce à des champs intégrés pour la date de début, la date d'échéance et les points de contrôle de révision.

✅ Idéal pour : les responsables de la stratégie produit qui définissent les priorités de la feuille de route au cours des premières étapes du cycle de vie d'un produit.

3. Modèle de document sur les exigences du produit (PRD) ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Saisissez les exigences produit, les témoignages d'utilisateurs et les critères d'acceptation à l'aide du modèle de document d'exigences produit ClickUp.

Des exigences vagues entraînent des cycles de développement inutiles et des fonctionnalités qui ne répondent pas aux attentes. C'est pourquoi vous disposez du modèle ClickUp Product Requirements Document (PRD). Il est conçu pour saisir les exigences détaillées du produit, y compris les fonctionnalités, les récits d'utilisateurs, les critères d'acceptation et les spécifications techniques.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Traçabilité des personas et des fonctionnalités : effectuez la connexion entre les personas et les scénarios d'utilisation et la section Fonctionnalités, en veillant à ce que chaque exigence corresponde à un besoin réel des utilisateurs.

Critères de mise en production : recueillez les indicateurs de réussite et les critères de mise en production, puis utilisez-les comme checklist pour les décisions de mise en service et la validation des tests d'acceptation utilisateur (UAT).

Les décisions restent vérifiables : consignez les FAQ, les considérations clés et les compromis directement dans le consignez les FAQ, les considérations clés et les compromis directement dans le document ClickUp , afin de fournir aux parties prenantes une trace écrite claire lorsque les priorités changent.

✅ Idéal pour : les chefs de produit qui coordonnent les équipes d'ingénierie, de conception et de commercialisation autour d'une nouvelle fonctionnalité ou du lancement d'un nouveau produit.

💡 Conseil de pro : associez votre PRD aux cartes ClickUp AI pour transformer les données d'exécution en mises à jour rapides. Les cartes IA dans le tableau de bord ClickUp vous aident à créer rapidement des aperçus des données. Vous pouvez générer des compte-rendus en direct, des résumés d'avancement, des obstacles et les prochaines étapes directement depuis votre tableau de bord, ce qui facilite grandement la coordination entre les équipes produit, ingénierie et direction.

4. Modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits

Obtenir un modèle gratuit Guidez le développement de produits grâce à des points de contrôle d'approbation à l'aide du modèle de développement de nouveaux produits ClickUp.

Vous développez un nouveau produit, mais vous ne disposez pas d'un processus clair ? Eh bien, c'est la recette du désastre.

Le modèle ClickUp New Product Development Template guide votre produit depuis l'idée initiale jusqu'au développement, aux tests et à la préparation du lancement. Il fournit des transitions de phase et des points de contrôle d'approbation pour maintenir les processus de développement complexes sur la bonne voie et éviter des erreurs coûteuses.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Statuts personnalisés pour chaque étape : le modèle comprend des étapes préconfigurées telles que Concept, Faisabilité, Développement, Test et Pré-lancement, afin que vous puissiez suivre visuellement la progression.

Créer des dépendances : imposez un flux de travail séquentiel en configurant imposez un flux de travail séquentiel en configurant des dépendances ClickUp entre les tâches. Cela garantit qu'une phase ne peut pas commencer tant que la précédente n'est pas entièrement achevée et approuvée.

Vue d'ensemble de votre progression : suivez plusieurs produits en cours de développement à la fois grâce suivez plusieurs produits en cours de développement à la fois grâce aux tableaux de bord ClickUp et voyez lesquels sont dans les délais et lesquels prennent du retard.

✅ Idéal pour : les équipes qui suivent des processus de développement structurés tels que les approches stage-gate, waterfall ou hybrides.

💡 Conseil de pro : utilisez les automatisations ClickUp pour transformer les étapes clés en véritables points de contrôle d'approbation. Lorsqu'une tâche atteint un jalon important tel que « Prêt pour révision », « UAT achevé » ou « Lancement approuvé », vous pouvez automatiquement informer la personne concernée, désigner le prochain réviseur ou mettre à jour le statut uniquement après validation. Cela évite que le travail passe à la phase suivante avant que les personnes concernées ne l'aient examiné. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez gagner 5 heures par semaine simplement en effectuant l'automatisation de vos flux de travail. Jetez un œil 👇

5. Modèle de feuille de route produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Cartographiez les fonctionnalités, les versions et les jalons importants à l'aide du modèle de feuille de route produit ClickUp.

Communiquer votre plan produit à la direction, à l'équipe commerciale et aux clients peut s'avérer difficile lorsque chacun a besoin d'un niveau de détail différent.

Le modèle de feuille de route produit ClickUp mappe vos fonctionnalités, vos versions et vos jalons sur un échéancier, offrant à chaque partie prenante un graphique clair du cycle de vie, indiquant ce qui va arriver et quand. Cela est particulièrement important pendant les phases de croissance et de maturité, lorsque la hiérarchisation des fonctionnalités est essentielle.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Collecte d'idées : recueillez les demandes de produits à l'aide recueillez les demandes de produits à l'aide des formulaires ClickUp , puis intégrez-les dans la feuille de route sans perdre le contexte d'origine.

Vues de la feuille de route : examinez les priorités par trimestre, initiative, diagramme de Gantt ou équipe, en fonction des personnes qui ont besoin de la mise à jour.

Hiérarchisation visuelle : cartographiez vos idées sur une matrice impact-effort avec cartographiez vos idées sur une matrice impact-effort avec ClickUp Tableaux blancs avant la validation de votre feuille de route.

✅ Idéal pour : les équipes chargées des opérations produit qui planifient des lancements dans le cadre de plusieurs initiatives et sur différents horizons temporels.

📮 ClickUp Insight : Lorsque les décisions sont retardées, l'effet domino est réel : 29 % des employés cessent tout simplement de travailler, tandis que 43 % se retrouvent à chercher des réponses, souvent à plusieurs reprises. 🫢 Le temps passe, l'élan s'estompe et la frustration s'accumule. Mais cela ne doit pas nécessairement se passer ainsi. Avec les Super Agents de ClickUp , les tâches bloquées déclenchent automatiquement des suivis. Les parties prenantes reçoivent une invitation et le travail continue d'avancer, même lorsque les approbations prennent du retard.

6. Modèle de feuille de route agile pour équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos feuilles de route autour des cycles de sprint grâce au modèle de feuille de route agile pour équipes ClickUp.

Les feuilles de route traditionnelles ne conviennent pas toujours aux équipes agiles qui planifient selon des cycles courts et itératifs. Le modèle de feuille de route pour équipes agiles ClickUp est spécialement conçu pour elles, afin de les aider à trouver un équilibre entre l'orientation à long terme du produit et la flexibilité des engagements à court terme.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Assistance à la planification des sprints : organisez vos feuilles de route dans organisez vos feuilles de route dans ClickUp Sprints afin de maintenir une planification à court terme liée à la capacité réelle de l'équipe et au rythme des sprints.

Suivi visuel des flux de travail : utilisez utilisez la vue Tableau ClickUp pour gérer la progression des sprints dans une disposition de type Kanban que toute l'équipe peut consulter rapidement.

Rapports de sprint intégrés : suivez les progrès grâce aux tableaux de bord ClickUp à l'aide des cartes Velocity et Burndown pour voir le rythme, le travail restant et si le sprint est en bonne voie.

✅ Idéal pour : les équipes Scrum et Kanban qui gèrent leur travail dans le cadre de cycles de développement itératifs.

📚 En savoir plus : Développement agile de produits

7. Modèle de révision de conception ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez les commentaires, les révisions et les validations liés à la conception grâce au modèle de révision de conception ClickUp.

Obtenir des commentaires sur la conception à partir de notes de réunion et de fils de discussion par e-mail disparates aboutit toujours à des dizaines de révisions. Le modèle de révision de conception ClickUp centralise l'ensemble du processus de commentaires sur la conception, depuis la collecte des commentaires et le suivi des révisions jusqu'à la documentation des approbations finales avant le début du développement. C'est une mine d'or pour obtenir des commentaires organisés et exploitables.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Contexte de révision structuré : enregistrez le lien vers le brouillon, l'objectif de la révision, le propriétaire et les collaborateurs en un seul endroit avant de commencer à donner votre avis.

Étapes de révision claires : faites passer les conceptions par les étapes À faire, En cours, À réviser, À réviser et Prêt, avec un statut de décision facile à consulter.

Suivi des révisions plus clair : conservez les commentaires et les suivis en pièces jointes au même document de révision au lieu de disperser les commentaires entre différents outils.

✅ Idéal pour : les concepteurs de produits et les responsables de conception qui examinent les maquettes avant le transfert au développement.

🧠 Anecdote amusante : le premier DVD envoyé par Netflix était Beetlejuice. Avant de devenir synonyme de streaming, Netflix était littéralement un service de vente par correspondance de DVD, et cette première expédition a eu lieu en mars 1998.

8. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez le travail de lancement par catégorie grâce au modèle de checklist pour le lancement de produit ClickUp.

Le modèle de checklist pour le lancement de produit ClickUp vous offre un plan de lancement basé sur des catégories qui permet de synchroniser toutes les étapes du lancement. Dans le modèle, le travail est déjà regroupé en flux tels que « Analyse de marché », « Public cible », « Tarification » et « Positionnement sur le marché et message », avec des dizaines de champs personnalisés.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupez le travail par fonction : classez les recherches, les études d'audience, la tarification et la communication dans des catégories distinctes faciles à consulter.

Clarté intégrée de l’échéancier : suivez les dates de début, les dates d’échéance et la durée de chaque tâche sans avoir à créer un outil de suivi des lancements à partir de zéro.

Plusieurs vues de lancement : passez d'une vue à l'autre (Activités, Jalons, Par catégorie, Diagramme de Gantt et Échéancier) en fonction des besoins de l'équipe.

✅ Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui coordonnent le lancement d'un produit et où le marketing, l'équipe commerciale, l'ingénierie et l'assistance doivent travailler en parfaite synchronisation.

9. Modèle de gestion des versions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les versions depuis la finalisation du code jusqu'à la production grâce au modèle de gestion des versions ClickUp.

Pour les équipes logicielles, la gestion des versions est un cycle continu qui consiste à livrer des fonctionnalités, corriger des bugs et déployer des mises à jour. Le modèle de gestion des versions de ClickUp fournit un cadre permettant de suivre tout, de la finalisation du code à la mise en production.

Cela donne aux équipes d'ingénierie et de DevOps la visibilité dont elles ont besoin pour gérer les lancements fréquents pendant les étapes de croissance et de maturité d'un produit.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Statuts personnalisés : suivez la progression de chaque version grâce à des statuts personnalisés tels que Développement, Assurance qualité, Préproduction et Production.

Intégrations ClickUp Liez les commits, les branches et les demandes de tirage directement à vos tâches ClickUp grâce à Liez les commits, les branches et les demandes de tirage directement à vos tâches ClickUp grâce à l'intégration ClickUp GitHub , entre autres.

Tableaux de bord contextuels : surveillez les indicateurs de santé des versions, tels que les taux de bogues et la fréquence de déploiement, sur plusieurs versions simultanées à l'aide des tableaux de bord.

✅ Idéal pour : les équipes techniques qui ont besoin d'un espace dédié pour gérer les cycles de lancement, distinct du plan de lancement GTM plus large.

10. Modèle de plan de fin de vie du produit

La fin de vie d'un produit est tout aussi importante que son lancement, mais elle est souvent négligée. Le modèle de plan de fin de vie d'un produit de Template.net fournit un cadre pour gérer la fin de vie d'un produit. Il vous aide à retirer les produits en douceur sans nuire aux relations avec les clients ni créer de dette technique future.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Structure de planification de fin de vie : documentez les étapes, les propriétaires et les points de communication nécessaires pour retirer un produit de manière organisée.

Assistance à la transition des clients : planifiez la manière dont les clients seront informés, assistés et orientés vers des alternatives pendant la phase de retrait progressif.

Utile pour l'alignement interne : fournissez aux équipes produit, assistance, équipe commerciale et opérations une référence commune pour le plan de retrait.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations qui planifient l'arrêt contrôlé d'un produit ou la suppression progressive d'un service.

Comment utiliser les modèles de cycle de vie des produits dans ClickUp

La prise en main des modèles de cycle de vie des produits dans ClickUp ne prend que quelques minutes.

La clé est de choisir le modèle adapté à vos besoins immédiats, de le personnaliser en fonction du flux de travail de votre équipe et de le connecter au reste de votre travail.

Voici comment faire. ✨

Parcourez le centre de modèles : ouvrez le centre de modèles ClickUp à partir de votre avatar dans l'environnement de travail ClickUp. Vous pouvez rechercher « cycle de vie du produit », « gestion de produit » ou une phase spécifique dont vous avez besoin, comme « feuille de route » ou « lancement ». Vous pouvez prévisualiser n'importe quel modèle avant de l'appliquer afin de voir les vues, les statuts et les champs inclus.

Centre de modèles ClickUp

Appliquez-le à votre environnement de travail : une fois que vous avez trouvé un modèle qui vous plaît, vous pouvez l'appliquer à un espace existant ou en créer un nouveau. ClickUp conserve automatiquement toute la structure pré-construite, y compris les statuts, les champs, les vues et les automatisations, afin que vous ne partiez pas de zéro.

Choisissez votre modèle ClickUp préféré

Personnalisez les statuts et les champs : c'est ici que vous pouvez adapter le modèle à vos besoins. Renommez les statuts personnalisés pour qu'ils correspondent au langage de votre équipe, ajoutez ou supprimez des champs personnalisés en fonction des données que vous devez suivre, et supprimez toutes les vues que vous n'utiliserez pas afin de garder votre environnement de travail propre.

Ajoutez des champs personnalisés et des statuts personnalisés

Connectez les tâches connexes : la véritable puissance réside dans la connexion de vos tâches. Utilisez les relations et les dépendances entre les tâches pour relier différents modèles entre eux. Par exemple, vous pouvez connecter votre modèle PRD à votre modèle de développement de nouveaux produits afin que les exigences soient directement intégrées aux tâches de développement.

Utilisez ClickUp Brain pour bénéficier d'une assistance continue : une fois vos modèles configurés, ClickUp Brain devient votre assistant IA pour la gestion des produits. Vous pouvez lui demander de résumer l'état du statut des projets, de rédiger des mises à jour pour votre équipe et de mettre en évidence les obstacles potentiels dans l'ensemble de votre portefeuille de produits.

Facilitez chaque cycle de lancement grâce à ClickUp.

Les modèles vous aident à démarrer. Ce qui distingue les équipes produit performantes, c'est ce qui se passe ensuite.

En résumé, maintenez-vous un cycle de vie rigoureux à mesure que le travail évolue, ou finissez-vous par reconstruire le processus à chaque lancement ?

ClickUp vous aide à transformer votre cycle de vie en un rythme répétable. Vous pouvez commencer avec un modèle, garder les plans et les décisions à proximité du travail et utiliser l'IA pour transformer les mises à jour en résumés, en étapes suivantes et en documentation légère qui reste utile au-delà de cette version.

Prêt ? Gérez le cycle de vie de vos produits dans ClickUp. ✅

Foire aux questions

Les modèles de cycle de vie des produits couvrent généralement quatre étapes principales : introduction (développement et lancement), croissance (mise à l'échelle et itération), maturité (optimisation et maintenance) et déclin (fin de vie). Certains modèles se concentrent sur une seule étape, tandis que d'autres couvrent l'ensemble du parcours.

Commencez par identifier le principal point faible de votre équipe. Si vous rencontrez des difficultés avec des lancements chaotiques, procurez-vous la checklist pour le lancement de produits. Si les exigences sont constamment perdues, commencez par le modèle PRD.

Un modèle de feuille de route produit se concentre sur la planification et la communication des nouveautés à venir, telles que les fonctionnalités, les versions et les échéanciers. Un modèle de cycle de vie produit est plus large et couvre l'ensemble du parcours d'un produit, de sa conception à son retrait, y compris la stratégie, le développement et la planification de la fin de vie.